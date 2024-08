10 meilleurs livres de gestion du temps pour les personnes occupées en 2024

Avez-vous déjà eu l'impression de courir contre la montre ou d'avoir besoin d'un bouton pause, en essayant de faire tenir 48 heures d'activités dans une journée de 24 heures ?

Le stress lié aux échéances et la peur de prendre du retard peuvent vous donner l'impression d'être pris dans une tornade temporelle. Croyez-moi, nous sommes tous passés par là. Qui a envie de gérer des délais non respectés et des listes de choses à faire interminables dans un monde où tout va très vite ?

Jongler entre le travail, la vie personnelle et le flot constant de responsabilités est devenu décourageant, laissant beaucoup de gens dépassés. Une mauvaise gestion du temps vous affecte et se répercute sur votre vie professionnelle, ce qui a un impact sur tous ceux qui vous entourent.

La clé d'un travail plus satisfaisant et plus productif réside dans l'amélioration des compétences en matière de gestion du temps Nous avons le forfait idéal pour faire face à ce manque de temps.

Cet article se penche sur les 10 meilleurs livres de gestion du temps pour les personnes très occupées comme vous. Qu'il s'agisse de maîtriser l'art d'établir des priorités ou de vaincre la procrastination, ces ouvrages vous accompagneront dans votre quête d'une gestion efficace du temps.

Plongeons dans l'histoire.

Les 10 meilleurs livres sur la gestion du temps

1. Organiser demain dès aujourd'hui : 8 façons de réentraîner votre esprit pour optimiser vos performances au travail et dans la vie par Jason Selk, Tom Bartow, et Matthew Rudy

A propos du livre

Auteurs: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy Année de publication: 2015

2015 Temps de lecture estimé: 6 heures

6 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 240

240 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Organiser demain dès aujourd'hui est un guide transformateur pour une gestion efficace du temps. Écrit par un psychologue du sport et un ancien entraîneur de basket-ball devenu conseiller Business, ce livre met l'accent sur le rôle essentiel que joue votre état d'esprit dans la gestion du temps.

Il liste les huit moyens les plus efficaces d'optimiser votre sens de l'organisation. Il vous fait passer de la simple gestion du temps à l'affinement de l'état d'esprit nécessaire à la réussite.

Le concept de l'heure de pouvoir permet de stimuler la productivité et d'optimiser le temps, tout comme d'autres conseils pratiques tels que le fait de paramétrer trois tâches essentielles pour le lendemain et de se concentrer sur les activités à fort impact.

À "La grandeur repose sur le fait de faire constamment des choses que les autres ne peuvent ou ne veulent pas faire. En d'autres termes, la réussite ne consiste pas à être brillant, mais à être constant. Il s'agit d'être cohérent

Jason Selk

Organiser demain dès aujourd'hui - clés de lecture

Concentrez-vous sur un objectif à la fois - c'est la clé pour obtenir des résultats positifs. S'organiser et hiérarchiser les tâches avecobjectifs de gestion du temps* Gagnez du temps en structurant des objectifs et en apportant des changements de mode de vie qui favorisent de nouvelles habitudes et évitent la procrastination

Réfléchissez à votre processus de travail, pas seulement aux résultats. Gardez un état d'esprit positif tout en embrassant votre caractère unique

Ce que disent les lecteurs

il m'a déjà aidé à faire des percées significatives. Je sais que cela peut paraître banal, mais il suffit de le lire. Ayant lutté avec la cohérence dans mon entreprise et ma vie personnelle, quelques leçons clés ont vraiment résonné et ont conduit à un changement d'état d'esprit qui m'a propulsé dans une action cohérente au cours des 30 derniers jours."_ "_Ce livre m'a déjà aidé à faire des percées importantes

2. Les 7 habitudes des gens très efficaces : De puissantes leçons de changement personnel par Stephen Covey

A propos du livre

Auteur: Stephen Covey

Stephen Covey Année de publication: 1989

1989 Temps de lecture estimé: 10 heures

10 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 381

381 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à faire plus de choses dans le même temps que d'autres ? Ce livre vous explique ce secret.

