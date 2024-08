Les 10 meilleures alternatives à PandaDoc pour gérer les documents en 2024

Si vous êtes aux prises avec des contrats encombrants, des propositions désordonnées et des fils d'e-mails interminables, vous avez probablement rencontré PandaDoc, une plateforme de gestion de documents qui vise à rationaliser votre flux de travail.

Bien que PandaDoc soit un logiciel de signature électronique doté d'une interface conviviale, son forfait de base n'offre peut-être pas les fonctionnalités avancées et les options de personnalisation dont vous avez besoin. En outre, l'accent mis par PandaDoc sur la création de documents et les signatures numériques peut nécessiter des ressources supplémentaires outils de productivité pour gérer d'autres tâches.

Pour vous aider à choisir, nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à PandaDoc pour la gestion de documents avec des propositions de signature électronique rationalisées et.. l'automatisation du flux de travail . Nous avons soigneusement examiné leurs fonctionnalités clés et leurs prix pour vous aider à trouver celui qui correspond parfaitement à vos besoins.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à PandaDoc ?

Des propositions aux contrats en passant par les factures et les commandes, la documentation sous-tend chaque interaction et décision de l'entreprise. Cependant, la gestion de cette trace écrite peut être un véritable casse-tête, ralentissant les flux de travail et entravant la productivité.

C'est là qu'interviennent les systèmes de gestion documentaire (SGD) comme PandaDoc. Ils deviennent le hub numérique pour la création, la modification en cours, le partage et la signature des documents.

Bien que PandaDoc soit un choix populaire, il n'est pas forcément la solution idéale pour toutes les entreprises.

Lorsque vous choisissez des alternatives à PandaDoc, tenez compte des facteurs suivants :

Fonctionnalités de signature électronique: Recherchez des flux de travail intuitifs, des capacités de multi-signature et des options de sécurité robustes

Recherchez des flux de travail intuitifs, des capacités de multi-signature et des options de sécurité robustes Modification en cours et création de documents: L'outil doit être fourni avec des modèles prédéfinis et des outils de collaboration afin que vous puissiez créer et modifier des documents facilement

L'outil doit être fourni avec des modèles prédéfinis et des outils de collaboration afin que vous puissiez créer et modifier des documents facilement **Intégration : évaluez la capacité de l'outil à s'intégrer à votre flux de travail et à vos outils existants, tels que les CRM, l'automatisation du marketing ou les plates-formes de gestion de projet

Tarification: Choisissez une structure tarifaire adaptée à vos besoins et à votre budget

Choisissez une structure tarifaire adaptée à vos besoins et à votre budget Facilité d'utilisation: Choisissez une interface intuitive et conviviale pour garantir une adoption sans heurts

Les 10 meilleures alternatives à PandaDoc à utiliser en 2024

Avec ces facteurs à l'esprit, explorons les 10 meilleures alternatives à PandaDoc que vous pouvez utiliser en 2024 :

1. Signaturely

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de PandaDoc Signature Signaturely est une plateforme de signature électronique conviviale et abordable qui propose le téléchargement de documents par glisser-déposer, une stratégie de marque personnalisée et le suivi des documents en temps réel.

Téléchargez vos documents dans différentes formes, notamment des PDF, des documents Word et des images. Ajoutez ensuite des champs de signature, des champs de texte et d'autres éléments à votre document.

Vous pouvez également demander des informations supplémentaires à vos signataires, comme leur nom, leur adresse e-mail et leur date de naissance.

Signaturely stocke vos documents signés en toute sécurité dans le cloud. Vous pouvez y accéder à tout moment depuis n'importe quel appareil. Vous pouvez également envoyer des rappels à vos signataires s'ils n'ont pas signé un document.

