les 10 meilleurs Landing Page Builders pour booster les discussions en 2025

Que vous soyez un créateur chevronné ou un propriétaire de petite entreprise, la conception d'une page web, l'engagement des visiteurs et la collecte de prospects sont des tâches stressantes. Concevoir des pages web attrayantes et des sites à une page devient encore plus difficile si vous venez d'un milieu où l'on ne code pas.

Une bonne page d'atterrissage est l'élément vital de toute campagne marketing réussie. C'est là que les outils de construction de pages d'atterrissage viennent à votre secours.

Les constructeurs de pages d'atterrissage dédiés vous mettent sur la voie de la réussite lorsque vous créez de nouvelles pages pour promouvoir votre produit ou service en quelques clics. Grâce à des fonctionnalités intuitives et à des modèles prédéfinis permettant de créer de superbes pages d'atterrissage, vous n'aurez plus à dépendre de votre concepteur pour chaque modification mineure.

Gagnez du temps et des ressources en construisant des pages d'atterrissage mobiles entièrement réactives en un clin d'œil. Ce post traite des 10 meilleurs constructeurs de pages d'atterrissage, de leurs fonctionnalités, de leurs inconvénients, de leurs prix et de la façon dont ils boostent les conversions.

Que faut-il rechercher dans un constructeur de pages d'atterrissage ?

Voici une liste de fonctionnalités à prendre en compte lors du choix d'un constructeur de page d'atterrissage solide.

Interface conviviale : Optez pour un constructeur de page d'atterrissage avec une interface d'éditeur intuitive par glisser-déposer pour une création de page web sans effort avec un domaine personnalisé

: Optez pour un constructeur de page d'atterrissage avec une interface d'éditeur intuitive par glisser-déposer pour une création de page web sans effort avec un domaine personnalisé Options de personnalisation des pages d'atterrissage : Obtenez une option qui offre des modèles polyvalents, des blocs de contenu et des widgets pour créer des expériences de page d'atterrissage sur la marque

: Obtenez une option qui offre des modèles polyvalents, des blocs de contenu et des widgets pour créer des expériences de page d'atterrissage sur la marque Conception réactive : assurez-vous que le générateur de pages d'atterrissage prend en charge la conception réactive afin de créer des pages d'atterrissage mobiles pour un affichage optimal sur différents appareils, car la plupart des gens accèdent aux sites Web sur des appareils mobiles

: assurez-vous que le générateur de pages d'atterrissage prend en charge la conception réactive afin de créer des pages d'atterrissage mobiles pour un affichage optimal sur différents appareils, car la plupart des gens accèdent aux sites Web sur des appareils mobiles Capacités d'intégration: Choisissez un constructeur de pages d'atterrissage qui s'intègre à vos piles technologiques existantes, telles que le CRM, les outils de marketing par e-mail et les plateformes d'analyse telles que Google Analytics

Choisissez un constructeur de pages d'atterrissage qui s'intègre à vos piles technologiques existantes, telles que le CRM, les outils de marketing par e-mail et les plateformes d'analyse telles que Google Analytics **Le logiciel de création de pages d'atterrissage doit faciliter les tests A/B entre les différentes versions des pages Web afin de permettre une optimisation pour un maximum de discussions

Outils de performance des pages d'atterrissage: Choisissez un constructeur de pages d'atterrissage en ligne qui fait surface des recommandations pour améliorer les scores de référencement et suivre le comportement des visiteurs

Les 10 meilleurs constructeurs de pages d'atterrissage à utiliser en 2024

1. Swipe Pages

via Pages Swipe Swipe Pages est un constructeur de pages d'atterrissage qui vous permet de créer une page d'atterrissage régulière pour les personnes naviguant sur leur ordinateur et de rediriger tout le trafic mobile vers un ensemble de Diapositives mobiles. Il offre également

des outils d'optimisation de site web

pour des tests A/B afin de trouver les options de page de destination qui convertissent le plus.

