Les 10 meilleurs outils de rédaction collaborative pour 2025

À faire ou à ne pas faire ? modifiez en cours des documents avec les membres de votre équipe ?

De nos jours, l'écriture est rarement un effort individuel-qu'il s'agisse d'une réunion de projet, de la révision d'un document par un professeur, etc les travaux d'un étudiant une équipe qui collabore à une proposition d'entreprise, ou la documentation technique . Même les rédacteurs et les éditeurs collaborent étroitement sur les brouillons pour produire le contenu de qualité qui se trouve dans votre fil d'actualité.

Vous utilisez probablement l'une des nombreuses applications de rédaction populaires pour votre processus de gestion des documents. Mais si votre travail implique beaucoup de collaboration, vous devriez utiliser un outil conçu pour cela.

Vous vous demandez quel outil de rédaction collaborative est fait pour vous ? Nous avons tout ce qu'il vous faut.

Dans cet article, nous avons compilé les 10 meilleurs outils d'écriture collaborative de 2024 qui vous aideront à travailler efficacement avec vos équipes. Découvrons donc ce qui les rend géniaux et quel outil travaille le mieux pour vous.

Que faut-il rechercher dans les outils de rédaction collaborative ?

Lorsque vous choisissez entre des outils d'écriture collaborative, donnez la priorité aux fonctionnalités qui améliorent le travail d'équipe et la productivité. Par exemple, outre les options habituelles de rédaction, de mise en forme et de disposition, recherchez des fonctionnalités telles que :

Collaboration en temps réel: Choisissez un outil qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier un document de manière synchrone. Cela élimine les retards et les erreurs de communication et promeut un travail d'équipe sans faille, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes distribuées

Choisissez un outil qui permet à plusieurs utilisateurs de modifier un document de manière synchrone. Cela élimine les retards et les erreurs de communication et promeut un travail d'équipe sans faille, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes distribuées Contrôle des versions: Assurez-vous que l'outil conserve l'historique des versions, de sorte que les utilisateurs puissent accéder aux versions précédentes, comparer les modifications et suivre les cours. De cette façon, vous pouvez prévenir les erreurs et promouvoir la responsabilité

Assurez-vous que l'outil conserve l'historique des versions, de sorte que les utilisateurs puissent accéder aux versions précédentes, comparer les modifications et suivre les cours. De cette façon, vous pouvez prévenir les erreurs et promouvoir la responsabilité Commentaires: Commentaires en ligne est une fonctionnalité indispensable pour une collaboration efficace, car elle permet un retour d'information contextuel sans qu'il soit nécessaire de passer d'un canal de communication à l'autre

Commentaires en ligne est une fonctionnalité indispensable pour une collaboration efficace, car elle permet un retour d'information contextuel sans qu'il soit nécessaire de passer d'un canal de communication à l'autre Attribution de tâches et notifications: Si vous collaborez avec plusieurs personnes sur le même document, cette fonctionnalité n'a pas de prix. En assignant des tâches et en déclenchant des notifications pour que des collaborateurs spécifiques soient informés, vous pouvez achever vos projets rapidement

Si vous collaborez avec plusieurs personnes sur le même document, cette fonctionnalité n'a pas de prix. En assignant des tâches et en déclenchant des notifications pour que des collaborateurs spécifiques soient informés, vous pouvez achever vos projets rapidement Contrôle des permissions: Vous pouvez avoir besoin de limiter l'accès à certains documents aux personnes autorisées, tout en laissant d'autres fichiers ouverts à tous. Choisissez donc un outil qui vous permet de gérer qui peut afficher, modifier ou télécharger un document

Vous pouvez avoir besoin de limiter l'accès à certains documents aux personnes autorisées, tout en laissant d'autres fichiers ouverts à tous. Choisissez donc un outil qui vous permet de gérer qui peut afficher, modifier ou télécharger un document Compatibilité multiplateforme: Optez pour un outil compatible avec les PC, les Mac, les tablettes et les téléphones, car c'est désormais un enjeu de table dans nos modes de vie multi-appareils.