Meilleures fonctionnalités de Signaturely

Signez en tapant votre nom, en dessinant une signature ou en téléchargeant une image de celle-ci sans quitter l'application

Permettez à votre équipe de collaborer sur un document et d'en approuver la version finale avant de l'envoyer

Enregistrez votre signature pour y accéder rapidement

Remplissez rapidement les formulaires grâce à des champs et des guides automatisés

Créezdes documents juridiques et des contrats à l'aide de modèles préconstruits et examinés par des experts

Limites de la signature

Manque d'assistance multilingue

L'enregistrement des modèles peut être difficile

Options limitées de modification en cours des modèles

Prix de Signaturely

Personnel: 20$/mois

20$/mois Business: 40$/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (290+ commentaires)

4.8/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (350+ avis)

2. DocuSign

il s'agit d'un outil d'aide à l'écriture et à la rédaction

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à Docusign https://www.docusign.com/en-in/products/electronic-signature DocuSign /%href/

DocuSign est un pionnier dans l'espace de la signature électronique et offre une plateforme complète avec des fonctionnalités puissantes, y compris l'acheminement avancé des documents, l'automatisation des flux de travail et l'intégration avec les principales applications d'entreprise. C'est l'une des alternatives les plus populaires à PandaDoc aujourd'hui.

Partagez et signez des documents électroniquement depuis n'importe quel appareil en touchant simplement votre écran. DocuSign capture alors la signature et l'intègre au fichier.

Gérez l'ensemble du cycle de vie des contrats à l'aide de la fonctionnalité CLM (Contract Lifecycle Management) de la plateforme et choisissez une option de vérification d'identité idéale pour garantir l'authentification.

Les meilleures fonctionnalités de DocuSign

Intégrez vos contrats aux applications de votre choix : Salesforce, Microsoft, Google, Zoom, etc

Offrez une meilleure expérience utilisateur avec une image de marque personnalisée et une signature réactiveRenforcez l'autonomie de vos équipes de préparer, d'acheminer et d'approuver rapidement les accords à l'aide de modèles partagés et de commentaires collaboratifs

Relevez les défis les plus délicats en matière d'accords grâce à des flux de travail configurables

Protégez vos accords grâce à des contrôles de sécurité et de conformité de niveau entreprise

Limites de DocuSign

Personnalisation limitée

Mauvaise expérience utilisateur mobile

Prix de DocuSign

Personnel: 15 $/mois

15 $/mois Standard: 45 $/mois par utilisateur

45 $/mois par utilisateur Business Pro: 65 $/mois par utilisateur

65 $/mois par utilisateur **Forfaits améliorés : contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (2200+ commentaires)

4.5/5 (2200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (8500+ avis)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Dropbox Sign (signe de boîte de dépôt) HelloSign, désormais connu sous le nom de Dropbox Sign, est une plateforme de signature électronique simple, parfaite pour les utilisateurs individuels et les petites entreprises à la recherche d'alternatives à PandaDoc.

Glissez-déposez les champs de signature dans le document à l'endroit où vous souhaitez qu'ils apparaissent. Vous pouvez également ajouter d'autres champs, tels que des champs de texte et des cases à cocher.

Signez les documents à l'aide de votre doigt, de votre souris ou d'une image de signature téléchargée. Chaque document signé possède une piste d'audit infalsifiable qui indique qui a signé le document, quand il l'a signé et l'adresse IP qu'il a utilisée.

HelloSign (Dropbox Sign) meilleures fonctionnalités

Envoyez et signez des accords jusqu'à 80 % plus rapidement

Obtenez la preuve de l'accès aux documents, de leur révision et de leur signature grâce aux pistes d'audit

Fermez les marchés plus rapidement et améliorez les taux d'achèvement grâce à l'intégration de Salesforce et à la signature mobile

Accélération des délais d'embauche grâce à des formulaires préremplis, à la signature numérique intuitive et au suivi du temps

Demandez des signatures numériques juridiquement contraignantes à grande échelle avec des modèles réutilisables et des fonctionnalités d'envoi en masse

Limites de HelloSign (Dropbox Sign)

Problèmes occasionnels dans le placement des Box de signature lors de la création d'un document

Difficultés dans l'alignement des différentes boîtes lors de la préparation d'un document

Ne correspond pas à l'image de marque et à l'apparence de certaines applications en ligne

Prix de HelloSign (Dropbox Sign)

Essentiel: 20 $/mois

20 $/mois Standard: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Premium:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (2100+ commentaires)

4.7/5 (2100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (1400+ avis)

4. GetAccept

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide de l'État GetAccept GetAccept est un plateforme d'aide à la vente qui intègre la signature électronique dans son paramètre le plus large. Elle propose également des intégrations avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et d'autres outils commerciaux.

