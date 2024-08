10 meilleures alternatives à la monnaie flottante en 2024 (avis et prix)

Float est un outil de gestion des ressources conçu pour aider les équipes à rationaliser le suivi du temps, à planifier les projets et à programmer les tâches. Bien que l'on pense qu'il s'agit d'un outil complet, il laisse à désirer dans plusieurs domaines.

Tout d'abord, il peut être coûteux, en particulier pour les petites entreprises qui ne disposent pas d'un budget important pour l'achat de logiciels. Les utilisateurs se plaignent également de la lenteur de l'interface et du manque de personnalisation.

Heureusement, si vous cherchez des alternatives à Float, il en existe des dizaines sur le marché. 👀

Ici, nous allons mettre en évidence ce qu'il faut rechercher afin de choisir le meilleur outil pour votre entreprise. Ensuite, nous partagerons 10 des meilleures alternatives à Float en fonction des fonctionnalités, des limites, des prix et des évaluations des clients.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les alternatives à Float ?

En tant qu'outil de gestion de projet, la meilleure alternative à Float offre des fonctionnalités permettant de suivre la progression vers les objectifs, de gérer les ressources et d'aborder la capacité de l'équipe. Lorsque vous choisissez l'outil qui vous convient, il est important de rechercher les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin pour prospérer. 🙌

Voici ce qu'une excellente solution de remplacement de Float aura :

Connaissance de la charge de travail : Recherchez un outil qui offre un aperçu des charges de travail pour les équipes et les individus afin d'améliorer..le forfait de capacité *Gestion des ressources fonctionnalités : Allocation des ressources est un élément essentiel de la gestion de projet. Suivez les ressources et identifiez les domaines à améliorer avec un outil qui offre des fonctionnalités intégrées de planification des ressources

Recherchez un outil qui offre un aperçu des charges de travail pour les équipes et les individus afin d'améliorer..le forfait de capacité *Gestion des ressources Allocation des ressources est un élément essentiel de la gestion de projet. Suivez les ressources et identifiez les domaines à améliorer avec un outil qui offre des fonctionnalités intégrées de planification des ressources Automatisations: Gestion des tâches est plus facile lorsque vous pouvez automatiser les tâches répétitives et réduire le travail. Recherchez un outil qui inclut des automatisations de tâches, des déclencheurs personnalisés et des notifications instantanées

Gestion des tâches est plus facile lorsque vous pouvez automatiser les tâches répétitives et réduire le travail. Recherchez un outil qui inclut des automatisations de tâches, des déclencheurs personnalisés et des notifications instantanées Tarification flexibilité: Il est de notoriété publique que Float est coûteux. Choisissez un outil qui offre plusieurs forfaits pour en trouver un qui corresponde à votre budget

Les 10 meilleures alternatives à Float à utiliser en 2024

Float pourrait être un outil utile, mais il présente également des inconvénients importants. Vous trouverez ici 10 des meilleures alternatives à Float. Ces alternatives logiciel de gestion de projet les options vous donneront une vision plus approfondie des flux de travail et des processus de ressources afin d'optimiser la productivité. 💪

Recherchez, définissez ou triez les statuts des tâches dans la vue Liste de ClickUp pour afficher la progression en cours de tous les travaux

Parfait pour les gestionnaires de projet à la recherche d'une composante de gestion des tâches parallèlement à leur outil de gestion des ressources, ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui se targue d'un riche ensemble de fonctionnalités entièrement personnalisables pour la planification de la capacité, le suivi des ressources et la programmation du travail pour chaque membre de l'équipe. L'outil Gestion de projet ClickUp les fonctionnalités comprennent collaboration en temps réel , 15+ affichages pour visualiser les flux de travail et la capacité, et un suivi des objectifs intégré. 🤩 Affichage du Calendrier de ClickUp offre un aperçu des échéanciers des projets et permet à toute l'équipe d'être sur la même page. Partagez votre Calendrier avec d'autres coéquipiers pour montrer ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui ou cette semaine et déplacez facilement les éléments grâce à l'interface glisser-déposer. Synchronisez votre calendrier avec celui de Google Agenda pour visualiser toutes vos tâches et réunions importantes en un seul endroit. Vue Gantt Diagramme dans ClickUp offre un tableau de bord visuel de toutes les activités du projet. Vous pouvez voir rapidement les dépendances pour avoir un aperçu du travail qui retarde les autres tâches et ajouter des drapeaux de priorité pour traiter les éléments les plus urgents en premier. L'Échéancier dynamique vous permet d'éviter les goulets d'étranglement, de suivre la progression et d'atteindre les objectifs plus rapidement.

