10 Meilleures Alternatives Squarespace en 2024 (Critiques & ; Prix)

Squarespace est un constructeur de sites web qui vous permet de créer des pages d'atterrissage visuelles époustouflantes pour tous vos produits et services. Cette solution tout-en-un facilite la création de sites web grâce à des modèles et des services d'hébergement qui simplifient le nombre d'outils à utiliser pour commencer à construire votre boutique en ligne.

Les utilisateurs apprécient le fait que Squarespace propose un prix bas et simplifie la création de sites web avec une interface conviviale. Business pour la conception de projets créatifs et de sites web simples, il n'est pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de servir les entreprises de commerce électronique.

Squarespace n'offre pas autant d'options de paiement que ses concurrents. Il ne gère pas les équipes commerciales multidevises et les transactions au point de vente ne sont pas aussi fluides.

Heureusement, d'autres options s'offrent à vous lorsqu'il s'agit d'héberger et de créer un site web de commerce électronique - ou lorsque vous souhaitez d'autres alternatives à Squarespace en général.

Nous vous présentons ici les 10 meilleures alternatives à Squarespace en fonction de leurs fonctionnalités, de leurs limites et de leurs prix. De plus, nous vous montrerons ce qu'il faut garder à l'esprit lors du choix d'une plateforme d'hébergement pour votre propre site web. 💪

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Squarespace?

Vous savez que vous avez besoin d'un constructeur de site web, mais vous ne savez pas lequel. Avant de vous plonger dans les différentes options, prenez le temps de réfléchir aux fonctionnalités et aux fonctions dont vous avez besoin. 👀

Voici quelques fonctionnalités de base à garder à l'esprit lorsque vous cherchez des alternatives à Squarespace :

Flexibilité: Squarespace offre un nombre limité de modèles, mais aucun d'entre eux n'est vierge. Recherchez un outil qui offre une personnalisation achevée si vous voulez construire un site Web qui se démarque de la foule

Squarespace offre un nombre limité de modèles, mais aucun d'entre eux n'est vierge. Recherchez un outil qui offre une personnalisation achevée si vous voulez construire un site Web qui se démarque de la foule Traitement des paiements: Vous avez besoin d'une solution qui offre un traitement des paiements complexe pour un large public d'utilisateurs ? Choisissez une alternative qui offre une assistance au paiement, y compris la flexibilité de traitement

Vous avez besoin d'une solution qui offre un traitement des paiements complexe pour un large public d'utilisateurs ? Choisissez une alternative qui offre une assistance au paiement, y compris la flexibilité de traitement Intégrations: Squarespace propose très peu d'applications tierces, ce qui limite vos possibilités de conception à ce qu'elles offrent. De nombreuses alternatives à Squarespace font des intégrations, ce qui augmente la flexibilité et ouvre la porte à plus de créativité

Squarespace propose très peu d'applications tierces, ce qui limite vos possibilités de conception à ce qu'elles offrent. De nombreuses alternatives à Squarespace font des intégrations, ce qui augmente la flexibilité et ouvre la porte à plus de créativité Collaboration en temps réel: La conception d'un site Web implique souvent plusieurs parties. Choisissez un outil qui vous permet d'ajouter plusieurs administrateurs ayant un contrôle total sur les modifications de conception

Les 10 meilleures alternatives à Squarespace à utiliser en 2024

Ici, nous avons compilé une liste des 10 meilleures alternatives à Squarespace. Des constructeurs de sites de base qui ne nécessitent aucun code à ceux où vous pouvez ajouter votre propre CSS personnalisé, vous trouverez un outil pour créer un site web époustouflant à vendre en ligne. 🙌

1. WordPress

via WordPress Lorsque vous pensez à la création de sites web, WordPress vous vient probablement à l'esprit. L'un des constructeurs de sites Web les plus populaires, il n'est pas surprenant que WordPress soit une excellente alternative à Squarespace et arrive en tête de notre liste. Avec des centaines de plugins, de modules complémentaires et de fonctionnalités de codage personnalisé, vous pouvez créer un site Web complètement unique qui se démarque de la foule.

