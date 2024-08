10 meilleurs livres sur les compétences en communication pour améliorer vos compétences en 2024

Dans un monde saturé d'informations, le véritable défi ne réside souvent pas dans l'abondance des mots, mais dans l'efficacité de la communication.

Comme l'a judicieusement noté George Bernard Shaw, "...le plus grand problème de la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu". Il est parfois difficile de dire ce que l'on veut dire, et les gens peuvent mal nous comprendre. Cela peut entraîner de la confusion, des interprétations erronées et des occasions manquées.

Une communication et des compétences interpersonnelles médiocres peuvent vous freiner dans les domaines personnel et professionnel, et avoir un impact sur votre croissance et vos relations.

Reconnaissons donc qu'une communication efficace n'est pas qu'une question de mots, mais de compréhension et de connexion.

Nous avons sélectionné dix ouvrages remarquables sur les compétences en communication pour vous aider à franchir les barrières de la discussion et à maîtriser une communication percutante afin d'atteindre vos objectifs objectifs de communication .

Explorons ces guides littéraires et apprenons à mieux communiquer !

Best Books to Improve Your Communication Skills

Auteur: Dale Carnegie

Dale Carnegie Année de publication: 1936

1936 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 291

291 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle se faire des amis relève parfois de l'art ?

Eh bien, devinez quoi ? How to Win Friends and Influence People dévoile les secrets pour établir des connexions dans un monde où les gens choisissent soigneusement leurs compagnons en fonction de qualités distinctes.

Ce livre, l'un des plus anciens et toujours très populaires sur les techniques de communication, se penche sur la psychologie des interactions humaines et vous offre des compétences essentielles pour attirer et approfondir de façon spectaculaire des relations significatives. Il souligne l'importance d'influencer les autres sans passer pour un manipulateur - une compétence qui peut être cultivée et perfectionnée.

Le livre aborde également les sujets délicats de la critique, de la plainte, de la condamnation et de la réussite dans les relations.

Par le biais d'anecdotes et de réflexions, le livre vous aide à naviguer dans le monde complexe des sentiments et des relations, en encourageant un mode de communication plus amical et plus compréhensif.

À travers des anecdotes et des réflexions, ce livre vous guide dans le monde complexe des sentiments et des relations, en encourageant une communication plus amicale et plus compréhensive. Mais il faut du caractère et de la maîtrise de soi pour être compréhensif et indulgent"

Dale Carnegie

Évitez la critique et préférez la compréhension, l'empathie et l'appréciation sincère des autres. Pratiquez l'écoute active et centrez les discussions sur les intérêts des autres pour construire des relations authentiques

Synchronisez vos objectifs avec ceux des autres pour créer une coopération. N'oubliez pas non plus le nom des gens et utilisez-le : c'est un geste simple mais puissant qui permet de renforcer les connexions

Oubliez les arguments pour faire preuve d'une bonne volonté durable. Tout est question de réciprocité. Pour des interactions réussies, intéressez-vous vraiment aux autres

Ce que disent les lecteurs

ce livre, qui figure au panthéon des livres de référence, est toujours d'actualité près de 100 ans plus tard. Tout le monde doit le lire, et plusieurs fois !""

Author: Patrick King

Patrick King Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 6 heures

6 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 198

198 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Imaginez un monde où chaque discussion que vous avez a un impact réel, où les gens se sentent véritablement entendus et compris. C'est ce que ce livre apporte au tableau.

How to Listen with Intention est le septième livre de la série How to be More Likable and Charismatic de l'auteur à succès et coach en compétences sociales Patrick King. Il vous emmène dans un voyage pour maîtriser l'art de l'écoute active, l'une des compétences de communication les plus importantes.

Grâce à cette lecture facile, vous apprendrez à établir des connexions, à créer des rapports et à instaurer la confiance sans effort, améliorant ainsi la qualité de votre communication et de vos relations.

Ce livre est votre guide vers la compétence essentielle de l'authentification de la connexion - plus cruciale que le charisme ou les plaisanteries pleines d'esprit.

