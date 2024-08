10 meilleurs logiciels de webinaire pour organiser une conférence virtuelle en 2024

L'organisation de webinaires peut sembler un jeu d'enfant par rapport à l'organisation d'un événement IRL réunissant des personnes en chair et en os. Mais croyez-nous, l'organisation d'une conférence virtuelle de qualité demande beaucoup d'efforts.

En bref, garder les gens rivés à leur écran demande un réel effort. Un seul problème technique ou une seule diapositive ennuyeuse et vous perdez votre public.

C'est pourquoi il est essentiel que la technologie de votre webinaire soit au point. Fiabilité logiciel d'événements virtuels peut faire la différence entre une présentation réussie et un événement ennuyeux, alors choisissez les meilleurs outils pour vous préparer à la réussite.

Nous avons fait des recherches approfondies et présélectionné les 10 meilleures plateformes de webinaires pour vous - alors plongeons dans le vif du sujet ! 🙌

Que faut-il rechercher dans un logiciel de webinaire ?

La récente vague d'événements virtuels a donné naissance à de nombreux outils de webinaire. Voici les caractéristiques indispensables à surveiller pour choisir le meilleur logiciel de webinaire :

Facilité d'utilisation: Pour commencer, le logiciel doit être convivial et intuitif pour les organisateurs et les participants. En bref, les utilisateurs doivent être en mesure d'accéder à toutes les fonctionnalités disponibles sans avoir besoin d'aide ou de regarder de nombreux tutoriels vidéo

Les 10 meilleurs logiciels de webinaire à utiliser en 2024

Maintenant que nous avons examiné les caractéristiques d'un logiciel de gestion d'événements idéal, dressons la liste des meilleurs logiciels de webinaires pour vous aider à planifier et à héberger vos événements en ligne en toute fluidité.

1. ClickUp

ClickUp est une plateforme tout-en-un qui répond à tous vos besoins en matière de gestion d'événements. Sa mission est de permettre au monde d'en faire plus en moins de temps. Dans cette optique, ClickUp offre des fonctionnalités qui vous aident à planifier, collaborer, héberger et suivre vos sessions de webinaires.

Bien entendu, la première étape de l'organisation d'un événement est une planification exhaustive. Utilisez l'outil Vue du calendrier ClickUp pour dresser la liste de toutes les tâches liées à votre événement à venir et les insérer dans un calendrier partageable. En outre, vous pouvez gérer toutes vos réunions avec les propriétaires des tâches grâce à une synchronisation bidirectionnelle du calendrier avec Google.

le logiciel ClickUp Calendar View vous permet de planifier vos événements en fonction de l'état d'avancement des réunions, des tâches et des échéances de votre projet

Utiliser ClickUpDocs pour planifier et créer les grandes lignes de vos webinaires, puis les partager avec vos coéquipiers pour qu'ils les modifient. Comme plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur un document, cela vous évite bien des allers-retours.

utilisez ClickUp Docs pour collaborer et planifier les grandes lignes de votre webinaire

ClickUp s'occupe également des aspects créatifs. Par exemple, vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour créer des présentations visuellement attrayantes pour vos webinaires. Vous pouvez également organiser des séances de brainstorming avec votre équipe et créer des stratégies et des plans pour vos webinaires.

le webinaire parfait grâce aux tableaux blancs de ClickUp

Avec Événements ClickUp avec ClickUp Events, vous avez de l'aide pour gérer toute la préparation de votre webinaire. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour planifier sans effort, comme des listes de tâches, des notifications, l'établissement de priorités, la planification et l'attribution de tâches. En fait, vous pouvez même tout gérer en déplacement grâce à l'application mobile.

planifiez des webinaires réussis en utilisant ClickUp Events

En outre, avec La fonction Clip de ClickUp grâce à la fonction Clip de ClickUp, vous pouvez enregistrer des réunions sur écran et les partager instantanément avec votre équipe. Le plus intéressant ? Aucune limite de temps ! En outre, vos spectateurs peuvent regarder le clip sans le télécharger.

partagez vos clips et assurez le succès de votre événement avec ClickUp Clip_

Vous craignez de manquer un point important dans votre notes d'événement ? ClickUp AI capturera tous les détails de votre session et les faits marquants sans effort afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses.