WordPress meilleures fonctionnalités

De nombreux outils de modification, dont un éditeur par glisser-déposer, CSS et HTML, permettent de créer facilement le site de vos rêves

L'interface intuitive est facile à naviguer, même pour les blogueurs débutants et les propriétaires de petites entreprises

La médiathèque intégrée permet de stocker toutes vos images et vidéos dans un seul espace, et vous pouvez utiliser des plugins pour tout organiser

Les options de personnalisation étendues, les outils de conception et les outils de référencement offrent un contrôle total sur l'apparence et le travail de votre site Web

Proposant plus de 70 langues, cette plateforme est l'une des meilleures options pour les entreprises mondiales et les entreprises à travers la planète

Plusieurs options d'hébergement WordPress (auto-hébergement sur wordpress.org ou hébergement de domaine personnalisé sur wordpress.com) offrent des alternatives pour toutes les préférences et tous les prix

WordPress limites

Alors que WordPress estopen source et qu'il existe un forfait gratuit, vous devez payer pour un forfait premium afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités

WordPress n'assiste qu'un seul utilisateur à la fois dans un article, ce qui signifie que la collaboration est limitée

WordPress prix

Free

Personnelle : 9$/mois

: 9$/mois Premium : 18 $/mois

: 18 $/mois Business : 40 $/mois

: 40 $/mois Commerce : 70 $/mois

: 70 $/mois Entreprise : A partir de 25 000 $ par an

G2 : 4.4/5 (8 600+ commentaires)

: 4.4/5 (8 600+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (14 700+ commentaires)

2. BigCommerce

via BigCommerce BigCommerce est une plateforme SaaS qui simplifie tout, de la création de sites web à la gestion du commerce électronique et des vitrines numériques. Utilisez-la pour gérer les ventes omnicanales, construire un site avec plusieurs vitrines et traiter les paiements de manière transparente. Elle offre même une assistance en matière de crypto-monnaie si vous êtes le pionnier d'une nouvelle ère du commerce électronique. 💰

Les meilleures fonctionnalités de BigCommerce

Un stockage, des catalogues et une bande passante illimités vous permettent de proposer autant de produits et de services que vous le souhaitez

La plateforme de commerce électronique vous permet de segmenter les magasins pour gérer les ventes entre les plateformes dans un seul espace pratique

Utilisez l'outil Open Data Solutions pour créer des expériences d'achat personnalisées et générer des informations sur la façon dont les utilisateurs naviguent sur votre site web et achètent des produits

Les fonctionnalités B2B comprennent la gestion des comptes d'entreprise, l'assistance prioritaire et les portails de facturation intégrés à votre site web

Limites de BigCommerce

Certains utilisateurs ont trouvé que les thèmes gratuits se ressemblaient souvent

Bien qu'il n'y ait pas de limites de stockage, il y a des limites de ventes annuelles pour lesquelles vous devrez acheter un forfait de niveau supérieur

BigCommerce Tarification

Standard : 39$/mois

: 39$/mois Plus : 105$/mois

: 105$/mois Pro : 399 $/mois

: 399 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

Les évaluations et les avis de BigCommerce

G2 : 4.2/5 (400+ avis)

: 4.2/5 (400+ avis) Capterra : 4.4/5 (300+ avis)

3. Shopify

via Shopify Shopify est un système de gestion de contenu connu pour ses fonctions de commerce électronique. Il est aimé par les sites de commerce électronique du monde entier grâce à des fonctionnalités telles que la caisse de marque, les certificats SSL et une interface conviviale. Construisez une boutique de commerce électronique étonnante avec des intégrations d'applications, des outils de point de vente et des fonctionnalités de rapports de données approfondies.