Publié en 1989, Les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen R. Covey est un guide intemporel pour stimuler la productivité dans les sphères personnelles et professionnelles.

Le message central du livre est de changer votre perception pour apporter un changement personnel efficace. Les sept habitudes consistent à être proactif, à commencer par la fin et à fournir une approche holistique pour développer de bonnes habitudes qui mènent à la réussite.

Il vous apprend à contrôler chaque instant et à vous débarrasser des habitudes qui vous font perdre du temps.

_"La façon dont vous passez votre temps est le résultat de la façon dont vous voyez votre temps et de la façon dont vous voyez réellement vos priorités"

Stephen R. Covey.

Les 7 habitudes des gens très efficaces : clés à retenir

Contrôlez votre vie en mettant en œuvre sept habitudes telles que la prise en charge, la définition d'objectifs de vie et la concentration sur les vraies priorités

Obtenez des victoires publiques grâce à des pratiques telles que la création de situations gagnant-gagnant, la compréhension des autres d'abord, et la collaboration avec des personnes qui réussissent pour une plus grande réussite

Rechargez votre corps, votre esprit et vos relations pour continuer sur votre lancée. C'est le secret d'une réussite durable

Ce que disent les lecteurs

j'aurais aimé connaître cela il y a 40 ans ! Mon paradigme a complètement achevé de changer et je suis déjà plus calme et plus concentré dans ma journée et dans ma vie

Le principe 80/20 : le secret pour faire plus avec moins par Richard Koch

À propos du livre

Auteur: RichardKoch

RichardKoch Année de publication: 1999

1999 Temps de lecture estimé: 10 heures

10 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 336

336 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Le Principe 80/20 de Richard Koch est votre guide de référence pour obtenir des résultats significatifs avec un minimum d'efforts.

L'idée centrale est que 80 % des résultats proviennent de 20 % de vos efforts. Oubliez les occupations constantes - la réussite consiste à canaliser vos 20 % cruciaux vers l'essentiel.

Du contexte historique aux stratégies d'entreprise pratiques, le livre se concentre sur les principes 80/20 avec des illustrations et des exemples, vous apprenant comment ces principes fonctionnent.

La dernière partie du livre explique comment arrêter de perdre du temps, retrouver du temps gratuit et faire les choses plus efficacement dans les différents domaines de votre vie.

Ce n'est pas le manque de temps qui doit nous inquiéter, mais la tendance de la majorité du temps à être dépensée de manière inefficace

Richard Koch

Les clés du principe 80/20

Reconnaissez qu'une petite partie de vos efforts génère souvent la plupart de vos résultats. Identifiez donc les tâches qui ont le plus d'impact et classez-les par ordre de priorité

Appliquez le principe 80/20 à vos stratégies d'entreprise afin d'augmenter vos bénéfices et de rationaliser vos processus

Étendez l'application de ce principe au-delà de l'entreprise à votre vie quotidienne. Changez votre état d'esprit et concentrez-vous sur l'amélioration de votre qualité de vie

Ce que disent les lecteurs

ce qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est l'aspect de l'application personnelle du principe 80/20 à la vie de chacun et la capacité d'équilibrer l'efficacité avec des expériences d'amélioration de la vie. C'est tout simplement une excellente expérience de lecture

4.Eat That Frog! : 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Terminé in Less Time (Mangez cette grenouille : 21 façons géniales d'arrêter de procrastiner et de faire plus en moins de temps) par Brian Tracy

À propos du livre

Auteur: Brian Tracy

Brian Tracy Année de publication: 2016

2016 Temps de lecture estimé: 3 heures

3 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 144

144 Évaluations: 4,7/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Vous êtes-vous déjà surpris à procrastiner sur des tâches essentielles ? Et s'il existait une stratégie humoristique mais efficace pour vaincre la procrastination et optimiser la productivité ?