Les personnes qui semblent les plus vantardes dans une discussion, qui gardent jalousement l'attention ou qui parlent au-dessus des autres, sont souvent celles qui manquent le plus d'assurance en elles-mêmes

Patrick King

Éliminez les distractions et soyez pleinement présent dans les discussions, en offrant toute votre attention à l'orateur

Maîtrisez l'écoute active en allant au-delà des mots. Il s'agit de comprendre les émotions sous-jacentes en posant des questions et en faisant preuve d'empathie

Créez un espace pour une communication ouverte et sans jugement, construisez des relations plus fortes en réfléchissant à ce que vous avez compris de la discussion et acceptez le silence

Ce que disent les lecteurs

à$$a fait un excellent travail en décomposant l'écoute de manière compréhensible et en mettant en évidence plusieurs erreurs dont je me suis rendu coupable. Il présente également des moyens concrets de s'améliorer en tant qu'auditeur et d'acquérir une meilleure perspective sur l'art de la discussion."_ "_Le livre fait un excellent travail de décomposition de l'écoute de manière compréhensible et met en évidence plusieurs erreurs dont je me suis rendu coupable

3. Crucial Conversations par Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler & Emily Gregory

Auteurs: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory

Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory Année de publication: 2001

2001 Estimation de la durée de lecture: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 288

288 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Imaginez que chaque discussion soit une réussite, même les plus difficiles. C'est la promesse de Crucial Conversations : Tools for Talking When Stakes Are High, notre prochain sur cette liste de livres incontournables sur les compétences en communication. Il ne s'agit pas d'un simple livre, mais d'un guide qui transforme votre façon de communiquer dans les milieux de travail complexes d'aujourd'hui.

Rédigé dans un style spirituel et engageant, ce livre offre des compétences puissantes pour mener à bien n'importe quelle discussion, même les plus difficiles, en s'assurant d'obtenir les résultats souhaités.

Il vous apprend à être persuasif, et non abrasif, et à ramener le dialogue à la productivité lorsque les choses s'enveniment. En outre, il vous dote de compétences essentielles pour maîtriser les discussions à fort enjeu, que ce soit avec des collègues, des membres de la famille, des amis ou même des ennemis.

S'appuyant sur 25 années d'étude des communicateurs de réussite, ce livre révèle les secrets de ceux qui gèrent efficacement les discussions cruciales. L'objectif est clair : vous donner les moyens de devenir un communicateur puissant dans n'importe quelle situation.

Si vous avez déjà été confronté à une discussion qui s'est rapidement dégradée, ce livre pourrait bien changer la donne.

Les objectifs sans échéances ne sont pas des objectifs, ce sont simplement des directions

Kerry Patterson

Les conversations cruciales à emporter

Se concentrer sur un problème urgent à la fois au lieu d'essayer de résoudre plusieurs problèmes à la fois

Trouvez un objectif commun afin de créer un environnement productif permettant à chacun d'avoir des discussions ouvertes et sûres

Veillez à ce que vos discussions soient respectueuses et constructives, sans vous empêcher de vous exprimer

Ce que disent les lecteurs

les auteurs ont transposé leurs idées dans le monde de l'entreprise, mais je trouve les compétences et les idées incroyablement utiles pour les discussions difficiles dans n'importe quel domaine de la vie. J'ai donné mon premier exemplaire et j'en ai acheté un deuxième. Il vaut vraiment la peine d'y consacrer du temps

4. Elite Communication Skills for Young Professionals par Ty Hoesgen

Auteur: Ty Hoesgen

Ty Hoesgen Année de publication: 2022

2022 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 288

288 Évaluations: 4,8/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Vous avez déjà eu l'impression de rater des opportunités ou de ne pas obtenir la reconnaissance que vous méritez parce que vos compétences en communication ne sont pas à la hauteur ? Eh bien, Elite Communication Skills for Young Professionals est là pour vous aider.

Ce livre explique comment la maîtrise de la communication peut être votre arme secrète pour donner un coup de fouet à votre vie et à votre carrière.

Que vous soyez introverti, extraverti ou entre les deux, ce livre vous aidera à briller. Même Warren Buffet, le gourou de la finance, se porte garant du pouvoir de la communication pour augmenter votre valeur.

Ce livre fournit des conseils pour gagner le respect des gens sans dire un mot, décoder les signaux non verbaux et parler en toute confiance à n'importe qui, même si vous êtes un peu introverti. Mais ce n'est pas que de la théorie ; il regorge de conseils pratiques qui vous apprendront à garder votre sang-froid avant une réunion importante, à réussir vos visioconférences et à vous sortir de bien d'autres situations de ce genre.

