Pipedrive vs. HubSpot : Quel est le meilleur CRM en 2024 ?

Toute entreprise qui réussit a besoin de quelques plateformes logicielles de base pour optimiser ses opérations. Lorsqu'il s'agit de votre équipe commerciale et de votre système d'information, il est important de savoir que vous avez besoin d'une plateforme logicielle communication avec les clients peu de plates-formes sont plus importantes que votre logiciel de gestion de la relation client.

Une recherche rapide sur Google révèle un nombre apparemment infini d'options de logiciels de vente, qui prétendent tous décupler vos performances commerciales. Mais tôt ou tard, vous constaterez que quelques systèmes CRM spécifiques sortent du lot. Parmi ceux-ci Exemples de logiciels de CRM hubSpot et Pipedrive sont les plus populaires.

Mais comment faire pour choisir entre Pipedrive et HubSpot ? Devriez-vous choisir entre ces deux-là, ou pourrait-il y avoir une troisième option encore plus performante pour vous aider à gérer vos équipes commerciales ?

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Comme son nom l'indique, Pipedrive est spécifiquement conçu pour la gestion des pipelines. Comparez Pipedrive à alternatives comme Trello et vous comprendrez rapidement pourquoi cette différenciation est importante.

Grâce à ses forfaits Enterprise et Professionnel, Pipedrive offre des services avancés de gestion des documents gestion des contacts spécialement conçu pour rationaliser vos équipes commerciales. Ajoutez une bonne dose d'automatisation du marketing qui comprend à la fois le marketing par e-mail et l'automatisation des flux de travail, et vous comprendrez pourquoi il s'agit de l'un des outils d'exploitation les plus puissants disponibles pour les équipes commerciales aujourd'hui.

Ne considérez pas cette suite CRM comme une simple base de données de contacts. Contrairement à la plupart des alternatives à Pipedrive, ce hub commercial aime les tableaux Kanban pour organiser les options de gestion des leads. Vous pouvez aborder la gestion de votre pipeline de manière plus visuelle, en utilisant des actions de glisser-déposer pour planifier facilement votre cycle.

Via Pipedrive

Caractéristiques de Pipedrive

Comme on peut s'y attendre de la part d'un outil avancé de gestion des leads, Pipedrive offre de nombreuses fonctionnalités conçues pour aider votre équipe commerciale. De la notation prédictive des prospects aux fonctionnalités de marketing par e-mail pour le nurturing des prospects, ce logiciel CRM peut devenir le hub commercial complet de votre équipe à tous points de vue.

1. Fonctionnalités du CRM et de l'équipe commerciale

Suite CRM complète à la base, Pipedrive offre de nombreuses fonctionnalités conçues pour piloter, gérer et améliorer vos équipes commerciales. Ses écrans suivent une disposition intuitive et propre, embrassant la gestion des affaires avec des visuels qui combinent des données de contact intelligentes et des étapes naturelles.

Vous pouvez facilement ajouter de nouveaux contacts via des formulaires courts, des importations de listes ou des intégrations avec d'autres solutions CRM. La gestion des doublons est automatique, tandis que les cartes de contact vous informent des points de données positifs et négatifs grâce à un code couleur facile à utiliser. Chaque carte de contact comprend également un graphique visuel de tous les points de contact avec ce contact, des e-mails à l'assistance client de votre équipe d'assistance.

Toutes ces fonctionnalités répondent à un seul objectif : permettre à votre équipe de conclure plus facilement des affaires et d'optimiser le pipeline commercial. Plutôt qu'un simple CRM, voyez Pipeline comme un assistant commercial complet et un outil de gestion des affaires qui peut vous aider à chaque étape du processus.

2. Rapports et tableaux de bord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Pipedrive-dashboard.jpeg

/$$$img/

Via Pipedrive

Comme on peut s'y attendre avec un assistant commercial, Pipedrive concentre une grande partie de ses fonctionnalités sur les prévisions de vente et autres rapports. En conséquence, il aide les managers et les équipes commerciales à garder un aperçu de l'ensemble du pipeline et à construire et ajuster leurs stratégies de manière proactive.

La plateforme Pipedrive Insights regorge de ces analyses, qu'il s'agisse d'instantanés des performances commerciales actuelles ou de rapports sur les prévisions de revenus. Chaque rapport et tableau de bord est entièrement personnalisable. Les utilisateurs peuvent même ajouter des champs personnalisés et construire des diagrammes personnalisés pour une meilleure compréhension.

Et ce n'est que le début. Pipedrive intègre également les objectifs commerciaux dans le processus afin que les utilisateurs puissent comparer directement les jalons aux performances actuelles dans le tableau de bord. Ne perdez plus jamais de vue la possibilité d'atteindre vos objectifs de vente et de chiffre d'affaires.

Enfin, Pipedrive a commencé à intégrer des capacités d'IA dans son système de gestion de l'information outils de rapports . L'assistant commercial alimenté par l'IA passe continuellement au peigne fin les données de l'équipe commerciale pour trouver les actions ultérieures recommandées, telles que le suivi des abonnés ou la qualification des prospects. C'est une solution intuitive pour aider votre équipe commerciale à se concentrer sur les bonnes actions.

3. Modèles de gestion de la relation client

Enfin, Pipedrive propose une variété de modèles en fonction de l'action que vous cherchez à construire. Par exemple, la suite de base comprend des modèles d'e-mail pour tout courriel de prospect et des modèles de flux de travail pour automatiser les activités typiques du pipeline.

Le logiciel comprend également des modèles pour sa fonctionnalité Smart Docs, qui vous permet de construire des propositions pour les affaires que vous souhaitez conclure plus rapidement et plus efficacement. Et, bien sûr, vous pouvez créer et personnaliser vos propres modèles pour vous assurer que vos e-mails, vos automatisations et vos documents intelligents fournissent ce dont votre équipe commerciale a besoin.

Prix de Pipedrive

Essentiel: 14,90 $/mois par utilisateur

14,90 $/mois par utilisateur Avancé: 27,90 $/mois par utilisateur

27,90 $/mois par utilisateur Professionnel: 49,90 $/mois par utilisateur

49,90 $/mois par utilisateur Power: $64.90/mois par utilisateur

$64.90/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

Qu'est-ce que HubSpot CRM ?

HubSpot est plus qu'un simple outil de gestion de la relation client. Il s'agit plutôt d'un hub marketing et commercial complet avec de multiples options logicielles interconnectées, dont les suivantes :

HubSpot Marketing Hub , qui abrite de nombreuses fonctionnalités de marketing entrant et des modèles d'e-mails personnalisables pour alimenter vos campagnes de marketing

, qui abrite de nombreuses fonctionnalités de marketing entrant et des modèles d'e-mails personnalisables pour alimenter vos campagnes de marketing HubSpot CMS Hub , un système de gestion de contenu et un constructeur de site web qui peut créer à la fois des pages d'atterrissage individuelles et des présences en ligne entières

, un système de gestion de contenu et un constructeur de site web qui peut créer à la fois des pages d'atterrissage individuelles et des présences en ligne entières Hu bSpot Commerce Hub , une plateforme de commerce pour les industries B2B qui comprend des intégrations de commerce électronique, des outils de facturation mensuelle et de facturation, et plus encore

, une plateforme de commerce pour les industries B2B qui comprend des intégrations de commerce électronique, des outils de facturation mensuelle et de facturation, et plus encore HubSpot Assistance , conçu pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur service client, y compris les systèmes d'assistance par téléphone et par e-mail

, conçu pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur service client, y compris les systèmes d'assistance par téléphone et par e-mail HubSpot Sales Hub, la pièce du puzzle de la gestion de la relation client sur laquelle nous nous concentrerons dans ce guide comparatif

Via HubSpot Outre ces plateformes individuelles, l'entreprise propose également des ressources éducatives gratuites dans la HubSpot Academy, un centre d'aide en ligne destiné à toute personne disposant d'un compte HubSpot. Ces services de formation gratuits permettent à tous les membres de l'équipe de mieux maîtriser non seulement le logiciel, mais aussi les bonnes pratiques en matière de vente et de marketing.

Outre les forfaits professionnels et Enterprise, HubSpot propose un forfait gratuit pour son Hub commercial. La HubSpot Academy permet également à tout un chacun d'explorer le logiciel gratuitement.

Les fonctionnalités de HubSpot CRM

Dans son Hub commercial, HubSpot offre des fonctionnalités CRM simples qui se comparent étroitement à celles de ses concurrents.