Téléchargez des propositions, des contrats et d'autres documents commerciaux dans les Deal Rooms de GetAccept. Vos équipes commerciales et les parties prenantes peuvent ensuite accéder aux documents et les examiner à leur rythme, laisser des commentaires et poser des questions.

Une fois que vos parties prenantes sont prêtes, déplacez vos documents vers la salle des contrats virtuelle. Vous pouvez alors signer électroniquement les contrats et les deux parties peuvent suivre leur progression.

Meilleures fonctionnalités de GetAccept

Faites signer les documents en temps réel et raccourcissez drastiquement les cycles commerciaux

Permet aux utilisateurs de créer des documents, d'utiliser des modèles réutilisables ou de télécharger des PDF

Administrez des rôles pour toutes les parties prenantes et créez des flux de travail spécifiques pour les commandes de signature

Assurez-vous de ne pas perdre d'affaires grâce à des rappels automatiques par e-mail ou SMS

Recevoir une notification dès que le document est signé et accéder facilement aux documents signés

Limites de GetAccept

Modèles de contrats limités

Des utilisateurs ont rapporté des bugs et des fluctuations dans l'interface utilisateur

Le temps de chargement est plus long que le temps optimal

Prix de GetAccept

Essai gratuit

Professionnel: $49/mois par utilisateur

$49/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (800+ avis)

4.6/5 (800+ avis) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

5. SignEasy

il s'agit d'une alternative à PandaDoc SignEasy SignEasy est une plateforme de signature électronique mobile-first facile à utiliser sur n'importe quel appareil. Elle propose un forfait Free avec des fonctionnalités limitées. Vous pouvez télécharger un document, ajouter des champs de signature et l'envoyer pour signature en quelques clics.

Signeasy utilise des protocoles de sécurité conformes aux normes de l'industrie pour protéger vos documents et vos données. Cela inclut le cryptage au repos et en transit et l'authentification à deux facteurs.

Les signatures électroniques de Signeasy sont juridiquement contraignantes dans la plupart des pays du monde. Cela signifie qu'un document signé avec Signeasy est tout aussi valable qu'un document signé avec un stylo et du papier. 🙌🏼

Les meilleures fonctionnalités de SignEasy

Numériser et rationaliser les flux de travail des documents destinés aux clients et aux employés

Collecte de 100% de signatures numériques légalement valides qui respectent les différentes législations mondiales en matière de signature électronique telles que ESIGN Act, eIDAS, etc

Télécharger plusieurs formats de fichiers tels que PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG et HTML

Importer des documents directement depuis des fournisseurs de stockage cloud, tels que Dropbox, Google Drive, OneDrive et Box

Signer des documents dans votre langue locale

Limites de SignEasy

Des utilisateurs ont rapporté des erreurs de connexion fréquentes

Des fonctionnalités de modification en cours limitées

L'envoi de documents à signer électroniquement depuis l'iPad ou l'application mobile peut prêter à confusion

Prix de SignEasy

Teams: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Business: 36 $/mois par utilisateur

36 $/mois par utilisateur Business Plus: 60 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (600+ commentaires)

4.6/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

6. Adobe Sign

Adobe Sign est une puissante plate-forme de signature électronique d'Adobe qui s'intègre parfaitement aux autres produits Adobe tels qu'Acrobat Pro.

Créez et stockez vos signatures électroniques et gérez vos paramètres et préférences de signature sur son interface conviviale. Vous pouvez télécharger n'importe quel type de document, comme des PDF, des documents Word et même des images, puis les envoyer à d'autres personnes pour qu'elles les signent.