Shopify meilleures fonctionnalités

Des milliers de thèmes de conception et l'éditeur de site Web riche vous permettent de créer tout, d'un simple site Web de portfolio à des vitrines élaborées

Les outils de commerce électronique gèrent les paiements directement sur votre site, y compris les frais de transaction, les taxes et les réductions

L'intégration d'applications tierces vous permet de connecter des applications de messagerie, des outils de marketing et des applications de gestion de contenulogiciel de gestion de projet de site web pour des flux de travail transparents

Choisissez parmi plusieurs options d'hébergement web, y compris un nom de domaine personnalisé pour optimiser l'image de marque du site

Shopify limites

Il y a une courbe d'apprentissage pour démarrer

Les prix sont élevés, ce qui peut être une limite pour les particuliers et les petites équipes

Shopify prix

Basic : 39$/mois

: 39$/mois Shopify : 105 $/mois

: 105 $/mois Avancé : 399 $/mois

G2 : 4.4/5 (4 400+ avis)

: 4.4/5 (4 400+ avis) Capterra : 4.5/5 (6 200+ avis)

4. GoDaddy

via GoDaddy GoDaddy est l'un des meilleurs constructeurs de sites web grâce à un haut degré de personnalisation et à sa facilité d'utilisation. Les fonctionnalités du constructeur de sites web GoDaddy sont les suivantes Outils d'IA pour créer des sites web entiers à partir de zéro, ainsi que des modèles pour que vous puissiez apporter votre propre touche à la conception. De plus, profitez des outils d'e-mail et de marketing pour développer votre présence en ligne et fidéliser vos abonnés. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités deGoDaddy

AvecOutils d'IA pour le commerce électroniquepour les sites de vente en ligne, répondez à quelques questions sur votre site et vos produits pour générer instantanément un site magnifique en quelques minutes, sans faire le moindre travail

Les paiements GoDaddy gèrent toutes vos équipes commerciales pour vous, sans avoir à connecter un outil distinct

l'assistance client 24/7 fournit des réponses rapides si vous êtes bloqué lors de la conception ou de la gestion de votre site

GoDaddy Studio simplifie la création de contenu de marque avec des polices, des images et des designs personnalisés qui correspondent à votre site

Limites de GoDaddy

Certains utilisateurs ont estimé que les dispositions étaient difficiles à naviguer, en particulier sur les sites de grande taille

Intégrations, en particulier avecles logiciels de gestion de projetne sont pas toujours transparentes et peuvent présenter des problèmes

GoDaddy prix

Basic : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Premium : 14,99 $/mois

: 14,99 $/mois Commerce : 20,99 $/mois

Évaluations et critiques deGoDaddy

G2 : 3.9/5 (800+ commentaires)

: 3.9/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (1,200+ commentaires)

5. Strikingly (en français dans le texte)

via De manière frappante Strikingly est un outil de conception de sites web utilisé par les entrepreneurs et les grandes entreprises qui souhaitent un constructeur de site web ne nécessitant aucune expertise en matière de code. Avec une interface utilisateur simple, créez un site en moins de 30 minutes grâce à des modèles et des segments facilement modifiables.

Les meilleures fonctionnalités

Utilisez la fonctionnalité Simple Store pour créer une place de marché en ligne et connectez PayPal ou Stripe pour gérer les paiements

Connectez-vous avec vos clients grâce au chat en direct intégré, aux formulaires d'inscription et aux comptes d'adhésion

Les analyses offrent des diagrammes simples pour voir comment votre site Web fonctionne, quels produits les utilisateurs aiment le plus, et si vous êtes sur.. pour atteindre vos Objectifs * Connectez rapidement vos flux sociaux pour stimuler l'engagement avec les clients et utilisez l'outil Simple Blog pour répondre aux questions courantes et partager les mises à jour des produits

Les limites de l'action

Il n'existe pas de version gratuite

Bien que simple, les fonctionnalités sont limitées, ce qui le rend moins utile pour les marques plus complexes

