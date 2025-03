10 Meilleurs outils d'analyse Instagram pour suivre les performances en 2025

Plus de 2 milliards de personnes utilisent Instagram chaque mois. En tant que responsable des médias sociaux, vous êtes en concurrence avec d'autres marques, des mèmes aléatoires, des vidéos de chats et d'autres influenceurs pour attirer l'attention.

Comment faire pour élaborer une stratégie Instagram qui vous permette d'obtenir les résultats escomptés ? Tout d'abord, en tirant des enseignements des données. Vous avez besoin d'applications d'analyse Instagram pour repérer les tendances, les idées et les opportunités.

Les outils d'analyse Instagram vous aident à suivre les performances de votre contenu et de votre compte Business Instagram. Obtenez des informations précieuses à partir des données d'analyse qui se traduisent par un meilleur retour sur investissement de votre investissement Instagram.

Ce billet traite des 10 meilleurs outils de suivi des analyses Instagram, de leurs fonctionnalités, de leurs inconvénients et de leurs prix, et de la façon dont ils peuvent façonner votre stratégie marketing.

Que faut-il rechercher dans un outil d'analyse Instagram ?

Voici ce que vous devriez rechercher dans les outils d'analyse Instagram.

Un suivi complet : Recherchez des outils d'analyse Instagram qui fournissent des analyses approfondies et des rapports robustes qui couvrent des indicateurs cruciaux tels que la portée, l'engagement, la performance des hashtags et la croissance des abonnés

Recherchez des outils d'analyse Instagram qui fournissent des analyses approfondies et des rapports robustes qui couvrent des indicateurs cruciaux tels que la portée, l'engagement, la performance des hashtags et la croissance des abonnés Insights sur l'audience : Votre outil d'analyse Instagram devrait vous donner accès à des données démographiques détaillées sur les abonnés, notamment l'emplacement, l'âge, le sexe, les indicateurs d'engagement et l'intérêt de vos followers

Votre outil d'analyse Instagram devrait vous donner accès à des données démographiques détaillées sur les abonnés, notamment l'emplacement, l'âge, le sexe, les indicateurs d'engagement et l'intérêt de vos followers Interface conviviale : Sélectionnez un outil d'analyse Instagram puissant doté d'un tableau de bord intuitif afin que les différentes parties prenantes puissent naviguer et accéder facilement aux données d'analyse

: Sélectionnez un outil d'analyse Instagram puissant doté d'un tableau de bord intuitif afin que les différentes parties prenantes puissent naviguer et accéder facilement aux données d'analyse Suivi en temps réel : Optez pour un outil avec un suivi en temps réel des interactions avec le public et du contenu en tendance

Optez pour un outil avec un suivi en temps réel des interactions avec le public et du contenu en tendance Recherche d'analyse concurrentielle: Choisissez un outil d'analyse Instagram qui vous permet de comparer vos performances à celles de vos concurrents afin d'identifier les domaines d'optimisation et de croissance

Choisissez un outil d'analyse Instagram qui vous permet de comparer vos performances à celles de vos concurrents afin d'identifier les domaines d'optimisation et de croissance Optimisation : Recherchez des fonctionnalités de recommandation dans l'outil d'analyse Instagram, telles que des suggestions alimentées par l'IA autour des heures de publication optimales, des types de contenu optimaux tels que les bobines par rapport aux posts, et des idées de légendes et de hashtags basées sur les données historiques et les tendances

Recherchez des fonctionnalités de recommandation dans l'outil d'analyse Instagram, telles que des suggestions alimentées par l'IA autour des heures de publication optimales, des types de contenu optimaux tels que les bobines par rapport aux posts, et des idées de légendes et de hashtags basées sur les données historiques et les tendances Capacités d'intégration : Optez pour un outil Instagram qui s'intègre à votre pile technologique existante d'outils de gestion des médias sociaux et de plateformes d'analyse pour une stratégie de marketing des médias sociaux cohérente et axée sur les données

Les 10 meilleurs outils d'analyse Instagram à utiliser en 2024

1. SocialBook

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SocialBook-for-Instagram-Analytics-1400x810.png SocialBook pour Instagram Analytics /$$$img/

via Livre social SocialBook est un outil d'analyse Instagram qui aide les marques et les influenceurs à booster leur rayonnement sur les médias sociaux et à développer leur entreprise. SocialBook aide les marques à à gagner du temps dans la recherche, la prise de contact et la collaboration avec les influenceurs.

