10 Meilleures alternatives et concurrents de Slab en 2024

Si vous avez déjà parcouru de nombreux documents éparpillés pour trouver une information urgente, vous connaissez l'importance de la gestion d'une base de connaissances. Elle permet d'organiser et de rendre accessibles les connaissances de votre entreprise sur les clients, les produits et les processus d'entreprise.

Pour créer cette base de connaissances, beaucoup s'appuient sur Slab, un logiciel de base de connaissances qui vous aide à créer et éditer des documents en collaboration avec plusieurs utilisateurs.

Cependant, si vous avez déjà été confronté aux intégrations limitées de Slab ou souhaité des fonctionnalités plus conviviales, vous n'êtes pas le seul. Slab n'est peut-être pas en mesure de gérer les complexités de votre entreprise, c'est pourquoi vous avez besoin d'alternatives qui peuvent prendre le relais.

Dans cet article, nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleures alternatives à Slab. Nous allons décortiquer leurs caractéristiques, peser le pour et le contre, et décoder les prix pour aider les managers comme vous dans leur quête de la solution de gestion des connaissances idéale.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Slab ?

L'outil idéal doit s'aligner sur les besoins de votre entreprise. Voici donc quelques caractéristiques clés à rechercher lorsque vous évaluez les différentes alternatives à Slab.

Les 10 meilleures alternatives à Slab à utiliser en 2024

Une fois que vous avez décidé des fonctionnalités essentielles dont vous aurez besoin pour que votre entreprise fonctionne bien, choisissez parmi notre liste d'alternatives à Slab pour trouver ce qui vous convient le mieux.

1. ClickUp

rédiger, éditer et collaborer avec des collègues sur un seul document avec ClickUp Docs_

ClickUp est notre premier choix, et nous ne sommes pas les seuls à le dire : des équipes du monde entier l'apprécient également !

ClickUp est un guichet unique outil de gestion de projet et un espace de travail collaboratif où les équipes planifient, organisent et travaillent ensemble sans effort, en particulier lorsqu'il s'agit de construire une base de connaissances solide. Et au cœur de tout cela, il y a ClickUp Docs .

créez des wikis et des bases de connaissances hautement personnalisables à l'aide de ClickUp Docs_

ClickUp Docs

Docs est l'assistant ultime de gestion de documents et de collaboration, et il a trouvé sa place parmi les outils les mieux notés au monde, destinés aux petites et grandes équipes.

Avec ClickUp Docs, vous disposez d'un nombre illimité de pages, et la fonction Relationships simplifie la gestion des fichiers en reliant les tâches connexes à ses pages, puis en étiquetant les utilisateurs pour faciliter la recherche.

Vous pouvez également partager des pages en privé ou en public. Cette option ajoute une couche de sécurité supplémentaire contre les modifications non souhaitées. Mais la vedette est ClickUp AI dans Docs, qui facilite et accélère la rédaction grâce à des suggestions en temps réel.

ClickUp's Docs dispose d'options de formatage de texte riche, y compris de multiples styles et l'alignement du texte pour couvrir les images et les sous-titres. Créez des documents visuellement attrayants avec cet éditeur WYSIWYG. De plus, des fonctionnalités telles que les pages imbriquées et les options de formatage simplifient votre travail.

Créez des documents polyvalents et des wikis adaptés à vos besoins. Qu'il s'agisse de feuilles de route ou d'une base de connaissances, il n'y a rien que vous ne puissiez faire avec Docs.

Vous et votre équipe pouvez travailler simultanément sur le même document, en connectant Docs aux flux de travail pour une intégration facile. ClickUp Docs - avec ses capacités d'écriture collaborative et ses options de personnalisation - est un outil indispensable pour une gestion de projet et une collaboration efficaces, en particulier lorsque la documentation est un aspect clé des flux de travail intelligents.

créez un document de 30 minutes en 30 secondes avec ClickUp AI_

ClickUp AI

Mais ce n'est pas tout ! Faites équipe avec ClickUp AI et créer des bases de connaissances sans y passer la journée.