L'un des principaux atouts de Float est le suivi du temps. Passez à la vitesse supérieure avec un système plus intelligent LE SUIVI DU TEMPS DU PROJET DE CLICKUP . Avec plus d'intégrations, connectez des outils tels que Harvest, Everhour et Toggl pour suivre le temps comme vous le souhaitez. Définissez des estimations, ajoutez des notes et créez des rapports pour mieux comprendre où le temps est passé et comment optimiser la charge de travail de votre équipe.

La gestion de projets ne se limite pas à la capacité, vous devez également mettre en œuvre la planification des ressources. La gestion des ressources de ClickUp vous permet de suivre le temps, les formulaires et les actifs de l'entreprise dans un seul espace pratique. Effectuez des entrées rapides, collectez des informations sur les fournisseurs et calculez les coûts, le tout sans changer d'outil.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une interface personnalisable et intuitive offre un haut degré de contrôle sur la façon dont vous visualisez et structurez les flux de travail

Plus de 1 000 modèles, dontLe modèle de planification des ressources de ClickUpvous permettent de créer des rapports et des documents en deux fois moins de temps

Différentes vues vous permettent d'afficher la progression de la manière qui vous convient le mieux, qu'il s'agisse d'un échéancier, d'une liste de choses à faire ou d'un tableau de bord

Gérer les flux de travail avec des automatisations qui attribuent instantanément des dates d'échéance et du travail en fonction de la capacité et des déclencheurs personnalisables

La technologie est en train de révolutionner la gestion du temps, et les fonctions intégrées de ClickUpOutils d'IA intégrés à ClickUp en sont un excellent exemple, améliorant l'efficacité et réduisant la redondance dans les flux de travail

La collaboration en temps réel signifie que vous pouvez travailler aux côtés des membres de l'équipe pour aligner les priorités, accélérer la progression des objectifs et restructurer...les échéanciers des projets ClickUp limites

Comme il y a un grand nombre de fonctionnalités, il faut du temps pour les maîtriser toutes

Le module complémentaire ClickUp AI n'est disponible qu'avec des forfaits payants, mais les forfaits commencent à seulement 7 $ par mois

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Bonsai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64ec9d9ff36e97dd7c16b4a6\_DashboardHomepage-1400x858.webp Alternatives au flotteur : Tableau de bord de Bonsai /$$$img/

via Bonsaï Bonsai est une alternative à Float qui inclut la facturation, le CRM et les services bancaires dans un seul espace. Gérer les clients dans le CRM basé sur le cloud grâce à des fonctions de planification et des formulaires qui simplifient l'accueil et le suivi des relations. Gérez les projets avec des feuilles de temps, des marqueurs de jalon et une facturation intégrée.

La planification des ressources et la gestion des finances sont plus faciles que jamais grâce aux rapports de suivi des dépenses. Les fonctionnalités bancaires et de paiement assurent le bon déroulement des opérations et simplifient la rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités de Bonsai

Le service bancaire de Bonsai est assuré par la FDIC jusqu'à 250 000 $, sans minimum ni frais cachés, ce qui facilite la gestion des dépenses et des profits sans changer d'outil

Des dizaines de modèles de documents vous permettent de créer des factures, des contrats et des hubs de connaissances en moins de temps

Permissions personnalisables et outils de gestion de projet comme l'automatisation des tâches facilitent le travail avec une équipe interne, des freelances ou des sous-traitants

Suivez le temps passé sur les tâches individuelles et construisez des échéanciers de projets plus larges pour rester dans la cible de vos objectifs d'entreprise

Les limites de Bonsai

L'application mobile est basique et ne dispose pas d'autant de fonctionnalités que les concurrents

Certaines fonctionnalités, notamment l'assistance comptable, ne sont pas disponibles pour les utilisateurs en dehors des États-Unis

Bonsai prix

Débutant: 25$/mois

25$/mois Professionnel: 39$/mois

39$/mois Business: $79/mois

G2: 4.2/5 (65+ commentaires)

4.2/5 (65+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (67+ avis)

3. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-a-dashboard-for-marketing-management-and-task-completion-in-Asana.png Alternatives au flottement : attribuer une tâche aux membres de l'équipe dans Asana /$$$img/

via AsanaAsana est l'un des meilleurs outils de planification de projet et de gestion d'équipe. Gérez le temps de votre équipe grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de définition des objectifs. Tirez parti de la collaboration en temps réel pour faire avancer les projets, et signalez les obstacles pour garder une longueur d'avance sur les retards potentiels. Vous pouvez approfondir vos connaissances grâce à différents affichages permettant d'obtenir un aperçu général ou des diagrammes et échéanciers détaillés. 🛠️

Asana meilleures fonctionnalités

Une interface conviviale permet aux débutants de se lancer facilement et de commencer à contribuer aux objectifs de l'équipe

Les intégrations avec les outils de productivité, notamment Slack, Salesforce, Microsoft Teams et Google Drive, facilitent la connexion de toutes les plateformes que vous utilisez pour gérer votre entreprise

Rationalisez les rapports pour obtenir des données de projet à la minute près sur l'utilisation des ressources, les charges de travail et la progression vers tous les objectifs fixés

Automatisez les flux de travail et créez des champs personnalisés pour suivre les données les plus importantes pour vos activités quotidiennes

Asana limites

L'interface utilisateur peut être déconcertante au début pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de logiciel de gestion de projet

Vous ne pouvez pas assigner une tâche à plusieurs personnes ; vous devez plutôt décomposer le travail en plusieurs cartes de tâches

Asana prix

Personnel: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Débutant: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Avancé: $24.99/mois par utilisateur

$24.99/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise+: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (9,500+ reviews)

4.3/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 200+ avis)

4. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Project-dashboard-using-Notions-project-management-software-features-1400x875.png Alternatives au flottement : Vue Tableau Kanban de Notion /$$img/

via NotionNotion associe des outils de gestion de projet à l'un des meilleurs hub de connaissances de l'entreprise. Utilisez cet outil pour stocker toutes les informations importantes de votre entreprise, comme la manière d'utiliser les ressources et les contrats pour les travailleurs indépendants. Passez à la vitesse supérieure avec les fonctionnalités de gestion de projet, notamment les outils de suivi du temps, les calendriers de projet et la gestion du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Des centaines de modèles vous permettent de tout créer en quelques secondes, des relevés de temps aux évaluations des performances en passant par les feuilles de calcul des revenus

La personnalisation infinie des projets vous permet de créer des cibles et de mapper la progression à l'aide d'échéanciers, de feuilles de route et de checklists

Automatisation des flux de travail pour tout ce qui concerne les prévisions de revenus et les feuilles de calculla gestion des ressources pour gagner du temps et rationaliser les processus

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe grâce à des notifications, des drapeaux de priorité et des dépendances qui mettent en évidence le travail le plus important et informent l'ensemble de l'équipe lorsque les choses sont terminées

Limites de mouvement

La fonction de recherche n'est pas toujours intuitive, ce qui complique la recherche des documents que vous n'utilisez pas souvent

Certains utilisateurs disposant de bases de données plus importantes ont signalé des temps de chargement lents

Notion prix

Free: Blocs illimités pour les individus, essai limité pour les équipes

Blocs illimités pour les individus, essai limité pour les équipes Plus: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise: Demande de démo

Évaluations et critiques de Notion

G2: 4.7/5 (4,900+ reviews)

4.7/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,900+ reviews)

5. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-a-project-management-dashboard-in-Trello-1400x777.png Alternatives à Float : Vue Tableau Kanban de Trello /$$img/

via TrelloTrello est une alternative à Float qui gère tous les aspects du cycle de vie d'un projet, y compris la création de flux de travail, la gestion des tâches et l'intégration d'outils. Différentes vues - listes, tableaux et cartes - permettent d'obtenir des aperçus de l'utilisation des ressources ou de plonger plus profondément dans les détails du suivi du temps et de la planification des capacités.

Trello meilleures fonctionnalités

L'API de Trello offre une intégration personnalisée avec des dizaines d'outils, dont Jira, GitHub et Google Agenda

Utilisez l'automatisation de Butler pour créer des règles, des commandes et des déclencheurs afin d'accélérer les flux de travail

Des centaines de modèles incluent des feuilles de suivi du temps, des tableaux Scrum et la gestion du budget pour rester à la pointe des besoins de votre entreprise

Les vues personnalisables comprennent les options Tableau, Échéancier, Tableau de bord, Calendrier, Plan et Espace de travail pour afficher les flux de travail de votre équipe de la manière qui vous convient le mieux

Trello limites

Les équipes ayant des flux de travail complexes trouvent l'outil limité

Bien qu'il soit possible de commenter les cartes de tâches, il n'y a pas d'outil de communication ou de messagerie intégré pour l'équipe

Trello prix

Free: Pour les équipes et les individus avec jusqu'à 10 tableaux par espace de travail

Pour les équipes et les individus avec jusqu'à 10 tableaux par espace de travail Standard: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Premium: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Enterprise: $17.50/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (13,400+ reviews)

4.4/5 (13,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ reviews)

6. Productif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-managing-multiple-projects-in-Productives-project-management-software-1400x808.png Vue Tableau de Productive /$$img/

via Productif Productive est l'une des meilleures alternatives à Float. Cet outil tout-en-un offre des fonctionnalités de gestion de projet, de suivi du temps et de rapports pour rester au top de toutes les opérations de votre entreprise. Utilisez l'outil Outil SaaS pour gérer l'ensemble de votre portefeuille de projets, de la planification des ressources à la gestion de la relation client en passant par les aspects financiers. 📈

Les meilleures fonctionnalités productives

Simplifiez la facturation grâce à des factures automatisées basées sur des fonctionnalités de suivi du temps intégrées

La collaboration en temps réel vous donne les dernières informations sur ce qui est en cours de travail et ce qui prend du retard, avant que cela ne fasse dérailler le projet

Diverses vues, notamment des diagrammes de Gantt, des tableaux, des calendriers et des tables, vous permettent de connaître l'échéancier et la progression du projet

Gérer les ressources grâce à des fonctionnalités RH qui permettent de programmer les congés, de forfaiter la charge de travail de l'équipe et de prévoir l'utilisation des ressources pour faciliter les procédures

Limites de productivité

Les utilisateurs aimeraient qu'il y ait plus de raccourcis clavier pour accélérer les flux de travail

Les fonctionnalités de facturation ne sont pas aussi robustes ou personnalisables que celles d'autres outils

Productif Facturation

Essentiel: 11 $/mois

11 $/mois Professionnel: 28$/mois

28$/mois Ultimate: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques productives

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

7. Monday

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-creating-and-assigning-design-tasks-in-monday.com\_-1400x757.png Vue Tableur du Monday /$$$img/

via Monday Que vous proposiez des services professionnels dans l'espace financier ou que vous dirigiez une équipe de développement de logiciels, Monday est un système d'exploitation de travail qui vous aide à rester au courant de la progression et des flux de travail. Utilisez-le pour gérer le développement web de suivre des campagnes de marketing ou d'élaborer des rapports de veille stratégique.

Les meilleures fonctionnalités du Monday

Les fonctionnalités de gestion du travail vous permettent de surveiller votre portfolio de projets, d'assigner des tâches et d'allouer des ressources

Les intégrations avec des outils tels que QuickBooks, MailChimp et DocuSign centralisent les opérations, quels que soient les outils utilisés

Utilisez le système de gestion de la relation client (CRM) basé sur le web pour suivre les bénéfices et gérer les relations avec les clients

Des outils de développement tels que le suivi des bugs, les demandes de fonctionnalité et les outils de gestion des ressources humainesles forfaits de publication vous tiennent au courant de la création du produit et de l'UX à chaque étape

Les limites du Monday

La tarification se fait par utilisateur, l'outil peut donc devenir rapidement onéreux pour les grandes équipes

L'interface peut sembler encombrée

Monday prix

Free: Jusqu'à deux places

Jusqu'à deux places Basic: 10$/mois par place

10$/mois par place Standard: 12$/mois par place

12$/mois par place Pro: 20$/mois par place

20$/mois par place Enterprise: Contacter pour les tarifs

Lundi évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

8. Awork

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Awork.jpg Gestion des horaires de travail dans Awork /$$$img/

via Travail Awork est un Outil logiciel ERP qui facilite la gestion du travail et l'établissement de calendriers pour suivre les cours. Utilisez les fonctionnalités de gestion du temps pour améliorer la productivité et établissez des feuilles de route pour améliorer l'allocation du temps et des ressources.

