Les 10 meilleures alternatives à Homeworkify pour les étudiants en 2024

La montagne de devoirs qui s'accumule vous stresse ? Nous ressentons votre douleur.

La difficulté est réelle lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des devoirs difficiles. C'est là que des outils d'IA comme Homeworkify entrent en jeu.

Que vous soyez au lycée ou étudiant en ingénierie, Homeworkify peut vous aider à rendre ces devoirs difficiles à temps. ⏰

Pour certains utilisateurs, cependant, Homeworkify faiblit lorsqu'il s'agit de matières STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) pour une précision achevée. Heureusement, il existe de nombreuses autres options.

Pendant que vous étiez occupé à craquer ce devoir, nous avons recherché les 10 meilleures alternatives à Homeworkify.

Jetons-y un coup d'œil !

Que rechercher dans les alternatives à Homeworkify ?

Avant de choisir une alternative à Homeworkify, définissez vos objectifs concernant les sujets sur lesquels vous souhaitez vous concentrer, les ressources académiques auxquelles vous souhaitez accéder et les outils qui correspondent le mieux à votre style d'apprentissage. Il est tout aussi important de tenir compte de la manière dont la plateforme choisie évalue l'intégrité académique.

Voici un résumé des points clés que vous devez garder à l'esprit :

**Normes éducatives : assurez-vous que la plateforme est alignée sur les normes éducatives requises et qu'elle est conforme à toutes les réglementations applicables

Interface simple et conviviale: Vous souhaitez une expérience utilisateur plus fluide ? Choisissez une plateforme intuitive et facile à naviguer

Vous souhaitez une expérience utilisateur plus fluide ? Choisissez une plateforme intuitive et facile à naviguer Intégration avec les outils existants: Une plateforme qui s'intègre avec vos outils existants, tels que votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) et vos outils de productivité favoris, est un meilleur choix qu'une plateforme qui n'offre pas d'assistance pour ces intégrations.

Une plateforme qui s'intègre avec vos outils existants, tels que votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) et vos outils de productivité favoris, est un meilleur choix qu'une plateforme qui n'offre pas d'assistance pour ces intégrations. Prix et critiques: Choisissez une alternative qui est abordable (sans frais cachés) et qui a de nombreuses critiques positives d'un large intervalle d'utilisateurs 💰

Choisissez une alternative qui est abordable (sans frais cachés) et qui a de nombreuses critiques positives d'un large intervalle d'utilisateurs 💰 Capacités de collaboration: Il est utile de travailler avec une plateforme qui vous permet de collaborer avec d'autres étudiants et équipes via des outils tels que des documents partagés, des forums de discussion et des outils de suivi de la progression

Il est utile de travailler avec une plateforme qui vous permet de collaborer avec d'autres étudiants et équipes via des outils tels que des documents partagés, des forums de discussion et des outils de suivi de la progression Compatibilité: Si vous travaillez avec plusieurs appareils, optez pour une plateforme compatible avec les smartphones, les tablettes, votre système d'exploitation et votre navigateur préférés

Si vous travaillez avec plusieurs appareils, optez pour une plateforme compatible avec les smartphones, les tablettes, votre système d'exploitation et votre navigateur préférés Sécurité: Sélectionnez une alternative dotée de fonctionnalités de sécurité robustes, en particulier si vous partagez des informations sensibles sur la plateforme 🛟

Les 10 meilleures alternatives à Homeworkify à utiliser en 2024

Bien que Homeworkify soit un bon fournisseur de solutions de devoirs, plusieurs autres alternatives à Homeworkify peuvent fournir des services similaires avec des avantages supplémentaires tels que des exercices pratiques, des explications détaillées, des solutions étape par étape, la location de manuels physiques, le tutorat en ligne, l'apprentissage interactif, la préparation aux tests et une assistance académique robuste.

Voici une liste des 10 meilleures alternatives à Homeworkify.

1. Chegg

via chegg.com Chegg est une plateforme éducative en ligne populaire qui offre des services allant des solutions pour les devoirs à la location de manuels scolaires. Elle dispose d'une vaste bibliothèque de ressources en ligne et de services de tutorat en ligne. Il fournit également des services de Des outils d'aide à la rédaction alimentés par l'IA d'aide à la rédaction, un portail de recherche d'emploi et de stage, et des aides à la préparation des examens.