Avec plus d'une centaine d'outils adaptés à différents rôles et cas d'utilisation, il résume les discussions, génère des actions et améliore la clarté de la communication, le tout en une seule fois.

prenez l'aide du modèle de wiki de ClickUp si vous préférez une approche plus facile de la création de wikis

Modèles ClickUp

Si vous préférez commencer avec un modèle, ClickUp ne vous décevra pas. Les modèles Modèle de Wiki ClickUp est un cheat code pour la création et la maintenance de votre base de connaissances. Utilisez-le pour gagner du temps sur l'installation, afin que votre équipe puisse créer des wikis des SOP, et bien d'autres choses encore.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Créez de beaux documents et des wikis avec l'édition de texte riche dans ClickUp Docs.

Rédiger du contenu, générer des résumés et gagner du temps avec ClickUp AI

Gérez facilement plusieurs documents avec des relations et des droits d'accès personnalisés

Modifiez les documents avec vos coéquipiers en temps réel

Prenez des notes et créez des listes de contrôle avec ClickUp Notepad

Explorez une bibliothèque de projetsmodèles pour différentes situations, y compris Wiki etModèles de base de connaissances* Trier et trouver facilement des documents en quelques secondes

Connexion aisée avec d'autres outils tels que Google Docs, Dropbox, YouTube, Box, Evernote, etc

Utiliser des applications mobiles pour les systèmes iOS et Android

Limitations de ClickUp

Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'aide au début pour utiliser correctement la plateforme

L'application mobile n'est pas aussi performante que la version de bureau

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible pour tous les plans payants pour 5$ par espace de travail

G2: 4.7/5 (9200+ commentaires)

4.7/5 (9200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ avis)

2. Nuclino

le nucléaire n'est pas une science-fiction, mais une technologie le monde est en train de changer.. Nuclino est une alternative rapide à Slab qui met l'accent sur la vitesse et la performance.

Son interface utilisateur simple et sans distraction garantit des interactions rapides sans délais de chargement gênants.

La collaboration est fluide, avec des mises à jour en temps réel et un historique des versions efficace.

Nuclino a cependant ses limites. Certains utilisateurs n'ont pas accès à des fonctionnalités avancées des plates-formes plus puissantes tandis que d'autres se plaignent de leur structure tarifaire.

Les meilleures caractéristiques de Nuclino

Simplifier l'édition et le suivi grâce à la collaboration en temps réel

Connexion avec plus de 40 outils tels que Airtable, Slack et Microsoft Teams

Utilisez des outils alimentés par l'IA pour rédiger des contenus, améliorer la lisibilité et générer des résumés

Créez des liens internes en tapant "@"

Limitations de Nuclino

Pas de contrôle d'accès aux dossiers et pages individuels

Fonctionnalités limitées pour l'édition de texte

Prix de Nuclino

**Gratuit

Standard: 5$/utilisateur par mois

5$/utilisateur par mois Premium: 10$/utilisateur par mois

Le plan Standard est assorti d'une période d'essai gratuite de 14 jours.

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

3. Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de Google

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage https://support.google.com/area120-tables/answer/10632692?hl=en Google Docs /%href/

Google Docs n'a pas été conçu pour être une base de connaissances dédiée. Mais il peut servir d'alternative à Slab, grâce à sa nouvelle mise à jour des liens entre documents.

Cette mise à jour vous permet de relier des documents, formant ainsi un wiki improvisé dans Google Drive. Si votre équipe connaît déjà bien les outils Google, il est facile d'abandonner Slab.

Même si Google Docs ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de Slab, il peut constituer un bon compromis pour une collaboration documentaire simple.

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Permet à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même document grâce à la collaboration en temps réelCréer des wikis Zoho Learn (anciennement Zoho Wiki) se distingue par sa simplicité et son prix abordable. Cet outil de gestion des connaissances est conçu pour les petites équipes de création et de marketing, les éducateurs et les équipes dont le budget est limité.

