Les meilleurs logiciels d'architecture gratuits et payants à prendre en compte en 2025

L'architecture est une science qui est un mélange complexe de créativité et de complexité qui a parcouru un long chemin depuis l'époque du papier, des crayons et des outils de dessin. Aujourd'hui, la conception assistée par ordinateur (CAO) est la norme de facto dans l'industrie.

À cet égard, les logiciels d'architecture d'aujourd'hui ne font pas que contribuer à l'aspect conception du travail. Il comprend également la gestion de projet , organigramme et logiciel de diagramme qui jouent un rôle essentiel et aident les architectes à rationaliser leurs flux de travail, à améliorer leur productivité et à collaborer de manière transparente avec toutes les personnes concernées.

Ce blog dresse la liste des 10 meilleurs logiciels d'architecture à utiliser en 2024 pour vous aider, en tant qu'architectes, à faire monter vos conceptions et votre productivité de quelques crans.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'architecture ?

Tous les logiciels d'architecture ne sont pas conçus de la même manière. Le "meilleur" pour vous dépendra de ce qui fonctionne pour votre flux de travail et vos besoins spécifiques. Voici les points clés que vous devez prendre en compte lorsque vous décidez dans quel logiciel investir.

Plateau de fonctionnalités

Les fonctionnalités et les fonctions de chaque logiciel doivent être au centre des préoccupations lors de la sélection d'un logiciel. Les facteurs à prendre en compte sont les suivants

Capacités de modélisation

Assistance à l'intégration de la modélisation des données du bâtiment (BIM)

Capacités de rendu et de documentation

Considérations techniques

Les aspects techniques de chaque logiciel constituent le prochain point d'attention. Les points clés à prendre en considération sont les suivants

Exigences en matière de matériel et de système

Performances et stabilité du logiciel

Compatibilité avec les autres logiciels de votre flux de travail actuel

Évolutivité de l'écosystème logiciel

Considérations supplémentaires

Au-delà des points listés, voici d'autres facteurs à prendre en compte avant de valider un logiciel d'architecture spécifique.

La courbe d'apprentissage et la disponibilité de la documentation d'assistance

Les coûts impliqués. Le logiciel fait-il l'objet de différents modèles d'abonnement correspondant exactement à vos besoins ? Le logiciel fait-il l'objet d'une licence perpétuelle ?

Les capacités de sécurité et de gestion des données du logiciel en question.

Dans cette optique, examinons les meilleurs logiciels d'architecture que vous devriez envisager en 2024.

La meilleure architecture à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'architecture, examinons les meilleurs d'entre eux que vous devriez utiliser en 2024.

1. ClickUp

le tableau de bord de ClickUp

Lorsque l'on parle de logiciels d'architecture, l'accent est automatiquement mis sur les solutions logicielles utilisées pour concevoir des modèles de bâtiments. Toutefois, une gestion efficace du temps et des ressources est tout aussi essentielle, et c'est là qu'intervient la ClickUp est disponible.

ClickUp est une plateforme tout-en-un qui vise à éliminer le chaos des applications et à permettre aux architectes de gérer tous les aspects de la conception architecturale. L'une des fonctionnalités les plus précieuses pour les architectes est la suivante Les modèles architecturaux de ClickUp qui vous aideront à forfaiter, organiser et coordonner efficacement les projets de conception architecturale.

Une autre fonctionnalité que les architectes apprécieront est la fonction Tableaux blancs ClickUp qui sont des outils de collaboration visuelle vous permettant de créer et de partager des idées, des flux de travail et des feuilles de route sur un tableau blanc virtuel.

Cette fonctionnalité s'accompagne également de plusieurs modèles de tableau blanc qui permettent aux architectes d'organiser et de hiérarchiser les tâches en fonction des besoins de chaque projet. En bref, ClickUp est le meilleur logiciel pour les architectes qui cherchent à gagner du temps sur leurs projets de conception.

vue des Tableaux blancs de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

Une boutique unique pour tout ce qui a trait à la gestion de projet et à la collaboration

Une interface super intuitive, conviviale et personnalisable

Une version gratuite riche en fonctionnalités, idéale pour les petites équipes

Limites de ClickUp:

Les utilisateurs estiment que certaines fonctionnalités nécessitent une courbe d'apprentissage

Tarifs de ClickUp:

Free : Pour toujours

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les prix ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail



G2 : 4.7/5 (9000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (~4000 commentaires)

2. SketchUp

l'interface de disposition dans SketchUp Pro_ via SketchUpSketchUp propose une approche intuitive de la modélisation 3D, ce qui en fait un choix populaire pour les architectes de tous niveaux. Son interface utilisateur imite le dessin sur une serviette de table virtuelle, avec des outils de commande simples à pousser et à tirer.

Ce logiciel de conception propose des prix échelonnés, ce qui le rend adapté à tous les niveaux de compétence. La version gratuite est accessible via le web, et chaque palier payant par la suite vous donne accès à de meilleures fonctionnalités, telles qu'un modeleur 3D de bureau, l'entrepôt 3D de Sketchup, des capacités BIM et des capacités de rendu de niveau professionnel via V-Ray de Chaos.

Les meilleures fonctionnalités de SketchUp:

Une interface utilisateur simple et intuitive qui facilite l'utilisation de ce logiciel

SketchUp dispose d'une communauté d'utilisateurs importante et en pleine croissance qui développe et partage des modèles, des matériaux et des extensions qui renforcent les capacités de conception de cet outil

Assistance aux extensions permettant d'ajouter des outils alimentés par l'IA pour faciliter le processus de conception.

Limites de SketchUp:

À ne pas faire de moteur de rendu ou d'animation intégré et nécessite des outils externes ou des extensions pour créer des rendus réalistes

L'assistance à la conception paramétrique est limitée, ce qui complique les modifications ultérieures de la conception

Tarifs de SketchUp:

SketchUp Go : 119 $ par an

SketchUp Pro : 349 $ par an

Sketchup Studio : 749 $ par an

Évaluations et critiques de SketchUp:

G2 : 4.5/5 (1000+ avis)

Capterra : 4.5/5 (1000+ avis)

3. AutoCAD

escalier en colimaçon conçu avec les outils architecturaux d'AutoCAD_ via AutoCADAutoCAD est l'un des meilleurs logiciels d'architecture disponibles aujourd'hui et n'a plus besoin d'être présenté. Sorti pour la première fois en 1982, il est devenu un pilier pour les professionnels du remodelage, les ingénieurs civils et les architectes d'intérieur.

L'ensemble d'outils dédiés à l'architecture fait d'AutoCAD un logiciel d'architecture privilégié pour les utilisateurs avancés, ce qui, selon une étude d'Autodesk, peut augmenter la productivité d'un pourcentage impressionnant de 61 %.

Ce jeu d'outils comporte des fonctionnalités spécifiques qui permettent de générer automatiquement des objets architecturaux couramment utilisés, tels que les forfaits et les élévations.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoCAD:

AutoCAD comprend un ensemble d'outils dédiés à l'architecture avec plus de 8800 composants

AutoCAD assiste également la modélisation 2D et 3D et offre la possibilité de passer de l'une à l'autre en temps réel, ce qui permet de visualiser la conception à partir de différentes perspectives

Les limites d'AutoCAD:

Nécessite un matériel puissant pour travailler sur des projets de grande envergure ou des conceptions complexes

Nécessite un investissement initial élevé et des frais d'abonnement récurrents

Tarification d'AutoCAD:

245 $ par mois

Évaluations et critiques d'AutoCAD:

G2 : 4.4/5 (1000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (~3000 commentaires)

4. Revit

l'interface de conception de Revit montre les versions 2D et 3D du modèle côte à côte_ via AutodeskRevit est un autre logiciel d'architecture de la maison Autodesk. Alors qu'AutoCAD est un logiciel de CAO, Revit est une solution BIM mieux adaptée à la conception architecturale.

Contrairement à AutoCAD, qui nécessite la création et la mise à jour manuelles de plusieurs vues, Revit peut générer automatiquement des forfaits, des élévations, des sections et d'autres vues à partir d'un seul modèle 3D.

Revit possède également de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité d'analyser et de créer des simulations de divers aspects d'un bâtiment, comme l'énergie, l'éclairage, la structure et la ventilation. Il assiste également la collaboration et la coordination entre plusieurs utilisateurs et disciplines.

Les meilleures fonctionnalités de Revit:

L'assistance de Revit pour la création et la modification paramétrique des composants

La facilité d'intégration avec AutoCAD est un atout majeur

L'appartenance à Autodesk vous permet d'accéder à une multitude de modules complémentaires et de plugins

Les limites de Revit:

Les bibliothèques intégrées de Rivet ne sont pas son point fort

Le prix est un peu élevé et peut ne pas convenir à des projets relativement petits

Prix de Revit:

Abonnement Revit : 193 $ par mois (facturation annuelle)

G2 : 4.5/5 (800+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (400+ avis)

5. LibreCAD

l'interface utilisateur par défaut de LibreCAD_ via Wiki LibreCADLibreCAD est un logiciel de CAO simple mais puissant qui excelle dans la modélisation 2D. Bien qu'il ne puisse pas être qualifié de logiciel intelligent par rapport aux autres solutions de cette liste, c'est un excellent outil sur lequel on peut compter lorsqu'on dispose d'un budget serré.