Parfaitement Tarification

Limité : 12 $/mois

: 12 $/mois Pro : 20$/mois

: 20$/mois VIP : 59$/mois

Évaluations et critiques élogieuses

G2 : 4/5 (30+ commentaires)

: 4/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (10+ commentaires)

6. Webflow

via Flux WebFlux Web prend en charge le CSS, le HTML et le JavaScript et les transforme en un éditeur visuel qui vous permet de tirer parti de la puissance du code sans avoir à savoir comment l'écrire vous-même. L'éditeur par glisser-déposer facilite le déplacement des sections et l'ajout d'éléments tels que des champs de texte, des images et des barres de navigation. 🖱️

Webflow meilleures fonctionnalités

La structure de la page est entièrement personnalisable, vous pouvez donc modifier les pieds de page, les en-têtes et les composants, et pas seulement le texte et les images

Appliquez rapidement des changements de police de caractères et de couleurs à l'ensemble du site grâce au CSS en coulisse et à une interface simple à cliquer

Publiez directement sur le web ou utilisez la fonctionnalité d'exportation pour générer un fichier zip avec votre code pour une production personnalisée

Des animations riches et des fonctionnalités de recherche vous permettent d'extraire du contenu de n'importe quel endroit du site pour l'afficher sur les pages d'Accueil, les pages de produits, etc

Webflow limites

Bien que vous puissiez modifier une partie du code de base, vous ne pouvez pas changer tout le codage. Ce n'est donc pas le meilleur choix pour les développeurs qui veulent un contrôle total

Il n'y a pas d'application mobile, vous devez donc apporter des modifications et créer des sites Web à partir de votre bureau

Webflow prix

Démarrage : Free

: Free Basic : 18$/mois

: 18$/mois CMS : 29$/mois

: 29$/mois Business : 49$/mois

: 49$/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (500+ commentaires)

: 4.4/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ avis)

7. Duda

via Duda Conçu pour les marques et les agences SaaS, Duda est un constructeur de site web sécurisé grâce aux certificats SSL et à l'hébergement AWS, qui améliore également la stabilité du site. Avec une assistance client 24/7, il est facile de créer un site web et de trouver une aide instantanée dès que vous êtes bloqué.

Duda meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités de référencement garantissent que votre site est optimisé pour que les clients puissent vous trouver dans les moteurs de recherche

L'outil "glisser-déposer" ne nécessite aucune expérience en matière de code, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter d'avoir recours à un développeur

Les options de codage personnalisables vous permettent de vous plonger dans le HTML ou le CSS et d'apporter des modifications si vous souhaitez ajouter une touche personnelle

Les modèles et sections préconçus vous permettent de créer des sites rapidement et avec moins d'efforts

Duda limites

Bien qu'il y ait un essai gratuit, vous devrez payer si vous voulez continuer à l'utiliser

La personnalisation est limitée car vous ne pouvez pas changer de modèle facilement et les plugins sont limités

Duda prix

Basic : 25$/mois

: 25$/mois Teams : 39$/mois

: 39$/mois Agence : 69 $/mois

: 69 $/mois Marque blanche : 199 $/mois

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

8. Weebly

via Weebly Weebly est l'une des meilleures alternatives à Squarespace, car c'est un constructeur de site convivial pour les débutants qui ne nécessite aucune connaissance en matière de codage. Construisez un site gratuit ou optez pour un forfait payant pour augmenter la personnalisation et avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires. 👨🏽‍💻

Weebly meilleures fonctionnalités

Des thèmes créés par des designers et des modèles personnalisables signifient que votre site aura l'air d'avoir été fait par un professionnel

Construisez votre marque avec des polices personnalisées et des palettes de couleurs qui reflètent l'image que vous souhaitez donner à votre entreprise

Le constructeur par glisser-déposer vous permet d'organiser vos pages en toute simplicité