Vous pouvez intégrer Swipe Pages avec Zapier pour envoyer les nouveaux envois de formulaires pour votre propre page de destination vers un formulaire Google ou les nouvelles commandes sur le compte Shopify de votre site à une page.

Les meilleures fonctionnalités de Swipe Pages

Module de tableau pour catégoriser, personnaliser et présenter les informations pour vos pages d'atterrissage mobiles en quelques clics

Constructeur par glisser-déposer pour copier et appliquer des styles de propriétés similaires entre les éléments de vos pages d'atterrissage

Modèles pré-construits pour créer des pages d'atterrissage illimitées sans aucune connaissance en codage

Créez des pages d'atterrissage personnalisées sur différentes tailles d'écran pour les bureaux, les ordinateurs portables, les tablettes et les mobiles

Limites de Swipe Pages

L'interface utilisateur est complexe à appréhender

Parfois, les modifications en cours d'une page d'atterrissage prennent un certain temps à se refléter

Prix de Swipe Pages

Démarrage: $29/mois

$29/mois Marketer : 69$/mois

: 69$/mois Agence: 149$/mois

G2: 4.8/5 (152 commentaires)

4.8/5 (152 commentaires) Capterra: 4.8/5 (147 commentaires)

2. Unbounce

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Unbounce\_tips\_-\_image1.png Tableau de bord Unbounce /$$img/

via Unbounce Unbounce est un constructeur de pages d'atterrissage qui construit des pages d'atterrissage en utilisant deux façons-Classic Builder et Smart Builder alimenté par l'IA.

Vous pouvez utiliser le constructeur classique pour choisir un modèle, télécharger votre contenu et personnaliser les éléments à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer. Le Smart Builder construit automatiquement une disposition en fonction de vos exigences et dispose d'une fonctionnalité de génération de copies alimentée par l'IA.

Obtenez des options pour créer plusieurs variantes de votre première page de destination et testez-la par rapport aux autres pour comprendre quelle page de destination obtient le plus de conversions avec l'aide des outils de test A/B et de ciblage.

Les meilleures fonctionnalités d'Unbounce

L'interface de construction par glisser-déposer vous permet d'ajouter, de modifier et d'organiser les éléments de la page d'atterrissage en fonction de vos besoins

Obtenez des recommandations et des idées de conception de l'IA en temps réel pour optimiser votre page de destination

Intégrer Unbounce avec des applications de commerce électronique, de CRM et de marketing par e-mail pour vous aider à rationaliser votre flux de travail et à améliorer votre productivité améliorer le processus pour les campagnes de marketing

Créez rapidement des pages d'atterrissage liées à l'aide de la solution Unbounce modèles de guide de style d'Unbounce la génération instantanée de textes et l'expérience de construction assistée

Les limites d'Unbounce

Moins de modèles de pages d'atterrissage par rapport à d'autres alternatives

Faire des modifications en cours dans l'application mobile est un peu difficile

Prix d'Unbounce

Lancement : 99$/mois

: 99$/mois Optimisation : 145$/mois

: 145$/mois Accélérer : 240 $/mois

: 240 $/mois Concierge : 625 $/mois 625 $/mois

G2: 4.4/5 (358 commentaires)

4.4/5 (358 commentaires) Capterra: 4.5/5 (253 commentaires)

3. Moosend

via Moosend Imaginez que vous êtes propriétaire d'une salle de sport et que vous avez lancé de nouveaux forfaits d'adhésion sur votre site web.

La page d'accueil de l'offre reçoit du trafic, mais personne ne s'inscrit. Le bouton d'inscription ne fonctionne peut-être pas. À moins que le CTA ne se trouve en fin de page et que le lecteur ne fasse pas défiler la page jusqu'à la fin.

Concevoir des pages d'atterrissage de qualité professionnelle relève plus de la science que de l'art. Vous avez besoin de pages d'atterrissage à fort taux de conversion qui assistent votre

objectifs du projet

et d'augmenter le nombre d'inscriptions.

