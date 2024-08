10 meilleurs Landing Page Builders pour booster les conversions en 2024

Que vous soyez un créateur chevronné ou le propriétaire d'une petite entreprise, la conception d'une page web, l'engagement des visiteurs et la collecte de prospects sont des tâches stressantes. Concevoir des pages web attrayantes et des sites à une page est encore plus difficile si vous n'avez pas l'habitude de coder.

Une bonne page d'atterrissage est l'élément vital de toute campagne de marketing réussie. C'est là que les outils de construction de pages d'atterrissage viennent à votre rescousse.

Les outils de création de pages d'atterrissage vous permettent de créer en quelques clics de nouvelles pages pour promouvoir votre produit ou service. Grâce à des fonctions intuitives et à des modèles prédéfinis permettant de créer de superbes pages d'atterrissage, vous n'aurez plus besoin de faire appel à votre concepteur pour chaque modification mineure.

Gagnez du temps et des ressources en créant des pages d'atterrissage mobiles entièrement réactives en un clin d'œil. Cet article présente les 10 meilleurs outils de création de pages d'atterrissage, leurs caractéristiques, leurs inconvénients, leurs prix et la manière dont ils stimulent les conversions.

Que faut-il rechercher dans un constructeur de pages d'atterrissage ?

Voici une liste de caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'un constructeur de pages d'atterrissage solide.

Interface conviviale : Optez pour un constructeur de pages d'atterrissage doté d'une interface d'édition intuitive par glisser-déposer pour une création de page web sans effort avec un domaine personnalisé

Capacités d'intégration: Choisissez un constructeur de pages d'atterrissage qui s'intègre à vos piles technologiques existantes, telles que les outils de gestion de la relation client, de marketing par courriel et les plateformes d'analyse comme Google Analytics

Les 10 meilleurs constructeurs de pages d'atterrissage à utiliser en 2024

1. Swipe Pages

via Pages Swipe Swipe Pages est un constructeur de pages d'atterrissage qui vous permet de créer une page d'atterrissage normale pour les personnes qui naviguent sur leur ordinateur et de rediriger tout le trafic mobile vers un ensemble de diapositives mobiles. Il offre également des outils d'optimisation de sites web pour des tests A/B afin de trouver les options de pages de renvoi qui convertissent le plus.

Vous pouvez intégrer Swipe Pages avec Zapier pour envoyer les nouvelles soumissions de formulaires pour votre propre page de destination vers une feuille Google ou les nouvelles commandes sur le compte Shopify de votre site à page unique.

Les meilleures caractéristiques de Swipe Pages

Module de tableau pour catégoriser, personnaliser et présenter les informations de vos pages d'atterrissage mobiles en quelques clics

Constructeur par glisser-déposer pour copier et appliquer des styles de propriétés similaires entre les éléments de vos pages d'atterrissage

Modèles prédéfinis pour créer un nombre illimité de pages d'atterrissage sans aucune connaissance en codage

Créez des pages d'atterrissage personnalisées pour différentes tailles d'écran pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones portables

Limitations de Swipe Pages

L'interface utilisateur est complexe à appréhender

Les modifications apportées à une page d'atterrissage prennent parfois du temps à se refléter

Prix de Swipe Pages

Démarrage: $29/mois

$29/mois Marketer : 69$/mois

: 69$/mois Agence: 149$/mois

G2: 4.8/5 (152 commentaires)

4.8/5 (152 commentaires) Capterra: 4.8/5 (147 commentaires)

2. Unbounce

via Unbounce Unbounce est un constructeur de pages d'atterrissage qui permet de construire des pages d'atterrissage de deux manières : le constructeur classique et le constructeur intelligent (AI).

Vous pouvez utiliser le constructeur classique pour choisir un modèle, télécharger votre contenu et personnaliser les éléments à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer. Le Smart Builder construit automatiquement une mise en page en fonction de vos besoins et dispose d'une fonction de génération de copies alimentée par l'IA.

Vous avez la possibilité de créer plusieurs variantes de votre première page d'atterrissage et de la tester par rapport aux autres pour comprendre quelle page d'atterrissage obtient le plus de conversions grâce aux outils de test A/B et de ciblage.