De plus, si vous manquez de temps, les modèles et les plans de ClickUp peuvent donner un coup de pouce à votre équipe. Les services de ClickUp modèles d'ordre du jour de conférence par exemple, vous aideront à planifier et à suivre vos événements.

Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la demande Webinaires ClickUp animés par des experts de la plateforme.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Conservez et suivez tous vos plans d'événements, listes de tâches, messages et médias en un seul endroit

Créez et partagez facilement le contenu de vos webinaires

Collaborez et alignez vos plans d'événements avec vos équipes en temps réel

Partagez instantanément les enregistrements d'écran et communiquez les actions à entreprendre

Gardez le contrôle des tâches grâce aux rappels et aux notifications

Restez connecté sur le web, le bureau et les mobiles (Android et iOS)

Intégrez le flux de données de l'événement à votre pile technologique existante de CRM, de rapports, d'analyses et d'autres outils

Limitations de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour comprendre et utiliser les capacités de l'outil en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings and reviews

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Livestorm

via La tempête de vie Livestorm est un outil de gestion d'événements vidéo basé sur un navigateur qui vous aide à d'organiser des réunions virtuelles des webinaires et des événements.

Convivial et personnalisable, il est parfait pour les démonstrations de produits, les sessions de formation, les réunions d'équipe et l'accueil des clients. Son intégration avec les outils de marketing et de Outils de gestion de la relation client vous permettent également de suivre et d'entretenir les prospects générés par vos webinaires.

En outre, vous disposez de fonctionnalités telles que des modèles d'e-mail, des pages d'inscription personnalisables, le suivi des e-mails, des widgets de site web et le partage social.

Livestorm meilleures fonctionnalités

Assure une diffusion audio et vidéo de haute qualité

Utilisez l'outil à partir de votre navigateur, sans avoir à télécharger de logiciel

Personnalisez votre salle d'événement avec le plugin Custom Design de Livestorm

Se connecter avec des utilisateurs du monde entier en 24 langues

Limitations de Livestorm

Les fonctions de partage d'écran ne sont pas très fluides et satisfaisantes

Les utilisateurs sont confrontés à des bogues et à des problèmes techniques occasionnels

Prix de Livestorm

**Plan gratuit

Pro: 99$/mois pour un maximum de 100 contacts actifs

99$/mois pour un maximum de 100 contacts actifs Business: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,300+ reviews)

4.4/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (370+ commentaires)

3. Webex

via Webex Si vous organisez un événement pour la première fois et que vous recherchez donc un logiciel de webinaire facile à configurer, essayez Webex. Webex Webinars (anciennement Webex Events) est une solution de gestion d'événements complète qui vous permet d'organiser des webinaires interactifs et attrayants.

Webex vous aide à sécuriser votre événement grâce à des fonctionnalités telles que l'accès sur invitation et le SSO. Il offre également une gamme d'éléments interactifs tels que les sondages Slido, le partage immersif et les questions-réponses.

Les meilleures caractéristiques de Webex

Personnalisez la disposition de la scène en vous concentrant sur le contenu et les personnes

Centralisation du calendrier et du contenu de l'événement en un seul endroit

Regroupez plusieurs webinaires en une série pour faciliter l'inscription

Envoi d'e-mails automatisés avant et après le webinaire

Utiliser une diffusion en direct et un hébergement vidéo de qualité professionnelle pour les événements

Limites de Webex

Les fonctions d'engagement de l'audience sont limitées

Les intégrations avec les outils de CRM et de création de pages web pour les événements sont relativement limitées

Prix de Webex

Webex Webinars: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Webex Events: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (400+ commentaires)

4.4/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (6,800+ reviews)

4. Crowdcast

via Crowdcast Crowdcast est une plateforme complète de vidéo en direct qui aide les entreprises à rationaliser leurs événements virtuels tels que les webinaires, les sessions de questions-réponses et les ateliers en ligne.

