10 Meilleures alternatives à Instapage en 2024 (Critiques & ; Prix)

L'utilisation d'un constructeur de page d'atterrissage vous aide à construire de belles pages d'atterrissage à forte conversion en quelques minutes avec peu de connaissances techniques. C'est une bénédiction pour de nombreux spécialistes du marketing et propriétaires de petites entreprises.

Pour beaucoup, Instapage est le premier choix pour créer des pages d'atterrissage parfaites au pixel près.

Mais il offre des options de commerce électronique limitées, ce qui limite sa pertinence pour ceux qui souhaitent vendre en ligne. Il dispose également de modèles de pages d'atterrissage limités, ce qui limite considérablement la flexibilité de la conception.

Heureusement, Instapage n'est pas le seul constructeur de pages d'atterrissage qui existe. Si vous voulez découvrir les meilleures alternatives d'Instapage qui offrent un meilleur équilibre entre les fonctionnalités et les prix, vous êtes au bon endroit.

Nous allons vous présenter les 10 meilleures alternatives à Instapage, chacune d'entre elles étant conçue pour améliorer votre présence en ligne.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Instapage ?

Avant de plonger dans la liste, voici un petit conseil. Choisir une alternative à Instapage devient beaucoup plus facile lorsque vous savez exactement ce que vous devez rechercher. Gardez les facteurs suivants à l'esprit pendant que vous évaluez vos options :

Prix: Comparez les forfaits et assurez-vous que l'alternative correspond à votre budget et offre des fonctionnalités dont votre entreprise a besoin. Évitez les dépenses inutiles pour des fonctionnalités tape-à-l'œil que vous n'utiliserez pas

Comparez les forfaits et assurez-vous que l'alternative correspond à votre budget et offre des fonctionnalités dont votre entreprise a besoin. Évitez les dépenses inutiles pour des fonctionnalités tape-à-l'œil que vous n'utiliserez pas Modèles: Une sélection variée de modèles conçus par des professionnels vous permettra d'améliorer la qualité de votre travailfaire gagner du temps et vous aideront à créer des pages d'atterrissage visuellement attrayantes

Une sélection variée de modèles conçus par des professionnels vous permettra d'améliorer la qualité de votre travailfaire gagner du temps et vous aideront à créer des pages d'atterrissage visuellement attrayantes Caractéristiques et fonctions: Recherchez une plateforme avec des fonctionnalités de haute qualité des modèles de rédaction de contenu de haute qualité, modèles de plan du site, des capacités de test A/B robustes, un constructeur par glisser-déposer et des intégrations transparentes avec vos sites préférés outils de marketing entrant *Capacités de collaboration: Si vous travaillez avec une équipe, choisissez une alternative Instapage qui permet une collaboration et une modification faciles des pages d'atterrissage

Recherchez une plateforme avec des fonctionnalités de haute qualité des modèles de rédaction de contenu de haute qualité, modèles de plan du site, des capacités de test A/B robustes, un constructeur par glisser-déposer et des intégrations transparentes avec vos sites préférés outils de marketing entrant *Capacités de collaboration: Si vous travaillez avec une équipe, choisissez une alternative Instapage qui permet une collaboration et une modification faciles des pages d'atterrissage Réactivité mobile: Avec un nombre croissant d'utilisateurs accédant aux sites Web à l'aide d'appareils mobiles (56.1% en décembre 2024), les pages d'atterrissage créées doivent être adaptées aux mobiles

Avec un nombre croissant d'utilisateurs accédant aux sites Web à l'aide d'appareils mobiles (56.1% en décembre 2024), les pages d'atterrissage créées doivent être adaptées aux mobiles Options de personnalisation: Assurez-vous que la plateforme choisie offre suffisamment de personnalisation pour capturer la personnalité de votre marque au sein de vos pages d'atterrissage

Assurez-vous que la plateforme choisie offre suffisamment de personnalisation pour capturer la personnalité de votre marque au sein de vos pages d'atterrissage Analyse des performances: Recherchez des analyses et des informations sur les performances de vos pages de destinationoutils de rapports comme le suivi des conversions et les cartes thermiques pour vous aider à réduire les taux de rebond, à améliorer l'engagement et à augmenter les équipes commerciales

Les 10 meilleures alternatives à Instapage à utiliser en 2024

Maintenant que vous avez un plan mental pour choisir la bonne alternative Instapage, voici une liste des 10 meilleures options sur le marché aujourd'hui.

