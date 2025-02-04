Exploiter les données pour accélérer la croissance : Dévoiler les 10 meilleurs outils d'analyse SaaS en 2025

Comprendre les performances de votre entreprise revient à analyser des données. Les chiffres montrent clairement comment votre produit se porte, combien de ventes vous avez réalisées dans un laps de temps donné et l'argent que vous avez gagné. 💰

Si vous dirigez une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS), garder l'onglet sur la façon dont les gens interagissent avec votre produit est plus facile à faire avec un logiciel d'analyse SaaS. Ces outils font le gros du travail, en rassemblant et en décodant les données provenant des équipes commerciales, du marketing et.. les commentaires des clients . En cours, ils les présentent sous forme de graphiques et de rapports soignés, ce qui facilite le suivi de la progression.

Avec autant d'outils disponibles, nous avons réduit le top 10 SaaS analytics tools pour vous aider à prendre des décisions avisées basées sur vos données. Passons en revue leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix pour trouver la meilleure option pour votre entreprise SaaS ! 🕵

Que faut-il rechercher dans les outils d'analyse SaaS ?

Choisir le bon outil d'analyse SaaS peut vous aider à prendre des décisions fondées sur des données. L'outil idéal devrait assister vos exigences distinctes, vos capacités et votre budget. Voici quelques aspects clés à prendre en compte :

Facilité d'utilisation : Une interface conviviale et une navigation intuitive permettent aux parties prenantes d'accéder aux données et de les interpréter sans formation approfondie

Visualisation des données: L'outil doit offrir des fonctions robustes de visualisation des données options de visualisation des données comme les diagrammes, les graphiques et les affichages interactifs, afin de mettre en forme des données complexes

Les 10 meilleurs outils d'analyse SaaS à utiliser en 2024

Le logiciel d'analyse SaaS idéal devrait être comme un caméléon, s'adaptant sans effort pour convenir à votre SaaS... aux exigences de votre entreprise . 🦎

Nous avons fait le travail de recherche des meilleures solutions. Voyons ce que les meilleurs outils d'analyse SaaS offrent en ce qui concerne les fonctionnalités, les limites et les options de tarification.

1. ProfitWell

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ProfitWell.png Tableaux de bord ProfitWell /$$$img/

Via : ProfitWell ProfitWell est un outil d'analyse qui rassemble toutes les statistiques de vos abonnements en un seul endroit. Il surveille les revenus, la croissance du nombre d'utilisateurs et d'autres indicateurs clés du SaaS.

Ses analyses en temps réel et ses rapports vous tiennent au courant et vous donnent des KPI personnalisés pour une prise de décision intelligente . Grâce à des données précises sur les performances des produits, les clients, les concurrents et le chiffre d'affaires, vous pouvez commencer à faire des choix impactants.

Les algorithmes de ProfitWell aident également à réduire les taux de désabonnement. En puisant dans les données réelles de l'industrie et les tendances du marché, il vous guide dans la définition des paramètres parfaits pour vos produits et mises à niveau, améliorant ainsi la fidélisation des clients. 🌬️

Les meilleures fonctionnalités de ProfitWell

Rapports en temps réel

Audits de tarification et de fidélisation

Analyse du retour sur investissement

Suivi du désabonnement

Application mobile disponible

Limites de ProfitWell

L'assistance à la facturation PayPal n'est pas disponible

Les données ne sont pas toujours exactes

Prix de ProfitWell

Indicateurs de ProfitWell: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Enterprise: Contact pour les tarifs

G2: 4.9/5 (100+ reviews)

4.9/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

2. HockeyStack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/HockeyStack.png HoneyStack Acquisition organique /$$$img/

Via : HockeyStack HockeyStack booste les revenus grâce à un puissant mélange d'attribution, d'analyse de lift et de modélisation du marketing mix. Il rassemble des données provenant de votre site web, de votre CRM, de vos plateformes publicitaires, de votre automatisation marketing, de votre plateforme ABM et de votre entrepôt de données.

Cet outil étudie le comportement du site web et les évènements de conversion, en les transformant en un précieux ensemble de données de première partie pour l'analyse. Par en mappant les parcours des clients et en attribuant de l'importance aux points de contact grâce à des modèles multi-touch, single-touch et d'apprentissage automatique, HockeyStack dresse un portrait saisissant des chemins qui mènent à la réussite. 🥇

Le logiciel vous permet également de créer des modèles personnalisés kPI marketing personnalisés , rapports et tableaux de bord dans son interface. Définissez et suivez les cibles de pipeline et de revenus ou segmentez les données en fonction des produits, du suivi des prix, des régions ou des personas pour obtenir des informations granulaires sur les performances.