Zoho Learn crée un carrefour où les équipes partagent leurs connaissances en organisant l'assignation des espaces de travail, en personnalisant les portails et en fournissant des mises à jour en temps réel. Des mesures de sécurité sont en place pour protéger les données grâce à l'accès personnalisable aux pages.

Cependant, Zoho Learn manque de stockage et ne prend pas en charge un grand nombre d'utilisateurs. Par conséquent, si votre entreprise est en pleine croissance et que vous prévoyez d'ajouter du personnel, cet outil n'est peut-être pas le mieux adapté et vous devriez envisager d'autres alternatives à Slab.

Les meilleures caractéristiques de Zoho Learn

Maintenir les versions d'un même document pour faciliter le suivi des modifications

Personnalisation de l'aspect et de la convivialité de l'outil en fonction de votre marque

Utiliser des widgets pour créer du contenu rapidement

Protéger les données privées et sensibles contre les accès non autorisés

Limites de Zoho Learn

Impossible d'extraire des informations importantes des documents téléchargés

Espace de stockage limité

Prix de Zoho Learn

**Gratuit

Express: 1$/mois par utilisateur

1$/mois par utilisateur Professionnel: 3 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (40+ reviews)

4.3/5 (40+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Notion

la question est de savoir si l'on peut faire quelque chose pour l'avenir de l'Union européenne la nuit de l'amour Notion se distingue par sa capacité à faire un peu de tout : prendre des notes, gérer des projets et dresser des listes de tâches. Des fonctionnalités avancées telles que les bases de données et les calendriers en font un outil idéal pour les projets complexes tels que la création de wikis.

Même si Notion semble simple, il est puissant, avec de nombreuses options de modèles personnalisables et des fonctions amusantes comme les mèmes et les émojis.

Mais la flexibilité de Notion peut être un inconvénient . Il est davantage destiné à la gestion des connaissances personnelles qu'à une collaboration harmonieuse au sein d'une équipe.

Les meilleures caractéristiques de Notion

Personnalisez facilement vos fichiers grâce à des options telles qu'une table des matières, des en-têtes, du corps de texte, des puces, des bascules et des extraits de code

Travaillez avec vos coéquipiers pour éditer un document simultanément et vous marquer les uns les autres avec des questions et des commentaires

Utilisez des outils d'intelligence artificielle pour résumer le contenu, identifier les points clés et procéder à une édition automatique

Organisez les tâches de votre projet comme vous l'entendez en utilisant les vues Kanban ou chronologique

Connectez-vous facilement avec Slack, Jira, GitHub, GitLab et Zapier

Limitations de Notion

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le trop grand nombre d'options de personnalisation

L'application mobile peut être plus longue à charger, comme l'ont noté certains utilisateurs

Prix de Notion

**Gratuit

Plus: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Business: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Notion AI est disponible pour un supplément de 10$ par membre et par mois

G2: 4.7/5 (5000+ reviews)

4.7/5 (5000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2000+ commentaires)

6. Confluence

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement le monde de l'art et de la culture Confluence fait partie de la famille Atlassian, au même titre que Jira et Trello. Il s'agit d'un outil de gestion des connaissances populaire, connu pour stimuler la communication interne.

Confluence est idéal pour le brainstorming et la documentation des processus. C'est l'outil préféré des utilisateurs des autres outils d'Atlassian.

En dépit de sa richesse, certains utilisateurs le trouvent trop lourd et trop complexe recherchent des alternatives . La courbe d'apprentissage est plus raide, en particulier pour les débutants. Bien que la personnalisation soit utile, elle peut compliquer la navigation pour certains.