Inspiré des conseils décalés de Mark Twain, ce livre préconise de s'attaquer de front aux tâches les plus difficiles, en mettant l'accent sur la philosophie qui consiste à s'attaquer à la plus grosse grenouille dès le matin. En d'autres termes, "mangez cette grenouille"

Tracy propose 21 conseils pratiques et des techniques de gestion du temps avec des principes axés sur la décision, la discipline, la fixation d'objectifs et la détermination. Il partage des vérités étonnamment simples comme la planification, le bloc de temps et l'utilisation intelligente de la technologie.

Essayez ce livre pour obtenir un forfait pour une meilleure gestion du temps avec un maximum d'impact.

la partie la plus difficile de toute tâche importante est d'abord de s'y atteler. Une fois que vous avez commencé le travail sur une tâche importante, vous semblez être naturellement motivé pour continuer."-Brian Tracy_

Mangez cette grenouille : clés de lecture

Démarrez votre parcours de réussite en élaborant un forfait solide. C'est la première étape pour transformer vos objectifs en triomphes

Établissez vos objectifs et classez-les par ordre de priorité, en concentrant votre énergie sur ce qui est vraiment important pour la progression et la réussite

Connaître ses forces, ses faiblesses et ses zones de croissance. En restant optimiste et en faisant preuve d'autodiscipline, vous maîtriserez votre temps

Ce que disent les lecteurs

ce livre est court et agréable à lire. Il décrit les principes les plus importants de la gestion du temps pour faire de vous une personne réussie et satisfaite "

ce livre s'adresse à tout le monde. Si vous vous sentez englouti par votre charge de travail ou si vous cherchez à en faire plus avec le peu de temps dont vous disposez, c'est certainement le livre qu'il vous faut."

5. Terminé : L'art de la productivité sans stress par David Allen

A propos du livre

Auteur: David Allen

David Allen Année de publication: 2001

2001 Temps de lecture estimé: 6 heures

6 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 267

267 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Si vous vous noyez dans les tâches, transpirez pour des questions insignifiantes, ou commencez des projets mais peinez à les terminer, ce livre pourrait être votre tournant.

Getting Things Done est un classique parmi les spécialistes de la productivité et de la.. livres sur la concentration , offrant une approche complète et pratique de la gestion du temps personnel et professionnel.

L'idée de ce livre est assez simple : trop d'informations dans votre tête vous empêchent de déterminer ce qui est crucial. Vous pensez aux tâches plus que vous ne les faites, ce qui engendre stress et confusion.

La méthode d'Allen, connue sous le nom de système GTD (Getting Things Terminé), enseigne systématiquement aux lecteurs l'organisation des tâches afin de libérer l'espace mental, ce qui permet une productivité sans stress.

La méthodologie d'Allen, connue sous le nom de système GTD (Getting Things Done), enseigne systématiquement aux lecteurs l'organisation des tâches afin de libérer l'espace mental, ce qui conduit à une productivité sans stress

David Allen

À faire terminé : conseils clés

Saisissez toutes vos tâches dans un système fiable et décidez si vous voulez les écarter, les déléguer ou les reporter. Suivez cette procédure pour que votre travail reste organisé et ordonné

Concentrez-vous sur les résultats plutôt que de penser simplement à faire des tâches pour achever vos objectifs

Cherchez à vous améliorer en permanence pour obtenir des résultats optimauxgestion des tâches et la clarté mentale

Ce que disent les lecteurs

c'est très simple à comprendre, avec des exemples clairs et un guide étape par étape sur la façon d'organiser votre quotidien et votre vision de l'avenir de manière à ce que votre esprit puisse être libre de flux et de création

6. le projet de productivité : Accomplissez plus en gérant votre temps, votre attention et votre énergie par Chris Bailey

via Amazon

Auteur: Chris Bailey

Chris Bailey Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 304

304 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 3,9 (Goodreads)



le projet de productivité de Chris Bailey n'est pas un livre d'aide à l'autonomie comme les autres ; il s'agit plutôt d'une expérience de productivité transformée en guide.