Chegg est une alternative à Homeworkify disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour des solutions de devoirs, des explications détaillées pour des concepts complexes et des sessions individuelles. Mon travail travaille donc pour les noctambules et les lève-tôt qui veulent une expérience d'apprentissage interactive. Ses fonctionnalités clés sont une interface conviviale et un bon rapport qualité-prix.

Les meilleures fonctionnalités de Chegg

Louez des manuels et d'autres ressources au lieu de les acheter

Accédez à une bibliothèque étendue de ressources telles que des guides d'étude, des guides de solutions étape par étape, des services de questions/réponses et d'autres supports d'apprentissage

Achevez vos devoirs et acquérez de l'expertise sur un large intervalle de sujets, à tous les niveaux de spécialisation, grâce à des sessions individuelles avec des experts

Préparez-vous aux examens tels que le SAT, l'ACT et le GRE grâce à du matériel d'étude personnalisé et à des quiz et des tests d'entraînement

Vendez vos manuels scolaires d'occasion

Limites de Chegg

Bien que la plupart des ressources soient disponibles gratuitement pendant une courte période, vous devez les payer à terme

L'offre de manuels physiques et en ligne est limitée et les versions les plus récentes ne sont pas toujours disponibles

Prix de Chegg

Chegg Study: $14.95/mois

$14.95/mois Pack d'étude Chegg: 19,95 $/mois

19,95 $/mois Chegg Math Solver: 9,95 $/mois

9,95 $/mois Chegg Writing: 9,95 $/mois

Chegg critiques et évaluations

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

2. Cerveau

via brainly.com Brainly est une plateforme d'apprentissage collaboratif qui s'appuie sur un réseau peer-to-peer pour les solutions de devoirs et les tutoriels en ligne. Comme il s'agit essentiellement d'une plateforme de partage des connaissances, les apprenants peuvent se connecter les uns aux autres et s'assister mutuellement dans leur parcours éducatif.

Le modèle unique de Brainly, axé sur la communauté, permet aux utilisateurs de répondre aux questions académiques postées par d'autres utilisateurs. Les réponses sont contrôlées par des enseignants et d'autres experts en la matière, qui en vérifient le contenu, la qualité et l'exactitude.

La plateforme couvre les matières scolaires traditionnelles, telles que les mathématiques, les sciences et l'histoire, ainsi que les matières de niveau universitaire et collégial, notamment la médecine, le droit et l'ingénierie.

En plus d'un format de questions-réponses en ligne pour l'apprentissage, la plateforme propose également du matériel tel que des guides d'étude.

Les meilleures fonctionnalités de Brainly

Travaillez en réseau avec d'autres apprenants pour afficher divers points de vue et obtenir des réponses détaillées sur une grande variété de sujets

Obtenez des points de récompense et des badges pour votre participation et votre contribution

Affichez les évaluations des utilisateurs et des experts sur les réponses et les solutions

Apprenez dans la langue de votre choix

Accéder à l'outil en ligne sur plusieurs appareils tels que les smartphones et les tablettes

Limites de Brainly

L'exactitude et la qualité des réponses pourraient poser problème, car les utilisateurs peuvent fournir des informations trompeuses et incomplètes

Le nombre réduit de participants dans certaines matières académiques peut fausser la qualité des réponses

La nature subjective des réponses peut prêter à confusion

Prix de Brainly

Free (gratuit)

(gratuit) Brainly Plus: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Brainly Tutor: Tarification personnalisée

G2: 4/5 (10+ commentaires)

4/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (25+ commentaires)

3. Académie Khan

via khanacademy.org Khan Academy est une plateforme d'apprentissage en ligne à but non lucratif qui vise à offrir une éducation gratuite et de classe mondiale aux étudiants et aux enseignants du monde entier. Vous pouvez y trouver des cours en ligne, du matériel d'étude et des vidéos pédagogiques sur divers sujets tels que l'histoire, l'économie, les mathématiques, la programmation informatique, etc.

Cette plateforme d'apprentissage en ligne a une approche adaptative et personnalisée qui vous permet d'apprendre à votre propre rythme. En même temps, la plateforme surveille les besoins des utilisateurs pour personnaliser le contenu et suivre la progression pour un apprentissage efficace.