Les meilleures caractéristiques d'Unbounce

L'interface de construction par glisser-déposer vous permet d'ajouter, de modifier et d'organiser les éléments de la page d'atterrissage en fonction de vos besoins

Obtenez des recommandations et des informations de conception de l'IA en temps réel pour optimiser votre page d'atterrissage

Intégrer Unbounce à des applications de commerce électronique, de CRM et de marketing par courriel pour vous aider à rationaliser votre flux de travail et à améliorer votre productivitéaméliorer le processus pour les campagnes marketing

Créez rapidement des pages d'atterrissage de liens à l'aide de la solution Unbounced'Unbouncela génération instantanée de textes, et une expérience de construction assistée

Limites d'Unbounce

Moins de modèles de pages d'atterrissage que d'autres alternatives

Faire des modifications dans l'application mobile est un peu difficile

Prix d'Unbounce

Lancement : 99$/mois

: 99$/mois Optimisation : 145$/mois

: 145$/mois Accélérer : 240 $/mois

: 240 $/mois Concierge : 625 $/mois 625 $/mois

Unbounce ratings and reviews

G2: 4.4/5 (358 commentaires)

4.4/5 (358 commentaires) Capterra: 4.5/5 (253 commentaires)

3. Moosend

via Moosend Imaginez que vous êtes propriétaire d'une salle de sport et que vous avez lancé de nouvelles formules d'adhésion sur votre site web.

La page d'accueil de l'offre reçoit du trafic, mais personne ne s'inscrit. Le bouton d'inscription ne fonctionne peut-être pas. Ou bien le CTA se trouve à la fin de la page, et le lecteur ne fait pas défiler la page jusqu'à la fin.

Concevoir des pages d'atterrissage professionnelles relève plus de la science que de l'art. Vous avez besoin de pages d'atterrissage à fort taux de conversion qui soutiennent votre stratégie de communication

objectifs du projet

et d'augmenter le nombre d'inscriptions.

Moosend est une plateforme d'automatisation du marketing dotée d'un générateur de pages d'atterrissage gratuit pour vous aider à convertir le trafic en revenus. Le constructeur de pages d'atterrissage convivial vous permet de créer des pages d'atterrissage sans aucune expérience en matière de codage.

Les meilleures caractéristiques de Moosend

Développez des pages d'atterrissage de qualité à l'aide de modèles préconçus, qui sont entièrement personnalisables et ajoutent une touche personnelle

Améliorez la qualité de vos mots publicitaires et votre classement dans Google grâce aux capacités CDN de Moosend

Ajouter un compte à rebours à partir de la page modèles d'entonnoirs de vente sur vos pages d'atterrissage afin de créer un sentiment d'urgence et de générer des prospects et des ventes

Créez des pages d'atterrissage opt-in avec les coordonnées stockées et lancez des campagnes de marketing conformes au GDPR

Limitations de Moosend

Pas de fonction de test A/B pour les pages d'atterrissage

Manque d'options de personnalisation pour les modèles disponibles

Prix de Moosend

Essai gratuit: 30 jours

30 jours Pro : 6$/mois

: 6$/mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (626 commentaires)

4.7/5 (626 commentaires) Capterra: 4.7/5 (190 commentaires)

4. Landingi

via Landingi En tant que spécialiste du marketing, vous avez besoin de pages d'atterrissage de qualité professionnelle pour afficher plus de détails lorsque vous lancez un nouveau produit ou service.

Parfois, vos concepteurs vous proposent deux idées de pages d'atterrissage aussi brillantes l'une que l'autre, mais vous ne savez pas laquelle mettre en avant. Ne vous inquiétez pas. Les créateurs de pages d'atterrissage sont dotés de fonctionnalités de test A/B pour vous aider à choisir la meilleure variante de page d'atterrissage et à augmenter les conversions.

Landingi est un créateur de pages d'atterrissage sans code avec suivi des micro-conversions et tests A/B pour créer des variations de pages d'atterrissage et optimiser les conversions en cours de route.

Les meilleures caractéristiques de Landingi

Constructeur de pages d'atterrissage doté d'une intelligence artificielle et d'un éditeur par glisser-déposer pour créer des pages d'atterrissage plus rapidement en utilisant le remplacement dynamique de texte

Tests A/B pour déterminer quelle version de la page d'atterrissage est la plus performante

Possibilité de créer un nombre illimité de pages d'atterrissage pour les campagnes de marketing

Limitations de Landingi

L'intégration n'est pas transparente et nécessite un savoir-faire technique

Le HTML personnalisé est parfois cassé

Prix de Landingi

Lite : 29$/mois

: 29$/mois Professionnel : 49$/mois

: 49$/mois Agence : 149$/mois

: 149$/mois Illimité: 1000$/mois

Landingi ratings and reviews

G2: 4.5/5 (274 commentaires)

4.5/5 (274 commentaires) Capterra: 4.8/5 (179 commentaires)

5. Leadpages

via Pages de plomb Que vous soyez à la recherche de nouveaux publics ou que vous vous engagiez auprès de vos clients existants, les pages d'atterrissage vous permettent de délivrer le bon message ciblé au bon public et au bon moment.

