Débloquer la croissance des entreprises : 10 outils utiles de segmentation de la clientèle [Critiques et prix]

N'êtes-vous pas fatigué de jeter un large filet sur le marché dans l'espoir d'attraper les bons clients pour votre entreprise ? 🕸️

Bien sûr que si ! Imaginez que vous puissiez identifier les clients à forte valeur ajoutée, prédire leurs préférences et créer des campagnes hyperpersonnalisées qui les touchent. **C'est la promesse d'une segmentation efficace de la clientèle !

Il ne s'agit pas seulement de diviser votre base de clients, mais de capturer leurs cœurs et leurs esprits avec des expériences sur mesure. Selon les statistiques marketing de 2021, les campagnes segmentées peuvent stimuler la croissance de votre chiffre d'affaires de 760 % !

Si vous souhaitez garder une longueur d'avance, il est logique de rechercher des outils de segmentation de la clientèle. Il s'agit de solutions logicielles qui permettent aux entreprises de collecter et d'analyser des données relatives à des sous-groupes d'audience, réduisant ainsi la charge de travail des équipes de marketing.

Dans ce guide, nous vous aiderons à trouver le meilleur outil de segmentation de la clientèle et nous vous présenterons également une solution marketing tout-en-un pour les équipes marketing ! 😊

Que faut-il rechercher dans les outils de segmentation de la clientèle ?

Voici un aperçu des caractéristiques clés qui devraient vous aider à choisir le logiciel de segmentation de la clientèle adapté à vos besoins :

Intégration des données: Déterminez si l'outil est compatible avec les systèmes existants et s'il permet d'agréger des données provenant de ces systèmes, par ex l'automatisation du marketing les plateformes d'analyse et les outils d'automatisation du marketing Logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour vous donner une vue d'ensemble équilibrée des groupes d'utilisateurs Interface conviviale: Une interface simple minimise la courbe d'apprentissage, permettant à votre équipe de se concentrer sur l'extraction d'informations plutôt que de se débattre avec la complexité Flexibilité de la segmentation: Les outils qui sont flexibles dans le développement des segments permettent une plus grande précision dans l'adaptation campagnes de marketing aux groupes cibles Précision et qualité des données: Une bonne segmentation repose sur des données précises. Assurez-vous que l'outil peut gérer le nettoyage, la validation et l'enrichissement des données afin de maintenir l'intégrité des informations disponibles Évolutivité: Assurez-vous que l'outil de segmentation de la clientèle sélectionné est suffisamment évolutif pour s'adapter à l'expansion de votre base de clients et de prospects et pour assister les niches en constante évolution Analyses et perspectives: Recherchez des outils qui fournissent des rapports précieux, vous permettant de surveiller les performances des segments, de suivre le comportement des consommateurs et d'identifier les tendances qui devraient orienter vos stratégies Budget: Comparez les fonctionnalités de différents outils et évaluez si l'investissement correspond à la valeur que l'outil apporte à votre entreprise 🌺

10 meilleurs outils de segmentation pour booster votre stratégie client

Nous avons exploré des dizaines de logiciels de segmentation client sur le marché et curé une liste de 10 produits qui peuvent révolutionner la façon dont vous comprenez et vous engagez avec votre public. Nos mini-examens ci-dessous vous aideront à faire le meilleur choix pour votre entreprise et à améliorer la satisfaction de vos clients ! 💯

1. Userpilot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Userpilot.png Pilote utilisateur /$$$img/

Via : Pilote utilisateur Si vous cherchez à trouver un équilibre entre la fidélisation et l'acquisition de clients pour votre Entreprise SaaS userpilot peut être un excellent outil de segmentation de la clientèle à exploiter !

Cette plateforme propose des options de segmentation avancées basées sur l'analyse de l'utilisation du produit. Créez des groupes de clients précis basés sur le comportement in-app, les sondages et les tests A/B et utilisez les données pour accélérer l'adoption des fonctionnalités.

Userpilot aide à créer des expériences d'onboarding personnalisées sans code pour les utilisateurs, ce qui en fait une option puissante pour améliorer les discussions. 🤩

Cet outil ne s'arrête pas au suivi des simples clics. Vous pouvez paramétrer des évènements personnalisés pour chaque interaction, des infobulles aux clics sur les boutons, obtenant ainsi une compréhension globale de l'engagement des utilisateurs. Segmentez les clients en fonction des rôles, des cas d'utilisation ou des étapes du parcours, en mettant le doigt sur les zones susceptibles de provoquer des frictions.