Optez pour un outil compatible avec les PC, les Mac, les tablettes et les téléphones, car c'est désormais un enjeu de table dans nos modes de vie multi-appareils. Intégrations et widgets : Choisissez un outil qui peut devenir une partie intégrante de votre flux de travail, surtout si vous travaillez avec un grand nombre d'outils. Par exemple, les intégrations avec l'e-mail, la prise de notes et les tableaux kanban vous aident à gagner du temps et à être plus productif

: Choisissez un outil qui peut devenir une partie intégrante de votre flux de travail, surtout si vous travaillez avec un grand nombre d'outils. Par exemple, les intégrations avec l'e-mail, la prise de notes et les tableaux kanban vous aident à gagner du temps et à être plus productif Capacités de rédaction assistée par IA : Vous ne pouvez plus ignorer l'IA : grâce à un modèle d'IA puissant et compétent, vous pouvez rédiger plus rapidement, réduire les erreurs et donner de l'impact à vos écrits

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités à rechercher, parcourez notre liste d'outils d'écriture collaborative pour en trouver un qui attire votre attention.

Les 10 meilleurs outils de rédaction collaborative à utiliser en 2024

Jetons un coup d'œil à 10 excellents outils de rédaction pour la création de contenu et la collaboration facile.

1. ClickUp

créez des documents attrayants et collaborez avec vos collègues grâce aux commentaires, aux étiquettes, à l'édition synchronisée et au chat intégré

ClickUp est bien plus qu'un simple outil d'écriture. En bref, il s'agit d'un puissant outil d'aide à la rédaction outil de productivité avec de robustes logiciel de gestion de projet fonctionnalités. Documents ClickUp est un outil de gestion de documents basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de créer des documents, des pages imbriquées et des wikis élaborés. Ainsi, votre équipe peut collaborer et travailler sur des documents ensemble, du début à la fin.

En outre, avec des capacités de collaboration en temps réel comme les commentaires, les étiquettes, l'édition en temps réel et même une console de discussion intégrée, ClickUp permet une collaboration facile et un travail d'équipe étroit.

En outre, ClickUp permet de collaborer facilement et de travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe, ClickUp dispose d'un intervalle d'intégrations pour améliorer votre productivité. Ainsi, vous pouvez connecter une foule d'outils à Docs, de vos outils d'e-mail aux CRM en passant par les systèmes de gestion de base de données.

Avec ClickUp IA, vous pouvez rédiger, modifier et résumer du contenu en quelques secondes

Et puis il y a l'IA. L'assistant d'écriture IA de ClickUp est l'assistant le partenaire idéal pour un brainstorming modifier en cours et résumer le contenu. Vous pouvez également traduire vos projets dans d'autres langues.

De plus, grâce à des fonctionnalités avancées telles que la collaboration Tableaux blancs et cartes mentales avec les tableaux blancs et les cartes heuristiques, vous ne vous contentez pas de mettre le texte en formes visuelles, vous transformez les idées en forfaits réalisables.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Donnez votre avis sur un document à l'aide de commentaires et d'étiquettes, puis gérez les versions en quelques clics

Collaborez étroitement avec les membres de l'équipe tout en travaillant sur un document. Les curseurs de couleur permettent de voir facilement où se trouve chaque collaborateur et ce qu'il fait

Restez en connexion avec votre équipe grâce aux fils de discussion individuels dans chaque document, et donnez accès à tous vos collaborateurs pour des discussions approfondies

Utilisez les fonctionnalités genAI de ClickUp pour rendre la création et la modification en cours du contenu plus rapides et plus précises. Vous pouvez également vérifier votre contenu par rapport à vos directives de style

Gérez les permissions d'affichage et de modification pour les individus, les équipes et les invités, afin de garantir la sécurité de vos données