Moosend est une plateforme d'automatisation du marketing dotée d'un constructeur de pages d'atterrissage gratuit pour vous aider à convertir le trafic en revenus. Le constructeur de pages d'atterrissage convivial pour les débutants vous permet de créer des pages d'atterrissage sans aucune expérience de codage.

Les meilleures fonctionnalités de Moosend

Développez des pages d'atterrissage de qualité à l'aide de modèles préconçus, qui sont entièrement personnalisables et ajoutent une touche personnelle

Améliorez la qualité de vos mots publicitaires et votre classement dans Google grâce aux fonctionnalités CDN de Moosend

Ajoutez un chronomètre à rebours à partir du fichier modèles d'entonnoirs de vente sur vos pages d'atterrissage pour créer de l'urgence afin de générer des leads et des équipes commerciales

Construisez des pages d'atterrissage opt-in avec les coordonnées stockées et exécutez des campagnes marketing conformes au GDPR

Limites de Moosend

Pas de fonctionnalité de test A/B pour les pages d'atterrissage

Manque d'options de personnalisation pour les modèles disponibles

Prix de Moosend

**Essai gratuit : 30 jours

Pro : 6$/mois

: 6$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Moosend évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (626 commentaires)

4.7/5 (626 commentaires) Capterra: 4.7/5 (190 commentaires)

4. Landingi

via Landingi En tant que spécialiste du marketing, vous avez besoin de pages d'atterrissage d'aspect professionnel pour afficher plus de détails chaque fois que vous lancez un nouveau produit ou service.

Parfois, vos concepteurs vous donneront deux idées de pages d'atterrissage aussi brillantes l'une que l'autre, mais vous ne savez pas laquelle mettre en avant. Ne vous inquiétez pas. Les créateurs de pages d'atterrissage sont dotés de fonctionnalités de test A/B pour vous aider à choisir la variante de page d'atterrissage gagnante et à augmenter les conversions.

Landingi est un créateur de pages d'atterrissage sans code avec suivi des micro-conversions et tests A/B pour créer des variations de pages d'atterrissage et optimiser les conversions en cours de route.

Les meilleures fonctionnalités de Landingi

Constructeur de page d'atterrissage alimenté par l'IA avec éditeur de glisser-déposer pour construire des pages d'atterrissage plus rapidement en utilisant le remplacement dynamique du texte

Tests A/B pour savoir quelle version de la page d'atterrissage est la plus performante

Possibilité de créer des pages d'atterrissage illimitées pour les campagnes marketing

Limites de Landingi

L'intégration n'est pas transparente et nécessite un savoir-faire technique

Le HTML personnalisé se brise parfois

Prix de Landingi

Lite : 29$/mois

: 29$/mois Professionnel : 49$/mois

: 49$/mois Agence : 149$/mois

: 149$/mois Unlimited: $1000/mois

G2: 4.5/5 (274 commentaires)

4.5/5 (274 commentaires) Capterra: 4.8/5 (179 commentaires)

5. Leadpages

via Pages de plomb Que vous soyez à la recherche de nouveaux publics ou que vous vous engagiez avec vos clients existants, avec les pages d'atterrissage, délivrez le bon message ciblé au bon public et au bon moment.

Leadpages est un constructeur de pages d'atterrissage abordable pour créer un site web gratuit. Leadpages vous permet d'ajouter des images, un chronomètre, un lecteur vidéo, un calendrier Calendly et bien plus encore lorsque vous créez une page d'atterrissage.