La Khan Academy s'adresse également aux enseignants et aux éducateurs en leur proposant des outils et des ressources pour améliorer leur expérience d'enseignement. Khan Academy fournit également un guide alimenté par l'IA pour l'apprentissage à son propre rythme, Khanmigo, qui agit comme un tuteur pour les apprenants et un assistant pour les enseignants.

Les meilleures fonctionnalités de Khan Academy

Accédez à des ressources éducatives et à des supports de cours provenant d'universités et d'instituts prestigieux

Suivez l'évolution de vos devoirs et de vos leçons

Apprenez à votre rythme grâce à des services gratuits

Apprenez dans la langue de votre choix

Préparez-vous à des tests standardisés tels que le SAT, le LSAT, le MCAT et autres avec l'aide de ressources spécialisées

Apprendre grâce à la gamification. Gagner des badges et des points pour la cohérence et la montée en compétence

Les limites de Khan Academy

Couverture limitée de sujets de niche

Pas d'interactions en direct et en tête-à-tête avec des experts et des enseignants

Pas d'assistance à l'apprentissage hors ligne

Les apprenants doivent être à l'aise avec la technologie pour utiliser la plateforme

Prix de la Khan Academy

Free (gratuit)

Khan Academy évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (170+ commentaires)

: 4.5/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (25+ commentaires)

4. Fou d'études

via crazyforstudy.com Crazy for Study se décrit comme un moteur de recherche éducatif de confiance. La plateforme d'apprentissage en ligne offre une assistance pour les solutions de devoirs, l'achèvement des travaux et les questions sur les manuels scolaires.

En plus de sa vaste bibliothèque de matériel d'étude, vous pouvez également accéder à des guides d'étude et contacter des experts pour obtenir des solutions dans diverses matières. Crazy for Study héberge plus de 50 millions de solutions aux questions de devoirs sur son interface conviviale.

Vous pouvez également obtenir des explications étape par étape et des guides de solutions à des questions complexes de manuels scolaires élaborés par des experts en la matière.

Les meilleures fonctionnalités de Crazy for study

Obtenez des solutions pour des devoirs uniques

Contactez des experts titulaires d'un doctorat dans votre matière pour obtenir des solutions de devoirs qui répondent aux normes des instituts d'enseignement

Demandez de l'aide pour des solutions de devoirs 24×7

Folie pour les limites de l'étude

Pas de solutions hors ligne, telles que les services de location de manuels scolaires

L'exactitude et la profondeur des solutions posent problème

Les solutions ne sont pas fournies instantanément aux utilisateurs

Prix farfelus pour les études

Gratuit

Forfait mensuel : $14

: $14 Forfait trimestriel : $29.85

: $29.85 Plan annuel : 78

Crazy for study évaluations et critiques

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

5. Studypool

via studypool.com Studypool est une plateforme d'apprentissage en ligne basée sur la forme classique des questions/réponses, mais qui dispose également d'une vaste bibliothèque en ligne. C'est l'un des outils d'étude qui offrent des installations d'apprentissage vidéo, de discussion et d'autres outils interactifs pour améliorer le voyage d'apprentissage de l'utilisateur.

Voici comment cela fonctionne : Vous pouvez poster votre devoir ou votre question sur le site web et recevoir des offres de tuteurs qualifiés prêts à vous aider. Cela signifie que vous pouvez sélectionner les tuteurs appropriés et déterminer le prix que vous souhaitez payer pour chaque devoir résolu.

Outre les questions-réponses sur les devoirs, cet outil précieux propose aux étudiants un tutorat vidéo, un tutorat en personne, une banque de notes, des guides de lecture et des bourses d'études.

Il couvre différents sujets, des mathématiques et sciences de base à la programmation, en passant par la science des fusées, les sciences humaines et l'écriture créative. Les tuteurs de la plateforme apportent également différents niveaux d'expertise et comprennent des enseignants, des professeurs d'université et des titulaires de doctorat.