Chris a passé un an à faire toutes sortes de choses folles - de la survie avec un minimum de sommeil à l'isolement pendant dix jours. Le livre dévoile ce qu'il a appris au cours de cette folle aventure.

Vous y trouverez des conseils utiles en matière de productivité, comme ralentir pour mieux travailler, éliminer les choses sans importance et un tas d'autres astuces, y compris la règle des 20 secondes pour gérer les distractions. De plus, vous obtiendrez plus de 25 pratiques pour améliorer votre productivité.

Si vous aimez essayer de nouvelles façons d'aborder les tâches ou si vous êtes curieux de savoir pourquoi le multitâche est un mythe, essayez ce livre ! Car, soyons honnêtes, être occupé n'est pas toujours synonyme de productivité.

Diriger son attention vers l'objet le plus important de son choix - et maintenir cette attention - est la décision la plus importante que nous prendrons tout au long de la journée. Nous sommes ce à quoi nous prêtons attention"

Chris Bailey

Les clés du projet de productivité

Montez votre niveau de productivité en travaillant plus intelligemment - il s'agit de jongler avec votre temps, votre attention et votre énergie comme un pro

Augmenter la productivité en alignant les tâches sur ce qui compte vraiment pour vous - trouver le bon endroit où les valeurs personnelles et les motivations vont de pair

Appliquez la Règle des 3 pour organiser et optimiser votre vie tout en luttant contre la procrastination en rendant les tâches plus attrayantes et plus gratifiantes

Ce que disent les lecteurs

ce livre contient beaucoup d'informations, mais il est si bien organisé que je ne me suis pas sentie dépassée. J'ai particulièrement aimé le résumé au début de chaque chapitre + le défi de fin de chapitre. Cela m'a obligé à ralentir le livre et à mettre en pratique ce que je venais d'apprendre

7. Make Time : How to Focus on What Matters Every Day par Jake Knapp et John Zeratsky

via Amazon

Auteurs: Jake Knapp & John Zeratsky

Jake Knapp & John Zeratsky Année de publication: 2018

2018 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Intermédiaire

Intermédiaire Nombre de pages: 304

304 Évaluations: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Améliorez vos techniques de gestion du temps avec Make Time, écrit par d'anciens employés de Google qui comprennent les défis de l'équilibre entre le travail et les tâches personnelles.

Ce livre sur la gestion du temps propose un cadre en quatre étapes et plus de 80 tactiques exploitables qui vous permettront, en particulier à ceux qui travaillent dans l'industrie technologique, de donner la priorité à ce qui est vraiment important. De la tâche principale de la journée au maintien de la concentration, en passant par l'adoption d'habitudes saines, ils vous soutiennent.

Sur un ton terre-à-terre et humoristique, les auteurs partagent des histoires vécues, ce qui rend l'ouvrage très captivant.

En lisant Make Time, vous apprendrez comment se concentrer et donne à vos compétences en matière de gestion du temps et de productivité le coup de pouce dont vous avez toujours eu besoin.

En vous concentrant sur quelque chose que votre esprit perçoit comme une tâche réalisable et achevée, vous augmenterez votre énergie positive, votre orientation et votre motivation

Jake Knapp

Prendre le temps - conseils clés

Gardez à l'esprit que les pertes de temps sont souvent dues à l'agitation et aux distractions. Pour y remédier, il vous faudra plus que de la volonté : pensez à modifier vos paramètres de comportement par défaut

Ne vous laissez pas prendre par l'agitation. Concentrez-vous sur ce qui se trouve devant vous et achevez la tâche du jour avant de passer à la suivante

Adoptez des tactiques et des stratégies pour créer des barrières contre la perte de temps et gardez votre esprit plein d'énergie en prenant soin de votre corps pour un développement personnel global