Que vous soyez un pro de la communication ou que vous vous sentiez un peu hésitant, ce livre améliorera vos compétences en la matière, facilitera votre travail et votre vie personnelle et accélérera votre réussite.

Si la vie était facile, elle perdrait son sens

Ty Hoesgen

Compétences de communication d'élite pour les jeunes professionnels à emporter

Les signaux non verbaux sont aussi importants que les mots lorsque vous communiquez

Utilisez des techniques de respiration pour vous recentrer lorsque vous parlez en public

En posant les bonnes questions, vous pouvez obtenir des informations des autres tout en faisant une impression positive durable

Ce que disent les lecteurs

j'ai trouvé ce livre très utile pour améliorer mes compétences générales et ma confiance en moi. En tant que personne qui a toujours eu peur de parler en public et en privé, j'ai trouvé que les conseils et les exemples que Tyler fournit dans le livre m'ont aidé à renforcer ma confiance en moi. C'est un livre à lire absolument."$$$a

5. Techniques d'écoute active par Nixaly Leonardo

Auteur: Nixaly Leonardo

Nixaly Leonardo Année de publication: 2020

2020 Temps de lecture estimé: 6 heures

6 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 184

184 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 3.6/5 (Goodreads)



Techniques d'écoute active est un guide complet pour améliorer la compétence de l'écoute active, un aspect crucial des compétences de communication efficaces.

Ce livre vous montre comment l'écoute active peut vous aider à établir un rapport, à favoriser l'empathie et à résoudre les malentendus.

Le cœur de l'ouvrage est constitué de 30 méthodes pratiques, chacune soigneusement rédigée pour répondre à des défis spécifiques que vous pouvez rencontrer couramment. Chaque technique est expliquée à l'aide d'exemples concrets, d'études de cas et de scénarios pour que vous puissiez les comprendre clairement.

La plupart des gens écoutent passivement, attendant simplement leur tour pour parler

Nixaly Leonardo

Techniques d'écoute active à retenir

Apprenez à vous mettre à l'écoute de vos interlocuteurs. Ce livre vous montre 30 façons faciles de devenir un as de l'écoute, ce qui rendra vos relations plus fortes et plus authentiques

L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre des mots. C'est un outil qui vous aide à résoudre les conflits, à désamorcer les tensions et à créer des discussions plus productives

Appliquez ces techniques dans vos relations professionnelles et personnelles, non seulement pour une meilleure communication, mais aussi pour une vie plus heureuse

Ce que disent les lecteurs

$$$a est un excellent livre pour ceux qui cherchent à perfectionner leurs compétences en matière d'écoute active. Il aborde également des techniques de communication efficaces que vous pouvez utiliser dans le monde réel. Un livre pratique que je recommanderais (et que j'ai déjà) à toutes les personnes avec lesquelles je communique au quotidien

6. Reclaiming Conversation : Le pouvoir de la parole à l'ère numérique par Sherry Turkle

Auteur: Sherry Turkle

Sherry Turkle Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 10 heures

10 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 352

352 Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Vous n'avez jamais eu l'impression que votre connexion constante à la technologie nuisait aux discussions réelles, en face à face ?

Eh bien, Reclaiming Conversation creuse profondément dans la façon dont votre histoire d'amour avec la technologie gâche votre capacité à avoir des discussions significatives.

Bien qu'il y ait logiciel de communication interne qui vous aident à communiquer efficacement avec votre équipe, Sherry Turkle, une pro dans le monde de la technologie humaine, décompose les conséquences de l'obsession numérique et présente de solides arguments en faveur du retour à l'art perdu de la discussion.

Elle explique comment les textes affectent les relations, perturbent les dîners en famille et les relations de travail. Elle met l'accent sur les défis que l'ère numérique nous pose, comme la solitude et la perte d'identité.

Mme Turkle estime qu'en comprenant les limites de la technologie, nous pouvons faire revivre les bonnes vieilles discussions, avoir de vraies discussions et nous attaquer aux problèmes d'aujourd'hui.

Si vous avez envie de poser votre téléphone et d'avoir une vraie discussion, le livre de Turkle pourrait bien être votre guide dans ce monde numérique !