Les meilleures fonctionnalités de Userpilot

Perspicacité fonctions de suivi des clients Segmentation basée sur le comportement des utilisateurs in-app

Checklists d'onboarding pour les nouveaux utilisateurs

Assistance aux expériences basées sur les données pour optimiser les interactions avec les utilisateurs

Limites de Userpilot

Peut poser un problème d'apprentissage

Options de personnalisation limitées

Prix de Userpilot

Démarrage: 249 $/mois

249 $/mois Croissance: 499 $/mois

499 $/mois Entreprise: Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

2. Amplitude

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/5dd435c69f384956744d7ce1\_amplitude.png Amplitude /$$$img/

Via : Amplitude Amplitude se distingue comme un robuste outil d'analyse de la segmentation des clients adapté au B2B offrant une connaissance approfondie du comportement des clients pour améliorer les stratégies de croissance et d'expérience utilisateur. Cet outil permet de rationaliser facilement les données à travers votre stack avec une intégration native et des analyses comportementales.

Amplitude offre un affichage complet qui va au-delà des interactions avec le site web. Par instance, vous obtenez une compréhension nuancée du comportement des clients in-app. Il met le doigt sur les fonctionnalités fréquemment utilisées, identifie les points de chute et met en évidence les zones causant des frictions.

Cette approche axée sur les données permet non seulement d'évaluer les performances actuelles, mais aussi de prédire les tendances futures. En quelques clics, Amplitude vous permet d'évaluer la réussite potentielle d'une fonctionnalité. Soutenu par des données de première main, vous avez la liberté d'expérimenter des segments et de réfléchir à des stratégies utilisateur personnalisées.💫

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude

Segmentation combinée à l'analyse comportementale

Expérimentation de produits et de fonctionnalités

Tests sur divers segments d'audience

Mise en évidence des demandes de fonctionnalités à forte valeur ajoutée

Limites d'amplitude

Certains utilisateurs n'apprécient pas les limites d'utilisation pour les segments, les aperçus, les évènements, etc.

Options de filtrage complexes

Prix d'Amplitude

Débutant: Gratuit

Gratuit Plus: A partir de 49$/mois

A partir de 49$/mois Croissance: Prix personnalisé

Prix personnalisé Entreprise: Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4.5/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

3. Baremetrics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/baremetrics-app--1400x909.webp Baremetrics /$$$img/

Via : Baremetrics Baremetrics vous aide à organiser vos clients sans effort, en mettant à votre portée non seulement des données, mais aussi des comparaisons historiques significatives et instantanées.

Curieux de connaître la croissance de vos clients B2C ou ceux qui se sont inscrits au cours du dernier trimestre ? Baremetrics s'occupe de tout ! Ses riches fonctionnalités de rapports font de votre tableau de bord un hub d'informations exploitables.

Avec Baremetrics, créer et sauvegarder des groupes de clients personnalisés ne prend que quelques secondes, ce qui vous offre une flexibilité inégalée. Vous pouvez rapidement évaluer les performances des différents segments en suivant d'un coup d'œil les nouveaux ajouts, les expansions et même les taux de désabonnement. Ses fonctionnalités de prévision offrent des informations précieuses sur les futures projections de l'entreprise, en exploitant des indicateurs tels que le flux de trésorerie et les revenus récurrents mensuels (MRR) des forfaits en toute connaissance de cause .

Les meilleures fonctionnalités de Baremetrics

Filtres pour analyser des segments de clientèle spécifiques

Suivi de la croissance, de l'expansion et du désabonnement

Aperçu des futurs projets d'entreprise

Comparaisons de données historiques

Intégration avec des plateformes populaires comme Shopify, Stripe et Slack

Limites de Baremetrics

Le temps d'attente pour synchroniser les données peut être long

Rapports parfois imprécis

Prix de Baremetrics

Metrics: À partir de 108 $/mois

À partir de 108 $/mois **Récupération : à partir de 58 $/mois

Insights sur les annulations: A partir de 108 $/mois

A partir de 108 $/mois Forecast+: Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (60+ avis)