Les meilleures caractéristiques de Confluence

Utiliser des feuilles de calcul et des référentiels de code pour éditer et intégrer du contenu

Utiliser des outils de création de contenu IA comme ChatGPT, Copywriter et Wordsmith, pour des tâches de contenu rapides

Automatiser les tâches répétitives dans plusieurs documents

Limites de Confluence

Certains utilisateurs trouvent la fonction de recherche problématique pour les grandes entreprises, car il peut être difficile de trouver des documents spécifiques

Manque de flexibilité dans le format des documents, l'organisation des tableaux et la gestion des bases de connaissances

Prix de Confluence

**Gratuit

Standard: $6.05/mois par utilisateur

$6.05/mois par utilisateur Premium: 11,55 $/mois par utilisateur

11,55 $/mois par utilisateur Entreprise:Tarification personnalisée

Confluence ratings and reviews

G2: 4.1/5 (3700+ avis)

4.1/5 (3700+ avis) Capterra: 4.4/5 (3270+ avis)

7. Gourou

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de GetGuru le gourou de l'histoire de l'humanité Guru est un outil de gestion des connaissances alimenté par l'IA qui récupère des informations à partir de toutes vos sources de connaissances. Il s'agit d'un outil de recherche d'entreprise, d'un intranet et d'un wiki, le tout sur une seule et même plateforme.

Conçu pour l'échange rapide de connaissances, Guru dispose d'une fonction de recherche puissante, de suggestions contextuelles et d'un contrôle de version, ce qui est idéal pour les bases de connaissances internes des entreprises. L'intégration avec des outils tels que Slack, Salesforce et Microsoft Teams améliore ses capacités de collaboration.

Cependant, bien que puissantes, les suggestions de l'IA de Guru peuvent parfois manquer la cible.

Les meilleures caractéristiques de Guru

Créez et gérez facilement des cartes de connaissances et permettez aux utilisateurs d'ajouter des commentaires et des questions

Accédez à vos fiches de connaissances via l'extension Chrome

Obtenez des réponses précises à des questions complexes grâce à l'analyse de la base de connaissances et à la connexion d'outils externes

Limitations de Guru

Certains utilisateurs ont indiqué que l'expérience utilisateur pourrait être améliorée, en particulier pour les cartes

Manque de profondeur dans les structures de dossiers

Prix de Guru

Essai gratuit pendant 30 jours

pendant 30 jours Builder: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1590+ commentaires)

4.7/5 (1590+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (200+ commentaires)

8. Document360

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système de gestion de l'information sur le site web de l'UE Document360 La documentation ne devrait pas être source de confusion, et l'équipe de Document360 l'a bien compris.

Son interface conviviale simplifie la centralisation des connaissances, la collaboration et une documentation de premier ordre, en vous aidant à créer des bases de connaissances, des documents techniques, des notes de réunion et bien plus encore.

Avec une intégration transparente des tiers, le tableau de bord de Document360 est un centre névralgique visuel. Son éditeur de blocs rationalise la création de contenu, et la personnalisation permet d'affiner les réglages. Vous pouvez créer n'importe quelle documentation avec ces fonctionnalités et suivre tout, des informations sur l'entreprise à l'intégration du personnel en passant par les FAQ des clients.

Le seul inconvénient est le coût ; les plans Document360 sont chers par rapport à d'autres alternatives Slab.

Les meilleures caractéristiques de Document360

Créez du contenu avec le portail interne de la base de connaissances, qui dispose d'outils de gestion et de révision conviviaux

Présentez publiquement les documents pertinents pour l'assistance à la clientèle ou partagez-les en privé au sein de l'équipe via le site Web externe de la base de connaissances

Intégrez un widget sur votre site web ou votre produit pour permettre aux utilisateurs de poser des questions à tout moment grâce à l'assistant de la base de connaissances

Intégrez votre base de connaissances à vos favoris tels que Zendesk, Intercom et Google Analytics

Limitations de Document360

Absence de fonctionnalités de base telles qu'un correcteur orthographique intégré, une traduction linguistique précise et une édition simultanée

Nécessite un codage personnalisé pour ajuster la conception et la mise en page

Prix de Document360

**Gratuit

Standard: 149 $/mois par projet

149 $/mois par projet Professionnel: $299/mois par projet

$299/mois par projet Business: 399 $/mois par projet

399 $/mois par projet Entreprise: 599 $/mois par projet

599 $/mois par projet Hébergement privé: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (370+ commentaires)

4.7/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (190+ avis)

9. Gitbook

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de GitBook

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://docs.gitbook.com/content-editor/editor/content-structure/what-is-a-collection Gitbook /%href/

Gitbook est un outil basé sur la connaissance spécialement conçu pour les équipes techniques afin de partager les connaissances et de simplifier la documentation. Son approche AI-first permet d'extraire facilement des connaissances partageables à partir de messages Slack et de documents existants.

