Whimsical vs. Figma : Choisir l'outil de conception idéal

Pour les designers et les créatifs qui travaillent sur des conceptions numériques, il n'y a rien de plus important que de choisir les bons outils de conception.

Parmi les nombreuses options, Whimsical et Figma se distinguent tous deux en tant que outils de conception performants bien qu'ils soient destinés à des processus de conception différents. Whimsical est placé dans les favoris pour l'élaboration des premiers concepts, tandis que Figma est excellent pour la création d'interfaces utilisateur détaillées.

L'outil idéal rationalise votre processus de conception , stimule la collaboration au sein de l'équipe et améliore les résultats du projet.

Si vous essayez de décider entre Whimsical et Figma, nous avons compilé leurs fonctionnalités, leurs prix et leurs cas d'utilisation pour vous guider vers une décision éclairée. Explorons Whimsical vs. Figma pour découvrir ce qui correspond le mieux à vos besoins créatifs.

Qu'est-ce que Whimsical?

via Fantaisiste Whimsical est une environnements de travail visuels conçu pour simplifier les idées complexes. C'est un outil où les organigrammes, les wireframes et les cartes mentales prennent vie.

Au fond, Whimsical apporte de la clarté à vos idées. Il est parfait pour les sessions de brainstorming, la planification de projets et la cartographie stratégique. Sa force réside dans son approche minimaliste, qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur contenu sans distraction.

Les utilisateurs aiment Whimsical pour son design intuitif et sa simplicité. De plus, son collaboration en temps réel permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel et de manière asynchrone.

En résumé, Whimsical est plus qu'un simple outil de création de diagrammes :

C'est un espace collaboratif où les idées sont organisées, partagées et évoluent

Son interface conviviale le rend adapté aux professionnels de différents champs

C'est une solution efficace pour ceux qui valorisent la planification visuelle structurée et la collaboration rapide

Fonctionnalités fantaisistes

Whimsical se distingue par un ensemble de fonctionnalités ciblées, conçues pour des processus de conception efficaces :

1. Flowcharts

Whimsical facilite la création d'organigrammes pour planifier les processus d'entreprise et les flux de travail. Grâce à un intervalle d'options de personnalisation, les utilisateurs peuvent créer des organigrammes détaillés et fonctionnels, faciles à comprendre et à modifier. La plateforme propose également des modèles d'organigrammes pour vous aider à démarrer.

2. Wireframes

L'outil de wireframing de Whimsical est une aubaine pour les Concepteurs UI/UX . Il offre un large intervalle de modèles et d'éléments qui rationalisent la création de dispositions de sites web et d'applications. Sa convivialité et son large intervalle d'éléments en font un favori dans les travaux de conception en début d'étape.

3. Cartes mentales

Fantaisiste cartes mentales sont inestimables pour le brainstorming et l'organisation des idées. Elles offrent un moyen souple et dynamique de capturer et de structurer les pensées. Elles favorisent ainsi la créativité et l'idéation collaborative.

De plus, plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur un projet en temps réel avec Whimsical. Ses options de partage faciles et son interface épurée aident les équipes de conception à rationaliser leur travail.

De plus, Whimsical s'intègre facilement à d'autres outils, ce qui renforce son utilité dans un flux de travail multi-outils.

Les paramètres des fonctionnalités de Whimsical donnent la priorité à la clarté, à la collaboration et à la facilité d'utilisation. Ces fonctionnalités en font non seulement un outil idéal pour la création de diagrammes, mais aussi une plateforme complète pour la pensée visuelle et le développement de projets la collaboration en équipe .

Tarification fantaisiste

Démarrage: Gratuit

Gratuit Pro : 12$/éditeur par mois

: 12$/éditeur par mois Organisation : 20$/éditeur par mois, facturé annuellement

Qu'est-ce que Figma?

via Figma Figma est un outil populaire, particulièrement utile dans la conception UI/UX et dans le domaine de la conception prototypage . Cette plateforme basée sur le cloud facilite un flux de travail continu de la conception au développement, ce qui l'a placée dans les favoris des concepteurs professionnels.