Les meilleures fonctionnalités de Studypool

Accédez à plus de 30 millions de documents d'étude pour vous aider dans vos devoirs

Acquérir une expertise dans divers sujets de niche tels que la géologie, le calcul, et la conception de sites Web, entre autres

Se préparer à des tests standardisés compétitifs tels que les SATs

Interagir avec des experts en la matière lors de sessions vidéo individuelles

Limites de Studypool

Pas de services de location hors ligne

Les solutions prennent beaucoup de temps à être livrées

Pas d'assistance multilingue

Prix de Studypool (abonnement Notebank)

Forfait mensuel : $19.95

: $19.95 Forfait trimestriel : $29.85

: $29.85 Forfait annuel : $59.40

G2: 4.2/5 (20+ reviews)

6. Quizlet

via quizlet.com Quizlet, une plateforme d'apprentissage en ligne alimentée par l'intelligence artificielle, propose des outils qui permettent de créer et de partager des flashcards numériques. Les apprenants peuvent utiliser ces outils pour convertir leurs notes en flashcards personnalisées, en tests pratiques et en quiz.

La plateforme est également dotée d'un chatbot IA-tuteur qui s'engage avec les utilisateurs en temps réel pour les aider à se préparer aux tests et à achever leurs devoirs académiques. Ces tuteurs IA peuvent également créer des tests d'entraînement pour évaluer la maîtrise d'une matière par les apprenants.

Quizlet est une plateforme relativement nouvelle et continue d'étendre ses services. Plusieurs fonctionnalités intéressantes seraient en préparation, notamment un traqueur de scores de mémoire, un outil pour surmonter le bloc de l'écrivain et une flashcard musicale.

Les meilleures fonctionnalités de Quizlet

Solutions instantanées

Suivi de la progression

Interface utilisateur intuitive et navigable qui la rend conviviale pour les débutants

Les flashcards facilitent la mémorisation

Limites de Quizlet

L'absence de tutorat en direct pourrait être un frein pour les étudiants qui recherchent une touche personnelle

Les solutions alimentées par l'IA manquent souvent de profondeur et pourraient être imprécises

Pas d'assistance multilingue

Prix de Quizlet

Essai gratuit de 7 jours

Quizlet Plus: 35,99 $/an par utilisateur

G2: 4.5/5 (280+ commentaires)

4.5/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (120+ commentaires)

7. Quizplus

via quizplus.com Quizplus est une aide aux devoirs qui peut également aider les élèves à préparer les examens. Quizplus dispose d'un intervalle de fonctionnalités et d'outils tels que des quiz d'entraînement, des flashcards, une aide aux devoirs et des guides étape par étape.

Vous pouvez choisir parmi différents quiz interactifs disponibles dans diverses matières pour améliorer votre préparation aux examens. Vous pouvez également utiliser les flashcards pour mémoriser les sujets importants.

Si vous vous abonnez à la plateforme, vous gagnez des crédits que vous pouvez ensuite utiliser pour effectuer des achats in-app, tels que des solutions aux quiz, des flashcards, des solutions détaillées, des recherches OCR et des recherches IA.

Les meilleures fonctionnalités de Quizplus

Utilisez les fonctionnalités de recherche IA et de recherche d'images (OCR) pour rechercher des réponses dans des documents papier, des fichiers PDF ou des images numérisés

Accédez à du matériel d'étude personnalisé en fonction de votre cours, de votre établissement d'enseignement ou de votre université

Améliorez votre apprentissage grâce à de nouveaux quiz mis en ligne régulièrement

Limites de Quizplus

Absence de tuteurs en ligne pour les interactions face à face en direct

Manque d'approfondissement car le matériel de cours est limité et se présente sous la forme de quiz

Étant donné que seules les solutions des manuels sont fournies, il n'est pas possible de répondre à des questions uniques

Prix de Quizplus

40 $/mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

8. AcademicHelp

via academichelp.net AcademicHelp est une plateforme d'évaluation de services éducatifs qui passe en revue divers outils et plateformes d'apprentissage et d'aide aux devoirs en ligne. Des enseignants, des professeurs et une équipe d'utilisateurs experts internes fournissent des commentaires détaillés sur de multiples fournisseurs de solutions de devoirs, et leurs opinions sont recueillies sur AcademicHelp.

Il couvre de multiples types de plateformes, y compris celles qui proposent la rédaction d'essais, la rédaction d'IA et la rédaction de dissertations, ainsi que des sites web d'apprentissage de la programmation et des vérificateurs de plagiat.