_"Autrefois, l'intelligence signifiait plus que ce que fait une intelligence artificielle. Elle incluait la sensibilité, la sensibilité, la conscience, le discernement, la raison, la perspicacité et l'esprit"

Sherry Turkle

Reclaiming Conversations takeaways (en anglais)

Privilégiez les conversations en face à face pour établir des connexions authentiques. Les discussions en personne ont quelque chose de spécial qui ne peut être remplacé par des textes ou des appels

Faites une pause dans l'effervescence numérique. Passez du temps de qualité dans la solitude, réfléchissez et trouvez un équilibre. Trop de temps passé devant un écran a un effet négatif sur le plan physique et mental

Soyez présent pour vos enfants et gardez toujours un œil sur leurs activités numériques

Ce que disent les lecteurs

"_Ce livre va changer votre façon de voir et de comprendre la technologie et la discussion. Sherry Turkle est claire, les histoires sont excellentes, elle fait une affirmation et travaille ensuite pour l'assister, mais elle est juste et attentionnée avec son argument. J'ai déjà relu certaines sections. Je n'afficherai plus jamais la technologie de la même manière. J'ai déjà changé certaines habitudes. Merci !

7. Just Listen : Découvrez le secret pour réussir à convaincre n'importe qui par Mark Goulston

Auteur: Mark Goulston

Mark Goulston Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 256

256 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Vous connaissez ces personnes qui ne parlent que d'elles-mêmes ? C'est épuisant, non ? Goulston l'a compris. Une bonne discussion est une voie à double sens.

Just Listen est votre guide pour devenir un auditeur et un communicateur hors pair, vous aidant à établir la confiance et une connexion immédiate. Dans ce livre, Mark Goulston, psychiatre, consultant en entreprise et coach, livre tous ses secrets pour transformer des personnes impossibles ou inaccessibles en alliés, clients, collègues ou copains pour la vie.

Dans ce livre captivant, il explique comment établir une connexion plus profonde avec les gens et leur parler en toute confiance. Ce livre est une mine d'or de techniques : faire une première impression qui fait mouche, écouter comme un pro, comprendre les étrangers, désamorcer la colère, etc.

Et voici l'astuce principale : Lorsque vous devez faire passer un message, en particulier à des personnes difficiles comme des employés mécontents ou des clients insatisfaits, commencez par les écouter. C'est la sauce secrète.

Si quelqu'un ne peut ou ne veut pas vous écouter, faites en sorte qu'il s'écoute lui-même

Mark Goulsto

Just Listen takeaways

Donnez la priorité à l'écoute plutôt qu'à la parole. Si vous pouvez faire en sorte que les autres se sentent compris, valorisés et intéressants, il vous sera facile d'établir une connexion avec eux

Convaincre les autres en les faisant "adhérer" à vos idées. Encouragez les gens à identifier des objectifs souhaitables mais apparemment impossibles à atteindre et à explorer les moyens de les rendre possibles

Surprenez les autres en faisant preuve d'empathie pour les convaincre. Permettez aux gens de se défouler et d'évacuer le stress avant de présenter vos idées. Abordez les problèmes ouvertement et discutez-en franchement pour mieux les comprendre

Ce que disent les lecteurs

ce livre est un joyau magnifique qui devrait être lu dans les écoles. Il enseigne comment se débrouiller dans ce monde d'une manière que nous devrions tous apprendre à faire. Le Dr. Terminé a fait un travail superbe en m'ouvrant l'esprit."_ "_Ce livre est un joyau magnifique qui devrait être lu dans les écoles

8. Verbal Judo par George J. Thompson

Auteur: George J. Thompson

George J. Thompson Année de publication: 2010

2010 Temps de lecture estimé: 7 heures

7 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 224

224 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Ce joyau parmi les livres sur les compétences en communication vous guide pour transformer les arguments enflammés en victoires.

le Verbal Judo : The Gentle Art of Persuasion est un guide sur l'utilisation des mots pour gérer les désaccords et transformer les discussions difficiles en résultats positifs. Auteur de l'ouvrage, George J. Thompson, ancien policier et expert en communication, compare la communication efficace aux arts martiaux, en mettant l'accent sur l'approche du "judo verbal".

Thompson divise les gens en trois catégories - les gentils, les difficiles et les mauviettes - et propose un guide étape par étape sur la façon de traiter chacune d'entre elles.

Il décrit également un processus en cinq étapes pour le respect volontaire et partage des conseils sur l'écoute, l'empathie, la demande, la paraphrase et le résumé pour des compétences de communication efficaces.