Le véritable facteur de différenciation est le large intervalle de Intégrations HubSpot , tant avec les autres solutions de l'entreprise qu'avec des services externes. Par exemple, l'intégration ClickUp connecte le CRM à de puissantes fonctionnalités de gestion de projet et de collaboration d'équipe pour une productivité accrue.

1. Fonctionnalités du CRM et de l'équipe commerciale

Conçu pour les fonctions CRM, le HubSpot Sales Hub brille par son interface conviviale pour votre équipe commerciale. Même le forfait gratuit de HubSpot offre un tableau de bord visuel qui permet aux responsables commerciaux de comprendre où se situent les leads et les prospects dans le pipeline. Il fournit également des fournisseurs, spécialement conçus pour gérer ces contacts jusqu'à la conclusion d'une affaire.

En outre, HubSpot propose plusieurs fonctionnalités spécialement conçues pour faire gagner du temps à votre équipe commerciale. Par exemple, le CRM peut avertir l'agent commercial désigné lorsqu'un prospect visite une page web spécifique ou ouvre un e-mail. Cela leur permet de faire un suivi au bon moment en utilisant le chat en direct, l'e-mail ou le téléphone depuis le logiciel.

Enfin, HubSpot Sales Hub est évolutif. Le forfait Free a des limites, comme seulement trois tableaux de bord et dix rapports. Mais même dans ce cas, les utilisateurs peuvent accéder aux solutions de marketing et d'assistance de la suite pour bénéficier d'une installation commerciale et marketing plus complète. Le passage au forfait professionnel ou au forfait Enterprise, d'un niveau supérieur, se fait en toute transparence, au fur et à mesure que votre entreprise et votre liste de contacts se développent.

2. Rapports et tableaux de bord

Via HubSpot

HubSpot propose également des rapports complets qui permettent aux équipes et aux dirigeants d'obtenir des informations sur tous les sujets, des prévisions commerciales aux aperçus des performances. Comme pour les autres outils de HubSpot, les rapports passent par tous les éléments de l'infrastructure logicielle. Par exemple, les utilisateurs qui utilisent à la fois HubSpot Marketing et HubSpot Sales Hub peuvent facilement connecter les données des deux dans un seul tableau de bord.

Au mieux, cela transforme les analyses HubSpot en une source unique de données véridiques pour l'ensemble de votre entonnoir marketing et de votre équipe commerciale.

Mieux encore, vous pouvez facilement personnaliser vos rapports et tableaux de bord pour répondre aux besoins de votre organisation. Mais il est important de noter que le forfait Free limite considérablement cette possibilité de personnalisation, qui n'entre véritablement en jeu qu'avec les forfaits Professionnel et Entreprise.

Les rapports sont un autre domaine dans lequel la HubSpot Academy se distingue. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre à créer des rapports et acquérir des connaissances et des idées sur la façon dont vous pouvez configurer l'analyse pour améliorer la compréhension et les performances.

3. Modèles de gestion de la relation client

Enfin, HubSpot propose un intervalle de modèles pour aider votre équipe commerciale à optimiser ses performances sans partir de zéro à chaque fois. Parmi les modèles les plus couramment utilisés au sein de la plus grande suite de produits, citons :

Des modèles d'e-mail marketing pour les ventes et le lead nurturing

Thèmes et modèles de sites web pour son système de gestion de contenu

Modèles de rapports et de tableaux de bord pour les indicateurs et les données de vente et de marketing les plus courants

Modèles de forfait Business et de calendrier d'entreprise

Bien entendu, tous ces modèles ne sont pas limités à l'équipe commerciale de HubSpot. Ils couvrent plutôt les solutions logicielles de la suite. Par exemple, les modèles d'e-mail peuvent être utilisés dans les flux de travail d'automatisation du marketing et des ventes.

Prix de HubSpot CRM

Outils gratuits: Free

Free Démarrage: 20$/mois

20$/mois CRM Professionnel: 1,600$/mois

1,600$/mois CRM Enterprise: 5 000 $/mois

Pipedrive vs HubSpot : Comparaison des fonctionnalités

Au moins en ce qui concerne leurs fonctions CRM, Pipedrive et HubSpot sont faciles à comparer. Mais il est également important de noter leur différence de portée. Le premier se concentre davantage sur la gestion des pipelines, tandis que le second est une solution plus large qui couvre l'ensemble du processus marketing et commercial.