1. Unbounce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Unbounce\_tips\_-\_image1.png Tableau de bord Unbounce /$$img/

via Unbounce Unbounce est un constructeur de pages d'atterrissage réputé pour sa convivialité. Son interface drag-and-drop élimine le besoin de compétences en matière de code tout en construisant une page d'atterrissage qui accroche et convertit les visiteurs.

Vous pouvez choisir entre le Classic Builder et le Smart Builder pour créer une page d'atterrissage. Chaque forfait Unbounce vous donne accès aux deux. Alors que le Classic Builder offre l'expérience originale du glisser-déposer avec un codage et une personnalisation avancés, le Smart Builder utilise l'IA pour accélérer la création de la page d'atterrissage avec des recommandations basées sur les données.

Pour les utilisateurs de WordPress, le plugin Unbounce WP vous aide à publier de manière transparente des pages d'atterrissage personnalisées directement sur votre site WordPress.

Unbounce est connu pour sa fonctionnalité Smart Traffic qui améliore les taux de discussion et réduit le coût par acquisition grâce à l'optimisation alimentée par l'IA.

Meilleures fonctionnalités d'Unbounce

Choisissez parmi plus de 100 modèles de pages d'atterrissage à glisser-déposer avec des tests A/B

Utilisez des pop-ups adaptés aux mobiles et des barres collantes pour des CTA persistants pendant le défilement

Connexion avec des outils tiers tels que Google Analytics

Assurez la sécurité de votre compte et de vos pages d'atterrissage grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées

Personnalisez les arrière-plans vidéo, les caissons lumineux, les formulaires de génération de leads et les messages de remerciement

Limites d'Unbounce

Concevoir des pages d'atterrissage idéales et adaptées aux mobiles est un défi

Prix d'Unbounce

Lancement : 99$/mois

: 99$/mois Optimisation : 145$/mois

: 145$/mois Accélérer : 240 $/mois

: 240 $/mois **Concierge : à partir de 625 $/mois

G2: 4.4/5 (350+ avis)

4.4/5 (350+ avis) Capterra: 4.6/5 (250+ avis)

2. Landingi

via Landingi Avec Landingi, tout le monde peut construire des sites web fonctionnels et visuellement attrayants sans codage. Pour simplifier le processus de conception, la plateforme propose un constructeur intuitif par glisser-déposer, ainsi qu'une bibliothèque de plus de 200 modèles personnalisables.

Pour une touche personnalisée, Landingi propose des sections intelligentes et la flexibilité d'une intégration HTML/CSS personnalisée. Vous pouvez améliorer l'attrait visuel en incorporant de manière transparente des images et des icônes gratuites dans vos conceptions.

Grâce à sa fonctionnalité de duplication en un clic, vous pouvez facilement répliquer des pages d'atterrissage, en maintenant le design tout en modifiant le contenu, par exemple lors de la création de versions traduites. Il vous permet également de regrouper efficacement les pages d'atterrissage en fonction de catégories ou de campagnes spécifiques.

Vous pouvez optimiser davantage les performances de votre site web grâce aux fonctionnalités intégrées de test A/B.

Enfin, Landingi s'intègre parfaitement à diverses plateformes d'e-mail marketing, de CRM, de commerce électronique, d'analyse et de médias sociaux, notamment Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics et PayPal, afin de vous faciliter la tâche en matière de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Landingi

Accédez à plus de 300 modèles de pages d'atterrissage sur mesure et à forte conversion

Personnalisez les pages d'atterrissage avec un contenu dynamique pour un engagement ciblé

Créez un nombre illimité de pages d'atterrissage

Les limites de Landingi

Service client limité ; pas d'assistance par discussion

Prix de Landingi

Lite : 29 $/mois

: 29 $/mois Professionnel : 49$/mois

: 49$/mois Agence : 149 $/mois

: 149 $/mois Unlimited : 1000$/mois

G2: 4.5/5 (270+ commentaires)

4.5/5 (270+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (170+ commentaires)

3. Leadpages

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-145.png

/$$$img/

via Pages de plomb Leadpages est l'une des alternatives d'Instapage vous permet de générer des prospects et de créer des pages axées sur la conversion. Outre les pages d'atterrissage, vous pouvez créer des pop-ups et des barres d'alerte et même générer des sites Web entiers sans effort avec cet outil.