Supposons qu'une marque de vêtements cyclistes pour femmes professionnelles prévoit de lancer une campagne marketing sur Instagram. L'objectif est de créer une campagne de lancement de produits avec l'assistance de professionnelles du cyclisme sur Instagram, de recueillir les commentaires des clients et de créer une communauté engageante.

La marque utilise un outil d'analyse Instagram pour trouver des influenceurs dans leur niche, envoyer des e-mails et gérer la campagne à partir d'un tableau de bord unique.

L'outil d'analyse Instagram gratuit de SocialBook aide les créateurs de contenu à augmenter le nombre d'abonnés et à monétiser leur portée, ce qui en fait l'un des outils d'analyse des médias sociaux les plus populaires.

Meilleures fonctionnalités de SocialBook

Gérez les relations avec les influenceurs en ajoutant des notes aux profils et obtenez une image claire de la collaboration

Les fonctionnalités d'intégration vous permettent d'envoyer des e-mails en masse à tous les influenceurs de votre liste en une seule fois

Évaluez les performances et les revenus de chaque influenceur en suivant leurs codes de réduction uniques

Suivi kPI marketing à l'aide du tableau de bord d'analyse des comptes et obtenir des informations sur les coûts des campagnes

Limites de SocialBook

Certains utilisateurs signalent des problèmes occasionnels et des retards dans la mise à jour des données analytiques

Les utilisateurs trouvent que la navigation dans le module d'analyse est complexe

Prix de SocialBook

Platinum : 499 $/mois (facturé annuellement)

: 499 $/mois (facturé annuellement) Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (56 commentaires)

4.7/5 (56 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

2. SocialPilot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/SocialPilot-Calendrier-View-Example.png Exemple d'affichage du Calendrier de SocialPilot /$$$img/

Via SocialPilot Vous n'obtenez pas d'engagement malgré la mise en ligne régulière de stories et de posts Instagram ? Il se peut que votre contenu ne trouve pas d'écho auprès de vos abonnés.

Comprendre le comportement et les attentes du public est un élément essentiel de croissance une stratégie pour développer vos comptes Instagram.

Un outil d'analyse Instagram, SocialPilot, vous aidera à comprendre votre public cible. Obtenez des informations à l'aide d'un score de qualité d'audience sur Instagram pour prendre des décisions stratégiques en matière de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de SocialPilot

Suivez les analyses de vos suivis Instagram, que vous les publiez en utilisant SocialPilot ou non

Planification automatique de rapports PDF personnalisables pour différents profils Instagram et alertes Slack sur vos actions en attente

L'assistant IA de SocialPilot vous aide à réécrire et à réorienter votre contenu

Utilisez des modèles de médias sociaux et générez des légendes pour vous assurer que chaque message correspond à la voix de votre marque

Limites de SocialPilot

Pas d'alerte en cas de programmation d'un nouveau post en même temps qu'un autre, ce qui entraîne une double publication

Les rapports d'analyse ne sont pas aussi complets que ceux d'autres outils, tels que Google Analytics

Prix de SocialPilot

Professionnel : 22,5 $/mois (facturé annuellement)

: 22,5 $/mois (facturé annuellement) Petite équipe : 37,5 $/mois (facturé annuellement)

: 37,5 $/mois (facturé annuellement) Agence : 75 $/mois (facturé annuellement)

: 75 $/mois (facturé annuellement) Agence+ : 150 $/mois (facturé annuellement)

G2: 4.5/5 (673 commentaires)

4.5/5 (673 commentaires) Capterra: 4.4/5 (362 commentaires)

3. Phlanx

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Phlanx-for-Instagram-analytics.png Phlanx pour l'analyse d'Instagram /$$$img/

via Phlanx Des experts en sécurité affirment qu'Instagram accueille des millions de faux comptes de robots.

Les outils d'analyse d'Instagram comme Phlanx vous aident à repérer les comptes avec de faux abonnés ou à découvrir si les posts d'un influenceur reçoivent un engagement légitime. Obtenez un meilleur retour sur investissement de vos dépenses en marketing d'influence.

Les outils de Phlanx logiciel de marketing de contenu calcule trois indicateurs clés de l'engagement sur Instagram : le calculateur d'engagement sur Instagram, le calculateur de likes sur les posts Instagram et le suivi des concurrents sur Instagram.

Des outils gratuits comme l'analyse Instagram de Phlanx permettent également de suivre l'engagement de vos comptes et de vos concurrents afin de rationaliser les futures campagnes Instagram.

Les meilleures fonctionnalités de Phlanx

Audit Instagram sur les comptes des influenceurs pour identifier leurs abonnés réels ou inactifs et leur taux d'engagement

Mesurez le taux d'engagement de votre compte avec le calculateur d'engagement Instagram de Phlanx pour vous assurer que votre public résonne avec votre contenu

Comparez votre compte avec celui de votre concurrent pour évaluer les indicateurs clés et les données quantitatives côte à côte

Repérer les influenceurs tendance d'Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux à l'aide des Top Lists de Phlanx

Limites de Phlanx

Les données d'indicateurs spécifiques telles que l'intérêt de l'audience peuvent être peu fiables

Prix de Phlanx

Basique : 39 $/mois

: 39 $/mois Premium : 60$/mois

: 60$/mois Business : 90 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez d'avis

4. Analisa.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Analisa-for-TikTok-marketing.png Analisa pour Instagram Analytics /$$img/

via Analisa Supposons que vous êtes un responsable des médias sociaux qui gère plusieurs comptes. La solution d'Analisa, alimentée par l'IA, est un outil de gestion des médias sociaux logiciel d'analyse marketing d'Analisa fournit des informations en temps réel sur des questions cruciales concernant Instagram, telles que les heures de publication optimales, les idées de campagnes d'influence et les données démographiques de l'audience.

Utilisez les outils d'analyse Instagram gratuits d'Analisa pour l'analyse des concurrents, le suivi historique des performances et la cartographie des influenceurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Analisa.io

Analyses détaillées pour votre stratégie de contenu Instagram, y compris les statistiques d'engagement, l'analyse des hashtags et la croissance des abonnés

Tirez la performance historique de l'influenceur des posts et des insights sociaux pour des intervalles de dates personnalisés

Rapports personnalisés avec des informations détaillées pour différentes parties prenantes, donnant une compréhension de la stratégie marketing et de la performance d'Instagram basée sur des données

Téléchargez des rapports détaillés dans des modèles visuellement attrayants au format PDF ou CSV

Limites d'Analisa.io

L'analyse comparative des hashtags et l'analyse démographique ne sont disponibles que sur les forfaits payants

Certains utilisateurs se plaignent de l'imprécision des analyses

Prix d'Analisa.io

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: 48,30 $/mois (facturé annuellement)

48,30 $/mois (facturé annuellement) Plus: $104.30 / mois (facturé annuellement)

$104.30 mois (facturé annuellement) Pro: $167.30/mois (facturé annuellement)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. Squarelovin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Squarelovin-Instagram-Analytics-tool.png Outil d'analyse Instagram de Squarelovin /$$$img/

via Squarelovin Selon les résultats de Matter, 69 % des consommateurs font confiance aux influenceurs plutôt qu'aux informations provenant de la marque.

En tant que responsable du marketing numérique gérant plusieurs clients, vous devez sourcer du contenu généré par les utilisateurs et travailler avec les comptes de médias sociaux et les influenceurs de votre niche pour gagner la confiance des clients.

Squarelovin est l'un des meilleurs outils d'analyse Instagram gratuits pour curer le contenu de la communauté et optimiser vos performances Instagram à partir d'un seul tableau de bord. L'outil d'analyse comprend des fonctionnalités telles que l'analyse des hashtags et les frontaux des créateurs et des gestionnaires.

Construisez une marque qui résonne avec vos clients et créez des partenariats significatifs avec les créateurs de contenu.

Squarelovin meilleures fonctionnalités

Le tableau de bord analyse les indicateurs tels que les impressions, la portée, l'engagement des articles et des messages, la croissance du compte, les adeptes et les interactions avec les abonnés

Évaluation de l'activité des abonnés et suivi du hashtag en temps réel pour des intervalles de temps personnalisés

Créez et téléchargez des rapports personnalisés au format PDF ou Excel

Limites de Squarelovin

Temps de chargement lents et problèmes

Absence de fonctionnalités essentielles telles que l'analyse concurrentielle, l'analyse de base et l'écoute sociale

Prix de Squarelovin

Basic: Gratuit

Gratuit Influenceur: 9,90 €/utilisateur/mois

9,90 €/utilisateur/mois Business: €14,90/utilisateur/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. TapInfluence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/TapInfluence-for-Instagram-influencer-analytics-1400x607.png TapInfluence pour l'analyse des influenceurs sur Instagram /$$$img/

via TapInfluence Un excellent moyen de stimuler votre présence et vos indicateurs Instagram est de faire appel à des influenceurs pour parler de vos produits et de votre marque. Utilisez TapInfluence pour mener des campagnes d'influence sur mesure.

TapInfluence est une plateforme de marketing d'influence de bout en bout permettant aux responsables des médias sociaux de rechercher, de contacter et de travailler avec un vaste réseau de micro et grands influenceurs sur Instagram.

Les meilleures fonctionnalités de TapInfluence

Tableau de bord analytique complet pour mesurer le retour sur investissement de vos campagnes de marketing d'influence

Flux de travail avancés de gestion de campagne pour gérer de bout en bout les relations avec les influenceurs, du partage du brief à l'exécution

Annuaire d'influenceurs étendu pour cibler les utilisateurs d'Instagram intéressés par votre niche de produits

Limites de TapInfluence

Courbe d'apprentissage abrupte lors de la première navigation dans les fonctionnalités de TapInfluence

Manque de capacité de création de contrat ou de négociation lors du travail avec les influenceurs

Prix de TapInfluence

Standard : 1999$/mois

: 1999$/mois Agence : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Entreprise : Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Sprout Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/sprout-social-user-interface.png Tableau de bord SproutSocial /$$$img/

via SproutSocial Imaginez que vous deviez jongler entre différentes plateformes d'analyse pour gérer vos médias sociaux et votre gérer les campagnes publicitaires pour plusieurs comptes de médias sociaux.

Un outil efficace logiciel d'analyse marketing stimulera la présence de votre marque de manière organique et garantira une hausse de vos indicateurs d'engagement et de vente.

Les marques utilisent SproutSocial pour suivre les commentaires des clients et évaluer et améliorer leurs performances marketing sur Instagram. Effectuez une analyse des concurrents pour suivre la croissance de l'audience des marques concurrentes sur les plateformes de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Optimisez votre planification avec des outils créatifs, des flux de travail intuitifs et des fonctionnalités de planification, le tout au sein d'une seule et même plateforme

L'analyse des stories Instagram mesure l'impact à long terme de vos stories via les clics, les réponses et d'autres KPI importants

Analyse des données au niveau des posts et des profils, des hashtags et de l'engagement du public pour plusieurs clients

S'intègre avec Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn et d'autres plateformes de médias sociaux

Limites de Sprout Social

La lenteur de l'interface du Calendrier de publication

La courbe d'apprentissage abrupte car l'outil est livré avec de vastes fonctionnalités et fonctions

Prix de Sprout Social

Prix standard : 249$/mois

: 249$/mois Professionnel : 399 $/mois

: 399 $/mois Avancé : 499 $/mois

: 499 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,600+ reviews)

4.4/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (571 commentaires)

8. Quintly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Quintly-for-Instagram-Analytics.png Quintly pour Instagram Analytics /$$img/

via Quintly Quintly apporte son assistance à votre marketing numérique initiatives avec des analyses avancées des médias sociaux pour suivre vos concurrents et les tendances dynamiques d'Instagram.