AdobeSign travaille en toute transparence avec des applications populaires telles que Microsoft Office, Salesforce, Google Drive et Dropbox.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une société de conseil Adobe

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Sign

Envoyez des documents à signer, suivez leur statut et collectez-les sans avoir à les télécharger ni à vous inscrire

Modifiez et ajoutez facilement du texte et des images, et modifiez le formatage de votre PDF à l'aide d'Acrobat Pro

Convertissez des numérisations, des images, des pages web et des fichiers Microsoft en PDF auxquels vous pouvez accéder, que vous pouvez partager et sur lesquels vous pouvez travailler où que vous soyez

Limites d'Adobe Sign

Absence d'un paramètre "date" pratique

Le programme peut avoir des ratés lors de l'obtention d'une nouvelle signature sur un appareil

Flexibilité limitée dans l'utilisation de modèles pour les signatures électroniques

Prix d'Adobe Sign

Acrobat Standard: 22,99 $/mois par utilisateur

22,99 $/mois par utilisateur Acrobat Pro: 29,99 $/mois par utilisateur

29,99 $/mois par utilisateur Acrobat Standard pour Teams: $14.99/mois par utilisateur (validation annuelle)

$14.99/mois par utilisateur (validation annuelle) Acrobat Pro pour Teams: $23.99/mois par utilisateur (engagement annuel)

$23.99/mois par utilisateur (engagement annuel) Solutions de signature d'Acrobat: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (900+ reviews)

4.4/5 (900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1100+ avis)

7. DigiSigner

DigiSigner est une plateforme d'e-signature rentable qui offre un large intervalle de fonctionnalités, y compris le marquage personnalisé, la signature en masse et les intégrations avec des outils populaires.

DigiSigner est conforme aux principales lois sur la signature électronique, notamment ESIGN, UETA et eIDAS. L'outil utilise un cryptage 256 bits pour protéger vos documents et vos signatures. Vos données sont également stockées en toute sécurité dans le cloud.

il s'agit d'une alternative à PandaDoc, mais elle n'est pas encore disponible DigiSigner

Les meilleures fonctionnalités de DigiSigner

Créez des signatures manuscrites juridiquement contraignantes en utilisant votre souris, en téléchargeant votre image de signature ou en tapant simplement votre nom

Intégrez des signatures dans votre application grâce à l'API de DigiSigner

Invitez d'autres personnes à signer et recevez une notification lorsqu'elles le font

Stockez vos documents en toute sécurité derrière un pare-feu et authentifiez chaque demande

Limites de DigiSigner

Manque de fonctionnalités robustes pour l'organisation des documents

Les fonctionnalités de l'interface web sont obsolètes

Nombre limité de signatures autorisées par mois

Prix de DigiSigner

Free

Pro: 20$/mois

20$/mois Teams: $50

$50 Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (300+ reviews)

4.7/5 (300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (900+ avis)

8. SignRequest

SignRequest est une plateforme de signature électronique open-source qui offre un haut degré de personnalisation et de contrôle. Elle est parfaite pour les développeurs et les utilisateurs avertis qui souhaitent créer des flux de travail de signature électronique et recherchent des alternatives à PandaDoc.

Il travaille de manière transparente avec des outils populaires tels que Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox et Zapier. Il protège également vos documents avec le cryptage SSL, le stockage sécurisé et les pistes d'audit.

Grâce à la fonctionnalité de modèles de SignRequest, vous pouvez gagner plus de temps. Préparez les documents récurrents une seule fois avec une commande de signature personnalisée, des paramètres de notification et des messages par défaut, puis réutilisez-les chaque fois que nécessaire.

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission SignRequest

Les meilleures fonctionnalités de SignRequest

Sélection de la méthode d'autorisation et identification des utilisateurs individuels devant signer

Gérez, suivez et stockez toutes les demandes de signature dans Mes documents de Microsoft

Travaillez avec vos collègues dans Teams et veillez à ce que chacun ait toujours l'accès nécessaire aux documents pertinents

Limites des demandes de signature

Difficultés à naviguer dans l'affichage mobile

Personnalisations limitées

Le redimensionnement des champs de texte est maladroit et, parfois, inutilisable

Les signataires Excel et l'exportation de documents normaux nécessitent des ajustements

Prix de SignRequest

Professionnel: $9.85/mois par utilisateur

$9.85/mois par utilisateur Business: $16.42/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (1500+ commentaires)

4.6/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (300+ avis)

9. Zoho Sign

Zoho Sign est une solution complète de signature électronique de Zoho, un fournisseur populaire de logiciels d'entreprise. Elle propose des signatures électroniques, des modèles de documents et l'automatisation du flux de travail. C'est l'une des alternatives les plus abordables à PandaDoc.