Truffé d'exemples tirés d'histoires policières et de situations réelles, ce livre est un guide pratique pour maîtriser l'art de la persuasion dans les relations, ce qui le rend précieux pour une communication efficace dans n'importe quel scénario.

Ne réagissez jamais à ce que les gens disent. Réagissez à ce qu'ils veulent dire. Rappelez-vous : Les gens ne disent presque jamais ce qu'ils pensent"

George J. Thompson

Judo verbal à retenir

L'empathie est le meilleur moyen d'amener les gens à vous écouter

Évitez les commandes autoritaires avec les autres et expliquez les raisons des règles. Une communication réussie consiste à comprendre le point de vue de l'autre personne plutôt que de lui parler avec condescendance

Identifiez vos défauts pour devenir un meilleur orateur

Ce que disent les lecteurs

un livre formidable, j'aimerais pouvoir rencontrer l'auteur un jour. Très utile, j'ai réussi à mettre les leçons en pratique. Résultat : des résultats positifs lorsqu'il s'agit d'annoncer de mauvaises nouvelles aux quelques personnes qui n'ont pas de chance

9. Cinq étoiles : Les secrets de la communication pour passer de bon à excellent par Carmine Gallo

Auteur: Carmine Gallo

Carmine Gallo Année de publication: 2018

2018 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 256

256 Évaluations: 4,4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une idée géniale. Selon Carmine Gallo dans Cinq étoiles, vous devez maîtriser l'ancienne compétence de la persuasion pour vraiment briller, aller de l'avant et obtenir une grande réussite.

Gallo se penche sur la formule de persuasion d'Aristote, vieille comme le monde, et montre qu'elle est toujours d'actualité pour inspirer les gens aujourd'hui.

Le livre souligne l'importance des compétences en communication à l'heure où la technologie rétrécit notre monde. Gallo discute avec des neuroscientifiques, des économistes et des dirigeants de diverses institutions telles que la NASA, pour vous montrer que bien parler est la clé pour attirer l'attention et faire naître de grands rêves.

Mais attendez, il ne s'agit pas seulement de vous - il s'agit aussi de rendre les entreprises et les clients inoubliables. M. Gallo partage avec vous les méthodes simples utilisées par les entreprises qui réussissent pour créer des moments qui transforment les gens en fans fidèles.

Votre carrière est votre entreprise. Vous en êtes le PDG. La complaisance engendre l'échec. En tant que PDG de votre carrière, vous devez continuellement améliorer vos compétences, en particulier l'art de la communication

Carmine Gallo

Cinq étoiles à emporter

Concentrez-vous sur un objectif unique, concret et temporel pour parler efficacement. Impressionnez vos recruteurs et décrochez l'emploi de vos rêves en racontant des histoires captivantes à votre sujet

Rendez vos présentations captivantes en les rendant brèves et en y incorporant des éléments visuels, comme des images. La qualité de la communication distingue les bonnes équipes des grandes

Inspirez les autres en établissant une connexion au niveau émotionnel. Les meilleurs communicateurs préfèrent les mots courts aux mots longs, reconnaissant ainsi le pouvoir de la simplicité

Ce que disent les lecteurs

des histoires et des faits incroyables réunis pour faire passer vos compétences en matière de communication au niveau supérieur. J'ai commencé à utiliser les techniques avant même d'avoir terminé le livre et le travail a été impeccable !"_

10. La langue silencieuse par Edward T. Hall

Auteur: Edward T. Hall

Edward T. Hall Année de publication: 1959

1959 Temps de lecture estimé: 7 heures

7 heures Niveau recommandé: Intermédiaire à avancé

Intermédiaire à avancé Nombre de pages: 217

217 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Ce livre perspicace d'Edward T. Hall devrait figurer sur votre liste de livres incontournables sur les compétences en communication. Il plonge dans le monde complexe de la communication non verbale, explorant comment les gestes et les actions non exprimés forment le langage silencieux qui façonne les interactions humaines.

Mon travail utilise des exemples tirés de la vie quotidienne, comme la commande dans un poulailler, pour expliquer le travail de ce langage silencieux. Il parle également du choc culturel, lorsque l'on se sent désorienté dans une nouvelle culture parce que les choses sont tellement différentes.

Bien que ce livre ait été écrit il y a longtemps, ses principes restent d'actualité. Les observations de Hall sur les règles culturelles et la manière dont nous communiquons sans mots sont intemporelles.