Et ce n'est pas tout. La fonctionnalité d'analyse prédictive de la plateforme vous permet d'évaluer et d'optimiser les performances de vos pages d'atterrissage en apportant des ajustements et des changements éclairés. Vous avez également accès à un coaching personnalisé avec leurs experts en génération de leads.

Les meilleures fonctionnalités de Leadpages

Obtenez des conseils de discussion en temps réel lors de l'élaboration des pages

Accédez aux caisses de Leadpages avec des forfaits de niveau supérieur

Intégration transparente avec les fournisseurs de services d'e-mail les plus populaires (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Connexion avec WordPress grâce à un plugin dédié

Obtenir des consultations techniques de classe mondiale par e-mail, par discussion ou par téléphone

Limites de Leadpages

Le forfait standard n'offre pas de test A/B

N'est pas adapté aux sites web complexes et compliqués

Prix de Leadpages

Standard: $37/mois

$37/mois Pro: 74$/mois

74$/mois Avancé: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (290+ commentaires)

4. Thèmes élégants

via Thèmes élégants Alors que Divi d'Elegant Themes est souvent achevé comme un thème WordPress, il s'agit en fait d'un cadre de conception achevé qui vous permet de construire et d'adapter chaque aspect de votre site Web à partir de zéro.

Divi surpasse les modèles typiques, améliorant l'esthétique de votre page de destination en incorporant divers éléments de page uniques.

Grâce à son éditeur visuel, accessible aux débutants et aux pros, vous pouvez concevoir des pages d'atterrissage de haute qualité sans effort. Les fonctionnalités clés comprennent la modification en cours du texte et le contrôle CSS personnalisable pour les utilisateurs avancés.

Meilleures fonctionnalités d'Elegant Themes

Permettre des modifications de sites Web pour s'aligner sur l'évolution des besoins de l'entreprise

Créer des sites Web réactifs et contrôler leur apparence sur les appareils mobiles

Mettre à jour et améliorer régulièrement les fonctionnalités pour améliorer les fonctions du thème

Utilisation d'éléments de conception à l'échelle du site Web pour effectuer des changements globaux

Limites d'Elegant Themes

Les sites web créés avec Elegant Themes ont des temps de chargement lents

La disposition ne se transfère pas automatiquement sur les appareils mobiles et autres

Prix des thèmes Elegant

Divi: 89 $/an

89 $/an Divi Pro: $569/an

$569/an Divi Lifetime: $249

$249 Divi Pro + Lifetime: $729

G2: 4.7/5 (80+ reviews)

4.7/5 (80+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1000+ commentaires)

5. Entonnoirs de clics

via Entonnoirs de clics ClickFunnels est un outil de vente en ligne pour les entreprises afin de rationaliser leurs entonnoirs de marketing, du lancement de produits aux opt-ins par e-mail et aux ventes. En fait, il s'agit d'une solution tout-en-un pour les entreprises de commerce électronique, offrant un intervalle de fonctionnalités telles que le CRM, l'analyse, les pages commerciales, les sites d'adhésion, et plus encore.

Avec des pages de destination personnalisables et des autorépondeurs d'e-mails, ClickFunnels élimine la complexité de la création d'entonnoirs de marketing. Il offre une interface conviviale et une intégration avec diverses plateformes de marketing également. Des fonctionnalités telles que la création de formulaires de commande et de pages de remerciement achèvent le tout.

Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, un entrepreneur en ligne ou que vous fassiez partie d'une plus grande entreprise, ClickFunnels peut vous aider à augmenter les taux de conversion en identifiant les opportunités d'optimisation de l'entonnoir à chaque étape.

