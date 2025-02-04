10 meilleures rampes d'accès en 2025 (avis et prix)

Les logiciels de gestion des dépenses améliorent considérablement vos opérations financières, débloquent des opportunités de réduction des coûts et, en fin de compte, améliorent votre résultat net. 💰

Si Ramp a gagné en popularité parce qu'il s'agit d'une plateforme conviviale qui s'intègre à diverses plateformes financières, il se peut qu'elle ne convienne pas à toutes les entreprises. Dans ce cas, vous devez rechercher des alternatives offrant des fonctionnalités variées et spécifiques aux besoins de votre entreprise.

Nous avons créé une liste de logiciels de gestion des dépenses qui rationalisent les flux de travail, automatisent les tâches et vous aident à atteindre les objectifs financiers de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Ramp?

Il est utile de garder une checklist des fonctionnalités à portée de main lors de la recherche d'un logiciel de gestion des dépenses. Voici les principales fonctions que vous devriez garder à l'œil :

Interface conviviale : L'outil de solutions de gestion doit être facile à naviguer pour les clients ou les utilisateurs qui n'ont pas d'expertise technique ou en matière de commerce électronique Intégrations transparentes : Le logiciel devrait s'intégrer de manière transparente à votre système de gestion et à votre compte bancaire existants Automatisation : Envisagez un outil qui automatise les paiements et le suivi des comptes Rentabilité : Comparez les forfaits de paiement pour trouver la solution la plus rentable qui s'aligne sur votre budget Objectifs : Prenez en compte les fonctionnalités qui sont essentielles aux besoins de votre entreprise et aux exigences d'utilisation

Les 10 meilleures alternatives à la rampe à utiliser en 2024

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher dans une solution de gestion des dépenses, vérifions les 10 meilleures alternatives à Ramp en 2024.

1. QuickBooks Online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-51.png Via QuickBooks /$$$img/

via QuickBooks en ligne QuickBooks Online est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud qui aide les petites entreprises à suivre leurs revenus et les dépenses de leurs employés, à envoyer des factures et à payer des factures à partir d'un seul compte. C'est un choix populaire pour les petites entreprises car il est facile à utiliser et abordable.

L'une des fonctionnalités remarquables de QuickBooks Online est sa capacité à automatiser les tâches. Il capture automatiquement les reçus et utilise l'apprentissage automatique pour extraire les données des reçus. Il saisit également les données dans votre livres à l'aide de modèles prédéfinis ou personnalisés .

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Online

Utilisez un seul compte pour suivre vos revenus et gérer facilement vos dépenses et vos rôles

Évitez les pénalités fiscales en laissant QuickBooks gérer toutes vos activités de paie, des impôts sans erreur et des déclarations dans les délais

Créez et envoyez des factures d'aspect professionnel qui incluent le logo de votre entreprise et vos coordonnées

Gérez les rapports de dépenses avec un meilleur accès à partir d'appareils mobiles en déplacement

Accédez et générez une variété d'informations sur votre entreprise rapports de dépenses à partir de modèles Limites de QuickBooks Online

Légère courbe d'apprentissage pour les utilisateurs n'ayant pas de formation en finance

Plus cher que Ramp pour les entreprises ayant un grand nombre d'utilisateurs

Prix de QuickBooks Online

Essai gratuit pendant 30 jours

Démarrage simple : 30 $/mois

: 30 $/mois Essentials : 60 $/mois

: 60 $/mois Plus : 90 $/mois

: 90 $/mois Avancé : 200 $/mois

G2: 4.0/5 (3000+ reviews)

4.0/5 (3000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6000+ reviews)

2. TravelBank

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-55.png Via TravelBank /$$$img/

via TravelBank TravelBank est une solution de gestion des dépenses de bout en bout qui améliore la visibilité des dépenses, accélère les rapports de dépenses et automatise l'entrée des données . Il permet également d'effectuer des paiements de factures et de définir des politiques de voyage pour gérer les frais de déplacement.