L'attrait principal de Figma réside dans la façon dont il aide à les équipes de conception à collaborer . Il permet à plusieurs designers de travailler simultanément sur un Tableau et de fournir des mises à jour et des commentaires en temps réel. Il s'agit donc d'un outil précieux dans les environnements de conception rapides, où le travail d'équipe et les délais d'exécution sont importants.

Figma est une suite à part entière pour la conception visuelle, où les idées sont développées, testées et affinées de manière collaborative. Elle convient aussi bien aux startups qu'aux entreprises, offrant un intervalle d'outils adaptés aux projets de conception numérique modernes.

Figma se distingue par ses capacités de conception robustes, son prototypage interactif, ses modèles de haute qualité et sa collaboration en temps réel. Il comble le fossé entre les concepteurs et les développeurs en simplifiant et en améliorant le flux de travail.

Figma fonctionnalités

L'ensemble des fonctionnalités de Figma en fait un choix exceptionnel pour la conception et la collaboration UI/UX :

1. Conception d'interface

Figma excelle dans la conception UI/UX grâce à ses outils de modification vectorielle avancés, ses grilles de disposition réactives et ses vastes bibliothèques de composants. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des conceptions détaillées et dynamiques.

2. Prototypage

L'un des aspects les plus puissants de Figma est sa capacité de prototypage. Les concepteurs peuvent créer des prototypes interactifs et des maquettes prêtes à l'emploi qui imitent le produit final l'aspect et les fonctions du produit final. Cette fonctionnalité est cruciale pour tester les modèles de prototypage de logiciels et s'assurer que la conception répond aux attentes des utilisateurs.

3. Collaboration

La fonctionnalité de modification en cours de Figma permet à plusieurs concepteurs de travailler simultanément sur le même projet. Des fonctionnalités telles que les commentaires, le contrôle de version et le partage facile en font une plateforme efficace.

Combinées à sa convivialité et à son accessibilité, ces fonctionnalités en font un choix idéal. Elle permet aux concepteurs de créer des interfaces et des prototypes de haute qualité.

Les outils de Figma conviennent aux indépendants, aux équipes de conception de taille moyenne, ainsi qu'aux grandes entreprises.

Prix Figma

Démarrage : Free Forever

: Free Forever Professionnel : 15 $/utilisateur par mois

: 15 $/utilisateur par mois Organisation : 45$/utilisateur par mois, facturé annuellement

: 45$/utilisateur par mois, facturé annuellement Enterprise : 75 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

Whimsical vs. Figma : Fonctionnalités comparées

Une comparaison entre Whimsical et Figma ne peut pas être exacte car les deux outils possèdent des fonctionnalités uniques adaptées à des missions de conception spécifiques. Comprendre leurs fonctionnalités distinctes et leurs capacités est la clé pour choisir le bon outil pour vos projets créatifs.

1. Fonctionnalité de base

Imaginaire

Whimsical est idéal pour la narration visuelle. Avec d'excellents organigrammes, wireframes et cartes mentales, le logiciel permet de faciliter la planification des premières étapes. C'est un outil idéal pour les sessions de brainstorming.

Whimsical transforme les concepts complexes en récits visuels limpides et simplifie les idées abstraites en structures visuelles organisées.

En action : Imaginez une équipe de marketing en train de réfléchir à une stratégie de campagne. En utilisant Whimsical, ils planifient rapidement un organigramme de tous les éléments du flux de processus, en organisant visuellement les idées et les stratégies. Cette clarté permet d'aligner l'équipe et d'exécuter le forfait efficacement.

Figma

Pour des millions de personnes dans le monde, Figma est l'outil de référence pour la conception UI/UX et le prototypage de sites web et d'applications mobiles. Doté d'outils pour la création d'interfaces détaillées et de prototypes interactifs, c'est une centrale pour finaliser des projets de conception complexes.

En action : Prenons l'exemple d'un concepteur UI/UX d'une startup technologique qui utilise Figma pour prototyper l'interface de son application. En collaborant avec les développeurs et les parties prenantes en temps réel, ils itèrent les conceptions rapidement, en veillant à ce que le produit final s'aligne parfaitement sur les besoins des utilisateurs.

2. Interface utilisateur et accessibilité

Whimsical

Whimsical est doté d'une fonctionnalité propre et intuitive. C'est un jeu d'enfant pour les débutants, mais suffisamment robuste pour les professionnels, ce qui en fait un outil idéal pour les conceptions rapides et le travail conceptuel.