4.6/5 (60+ avis) Capterra: 3.4/5 (Moins de cinq avis)

4. Mixpanel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Mixpanel.png Mixpanel /$$$img/

Via : Mixpanel Vous voulez voir comment votre site web et votre produit se confondent aux yeux de vos utilisateurs ? Mixpanel vous aide à comprendre ce qui fonctionne, où et pourquoi. 👀

Cet outil peut comparer des cohortes d'utilisateurs pour dévoiler des schémas comportementaux et des distinctions, en obtenant des informations qui vont au-delà de la surface. Par exemple, vous pouvez lier votre site web à votre produit et disséquer le comportement des utilisateurs sur différents canaux. Concrètement, cela signifie créer des cohortes d'utilisateurs distinctes issues des médias sociaux et des canaux organiques, ce qui vous permet de mettre en évidence des distinctions dans leur adoption du produit.

La plateforme permet un processus de segmentation assez simple. Vous commencez par définir un objectif, collecter des données, choisir des segments, suivre l'engagement, créer du contenu personnalisé et vous réjouir de l'impact. C'est aussi simple que cela !

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Regroupement des utilisateurs à chaque étape et sur tous les canaux

Comparaison de cohortes pour des modèles de comportement distincts

Transformer les données en informations exploitables

Intégrations utiles comme mParticle et Freshpaint

Les limites de Mixpanel

Peut être coûteux pour les utilisateurs ayant des contraintes budgétaires

Installation et configuration potentiellement complexes

Prix de Mixpanel

Débutant: Gratuit

Gratuit Croissance: À partir de 20 $/mois

À partir de 20 $/mois Enterprise: A partir de $833/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

5. Tas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Heap-1400x664.png Bassin /$$img/

Via : Tasseau Heap est une sorte de billet VIP qui vous permet d'assister à chaque étape franchie par vos clients. Il suit automatiquement tous les détails les plus infimes - clics, swipes, taps, pages affichées, etc. Plus besoin de décider quels évènements suivre.🖱️

Heap vous explique comment modifier votre site pour améliorer l'expérience de vos clients. Et ce qui est encore plus cool ? Vous pouvez plonger dans les données et segmenter vos utilisateurs en fonction de leurs actions. Identifiez des modèles, regroupez les gens en fonction de leur interaction avec votre application, ou même triez-les en fonction des canaux marketing qui les ont conduits sur votre site.

Un gros avantage est qu'il s'agit d'un plateforme à code bas **Ainsi, même si le codage n'est pas votre fort, les rapports visuels de Heap transforment les données en une histoire que n'importe quel membre de votre équipe peut interpréter.

Les meilleures fonctionnalités de Heap

Suivi automatique des actions de l'utilisateur

Segmentation basée sur les actions effectuées sur le site ou dans l'application

Plateforme à code bas

Calculateur de ROI intégré pour suivre les rendements annuels Limites du tas

Ne suit que les interactions avec le frontend

L'exécution de requêtes volumineuses peut être lente

Prix de la mémoire vive

Free

Croissance: Prix personnalisé

Prix personnalisé Pro: Prix personnalisé

Prix personnalisé Premier: Prix personnalisé

Heap évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (40+ avis)

6. Piwik PRO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Piwik-basic-dashboard.png Piwik tableau de bord de base /$$$img/

Via : Piwik PRO Piwik PRO se distingue par le fait qu'il permet aux entreprises d'achever le contrôle de leurs données et de leur confidentialité en permettant l'auto-hébergement sur leurs serveurs. Cela change la donne pour les entreprises qui naviguent dans des réglementations strictes en matière de conservation des données ou qui donnent la priorité à une sécurité robuste. 🔒

Pour ajouter à son attrait, le Tag Manager est un sauveur pour les Business visant à gérer sans effort les codes de suivi sans avoir besoin de l'assistance d'un développeur. Il simplifie l'intégration des outils d'analyse et de marketing, de Google Analytics à AdWords en passant par Facebook Pixel.

Le Consent Manager est une autre fonctionnalité vedette, assurant une conformité transparente avec les réglementations sur la confidentialité des données telles que GDPR et CCPA en gérant et en suivant efficacement les consentements des utilisateurs pour la collecte de données.

Cerise sur le gâteau, la fonctionnalité Customer Data Platform (CDP) consolide les données provenant de diverses sources, offrant ainsi un aperçu complet du comportement des clients, de leurs préférences et de leurs interactions avec la marque.

Piwik PRO meilleures fonctionnalités

Auto-hébergement pour le contrôle des données

Suivi du code sans l'aide d'un développeur

Consentement de l'utilisateur pour une collecte de données conforme

Collecte, stockage et gestion des données clients à partir de sources multiples

Limites de Piwik PRO

Suivi limité du commerce électronique

Prix élevé pour certains utilisateurs

Prix de Piwik PRO

Core: Gratuit

Gratuit Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (30+ commentaires)

4.5/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (20+ commentaires)

7. Kissmetrics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Kissmetrics-1400x658.png Kissmetrics /$$$img/

Via : Kissmetrics Kissmetrics est comme un ami de confiance pour votre site web ou votre application, qui vous dit ce qui se passe et ce qui aurait besoin d'un petit coup de pouce. Pas de discours technique, juste de bonnes vieilles idées pour la réussite des clients et le marketing !

Si vous êtes dans le SaaS, pensez à savoir exactement où les visiteurs de votre site web se transforment en fans en fonction de la façon dont ils vous ont trouvé. À l'intention des détaillants en ligne, repérez les personnes qui dépensent le plus, déterminez comment elles vous ont trouvé et refaites cette danse de la victoire. 💃

Kissmetrics vous permet de créer des segments personnalisés adaptés aux paramètres des clients, assurant ainsi un ciblage précis. Ses outils d'engagement vous permettent d'entrer directement en connexion avec les utilisateurs par le biais d'e-mails ciblés et de messages in-app, le tout basé sur leur comportement.

Vous vous sentez d'humeur expérimentale ? Lancez-vous dans les tests A/B pour affiner les stratégies de messagerie et de synchronisation au sein de vos segments élaborés. Enfin, grâce aux rapports et au suivi, vous obtenez des rapports détaillés basés sur les interactions et les données des clients, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées.

Les meilleures fonctionnalités de Kissmetrics

Analyse comportementale

Groupes sur mesure pour un ciblage précis

Expérimentation de stratégies de messagerie

Rapports d'assistance à la prise de décision

Limites de Kissmetrics

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Intégrations limitées avec d'autres plateformes

Prix de Kissmetrics

Argent: 199 $/mois

199 $/mois Or: 499 $/mois

499 $/mois Platinum: Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Kissmetrics évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (100+ commentaires)

4.1/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

8. Google Analytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Google-Analytics.png Google Analytics /$$img/

Via : Google Analytics Google Analytics s'impose comme l'outil de segmentation de la clientèle par excellence, et ce pour de bonnes raisons. Il est gratuit et capable de gérer de vastes données personnalisées c'est un outil puissant. Conçu par Google, il extrait des informations sur le comportement des visiteurs, leurs achats, leur emplacement, l'utilisation de leur appareil et bien plus encore, tout en respectant les règles de confidentialité. 🆓

Google Analytics emploie l'apprentissage automatique des modèles et de l'automatisation, offrant des prédictions et des informations exploitables pour améliorer les expériences numériques. L'apprentissage en temps réel fonctionnalité de rapports vous permet de surveiller instantanément l'activité du site ou de l'application, tandis que le suivi des conversions fournit des informations cruciales sur les actions des clients.

De plus, son intégration transparente avec Google Ads lie les données de performance du site web pour un aperçu complet.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Alimenté par l'apprentissage automatique et l'automatisation

Segmentation détaillée basée sur les données démographiques, les intérêts et les comportements

Suivi instantané de l'activité du site ou de l'application

Intégration avec Google Ads

Les limites de Google Analytics

La vitesse d'extraction des données pourrait être considérablement améliorée

Limites des données en temps réel

Prix de Google Analytics

Free (gratuit)

(gratuit) Google Analytics 360 : Forfait basé sur un devis

G2: 4.5/5 (6,000+ reviews)

4.5/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (7 000+ avis)

9. Segment

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/segment-app-workspace-overview-1400x785.png Segment /$$$img/

Via : Segment La mission principale de Segment en tant qu'outil de segmentation de la clientèle est on ne peut plus claire : démocratiser les bonnes données pour toutes les équipes et afficher une vue unifiée des clients

Il rassemble des données provenant d'applications mobiles et web et se connecte à 300+ logiciels pour créer un hub centralisé permettant un accès et un traitement transparents.

Segment a la capacité de créer des segments dynamiques basés sur des données clients en temps réel, ouvrant ainsi la voie à communication personnalisée qui résonne vraiment. Avec ce logiciel de segmentation de la clientèle, vous ne vous contentez pas d'atteindre les clients, mais vous créez des audiences personnalisées pour des campagnes de marketing qui semblent faites sur mesure.

Segment est un excellent choix pour toutes les entreprises, des startups aux entreprises à forte croissance, qui cherchent à améliorer les interactions avec les clients, à affiner le processus de gestion de la relation client le forfait marketing et d'augmenter les taux de discussion. 📈

Segmenter les meilleures fonctionnalités

Collecte de données à partir de n'importe quelle source

Affichage unifié des clients

Segments dynamiques basés sur des données en temps réel

Audiences personnalisées pour une sensibilisation ciblée

Limites des segments

Le processus de création d'audiences d'exclusion peut s'avérer délicat

Tend à devenir coûteux au fil du temps

Tarification par segment

Free

Teams: A partir de 120$/mois

A partir de 120$/mois Business: Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (70+ commentaires)

10. Optimove

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Optimove.png Image du produit Optimove /$$$img/

Via : Optimove Optimove propose un processus de segmentation sophistiqué, utilisant des analyses de regroupement de clients et des modèles mathématiques pour découvrir des groupes de clients similaires. Ces micro-segments, actualisés quotidiennement, sont élaborés sur la base de données démographiques, de modèles de comportement et d'actions en temps réel.

Optimove se distingue par la polyvalence de sa segmentation : des groupes prédéfinis aux segments personnalisés, vous disposez d'un large éventail d'outils pour une analyse approfondie de la segmentation des clients ou pour des campagnes ciblées. Alimentant ce processus de segmentation de la clientèle, le bot d'optimisation marketing intégré à la plateforme, Optibot, passe inlassablement au peigne fin les données au sein des segments à la recherche de tendances et d'informations exploitables. 🤖

Optimove plonge également dans le cycle de vie du client, en suivant les changements entre les micro-segments pour capturer l'évolution des comportements, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de segmentation de la clientèle !

Les meilleures fonctionnalités d'Optimove

Des informations provenant de diverses sources

Segments sur mesure pour des campagnes ciblées

Bot d'optimisation du marketing natif

Capture de l'évolution des comportements des clients

Limites d'Optimove

Ne peut pas toujours mettre à jour les données en temps réel

Les contraintes de personnalisation peuvent être améliorées

Prix d'Optimove

Prix personnalisé pour les forfaits Build, Grow et Scale

G2: 4.6/5 (plus de 100 commentaires)

4.6/5 (plus de 100 commentaires) Capterra: 4.3/5 (Moins de 5 avis)

Autres outils marketing

Bien que les outils que nous avons présentés se concentrent sur la segmentation personnalisée de la clientèle, vous avez toujours besoin d'une solution logicielle dédiée pour mettre en œuvre vos forfaits de marketing et de génération de leads. C'est là que ClickUp brille, en offrant une suite de fonctionnalités marketing que vous trouverez inestimables ! 😻

De nombreuses équipes dépensent des centaines de dollars chaque mois pour différents types d'outils de marketing et de gestion de projet. Mais avec ClickUp, vous bénéficiez d'une solution rationalisée et rentable pour assister vos activités d'idéation, de lancement et de suivi de campagne de bout en bout ! Voyons comment.

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/sprints.png ClickUp pour les campagnes de marketing /$$img/

Brainstormer et construire des stratégies et exécuter des campagnes de marketing à toute échelle avec ClickUp

En tant que un outil de gestion de projet de premier ordre clickUp est un outil puissant de gestion de campagnes multicanal. Son environnement de travail modulable et ses Suite pour équipes marketing ont pour but de mettre en œuvre les meilleures stratégies de prospection et de conversion dans les limites des ressources disponibles !

Il faut des efforts coordonnés de la part de plusieurs services pour obtenir une produit nouvellement développé sur le radar de l'acheteur. En utilisant Les plus de 15 affichages de ClickUp avec ClickUp, vous pouvez facilement gérer et suivre la progression des tâches marketing au sein des équipes ou des segments de clientèle.

Imaginons que vous souhaitiez affecter ou réaffecter des tâches ou réduire les redondances au sein de l'équipe Vue Charge de travail pour ajuster les responsabilités de l'équipe tout au long de la campagne. De même, les vues Calendrier et Diagramme de Gantt sont des outils visuels qui vous sauveront la vie si vous devez respecter des calendriers marketing serrés.

Nous n'avons fait qu'effleurer la surface ! La plateforme offre un ensemble complet de fonctions pour la gestion de projet marketing stratégies de segmentation -brainstorm l'utilisation des Tableaux blancs ou de rationaliser la documentation marketing au sein de Documents ClickUp ! Connectez votre feuilles de route marketing directement aux tâches, ce qui rend la documentation de la stratégie et les calendriers de campagne vivent en parallèle de votre travail quotidien.

Commencez à orchestrer un parcours de campagne fluide avec ClickUp

Vous êtes anxieux à l'idée de lancer une nouvelle campagne ? Avec l'outil Modèle de plan marketing ClickUp vous pouvez obtenir votre la productivité de vos produits et de la mettre en œuvre en quelques minutes ! Il vous aide à établir des objectifs et des priorités spécifiques avec des points de repère réalisables. ClickUp dispose d'une galerie remplie d'autres modèles de marketing, y compris des options pour les dossiers de conception , forfaits de lancement de produits et parcours client plans.

Les cartes du parcours client de ClickUp tableaux de bord visuels facilitent le suivi de la progression : vous pouvez définir des objectifs mensuels ou trimestriels objectifs marketing et créez des Widgets pour suivre de près la forme que prennent vos prospects et vos utilisateurs.

Si vous prévoyez une campagne complexe ou à grande échelle, nous vous recommandons d'utiliser les outils suivants Automatisations ClickUp pour gagner du temps sur les tâches de routine, comme la mise à jour du statut des prospects ou le déclenchement d'e-mails.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

Tirez parti L'intégration transparente de ClickUp avec d'autres outils d'analyse et de référencement pour accéder à toutes les données marketing sans changer de plateforme. Vous avez plusieurs natifs et Activé par l'API !

Alors, sautez le pas, mettez de l'ordre dans vos activités marketing et laissez la force de ClickUp vous accompagner !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-App-store-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Applications et intégrations simplifiées /$$img/

Parcourez les applications et intégrations disponibles au sein de ClickUp pour faire le travail terminé dans une plateforme centralisée

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Solution de gestion du flux de travail marketing tout-en-un

Attribution et suivi des tâches

Outils de collaboration visuelle intégrés pour l'idéation des conceptions et des processus

Stockage centralisé de la documentation marketing

Checklists, commentaires, discussion en temps réel et pièces jointes pour ajouter du contexte aux tâches

Tableaux de bord personnalisés pour le suivi de la progression

plus de 1 000 modèles faciles à utiliser pour le marketing, collaboration avec les influenceurs etc.

plus de 1 000 options d'intégration avec leurs outils de marketing et de communication

Suivi des objectifs avec Objectifs ClickUp Niveaux d'accès aux données personnalisables avec Hiérarchie ClickUp assistance client 24/7 Assistant d'écriture IA pour créer des notes de marketing et des études de cas



Les limites de ClickUp

Nécessite du temps pour bien saisir l'étendue des fonctionnalités

L'application mobile pourrait bénéficier de plus de fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs

Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

ClickUp vous permet de mettre en œuvre vos forfaits de segmentation de la clientèle

Vos prospects et vos groupes de clients ont des besoins distincts, et la façon dont vous les traitez a un effet majeur sur votre chiffre d'affaires. Quel que soit le produit, la segmentation de la clientèle peut améliorer considérablement les retours sur votre investissement marketing au fil du temps.

ClickUp se présente comme une solution fiable pour dynamiser les forfaits marketing avec des gestion du flux de travail . Ses capacités de collaboration et de suivi et sa conception conviviale en font la plateforme idéale pour faire progresser votre stratégie de segmentation de la clientèle ! S'inscrire gratuitement pour découvrir ses diverses fonctionnalités !