Les utilisateurs l'apprécient pour son système d'e-mail intégré qui permet d'informer les invités des événements à venir et pour son générateur de pages d'atterrissage personnalisables.

Avec Crowdcast, vous pouvez dialoguer avec votre public en temps réel, partager des présentations et obtenir des informations précieuses. En fait, il s'agit d'une solution tout-en-un pour entrer en contact avec les clients, générer des prospects et établir une forte présence en ligne.

Les meilleures caractéristiques de Crowdcast

Multistream vers des outils tiers tels que Facebook et YouTube

Acceptation des paiements pendant les événements grâce à l'intégration de Stripe

Permettre aux participants d'interagir activement avec l'orateur grâce à la fonction de levée de main

Générer des analyses avancées pour une meilleure compréhension de l'audience et un suivi des performances

Limites de Crowdcast

Les utilisateurs sont confrontés à des bogues occasionnels

Prix de Crowdcast

Lite: 49$/mois

49$/mois Pro: 89$/mois

89$/mois Business: $195/mois

G2: 4.5/5 (70+ reviews)

4.5/5 (70+ reviews) Capterra: 4.6/5 (90+ avis)

5. EverWebinar

via EverWebinar EverWebinar est spécialisé dans l'automatisation des webinaires, de sorte que vous n'avez pas besoin de continuer à organiser des webinaires en direct. Il simule l'expérience d'un webinaire en direct pour vos participants tout en fonctionnant de manière entièrement automatisée.

De plus, la fonction de test fractionné de ce logiciel de webinaire vous permet de tester plusieurs pages web de webinaire et de sélectionner celle qui obtient le plus grand nombre d'inscriptions.

Meilleures caractéristiques d'EverWebinar

Dialoguez avec les participants via le chat, les sondages et les enquêtes pour les webinaires à la demande

Diffusion de présentations, de partages d'écran et même de vidéos préenregistrées en haute définition

Compte à rebours actif lors de la présentation d'offres pour des conversions rapides

Organisez des webinaires ponctuels ou récurrents à l'aide d'un système de planification flexible

Logiciel facile à utiliser, sans rien à installer, à héberger ou à télécharger

Limitations d'EverWebinar

Les personnalisations peuvent nécessiter un effort supplémentaire

Capacités limitées en matière de rapports et de suivi

Prix d'EverWebinar

Annuel: 499 $/an

499 $/an Biennale: 874 $ (facturé tous les deux ans)

EverWebinar ratings and reviews

G2: 3.9/5 (20+ reviews)

3.9/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

6. eWebinar

via eWebinar Ne serait-ce pas génial si vous pouviez avoir des interactions en direct avec le public lors d'un webinaire préenregistré ? En fait, c'est possible, avec eWebinar.

Avec eWebinar, vous pouvez automatiquement éliminer les présentations répétitives et proposer des webinaires continus sans faille. Il vous permet également de configurer des messages avec des CTA personnalisables et de les programmer comme vous le souhaitez.

eWebinar meilleures caractéristiques

Se connecte facilement avec un CRM, un logiciel d'automatisation du marketing et d'autres outils

Créez et modifiez votre webinaire et invitez plusieurs membres de votre équipe à gérer votre compte sans frais supplémentaires

Utilisez des options de communication flexibles pour une interaction en direct ou par e-mail avec vos participants

Configurez des e-mails de notification et des interactions préprogrammées pour une communication fluide