Leadpages est un générateur de pages d'atterrissage abordable pour la création d'un site web gratuit. Leadpages vous permet d'ajouter des images, un compte à rebours, un lecteur vidéo, un calendrier Calendly et bien plus encore lorsque vous créez une page d'atterrissage.

Les meilleures caractéristiques de Leadpages

Outils d'IA pour générer des textes et des images pour la construction de vos pages d'atterrissage

Outils SEO pour modifier le titre et la description de votre recherche, ajouter une image de prévisualisation et utiliser des modèles de pages d'atterrissage prédéfinis et optimisés pour le SEO

Obtenez des conseils de conversion intégrés avant de publier votre page d'atterrissage et obtenez des prédictions sur les performances de votre page d'atterrissage

Limitations de Leadpages

Une courbe d'apprentissage importante pour comprendre la plateforme

Limites lorsque vous souhaitez créer des pages de vente avec un domaine personnalisé

Prix de Leadpages

Standard : 37$/mois

: 37$/mois Pro : 74 $/mois

: 74 $/mois Avancé : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (219 commentaires)

4.3/5 (219 commentaires) Capterra: 4.6/5 (292 commentaires)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels Les soldes de fin d'année approchent à grands pas et votre équipe a prévu une promotion fantastique. Mais vous avez besoin d'une page d'atterrissage pour informer vos clients. Votre designer est en vacances à Bali et votre développeur travaille sur un problème de sécurité.

L'échéance se rapproche et vous êtes bloqué. L'un des moyens de sortir de cette situation est de travailler avec un puissant constructeur de pages d'atterrissage pour créer des pages d'atterrissage sans connaissances techniques.

Les créateurs de pages d'atterrissage de Clickfunnels vous aident à créer de meilleures pages d'atterrissage à partir de zéro sans compétences en design ou en développement web. Choisissez parmi la galerie de modèles préconstruits et suivez les performances de chaque page pour mesurer le succès de votre campagne.

Les meilleures caractéristiques de Clickfunnels

Éditeur de pages d'atterrissage par glisser-déposer pour la création de pages d'atterrissage sans l'aide d'un développeur

Modèles de pages d'atterrissage prédéfinis pour créer des pages d'opt-in, des aimants à prospects, des inscriptions à des événements ou des pages d'atterrissage pour des webinaires

Intégrations avec des outils tels que Mailchimp, Klaviyo et autres pour mener des campagnes marketing holistiques

Limites de Clickfunnels

Interface non intuitive

Modèles de pages d'atterrissage démodés avec peu d'options de personnalisation

Prix de Clickfunnels

Basic: $127/mois

$127/mois Pro: $157/mois

$157/mois FunnelHacker: $208/mois

G2: 4.6/5 (389 commentaires)

4.6/5 (389 commentaires) Capterra: 4.5/5 (646 commentaires)

7. Instapage

via Instapage Instapage est un constructeur de pages d'atterrissage qui permet de créer rapidement des pages d'atterrissage mobiles. Configurez vos pages d'atterrissage dans WordPress et personnalisez les modèles préconstruits dans un bloc selon vos besoins.

Instapage dispose d'un outil de construction de pages d'atterrissage facile à utiliser avec une collaboration intégrée et une fonctionnalité de glisser-déposer. La fonction Instablock permet aux utilisateurs de réutiliser les actifs de la page d'atterrissage, que vous pouvez importer dans toutes vos pages d'atterrissage.