Grâce à un partenariat exclusif avec US Bank, TravelBank assiste les cartes virtuelles et importe les transactions de plus de 48 000 cartes et banques personnelles et professionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de TravelBank

Gagnez du temps et suivez vos dépenses en extrayant automatiquement les données des reçus à l'aide du logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR)

Paramétrage de flux de travail à plusieurs niveaux pour l'approbation des dépenses

Gestion des dépenses : Établissez des limites de dépenses et restreignez les types de dépenses à soumettre

Exportez facilement vos dépenses vers votre système comptable

Limites de TravelBank

Il n'est pas aussi personnalisable que Ramp ou d'autres logiciels de comptabilité

L'expérience utilisateur a besoin d'être rationalisée en raison d'un grand nombre de fonctionnalités

Prix de TravelBank

Voyage : 25$ utilisateur/mois

: 25$ utilisateur/mois Dépenses : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Voyages et dépenses : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (300+ commentaires)

4.4/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (200+ commentaires)

3. Zoho Expense

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-52.png via Zoho /$$$img/

via Zoho Expense Expense, le logiciel de gestion des dépenses de Zoho, offre aux entreprises un ensemble complet de fonctionnalités, notamment la capture des reçus, le suivi des dépenses, le suivi du kilométrage et les flux de travail d'approbation.

Zoho Expense propose des modifications en cours pour les États-Unis, l'Inde, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Vous pouvez rester conforme aux taxes grâce aux mandats de conformité fiscale préchargés sur ces éditions dédiées, ce qui vous permet d'être prêt à l'audit avec des reçus de dépenses, des pistes d'audit et des rapports de violation des politiques.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Expense

Suivez automatiquement le kilométrage des employés grâce au suivi GPS intégré

Surveillez la façon dont les employés utilisent leurs cartes de crédit d'entreprise à l'aide d'un tableau de bord des cartes d'entreprise

Automatisation du processus de rapprochement des comptes et remboursement des dépenses par ACH

Intégration avec un logiciel de comptabilité pour une solution de gestion des dépenses achevée

Limites de Zoho Expense

Les coûts des forfaits supérieurs pour les petites entreprises comptant de nombreux employés sont élevés en raison de la tarification par utilisateur

Nécessité d'utiliser une autre plateforme et d'importer les données dans un logiciel de gestion d'entreprise en raison de l'absence d'une fonctionnalité de suivi du temps

Prix de Zoho Expense

Free

Standard : 3 $/utilisateur par mois

: 3 $/utilisateur par mois Premium : 5$/utilisateur par mois

: 5$/utilisateur par mois Enterprise : 8$/utilisateur par mois

G2: 4.5/5 (1000+ reviews)

4.5/5 (1000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (900+ reviews)

4. Spendesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/screely-1568881509413-1400x782.png Spendesk /$$$img/

via Spendesk Les cartes virtuelles à usage unique et les cartes pour les abonnements récurrents de Spendesk en font l'une des meilleures alternatives à Ramp pour réduire l'exposition de l'entreprise au risque et à la fraude. Un compte par client ou par employé réduit encore les risques.

Vous pouvez également contrôler les dépenses en paramétrant les budgets, les politiques de dépenses et les flux de travail de pré-approbation.

Les meilleures fonctionnalités de Spendesk

Paramétrez les règles de dépenses par carte et par personne, et définissez les approbateurs autorisés

Envoyez aux employés des rappels automatiques pour les rapports de dépenses et suivez les paiements en temps réel

Intégrez et exportez les transactions et les reçus vers votre site Web logiciel de comptabilité solution

Suivre les comptes clients à l'aide du logiciel central de gestion des abonnements

Contrôlez toutes les dépenses non salariales en combinant les flux de trésorerie provenant de plusieurs outils

Limites de Spendesk

Absence d'accès à une ligne de crédit pour les entreprises

Prix de Spendesk

Free: Pour quatre utilisateurs, y compris un approbateur

Pour quatre utilisateurs, y compris un approbateur Essentials: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Scale: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Premium: Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (390+ commentaires)

: 4.7/5 (390+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (200+ commentaires)

5. Brex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Brex-Dashboard-Image-1400x680.png Brex /$$img/

via Brex Brex s'adresse aux entreprises qui recherchent des Logiciel de comptabilité IA et une plateforme de gestion des dépenses qui tire parti de l'intelligence artificielle intégrée et de l'apprentissage automatique.

L'une des fonctionnalités les plus innovantes de la plateforme, l'assistant IA Brex répond aux questions sur les politiques de l'entreprise, les limites de dépenses et d'autres sujets. Il effectue des tâches liées aux dépenses, telles que la soumission de rapports de dépenses et le rapprochement des reçus.