Les meilleures fonctionnalités de HockeyStack

Suivi unifié des données

Nettoyage automatisé des données

Algorithmes d'apprentissage automatique

Analyse granulaire

Suivi des indicateurs clés de performance et des indicateurs

Limites de HockeyStack

L'installation initiale peut prendre beaucoup de temps

La plateforme ne fournit pas de matériel d'accueil éducatif

Prix de HockeyStack

Croissance: 1 399 $/mois

1 399 $/mois Personnalisé: Contacter pour les prix

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (30+ commentaires)

4.7/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (20+ commentaires)

3. Google Analytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Google-Analytics.png Rapport de Google Analytics /$$img/ Google Analytics via Assistance Google En tant que logiciel d'analyse SaaS le plus populaire, Google Analytics donne accès à presque toutes les mesures dont vous avez besoin pour évaluer les performances de votre site web. Il couvre à la fois les indicateurs d'acquisition comme le trafic du site web et les indicateurs d'engagement comportemental comme le taux de rebond et les discussions.

Grâce à un tableau de bord convivial, Google Analytics offre une décomposition des données démographiques des visiteurs de votre site, en fonction du sexe, de l'âge, de l'emplacement et même des appareils qu'ils utilisent.

Cet outil est une pour les spécialistes du marketing numérique -Il aide à identifier les canaux sociaux les plus impactants ou les plus efficaces campagnes de marketing qui génèrent du trafic sur votre site. Cet aperçu guide votre attention, en dirigeant l'attention là où c'est le plus nécessaire ou en mettant en évidence les canaux responsables de la plus grande quantité de trafic. 🚦

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Rapports sur le trafic

Suivi des conversions

Rapports en temps réel

Aperçu des flux de comportement des utilisateurs

Intégration avec les produits Google tels que AdWords et Search Console

Les limites de Google Analytics

L'extraction des données peut être un peu lente

Le service client automatisé n'est pas toujours utile

Prix de Google Analytics

Free

Pour les entreprises: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (6,000+ reviews)

4.5/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (7 000+ avis)

4. Quantcast

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Quantcast.png Quantcast Audience Insights /$$img/

Via : Quantcast Quantcast combine L'IA et l'apprentissage automatique avec des données en temps réel pour révéler le trafic de votre site web et obtenir des informations sur les données démographiques et psychographiques des visiteurs, ainsi que d'autres données d'analyse web pertinentes.

L'outil tire des informations de plus de 100 millions de sources Internet. Il les analyse ensuite et donne aux utilisateurs des perspectives précises et actualisées sur le trafic du site web, la composition de l'audience et les buyer personas en fonction des préférences d'achat, des comportements et de l'emplacement. 📍

Quantcast établit également des rapports sur les intérêts d'achat, les préférences en matière de médias et les professions des visiteurs/clients. Ces informations peuvent vous aider à recueillir des données plus complètes

/Les données peuvent vous aider à recueillir des informations plus approfondies sur vos visiteurs et clients /blog?p=117955 sur les préférences des clients /%href/

.

Les meilleures fonctionnalités de Quantcast

Perspectives basées sur l'IA

Analyse des données en temps réel

Accès à des données provenant de plus de 100 millions de sources

Suivi des données pour les applications

Rapports détaillés

Limites de Quantcast

Les rapports personnalisés et les filtres de données pourraient être plus détaillés

L'ajout d'options de segmentation des données pourrait être bénéfique

Prix de Quantcast

Quantcast Measure: Gratuit

Gratuit Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ commentaires)

5. Baremetrics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Baremetrics.png Centre de contrôle Baremetrics /$$img/

Via : Baremetrics Baremetrics est une plateforme conviviale qui vous permet d'analyser votre base de clients et d'inspecter des indicateurs tels que LTV, MRR et d'autres chiffres clés de votre application SaaS. Vous pouvez opter pour des rapports mensuels, hebdomadaires ou des rapports quotidiens pour que vous soyez toujours au courant.

Baremetrics ne s'arrête pas là : il propose des données sur des entreprises similaires, ce qui permet d'avoir une vision plus large de vos performances.

