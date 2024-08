10 Meilleures alternatives de Drata pour les équipes de conformité en 2024

Lorsque vous pensez à l'automatisation de la sécurité et de la conformité pour votre Business, Drata est l'un des noms qui vous viennent à l'esprit. Avec l'augmentation des violations de données et des cyberattaques, Drata s'est imposé comme un choix de premier ordre pour les entreprises qui s'efforcent de verrouiller la sécurité et de se conformer à des normes rigoureuses telles que Systems and Organization Controls 2, communément appelé SOC 2.

Drata promet d'automatiser les processus de conformité qui, autrefois, provoquaient des migraines et dévoraient les budgets. Bien qu'il facilite la préparation des audits, chaque entreprise a des besoins spécifiques.

Et si Drata ne vous convenait pas parfaitement ?

Que vous soyez à la recherche d'une interface plus intuitive, d'un intervalle d'assistance plus complet ou simplement d'une solution plus rentable, il est toujours judicieux d'explorer d'autres solutions.

Nous avons sélectionné les 10 meilleures alternatives à Drata, achevées avec leurs forces et leurs limites, pour vous aider à choisir la solution la plus appropriée.

Que rechercher dans les alternatives à Drata ?

Avant de vous concentrer sur les alternatives à Drata, découvrons les qualités essentielles d'une bonne solution de conformité.

Une couverture complète de la conformité: Assurez-vous que l'alternative couvre plusieurs normes de conformité et réglementations basées sur votre industrie

Assurez-vous que l'alternative couvre plusieurs normes de conformité et réglementations basées sur votre industrie Automatisation et évaluation: Recherchez des solutions qui offrent des capacités automatisées de contrôle de la conformité et d'évaluation continue

Facilité d'utilisation: Assurez-vous que l'outil est intuitif afin de faciliter la navigation et la gestion des exigences de conformité par votre équipe

Assurez-vous que l'outil est intuitif afin de faciliter la navigation et la gestion des exigences de conformité par votre équipe Capacités d'intégration: Vérifiez si l'alternative s'intègre à votre infrastructure informatique, à vos outils et à vos flux de travail en matière de conformité. L'intégration avec d'autres outils de sécurité et de surveillance est cruciale pour une approche globale de la cybersécurité

Capacités d'intégration: Vérifiez si l'alternative s'intègre à votre infrastructure informatique, à vos outils et à vos flux de travail en matière de conformité. L'intégration avec d'autres outils de sécurité et de surveillance est cruciale pour une approche globale de la cybersécurité

Évolutivité: Choisissez une solution capable de gérer le volume croissant de données et les exigences de conformité au fur et à mesure de l'expansion de votre entreprise

Les 10 meilleures alternatives à Drata à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les alternatives Drata, explorons les 10 meilleures options que nous avons listées pour vous.

1. Secureframe

via Cadre sécurisé Cette alternative conviviale à Drata dispose de solides outils de collaboration et d'une assistance pour divers cadres de conformité. Elle est idéale pour les organisations soucieuses de la sécurité.

Une automatisation robuste pour simplifier les processus complexes d'obtention et de maintenance des certifications permet à Secureframe de se démarquer. Vous pouvez donner la priorité à la surveillance continue et à l'atténuation des risques en utilisant les diverses fonctionnalités de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Secureframe

Automatisez les tâches manuelles et la collecte de preuves grâce à l'IA

Gérez les contrôles défaillants et évaluez les risques pour améliorer rapidement votre posture de sécurité

Mettez facilement en avant votre posture de sécurité pour accélérer les cycles commerciaux et débloquer la croissance

Suivez en continu vos actifs et vos employés en un seul endroit

Limites de Secureframe

Défis d'intégration

Installation initiale longue et fastidieuse

Prix de Secureframe

Essentiels: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Growth: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Premium: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (290+ commentaires)

4.7/5 (290+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

2. Scrut Automatisation

via Automatisation de la recherche Idéale pour les entreprises en déplacement, l'Automatisation Scrut se targue d'une évaluation des risques et de rapports rapides grâce à sa plateforme tout-en-un de Gouvernance, Risque et Conformité (GRC).