Les éditeurs de vidéos et d'images vous permettent d'apporter des modifications directement dans l'outil de création de sites Web, sans passer par des outils externes

Weebly limites

Le site se voulant simple, les fonctionnalités avancées et les intégrations sont limitées

Moins de fonctions sur le front-end et le back-end, en particulier pour les personnes qui aiment avoir un plus grand contrôle sur leur code

Weebly prix

free : Personnel::::::::::::::::::::::::::::::: :

Personnel::::::::::::::::::::::::::::::: : Personnels : 10$/mois

: 10$/mois Professionnel : 12 $/mois

: 12 $/mois Performance : 26 $/mois

G2 : 4.1/5 (400+ commentaires)

: 4.1/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (1 700+ commentaires)

9. Square

via Place Square est un géant du commerce électronique qui propose la création simplifiée de sites web pour les marques qui ont besoin d'une boutique en ligne. Avec un site Web Square, vous pouvez gérer les ventes en ligne et en magasin à partir d'un seul tableau de bord. De plus, gérez les ventes et votre site depuis l'application mobile ou vos canaux sociaux en toute simplicité.

Square meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi des dizaines de thèmes de sites web basés sur l'industrie ou le style

L'intégration transparente entre votre site web Square et Square POS unifie les paiements à travers les canaux

Ajoutez des éléments spéciaux qui mettent en avant les fonctionnalités et les produits ou partagez des codes de réduction pour augmenter les conversions

Un focus prêt pour le mobile signifie que votre site est optimisé pour les clients, qu'ils le visitent sur leur ordinateur de bureau ou depuis leur téléphone

Square limites

Les modèles sont limités et se ressemblent

Il y a une courbe d'apprentissage, en particulier lorsqu'il s'agit d'ajouter des produits

Square pricing (prix)

Free

Plus : 29 $/mois

: 29 $/mois Premium : 79 $/mois

G2 : 4.6/5 (700+ commentaires)

: 4.6/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 200+ avis)

10. Web.com

via Web.com Vous voulez le moyen le plus rapide et le plus simple de créer un site web ? Web.com se charge du travail grâce à un outil de création de sites web par l'IA. Il suffit de donner à l'outil IA quelques informations sur votre site pour qu'il génère en quelques minutes un design agréable à l'œil. ✍️

Web.com meilleures fonctionnalités

Le constructeur par glisser-déposer alimenté par l'IA réduit le temps nécessaire à la création d'un site

Optimisé pour le mobile, les clients peuvent facilement effectuer des achats même depuis leur téléphone ou leur tablette

Les services internes comprennent la conception, l'assistance à la boutique en ligne et les conseils de professionnels en matière de référencement

Sautez l'outil IA et créez votre propre site rapidement grâce aux modèles préconçus

Web.com limites

Idéal pour la création de sites web simples et sans prétention, les options de personnalisation sont limitées

Il n'y a pas de certificat SSL gratuit et il n'y a pas d'option pour des sauvegardes quotidiennes, ce qui limite les fonctions de sécurité

Web.com prix

Site web : $19.99

: $19.99 Site web + marketing : $24.99

: $24.99 Boutique en ligne : $34.99

: $34.99 En ligne Places de marché : $49.99

Web.com évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 3.7/5 (100+ commentaires)

Autres outils marketing

Alors que Squarespace et ces alternatives Squarespace offrent des fonctionnalités de création de sites Web, d'hébergement et de commerce électronique, ils n'aident pas à accomplir d'autres tâches de marketing. Des plateformes comme ClickUp offrent des fonctionnalités plus complètes pour les équipes marketing, notamment des outils IA pour créer du contenu pour les blogs, les pages d'atterrissage et d'autres supports marketing.