Limites de l'eWebinar

Relativement cher pour un nouvel outil, malgré un nombre limité d'avis et d'évaluations

Manque d'intégration avec de multiples plateformes

Prix d'eWebinar

Niveau 1: 99 $/mois pour 3 000 participants

99 $/mois pour 3 000 participants Niveau 2: 199 $/mois pour 6 000 inscrits

199 $/mois pour 6 000 inscrits Niveau 3: 299 $/mois pour 12 000 inscrits

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 5/5 (50+ commentaires)

7. Demio

via Démo Demio est un puissant logiciel de webinaire destiné aux spécialistes du marketing qui organisent des événements en ligne axés sur la conversion. Demio vous aide à suivre les revenus générés par chaque webinaire afin que vous puissiez mesurer efficacement le retour sur investissement.

Utilisez la fonction "Boost" de Demio pour inciter vos participants à partager votre événement sur les médias sociaux. La capacité de Demio à suivre le nombre de partages par participant vous permet également de mettre en place des programmes d'incitation et de bénéficier d'un bouche-à-oreille positif.

De plus, Demio vous permet de personnaliser la page d'inscription à votre webinaire, d'envoyer des rappels automatisés par e-mail et même d'organiser des chats et des sondages en temps réel. Demio propose également des outils d'analyse robustes et des intégrations avec les outils de marketing les plus répandus.

Les meilleures fonctionnalités de Demio

Suivi des niveaux d'engagement à des moments précis

Incorporez des webinaires sur votre site web grâce à la fonction Showcase

Personnalisez le contenu promotionnel pour les applications de médias sociaux, afin que vos participants puissent promouvoir votre événement dans leurs cercles

Limites de Demio

Intégration directe limitée avec les outils de gestion de la relation client (CRM)

Manque de fonctionnalités telles que des salles de réunion, des suivis personnalisés et des choix d'arrière-plan pour plus de flexibilité

Prix de Demio

Débutant: 59 $/mois par hôte

59 $/mois par hôte Croissance: À partir de 109 $/mois par hôte

À partir de 109 $/mois par hôte Premium: À partir de 184 $/mois par hôte

G2: 4.6/5 (140+ reviews)

4.6/5 (140+ reviews) Capterra: 4.7/5 (240+ avis)

8. GoTo Webinar

via Webinaire GoTo GoTo Webinar est une plate-forme de vidéoconférence et de webinaire sécurisée, collaborative et attrayante, spécialement conçue pour les entreprises géographiquement dispersées.

Avec GoToWebinar, vous pouvez mettre en évidence et annoter n'importe quelle partie de la présentation de votre webinaire et inviter un co-hôte à vous assister.

La plateforme dispose également d'un système d'analyse robuste et d'un système de gestion de l'audience des outils d'analyse et de reporting pour vous aider à mesurer le succès de vos webinaires.

Les meilleures caractéristiques de GoTo Webinar

Intégration efficace avec les plateformes de médias sociaux

Suivi de l'engagement et de la participation à l'événement en direct

Permettre l'enregistrement automatique de l'événement pour le revoir plus tard

Prendre des décisions fondées sur des données grâce à des analyses précises et à un suivi efficace des sources

Limites de GoTo Webinar

L'interface utilisateur semble désuète et difficile à naviguer

Prix de GoTo Webinar

Lite: 59 $/mois par organisateur, facturé annuellement

59 $/mois par organisateur, facturé annuellement Standard: $129/mois par organisateur, facturé annuellement

$129/mois par organisateur, facturé annuellement Pro: $249/mois par organisateur, facturé annuellement

$249/mois par organisateur, facturé annuellement Entreprise: 499 $/mois par organisateur, facturé annuellement

G2: 4.2/5 (780+ reviews)

4.2/5 (780+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

9. WebinarJam

via WebinarJam WebinarJam est une plateforme d'événements virtuels conçue pour engager.