Limites de ClickUp

L'utilisation de l'outil à son plein potentiel peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

Toutes les fonctionnalités n'ont pas encore été intégrées à l'application mobile

Prix de ClickUp

Free

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois par environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ reviews)

4.7/5 (9000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3900+ avis)

2. Google Docs

via Google Docs Google Docs est une application de traitement de texte basée sur le cloud et développée par Google. Elle fait partie de la suite d'environnements de travail Google outils de productivité et permet aux utilisateurs de créer, modifier et stocker des documents en ligne.

Google Docs assiste la collaboration en temps réel, de sorte que les utilisateurs peuvent accéder à leurs documents à partir de n'importe quel appareil disposant d'un accès à Internet. C'est pourquoi il s'agit d'un outil très prisé par les particuliers, les équipes et même les entreprises.

En outre, il offre un historique des versions, des commentaires, des options de partage, et Des fonctionnalités d'écriture assistées par l'IA .

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Collaborez en temps réel et utilisez les commentaires, les étiquettes et les indicateurs de frappe pour partager vos commentaires et travailler avec votre équipe

Rédigez plus rapidement et évitez les erreurs grammaticales grâce aux fonctionnalités d'assistance de Google, telles que Smart Compose

Travaillez efficacement en répondant aux commentaires depuis Gmail, en intégrant des diagrammes depuis Slides, etc

Importez des fichiers de quelques formes courantes et exportez des documents au format PDF

Limites de Google Docs

Les utilisateurs s'inquiètent des risques potentiels pour la sécurité

Manque d'assistance pour les colonnes complexes et les documents lourds en termes de design

Sélection limitée de modèles

Prix de Google Docs

Free

Business Starter: 7,20 $/mois par utilisateur

7,20 $/mois par utilisateur Business Standard: $14.40/mois par utilisateur

$14.40/mois par utilisateur Business Plus: 21,60 $/mois par utilisateur

21,60 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2 (environnements de travail Google): 4.6/5 (42,200+ reviews)

4.6/5 (42,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (28,000+ reviews)

3. Dropbox Paper

via Dropbox Dropbox qualifie Paper d'"outil de modification en cours pour les équipes", qui permet de combler le fossé entre la création et la coordination. Il est conçu pour faciliter la collaboration en temps réel entre les membres d'une équipe travaillant sur un document, en leur permettant de créer, de modifier et de partager du contenu sans effort.

Dropbox Paper assiste également les fonctionnalités courantes de collaboration sur le texte, telles que les commentaires en ligne, le suivi des modifications et l'étiquetage des utilisateurs. Pour les images et autres fichiers multimédias, vous pouvez laisser des commentaires par le biais d'annotations.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox Paper

Utilisez des commentaires, des étiquettes et des tâches pour collaborer et fournir un retour d'information à l'équipe sur un document

Différenciez les utilisateurs en attribuant une couleur à chacun, qui se reflétera à la fois dans les commentaires et les modifications en cours.

Suivez l'activité des utilisateurs pour surveiller les modifications

Limites de Dropbox Paper

Pas de correcteur orthographique intégré ni de fonctionnalités d'aide à l'écriture

Accès hors ligne limité

Options limitées de modèles, de mise en forme et de disposition

Prix de Dropbox Paper

Plus: 11,99 $/mois par utilisateur

11,99 $/mois par utilisateur Essentials: 22 $/mois par utilisateur

22 $/mois par utilisateur Business: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Business Plus: 32 $/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (4400+ avis)

4.1/5 (4400+ avis) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

4. Microsoft Word

via Microsoft L'un des plus anciens traitement de texte et parmi les outils d'écriture collaborative les plus populaires, Microsoft Word est presque synonyme de modification en cours. Contrairement à la plupart des éditeurs de texte qui lui sont contemporains, Word a évolué fréquemment pour rester dans l'air du temps et est toujours aussi pertinent en tant qu'éditeur de texte puissant et performant.