Figma

Figma présente un paysage plus complexe et riche en fonctionnalités. Il est conçu pour les concepteurs expérimentés et assiste les tâches de conception sophistiquées et le développement de projets en profondeur.

3. Collaboration et interaction avec l'équipe

Whimsical

Teams favorise une collaboration efficace au sein de l'équipe dès les premières phases de conception. Ses outils de modification en cours et de retour d'information en temps réel sont parfaits pour le brainstorming de groupe et la planification des dispositions.

Figma

Figma offre des fonctionnalités collaboratives avancées pour un travail de conception complexe. Il crée un écosystème collaboratif où plusieurs concepteurs peuvent travailler ensemble en temps réel.

4. Capacités et outils de conception

Whimsical

Cet outil rationalise la création d'éléments de conception de base pour transformer des idées élaborées en formes visuelles simples comme des diagrammes et des wireframes de base.

Figma

Figma propose des réseaux vectoriels, des grilles avancées et des superpositions dynamiques, qui permettent de créer des designs détaillés et réactifs.

5. Intégration avec d'autres plateformes

Whimsical

Whimsical s'intègre harmonieusement à diverses plateformes outils de gestion de projet tels que Asana, Jira et Trello. Cela permet de mettre en place un flux de travail cohérent.

Figma

Figma est connu pour son extension options d'intégration qui conçoivent avec des outils de développement et d'autres outils, facilitant un flux de conception à développement transparent. L'outil se connecte à des plateformes telles que Slack, GitHub et Zeplin.

6. Prix

Whimsical

Cet outil a des prix plus accessibles, ce qui est particulièrement favorable pour les individus et les petites équipes. Dans l'ensemble, Whimsical fournit des fonctionnalités essentielles pour les premières étapes de la conception à un prix avantageux.

Figma

Figma a un prix plus élevé, mais qui reflète également son vaste ensemble de fonctionnalités. L'outil basé sur le cloud offre une valeur pour les équipes plus importantes et les projets complexes nécessitant un travail de conception détaillé.

En affichant les fonctionnalités et les utilisations de Whimsical et de Figma, vous pouvez constater que Whimsical est idéal pour le forfait initial et les tâches de conception simples, tandis que Figma est mieux adapté au travail de conception détaillé et collaboratif.

Bien que les exigences spécifiques de votre projet doivent guider votre choix entre Whimsical et Figma, la considération la plus importante doit être la complexité des compétences techniques ou de conception requises et le travail impliqué.

Whimsical vs. Figma sur Reddit

Reddit est une mine d'or pour les pensées non filtrées et les expériences honnêtes des utilisateurs de divers produits. Whimsical et Figma ont suscité de nombreuses discussions dans les subreddits de design et de productivité.

Cependant, la communauté Reddit n'est pas parvenue à un verdict unanime dans les discussions comparant les deux. Le choix entre Whimsical et Figma se résume souvent à la nature du projet et à la taille de l'équipe.

Pour un brainstorming rapide et collaboratif et une conception à un stade précoce, Whimsical prend la tête. Mais lorsque la discussion porte sur la conception détaillée de l'interface et le prototypage, c'est Figma qui s'impose.

Un fil de discussion sur r/userexperience souligne les points forts de Whimsical en matière de wireframing lo-fi et de flux utilisateurs, tout en reconnaissant les capacités de Figma, en particulier avec FigJam pour les aspects de conception détaillés.

Un utilisateur de Reddit, u/tebyteby, résume bien la situation :

Whimsical dispose d'un ensemble d'outils assez robuste pour le wireframing lo-fi et les flux utilisateurs. Cela dit, si vous utilisez déjà Figma, j'opterais pour FigJam. L'outil va continuer à s'améliorer et il fait déjà ce que la plupart des autres outils font.

u/tebyteby

Le point de vue de l'utilisateur illustre la robustesse de Whimsical pour les étapes initiales de la conception et l'évolution prometteuse de FigJam de Figma pour les tâches de conception plus complètes.

Améliorer les flux de travail de conception avec ClickUp - La meilleure alternative

utilisez ClickUp pour collaborer, créer des designs convaincants et partager des prototypes

Tandis que Teams et Figma sont des outils puissants dans leurs domaines respectifs, ClickUp apparaît comme une alternative complète, comblant le fossé entre le forfait visuel, l'exécution détaillée de la conception et la collaboration avec les équipes de conception.