Vous pouvez vous procurer cet outil pour gérer de multiples audits de conformité, découvrir les cyberactifs et démontrer la confiance avec vos clients à l'aide d'une seule fenêtre.

Les meilleures fonctionnalités d'Automatisation Scrut

Automatisation de l'évaluation et de la surveillance des risques

Créez votre propre programme d'infosécurité unique axé sur le risque

Surveillez les risques dans votre infrastructure et votre paysage applicatif en temps réel et restez continuellement en conformité avec plus de 20 cadres de conformité

Créez, attribuez etsurveiller les tâches pour satisfaire aux exigences de conformité grâce à des alertes et des rappels automatisés

Limites de l'automatisation de Scrut

Les utilisateurs ont rapporté quelques instabilités dans le logiciel

L'interface utilisateur peut être améliorée

Prix de Scrut Automatisation

Prix personnalisé

G2: 4.9/5 (690+ commentaires)

3. Vanta

via Vanta Vanta est une plateforme complète de gestion de la confiance pour les entreprises SaaS. Elle est connue pour sa capacité à vous donner une visibilité continue sur le statut de conformité de votre organisation. Cela vous permet d'identifier les problèmes potentiels en temps réel et de bien les traiter.

Vous pouvez afficher une vue unique sur les surfaces de risque vitales de votre entreprise grâce aux intégrations préconstruites de Vanta ou à l'API de Vanta.

Les meilleures fonctionnalités de Vanta

Automatisez jusqu'à 90 % du travail pour les cadres de sécurité et de confidentialité

Connaître l'état de votre posture de sécurité en temps réel avec des tests horaires

Gagnez du temps en faisant des allers-retours avec un processus d'audit transparent

Limites de Vanta

Besoin de plus de flexibilité dans la gestion des risques

L'interface peut sembler écrasante pour certains utilisateurs

Prix de Vanta

Core: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Collaborate: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Scale: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (890+ commentaires)

4.6/5 (890+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (10+ avis)

4. Wiz

via Wiz Wiz est une plateforme de sécurité cloud qui offre un modèle en libre-service pour mettre à l'échelle et accélérer votre développement cloud.

Les utilisateurs l'apprécient car elle leur permet de s'éloigner des outils en silo et de se connecter à des environnements multi-cloud. Son large intervalle de fonctionnalités de sécurité vous aide à analyser chaque couche, couvrant ainsi tous les aspects de la sécurité du cloud.

Wiz meilleures fonctionnalités

Identifiez et supprimez les risques critiques dans les environnements cloud

Bloquez vos chemins d'attaque critiques et protégez vos actifs sensibles à l'aide du graphique de sécurité Wiz

Permettre le partage bidirectionnel des résultats de sécurité à travers l'écosystème de sécurité du cloud avec l'intégration Wiz

Protégez vos environnements cloud avec une plateforme unifiée et native pour le cloud

Les limites de Wiz

Les utilisateurs signalent que certains tableaux de bord sont difficiles à comprendre

Il n'y a pas de méthode pour cloner des actions/automatisations similaires dans plusieurs projets

Prix de Wiz

Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (590+ commentaires)

4.7/5 (590+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Sprinto

Idéal pour les startups à croissance rapide, Sprinto est une alternative à Drata avec une mise en œuvre rapide de la conformité et des flux de travail intuitifs.

Il effectue des audits de sécurité robustes de vos programmes de conformité de sécurité. C'est un outil puissant pour minimiser les risques dans l'ensemble de votre organisation. Les utilisateurs recommandent Sprinto pour éliminer l'effort manuel derrière la gestion de la conformité.

via Sprinto

Les meilleures fonctionnalités de Sprinto

Planifier les contrôles au niveau de l'entité, identifier les lacunes et mettre en œuvre des mesures qui les minimisent en utilisant l'évaluation intégrée des risques de Sprinto

Configurer les vérifications de contrôle et prévoir les cas limites dès le départ

Suivre et maintenir le contrôle de la conformité de la sécurité avec une bibliothèque de cadres d'automatisation

Connexion et coordination avec un auditeur directement à partir de votre tableau de bord

Les limites de Sprinto

Corrections de bug nécessaires pour certaines fonctionnalités

Problèmes de compatibilité avec certains navigateurs

Prix de Sprinto

Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (700+ commentaires)

4.8/5 (700+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. AuditBoard

via Tableau d'audit Alternative robuste à Drata pour les grandes entreprises, AuditBoard offre des capacités étendues de rapports et d'analyse. Il se distingue en fournissant une plateforme de collaboration qui gère ensemble la conformité, les risques et les audits.

Cette plateforme collaborative de gestion des risques améliore vos audits, gestion des risques , la sécurité informatique et les programmes ESG.

Les meilleures fonctionnalités d'AuditBoard

Affichez une vue achevée des risques dans l'ensemble de votre entreprise sur un système d'enregistrement unique

Automatisation de la génération de contenu, de l'analyse intelligente et des interactions

Aidez les équipes à se concentrer sur la fourniture de valeur stratégique avec une expérience centrée sur l'utilisateur et des analyses flexibles sans code

Augmentez l'évolutivité avec l'IA native, l'automatisation et les visualisations

Limites d'AuditBoard

Personnalisations limitées

Capacités de rapports limitées

Prix d'AuditBoard

Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (890+ commentaires)

4.7/5 (890+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (260+ avis)

7. Hyperproof

via Hyper-épreuve Cette alternative collaborative à Drata simplifie la mise en conformité en intégrant des outils populaires comme Slack et Gmail.

Elle est reconnue pour son automatisation de la collecte de preuves. Vous pouvez facilement suivre les preuves à l'aide de cadres personnalisés et éliminer la fatigue de l'audit grâce à l'automatisation.

Hyperproof meilleures fonctionnalités

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur le travail de vos équipes grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisés

Gagnez du temps grâce à l'automatisation de la collecte des preuves à l'aide d'Hypersyncs

Centralisez la communication avec les auditeurs pour vous assurer que votre entreprise est en bonne santé

Nécessite la correction de bugs

Difficultés liées à l'importation de données

Prix d'Hyperproof

Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (80+ commentaires)

4.6/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (30+ avis)

8. Dentelle

via La dentelle Lacework est une plateforme de sécurité qui intègre des fonctionnalités de conformité pour afficher une vision globale de votre posture de sécurité.

Elle vous permet de sécuriser l'ensemble de votre cloud à partir d'une seule plateforme, de prioriser l'atténuation des risques et de rester conforme. L'outil est noté pour ses suggestions de remédiation automatisées qui aident à remédier aux vulnérabilités et aux mauvaises configurations.

Lacework meilleures fonctionnalités

Permettre aux développeurs de corriger les risques avant qu'ils n'atteignent la production grâce à l'analyse de la composition des logiciels (SCA), aux tests statiques de sécurité des applications (SAST), à la sécurité de l'infrastructure en tant que code (IaC) et à l'analyse des vulnérabilités en ligne

Comprendre les risques de vulnérabilité des codes de tiers et de première partie grâce à une visibilité du code de bout en bout

Découvrir les vulnérabilités et les mauvaises configurations les plus risquées de votre environnement grâce à l'analyse des chemins d'attaque et à l'évaluation personnalisée des risques

Limites de Lacework

Interface utilisateur déroutante

Navigation difficile entre les points de données

Prix des produits Lacework

Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (300+ commentaires)

4.4/5 (300+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. OneTrust

via OneTrust OneTrust est une plateforme basée sur le cloud pour gérer tous les aspects de la confidentialité des données, de la gouvernance, du risque et de la conformité (GRC). Sa centralisation transversale des données vous aidera à découvrir les tendances et les lacunes des programmes grâce à des recommandations exploitables.