Microsoft Word propose une application en ligne (gratuite) et une application bureau (payante). Il fournit également toutes les fonctionnalités de base de rédaction et de collaboration que l'on trouve dans la plupart des outils de rédaction, y compris les commentaires et le suivi des modifications pour l'édition simultanée.

Toutefois, Microsoft Word se distingue véritablement par Copilot, sa fonctionnalité genAI qui permet aux utilisateurs de rédiger du contenu frais, de recadrer des tableaux sous forme de texte et même de faire un remue-méninges.

Néanmoins, elle pourrait s'avérer coûteuse pour les particuliers, car Word n'est disponible que sous forme de package pour les utilisateurs. Si vous ne recherchez que des outils de rédaction collaborative et n'avez pas besoin de toute la suite Office, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Word

Créez des documents personnalisés à l'échelle grâce à la fonction de fusion de courrier. Cette fonction est particulièrement utile pour les e-mails ou les invitations

Fonctionnalités favorisant la collaboration, telles que le suivi des modifications, les commentaires et la co-rédaction en temps réel

Sécurisez vos documents grâce à la protection par mot de passe, afin de ne pas avoir à vous soucier d'un accès non autorisé

Limites de Microsoft Word

L'outil peut s'avérer très coûteux pour les particuliers

Les utilisateurs se heurtent également à l'interface utilisateur complexe et peu intuitive

Absence d'assistance en temps réel

Prix de Microsoft Word

Version gratuite à période limitée

Licences personnalisées pour les particuliers et les entreprises

Microsoft Word évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (1700+ commentaires)

4.7/5 (1700+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

5. Etherpad

via Etherpad Etherpad est un outil web qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un document. Il s'agit d'un logiciel libre outil de modification en cours pour une collaboration rapide et en temps réel.

Il vous suffit de créer un bloc-notes et de partager l'URL avec vos auteurs ou éditeurs pour qu'ils puissent modifier le contenu. Cette fonctionnalité est idéale pour les activités de groupe telles que le brainstorming, réunions d'examen des projets ou la collaboration sur les documents.

Chaque éditeur se verra attribuer une couleur unique, et ils pourront modifier le document ensemble.

Etherpad fournit également plus de 290 fournisseurs prestataires que vous pouvez utiliser pour ajouter d'autres fonctionnalités de collaboration à l'outil.

Les meilleures fonctionnalités d'Etherpad

Créez du contenu de manière collaborative puisque plusieurs utilisateurs peuvent écrire et modifier du contenu ensemble, en utilisant leurs couleurs uniques pour suivre le contenu individuel

Ajoutez d'autres fonctionnalités collaboratives (par exemple, des commentaires et des discussions) grâce à des plugins tiers

Limites de l'Etherpad

Ne propose pas de stockage cloud ni d'options d'exportation avancées

Certains utilisateurs trouvent que les options de mise en forme sont limitatives

Prix d'Etherpad

Utilisation gratuite

G2: 4.3/5 (pas assez de commentaires)

4.3/5 (pas assez de commentaires) Capterra:4/5 (pas assez de commentaires)

6. Zotero

via Zotero Zotero est un outil gratuit à code source ouvert pour la collecte, la citation et le partage des travaux de recherche. Il est disponible sur le bureau et également sous forme de extension de navigateur pour les navigateurs les plus courants, notamment Chrome, Safari et Firefox.

Cependant, Zotero n'offre pas de fonctionnalités d'écriture ou de collaboration en temps réel, bien que Zotero Groups permette aux utilisateurs de créer des bibliothèques partagées pour gérer les documents de recherche et d'autres ressources.

Zotero excelle néanmoins dans ses capacités de citation. Il assiste plus de 10 000 styles de citation et enregistre automatiquement toutes vos recherches afin que vous puissiez les utiliser comme référence à tout moment.