Ce que disent les lecteurs

nous avons tous besoin de lire ce livre. Ces personnes ont les pieds sur terre et expliquent comment, sans le savoir, nous avons sauté dans la roue du hamster et ne pouvons plus en sortir. Ils ne sont pas condescendants et ne font pas la morale, ils ont juste lancé une bouée de sauvetage et je l'ai attrapée des deux mains. C'est intelligent, drôle et vrai. Si vous avez l'impression que votre vie ne vous appartient pas et que vous voulez arrêter de vous sentir hors de contrôle, c'est la solution

Mon travail : Rules for Focused Success in a Distracted World par Cal Newport

via Amazon

Auteur: Cal Newport

Cal Newport Année de publication: 2016

2016 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 304

304 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Vous en avez assez du bourdonnement constant des e-mails et des médias sociaux et vous voulez trouver un véritable épanouissement dans votre travail ? Ce livre est fait pour vous.

l'ouvrage Deep Work de Newport est comme le outil de productivité dont vous n'avez jamais su que vous aviez besoin. Imaginez que vous disposiez d'une boîte à outils qui vous permette de vous concentrer intensément et d'en faire plus en moins de temps. C'est le travail en profondeur .

Newport a un forfait intéressant en deux parties : d'abord, vous convaincre qu'il change la donne, ensuite, vous transmettre quatre règles solides :

travailler en profondeur : Apprenez à vous concentrer intensément sans distraction

accepter l'ennui : Oui, l'ennui est une arme secrète. Newport explique pourquoi

abandonnez les médias sociaux : C'est choquant, non ? Mais il présente des arguments solides

vidangez les bas-fonds:_ Mettez au rebut les tâches superficielles

Ce livre ne se contente pas d'éviter les distractions et de célébrer le contraire, c'est-à-dire le travail en profondeur. Il y ajoute des histoires vraies, comme la Tour de Carl Jung, et de nombreux conseils pratiques qui vous aideront à améliorer la productivité et la gestion du temps. À la fin, vous serez motivé pour vous concentrer intensément, éliminer le bruit et canaliser votre énergie vers ce qui est essentiel.

Lisez ce livre si vous avez déjà souhaité perdre la notion du temps tant vous êtes absorbé par une tâche.

Si vous ne produisez pas, vous ne prospérerez pas, quels que soient vos compétences ou votre talent

Cal Newport

Les clés du travail en profondeur

Maîtrisez les tâches complexes, augmentez votre rendement et trouvez l'épanouissement dans le processus

Dites adieu au travail superficiel et aux distractions, tout en définissant des priorités claires comme de l'eau de roche et en traçant des limites pour retrouver votre concentration

Faites du travail en profondeur votre rituel quotidien. Planifiez des sessions de travail intensif, augmentez votre concentration et entraînez votre cerveau à des tâches qui ont du punch

Ce que disent les lecteurs

ce livre a été très agréable à lire et contient de nombreux exemples concrets que j'ai pu mettre en pratique. Je l'ai lu dans le cadre d'un club de lecture facultatif au travail, et j'ai hâte de le relire pour découvrir d'autres éléments qui m'ont échappé la première fois._ _Si vous cherchez à changer les choses et à vous attaquer à vos pertes de temps pour devenir plus productif, ce livre est fait pour vous !

A propos du livre

Auteur: S. J. Scott

S. J. Scott Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 4 heures

4 heures Niveau recommandé: Débutant

Débutant Nombre de pages: 158

158 Évaluations: 4,2/5 (Amazon) 3.2/5 (Goodreads)



Vous êtes-vous déjà surpris à jongler avec les tâches de dernière minute et à ressentir le poids des objectifs non atteints ?