Les meilleures fonctionnalités de Click Funnels

Accédez à 22 modèles d'entonnoirs professionnels adaptés à divers scénarios d'entreprise, tels que les lancements de produits, les pages commerciales et les promotions d'évènements

Utilisez l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour construire des entonnoirs de vente et des pages d'atterrissage sans effort ; aucune compétence en matière de code n'est requise

Optimisez vos entonnoirs à l'aide de tests fractionnés A/B

Utilisez l'éditeur de code pour ajouter des fonctions personnalisées

Limites de Click Funnels

L'expérience utilisateur doit être améliorée

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickFunnels

Basique : 147$/mois

: 147$/mois Pro : 197$/mois

: 197$/mois Funnel Hacker: 497 $/mois

Evaluations et critiques de ClickFunnels

G2: 4.6/5 (380+ reviews)

4.6/5 (380+ reviews) Capterra: 4.6/5 (640+ commentaires)

6. Pagewiz

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-143.png

/$$$img/

via Pagewiz La création de pages d'atterrissage avec Pagewiz s'apparente à la réalisation d'une simple présentation.

Son éditeur intuitif par glisser-déposer vous aide à créer des pages d'atterrissage parfaites au pixel près sans expertise technique. C'est vrai : vous pouvez placer des éléments n'importe où et au pixel près. Il suffit de pointer, de cliquer et de publier plusieurs pages en toute simplicité, même sur mobile.

Pagewiz est également un logiciel de page d'atterrissage de go-to pour construire des pages d'atterrissage de campagne, d'autant plus qu'il vous permet d'envoyer des e-mails en masse. Vous pouvez toujours vérifier les dernières évaluations et les taux de conversion sur la page principale de la campagne. De plus, les données de vos prospects sont stockées en toute sécurité sur les serveurs de Pagewiz.

Les meilleures fonctionnalités de Pagewiz

Accédez à des options de personnalisation avancées pour les pages d'atterrissage grâce à du HTML, du CSS et du JavaScript personnalisés

Obtenez des polices illimitées et gratuites à partir de la bibliothèque Google Fonts

Ajoutez des vidéos facilement sans avoir besoin d'utiliser du code intégré

Créez des formulaires avec plusieurs types de champs et concevez de nouveaux types de champs

Limites de Pagewiz

La disposition de la conception est un peu restrictive

Prix de Pagewiz

Basique : 25$/mois

: 25$/mois Standard : 42$/mois

: 42$/mois Plus : 84 $/mois

: 84 $/mois Pro : 169 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot est une plateforme tout-en-un pour le marketing entrant, les ventes et les services, fournissant des outils pour chaque étape du parcours client. La plateforme comprend un CMS puissant pour créer du contenu optimisé pour le référencement et améliorer la visibilité et l'engagement en ligne.

L'un des avantages clés de HubSpot est sa suite étendue d'intégrations qui améliore la productivité globale du marketing et des équipes commerciales. Ses analyses robustes offrent des informations précieuses sur le comportement des clients et les performances des campagnes, ce qui assiste la prise de décision éclairée et fondée sur les données.

HubSpot est un excellent constructeur de pages d'atterrissage qui vous permet de connecter gratuitement un domaine personnalisé au CMS. Ainsi, vous pouvez vous concentrer non pas sur les défis techniques, mais sur ce qui compte le plus - la construction d'une expérience client exceptionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Utilisez des outils intégrés pour le référencement, le blogging et la gestion des médias sociaux pour attirer et convertir les clients

Rationaliser les tâches de routine grâce à l'automatisation et à l'IA

Créez, personnalisez et automatisez des campagnes d'e-mails basées sur le comportement des clients

Suivre les performances des campagnes avec de puissantes fonctionnalités d'analyse et de rapports

Les limites de HubSpot

Les prix plus élevés sont dissuasifs pour les petites entreprises et les startups

Les fonctionnalités telles que l'automatisation et les rapports avancés ne sont disponibles que sur les forfaits les plus élevés

Prix de HubSpot

**Free

Débutant : 18$/mois

: 18$/mois Professionnel : 800 $/mois

: 800 $/mois Entreprise : à partir de 3600 $/mois

G2: 4.4/5 (10,600+ reviews)

4.4/5 (10,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,900+ reviews)

8. Brevo

via Brevo Brevo, anciennement connu sous le nom de Sendinblue, est populaire pour son outil de marketing par e-mail, mais c'est un constructeur de pages d'atterrissage à part entière. L'une des meilleures alternatives à Instapage, Brevo se vante de fonctionnalités telles que le CRM, la messagerie SMS et les publicités Facebook.