Il est tout de même temps de se mesurer aux fonctionnalités de CRM et de pipeline de vente des outils, aux rapports et tableaux de bord, ainsi qu'aux modèles de CRM.

1. Fonctionnalités du CRM et de l'équipe commerciale

Les équipes commerciales de tous les secteurs apprécieront les fonctionnalités ciblées de Pipedrive et son approche visuelle de la présentation et de la gestion du pipeline. Pour les équipes commerciales qui cherchent spécifiquement à maximiser l'efficacité de leur pipeline, Pipedrive est un gagnant dans ce domaine.

L'équipe commerciale de HubSpot, en revanche, l'emporte en ce qui concerne les intégrations plus larges. En tant qu'outil de gestion de la relation client autonome, le Hub commercial est plus qu'adéquat.

Mais si vous migrez tous vos efforts commerciaux et marketing, y compris la gestion du contenu, sur le logiciel, il devient nettement plus puissant. Pour cette mise en œuvre plus intégrée, HubSpot Sales Hub l'emporte.

Via HubSpot

2. Rapports et tableaux de bord

À l'instar de leurs fonctions CRM, HubSpot et Pipedrive apportent des avantages uniques en ce qui concerne les fonctionnalités de rapports. Pipedrive Insights est excellent pour les prévisions commerciales et les analyses avancées, notamment grâce à son intégration de l'IA.

D'autre part, HubSpot Sales Hub brille grâce aux intégrations au sein de l'infrastructure promotionnelle et commerciale plus importante. Il n'y a pas de gagnant clair, car le gagnant dépend entièrement de vos besoins organisationnels.

Mais donnons un coup de chapeau à HubSpot, qui propose un forfait gratuit incluant au moins des rapports limités. Cela vous permet de vous lancer et d'essayer de créer des rapports et des tableaux de bord avant de déployer quoi que ce soit à l'échelle de l'équipe et de l'organisation.

3. Modèles de gestion de la relation client

Enfin, HubSpot l'emporte dans le domaine des modèles. Parce que le logiciel est plus complet et intégré, ses fonctionnalités peuvent couvrir plusieurs domaines fonctionnels. Mieux encore, le nombre de fonctionnalités dépasse également Pipedrive. Si vous voulez éviter de partir de zéro dans vos efforts de gestion de la relation client, envisagez de donner une première chance à HubSpot.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/HubSpot-Template-Marketplace-1400x765.png Capture d'écran du Template Marketplace de HubSpot montrant le gagnant dans une comparaison entre Pipedrive vs HubSpot CRM templates.

/$$img/

Via HubSpot

Pipedrive vs HubSpot sur Reddit

À quoi font les utilisateurs lorsqu'ils comparent Pipedrive et HubSpot ? Nous avons consulté Reddit pour le savoir. Une recherche rapide sur HubSpot vs. Pipedrive sur Reddit montre que la plupart des professionnels préfèrent Pipedrive à ses concurrents lorsqu'il s'agit des équipes commerciales.

"Hubspot vous rend la vie plus difficile du côté des ventes (par rapport à Pipedrive)", a écrit un utilisateur, "mais il en fait plus sur le front du marketing.... et il est gratuit."

Les utilisateurs ont particulièrement salué le caractère plus des fonctionnalités qui permettent d'établir des relations en profondeur de Pipedrive :

"Ce que j'ai aimé à propos de Pipedrive, c'est que lorsque je travaillais sur un projet avec un client, je pouvais créer le projet et lier le client avec lequel je travaillais dessus", a déclaré un autre commentateur de Reddit. "Je pouvais créer des vues de liste pour voir à quelle étape se trouvait chaque projet, créer des notations mises à jour, joindre des documents tels que des fiches techniques et des dessins, etc. C'était agréable d'avoir ce genre de visibilité propre en un seul endroit qui était efficace à gérer d'un point de vue temporel."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Pipedrive et HubSpot

Accélérer croissance du client et la satisfaction des clients avec ClickUp, la plateforme de travail tout-en-un.

Pipedrive et HubSpot font peut-être partie des options de gestion de la relation client les plus populaires, mais elles sont loin d'être les seules possibilités. Surtout si vous cherchez des outils gratuits pour piloter votre gestion des contacts avec la possibilité de passer à l'échelle, vous devez donner.. ClickUp un regard plus attentif.