Ce livre est votre guide de référence pour maîtriser ces objectifs difficiles et vous libérer de la procrastination. Il montre comment la procrastination peut avoir un impact négatif sur divers aspects de la vie, des études aux performances professionnelles, en passant par la santé et les finances.

l'ouvrage de S. J. Scott, intitulé "Stop Procrastination", regorge de conseils pratiques et vous présente la règle des 80/20 sous la forme d'un forfait étape par étape, la règle des 25-5 et l'art de dire "non" avec élégance

Il vous donne les moyens de vaincre la procrastination et d'améliorer votre gestion du temps en allouant plus de temps aux tâches importantes et en transformant votre liste à faire en un emploi du temps bien réglé pour une productivité maximale.

_ "Plus il faut de temps et d'efforts pour faire une tâche, plus il est difficile de s'y mettre"

S. S. J. Scott

Découvrez les raisons de la procrastination ; il peut s'agir de perfectionnisme ou de la peur de l'inconnu qui freine votre productivité

Soyez réaliste et identifiez vos validations en sélectionnant cinq projets essentiels qui comptent vraiment

Ajoutez du piquant à vos objectifs, maîtrisez l'art de dire non, planifiez votre semaine comme un pro et adoptez des habitudes quotidiennes tirées de ce livre pour mettre fin à la procrastination

Ce que disent les lecteurs

l'auteur explique tout : comment commencer, par où commencer, les étapes à suivre et comment faire en sorte que tout cela fonctionne. Ayant récemment terminé le livre, je n'ai fait aucune progression ; j'espère changer cela très bientôt._ _C'est un livre facile à lire, adapté à tous ceux qui ont besoin de débarrasser leur vie de la procrastination. J'ai recommandé ce livre à tous mes amis

10. Quatre mille semaines : La gestion du temps pour les mortels par Oliver Burkeman

A propos du livre

Auteur: Oliver Burkeman

Oliver Burkeman Année de publication: 2021

2021 Temps de lecture estimé: 7 heures

7 heures Niveau recommandé: Débutant à intermédiaire

Débutant à intermédiaire Nombre de pages: 288

288 Évaluations: 4,6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



À faire : si vous vivez jusqu'à quatre-vingts ans, vous n'avez qu'environ quatre mille semaines pour vous amuser - c'est fou, non ?

Mais attendez, ne paniquez pas encore. Respirez profondément et plongez dans les pages de Four Thousand Weeks d'Oliver Burkeman, un livre de gestion du temps amusant et stimulant qui illustre comment vous pouvez vivre une vie épanouie qui va bien au-delà du simple fait de regarder l'horloge tourner.

Il souligne que le temps est limité et précieux, en s'inspirant des idées des philosophes anciens, des psychologues, des maîtres spirituels, des penseurs contemporains et d'autres personnes qui ont réussi.

Ce livre remet en question l'état d'esprit moderne qui consiste à se dépenser sans compter et à vouloir tout faire. Burkeman affirme que l'envie de se concentrer sur la maîtrise du temps conduit souvent à plus de stress et à moins d'épanouissement.

Essayez ceci pour changer votre perspective sur le temps et vivre une vie plus épanouie.

_"Nous avons été dotés des capacités mentales nécessaires pour élaborer des forfaits presque infiniment ambitieux, mais nous n'avons pratiquement pas le temps de les mettre en œuvre"

Oliver Burkeman

Les quatre mille semaines : clés à retenir

Découvrez comment l'homme a analysé et compris le temps, en prenant conscience de son importance croissante

Augmentez votre productivité en intégrant stratégiquement la procrastination et en hiérarchisant les tâches

Consacrer du temps libre à des activités familiales significatives et s'adonner à des passe-temps épanouissants

Ce qu'en disent les lecteurs

il ne s'agit pas d'une pilule magique qui vous permettra de gérer votre temps tout d'un coup. C'est une compilation de philosophies et de perspectives qui vous guident vers la vérité ultime sur la gestion du temps. Je ne vous la dévoilerai pas, vous devrez la lire pour la découvrir !"_"_Il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre à gérer son temps

Mettre en œuvre des stratégies de gestion du temps avec ClickUp

Les professionnels d'aujourd'hui ne se contentent pas de livres sur la gestion du temps et de se plonger dans des stratégies innovantes de gestion du temps outils de gestion du temps pour compléter et améliorer leurs stratégies.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Rolling-Time-Period.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration période mobile /$$img/

Mettre à jour et ajuster automatiquement les intervalles de temps sur les demandes ou tickets entrants avec Rolling Time Period dans les tableaux de bord ClickUp

Un outil qui a acquis une grande notoriété dans le domaine des projets et des applications de gestion du temps est ClickUp .