De plus, grâce à sa nature open-source, vous avez un contrôle achevé sur vos données.

Les meilleures fonctionnalités de Zotero

Créez des bibliothèques de recherche et de bibliographie partagées pour votre équipe

Créez un groupe privé avec vos coauteurs, afin que vous puissiez tous collaborer et organiser vos recherches et vos citations

Les limites de Zotero

Fonctionnalités de collaboration limitées pour la rédaction et l'en cours

Mieux adapté à la recherche qu'à la rédaction et à la modification en cours

Prix de Zotero

Utilisation gratuite

Évaluations et critiques de Zotero

G2: 4.4/5 (90+ reviews)

4.4/5 (90+ reviews) Capterra: Indisponible

7. Perusall

via Perusall Perusall est une plateforme destinée aux éducateurs et construite par des éducateurs. Elle est principalement destinée aux enseignants et fait de l'éducation une expérience plus collaborative pour leurs élèves.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil d'écriture typique, il est populaire parmi les étudiants car il aide à l'étude collaborative et à la création de communautés d'apprenants.

Perusall a rendu l'étude et l'écriture plus attrayantes pour les étudiants grâce à des fonctionnalités telles que l'annotation collaborative et la discussion en groupe. En outre, il permet également de prendre et de partager des notes à partir de manuels scolaires.

Toutefois, ces activités sont limitées à Perusall et ne peuvent pas être partagées à l'extérieur.

Les meilleures fonctionnalités de Perusall

Annoter des sections de manuels scolaires et répondre aux annotations créées par d'autres

Créer un forum de réseau social où les étudiants peuvent poser des questions et participer à des discussions

Prenez des notes de cours, combinez-les et partagez-les avec vos pairs

Limites de Perusall

Ne peut être utilisé que dans un paramètre académique

Les supports de cours ne peuvent être ni téléchargés ni imprimés

Prix de Perusall

Utilisation gratuite

G2: Indisponible

Indisponible Capterra: Indisponible

8. Evernote

via Evernote Evernote est une application populaire de prise de notes, mais elle peut aussi travailler comme outil d'écriture pour des documents simples. L'application était populaire dans les années 2010 et figure toujours en bonne place dans de nombreuses listes des meilleures applications de prise de notes et d'écriture.

Cependant, ses fonctionnalités sont légèrement dépassées pour l'espace de travail d'aujourd'hui.

Par exemple, Evernote n'assiste que la modification en cours et le partage de notes en temps réel. De plus, elle ne propose pas d'autres fonctionnalités telles que les commentaires ou les discussions, et à ce titre, elle peut sembler limitée pour la plupart des cas d'utilisation.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Restez en tête de votre liste de choses à faire avec l'outil Tâche

Accédez à Evernote où que vous soyez grâce à sa fonction hors ligne

Intégrez-le à votre Calendrier

Limites d'Evernote

Difficile de partager des notes avec un utilisateur n'appartenant pas à Evernote

Les utilisateurs trouvent que la version Free est trop basique et que les forfaits payants n'en valent pas la peine

Prix d'Evernote

Free

Personnel: 14,99 $ par mois

14,99 $ par mois Professionnel: 17,99 $ par mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2000+ commentaires)

4.4/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (8100+ avis)

9. Authorea

via Authorea Authorea est conçu pour que les chercheurs et les universitaires puissent travailler en collaboration sur des articles scientifiques. Il est appelé Google Docs for Scientists car il permet aux chercheurs d'écrire et de modifier le contenu, de citer des références, d'héberger des documents, et plus encore.

Authorea, qui fait partie du mouvement open-source, est gratuit pour les utilisateurs individuels et comprend des fonctionnalités telles que la publication en libre accès, un nombre illimité de documents publics et un nombre illimité de collaborateurs par document. En outre, ses fonctionnalités de collaboration comprennent la modification en cours, l'ajout de co-auteurs, les commentaires et la discussion en direct.