Comme HubSpot, ClickUp est plus qu'un logiciel de gestion de la relation client. Mais contrairement à HubSpot, il s'agit d'une suite de gestion de projet qui se concentre sur tous les aspects de la gestion de projet la collaboration avec les clients à la gestion des connaissances grâce à ses possibilités de Smart Docs et de wiki.

En d'autres termes, ClickUp est un concentré de productivité. Et pourtant, il reste compétitif sur les fonctionnalités de base que nous avons utilisées pour comparer ses deux concurrents dans ce guide :

1. Fonctionnalités du CRM et de l'équipe commerciale

Le tableau de bord OKR de ClickUp Tableau de bord CRM pour afficher une vue d'ensemble des performances commerciales

Il s'agit peut-être d'une plateforme de productivité à la base, mais ne sous-estimez pas le potentiel de ClickUp pour la gestion des leads. Fermé dans ce noyau, il y a un CRM convivial qui peut aider votre équipe à développer intuitivement et efficacement vos relations avec les clients et à conclure plus d'affaires. Fonctionnalités de ClickUp CRM incluent :

Une affiche visuelle du pipeline de prospects

La possibilité de suivre et de gérer des comptes individuels

Des vues personnalisables, notamment des listes, des diagrammes Gantt, des tableaux Kanban, etc

Des intégrations d'e-mails pour permettre une approche commerciale dynamique de vos prospects et clients potentiels

Fonctionnalité de base de données clients pour stocker, gérer et analyser vos contacts

Automatisation des flux de travail pour créer des équipes commerciales plus dynamiques

Des intégrations directes avec des outils CRM tels que HubSpot et Pipedrive pour continuer à tirer parti de votre installation de gestion de projet

2. Rapports et tableaux de bord

Naturellement, les avantages de ClickUp ne s'arrêtent pas aux fonctions de base de la gestion de la relation client. En effet, Tableaux de bord ClickUp font partie de ses fonctionnalités principales, vous aidant à faire apparaître des analyses avancées concernant vos processus de vente et les tendances de vos contacts.

Grâce aux tableaux de bord ClickUp, vous pouvez identifier et exploiter des informations plus approfondies d'un seul coup d'œil. Gardez constamment un œil sur les performances des ventes et de l'équipe commerciale.

Et ce n'est pas la seule opportunité d'obtenir des informations avancées. Les outils de rapports à la demande offrent un aperçu en temps réel et programmé des performances et de la productivité de votre équipe. Vous pouvez ainsi rester proactif dans la gestion de vos performances et la prévision de vos besoins futurs.

3. Modèles de gestion de la relation client

Données personnalisées avec la vue Liste de ClickUp

Enfin, ClickUp brille par l'une des fonctionnalités les plus utiles aux équipes commerciales aujourd'hui : les modèles. C'est à l'Accueil que l'on trouve la fonction Modèle ClickUp CRM et plusieurs autres Modèles CRM spécialement conçus pour faciliter l'intégration et la gestion quotidienne. Que vous gériez un Service Desk , une équipe d'employés de la développeurs de logiciels ou vous êtes un(e) entraîneur de fitness qui cherche à gérer des clients, un modèle ClickUp peut vous donner la longueur d'avance dont vous avez besoin.

La gestion d'équipe pourrait devenir beaucoup plus facile si vous pouviez construire rapidement des projets et des processus personnalisés qui répondent aux besoins de votre équipe tout en vous permettant de rester agile. Ajoutez à cela la possibilité d'exploiter d'autres outils de productivité tels que les modèles de gestion des clients et vous obtenez une solution conçue pour faciliter la gestion de votre pipeline.

Optimisez votre équipe commerciale avec ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'un CRM axé sur les ventes, HubSpot et Pipedrive sont loin d'être vos seules options. ClickUp offre toutes les fonctionnalités nécessaires à la productivité et à la gestion de vos prospects dans une interface conviviale.

Même avec le forfait Free, vous obtenez tous les outils de base nécessaires à la réussite de vos efforts commerciaux. Une fois que vous vous êtes habitué aux fonctionnalités plus avancées, vous obtenez l'une des plateformes de vente et de productivité les plus puissantes et les plus complètes du marché.

Il est temps de donner un coup de fouet à votre équipe commerciale. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour commencer.