Brevo se distingue par son script Tracker, qui permet aux utilisateurs de surveiller le comportement de leurs contacts sur le site Web. Les entreprises peuvent exploiter ces informations pour concevoir des flux de travail d'automatisation qui favorisent la croissance.

Le constructeur de pages d'atterrissage par glisser-déposer de la plateforme offre une interface conviviale, améliorant les prospects et augmentant les discussions. Brevo est une solution précieuse pour les entreprises à la recherche d'une plateforme marketing polyvalente et pratique.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Simplifiez les tâches grâce à une interface simple et conviviale

Suivi du trafic des pages de destination à l'aide de Google Analytics

Ajoutez facilement des formulaires à n'importe quelle page

Limites de Brevo

Courbe d'apprentissage abrupte

Difficile d'ajouter/supprimer des membres d'un forfait

Prix de Brevo

**Free

Débutant : 25$/mois

: 25$/mois Business : 65$/mois

: 65$/mois BrevoPlus: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (650+ commentaires)

4.5/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,900+ commentaires)

9. GetResponse

via GetResponse Automatisé en tant qu'outil d'automatisation du marketing par e-mail, GetResponse a évolué pour devenir une plateforme de marketing globale dotée de multiples fonctions, permettant aux utilisateurs de créer des pages d'atterrissage, d'organiser des webinaires, et bien plus encore.

GetResponse propose des fonctionnalités telles que des modèles adaptés aux mobiles et un éditeur d'images intégré assistant les images de Shutterstock et les GIF de Giphy. Son constructeur de pages d'atterrissage offre un package achevé avec une fonction de test A/B, un chat en direct et des notifications push web.

Meilleures fonctionnalités de GetResponse

Choisissez parmi plus de 200 modèles de pages d'atterrissage pour vos objectifs spécifiques

Utilisez le constructeur d'entonnoir de vente visuel pour un meilleur retour sur investissement

Générez des pages d'atterrissage optimisées à l'aide de l'IA

Obtenez des informations en temps réel avec un tableau de bord analytique

Limites de GetResponse

Nécessite une amélioration de la convivialité

Des fonctionnalités plus sophistiquées comme l'automatisation du marketing, l'hébergement de webinaires et les outils de commerce électronique ne sont disponibles que sur les forfaits de niveau supérieur

Prix de GetResponse

Email Marketing : 19 $/mois

: 19 $/mois Marketing Automatisation : 59 $/mois

: 59 $/mois **Marketing pour le commerce électronique : 119 $/mois

Evaluations et critiques de GetResponse

G2: 4.3/5 (630+ commentaires)

4.3/5 (630+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (470+ commentaires)

10. Groove

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-144.png

/$$$img/

via Sillon GroovePages est le dernier ajout à la suite de Groove de constructeurs de pages d'atterrissage et d'outils de marketing, répondant aux besoins des propriétaires de petites et grandes entreprises.

Le forfait Free de GroovePages offre une alternative à Instapage sans aucun coût initial. À Free, le forfait gratuit fait cependant l'objet de certaines limites.

Pour ceux qui recherchent des fonctionnalités plus étendues, Groove propose une offre payante à vie limitée dans le temps qui donne accès à tous les outils intégrés sans le fardeau des frais mensuels récurrents.

L'abonnement à Groove contient un intervalle d'outils, y compris GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog, et plus encore, ce qui en fait une suite complète de solutions de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Groove

Optimisez vos modèles ou construisez vos pages bloc par bloc

Gérer les affiliés de manière transparente grâce au système de gestion des affiliés intégré

Utilisez le constructeur de pages d'atterrissage par glisser-déposer sans code pour créer des sites Web sans effort

Modifiez et prévisualisez les pages en fonction de la taille de l'appareil

Limites de Groove

L'application est parfois boguée et incohérente

Prix de Groove

Forfait de démarrage: Gratuit

Gratuit Forfait Free-Lite: Gratuit

Gratuit Forfait créateur+: 42 $/mois

42 $/mois Forfait Premium+: $299/mois

$299/mois Plan Premium+ à vie: 2,497

G2: 4.7/5 (2,900+ reviews)

4.7/5 (2,900+ reviews) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

Autres outils de marketing

La création de pages d'atterrissage n'est qu'une infime partie de la mise en ligne de votre entreprise. Vous devez créer un site Web décent, mettre en place une boutique en ligne achevée avec des fonctions d'achat et des paramètres de paiement, la commercialiser auprès de votre public et l'optimiser pour obtenir des conversions.