Par exemple, la possibilité de mettre en évidence et de faire monter sur scène des personnes de l'auditoire crée un haut niveau d'engagement.

De plus, il vous suffit de saisir la durée, le sujet et le public cible de votre événement pour obtenir un programme généré par l'IA pour votre webinaire.

Avec des fonctionnalités telles que des pages d'inscription personnalisables et des analyses avancées, WebinarJam vous aide à organiser des webinaires percutants qui touchent le public cible.

Les meilleures fonctionnalités de WebinarJam

Envoyez des rappels par SMS et par e-mail afin d'améliorer la participation

Ajoutez facilement des sondages et des enquêtes à votre session

Diffusez des vidéos préenregistrées en tant que sessions en direct, même sans animateur

Assurer une expérience fluide grâce à la compatibilité avec les navigateurs et à la légèreté des performances

Limitations de WebinarJam

L'interface utilisateur n'est pas conviviale ; il faut actuellement passer d'une vidéo à l'autre, d'une diapositive à l'autre et d'un écran à l'autre

Impossible de télécharger les résultats détaillés des sondages par participant

Prix de WebinarJam

Démarrage: 49 $/mois pour 100 participants

49 $/mois pour 100 participants Basic: $99/mois pour 500 participants

$99/mois pour 500 participants Professionnel: 229 $/mois pour 2 000 participants

229 $/mois pour 2 000 participants Entreprise: 499 $/mois pour 5 000 participants

G2: 3.6/5 (50+ commentaires)

3.6/5 (50+ commentaires) Capterra: 4/5 (270+ commentaires)

10. WebinarKit

via WebinarKit WebinarKit combine votre entonnoir de prospects, l'hébergement de webinaires et la maturation des prospects avec votre pile de ventes et de remarketing.

Grâce à sa fonction de webinaire à la demande 24/7, vous pouvez dialoguer avec vos prospects sans avoir à organiser des sessions en direct.

WebinarKit vous permet également de personnaliser facilement le texte et les couleurs d'arrière-plan, les titres, les descriptions, les minuteries, les logos, etc. pour créer des pages d'atterrissage à fort potentiel de conversion.

Les meilleures caractéristiques de WebinarKit

Organisez des webinaires basés sur un navigateur avec une qualité HD parfaite au pixel près

Créer un nombre illimité de webinaires et d'entonnoirs de webinaires et avoir un nombre illimité de participants

Maximisez la participation à l'événement grâce à la programmation " juste à temps " et à la visualisation instantanée, afin que les personnes inscrites puissent se joindre immédiatement à l'événement

Limitations de WebinarKit

Capacités de personnalisation limitées

Absence de statistiques détaillées sur les webinaires

Prix de WebinarKit

Mensuel: 59 $/mois

59 $/mois Annuel: $16.41/mois (facturé annuellement)

$16.41/mois (facturé annuellement) Durée de vie: 497 $ (paiement unique)

G2: 4.8/5 (200+ reviews)

4.8/5 (200+ reviews) Capterra: Indisponible

Faites des webinaires votre super pouvoir en 2024

Les webinaires sont un excellent moyen de rester en contact avec vos clients et prospects. Bien sûr, l'astuce consiste à sortir du lot et à faire en sorte que vos webinaires se démarquent.

Nous savons que vous avez déjà élaboré un plan de contenu pour y parvenir, mais le bon logiciel de webinaire peut constituer un puissant facteur de différenciation.

Faites donc votre choix avec soin.

Dans cette optique, nous vous recommandons ClickUp ! Sa solution efficace de gestion d'événements vous aidera à garder le contrôle de vos prochains événements virtuels, de la planification et de l'hébergement à la gestion des phases post-événementielles.

ClickUp est un outil tout-en-un qui simplifiera toutes les étapes de votre travail, qu'il s'agisse de l'organisation d'événements virtuels ou de la gestion d'un événement la gestion de projets et aider les équipes à collaborer . Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !