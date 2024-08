10 Meilleures Alternatives WordPress en 2024 (Critiques & ; Prix)

Dans un monde où tous les produits et services sont accessibles par une recherche sur Google, un site web fonctionnel et esthétique n'est pas négociable pour les entreprises.

Vous avez besoin d'une présence en ligne unique pour vous démarquer, entrer en contact avec vos clients, développer votre marque et générer des revenus. Et vous avez besoin des bons outils et de la bonne plateforme pour la construire.

Pour beaucoup, WordPress est la solution la plus évidente. Son système de gestion de contenu simplifie la création de blogs, de sites et de boutiques, même pour les non-initiés.

Mais aussi bon que soit WordPress, il n'est pas adapté à tous les types d'organisations. D'autres outils de gestion de contenu pourraient mieux correspondre à vos objectifs et à vos besoins techniques.

Donc, si vous construisez un site à partir de zéro ou si vous envisagez de migrer de WordPress, il vaut la peine de regarder les 10 meilleures alternatives de WordPress.

Mais d'abord, vous devez savoir par où commencer.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives WordPress ?

Lorsque vous faites votre choix parmi une liste d'alternatives à WordPress, prenez en compte vos objectifs et vos besoins professionnels. Choisissez la plateforme qui vous convient le mieux en termes de prix et de fonctionnalités.

Voici les points essentiels à prendre en compte :

Facilité d'utilisation: Choisissez une plateforme facile à utiliser et que vous pouvez personnaliser. Si vous n'êtes pas un développeur, une plateforme sans code avec un constructeur de site web "drag-and-drop" et une navigation simplifiée facilitera la maintenance Évolutivité: Assurez-vous que la plateforme peut s'adapter à un volume de contenu plus important et à une augmentation du trafic sur le site web au fur et à mesure de votre croissance Fonctionnalités de référencement : Il n'y a jamais eu autant de contenu en ligne qu'aujourd'hui. Pour améliorer vos chances de classement, il est essentiel non seulement de créer un bon contenu, mais aussi de travailler avec un constructeur de sites web qui propose des plug-ins de référencement ou intègre des outils de référencement tiers Modèles: Recherchez des alternatives à WordPress qui proposent des modèles et des thèmes personnalisables. Cela vous aidera à gagner du temps et à créer des sites web qui offrent une expérience client attrayante et dynamique Intégration avec d'autres plateformes: Assurez-vous de la compatibilité avec les outils et services tiers qui répondent aux besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous vendez des produits directement à partir de votre site web, assurez-vous que le constructeur de site web que vous choisissez s'intègre avec les passerelles de paiement, le marketing par courriel et les outils d'analyse Performances du site web: Choisissez un constructeur de sites web offrant des performances accrues et une expérience client sans faille. Cela inclut un temps de chargement des pages plus rapide, un temps de disponibilité fiable et une conception réactive, entre autres

Les 10 meilleures alternatives WordPress à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez comment choisir les meilleures alternatives WordPress pour votre cas d'utilisation, voici une liste des 10 meilleures options.

1. Drupal

via Drupal Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) open-source qui alimente le moteur des sites web d'entités gouvernementales mondiales, de sociétés de médias et d'instituts d'enseignement.

Son cadre de gestion de contenu robuste et personnalisable gère de grandes quantités de contenu, de données et de trafic pour toutes sortes de sites web, des blogs personnels aux sites d'entreprises établies.

Le plus intéressant ? Les petites entreprises disposant de moins de capacités techniques et de ressources peuvent facilement gérer des sites web Drupal grâce à des outils simples tels que le générateur de glisser-déposer et des modèles de conception web prêts à l'emploi. Cela en fait l'une des alternatives les plus populaires à WordPress.

Cependant, il offre également aux développeurs un style architectural qui leur permet d'utiliser la bibliothèque de modèles et de modules de Drupal pour concevoir, construire et améliorer les fonctionnalités du site web.