Meilleures fonctionnalités de Leadpages

Outils d'IA pour générer de la copie et des images pour la construction de vos pages d'atterrissage

Outils SEO pour modifier votre titre et votre description de recherche, ajouter une image de prévisualisation et utiliser des modèles de page d'atterrissage préconstruits et optimisés pour le SEO

Obtenez des conseils de conversion intégrés avant de publier votre page d'atterrissage et obtenez des prédictions sur les performances de votre page d'atterrissage

Limites de Leadpages

Une courbe d'apprentissage importante pour comprendre la plateforme

Limites lorsque vous cherchez à créer des pages commerciales avec un domaine personnalisé

Prix de Leadpages

Standard : 37$/mois

: 37$/mois Pro : 74 $/mois

: 74 $/mois Avancé : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (219 commentaires)

4.3/5 (219 commentaires) Capterra: 4.6/5 (292 commentaires)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels Les soldes de fin d'année approchent à grands pas, et votre équipe a prévu une promotion fantastique. Mais vous avez besoin d'une page d'atterrissage pour en informer vos clients. Votre designer est en vacances à Bali, et votre développeur travaille sur un problème de sécurité.

La date limite se rapproche et vous êtes bloqué. Un moyen de sortir de cette soupe est de travailler avec un puissant constructeur de pages d'atterrissage pour créer des pages d'atterrissage sans connaissances techniques.

Les créateurs de pages d'atterrissage de Clickfunnels vous aident à concevoir de meilleures pages d'atterrissage à partir de zéro sans compétences en design ou en développement web. Choisissez parmi la galerie de modèles préconstruits et suivez les performances de chaque page pour mesurer la réussite de votre campagne.

Les meilleures fonctionnalités de Clickfunnels

Éditeur de pages d'atterrissage par glisser-déposer pour la création de pages d'atterrissage sans l'assistance d'un développeur

Modèles de pages d'atterrissage préconstruits pour créer des pages d'opt-in, des aimants à prospects, des inscriptions à des évènements ou des pages d'atterrissage de webinaires

Intégrations avec des outils tels que Mailchimp, Klaviyo, et plus encore pour mener des campagnes marketing holistiques

Limites de Clickfunnels

Interface non intuitive

Modèles de pages d'atterrissage à l'ancienne avec peu d'options de personnalisation

Prix de Clickfunnels

Basic: $127/mois

$127/mois Pro: $157/mois

$157/mois FunnelHacker: $208/mois

Evaluations et critiques de Clickfunnels

G2: 4.6/5 (389 commentaires)

4.6/5 (389 commentaires) Capterra: 4.5/5 (646 commentaires)

7. Instapage

via Instapage Instapage est un constructeur de page d'atterrissage qui crée des pages d'atterrissage mobiles rapidement. Paramétrez vos pages d'atterrissage dans WordPress et personnalisez les modèles préconstruits dans un bloc selon vos besoins.

Instapage dispose d'un outil de construction de pages d'atterrissage facile à utiliser avec une collaboration intégrée et une fonction de glisser-déposer. La fonctionnalité Instablock permet aux utilisateurs de réutiliser les actifs de la page d'atterrissage, que vous pouvez importer dans toutes vos pages d'atterrissage.

Les meilleures fonctionnalités d'Instapage

Générer des titres, des images et des CTA pour chaque audience et groupe d'annonces à l'aide de l'IA

Construisez des pages d'atterrissage illimitées à l'aide de blocs de page individuels que vous pouvez personnaliser, enregistrer et réutiliser

Modèles de blocs préconçus, comme les en-têtes, les pieds de page, les témoignages, ou créez votre page d'atterrissage personnalisée en un instant

Les widgets de couche peuvent ajouter des éléments multimédias tels que des chronomètres à rebours et des plugins de discussion à vos pages d'atterrissage

Limites d'Instapage

Cher pour les petites entreprises et les utilisateurs individuels

L'interface utilisateur peut être améliorée

Prix d'Instapage

Construction : 199$/mois

: 199$/mois Conversion : Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (472 commentaires)

4.3/5 (472 commentaires) Capterra: 4.5/5 (363 commentaires)

8. MailerLite

Via MailerLite Vous lancez un nouveau produit et souhaitez comprendre comment le public réagira à votre nouveau lancement ? Le bon

pitch d'ascenseur

vous aidera à comprendre le sentiment des clients et à susciter l'enthousiasme pour votre nouvelle entreprise.