Utiliser ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, et de quelques détails clés

Une fois votre site web configuré et hébergé, il est temps de commencer à construire.. des campagnes de marketing pour vous faire remarquer par votre public. Utilisez Clickup pour gérer toutes vos campagnes de contenu et mettre en place des initiatives marketing qui aideront votre entreprise à atteindre de nouveaux sommets. ✨ ClickUp pour les équipes marketing gère tout, du brainstorming et de l'idéation à l'exécution et aux rapports. Créez des feuilles de route marketing avec des tableaux de bord et un Calendrier et suivez la progression en paramétrant des Objectifs réalisables. Collaboration en temps réel vous permet de travailler en toute transparence avec l'équipe, que vous utilisiez le logiciel Cartes mentales pour trouver des idées pour des articles sur les médias sociaux ou pour revoir des articles de blog sur le référencement.

Utilisez les différents tableaux de bord visuels pour suivre la progression d'un large intervalle d'initiatives. Construisez un calendrier de contenu éditorial et renseignez la date de mise en ligne de chaque billet. Ajoutez des champs personnalisés pour indiquer les informations importantes à inclure dans le contenu. Utilisez des drapeaux de priorité pour mettre en évidence les articles les plus importants. ClickUp AI vous permet de de générer du contenu pour les descriptions de produits les pages d'atterrissage, les blogs et les canaux sociaux plus rapidement que jamais. Les suggestions améliorent la lisibilité tandis que le correcteur orthographique et grammatical effectue des modifications en cours pour plus de clarté. Utilisez la fonctionnalité résumer pour transformer les paragraphes longs en sections concises qui respectent les limites de caractères.

L'application Outil d'écriture IA améliore également la mise en forme, en divisant instantanément les posts plus longs en sections faciles à digérer. Utilisez-le pour structurer les articles de blog, les bulletins d'information par e-mail et les pièces de pilier pour une meilleure lisibilité et une meilleure expérience utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez les données marketing ettableaux de bord des projets dans plusieurs vues, notamment sous forme d'échéanciers, de listes à faire et de diagrammes de Gantt

Simplifierles flux de travail marketing grâce à des automatisations qui prennent en charge les tâches redondantes et le travail chargé, afin que votre équipe se concentre sur des projets plus importants

Plus de 1 000 modèles, dontla stratégie produit etmodèles d'image de marque rationalisent les processus de forfaits etfaire gagner du temps lors du lancement d'initiatives marketing

ClickUp AI accélère et facilite la création de contenu en proposant des suggestions, en nettoyant les brouillons et en résumant les articles

Les tâches personnalisables vous permettent d'ajouter des champs personnalisés, des priorités et des dépendances pour créer des flux de travail qui évitent les blocages et font avancer les projets dans le pipeline marketing

Utilisez les fonctionnalités de rapports pour transformerles indicateurs de l'équipe commerciale en rapports visuels afin de susciter l'adhésion des parties prenantes clés aux futures campagnes de marketing

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités, comme ClickUp AI, ne sont disponibles que dans le cadre de forfaits payants, mais elles sont abordables pour la plupart des individus et des équipes

Vous devrez passer du temps à apprendre à naviguer dans l'outil car il y a beaucoup de fonctionnalités

ClickUp Tarification

Free Forever Plan

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

Gérez votre site avec un outil comme ClickUp*

Avec ces alternatives à Squarespace, vous pouvez donner vie à un site, que vous soyez une boutique de commerce électronique ou un particulier proposant des services professionnels. Des simples constructeurs de sites Web qui font le travail rapidement aux sites de codage personnalisables qui vous permettent de créer des sites primés, il y a une option pour tous les besoins des boutiques en ligne.

Une fois votre site construit et prêt à fonctionner, inscrivez-vous à ClickUp pour commencer à gérer vos flux de travail dans les domaines de la vente, du marketing et de la gestion de sites Web. Travaillez en temps réel aux côtés de votre équipe pour définir des Objectifs, construire des Tableaux de bord de suivi, et assigner des tâches pour tout, du développement de produits au marketing et au suivi. 🤩