Les meilleures caractéristiques de Drupal

Renforcement de la sécurité grâce au cryptage des bases de données et au contrôle de l'accès des utilisateurs

Traduire les types de contenu, les interfaces utilisateur et d'autres composants du site en fonction de la langue préférée de l'utilisateur

Bénéficier d'une prise en charge solide des API et d'une intégration avec des applications tierces, telles que des outils d'automatisation du marketing pour la création de campagnes et de médias sociaux calendriers de contenu* Utiliser le contrôle de version et la révision de contenu pour une collaboration transparente

Limites de Drupal

Nécessite beaucoup de RAM et une mise à niveau de l'infrastructure globale du serveur

Nécessite des mises à jour fréquentes

Prix de Drupal

Gratuit

G2: 3.8/5 (400+ commentaires)

3.8/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (440+ commentaires)

2. Adobe Commerce (Magento)

via Adobe Commerce Adobe Commerce est une solution CMS de commerce électronique très répandue qui offre des vitrines en ligne robustes, évolutives et personnalisables.

Il prend en charge le commerce sans tête - une architecture qui dissocie le front-end de votre boutique en ligne du back-end opérationnel de la sécurité, des processus de données, de la logique commerciale, etc. pour une vitesse et une évolutivité accrues.

La plateforme est réputée pour ses fonctionnalités avancées de gestion des produits, sa grande variété de thèmes personnalisables et sa structure modulaire qui prend en charge les extensions pour le développement de sites web. Son design intuitif et ses analyses complètes du comportement des clients en font une alternative solide à WordPress.

Adobe Commerce dispose également d'une communauté florissante de développeurs où les utilisateurs se connectent pour travailler en réseau et échanger des idées. Il assure des mises à jour et des améliorations continues de son cadre CMS.

Cependant, en raison de sa configuration et de son développement de niche, Adobe Commerce a tendance à être plus cher, contrairement à WordPress. Il convient mieux aux moyennes et grandes entreprises de commerce électronique qu'aux petites boutiques.

Si vous souhaitez réduire les coûts tout en créant une boutique en ligne pour votre entreprise, vous pouvez essayer leur autre offre, Magento Open Source.

Les meilleures caractéristiques d'Adobe Commerce

Outils intégrés de gestion de la relation client, tels que le suivi des stocks et des commandes et les suggestions dynamiques de produits et de contenu

Fonctionnalités de recommandation de produits alimentées par l'IA pour une expérience client plus riche et plus personnalisée, susceptible d'améliorer les taux de conversion

Prise en charge multilingue et multidevise pour les marchés internationaux

Expérience d'achat mobile optimisée pour les clients sur smartphones et tablettes

Limitations d'Adobe Commerce

Comparativement plus cher en raison de la consommation élevée de ressources serveur

Courbe d'apprentissage élevée pour les personnalisations

Prix d'Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Managed Services: Tarification personnalisée

G2: 4/5 (450+ avis)

4/5 (450+ avis) Capterra: 4.3/5 (600+ avis)

3. Joomla

via Joomla Joomla, un système de gestion de contenu open-source, est une alternative populaire à WordPress depuis 2005. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sites web, des extensions et d'autres formes d'applications en ligne.

Il met l'accent sur l'autonomie de l'utilisateur et ne nécessite pas de connaissances avancées en HTML et CSS, à l'instar d'un site WordPress que vous créeriez. Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur les nombreux modèles et extensions de Joomla pour créer une présence web unique pour leur entreprise.

Saviez-vous que vous pouviez utiliser plus de 8 000 extensions Joomla pour élargir les fonctionnalités de votre site web ? L'un des avantages les plus significatifs d'être un utilisateur de Joomla est l'accès à une grande communauté de constructeurs de sites web prêts à vous aider avec des commentaires rapides et des corrections faciles pour vos problèmes.

Les meilleures caractéristiques de Joomla

Gestion facile du contenu grâce à un système d'articles à trois niveaux et à un éditeur WYSIWYG

Des packs de traduction dans plus de 70 langues, ainsi qu'une prise en charge de l'organisation du contenu pour un positionnement global

Des versions régulières, des correctifs et des extensions pour une sécurité accrue

Améliorez le classement de votre site web grâce à diverses fonctionnalités de référencement, telles que des structures URL hautement personnalisables, des URL adaptées aux moteurs de recherche et des balises méta

Améliorer l'administration du site web grâce à des contrôles d'accès intelligents

Limitations de Joomla

Les modules additionnels limités restreignent la conception du site web

Les plugins payants ralentissent souvent les performances de votre site web

prix Joomla

Gratuit

G2: 4/5 (370+ commentaires)

4/5 (370+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (600+ avis)

4. Squarespace

via Espace virtuel (Squarespace) Bien que les utilisateurs avancés de WordPress ne considèrent pas Squarespace comme la meilleure alternative à WordPress, il est très populaire auprès des PME. Et pour cause !

Grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et à ses modèles bien conçus, les utilisateurs n'ont besoin d'aucune compétence technique pour créer de beaux sites réactifs. Cela permet également de lancer des sites assez rapidement, un avantage pour les blogueurs, les professionnels créatifs et les petites entreprises.

En tant que plateforme de création et d'hébergement de sites web tout-en-un, Squarespace inclut tout, du domaine gratuit à l'enregistrement du domaine et à la maintenance du site web. Elle prend en charge les sites de blogs, les fonctions d'analyse et de commerce électronique, ce qui la rend idéale pour les grandes entreprises.

Ce qui ajoute à l'attrait de Squarespace, c'est sa capacité à intégrer des applications et des plateformes de médias sociaux aux comptes d'utilisateurs, ce qui vous permet de construire une présence en ligne complète.

Les meilleures caractéristiques de Squarespace

Choisissez parmi plus de 100 modèles conçus par des professionnels, y compris des modèles vidéo préconçus

Gérez votre site Web en déplacement grâce à une application mobile

Assurez-vous que votre site Web fonctionne de façon transparente sur tous les appareils grâce à la compatibilité avec le design réactif

Tirez parti de la gestion des stocks, de la gestion des commandes et des passerelles de paiement

Intégrer des outils tiers tels que des outils d'automatisation du marketing pour les campagnes, des modèles de plans marketinget les outils de référencement

Obtenir des informations sur le trafic du site web, le comportement des clients et la popularité du contenu

Limites de Squarespace

Certains plug-ins sont coûteux

La souplesse de conception est limitée, compte tenu du grand nombre de modèles et de thèmes

Risque de perte de performance en cas de forte augmentation du trafic

Prix de Squarespace

Personnel : 16$/mois

: 16$/mois Entreprise : 23$/mois

: 23$/mois Commerce (Basic) : 27 $/mois

: 27 $/mois Commerce (Advanced): 49$/mois

G2: 4.4/5 (1000+ reviews)

4.4/5 (1000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2800+ avis)

5. PrestaShop

via PrestaShop PrestaShop est une excellente alternative à WordPress, spécifiquement pour les cas d'utilisation du commerce électronique. Il s'agit d'une alternative open-source qui fournit une plateforme évolutive et flexible adaptée aux marchands qui cherchent à créer des boutiques en ligne.

Son atout réside dans le fait qu'il offre des fonctionnalités spécialisées avec des caractéristiques avancées pour la gestion du catalogue, du panier d'achat, du processus de paiement, des paiements et de l'expédition - des aspects pour lesquels WordPress nécessiterait de nombreux plugins.

En termes de capacités plus larges, PrestaShop fournit également un CMS pour gérer le contenu de la boutique, le blog et la personnalisation du design. Vous pouvez choisir parmi plus de 5000 modules et thèmes pour développer votre présence en ligne et étendre rapidement les fonctionnalités de votre site web.