Il peut être un peu difficile à suivre dans certains passages, car ce livre a été écrit à une autre époque, mais dans l'ensemble, The Silent Language est un guide intéressant pour tous ceux qui veulent comprendre les façons non exprimées dont nous nous connectons et nous heurtons aux autres.

L'un des moyens les plus efficaces d'apprendre à se connaître soi-même est de prendre au sérieux les cultures des autres. Cela vous oblige à prêter attention aux détails de la vie qui les différencient de vous"

Edward T. Hall

La langue silencieuse à retenir

Allez au-delà du langage parlé - laissez votre langage corporel, vos gestes et votre espace personnel transmettre des messages. Ces compétences de communication non verbale, qui agissent de manière inconsciente, influencent grandement la manière dont les messages sont perçus et interprétés

Comprenez les différences d'espace personnel et de gestes entre les différentes cultures. Cela vous permet d'assurer une communication interculturelle correcte, en évitant les confusions et les heurts

Comprendre le concept de cultures à contexte élevé et à contexte faible. Reconnaître les différents styles de communication pour une communication efficace dans des paramètres culturels divers

Ce que disent les lecteurs

j'ai lu ce livre pour la première fois dans le cadre d'un projet de Poly lorsque j'étais jeune. Sa brillance repose sur ce que vous savez, ou pensez savoir, mais que vous n'appréciez peut-être pas pleinement jusqu'à ce qu'on vous le dise ou qu'on vous l'explique. ET Hall est un niveau au-dessus. Lisez-le, il mettra tant de choses en lumière que vous serez surpris et très impressionné

Améliorez vos compétences en communication avec ClickUp

Dans un paramètre professionnel, une communication efficace et des compétences en leadership sont des éléments cruciaux pour la réussite.

Les connaissances acquises dans les meilleurs livres sur les compétences en communication peuvent constituer une base solide. Mais les théories et les cadres ne suffisent pas toujours. Vous avez besoin de quelque chose de plus que de la simple littérature.

C'est ici qu'intervient le ClickUp un outil polyvalent de communication et de gestion de projet, comble cette lacune. Alors que les livres sur les compétences en communication fournissent le quoi et le pourquoi d'une communication efficace, ClickUp offre le comment en vous permettant de mettre en œuvre ces principes dans un espace numérique où les équipes peuvent communiquer efficacement, collaborer et gérer des projets en temps réel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Accueil-view-simplified.png ClickUp 3.0 Accueil affiché simplifié /$$img/

affichez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les évènements de votre calendrier avec ClickUp Home_

Explorons donc les fonctionnalités de ClickUp en détail et voyons comment il peut transformer stratégies de communication des concepts sur papier aux résultats productifs dans l'environnement de travail numérique.

ClickUp outils de gestion de projet

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision de productivité dont l'objectif principal est de rendre les gens plus productifs. Il améliore les flux de travail et facilite la communication au sein de l'équipe en rassemblant toutes vos tâches et tous vos projets dans une plateforme centralisée. La gestion de projet de ClickUp les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp visent à rapprocher les équipes grâce à des flux de travail, des discussions, des documents, des tableaux de bord en temps réel et bien d'autres choses encore. Cette approche intégrée améliore la collaboration, permettant à vos équipes de travailler plus efficacement, de prendre des décisions éclairées et, en fin de compte, de gagner du temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Paramétrage de la priorité des tâches /$$img/

définir rapidement la priorité d'une tâche ClickUp pour indiquer ce qui doit être traité en premier

Avec plus de 15 vues différentes, notamment des diagrammes Gantt, des échéanciers, des listes, des tableaux et des calendriers, cette application polyvalente s'adapte aux préférences de chaque membre de l'équipe. Elle permet de choisir la vue la plus adaptée, offrant ainsi visibilité et transparence à l'ensemble de l'équipe.