MailerLite, un constructeur de pages d'atterrissage gratuites, vous permet d'engager vos visiteurs et de capter leur attention avec des pages d'atterrissage gratuites en ajoutant des éléments tels que des chronomètres à rebours et des coupons limités.

MailerLite meilleures fonctionnalités

Formulaires d'inscription conformes au GDPR pour attirer les abonnés et utiliser les données pour créer des groupes d'intérêt

Tests A/B pour un maximum de cinq versions de pages d'atterrissage en divisant le trafic entre elles

L'outil de création de pages d'atterrissage de MailerLite est livré avec des cartes thermiques, des plans de clics, des fonctionnalités de test A/B et des paramètres SEO pour accroître la visibilité des pages d'atterrissage

Limites de MailerLite

Modèles préconçus limités

L'interface n'est pas aussi intuitive et rend difficile la copie de campagnes pour des pages d'atterrissage à fort taux de conversion

Prix de MailerLite

Forfait Free

Growing Business : 9 $/mois

: 9 $/mois Plan avancé : 18 $/mois

: 18 $/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (840 commentaires)

4.6/5 (840 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1912 commentaires)

9. ConvertKit

via ConvertKit Imaginez la situation. Vous êtes un auteur et votre nouveau livre est sur le point d'être lancé. Vous voulez informer votre public de ce lancement et l'intéresser suffisamment pour qu'il s'inscrive aux réservations. Vous auriez besoin d'une page d'atterrissage convaincante avec la capacité de monétiser votre public.

Un constructeur de page d'atterrissage comme ConvertKit lancera votre page d'atterrissage en utilisant leurs modèles disponibles pour différents cas d'utilisation tels que les podcasts, les livres, les vidéos et plus encore. Les pages d'atterrissage sont adaptées aux mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de ConvertKit

Les formulaires d'opt-in de la page d'atterrissage transforment vos lecteurs en abonnés et obtiennent des informations pour s'engager avec votre public et stimuler les ventes

L'intégration avec Unsplash facilite la recherche d'images gratuites et spécifiques à l'imagerie

Un tableau de bord analytique robuste avec des mises à jour sur les indicateurs tels que les taux de conversion et le nombre d'abonnés et de placer vos méthodes de suivi favorites

Les limites de ConvertKit

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que sur les forfaits payants

Les formulaires d'inscription par e-mail manquent de fonctionnalités avancées telles que l'automatisation

Prix de ConvertKit

Forfait Free

Creator: 9$/mois

9$/mois Créateur Pro: 25$/mois

G2: 4.4/5 (192 commentaires)

4.4/5 (192 commentaires) Capterra: 4.7/5 (196 commentaires)

10. Wix

via Wix Wix est un constructeur de sites web qui permet aux débutants et aux petites entreprises de construire des pages d'atterrissage. Avec des modèles pré-faits pour la conception de pages d'atterrissage, vous pouvez construire des pages d'atterrissage et de vente en seulement quelques minutes.

Si vous êtes dans l'industrie du eCommerce, Wix est un leader dans le développement de sites web de boutiques en ligne pour les plateformes de commerce électronique des petites entreprises. Construisez des pages d'atterrissage eCommerce pour présenter de nouveaux produits et promouvoir des offres exclusives en fonction de l'emplacement du visiteur pour convertir les visiteurs.

Augmentez la conversion via des outils d'analyse robustes et connectez-vous avec Google Analytics, Facebook Pixel et d'autres services pour obtenir des informations.