Les meilleures caractéristiques de PrestaShop

Tirez parti de fonctionnalités de commerce électronique complexes telles que le catalogage des produits et le calcul des taxes en fonction de l'emplacement de l'utilisateur

Utiliser des packs de traduction pour la gestion du contenu dans plus de 75 langues

Intégration d'outils de référencement et de marketing tiers pour mener des campagnes et améliorer le classement du site Web

Faciliter la création de comptes clients par le biais d'un processus à guichet unique, réduisant ainsi les cas d'abandon de panier

Utiliser des plug-ins d'analyse et de reporting intégrés pour suivre les ventes en ligne et le comportement des clients et améliorer l'assistance et l'expérience client

Limitations de PrestaShop

Cher et peu personnalisable

Certains utilisateurs ont signalé un manque de soutien communautaire fiable

Exigences d'hébergement plus élevées qui entraînent des problèmes de vitesse

Prix PrestaShop

Classique: Gratuit

Gratuit **Hébergement : à partir de 26$/mois

Personnalisé: Tarification personnalisée

PrestaShop ratings and reviews

G2: 4.3/5 (140+ commentaires)

4.3/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (300+ avis)

6. Webflow

via Flux WebFlux Web permet aux utilisateurs de construire et de concevoir des sites web intuitifs et réactifs sans codage.

Bien que son interface drag-and-drop, son moteur d'animation, son éditeur WYSIWYG et ses éléments de conception Web vous permettent de créer facilement des sites Web professionnels, il offre également la possibilité d'écrire du code pour une personnalisation supplémentaire.

S'adressant aux petites et grandes entreprises, Webflow propose également une infrastructure d'hébergement afin que les sites web construits sur la plateforme soient rapides et performants.

Webflow est connu pour son système de gestion de contenu bien équipé pour la création de contenu dynamique et la prise en charge des sites de commerce électronique, ce qui en fait une plateforme de blog populaire pour les créateurs.

Les meilleures caractéristiques de Webflow

Accédez à l'Université Webflow avec une bibliothèque massive de guides pratiques pour construire, éditer et maintenir des sites Web de manière optimale

Utiliser des outils d'analyse et de reporting pour capturer des données comportementales sur les visiteurs du site Web à l'aide de formulaires (menus déroulants, cases à cocher, zones de texte, etc.)

Ajouter du code pour personnaliser la conception des sites web

Intégrer le marketing, les médias sociaux et l'Internet Gestion de projet SEO les outils

Contrôler l'accès des utilisateurs à la plateforme de collaboration

Limites de Webflow

Pas d'assistance clientèle 24 heures sur 24

Fonctionnalités limitées telles que l'absence de support multilingue

Prix de Webflow

Général

Starter: Gratuit

Gratuit Basic: $14/mois

$14/mois CMS: 23$/mois

23$/mois Entreprise: 39 $/mois

39 $/mois Entreprise: Tarification personnalisée

E-commerce

Standard: 29 $/mois

29 $/mois Plus: 74 $/mois

74 $/mois Avancé: 212 $/mois

G2: 4.4/5 (500+ reviews)

4.4/5 (500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

7. Wix

via Wix Wix est une alternative à WordPress pour les créateurs de sites web novices qui privilégient l'accessibilité et la facilité d'utilisation plutôt qu'un vaste ensemble de fonctionnalités et une extensibilité personnalisée.

Il s'agit d'une plateforme de création de sites web et de blogs basée sur le cloud qui offre des services d'hébergement et de conception de sites web, ce qui en fait une solution tout-en-un. Wix est connu pour ses modèles de conception de sites web professionnels qui nécessitent peu de connaissances en matière de codage.

Les fonctions hautement personnalisables et les modèles de conception de Wix couvrent tous les secteurs, ce qui le rend polyvalent. Il prend également en charge les fonctionnalités de commerce électronique, ce qui le rend idéal pour les petites et moyennes entreprises dont les capacités techniques sont limitées.

Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités via le marché des applications Wix, qui héberge plus de 500 applications.