ClickUp n'est pas une simple plateforme de gestion des tâches ; il s'agit d'une application polyvalente tout-en-un conçue pour rationaliser les flux de travail, stimuler la collaboration et améliorer les compétences en gestion du temps.

Terminé, plus de choses à faire en moins de temps :

Planifiez, organisez et collaborez facilement avec ClickUp Tasks

Gérez votre temps sans effort et augmentez votre productivité avec La gestion du temps de ClickUp fonctionnalités. Avec les vues Calendrier, Gantt et Échéancier, planifiez vos tâches à votre façon.

Ce qui le rend encore plus génial, ce sont les outils permettant de gagner du temps, comme les dates de début et d'échéance, le remappage des dates d'échéance, la planification par glisser-déposer, les rapports de temps, et bien d'autres encore, qui vous aident à atteindre vos objectifs plus rapidement.

Suivez votre temps :

Organisez et ajoutez des notes pour démarrer une tâche avec le suivi du temps du projet ClickUp

Restez concentré sur votre travail tout en suivant facilement le temps avec ClickUp Suivi du temps du projet .

Que ce soit sur votre bureau, votre mobile ou votre navigateur Chrome, prenez le contrôle de votre emploi du temps grâce au suivi du temps global et manuel. Il vous aide à clarifier la répartition des tâches, à suivre la progression et à vous assurer que tout le monde reste sur la bonne voie.

Des rappels sans effort :

Restez sur le suivi grâce aux rappels ClickUp rapides et faciles.

Ne perdez jamais le rythme avec Rappels ClickUp qui vous permet de rester organisé et de rationaliser votre flux de travail. Cette fonctionnalité vous permet de les ajouter, de les gérer ou de les personnaliser avec des pièces jointes, des dates et des calendriers récurrents en fonction de vos besoins.

Cochez facilement les tâches achevées, reportez-les ou déléguez-les en douceur à votre équipe, afin de rester organisé et efficace.

Intégration transparente :

Gérez votre travail dans ClickUp avec un tri transparent des tâches par statut, priorité, assigné, et plus encore

Synchronisez ClickUp avec vos calendriers, vos e-mails et d'autres outils essentiels, ce qui vous permet de rationaliser votre flux de travail et de réduire l'entrée manuelle de données.

Modèles permettant de gagner du temps :

Utiliser modèles de durée enregistrée pour afficher clairement la répartition de vos heures de travail et planifier vos tâches pour un maximum d'efficacité et de productivité.

Maintenez la transparence au sein de votre équipe, évaluez vos performances en suivant la progression et transformez votre parcours de gestion du temps grâce à ces modèles.

Prenez votre temps en main

Et voilà ! 10 meilleurs livres de gestion du temps pour prendre le contrôle de votre temps, maîtriser les horaires chargés et gérer efficacement les tâches, pour au final gagner un temps précieux.

L'intégration d'outils avancés comme ClickUp amplifie encore les capacités de gestion du temps de chacun.

Avec des fonctionnalités telles que le suivi des tâches, la collaboration et les flux de travail personnalisables, ClickUp s'impose comme une solution polyvalente, qui complète la sagesse intemporelle de ces livres influents sur la gestion du temps.

N'oubliez pas de consulter notre matrice de gestion du temps et modèles bloquant le temps qui peuvent transformer votre emploi du temps chargé en journées productives.

Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer tout le potentiel de la gestion du temps.