Outils de communication ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documents, vue Discussions, vue Liste et page d'accueil /$$img/

collaborez sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Découvrez L'affiche de discussion de ClickUp qui rassemble les communications de votre équipe, vous permettant de partager des mises à jour, de lier des ressources et de collaborer de manière transparente et sans effort. Qu'il s'agisse de mises à jour à l'échelle de l'entreprise, de discussions d'équipe ou de discussions spécifiques à un projet, vous pouvez créer un espace dédié à tout travail au sein de ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-418.png Affichage du ClickUp Chat /$$img/

partagez des mises à jour, des ressources liées, des fichiers partagés, et @mentionnez des personnes pour leur assigner des tâches sur ClickUp Chat View_

Gérez et accédez aux discussions, restez dans la boucle grâce aux notifications et rationalisez vos activités la communication au sein de l'équipe avec les canaux de discussion en temps réel de ClickUp où vous pouvez étiqueter vos collègues, partager des fichiers, attribuer des tâches, etc

Lorsque les tâches semblent écrasantes, assignez des commentaires pour plus de clarté et effectuez un suivi en utilisant la fonction Commentaires assignés par ClickUp . Il crée éléments d'action instantanément, attribuées à d'autres personnes ou à vous-même.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Attribuer une tâche aux commentaires /$$$img/

convertir les commentaires en tâches et les assigner à votre équipe avec ClickUp_

Outil de collaboration ClickUp

Les meilleurs livres sur les compétences en communication nous rappellent l'importance de l'alignement. Faites en sorte que tout le monde soit sur la même page grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp Documents qui vous permettent de créer, modifier et organiser des documents avec votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-36.gif ClickUp Documents /$$$img/

créez des documents attrayants et collaborez avec vos collègues dans ClickUp grâce aux commentaires, aux étiquettes, à la modification en cours synchronisée et au chat intégré

Centralisez tous les documents et projets de votre équipe en un seul endroit, pour les rendre facilement accessibles à tous. Vous et votre équipe pouvez modifier et partager des documents en temps réel. En aidant les équipes à travailler ensemble sur divers projets, ClickUp est un excellent outil de travail outil de communication sur le lieu de travail. Explorez également Tableaux blancs ClickUp pour une expérience d'équipe amusante et collaborative !

C'est comme si vous disposiez d'une toile virtuelle où vous pouvez libérer votre créativité et transformer vos idées en actions. Que vous fassiez un brainstorming, que vous planifiiez des stratégies ou que vous travailliez sur des flux de travail agiles, les Tableaux blancs ClickUp constituent l'espace idéal.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png Tableaux blancs ClickUp 3.0 simplifiés /$$img/

faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs_

Collaborez en temps réel, même si votre équipe se trouve à des kilomètres de distance, et passez en toute transparence de l'idée à l'action en créant des tâches directement à partir de vos tableaux blancs et en ajoutant tout le contexte dont vous avez besoin.

Une autre fonctionnalité notable est ClickUp Email qui vous permet de gérer vos e-mails sans quitter la plateforme. En intégrant des applications d'e-mail populaires telles que Gmail, Outlook ou Front, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails en toute transparence au sein de la plateforme Tâches ClickUp . Cette intégration permet de rationaliser la communication et de conserver toutes les informations pertinentes en un seul endroit.

Modèles ClickUp

Vous souhaitez mettre rapidement en pratique ce que vous avez appris dans ces livres sur les compétences en communication ? ClickUp vous propose différents modèles de communication qui peuvent améliorer votre façon de communiquer avec votre équipe et de nouer des relations.

Ces modèles ne se limitent pas à fournir un cadre prestataire pour vos forfaits de communication et de collaboration. Ils vous aident à organiser vos idées, améliorer l'efficacité et d'améliorer votre flux de travail.

L'un de ces modèles personnalisables est le modèle Modèle de plan de communication ClickUp qui améliore la communication et la gestion de projet. Il facilite la communication avec les clients et fournit des sections pour la planification détaillée, telles que les détails du projet, les objectifs et les résumés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Communication-Plan-Template.png Modèle de plan de communication ClickUp /$$img/

utilisez le modèle de plan de communication ClickUp pour mettre en œuvre ce que vous avez appris dans les ouvrages sur les compétences en communication et créer une feuille de route pour une communication sans faille

L'intégration d'éléments de gestion de projet comme les dates d'échéance, les commentaires sur les tâches, l'automatisation et l'IA apporte une assistance supplémentaire à la planification d'une communication efficace.

Mieux communiquer avec ClickUp

ClickUp est une plateforme tout-en-un où les principes appris dans les 10 meilleurs livres sur les compétences en communication sont testés et affinés grâce à l'interaction et à la collaboration.

Elle vous fournit un environnement dynamique pour appliquer concrètement les compétences en communication.

Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire gratuitement et faites un pas de plus vers une meilleure communication sur le lieu de travail !