Les meilleures caractéristiques de Wix

Constructeur de site web doté d'une intelligence artificielle

Fonctionnalités de commerce électronique personnalisées telles que le paiement en ligne, l'annulation de l'abandon du panier et la gestion des stocks

Hébergez des médias, des vidéos aux brochures PDF, sur Wix pour les intégrer à votre site web et créer une expérience plus attrayante

Limites de Wix

Comparativement cher

Publicités forcées sur le plan gratuit

Impossibilité de changer de modèle une fois le site web mis en ligne

Prix de Wix

Léger: 16 $/mois

16 $/mois Core: 27$/mois

27$/mois Business: 32$/mois

32$/mois Business Elite: $159/mois

$159/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (1600+ commentaires)

4.2/5 (1600+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (9300+ avis)

Check out these Wix alternatives !

8. Weebly

via Weebly Weebly est une plateforme facile à utiliser, dotée de fonctions "glisser-déposer" qui facilitent la création et la maintenance de sites web, en particulier pour les particuliers et les entreprises dont les capacités de développement web sont limitées.

Weebly dispose d'un constructeur de site web hébergé avec une variété de modèles pré-conçus, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites à WordPress les plus populaires.

Les modèles Weebly sont conçus de manière professionnelle et sont réputés pour leur compatibilité avec les smartphones et les tablettes. Les utilisateurs peuvent ajouter des images et des vidéos de manière transparente, créer des liens vers d'autres sites et inclure divers widgets pour personnaliser l'aspect et la convivialité de leurs sites.

La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités, notamment des outils de référencement, des outils de soutien aux blogs et des outils d'analyse qui permettent d'améliorer les performances et le classement des sites web, ainsi que la création de contenu dynamique.

Le centre d'applications de Weebly propose des applications gratuites et payantes pour améliorer les fonctionnalités de votre site web.

Les meilleures fonctionnalités de Weebly

Des sites légers qui utilisent un code optimisé pour se charger rapidement sans trop solliciter les ressources

Fonctionnalités de commerce électronique telles que des passerelles de paiement multiples qui permettent d'améliorer l'expérience des clients en magasin

Création d'un blog robuste et d'une bibliothèque de contenu avec des tags, des catégories et l'intégration de Facebook

Marketing par courriel qui s'intègre à votre site et à votre magasin

Système de gestion des taxes intégré pour vous aider à calculer et à suivre les taxes de vente sur les produits

Capacité de stockage illimitée pour tous les plans payants

Limitations de Weebly

La version gratuite contient des publicités

La personnalisation est limitée et toute modification nécessite l'édition de code

Les utilisateurs ont signalé des intégrations limitées de podcasts et de médias sociaux

Prix de Weebly

**Gratuit

Personnel: 10$/mois

10$/mois Professionnel: 12$/mois

12$/mois Performance: 26$/mois

G2: 4.1/5 (400+ commentaires)

4.1/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (1700+ commentaires)

9. Shopify

via Shopify Si vous préférez mettre la main sur une plateforme de commerce tout-en-un plutôt que d'assembler des plugins sur WordPress, Shopify est exactement ce qu'il vous faut.

Le meilleur constructeur de sites web de Shopify permet aux entreprises, petites et grandes, de créer et de gérer des boutiques en ligne prêtes à l'emploi, y compris des moyens faciles d'accepter les paiements en ligne.

La plupart des entreprises rêvent d'un site web élégant et moderne, prêt à l'emploi. Plus besoin de chercher des thèmes WordPress pour les boutiques de commerce électronique ou de créer un site web WordPress à partir de zéro.

Shopify, par exemple, propose des outils intégrés pour centraliser les données relatives aux commandes, à l'exécution des commandes et aux stocks sur l'ensemble des canaux de vente. Il propose également un système de paiement transparent et multicanal adapté aux mobiles et aux conversions sur une seule page.

Les utilisateurs apprécient le tableau de bord de gestion de Shopify, qui offre une vue d'ensemble transparente de l'activité et du comportement des clients.

Grâce à son cadre robuste de création de sites web et à son interface conviviale, Shopify permet aux entreprises de se concentrer sur ce qu'elles font le mieux plutôt que de se préoccuper de l'exploitation et de la maintenance de leurs sites web.