Brex meilleures fonctionnalités

Suivez votre progression vers les objectifs budgétaires et procédez aux ajustements nécessaires grâce à des aperçus des dépenses en temps réel

Intégration d'automatisations dans votre système de paie pour une automatisation plus rapide des employés de la paie Identifiez les problèmes potentiels liés aux dépenses grâce aux alertes de l'IA de Brex

Gérez votre financiers avec la prévision des pistes et la planification des scénarios

Surveillez les taux d'épuisement actuels et futurs en un seul endroit pour un impact positif sur votre revenu annuel

Utiliser des cartes de crédit d'entreprise sans garantie personnelle

Limites du Brexit

Absence d'intégration avec les logiciels d'entreprise par abonnement

Les cartes d'entreprise ont une structure de récompense compliquée et une exigence de capital élevée pour l'approbation

L'approbation des cartes de crédit d'entreprise sans garanties personnelles prend généralement beaucoup de temps

Prix de Brex

Essentiels: 0 $ par utilisateur et par mois

0 $ par utilisateur et par mois Premium: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1000+ commentaires)

4.7/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

6. Webexpenses

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Webexpenses-Dashboard-image-1400x683.png Dépenses web /$$$img/

via Dépenses web Webexpenses rationalise l'ensemble du cycle de vie des dépenses, du suivi à l'envoi et à l'approbation.

Cette plateforme de gestion des dépenses est notée pour ses prix hautement personnalisables pour les petites, moyennes et grandes entreprises.

Le module de petite caisse de Webexpenses est également compatible avec le système d'avances.

Les meilleures fonctionnalités de Webexpenses

Améliorez la gestion quotidienne de la petite caisse en obtenant une visibilité en temps réel des achats et des dépenses

Économisez de l'argent et augmentez vos contrôles de fraude en matière de récupération d'impôts

S'intègre à votre solution de gestion comptable avec l'assistance de plus de 50 systèmes de comptabilité

Réduisez votre empreinte carbone en suivant vos émissions de carbone lors de vos déplacements

Limites de Webexpenses

La tarification à la transaction devient coûteuse pour les petites entreprises dont le volume de transactions est important

Prix de Webexpenses

Frais fixes : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Utilisation active : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Tarif personnalisé : Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (1000+ avis)

4.5/5 (1000+ avis) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

7. BILL Spend & Expense

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Bill-Dashboard-Images-1-1400x618.png Facture /$$$img/

via BILL Dépenses et frais BILL Spend & Expense (anciennement Divvy) est une solution innovante basée sur le cloud qui rationalise vos rapports de dépenses et vos processus de gestion, permettant aux entreprises de toutes tailles de gagner en visibilité, en contrôle et en récompenses.

BILL Spend & Expense se différencie de ses concurrents grâce à son logiciel gratuit et à ses cartes et comptes d'entreprise. Cela permet aux clients d'économiser beaucoup de temps et d'argent.

Meilleures fonctionnalités de BILL Spend & Expense

Accédez à des lignes de crédit, de $500 à $5M, adaptées à votre modèle d'entreprise et évoluant au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise

Bénéficiez d'un contrôle proactif des dépenses et d'une protection contre la fraude grâce aux cartes BILL Corporate, sans frais annuels et avec des récompenses flexibles

Limites de BILL Spend & Expendense

Absence de capacités d'intégration étendues

À ne pas faire de procurement-to-pay comme Ramp

Prix de BILL Spend & Expense

Free

G2: 4.5/5 (1000+ commentaires)

4.5/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

8. Précoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-58.png via Precoro /$$$img/

via Précoro Precoro fournit une plateforme centralisée qui s'intègre à vos logiciels de comptabilité et systèmes financiers existants. Elle favorise le partage des données et offre une vue centrale de toutes vos dépenses.

La fonctionnalité unique de Precoro est sa capacité à automatiser l'ensemble du processus d'approvisionnement, de la demande d'achat au paiement. Les flux de travail rationalisés des demandes d'achat (PR) permettent une création, un acheminement et une approbation rapides des PR.

Pour les organisations du secteur de la construction, cela permet de prendre des décisions d'achat en temps voulu et d'obtenir de meilleurs résultats gestion du budget . Elle permet également d'éviter les retards dans la chaîne d'approvisionnement.