Ainsi, bien qu'Instapage et ses alternatives soient parfaites pour préparer vos pages d'atterrissage, vous aurez certainement besoin d'autres outils pour un travail complet gestion de projet de site web . Et quoi de mieux qu'une application qui vous permet de tout faire ?

Voici ClickUp !

ClickUp

ClickUp permet aux équipes marketing de disposer de divers outils et fonctionnalités pour rationaliser le développement Web, de la création de pages d'atterrissage attrayantes à la gestion des flux de travail marketing. ClickUpIA , par exemple, aide à construire et à lancer des pages d'atterrissage à partir de zéro. Utilisez-le pour générer des dispositions magnifiques et axées sur la discussion pour votre entreprise, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

En outre, optimisez le contenu de la page d'atterrissage pour augmenter l'engagement et la conversion, à l'aide de l'outil de création de pages d'atterrissage Outil d'IA pour créer des titres percutants, des phrases d'appel à l'action persuasives et des descriptions de produits captivantes.

Stimulez la créativité, créez des modèles de pages d'atterrissage ou générez des textes à la vitesse de l'éclair avec le meilleur partenaire de brainstorming au monde

Si vous préférez ne pas générer de dispositions de page d'atterrissage, vous pouvez compter sur Le modèle de page d'atterrissage de ClickUp pour des idées et de l'inspiration.

Créez des pages d'atterrissage à fort taux de conversion avec le modèle de page d'atterrissage de ClickUp

Conseil de pro ? Les capacités de ClickUp ne sont pas limitées à la seule création de pages d'atterrissage. Il s'agit également d'une solution complète de logiciel de marketing de contenu .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Content-Marketing-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route ClickUp pour le marketing de contenu /$$img/

Passez à l'étape suivante de la planification de votre contenu grâce à Le modèle de plan de marketing de contenu de ClickUpClickUp pour le marketing offre un environnement de travail flexible où votre équipe peut créer du contenu, assigner des tâches, manager d'autres projets, etc les flux de travail du contenu et analyser les résultats du projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-141.png

/$$$img/

Comparez visuellement les charges de travail des équipes et suivez leur progression grâce à l'affichage de l'échéancier ClickUp

ClickUp fournit également de solides outils de gestion du contenu et de planification. Ses modèles de calendrier de contenu permettent aux équipes marketing d'organiser et de visualiser efficacement leur stratégie de contenu. Ces modèles aident à définir les échéanciers de création de contenu, à planifier les dates de publication et à maintenir la cohérence des campagnes.

Planifiez votre contenu sans effort avec le modèle de calendrier de contenu ClickUp

ClickUp meilleures fonctionnalités

Transformez instantanément le ton et le style de votre écriture grâce à ClickUp AI

Créez un contenu de haute qualité à l'aide d'invites IA

Optimisez le texte surligné avec la barre d'outils IA en toute transparence

Générez des résumés instantanés et des éléments d'action de manière efficace

Traduire les langues et effectuer des vérifications orthographiques dans l'application

Collaborer sans friction surTableaux blancs ClickUp* Concevez des flux de travail avec des modèles personnalisables

Gérer de manière collaborative les projets créatifs avecClickUp Documents* Accélérer le processus de retour d'information sur la conception grâce à une fonctionnalité de Révision intégrée

Limites de ClickUp

L'extension des possibilités de personnalisation peut s'avérer écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/ mois par utilisateur

$7/ mois par utilisateur Business: $12/ mois par utilisateur

$12/ mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Vers la construction de meilleures pages d'atterrissage

Lorsque vous recherchez les meilleures alternatives Instapage, vous savez que la décision va au-delà de la recherche d'un substitut rapide. Il s'agit de découvrir une solution qui ajoute de la valeur à vos efforts de développement web et de marketing.

Notre liste curatée vous aidera à faire un choix éclairé parmi les nombreux.. Constructeurs de sites web IA disponibles. Essayez une solution polyvalente comme ClickUp pour profiter de la création de contenu et de la collaboration alimentées par l'IA. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !