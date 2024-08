Comment appliquer une méthodologie agile à des projets non logiciels ?

Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot "agile" ?

Si vous avez imaginé une équipe de quatre développeurs de logiciels et ingénieurs réunis pour une réunion compte rendu ou un tableau blanc détaillant un forfait de mise en production, vous n'êtes pas le seul.

Pour la plupart d'entre nous, le terme "agile" désigne une méthodologie qui optimise le processus de développement de logiciels.

Bien que cela soit vrai, ce n'est pas le tableau achevé. La méthodologie agile ne s'applique pas uniquement aux paramètres techniques.

Son origine remonte au cycle Planifier-Faire-Étudier-Agir (PDSA), dont le physicien Walter Shewhart a été le pionnier aux laboratoires Bell dans les années 1930. Shewhart a eu pour mentor W. Edwards Deming, qui a apporté ces techniques au Japon après la Seconde Guerre mondiale, où Toyota les a utilisées pour développer le système de production Toyota.

Tout cela s'est produit avant que la méthode Agile ne devienne un élément de base dans les technologies de l'information.

Donc, si vous envisagez d'appliquer les techniques agiles à des projets non logiciels, vous êtes au bon endroit. Nous allons également vous guider à travers toutes les étapes et partager des exemples concrets. Mais tout d'abord, une introduction.

Qu'est-ce qu'une méthodologie agile ?

Une méthodologie agile est un mode de gestion flexible des projets d'entreprise qui décompose les projets en petites parties gérables et permet des ajustements et une collaboration continus pour s'adapter à l'évolution des besoins.

La gestion de projet agile consiste à respecter des règles, à favoriser un travail d'équipe organisé, à s'assurer que votre produit ou service fonctionne et à être ouvert aux changements en fonction des commentaires des clients.

Par exemple, imaginez que vous vous occupiez d'un projet imprévisible. Votre client final n'est pas sûr de ce qu'il veut au départ, ou les résultats qu'il souhaite obtenir sont ambigus. C'est là que le transformation agile peut vous aider. Vous pouvez adopter une méthodologie agile pour peaufiner les choses au fur et à mesure de votre progression, en veillant à ce que votre projet reste sur la bonne voie et corresponde aux besoins de vos clients.

Cependant, ce n'est pas la solution miracle à tous vos maux de gestion de projet traditionnels.

Avantages et inconvénients de la méthode agile pour les projets non logiciels

Le cadre Agile gagne en popularité en raison de ses nombreux avantages pour les équipes non techniques.

Malgré leur efficacité dans les projets non logiciels, les méthodologies agiles ne sont pas toujours irréprochables. Ainsi, décider si cette méthode convient à votre entreprise repose sur les objectifs spécifiques de votre entreprise et sur la façon dont vous l'utilisez.

Voici les principaux avantages et inconvénients de l'utilisation de la méthode agile pour les projets non techniques.

Avantages

Adaptabilité: Les méthodes agiles offrent de la productivité, ce qui permet aux équipes d'ajuster l'orientation du projet en fonction de l'évolution des besoins, garantissant ainsi une meilleure adéquation du produit final à l'évolution des besoins

Les méthodes agiles offrent de la productivité, ce qui permet aux équipes d'ajuster l'orientation du projet en fonction de l'évolution des besoins, garantissant ainsi une meilleure adéquation du produit final à l'évolution des besoins Amélioration de la collaboration: La méthodologie encourage le partage de la propriété et un environnement collaboratif, ce qui permet souvent d'améliorer les résultats du projet

La méthodologie encourage le partage de la propriété et un environnement collaboratif, ce qui permet souvent d'améliorer les résultats du projet Cycles de révision plus rapides: La méthodologie fait place à des livraisons incrémentales, ce qui permet à l'équipe d'achever de petites parties du projet et de le livrer dans des délais plus courts. Cela permet aux fournisseurs, prestataires et clients de bénéficier de mises à jour tangibles sur la progression du projet

La méthodologie fait place à des livraisons incrémentales, ce qui permet à l'équipe d'achever de petites parties du projet et de le livrer dans des délais plus courts. Cela permet aux fournisseurs, prestataires et clients de bénéficier de mises à jour tangibles sur la progression du projet **Elle met l'accent sur l'implication simultanée des clients, les boucles de retour d'information et les tests du projet, ce qui augmente les chances que le projet réponde aux attentes des clients

Inconvénients

Courbe d'apprentissage: La transition vers une méthodologie agile peut nécessiter des changements importants dans l'état d'esprit, les pratiques et les flux de travail. Les équipes devront y consacrer du temps et des efforts pour s'adapter

La transition vers une méthodologie agile peut nécessiter des changements importants dans l'état d'esprit, les pratiques et les flux de travail. Les équipes devront y consacrer du temps et des efforts pour s'adapter Difficultés de transfert: Lorsqu'un service passe d'un style de gestion à un autre, il est difficile de s'habituer aux nouvelles responsabilités et à la façon dont les projets avancent

Lorsqu'un service passe d'un style de gestion à un autre, il est difficile de s'habituer aux nouvelles responsabilités et à la façon dont les projets avancent Moins de documentation: En agile, les réponses rapides et la progression comptent plus que beaucoup de paperasse. Cela signifie que des tâches comme la tenue des dossiers et la maintenance des forfaits peuvent avancer plus lentement

Si vous lancez un projet projet d'entreprise ou la mise en place d'une gestion du changement, il est préférable de le faire par étapes itératives en suivant ces pratiques agiles :

Étape 1 : Comprendre ce dont vous avez besoin

Saisissez clairement les objectifs et les exigences de votre projet. Comprenez ce que vous devez livrer. Ensuite, définissez clairement l'objectif final et les critères de réussite dès le départ.

Après cela, identifiez les éléments essentiels pour une gestion de projet réussie et achevée à l'aide d'outils agiles. Cette étape pose les paramètres de l'orientation et de la portée de votre projet. ClickUp un logiciel tout-en-un gestion de projet agile peut vous aider à démarrer en vous permettant de créer un environnement de travail pour votre équipe. Espaces ClickUp vous aidera à paramétrer le hub ou le centre de commande de votre projet.

Vous pouvez y définir des objectifs, assigner des tâches, suivre la progression et respecter les délais. Vous pouvez également inviter les membres de l'équipe à rejoindre le projet et à y collaborer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-55.png ClickUp Espaces /%img%/

Créez des Espaces dans ClickUp pour gérer vos projets de manière centralisée.

Étape 2 : Décomposer le projet

Divisez votre projet en tâches plus petites et plus faciles à gérer grâce au processus agile de le forfait de publication . Cette division vous aide à organiser et à aborder chaque partie du projet de manière systématique. Vous pouvez ainsi vous assurer que chaque aspect reçoit une attention ciblée et contribue à la réussite du projet.

Une fois votre environnement de travail paramétré, commencez à créer des projets et des tâches. Utilisez la structure de liste de ClickUp pour diviser le grand projet en sprints itératifs et en tâches réalisables.

Vous pouvez ensuite vous appuyer sur Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour ajouter des délais, attribuer des tâches aux membres de l'équipe et définir des paramètres de priorité pour chaque tâche. Vue Charge de travail de ClickUp est une aubaine pour s'assurer que les ressources de l'équipe sont allouées efficacement en fonction de la disponibilité, des compétences et de la capacité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-58.png ClickUp Gestion des tâches /%img%/

Accédez à plusieurs projets sur un seul tableau de bord

Étape 3 : Parler et travailler ensemble

Encouragez la communication ouverte et la collaboration entre les membres de l'équipe. Créez un environnement de travail psychologiquement sûr où il est facile de partager des idées et des points de vue. Cet effort de collaboration permet de faire émerger les problèmes dès le début et de les résoudre rapidement. Il permet à chacun de contribuer efficacement aux objectifs du projet.

ClickUp fournit des outils intégrés permettant aux équipes de communiquer, de partager le contexte et de travailler ensemble de manière itérative. Co-écrivez la vision de votre projet avec votre équipe à l'aide de Documents ClickUp qui permet le contrôle des versions et la modification en cours pour que tout le monde soit sur la même page (littéralement). Partagez les mises à jour par l'intermédiaire de ClickUp Discuter et restez informé des tâches à venir grâce à votre boîte de réception ClickUp.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-48.png ClickUp Discuter /%img%/

Collaborez avec vos coéquipiers dans Docs

Étape 4 : Établir une cadence grâce à des cycles récurrents

Mettez en place des dates d'échéance récurrentes grâce aux fonctionnalités de ClickUp telles que Checklists et Sprints pour créer des rythmes de travail. Promouvoir un dialogue ouvert grâce à des comptes rendus quotidiens, des rétrospectives et des points de contact réguliers. Gardez les discussions centrées sur les progressions et les blocages afin de pouvoir les corriger en collaboration.

Examinez régulièrement la progression et adaptez-la si nécessaire. Le suivi des projets de ClickUp de ClickUp entrent en jeu ici. Il garde l'onglet sur l'avancement des projets, ce qui facilite l'identification de ce qui fonctionne bien et de ce qu'il faut ajuster.

Utilisez les paramètres d'analyse de la plateforme et mettez en place des outils de suivi Tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour suivre la progression et les performances.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-57.png Tableau de bord ClickUp /%img%/

Choisissez parmi plus de 15 affichages de tableau de bord

Étape 5 : Amélioration continue au fur et à mesure

Cherchez à vous améliorer en permanence en repérant les lacunes grâce à l'analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) afin d'améliorer l'exécution du projet. Vous disposerez ainsi d'outils pour évaluer les opérations en cours et prendre des mesures d'amélioration. Elle vous aidera également à définir des objectifs stratégiques.

Utiliser techniques agiles scrum d'analyser les aperçus et les données pour prendre des décisions éclairées et optimiser les performances du projet.

Ensuite, utilisez les Les modèles d'analyse SWOT de ClickUp pour saisir et suivre les résultats.

Cette validation de l'amélioration permet à l'ensemble de l'organisation de s'améliorer développement du projet le processus évolue et donne de meilleurs résultats au fil du temps.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-52.png Modèles d'analyse SWOT /$$img/

Utiliser des modèles d'analyse SWOT personnalisables

Améliorez les résultats de votre projet en utilisant des ClickUp Agile qui vous aidera à gérer les feuilles de route, les sprints, les carnets de commandes et bien plus encore. Rassemblez votre équipe, bénéficiez de solides capacités de rapports et créez un flux de travail fluide, tout en facilitant l'agilité au-delà des projets de développement de logiciels.

Exemples d'utilisation de la méthode Agile au sein d'équipes non logicielles

Voici quelques exemples d'adoption d'une méthodologie agile dans vos projets. Ces exemples vous aideront également à comprendre pourquoi ClickUp, avec ses fonctionnalités agiles et ses modèles agiles est votre meilleur ami.

1. Développement d'une campagne de marketing

Au sein d'une équipe marketing, l'agile fluidifie le développement des campagnes. Il suffit de décomposer votre campagne en plusieurs sprints, chacun se concentrant sur un aspect spécifique comme la recherche, la création de contenu, la conception et la mise en œuvre.

Utiliser Les modèles de marketing de ClickUp pour aligner vos objectifs trimestriels ou annuels clairs objectifs de marketing avec des paramètres définis.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-53.png ClickUp Marketing /$$img/

Utiliser des modèles personnalisés pour les flux de travail agiles

Mener des résumés rapides quotidiens en utilisant une approche agile pour flux de travail permet à votre équipe d'être informée de la progression, tandis que les revues de sprint permettent à votre équipe de procéder rapidement à des ajustements. Cette approche permet de s'adapter aux changements du marché tout en garantissant le lancement des campagnes en temps voulu.

2. Processus de recrutement des RH

Appliquer les principes agiles de gestion de projet scrum dans le domaine des ressources humaines peut réorganiser les processus de recrutement. L'embauche d'un candidat peut sembler une montagne intimidante à gravir. Mais en la décomposant en tâches plus petites comme la recherche, la sélection et l'entretien des candidats, les équipes RH peuvent rendre le chemin vers le sommet moins effrayant.

Les synchronisations quotidiennes favorisent également une prise de décision rapide et permettent d'éliminer les goulets d'étranglement. En outre, les réunions rétrospectives permettent à votre équipe de réfléchir en permanence aux stratégies et d'optimiser les efforts de recrutement.

Si vous souhaitez organiser votre entonnoir de gestion des talents avec une visibilité achevée et des affichages personnalisés, essayez les solutions suivantes La solution de gestion des RH tout-en-un de ClickUp . Vous pouvez l'utiliser pour suivre les performances, l'engagement et le développement des employés en un seul endroit.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-49.png Les fonctionnalités de gestion du flux de travail de ClickUp /$$$img/

Suivez le statut des différentes tâches grâce aux fonctionnalités de gestion du flux de travail de ClickUp

3. Forfait et gestion des évènements

Pour le forfait des évènements, les techniques agiles permettent une meilleure coordination. Les sprints peuvent se concentrer sur la sélection du lieu, la gestion des fournisseurs, l'engagement des participants et d'autres aspects similaires.

Vous pouvez utiliser Le modèle de gestion des évènements de ClickUp pour faire de la planification d'évènements un jeu d'enfant :

Tout planifier et voir, de la recherche d'un emplacement à l'obtention de soumissions

Faites travailler votre équipe et vos ressources en douceur

Suivez la progression et les objectifs pour des évènements respectueux des délais et du budget

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-51.png ClickUp Planification d'évènements /%img%/

Forfait d'évènements complexes avec un système de suivi rationalisé

Veillez à effectuer des contrôles quotidiens pour vous assurer de la progression et procéder à des ajustements rapides si nécessaire. Et n'oubliez pas : les rétrospectives après les évènements permettent d'améliorer les processus de planification des évènements futurs.

4. Développement de produits dans les industries non technologiques

Même dans les industries non technologiques, le développement de produits bénéficie des méthodes agiles.