Son interface épurée, inspirée d'AutoCAD, le rend immédiatement familier, ce qui vous permet de vous lancer directement dans la création de forfaits, d'élévations et de coupes précises.

LibreCAD assiste également des fonctionnalités supplémentaires qui vous permettent d'organiser vos dessins en couches, blocs et attributs, ce qui peut s'avérer utile lorsque les conceptions deviennent complexes.

Les meilleures fonctionnalités de LibreCAD:

LibreCAD est gratuit, sans frais cachés ni limites

Disponible dans plus de 30 langues

Fonctionne sur MacOS, Linux et Windows

Les limites de LibreCAD:

Assistance uniquement pour la conception en 2D

Fonctionnalités limitées, en particulier pour la conception architecturale

Tarifs deibreCAD:

Free (open source)

G2 : 3.8/5 (~25 commentaires)

Capterra : 4.1/5 (~50 commentaires)

6. Blender

vue d'ensemble de l'interface de Blender_ via YouTubeBlender est un logiciel de CAO puissant qui n'a pas une étiquette très lourde. Il s'agit d'un outil intuitif qui combine de manière transparente la modélisation 2D et 3D, le rendu et l'animation en un seul package, permettant à une équipe de conception de passer de l'idéation à un modèle achevé sans avoir à changer de logiciel.

À l'inverse de certains autres logiciels de cette liste, ce logiciel d'architecture gratuit fait l'objet d'une courbe d'apprentissage plus abrupte, mais sa communauté florissante offre une multitude de plugins, de tutoriels et de ressources sur lesquels s'appuyer.

Les meilleures fonctionnalités de Blender:

Utilise trois moteurs de rendu, Eevee, Workbench et Cycles, qui ensemble peuvent produire des modèles et des animations photoréalistes de haute qualité

La communauté importante et active de développeurs et d'utilisateurs contribue au développement et à l'amélioration du logiciel

Les limites de Blender:

L'interface unique de Blender est complexe et la courbe d'apprentissage est abrupte

L'assistance à la modélisation précise et exacte, nécessaire à l'architecture, n'est pas toujours assurée

Prix de Blender:

Logiciel Free-to-use avec modules complémentaires payants

Évaluations et critiques de Blender:

G2 : 4.6/5 (250+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (~900 commentaires)

7. OpenSCAD

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/OpenSCAD.png Interface OpenSCAD /$$$img/ l'interface d'OpenSCAD interface de modélisation basée sur des scripts OpenSCAD est un logiciel de conception architecturale basé sur des scripts. Sa courbe d'apprentissage est plus raide que celle de tous les autres logiciels d'architecture de cette liste. Mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous pourrez créer des modèles très précis et réalistes.

OpenSCAD est un outil gratuit, et ses capacités de modélisation paramétrique sont le seul domaine où il surpasse d'autres logiciels populaires dans cette niche. Ce logiciel assiste divers formats de fichiers d'importation et d'exportation, tels que STL, DXF, OFF et SVG.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenSCAD:

La modélisation par script d'OpenSCAD offre des niveaux de contrôle inégalés sur la conception des pièces processus de conception La réunion de paramètres rend ce logiciel parfait pour les conceptions complexes qui doivent respecter des tolérances strictes



Les limites d'OpenSCAD:

L'absence de modélisation interactive le rend moins intuitif et moins convivial que les autres logiciels

Il ne peut pas gérer les graphiques complexes, tels que les textures et les matériaux

Nécessite des connaissances approfondies en matière de code

Tarifs d'OpenSCAD:

Free (Open Source)

Évaluations et critiques d'OpenSCAD:

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

Capterra : 3.5/5 (2 commentaires)

8. InDesign

page d'accueil d'Adobe Indesign_ via AdobeAdobe InDesign n'est pas un logiciel de modélisation et ne fait pas de BIM. Il s'agit d'un outil puissant dans votre arsenal de logiciels d'architecture, car il permet de raconter des histoires visuelles. Comme vous le savez peut-être déjà, la publicité et le marketing jouent un rôle tout aussi crucial dans l'architecture que la conception et la modélisation.

InDesign peut contribuer à améliorer l'attrait visuel des dessins de construction grâce à sa vaste bibliothèque de modèles de conception, modèles de fil de fer et des éléments de conception adaptés aux projets architecturaux.