Les meilleures fonctionnalités du travail

La planification en équipe vous permet de visualiser les charges de travail et de répartir les tâches en fonction des capacités

Le suivi du temps intégré accélère la facturation et permet de savoir quel travail prend le plus de temps

Les intégrations vous permettent de connecter vos outils favoris, des applications de messagerie aux plateformes de rapports

Les tâches sont dotées de champs personnalisables qui vous permettent d'ajouter des données précieuses et de rester organisé

Limites de travail

Certains utilisateurs ont constaté des bugs lors de la connexion ou du travail avec des applications Javascript et Awork

Davantage d'étiquettes de priorité aideraient les grandes équipes à mieux cloisonner leur travail

Awork prix

Basic: €12/mois par utilisateur, hors TVA

€12/mois par utilisateur, hors TVA Business: 18 €/mois par utilisateur, hors TVA

18 €/mois par utilisateur, hors TVA Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (20+ reviews)

4.3/5 (20+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ reviews)

9. Gourou des ressources

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/CleanShot-2022-11-21-at-14.57.45@2x-1400x794.png Prévision et programmation de la charge de travail de l'équipe dans Resource Guru /$img/

via Gourou de la ressource Resource Guru est un logiciel de gestion qui vous permet d'allouer des ressources, qu'il s'agisse de la capacité individuelle d'un employé ou d'outils externes. Une interface utilisateur simple et attrayante permet à chacun de rester sur le suivi et facilite la prise en main. ✍️

Resource Guru meilleures fonctionnalités

Intégréutilisation des ressources offrent un aperçu de la manière dont le temps est utilisé et mettent en évidence les domaines à améliorer

Les outils de prévision et de programmation vous affichent la charge de travail de votre équipe afin que vous puissiez optimiser le temps et l'efficacité

Un système intégré de réservation de salles de réunion vous permet de gérer l'espace de manière aussi transparente que vous gérez votre équipe

Les fonctionnalités de gestion de l'équipement vous permettent de savoir comment les outils informatiques et le matériel audiovisuel sont utilisés

Gourou des ressources limites

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il y avait une courbe d'apprentissage pour démarrer car l'interface n'est pas aussi intuitive que celle des concurrents

Il n'y a pas d'option d'enregistrement en temps réel, ce qui entraîne un délai pour obtenir des informations

Resource Guru Tarification

Forfait Sauterelle: 5 $/mois par personne

5 $/mois par personne Plan ceinture noire: 8$/mois par personne

8$/mois par personne Plan Master: 12$/mois par personne

G2: 4.7/5 (200+ reviews)

4.7/5 (200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

10. Travail d'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Teamwork.png Page du projet "Santé" de Teamwork /$$$img/

via Travail d'équipeTravail d'équipe est une plateforme tout-en-un qui vise à simplifier le travail des clients et à améliorer la gestion grâce à des outils de suivi du temps, de planification des projets et d'allocation des ressources. Elle permet d'accélérer les flux de travail et d'optimiser l'efficacité des équipes grâce à des fonctionnalités telles qu'un calendrier des ressources et des outils simplifiés d'accueil des clients.

Travail en équipe meilleures fonctionnalités

Les formulaires éliminent le travail fastidieux et facilitent la création de tous les documents, des Relevés de temps aux formulaires clients

Les fonctionnalités de suivi du temps comprennent des rappels automatisés et des chronomètres dans l'application pour suivre le travail exactement là où il est effectué

Les outils de gestion des ressources identifient les goulots d'étranglement et vous permettent d'assigner des tâches instantanément pour éviter les retards

Les rapports et les affichages offrent des aperçus afin que vous puissiez maximiser les flux de travail et améliorer la satisfaction des clients

Travail en équipe limites

Les fonctionnalités de facturation intégrées sont limitées aux rapports de temps, et non à l'utilisation des matériaux ou des ressources

Les fonctionnalités telles que les tableaux Kanban ne sont pas disponibles dans le forfait gratuit

Travail en équipe Tarification

Free: Jusqu'à cinq utilisateurs

Jusqu'à cinq utilisateurs Deliver: $13.99/mois par utilisateur

$13.99/mois par utilisateur Croissance: $25.99/mois par utilisateur

$25.99/mois par utilisateur Echelle: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ avis)

Suivre le temps et gérer les flux de travail plus efficacement avec ClickUp

Les logiciels de gestion des ressources de cette liste vous permettront de suivre le temps, d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe et d'allouer des ressources. En outre, nombre de ces concurrents proposent des fonctionnalités supplémentaires pour rationaliser les flux de travail, créer des rapports et afficher des vues personnalisées. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à constituer une équipe plus efficace et plus productive. Grâce à l'automatisation des tâches, vous gagnerez du temps sur le travail occupé, tandis que le suivi du temps de projet offre un aperçu des points à améliorer dans la répartition du travail. Ajoutez à cela des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel et la gestion des ressources, et vous avez tout ce qu'il faut pour constituer une équipe plus rapide et plus productive. ✨