Les meilleures caractéristiques d'Instapage

Génère des titres, des images et des CTA pour chaque public et groupe d'annonces à l'aide de l'intelligence artificielle

Créez un nombre illimité de pages d'atterrissage à l'aide de blocs de pages individuels que vous pouvez personnaliser, enregistrer et réutiliser

Modèles de blocs préconçus, tels que les en-têtes, les pieds de page et les témoignages, ou création instantanée d'une page d'atterrissage personnalisée

Les widgets de calques permettent d'ajouter des éléments multimédias tels que des comptes à rebours et des plugins de chat à vos pages d'atterrissage

Limitations d'Instapage

Cher pour les petites entreprises et les utilisateurs individuels

L'interface utilisateur peut être améliorée

Prix d'Instapage

Construction : 199$/mois

: 199$/mois Conversion : Tarification personnalisée

Instapage ratings and reviews

G2: 4.3/5 (472 commentaires)

4.3/5 (472 commentaires) Capterra: 4.5/5 (363 commentaires)

8. MailerLite

Via MailerLite Vous lancez un nouveau produit et souhaitez comprendre comment le public réagira à votre nouveau lancement ? Le bon

pitch d'ascenseur

vous aidera à comprendre le sentiment des clients et à susciter l'enthousiasme pour votre nouvelle idée commerciale.

MailerLite, un créateur de pages d'atterrissage gratuites, vous permet d'engager vos visiteurs et d'attirer leur attention avec des pages d'atterrissage gratuites en ajoutant des éléments tels que des comptes à rebours et des coupons limités.

MailerLite meilleures caractéristiques

Formulaires d'inscription conformes au GDPR pour attirer les abonnés et utiliser les données pour créer des groupes d'intérêt

Tests A/B pour un maximum de cinq versions de pages d'atterrissage en répartissant le trafic entre elles

L'outil de création de pages d'atterrissage de MailerLite comprend des cartes thermiques, des cartes de clics, des fonctions de test A/B et des paramètres de référencement pour accroître la visibilité des pages d'atterrissage

Limitations de MailerLite

Modèles préconçus limités

L'interface n'est pas aussi intuitive et rend difficile la copie de campagnes pour des pages d'atterrissage à fort taux de conversion

Prix de MailerLite

**Plan gratuit

Entreprise en croissance : 9 $/mois

: 9 $/mois Plan avancé : 18 $/mois

: 18 $/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (840 commentaires)

4.6/5 (840 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1912 commentaires)

9. ConvertKit

via ConvertKit Imaginez la situation. Vous êtes un auteur et votre nouveau livre est sur le point d'être lancé. Vous voulez informer votre public de ce lancement et l'intéresser suffisamment pour qu'il s'inscrive aux réservations. Vous avez besoin d'une page d'atterrissage convaincante, capable de monétiser votre audience.

Un constructeur de pages d'atterrissage comme ConvertKit lancera votre page d'atterrissage à l'aide de ses modèles disponibles pour différents cas d'utilisation tels que les podcasts, les livres, les vidéos, et plus encore. Les pages d'atterrissage sont adaptées aux mobiles.

Les meilleures caractéristiques de ConvertKit

Les formulaires d'opt-in de la page d'atterrissage transforment vos lecteurs en abonnés et obtiennent des informations pour s'engager avec votre public et stimuler les ventes

L'intégration avec Unsplash facilite la recherche d'images gratuites et spécifiques

Un tableau de bord analytique robuste avec des mises à jour sur les métriques comme les taux de conversion et le nombre d'abonnés et la configuration de vos méthodes de suivi préférées

Limitations de ConvertKit

Les fonctionnalités avancées ne sont disponibles que sur les plans payants

Les formulaires d'inscription par email manquent de fonctionnalités avancées telles que l'automatisation

Prix de ConvertKit

Plan gratuit

Creator: 9$/mois

9$/mois Créateur Pro: 25$/mois

G2: 4.4/5 (192 commentaires)

4.4/5 (192 commentaires) Capterra: 4.7/5 (196 commentaires)

10. Wix

via Wix Wix est un constructeur de sites web qui permet aux débutants et aux petites entreprises de créer des pages d'atterrissage. Grâce à des modèles prédéfinis pour la conception de pages d'atterrissage, vous pouvez créer des pages d'atterrissage et de vente en quelques minutes seulement.

Si vous travaillez dans le secteur du commerce électronique, Wix est un leader dans le développement de sites de vente en ligne pour les plateformes de commerce électronique des petites entreprises. Créez des pages d'atterrissage eCommerce pour présenter de nouveaux produits et promouvoir des offres exclusives basées sur la localisation du visiteur afin de convertir les visiteurs.

Augmentez la conversion grâce à des outils d'analyse robustes et connectez-vous à Google Analytics, Facebook Pixel et d'autres services pour obtenir des informations.