Voici comment procéder :

Créez un Objectif décrivant les fonctionnalités du produit et la cible du client

Diviser le développement en sprints pour des tâches telles que la conception, le prototypage, le calcul des coûts, les tests, etc.

Faites participer à chaque sprint des membres de l'équipe issus de toutes les fonctions (conception, approvisionnement, opérations, équipes commerciales)

Utiliser les comptes rendus pour coordonner les équipes et faire remonter les problèmes

Construire rapidement des prototypes de base et recueillir les réactions des clients par le biais de sondages après chaque sprint (Modèles de sondage ClickUp sur le retour d'information sur les produits seront très utiles)

Organisez des rétrospectives pour évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être modifié

Faire évoluer le prototype à chaque sprint, en l'affinant sur la base des enseignements tirés jusqu'à ce qu'il réponde aux critères de lancement Modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp sera votre allié tout au long de ce processus. Utilisez-le pour

Organiser le développement du produit, de l'idée au lancement

Aligner les équipes sur les jalons et les tâches

Gérer toutes les tâches en un seul endroit pour un travail d'équipe sans effort

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-4.png Plan de projet ClickUp /%img%/

Simplifier les sprints de développement de produits avec un modèle de plan de projet personnalisé

5. Projets de construction et d'infrastructure

Lorsqu'il s'agit de projets de construction et d'infrastructure, le fait de se concentrer sur des phases telles que le forfait, les travaux préparatoires et les finitions permet d'achever le projet dans les délais impartis. Les réunions quotidiennes avec les gestionnaires de projet permettent de résoudre rapidement les problèmes et de s'adapter aux conditions du chantier, ce qui améliore l'efficacité du projet.

Par exemple, la construction d'un nouveau terminal d'aéroport pourrait être gérée en séparant la construction en sprints pour la structure du terminal, les éléments intérieurs, les systèmes techniques et les finitions extérieures. Des équipes interfonctionnelles seraient chargées de collaboreraient dans ClickUp pour achever des tâches classées par ordre de priorité dans chaque domaine.

Ils pourraient gérer les ressources dans une Liste, planifier les tâches avec un Calendrier, ou ajuster les dates à l'aide d'un diagramme de Gantt. ( ClickUp offre 15+ affichages pour un forfait sans effort)

L'accent agile mis sur la livraison incrémentale, la collaboration des parties prenantes et l'amélioration continue peut être bénéfique aux projets de construction grâce à une résolution plus rapide des problèmes, à un plus grand compte rendu du développement positif du projet et à une meilleure surveillance de la qualité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-50.png ClickUp pour les projets de construction /%img%/

Gérer des projets de construction avec des modèles de gestion de projet prêts à l'emploi

Avec ClickUp pour les équipes de construction avec ClickUp, vous pouvez gérer les projets de construction, de l'avant-vente à la livraison, sans effort :

Personnaliser les flux de travail de la construction

Accélérer le travail d'équipe sur le champ et au bureau

Contrôler instantanément la progression grâce à des rapports en temps réel

Unifier votre équipe, votre travail et vos outils au sein d'une seule et même plateforme Gestion de projet ClickUp est un outil universel d'aide à la gestion de projets outil de gestion de projet que vous pouvez utiliser et personnaliser pour suivre vos priorités, accélérer la collaboration et obtenir une vue d'ensemble de la progression du projet.

Cette fonctionnalité aidera votre équipe à passer facilement à la méthode Agile.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-OKR-Dashboard-1-1400x970.png Le tableau de bord OKR de ClickUp - qui fait partie de notre logiciel de gestion de projet tout-en-un - affiche des vues adaptées aux projets interfonctionnels, stimule l'efficacité grâce à l'automatisation et normalise les meilleures pratiques pour une réussite évolutive.

/%img%/

Maintenez la surcharge d'informations à distance grâce à des analyses de projet intuitives

Agir en mode agile et favoriser la réussite des projets

Vous devez avoir réalisé à quel point l'utilisation des méthodes agiles dans le développement de projets non logiciels est utile et pratique. Les équipes non informatiques peuvent s'appuyer sur ces méthodes pour atteindre les objectifs suivants

Un délai de mise sur le marché plus court grâce à l'itération rapide

Des résultats de meilleure qualité grâce à l'amélioration continue

Une meilleure responsabilisation grâce à la visibilité

Une plus grande agilité face à l'évolution des priorités

Allez-y, passez à l'agilité. Et au cas où vous auriez besoin des conseils rapides pour la gestion de projet agile ou un coup de pouce pour s'adapter aux changements, essayez de commencer avec agile en utilisant ClickUp. S'inscrire gratuitement et bénéficiez d'une assistance sur mesure pour la mise en œuvre de l'approche agile dans vos projets.