Téléchargez des documents à partir de votre ordinateur, du stockage cloud ou d'autres applications. Vous pouvez ajouter des champs pour que les destinataires signent, paraphent ou remplissent des informations.

Vous pouvez intégrer Zoho Sign à des applications Business telles que des CRM, des outils de comptabilité et des logiciels de gestion de projet. Créez des flux de travail automatisés pour envoyer des documents au destinataire suivant pour signature une fois que le destinataire précédent a signé.

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Zoho Sign Zoho Sign

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Sign

Automatisation de vos tâches àgagner du temps et augmenter la productivité

Signer numériquement des documents ou envoyer des documents et recueillir les signatures d'autres personnes

Signez numériquement des documents d'entreprise avec des jetons USB personnels et une signature basée sur des certificats numériques

Gérez vos documents d'entreprise où que vous alliez avec les applications mobiles de Zoho Sign

Limites de Zoho Sign

Personnalisations et modèles limités

Limites des paramètres et de la structure au niveau du compte

Prix de Zoho Sign

Free

Standard: $9.60/mois par utilisateur

$9.60/mois par utilisateur Professionnel: $14.46/mois par utilisateur

$14.46/mois par utilisateur Enterprise: $19.28/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (70+ reviews)

4.3/5 (70+ reviews) Capterra: 4.4/5 (30+ avis)

10. Livre de miel

HoneyBook est une CRM et gestion de projet spécialement conçue pour les indépendants et les petites entreprises. Elle inclut la signature électronique dans ses paramètres.

Vous pouvez utiliser la plateforme pour gérer toutes les étapes des interactions avec les clients, de la génération de leads et la réservation à la gestion de projet, la facturation et le traitement des paiements.

Créez des formulaires de capture de prospects, des pages de renvoi et des questionnaires pour attirer de nouveaux clients. Gérez les rendez-vous, envoyez des propositions et recueillez les signatures des clients en ligne. Envoyez des factures professionnelles, acceptez les paiements en ligne et automatisez les rappels de paiement.

En outre, vous pouvez paramétrer des flux de travail automatisés pour rationaliser les tâches courantes et gagner du temps.

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://www.honeybook.com/ le livre de miel /%href/

Les meilleures fonctionnalités de Honeybook

Créer et envoyer des factures et des contrats irréprochables à signer

Déclencher des réponses, des suivis et des tâches automatisés

signer des contrats en ligne et envoyer des paiements

Utiliser des outils personnalisables,propositions interactives pour présenter votre marque

Les limites de Honeybook

La fonctionnalité de planification est un peu maladroite

Des étapes inutiles dans le flux de l'utilisateur

Personnalisations limitées

Prix de Honeybook

Débutant: 19$/mois

19$/mois Essentiels: 39$/mois

39$/mois Premium: 79$/mois

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (580+ commentaires)

Autres outils de gestion de documents

Alors que Pandadoc et les plateformes similaires se concentrent sur les signatures électroniques et l'échange de documents, les plateformes de gestion de projet telles que

ClickUp

offrent une solution plus complète pour stimuler la productivité.

Les diverses fonctionnalités de ClickUp rationalisent l'ensemble de votre flux de travail, tous paramètres confondus. Vous pouvez tout faire, de l'accueil des clients à l'achèvement des projets, en passant par la prise de rendez-vous et l'organisation des e-mails, sur une seule et même plateforme.

Ceci est particulièrement utile pour les entreprises et les fournisseurs, prestataires de services professionnels ayant des besoins de documentation diversifiés au-delà de la collecte de signatures numériques et de l'analyse de documents. ClickUp vous permet de contrôler toute votre documentation, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre expertise et vos relations avec les clients.