Les meilleures fonctionnalités de Shopify

Utilisez un système de paiement interne qui ne facture pas de frais de traitement

Améliorer la sécurité et la prévention des fraudes grâce à un outil de détection des fraudes

Contrôlez les performances de votre boutique à l'aide d'outils d'analyse et de reporting ; suivez et analysez le comportement des clients, le trafic sur le site web, les ventes, etc.

Surveillez l'abandon de panier en envoyant des courriels aux clients pour les inciter à revenir et à terminer leur achat

Choisissez parmi plus de 8 000 applications à intégrer dans l'infrastructure de votre site web

Créez des comptes de personnel pour vous aider à mieux gérer votre magasin

Limites de Shopify

La fonction de paiement de Shopify n'est pas disponible dans tous les pays

Les fonctions de blog sont limitées

Frais de transaction plus élevés et coûts associés aux thèmes et applications haut de gamme

Dépendance forcée à l'égard des sous-domaines Shopify pour les plans de base

Prix de Shopify

Plan de base : 29 $/mois

: 29 $/mois Shopify : 79 $/mois

: 79 $/mois Avancé : 299 $/mois

G2: 4.4/5 (4000+ avis)

4.4/5 (4000+ avis) Capterra: 4.5/5 (6000+ avis)

10. Ghost

via Fantôme Ghost est l'un des outils de blogging les plus populaires avec une plateforme de publication qui offre des outils de gestion et de production de contenu de blog. Il s'agit d'une alternative open-source idéale à WordPress pour les sites de publication indépendants ou les microblogs, qui privilégient la rapidité et l'ergonomie. Il existe deux solutions : une solution gratuite auto-hébergée et une solution PaaS entièrement gérée appelée Ghost (Pro).

Vous pouvez optimiser Ghost pour différents appareils afin d'offrir une expérience de lecture transparente. Ghost propose également des fonctions d'adhésion et d'abonnement payant pour les éditeurs afin de les aider à monétiser leur contenu.

Ghost (Pro) offre des fonctions d'hébergement, de conception et de sécurité robustes afin que vous puissiez vous concentrer sur la création d'un contenu de haute qualité et sur l'engagement des clients. Ghost propose des options telles qu'un nom de domaine personnalisé et des outils de référencement intégrés pour personnaliser davantage votre site web.

Les meilleures caractéristiques de Ghost

Maintenez une navigation fluide, quel que soit le volume de contenu, grâce à l'organisation adaptable du contenu

Création de comptes d'utilisateurs au sein de votre équipe avec des contrôles et des autorisations variables

Simplicité de la rédaction, de l'édition et de la gestion du contenu grâce à une interface sans fioritures

Limitations de Ghost

Les options de personnalisation sont limitées et les personnalisations avancées nécessitent du codage

Pas d'outils natifs d'optimisation de la recherche

Capacités de gestion des médias et des actifs moins avancées que celles de WordPress

Écosystème de plug-ins limité

Prix de Ghost

Démarrage: à partir de 9$/mois

à partir de 9$/mois Créateur: À partir de 25 $/mois

À partir de 25 $/mois Équipe: À partir de 50 $/mois

À partir de 50 $/mois Entreprise: À partir de 199 $/mois

Ghost ratings and reviews

G2: 4.8/5 (35+ reviews)

4.8/5 (35+ reviews) Capterra: 4.1/5 (45+ commentaires)

Autres outils de contenu

WordPress et ses systèmes de gestion de contenu alternatifs sont une bénédiction pour la construction, la conception et la maintenance de sites web.

Cependant, la création et la maintenance de sites web impliquent de nombreuses parties prenantes, des équipes de développement web aux équipes marketing, financières et juridiques. En l'absence d'une communication claire, de calendriers et de processus de travail, le chaos peut s'installer.

Comment éviter cela ? Il suffit de suivre le développement de votre site web, depuis les premières itérations de contenu et de conception jusqu'au lancement final, à l'aide d'une plateforme de gestion de projet telle que ClickUp .

ClickUpLes outils AI, Docs et Marketing de ClickUp ont aidé de nombreuses équipes à gérer sans effort la création, l'édition et la publication de contenu sur leurs sites Web. .