Tirez parti du Control Center pour obtenir un aperçu de haut niveau de l'ensemble de votre entreprise. Utilisez les tableaux de bord intelligents pour superviser tout, des revenus récurrents au taux de désabonnement des clients, ou utilisez la fonctionnalité Forecasting de Baremetrics pour les prévisions et les forfaits futurs. 🔮

La plateforme s'intègre aux principaux fournisseurs de paiements tels que Square, PayPal et Shopify.

Les meilleures fonctionnalités de Baremetrics

API d'analyse pour une intégration facile

Prévisions pour des prédictions précises

Segmentation des clients

Centre de contrôle pour un aperçu à 360° de l'entreprise

Interface conviviale

Les limites de Baremetrics

Les paramètres d'intégration peuvent prendre un certain temps

Il peut y avoir des bugs occasionnels dans le système

Prix de Baremetrics

Dépend du revenu mensuel récurrent et commence à 108 $/mois

Baremetrics évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (plus de 60 commentaires)

4.6/5 (plus de 60 commentaires) Capterra: 3.3/5 (moins de 10 avis)

6. Kissmetrics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Kissmetrics.png Tableau de bord de Kissmetrics /$$$img/

Via : Kissmetrics Kissmetrics se distingue comme un outil d'analyse basé sur la personne, vous aidant à repérer, comprendre et stimuler les indicateurs qui assistent votre entreprise SaaS en ligne. Ses analyses SaaS couvrent l'ensemble du parcours client, des nouveaux abonnements aux revenus mensuels récurrents.

Le logiciel surveille chaque visite sur votre site web, même avant que les visiteurs ne s'inscrivent. Ces informations permettent de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont recherché sur votre site et ce qui les a finalement convaincus de devenir des clients. 🛒

Une fois que les visiteurs deviennent des clients, vous pouvez les segmenter en fonction de diverses propriétés telles que les niveaux de forfait et les données démographiques. Vous pouvez même découper les points de données et comprendre les schémas d'utilisation et l'efficacité du marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Kissmetrics

Rapports rapides

Tests de flux d'utilisateurs

Automatisation des e-mails

Tableaux de bord simples sur les données

Suivi de l'entonnoir

Limites de Kissmetrics

Il pourrait être plus intuitif et plus convivial

L'ajout de plus d'options de tableau de bord pourrait être bénéfique

Prix de Kissmetrics

Argent: 199 $/mois

199 $/mois Or: 499 $/mois

499 $/mois Platinum: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Pay-as-you-Go: 0.0025/événement

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.1/5 (100+ commentaires)

4.1/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

7. ChartMogul

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ChartMogul.png Tableau de bord ChartMogul /$$$img/

Via : ChartMogul ChartMogul est une plateforme de données d'abonnement pratique liée à votre fournisseur, prestataire, qui fournit des analyses SaaS en temps réel.

L'application vous permet de segmenter les clients à l'aide de filtres astucieux, offrant des perspectives exploitables sur la façon dont vos indicateurs clés varient selon les différentes régions géographiques. Le fait de paramétrer des cibles mensuelles ou trimestrielles vous aide à suivre votre trajectoire de croissance en toute transparence. 📈

La magie de ChartMogul réside dans ses rapports automatisés des indicateurs SaaS vitaux tels que les revenus récurrents mensuels (MRR), le taux de désabonnement et le LTV. Au-delà, il dote votre équipe d'outils pour traiter efficacement vos données d'abonnement.

En tirant parti de l'intégration de sa plateforme de facturation directe, vous pouvez accéder à l'historique et aux mouvements individuels de MRR. Ce processus implique de fusionner les entrées pertinentes pour créer un ensemble de données propre et cohérent.

ChartMogul meilleures fonctionnalités

Rapports automatisés

Segmentation des clients

Analyse en temps réel

Outils de vérification et de modification en cours des données

Application mobile disponible

Limites de ChartMogul

Les mises à jour automatisées pour les frais uniques ne sont pas disponibles

L'onboarding de la source de données peut être trop complexe

Prix de ChartMogul

Free: Pour les fondateurs de SaaS avec moins de 10 000 $ de MRR

Pour les fondateurs de SaaS avec moins de 10 000 $ de MRR Échelle : Dépend du revenu mensuel récurrent

Dépend du revenu mensuel récurrent Volume: Dépend du chiffre d'affaires mensuel récurrent

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (90+ avis)

4.6/5 (90+ avis) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

8. Oeuf fou

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Crazy-Egg.png Instantanés de Crazy Egg sur un tableau de bord /$$img/

Via : Oeuf fou Crazy Egg est un outil d'analyse de site web pour les entreprises SaaS . Grâce à ses fonctionnalités intuitives telles que scrollmaps, heatmaps et clickmaps, les marketeurs obtiennent des informations exploitables sur les données de performance de leur site web. Ces instantanés visuels permettent de mieux comprendre le comportement des utilisateurs.