Obtenir ClickUp

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui comprend une puissante fonctionnalité Docs avec Des capacités alimentées par l'IA telles que la mise en forme automatique, les suggestions grammaticales, et les la collaboration en temps réel outils.

Bien que la plateforme n'offre pas actuellement de fonction native de signature électronique, elle s'intègre de manière transparente à vos applications préférées. Il s'agit d'une option polyvalente pour les équipes qui ont besoin de fonctions de gestion de documents et de projets dans une seule plateforme.

L'outil offre également des fonctionnalités permettant d'accueillir et de gérer efficacement les clients .

stockez les politiques, les procédures et les évaluations des risques dans la base de données ClickUp-Docs les documents de travail de ClickUp je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire

ClickUp est un excellent outil de gestion documentaire pour plusieurs raisons :

Flux de travail intégrés : Lier les documents aux tâches, aux déclencheurs et à l'automatisation, en rationalisant les flux de travail liés aux documents et en veillant à ce que tout le monde travaille avec les dernières versions

créez des flux de travail personnalisés dans ClickUp pour une gestion efficace des documents

Assistant de rédaction alimenté par l'IA : Remue-méninges, génère et peaufine vos documents grâce à des invitations et des suggestions basées sur votre intention et votre rôle

suscitez la créativité dans ClickUp avec votre partenaire de brainstorming virtuel_

Interface intuitive: Utilisez les différentes fonctionnalités de la plateforme de manière transparente, quelle que soit votre expertise technique

Utilisez les différentes fonctionnalités de la plateforme de manière transparente, quelle que soit votre expertise technique Personnalisation et flexibilité: Créez des documents magnifiques et informatifs avec des options de mise en forme riches, des pages imbriquées et des widgets intégrés. Organisez les documents en dossiers et en espaces pour une catégorisation et un contrôle d'accès optimaux

créez le document ou le wiki parfait avec des pages imbriquées et des options de style dans ClickUp_

Modèles de contrats ClickUp : Rédigez en quelques secondes des contrats avec les modèles préconstruits de ClickUp. Vous trouverez également des modèles pourles accords d'entreprise etaccords de service

créez un contrat en quelques étapes avec ClickUp pour préserver vos intérêts en tant qu'entrepreneur_

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Développez des idées en utilisant réellement la collaborationTableau blanc Obtenez instantanément un aperçu de haut niveau de votre travail grâce aux rapports et aux Tableaux de bord ClickUp Gérer les tâchessous tous les angles en utilisant15 affichages personnalisables* Personnaliséstatuts des tâches en fonction des besoins de votre projet

Générez des documents à partir de zéro, modifiez ou personnalisez des documents existants, liez-les à des flux de travail et expédiez les documents, le tout en un seul processus

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickUp

Free

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ avis)

Choisir la bonne solution de gestion documentaire

En matière de signature électronique, il existe de nombreuses alternatives à PandaDoc, chacune avec ses fonctionnalités distinctes. Cependant, les entreprises qui recherchent une croissance à long terme peuvent bénéficier de solutions holistiques avec des capacités plus larges.

Dans cette optique, ClickUp apparaît comme une alternative remarquable à PandaDoc. Elle offre un intervalle de fonctions plus large que les autres alternatives à PandaDoc, allant des affichages de tâches et tableaux de bord personnalisés à des outils de collaboration robustes.

Les impressionnantes capacités IA de ClickUp accélèrent diverses tâches liées aux documents, telles que résumer des documents, générer du contenu et vérifier les erreurs de grammaire.

Évaluez soigneusement les avantages et les inconvénients pour faire des choix éclairés et trouver la solution idéale.

Dans l'ensemble, ClickUp est un outil polyvalent et évolutif qui peut être utilisé pour de nombreuses tâches de gestion documentaire. C'est une bonne option pour les équipes de toutes tailles qui ont besoin d'un emplacement central pour stocker, collaborer et gérer leurs documents.

Essayez ClickUp

aujourd'hui.