Les utilisateurs peuvent rechercher une plateforme sur AcademicHelp, puis décider de ce qui fonctionne le mieux pour eux.

Les meilleures fonctionnalités d'AcademicHelp

Lire les avis publiés par les utilisateurs sur d'autres sites web populaires et sur les sites de réseaux sociaux

Accéder à la note d'A*Help qui évalue un produit ed-tech de bout en bout, depuis les processus de commande, les prix et les systèmes de paiement jusqu'aux réductions offertes

Utiliser le Tableau des questions et réponses pour poser des questions spécifiques aux experts internes

Limites d'AcademicHelp

Interface utilisateur confuse qui rend l'accès à l'information fastidieux

Assistance limitée pour les étudiants et les enseignants d'anglais langue seconde (ESL)

L'absence de discussions en temps réel et d'interactions avec des experts peut décourager les étudiants d'accéder à la plateforme

Prix d'AcademicHelp

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

9. Symbolab

via symbolab.com Symbolab est un fournisseur, prestataire de solutions mathématiques en ligne qui regorge de guides de solutions pour tous les types de problèmes mathématiques. Les solutions se présentent sous forme de textes ou de vidéos et sont très utiles pour les enseignants et les apprenants du monde entier.

Cette application éducative populaire travaille également comme un service d'assistance pour les enseignants qui cherchent à améliorer l'expérience de classe de leurs élèves. Les enseignants peuvent l'utiliser pour créer des quiz et des tests personnalisés.

Les élèves peuvent télécharger une "antisèche" pour résoudre des problèmes mathématiques particulièrement délicats, qu'il s'agisse de graphiques, d'algèbre, de géométrie ou de problèmes de mots.

Symbolab meilleures fonctionnalités

Naviguez facilement sur la plateforme grâce à une interface utilisateur simple

Obtenir des solutions étape par étape

Accédez à des outils tels que des calculatrices pour les fractions, les équations logarithmiques, les dérivées partielles et les nombres complexes, ainsi que pour les finances personnelles, les mesures culinaires et les convertisseurs de date et d'heure, entre autres

Accédez à des outils visuels si vous avez des difficultés avec des concepts mathématiques complexes

Bénéficier d'une assistance multilingue

Limites de Symbolab

Les élèves peuvent facilement copier la réponse sans comprendre comment ils sont parvenus à la solution

La version gratuite contient trop de publicités

Prix de Symbolab

Free

Forfait hebdomadaire : 2,49

: 2,49 Formule mensuelle :6,99

:6,99 **Forfait annuel : 29,99

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

10. Course Hero

via coursehero.com Course Hero est une alternative à Homeworkify basée sur les contributions, avec plus de 30 millions de documents d'étude et de ressources. Il propose des guides d'étude, des solutions pour les devoirs et des solutions pour les manuels scolaires, notes , des vidéos et des explications sur des sujets variés.

La plateforme propose des ressources d'apprentissage sur l'économie, la psychologie, les mathématiques et le compte. Les collégiens peuvent également bénéficier des conseils d'experts et des sessions individuelles disponibles sur la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Course Hero

Accédez au matériel d'étude de programmes et collèges prestigieux à travers les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, tels que l'Université de Harvard, l'Université de Cambridge, l'Université de Notre Dame, etc.

Explorez les ressources d'une vaste bibliothèque de contenu qui met en forme des contenus interactifs

Utilisez le tableau de bord des activités pour afficher clairement toutes les ressources utilisées

Limites de Course Hero

Pas d'assistance multilingue

Accès limité car certaines fonctionnalités sont payantes, ce qui peut être trop onéreux pour les étudiants

Absence de fonctionnalités de suivi de la progression

Prix de Course Hero

Free

Formule d'abonnement: À partir de 39,95 $/mois

Evaluations et critiques de Course Hero

G2: 3.4/5 (35+ commentaires)

3.4/5 (35+ commentaires) Capterra: 3.7/5 (10+ avis)

Autres Outils d'IA

Homeworkify et ses alternatives ont facilité l'apprentissage des étudiants dans toutes les régions du monde et dans toutes les langues. Cependant, une solution d'aide aux devoirs n'est pas une solution miracle. En l'associant à une solution d'aide aux devoirs, il est possible d'améliorer la qualité de l'enseignement gestion de projet orientée vers l'étudiant peut vous aider à reprendre le contrôle du chaos de la vie étudiante.