Initialement conçu pour les développeurs et les concepteurs de SaaS, GitBook prend en charge le texte riche, les langages de programmation et les actifs visuels, ce qui permet une gestion fluide des connaissances.

Cependant, ce n'est peut-être pas l'outil idéal si vous n'êtes pas développeur.

Les meilleures caractéristiques de Gitbook

Suivez, comparez, fusionnez et inversez facilement les modifications sur chaque page

Utilisez les commentaires interactifs et discutez avec votre équipe

Obtenez un accès sécurisé grâce à diverses plateformes d'authentification et à l'authentification unique pour les clients et les partenaires

Restez informé grâce à des notifications sur le nouveau contenu, les changements critiques ou les modifications de la visibilité du document

Restez synchronisé avec des bases de code telles que Git

Limitations de Gitbook

Personnalisation limitée

Difficultés à exporter différents formats de fichiers

Prix de Gitbook

Personnel: Plan gratuit pour toujours

Plan gratuit pour toujours Plus: 6,70 $/mois par utilisateur

6,70 $/mois par utilisateur Pro: 12,50 $/mois par utilisateur + 82,50 $ de frais de plateforme mensuels

12,50 $/mois par utilisateur + 82,50 $ de frais de plateforme mensuels Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (130+ commentaires)

4.7/5 (130+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. TaskQue

le site web de TaskQue a été créé par le ministère de l'éducation nationale la question de la tâche TaskQue est un outil en ligne de gestion des tâches et des connaissances internes qui stimule la productivité. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de base de connaissances dédié, il joue un rôle crucial dans la gestion des connaissances en simplifiant la gestion de la charge de travail des projets et des équipes.

Par exemple, vous pouvez utiliser TaskQue pour assigner les tâches liées à la création d'une base de connaissances aux bons membres de l'équipe.

De plus, les fonctionnalités de TaskQue automatisation du flux de travail simplifie le processus de développement de la base de connaissances, garantissant un parcours sans heurts de la révision à la publication.

Les meilleures caractéristiques de TaskQue

Automatiser l'attribution des tâches basées sur la connaissance pour une meilleure productivité

Obtenir une vue d'ensemble de toutes les tâches en un coup d'œil

Faciliter la communication et la collaboration au sein de l'interface de la tâche pour les wikis mis à jour

Gérer et assigner des ressources pour optimiser le flux de travail

Limites de TaskQue

Quelques intégrations tierces peuvent perturber les flux de travail

Fonctionnalités limitées de la base de connaissances

Prix de TaskQue

Basic: Gratuit

Gratuit Business: 5$/mois par utilisateur

TaskQue ratings and reviews

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Avez-vous trouvé l'alternative parfaite à la dalle ?

Si les défis d'intégration et de personnalisation de Slab vous épuisent, il est temps de passer à la vitesse supérieure.

Nous vous avons présenté les meilleures alternatives à Slab disponibles sur le marché. Cependant, si nous devions faire un choix pour vous, nous vous suggérerions la plateforme de collaboration ClickUp pour tous vos besoins de gestion de base de connaissances.

En plus de simplifier votre processus de gestion des connaissances, ClickUp excelle également dans la gestion de projets. Personnalisez-le en fonction de vos préférences, utilisez des modèles intelligents et laissez l'IA faire le gros du travail. Le plus intéressant ? Il offre une plan gratuit pour toujours . Inscrivez-vous dès aujourd'hui !