Les outils d'analyse de Quintly mesurent la croissance des abonnés de votre compte Instagram et trouvent des consommateurs uniques qui s'engagent avec vous. La fonctionnalité d'analyse du contenu Instagram identifie les types de contenu les plus performants pour votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de Quintly

Personnalisez et organisez les indicateurs sur des tableaux de bord flexibles en fonction de vos objectifs en matière de médias sociaux

Partagez les rapports de vos tableaux de bord personnalisés avec la personne assignée selon l'heure et la fréquence que vous avez sélectionnées

Quintly enregistre automatiquement les données de performance des Instagram Stories en suivant les données de vos stories toutes les 30 minutes

S'intègre aux insights Instagram pour afficher le nombre de personnes qui s'engagent avec votre contenu et la fréquence à laquelle elles le voient

Limites de Quintly

Les rapports de données étendus peuvent être difficiles à utiliser

Cher pour les petites entreprises ou les utilisateurs individuels

Prix de Quintly

Prix de 315 $/utilisateur/mois (pour trois profils de médias sociaux)

G2: 4.7/5 (68 commentaires)

4.7/5 (68 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Minter.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Minter.io-Instagram-Analytics-tool-1400x911.png Outil d'analyse Instagram de Minter.io /$$$img/

via Minter Vous menez une campagne sur les médias sociaux et n'obtenez pas l'engagement souhaité ? Améliorez la réussite de votre campagne sur les médias sociaux campagnes de marketing avec l'analyse des hashtags sur Instagram.

Suivez le nombre et la fréquence des posts comportant plusieurs hashtags liés à votre marque, et suivez les hashtags de vos concurrents pour comprendre ce qui fait bouger vos fans sur Instagram.

Minter.io, un outil d'analyse Instagram, surveille les campagnes de hashtags Instagram de votre marque et évalue leurs performances. Vous pouvez comprendre quels types de posts, de photos, de vidéos et de carrousels sont tendance afin de les utiliser pour un engagement maximal.

Les meilleures fonctionnalités de Minter.io

Réalisez un audit Instagram complet et obtenez un rapport détaillé avec des conseils d'optimisation pour vos paramètres de bio Instagram, vos abonnés, vos posts et vos stories avec la fonctionnalité Audit de Monter

Comprenez le type d'abonnés que vous obtenez à partir d'une campagne spécifique ou comment l'audience quotidienne change en même temps que les mises à jour des médias toutes les heures

Évaluez le nombre d'abonnés que vous gagnez et perdez quotidiennement et estimez les données historiques de croissance

Découvrez à quel moment votre contenu obtient le plus de likes et de commentaires et quels hashtags obtiennent les niveaux d'engagement les plus élevés

Limites de Minter.io

L'exportation des rapports prend du temps et est laborieuse

Les données des concurrents manquent de profondeur

Prix de Minter.io

Argent : 9$/utilisateur/mois

: 9$/utilisateur/mois Or : 19$/utilisateur/mois

: 19$/utilisateur/mois Platine : 39$/utilisateur/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Trou de serrure

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Keyhole-dashboard.png Trou de serrure pour les analyses Instagram /$$$img/

via Trou de serrure Keyhole est une application d'analyse Instagram permettant aux marques de trouver les données des influenceurs sans travail fastidieux. Contrairement à d'autres outils d'analyse Instagram, Keyhole suit les performances des influenceurs en fonction des objectifs de votre campagne.

De plus, séparez leurs indicateurs d'engagement et comparez le sentiment global et la performance pour comprendre leur efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Keyhole

Analyse des mots-clés et des hashtags pour rechercher des influenceurs dans votre niche

Analyses avancées pour identifier les comptes d'entreprise avec un engagement authentique et ceux avec de faux abonnés

Planifiez et publiez vos posts, bobines et histoires sur les médias sociaux à l'aide de la fonctionnalité de publication intelligente

Limites du trou de serrure

Manque de tutoriels sur les produits pour les utilisateurs débutants

Prix légèrement supérieur à celui des autres outils du marché

Prix de Keyhole

Individuel: $63/mois

$63/mois Teams: $119/mois

$119/mois Pro : 199 $/mois

: 199 $/mois Avancé: 359 $/mois

359 $/mois **Enterprise : à partir de 833 $/mois

G2: 4.3/5 (68 commentaires)

4.3/5 (68 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Autres outils de gestion des médias sociaux

Alors que les autres plateformes de médias sociaux et outils d'analyse se concentrent sur les insights Instagram de niveau surface et.. marketing entrant clickUp est un outil de gestion de projet pour les projets de équipes marketing afin d'augmenter la productivité globale. ClickUp aide à façonner votre stratégie Instagram en gérant les campagnes d'influence et les tâches de rapports sur un emplacement centralisé.

Tirez parti de l'expertise de ClickUp outil de gestion de projet pour les médias sociaux pour suivre votre calendrier de médias sociaux, y compris vos posts et bobines Instagram, et faire des remue-méninges sur les campagnes de médias sociaux dans un tableau de bord facile à utiliser.

Collaborez avec les membres de votre équipe marketing et les parties prenantes en temps réel tout en travaillant sur de nouvelles idées de campagne en utilisant Tableaux blancs ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Whiteboards-Collaboration.png Tableau blanc Collaboration /$$img/

Collaborez de manière créative avec toute l'équipe en utilisant les Tableaux blancs interactifs de ClickUp

Les agences de marketing numérique et les responsables des médias sociaux utilisent ClickUp comme source unique de vérité pour gérer les analyses Instagram et collationner des informations complètes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp est une application pré-construite de analyse des médias sociaux automatisent vos flux de travail sur Instagram et permettent aux responsables des médias sociaux de suivre les projets en ajoutant des étiquettes, des dépendances et des avertissements

Générer de nouvelles idées pour l'optimisation des campagnes afin de développer votre compte Instagram en utilisant Outils d'IA de ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/sprints.png Campagnes de marketing /$$$img/

Élaborer une stratégie et exécuter des campagnes de marketing avec ClickUp

Cherchez-vous à accroître la notoriété de votre marque, à générer des prospects ou à stimuler les ventes ? Quel que soit votre objectif, utilisez Documents ClickUp pour trouver des idées et dresser la liste des indicateurs permettant de suivre la réussite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Docs.gif ClickUp Docs GIF /$$img/

Utilisez ClickUp's Docs pour créer et connecter de beaux documents, wikis, et plus encore pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

Rassemblez des données pertinentes telles que le nombre d'abonnés, la portée de l'influenceur et les analyses de base, et organisez ces informations dans le fichier Vue Tableur pour suivre ces données dans le temps

Permettez à chacun de voir ses objectifs et la manière dont ils s'inscrivent dans la vision d'ensemble, et visualisez la progression à l'aide des outils suivants Jalons ClickUp Utilisez ClickUp Brain pour créer du contenu IA pour les légendes, le contenu, les idées et bien plus encore !



/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Product-Development-Roadmap-Tableau blanc-Template.jpg Capture d'écran du modèle de Tableau blanc de la feuille de route de développement de produits de ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produits de ClickUp pour planifier, suivre et célébrer visuellement les jalons du développement de vos produits

De la création d'une nouvelle stratégie Instagram à l'ajustement de votre stratégie de contenu existante, en passant par l'ajustement de votre budget pour les publicités, Diagrammes de Gantt vous permettent de forfaiter votre réussite

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités avancées telles que ClickUp IA ne sont disponibles que sur les forfaits payants

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

Choisissez les bons outils d'analyse Instagram pour suivre vos performances

Les outils d'analyse Instagram listés ici vous permettent de suivre des indicateurs d'audience détaillés pour votre profil Instagram, d'afficher des indicateurs de performance individuels et de recommander des opportunités d'optimisation.

Les capacités de gestion de projet de ClickUp comprennent des modèles d'analyse des médias sociaux prêts à l'emploi, un outil IA adapté à.. la production de contenu à grande échelle et un tableau de bord collaboratif.

De la gestion des indicateurs Instagram et des campagnes d'influence à la génération d'idées de contenu pour vos publications sur les médias sociaux avec l'IA, ClickUp le fait.

ClickUp est une solution de gestion des médias sociaux l'intégration avec les meilleurs outils d'analyse Instagram permet un flux de données sécurisé entre les outils tiers. Utilisez ClickUp pour gérer vos projets Instagram sans passer d'un outil d'analyse Instagram à l'autre.

Commencez sur ClickUp pour un essai gratuit.