ClickUp AI

Résumez vos notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI ClickUp AI vous aide à accomplir vos tâches de contenu les plus difficiles et les plus fastidieuses en une fraction du temps.

Vous souhaitez publier un article de blog sur votre nouveau site web ?

Tapez votre message dans le champ Outil d'écriture de l'IA et regardez-le vous servir sur un plateau un article à la hauteur de votre marque. Ou, si vous avez un pipeline de blogs déjà rédigés, utilisez l'outil de rédaction de l'IA /%/ref L'outil d'édition AI afin de les rendre plus percutantes et plus convaincantes. .

Vous gérez une agence de contenu ? ClickUp AI rédige des courriels pour vos clients, crée des flux de travail de contenu et réfléchissez avec votre équipe pour améliorer la qualité de vos processus et de vos résultats.

ClickUp Docs

Connectez ClickUp Docs à votre flux de travail en reliant les tâches entre elles ClickUp Docs est à la création de contenu ce qu'un studio d'art est aux peintres - il fournit aux équipes de contenu tous les outils, les espaces de travail et le stockage nécessaires pour produire des chefs-d'œuvre ensemble.

L'éditeur collaboratif de ClickUp Docs permet aux membres de l'équipe de co-écrire du contenu en temps réel. Il inclut également des commentaires et des discussions basées sur des fils de discussion qui permettent de gagner du temps, autrement perdu dans des révisions en amont et en aval.

En reliant ClickUp Docs et les tâches ensemble, vous pouvez développer un pipeline de contenu directement dans l'éditeur, en gérant les révisions et les approbations avant la publication.

Enfin, des modèles de rédaction permettent d'assurer la cohérence de la production de contenu.

Grâce à l'intégration étroite de tout le contenu dans les tâches et la gestion de projet plus large, ClickUp permet de rationaliser la rédaction, la révision, les approbations et la publication dans un emplacement central et de réduire le nombre d'outils cloisonnés.

.

ClickUp Marketing

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas

Une fois que votre contenu est prêt à être publié, il est temps de l'optimiser pour le marketing et la distribution. Fonctionnalités marketing de ClickUp vous aident à générer des notes de campagne multicanal, à stimuler le brainstorming sur les idées de campagne, à rédiger des communications marketing et à résumer les campagnes.

Vous pouvez en outre relier des plans et des initiatives de marketing à des tâches afin de suivre leur évolution. Ces progrès sont accessibles à tous les membres de l'équipe. Cela permet également d'éviter les doublons et de favoriser la responsabilisation.

Cette transparence permet également d'éliminer la redondance des flux de travail et de rendre les délais transparents afin de stimuler la productivité de l'équipe.

La fonction d'annotation de ClickUp permet aux équipes d'attribuer des commentaires aux fichiers pour une collaboration plus rapide

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez et partagez facilement les progrès avec les tableaux de bord visuels de ClickUp

Générer un meilleur contenu plus rapidement grâce à l'IA de ClickUp

Organisez vos base de données de contenu de manière centralisée

Simplifier l'idéation grâce à la capacité de ClickUp à résumer les conversations, les tâches, les campagnes et le contenu

Optimiser les délais de livraison des projets grâce à la bibliothèque de modèles de ClickUp

Limites de ClickUp

Ce n'est pas un système de gestion de contenu à part entière comme WordPress

Courbe d'apprentissage élevée en raison de la pléthore de fonctionnalités

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez l'équipe de vente pour plus de détails sur le plan

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ commentaires)

Démarrez votre site Web avec la plateforme de gestion de projets de conception de sites Web de ClickUp

Construire et personnaliser le site web de vos rêves devrait être facile avec toutes ces alternatives WordPress à votre disposition.

Mais l'ajout d'un outil de gestion de projet polyvalent comme ClickUp vous permettra de l'expédier, de l'optimiser et de le modifier plus rapidement. S'inscrire à ClickUp et mettez votre site web en ligne en un rien de temps !