Elle vous aide à comprendre vos flux de données, à identifier les risques et à mettre en œuvre des contrôles adéquats grâce aux outils et analyses alimentés par l'IA de OneTrust.

Les meilleures fonctionnalités de OneTrust

Collaborer à travers la confidentialité et la découverte des données, la GRC, l'éthique et l'ESG

Atténuer les risques de manière proactive et s'adapter en permanence aux paysages numériques en constante évolution

Surveillez les changements dans vos environnements internes, réglementaires ou tiers grâce à des renseignements étendus et en temps réel

Combler les écarts entre les équipes et les flux de travail avec une architecture de données centrale

Éliminez les tâches redondantes pour gagner du temps grâce à la configuration de flux de travail sans code

Comprendre les exigences et se préparer aux nouvelles exigences de conformité mondiales grâce à l'accès à l'analyse réglementaire

Les limites de OneTrust

Interface utilisateur obsolète

Corrections de bug nécessaires

Prix de OneTrust

Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (140+ commentaires)

4.3/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (20 commentaires)

10. Thoropass

via Thoropass Thoropass propose une plateforme SaaS et des conseils d'experts pour vous aider à atteindre et à maintenir la conformité avec divers cadres et réglementations de sécurité.

Il stimule votre efficacité avec des tâches d'automatisation et échelonne vos efforts de conformité. Vous pouvez réduire les risques et traiter de manière proactive la sécurité de l'information à l'aide de la plateforme. C'est l'une des alternatives de Drata que les utilisateurs adorent - les contrôles guidés qui accélèrent la mise en œuvre de la conformité sont l'une des fonctionnalités favorites.

Thoropass meilleures fonctionnalités

Accélérer la création, la révision et la reconnaissance des politiques publiées

Collaborer grâce à des fonctionnalités telles que l'étiquette, le commentaire et l'attribution de contrôles

Automatisation de la collecte de preuves pour les audits de conformité

Surveiller et recevoir des alertes pour les problèmes liés à la conformité

Adapter les intégrations pour répondre à des besoins de conformité spécifiques

Limites de Thoropass

La plateforme pourrait être plus intuitive

Fonctionnalité de rappel peu fiable

Prix de Thoropass

Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

Autres outils de conformité

Les outils de conformité traditionnels ressemblent souvent à des solutions à fonction unique, vous laissant jongler avec des feuilles de calcul, des flux de travail cloisonnés et des processus manuels.

Et s'il existait une plateforme unique qui prenne en charge l'ensemble du processus de conformité, simplifie les tâches, automatise les flux de travail et responsabilise votre équipe ?

C'est là que ClickUp, une plateforme de gestion de projet tout-en-un, fait son apparition.

ClickUp

ClickUp ne se limite pas à la gestion des tâches - il s'agit de donner à votre organisation les moyens de prospérer dans un monde axé sur la conformité.

Des modèles tels que

Modèle de gestion des risques de ClickUp

le modèle de gestion des risques de ClickUp est un modèle de gestion des risques, avec des fonctionnalités complètes, et un modèle de gestion des risques de l'entreprise

l'automatisation

en font un outil pratique pour les entreprises à la recherche d'une plateforme unifiée pour naviguer dans les méandres de la conformité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-220.png

/$$img/

identifier et atténuer les risques potentiels avec le modèle de registre des risques de ClickUp_

Télécharger le modèle

Automatisation de ClickUp

les fonctionnalités d'Automatisation de ClickUp vous aident à automatiser les tâches de conformité de routine et même à les personnaliser. Voici quelques cas d'utilisation où elles s'avèrent pratiques :

Gestion des politiques : Créez des champs personnalisés dans ClickUp pour suivre les révisions et les approbations des politiques. Configurez des paramètres de rappel automatique lorsque les politiques doivent faire l'objet de révisions périodiques