Cette plateforme polyvalente améliore la productivité des équipes. En intégrant certaines des fonctionnalités des deux outils, ClickUp offre une solution unifiée pour la gestion de projet, la collaboration en matière de conception et la documentation.

Voyons comment les fonctionnalités spécifiques de ClickUp se comparent et se complètent avec celles de Whimsical et Figma.

1. ClickUp Tableaux blancs

faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs_ Tableaux blancs ClickUp sont idéaux pour le brainstorming visuel et pour planifier des idées complexes en collaboration. Vous pouvez dessiner à main levée, ajouter des formes et des images, écrire des notes et même connecter des tâches. Connectez plusieurs éléments pour créer des flux de travail, des feuilles de route, etc.

ClickUp propose également des centaines de modèles que vous pouvez utiliser pour démarrer rapidement.

2. ClickUp Design

Créer des wireframes, des écrans d'application, des maquettes, et plus encore avec les outils de conception de ClickUp

Adaptés aux besoins des équipes de conception, ClickUp Design offre des espaces de conception en collaboration, ce qui permet de faciliter la mise en place d'un système de gestion de l'information et de la communication le suivi des projets et l'intégration du retour d'information, ainsi que l'amélioration du processus global de conception.

Vous pouvez collecter et partager des briefs de conception, réviser et annoter des maquettes, gérer les tâches et sous-tâches de conception, et suivre les charges de travail et les échéanciers. En outre, ClickUp AI peut vous aider à développer des briefings créatifs, des personas de conception, et bien plus encore.

ClickUp s'intègre également à vos outils favoris tels que Miro, Slack, Figma, G Suite, Dropbox, etc. afin que vous puissiez gérer tous vos flux de travail de conception en un seul endroit.

3. ClickUp Documents

collaborez avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs pour personnaliser les polices, ajouter des relations entre les tâches ou créer des liens vers les tâches directement dans le document_

Comparable aux aspects documentaires de Figma et aux éléments de planification de Whimsical, ClickUp Documents permet de documenter le projet de manière achevée, garantissant ainsi un archivage minutieux depuis la conception jusqu'à l'achèvement du projet.

Créez et modifier en cours collaborer, les lier à vos flux de travail, les partager en toute sécurité et transformer vos documents les plus utilisés en modèles.

L'intégration de ClickUp dans votre flux de travail de conception complète les forces de Teams et de Figma, garantissant une approche complète de la gestion de projet de conception et de la collaboration d'équipe.

Tarifs

Free Forever

Unlimited: $7/membre par mois

$7/membre par mois Business: 12$/membre par mois

12$/membre par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp IA: Disponible sur les forfaits payants pour 5$ par espace de travail

Faire le bon choix pour vos besoins en design : ClickUp

En ce qui concerne les outils de conception numérique, Whimsical et Figma présentent chacun des atouts spécifiques en matière de collaboration visuelle et de conception d'interface.

Whimsical excelle dans l'organisation et la visualisation des idées, ce qui le rend idéal pour les étapes de planification initiales. Figma, en revanche, offre des fonctionnalités avancées pour la conception UI/UX approfondie et le prototypage, ce qui convient au travail de conception détaillé.

Votre choix entre Teams et Figma dépendrait des besoins de votre projet et du flux de travail de votre équipe.

ClickUp est une alternative complète aux solutions autonomes telles que Figma et Whimsical. C'est une excellente plateforme pour rationaliser les flux de travail de conception grâce à ses outils de collaboration, ses fonctionnalités de planification de projet, l'automatisation du flux de travail et ses capacités de suivi.

ClickUp combine des aspects de Whimsical et de Figma avec des fonctionnalités de gestion de projet supplémentaires. Il offre un brainstorming et une collaboration en temps réel similaires à ceux de Whimsical et une approche structurée de la gestion des projets de conception, à l'instar des flux de travail détaillés de Figma.

Optez pour ClickUp si vous recherchez une solution globale qui réponde à tous vos besoins de conception et de gestion en une seule plateforme. Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de gestion de projet de design ? Commencez avec ClickUp aujourd'hui.