Faire partie de l'écosystème Adobe vous permet également d'intégrer et d'exploiter en toute transparence les fonctionnalités de Photoshop et d'Illustrator d'Adobe pour réaliser des projets impressionnants de manière efficace et efficiente.

Les meilleures fonctionnalités d'InDesign:

Des fonctionnalités telles que Master Page, Auto Style et Text Frame fitting permettent de créer des documents d'une grande qualité

L'intégration à la suite créative d'Adobe permet d'exploiter les capacités de rendu hyperréaliste de Photoshop ou les capacités de création et de modification en cours d'Illustrator

Limites d'InDesign:

Le modèle d'abonnement d'Adobe peut s'avérer coûteux pour certains utilisateurs

Compatibilité limitée avec les logiciels n'appartenant pas à l'écosystème d'Adobe

InDesign est également une application gourmande en ressources

Tarifs d'InDesign:

Application unique : 29,99 $ par mois

G2 : 4.6/5 (3000+ avis)

Capterra : 4.8/5 (~250 commentaires)

9. Archicad

l'interface d'ArchiCAD affiche tous les projets en cours de travail_ via Communauté GraphisoftArchicad est une pierre angulaire de l'industrie de l'architecture depuis plus de quatre décennies. Il a été le premier logiciel de CAO capable de modéliser en 2D et en 3D et le premier à introduire les capacités BIM dans les ordinateurs personnels.

Son moteur de rendu intégré et son interface conviviale offrent aux architectes professionnels la liberté de création nécessaire pour concrétiser n'importe quelle idée de conception. Ses fonctionnalités BIM permettent de créer et de maintenir un environnement de collaboration pratique qui facilite la réalisation de projets de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités d'Archicad:

Archicad est un logiciel BIM spécialement conçu avec toutes les fonctionnalités nécessaires.

Il offre un haut degré de personnalisation en termes d'interface et de jeux d'outils pour s'adapter à des flux de travail uniques

Fournit de la flexibilité et joue bien avec des logiciels comme SketchUp et la suite de produits Adobe

Les limites d'Archicad:

Les fonctionnalités de la version gratuite sont limitées par rapport à celles de ses concurrents

Assistance client médiocre et disponibilité limitée des sources d'apprentissage

Prix d'Archicad:

BIM Cloud : 40$ + taxe par mois

Archicad Collaborate : 160$ + taxe par mois

Évaluations et critiques d'Archicad:

G2 : 4.6/5 (250 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (~270 commentaires)

10. V-Ray

un rendu des intérieurs à l'aide de V-ray_ via Chaos.comV-Ray est un plugin de rendu 3D qui permet de produire des modèles 3D et des animations photoréalistes de vos conceptions architecturales. C'est un outil idéal pour les projets d'architecture car il est compatible avec de nombreux logiciels d'architecture CAO tels que Revit, SketchUp et 3ds Max, pour n'en citer que quelques-uns.

Outre les standards de l'industrie en matière de fonctionnalités, V-Ray dispose de capacités de modélisation complexes telles que le ray tracing adaptatif et le scene intelligence qui lui permettent de créer des projets complexes hyperréalistes.

V-Ray assiste également divers formats de fichiers, tels que DWG, OBJ et FBX, ce qui permet aux utilisateurs de travailler de manière transparente avec différents logiciels d'architecture.

Les meilleures fonctionnalités de V-Ray:

Rendu photoréaliste

Des tonnes d'options pour personnaliser et affiner le rendu

Compatibilité avec divers logiciels de rendu tels que SketchUp, Rhino, 3D's Max, etc.

Limites de V-Ray:

Courbe d'apprentissage abrupte

Longs temps de rendu

Prix de V-Ray:

V-Ray Solo : $38.90 par mois (si facturé annuellement)

V-Ray Premium : 57,90 $ par mois (facturé manuellement)

V-Ray Enterprise : $49.40 par mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de V-Ray:

G2 : 4.5/5 (90+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (~25 avis)

Design to Delivery - Optimisez l'ensemble de votre flux de travail architectural

Si vous recherchez le meilleur logiciel d'architecture pour ses capacités de conception, vous en avez plusieurs à votre disposition. Cette liste exhaustive couvre tout, des outils logiciels gratuits aux payants, ainsi que leurs meilleures fonctionnalités et limites, pour vous aider à décider ce qui fonctionnera le mieux pour vos exigences uniques.

Cependant, si vous êtes sur le marché pour un outil qui peut vous aider à rationaliser l'ensemble de votre flux de travail architectural, y compris la gestion de la construction -Découvrez ClickUp, dont les solutions prêtes à l'emploi vous aideront à améliorer votre productivité et à propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.