: Créez des champs personnalisés dans ClickUp pour suivre les révisions et les approbations des politiques. Configurez des paramètres de rappel automatique lorsque les politiques doivent faire l'objet de révisions périodiques Gestion de la formation : Automatisez les affectations, les notifications et les confirmations de formation en utilisant les rappels de ClickUp. Suivez le statut d'achevé de la formation avec des statuts personnalisés

: Automatisez les affectations, les notifications et les confirmations de formation en utilisant les rappels de ClickUp. Suivez le statut d'achevé de la formation avec des statuts personnalisés Préparation des audits : Utilisez les dépendances des tâches et les checklists pour compiler automatiquement les preuves et les documents d'audit au fur et à mesure qu'ils sont achevés

éliminez les erreurs humaines et obtenez une visibilité sur la santé de la conformité avec ClickUp Automation_

/$$$img/

éliminez les erreurs humaines et obtenez une visibilité sur la santé de la conformité avec ClickUp Automation_

Outre les automatisations, les fonctionnalités suivantes font de ClickUp un choix incontournable pour rationaliser la conformité :

Documents ClickUp : Stockez les politiques, procédures et évaluations des risques à jour de manière centralisée, en veillant à ce que tout le monde ait accès aux informations les plus récentes. Le contrôle des versions garantit que les documents historiques sont toujours disponibles

essayez Docs sur ClickUp pour simplifier la mise en conformité

Les flux de travail personnalisés de ClickUp : Créer des flux de travail automatisés pour les tâches récurrentes de conformité comme la collecte de preuves, les rapports et les rappels de formation

essayez les flux de travail personnalisés de ClickUp pour l'automatisation de vos tâches personnalisées

Tableaux de bord ClickUp : Visualisez votre statut de conformité en temps réel. Suivez la progression des tâches, identifiez les risques potentiels et restez informé des échéances à venir

visualisez le statut de conformité à l'aide des tableaux de bord ClickUp_

Recherche ClickUp : Trouvez rapidement des documents, des politiques ou des rapports spécifiques et éliminez le temps perdu à passer au crible des e-mails et des feuilles de calcul interminables

essayez la recherche ClickUp

ClickUp permissions : Contrôler l'accès aux informations sensibles pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés affichent et modifient les documents critiques

utilisez les permissions ClickUp pour partager en toute confiance et sécurité l'accès aux données

Intégrations ClickUp : Créez un flux de travail fluide en connectant ClickUp avec des outils de sécurité et de conformité

Intégrations ClickUp : Créez un flux de travail fluide en connectant ClickUp avec des outils de sécurité et de conformité

Bénéficiez des intégrations étendues de ClickUp

Bénéficiez des intégrations étendues de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des automatisation pour gérer les tâches répétitives, comme l'envoi de rappels pour les mises à jour de formation ou l'escalade automatique des problèmes à haut risque

Planifier visuellement les processus de conformité complexes, les relations entre les risques et les contrôles, et les dépendances entre les tâches à l'aide des outils suivants Cartes mentales ClickUp

Protégez vos données avec ClickUp Sécurité

Définir et suivre les objectifs de conformité avec des échéances et des paramètres

Créer un registre centralisé de tous les risques identifiés, y compris la gravité, les forfaits d'atténuation et la propriété

Saisir des points de données spécifiques liés aux risques, tels que la probabilité, l'impact et les mesures de contrôle à l'aide d'un système de gestion des risques Champs personnalisés ClickUp

Générer des rapports complets sur vos efforts de gestion des risques

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Prix ClickUp

Free

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ avis)

Choisir la bonne solution pour la conformité et la gestion des risques

On ne saurait trop insister sur l'importance de mesures solides en matière de cybersécurité et de conformité. Ainsi, lorsque vous cherchez une alternative à Drata, évaluez soigneusement vos besoins organisationnels, l'évolutivité et la nature en constante évolution des cyber-menaces.

Après avoir fait votre choix, envisagez de l'associer à une solution de gestion de projet complète telle que ClickUp afin d'entretenir un environnement numérique résilient et sécurisé pour vos opérations.