L'outil offre une fonctionnalité de comparaison complète, permettant aux utilisateurs d'évaluer la performance de divers éléments tels que le trafic de référence, les campagnes et les pages d'atterrissage. Il organise les paramètres des campagnes, garantissant l'analyse de toutes les sources de trafic en un seul emplacement pratique.

La fonctionnalité de détection automatique des erreurs permet d'identifier les visiteurs qui rencontrent des erreurs, en mettant en évidence les problèmes les plus cruciaux qui doivent être résolus. Vous pouvez alors classer par ordre de priorité ce qui doit faire l'objet d'une attention immédiate et remettre à plus tard les problèmes moins urgents. ⚠️

Les meilleures fonctionnalités de Crazy Egg

Détection automatique des erreurs

Analyse complète du trafic

Instantanés pour en savoir plus sur le comportement des utilisateurs

Comparaison des performances du site

Rapports détaillés

Limites de Crazy Egg

Les filtres sur les instantanés sont limités à la date et à l'appareil

Le service clientèle est parfois lent

Prix de Crazy Egg

Standard: 49 $/mois

49 $/mois Plus: 99$/mois

99$/mois Enterprise: $249/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (80+ commentaires)

9. Mixpanel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Mixpanel.png KPIs de Mixpanel /$$$img/

Via : Mixpanel Mixpanel aide l'analyse marketing en se concentrant sur les actions précises que les utilisateurs effectuent sur votre site web. Cette plateforme analyse le comportement des utilisateurs, la navigation dans l'entonnoir de votre site web et l'utilisation des produits. En comparant les actions réelles des utilisateurs, elle optimise les services SaaS pour une meilleure fidélisation des clients .

Obtenez des informations sur l'activité des utilisateurs au sein de votre produit, que ce soit en examinant des fonctionnalités spécifiques ou en regroupant les utilisateurs en fonction des indicateurs d'activation et de l'emplacement. Le suivi en temps réel des évènements utilisateurs permet d'identifier les points à améliorer. Une fois identifiés, Mixpanel crée un forfait d'amélioration et mesure l'impact de ces changements sur l'engagement et la fidélisation des utilisateurs.

Vous pouvez également identifier les clients très engagés et les les risques potentiels de désabonnement qui vous permet de prendre des mesures proactives pour augmenter vos revenus mensuels récurrents. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Segmentation des utilisateurs

Suivi des évènements utilisateurs

Analyse de l'entonnoir

Exploration SQL gratuite

Mesure de la croissance et de la rétention

Limites de Mixpanel

Les filtres des rapports peuvent ne pas être fiables et accuser un retard lors de l'enregistrement des rapports

L'extraction de données à partir de la plateforme peut être quelque peu limite

Prix de Mixpanel

Débutant: Gratuit

Gratuit Croissance: 20 $/mois

20 $/mois Enterprise: $833/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

10. Woopra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Woopra.png Rapport d'analyse de l'entonnoir Woopra /$$img/

Via : Woopra Woopra fournit des solutions personnalisées pour la productivité , les équipes commerciales et d'assistance, offrant des analyses complètes du parcours client. 🧪

People Profiles offre un endroit centralisé pour les actions des utilisateurs comme les paiements sur le site web, l'interaction et l'engagement par e-mail. Woopra couvre l'attribution du tunnel complet, l'optimisation de l'onboarding , le suivi des tendances en matière de fonctionnalités, le suivi de la croissance des abonnements et l'analyse des cohortes.

Vous pouvez analyser le comportement de l'utilisateur à travers les points de contact, ce qui peut aider à créer de meilleures stratégies d'acquisition, d'engagement et de rétention. Rassemblez des données provenant de différents domaines tels que la productivité, le marketing, les ventes et l'assistance, et prenez des mesures en fonction de déclencheurs intégrés.