Les meilleures fonctionnalités d'Authorea

Modifiez vos articles avec vos auteurs simultanément et recevez des commentaires pendant le processus de révision

Soumettez vos articles directement aux revues à partir de la plateforme Authorea, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts

Revenez facilement aux versions précédentes du document, puisque les documents Authorea sont construits sur Git

Utiliser la fonctionnalité de discussion en direct d'Authorea pour envoyer des messages aux auteurs en temps réel

Travailler dans un environnement LaTeX basé sur le web avec une assistance pour le texte riche et le Markdown

Les limites d'Authorea

Utilisé de préférence par les universitaires

La courbe d'apprentissage est raide

Il n'est pas entièrement personnalisable

Prix d'Authorea

Free

Communauté: 1 200 $/an (5 sous-collections)

1 200 $/an (5 sous-collections) Collection: Contacter pour la tarification

G2: Indisponible

Indisponible Capterra: Indisponible

10. Scrivener

via Scrivener Développé par Literature and Latte, Scrivener est un outil de traitement de texte destiné aux auteurs, scénaristes et autres professionnels travaillant sur des projets d'écriture de longue haleine tels que des documents de recherche, des livres, etc.

Scrivener est également doté de fonctionnalités spécialisées telles que Corkboard pour organiser les grandes lignes, Snapshot pour sauvegarder différentes versions d'une section, et Sketches pour ajouter des notes sur les caractères ou les paramètres.

Bien que la plupart de ces fonctionnalités fassent de Scrivener une option intéressante pour les écrivains, il n'offre que les options de collaboration de base, comme le suivi des commentaires et un mode de révision permettant de suivre les modifications en couleur (similaire au suivi des modifications dans d'autres outils d'écriture).

De plus, vous ne pouvez pas partager un projet Scrivener directement avec un collaborateur. Vous devez l'ajouter à une plateforme de stockage cloud comme Google Drive ou Dropbox, puis lui en donner l'accès.

Les meilleures fonctionnalités de Scrivener

Activez le mode révision pour garder une trace des différents brouillons

Utilisez des notes et des commentaires en ligne pour ajouter des commentaires aux documents.

Importez et affichez votre feuille de style parallèlement à votre projet dans le dossier de recherche de Scrivener pour la création de contenu de longue durée.

Limites de Scrivener

Ne fournit pas d'application en ligne ou sur le web

Vous ne pouvez pas répondre aux commentaires

Ne propose pas d'outils de collaboration en temps réel

Difficile de mettre en forme les tableaux

Prix de Scrivener

Standard (Mac/Windows): 49

49 iOS: 23,99

23,99 Offre groupée (MacOS et Windows): 80

G2: 4.6/5 (80+ reviews)

4.6/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (190+ commentaires)

Simplifier le travail avec l'outil de rédaction collaborative parfait

Que vous rédigiez un mémoire, une thèse, une un document technique un roman ou une proposition d'entreprise, vous ne pouvez pas faire sans le bon outil. De bons outils d'écriture collaborative peuvent considérablement améliorer votre processus de création et de modification en cours.

Pourquoi ne pas essayer ClickUp ? C'est un excellent outil tout-en-un pour les solopreneurs, les universitaires, les étudiants, ainsi que les entreprises.

De plus, grâce à ses fonctionnalités avancées telles que l'Espace équipe, l'automatisation du flux de travail, et les ClickUp IA clickUp AI est l'outil d'écriture idéal pour tous vos besoins en matière de rédaction et de collaboration.

En outre, ClickUp fournit également une plate-forme centralisée pour créer, stocker et organiser tous vos travaux créatifs et documents en un seul endroit. De plus, vous aurez un accès gratuit à un bibliothèque de modèles ClickUp pour créer des documents destinés à divers usages. Démarrer avec ClickUp dès aujourd'hui !