Les meilleures caractéristiques de Wix

Options de personnalisation pour l'URL de votre domaine, votre logo et d'autres outils de marque

L'hébergement multi-cloud garantit un temps de disponibilité de 99,9 %, même en cas de pics de trafic sur le site web

Créez une interface utilisateur avec de nombreux éléments disponibles à partir de l'éditeur visuel de pages d'atterrissage par glisser-déposer

Obtenez des fonctionnalités de tableau de bord sur votre appareil mobile pour gérer votre site Web de n'importe où

Limitations de Wix

Manque de fonctionnalités SEO avancées par rapport à d'autres plateformes

L'application mobile n'est pas fonctionnelle dans tous les pays

Prix de Wix

Léger: 16 $/mois

16 $/mois Core: 27$/mois

27$/mois Business: 32$/mois

32$/mois Business Elite: $159/mois

$159/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (1635 commentaires)

4.2/5 (1635 commentaires) Capterra: 4.4/5 (9361 commentaires)

Autres outils de contenu de page d'atterrissage

ClickUp est un outil de gestion de projet pour

les équipes marketing pour dynamiser

la productivité globale. Même si ClickUp n'est pas un créateur de pages d'atterrissage, la suite d'outils vous aide à créer des pages d'atterrissage efficaces.

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses par courriel, et plus encore

Par exemple, ClickUp AI est votre

assistant d'écriture

pour vous aider à créer un texte ciblé pour la page d'atterrissage. De plus, utilisez l'outil de gestion de projet pour gérer l'ensemble du processus, depuis le brainstorming jusqu'à la collaboration avec d'autres services, en passant par la définition d'objectifs, la décomposition des tâches les plus importantes en sous-tâches plus petites et le suivi des indicateurs de réussite après le lancement.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Générez des modèles de pages d'atterrissage axés sur la conversion à l'aide de l'outil ClickUp générateur de pages d'atterrissage

ClickUp AI possède plus de 100 messages-guides entièrement modélisés pour différents secteurs et cas d'utilisation

Utilisez ClickUp AI pour trouver des idées avant de convertir le texte en page d'atterrissage

Modèles de page d'atterrissage gardez une trace de toutes vos idées de pages d'atterrissage, organisez les tâches pour chaque étape du processus et assurez la cohérence entre plusieurs pages

Créez des pages d'atterrissage à fort taux de conversion avec

Modèle de page d'atterrissage de ClickUp

Créez des tâches en utilisant des statuts personnalisés tels que Ouvert et Terminé pour suivre l'avancement de chaque page et assurer la mise à jour de la page la normalisation des processus de marketing

Créer des listes de contrôle avec des sous-tâches imbriquées pour une priorisation et une dépriorisation simples dans ClickUp

Suivre la progression de la page d'atterrissage avec des capacités de suivi du temps, des balises, des avertissements de dépendances, des courriels et des informations sur l'état d'avancement de la page d'atterrissage modèles de rapports après action

Visualiser simultanément trois configurations ClickUp différentes, telles que Toutes les pages d'atterrissage, Par secteur d'activité et Guide de démarrage

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage pour comprendre les fonctionnalités de ClickUp AI peut être abrupte

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Entreprise: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Construire des pages d'atterrissage qui convertissent

Les constructeurs de pages d'atterrissage répertoriés ici vous permettent de créer rapidement une bonne page d'atterrissage sans aucune compétence en matière de codage. Le meilleur constructeur de pages d'atterrissage est flexible, facile à utiliser, évolutif et vous permet de suivre les performances de chaque page.

Bien que ces outils soient parfaits pour vous aider à créer des sites Web à page unique ou des pages d'atterrissage solides pour votre prochaine campagne, il est essentiel de disposer d'un outil de gestion de projet tel que ClickUp pour maximiser les performances de votre site Web

l'utilisation des ressources

et la productivité.

Les capacités de gestion de projet de ClickUp comprennent des modèles de pages d'atterrissage prédéfinis, ClickUp AI pour générer du nouveau contenu, et un tableau de bord permettant aux membres de l'équipe de collaborer.

De la gestion des mesures de performance des pages d'atterrissage et de la

campagnes de marketing

à la génération de nouvelles idées et aux objectifs de référencement, ClickUp est votre compagnon idéal pour construire des pages d'atterrissage solides.

Les fonctions natives de ClickUp l'intégration avec plus de 100 outils au sein de votre pile technologique vous permet de dynamiser votre parcours marketing pour gérer vos projets de marketing à la performance et de site web sans jongler entre les applications.

Commencez sur ClickUp pour un essai gratuit.