Les meilleures fonctionnalités de Woopra

Suivi du temps de l'activité de l'utilisateur

Automatisations et déclencheurs intégrés

Non-linéaire analyse du parcours client Capacités de segmentation

Rapports d'analyse des tendances

Limites de Woopra

L'interface utilisateur peut s'avérer peu intuitive et envahissante

Certains utilisateurs sont confrontés à des bugs de plateforme occasionnels

Prix de Woopra

Core: Gratuit

Gratuit Pro: $999/mois

$999/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (150+ commentaires)

4.4/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (10+ commentaires)

Autres outils Business

Les outils d'analyse SaaS sont inestimables pour le suivi et la compréhension du comportement de vos clients pour prendre des décisions éclairées. Mais la gestion d'une entreprise SaaS ne se limite pas à la gestion des données.

C'est là que ClickUp intervient - c'est une solution puissante pour planifier, suivre et exécuter toutes vos opérations d'entreprise dans une seule plateforme ! Voyons comment cette centrale de gestion de projet peut faire passer vos entreprises à la vitesse supérieure ! ⚡

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Vues ClickUp /$$$img/

Utilisez plus de 15 vues de projet, collaborez dans les Documents et suivez les processus d'entreprise sur des tableaux de bord avec ClickUp

Si vous recherchez un outil convivial pour vous aider à suivre vos processus du début à la fin, ClickUp est le nec plus ultra solution de gestion d'entreprise ! Avec ses nombreuses fonctionnalités de collaboration, ses affichages de projets et ses milliers d'intégrations, la gestion des opérations est un jeu d'enfant. 🍰

Gérez vos tâches à l'aide de vues telles que Listes, diagrammes de Gantt et Tableaux dans l'installation personnalisable de ClickUp. Gardez l'onglet sur vos objectifs et les dépendances des tâches via l'outil de gestion des tâches de ClickUp Affichage du Calendrier et suivre la progression des tâches dans l'affichage Échéancier.

Améliorez le travail d'équipe en attribuant des tâches à plusieurs membres de l'équipe et en lançant des discussions par le biais de fils de commentaires. Terminé, vous pouvez convertir les commentaires en tâches réalisables et partager des enregistrements d'écran pour communiquer ce qui doit être fait.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif ClickUp Documents /$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour créer une centrale de données collaborative

Les Documents ClickUp la fonctionnalité ClickUp Docs vous aide à documenter et à lier vos processus d'entreprise. Vous pouvez partager des fichiers au sein de des discussions en temps réel et recevez des notifications sur tous les changements ou mises à jour effectués par votre équipe.

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour afficher les indicateurs vitaux du projet en un seul endroit. Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord avec des cartes, suivi du temps des tâches et des sprints, et observez tous les processus comme un faucon. 🦅

Intégrez ClickUp avec plus de 200 outils comme Slack, Figma et diverses applications de stockage cloud. De plus, grâce à Zapier, vous pouvez lien ClickUp avec des logiciels d'analyse SaaS tels que Google Analytics, Mixpanel et Profitwell pour un flux de travail plus rationalisé.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

En profondeur des informations et des rapports sur l'équipe S'intègre à plus de 1 000 outils

Récurrent Automatisation des tâches 1 000+ modèles pré-construits Assistant alimenté par l'IA pour rationaliser les processus des entreprises

Suivi des objectifs en toute simplicité avec Objectifs ClickUp Tableaux de bord ClickUp pour le suivi des performances

Tableaux blancs pour la collaboration et le brainstorming

Suivi de la progression à l'aide de graphiques et de diagrammes

plus de 15 tableaux personnalisables Affichages ClickUp Limites de ClickUp

L'étendue des fonctionnalités peut sembler insurmontable au début

L'application mobile peut manquer de certaines fonctionnalités disponibles sur la version bureau

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Simplifier, organiser et exécuter les opérations de l'entreprise avec ClickUp

Maximisez la croissance de votre entreprise en comprenant ce qui encourage les clients à rester et ce qui les incite à partir en utilisant les 10 meilleurs outils d'analyse SaaS. Plongez dans les détails du trafic de votre site web, comparez-les avec ceux de vos concurrents et améliorez vos stratégies.

Pour une solution complète de gestion d'entreprise, essayez ClickUp gratuitement ! Libérez son puissants outils de gestion de projet et modèles de forfait Business pour rationaliser les opérations et stimuler la croissance ! 📈