C'est dans ce but qu'elle a été créée, ClickUp est un excellent choix.

Il peut vous aider à organiser et à gérer votre charge de travail universitaire, à planifier les cours et les réunions avec les professeurs, et à suivre l'échéancier des projets et des devoirs, pour ne citer que quelques éléments qui vous sauveront la vie.

Les outils disponibles dans ClickUp permettent également d'accomplir des tâches telles que la prise de notes , collaborer avec d'autres étudiants sur des projets, et gérer la progression des projets de groupe.

Outils ClickUp pour les étudiants

La collaboration et la gestion des tâches sont un jeu d'enfant lorsque vous utilisez Les outils de ClickUp pour les étudiants . Bien que ces outils n'offrent pas de réponses aux questions des devoirs ou n'aident pas directement à la préparation des examens, ils vous aideront à mieux gérer votre temps et vos ressources tout au long de votre parcours académique.

Par exemple, ClickUp peut vous aider à gérer vos devoirs et vos cours en un seul endroit.

Vous pouvez utiliser l'outil Tableau Kanban dans ClickUp pour planifier votre emploi du temps, suivre vos tâches et les organiser en fonction de leurs échéances. Vous pouvez également synchroniser les tâches avec votre Calendrier.

Si vous faites partie d'un projet de groupe, vous pouvez assigner des tâches aux membres de l'équipe et d'utiliser des ClickUp Discuter pour communiquer.

En plus des fonctionnalités habituelles de gestion de projet, vous pouvez utiliser ClickUp AI pour transformer la façon dont vous gérez les notes et les leçons. Achevez des tâches longues, fastidieuses et répétitives en quelques minutes : ClickUp AI peut vous aider à résumer vos notes, hiérarchiser les tâches et consolider les leçons importantes en petits morceaux.

Il est plus facile de rédiger des dissertations et des plans de travail convaincants - l'assistant IA est une excellente caisse de résonance pour les idées !

Explorez ClickUp pour gérer vos cours sans effort

Modèles ClickUp pour les étudiants

Il existe ensuite des modèles avec lesquels vous pouvez travailler pour prendre de l'avance sur votre emploi du temps, collaborer efficacement avec les membres de votre équipe en temps réel et suivre votre progression académique. Voici quelques-uns des plus utiles Modèles ClickUp pour les étudiants :

ClickUp Modèle de notes Cornell Modèle de notes Cornell de ClickUp vous aide à mieux organiser vos notes afin que vous puissiez les utiliser pour étudier plus tard. Vous pouvez mettre en évidence les points clés et les classer dans différentes catégories.

Utilisez le modèle d'affectation des cours de ClickUp pour planifier facilement les cours

ClickUp meilleures fonctionnalités

Mettez tous les membres de l'équipe au courant de la progression du projet grâce àLes tableaux de bord visuels de ClickUp* Créez rapidement des résumés et des notes grâce à l'IA

Utilisez des modèles pour rendre la gestion de classe, la planification, la collaboration avec d'autres étudiants et.. le suivi des objectifs et des échéanciers

Intégrez des outils tiers tels que les e-mails et les calendriers pour rester dans les temps et collaborer étroitement avec vos pairs

Stockez vos travaux de cours sur une seule plateforme au lieu de passer d'une application à l'autre

Les limites de ClickUp

Modèles limités pour faciliter les projets de gestion de cours

Manque d'assistance multilingue

Prix de ClickUp

Free Forever ::::::::::::::::: :

::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

Critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3900+ commentaires)

ClickUp, votre partenaire pour la gestion des cours et des devoirs

En tant qu'étudiant, étudier - et non jongler avec des outils et des cours - est la meilleure utilisation de votre temps. Les plateformes telles que Homeworkify et ses alternatives sont excellentes pour vous aider à gérer les devoirs et à construire des plannings d'étude personnalisés.

Mais si vous avez besoin d'un outil qui rationalise votre journée, maîtrise le chaos des cours et vous permet de rester concentré et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs académiques, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et passez en revue tout votre programme, et pas seulement vos devoirs !