Les meilleures fonctionnalités de Wix

Options de personnalisation pour l'URL de votre domaine, votre logo et d'autres outils de marque

L'hébergement multi-cloud garantit un temps de disponibilité de 99,9 %, même en cas de pics de trafic sur le site Web

Créez une interface utilisateur avec plusieurs éléments disponibles à partir de l'éditeur visuel de page d'atterrissage par glisser-déposer

Obtenez des fonctionnalités de tableau de bord sur votre appareil mobile pour gérer votre site Web de n'importe où

Limites de Wix

Manque de fonctionnalités avancées de référencement par rapport à d'autres plateformes

L'application mobile n'est pas fonctionnelle dans tous les pays

Prix de Wix

Léger: 16 $/mois

16 $/mois Core: 27$/mois

27$/mois Business: 32$/mois

32$/mois Business Elite: $159/mois

$159/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (1635 commentaires)

4.2/5 (1635 commentaires) Capterra: 4.4/5 (9361 commentaires)

Autres outils de contenu de page d'atterrissage

ClickUp est un outil de gestion de projet pour les équipes de marketing afin de stimuler la la productivité globale. Même si ClickUp n'est pas un créateur de pages d'atterrissage, la suite d'outils vous aide à créer des pages d'atterrissage efficaces.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-AI.gif ClickUp IA aperçu GIF /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore

Par exemple, ClickUp AI est votre assistant d'écriture pour vous aider à créer un texte ciblé pour la page d'atterrissage. De plus, utilisez l'outil de gestion de projet pour gérer l'ensemble du processus, depuis le brainstorming jusqu'au suivi des indicateurs de réussite après le lancement, en passant par la collaboration avec d'autres services, la définition des objectifs et la décomposition des tâches les plus importantes en sous-tâches plus petites.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Générez des dispositions de pages d'atterrissage axées sur la discussion à l'aide de l'outil ClickUp générateur de dispositions de pages d'atterrissage ClickUp AI dispose de plus de 100 invitations entièrement modélisées pour différents secteurs d'activité et cas d'utilisation



/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/clickup-ai-4.gif

/$$$img/

Utilisez ClickUp AI pour faire un brainstorming d'idées avant de convertir la copie en une page d'atterrissage

Modèles de pages d'atterrissage gardez une trace de toutes vos idées de pages d'atterrissage, organisez les tâches pour chaque étape du processus et assurez la cohérence entre plusieurs pages

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Landing-Page-Template.webp Modèle de page d'atterrissage ClickUp /$$img/

Créez des pages d'atterrissage à fort taux de conversion avec Modèle de page d'atterrissage de ClickUp

Créez des tâches en utilisant des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé pour suivre la progression de chaque page et vous assurer de la qualité de la page la normalisation des processus de marketing

Créer des checklists avec des sous-tâches imbriquées pour une priorisation et une dépriorisation simples dans ClickUp

Suivez la progression de la page d'atterrissage avec des capacités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, et des modèles de rapports après action

Affichez simultanément trois configurations ClickUp différentes, telles que Toutes les pages d'atterrissage, Par secteur d'activité et Guide de démarrage

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage pour comprendre les fonctionnalités de ClickUp AI peut être abrupte

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

Construire d'excellentes pages d'atterrissage qui convertissent

Les constructeurs de pages d'atterrissage listés ici vous permettent de créer rapidement une bonne page d'atterrissage sans aucune compétence en matière de code. Le meilleur constructeur de page d'atterrissage est flexible, facile à utiliser et évolutif et vous permettra de suivre les performances des pages individuelles.

Bien que ces outils soient parfaits pour vous aider à créer des sites Web à page unique ou des pages d'atterrissage solides pour votre prochaine campagne, il est essentiel de disposer d'un outil de gestion de projet tel que ClickUp pour maximiser

l'utilisation des ressources

et la productivité.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp comprennent des modèles de pages d'atterrissage préconstruits, ClickUp IA pour générer de nouveaux contenus et un tableau de bord permettant aux membres de l'équipe de collaborer.

De la gestion des indicateurs de performance des pages d'atterrissage et..

campagnes de marketing

à la génération de nouvelles idées et aux objectifs de référencement, ClickUp est votre compagnon idéal pour construire des pages d'atterrissage solides.

Les fonctions natives de ClickUp l'intégration avec plus de 100 outils au sein de votre pile technologique vous permet de dynamiser votre parcours marketing pour gérer vos projets de marketing à la performance et de site web sans jongler entre les applications.

Commencez sur ClickUp pour un essai gratuit.