Precoro meilleures fonctionnalités

Automatisation et génération de commandes à partir des PR approuvés

Gérez les budgets de vos projets de construction et utilisez des outils puissants de gestion des stocks

Générez des rapports et suivez les divergences grâce à la correspondance entre les commandes, les reçus et les factures

Limites de Precoro

L'intégration avec certaines solutions de comptabilité est difficile

Prix de Precoro

Pour les petites équipes avec ≤20 utilisateurs: $35/utilisateur par mois

$35/utilisateur par mois Pour les équipes plus importantes avec >20 utilisateurs: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (200+ commentaires)

9. Expensify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Expensify-Dashboard-Image-1400x924.png Expensify /$$$img/

via Expensify Expensify est une alternative convaincante à Ramp, en particulier pour les entreprises qui recherchent une automatisation avancée et des capacités logicielles intégrées complexes. Il vous permet de rationaliser les processus et d'appliquer des politiques. Vous pouvez générer des rapports qui s'alignent sur vos flux de travail uniques.

Le moteur d'automatisation sophistiqué alimenté par l'IA extrait, catégorise et numérise automatiquement les reçus physiques et fait correspondre les dépenses aux factures. Cela réduit considérablement l'entrée manuelle de données, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps et d'améliorer la précision.

Expensify meilleures fonctionnalités

Éliminez la réconciliation manuelle et ajoutez des étiquettes à vos dépenses avec grand livre général (GL) importés de votre logiciel de comptabilité

Intégrer de nombreux logiciels de comptabilité, systèmes de paie, CRM et outils de gestion de projet de tiers

Limites d'Expensify

Conçu pour les grandes entreprises, coûteux pour les petites et moyennes entreprises

Prix d'Expensify

Free

Collect : 10$/utilisateur/mois

: 10$/utilisateur/mois Contrôle : 18$/utilisateur/mois

: 18$/utilisateur/mois Suivi : Free pour un maximum de 25 SmartScans/mois

: Free pour un maximum de 25 SmartScans/mois Soumettre : Free jusqu'à 25 SmartScans/mois

G2: 4.2/5 (1200+ avis)

4.2/5 (1200+ avis) Capterra: 4.5/5 (1500+ avis)

10. Concur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-59.png via Concur /$$img/

via Concurrence Concur propose une gestion intégrée des voyages, des frais et des factures. Tout comme Ramp, Concur automatise vos activités de gestion des dépenses grâce à ses nombreuses solutions de gestion.

Vous pouvez gérer les dépenses des employés en appliquant des politiques, en rationalisant la réservation des voyages et en facilitant l'inscription aux évènements. Concur fournit des informations sur les dépenses et les données de suivi des employés à l'aide de tableaux de bord personnalisables.

Concur meilleures fonctionnalités

Évitez les doubles paiements et les frais de retard grâce à l'automatisation de la correspondance des factures, ce qui réduit la saisie manuelle des données et élimine les erreurs

Capturez automatiquement le kilométrage en utilisant les adresses de départ et d'arrivée ou le GPS

Sécurisez les frais de déplacement de vos employés grâce à la carte de crédit virtuelle à usage unique générée automatiquement

Limites de Concur

Les fonctionnalités étendues nécessitent une formation de l'utilisateur

Les débutants ont besoin de temps pour s'habituer à l'interface utilisateur et aux fonctionnalités

Prix de Concur

Tarification personnalisée

G2: 4.0/5 (5000+ commentaires)

4.0/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (1900+ commentaires)

Autres outils de gestion financière

Alors que Ramp et ses alternatives fournissent à leurs clients des plateformes de gestion des dépenses, ClickUp leur offre des outils complets pour gérer l'ensemble des finances.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif ClickUp affiche /$$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp n'est pas un outil de gestion de projet comme les autres. C'est une plateforme complète qui donne du pouvoir aux équipes financières comme la vôtre. Elle vous permet de définir des objectifs financiers clairs, de les décomposer en jalons exploitables et de suivre la progression avec des statuts personnalisés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-53.png Le suivi des objectifs financiers de ClickUp.

/$$$img/

Paramétrez les rapports dont vous avez besoin, en un seul endroit, sur ClickUp Le logiciel financier de ClickUp rationalise votre flux de travail en créant des tableaux de bord personnalisés et en effectuant des calculs puissants. Il permet de suivre les objectifs financiers et de générer des rapports pour une meilleure gestion financière.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-56.png Les puissants outils de gestion du travail de ClickUp pour les cabinets comptables /$$img/

Suivez les mises à jour des projets, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp Le logiciel de comptabilité de ClickUp vous permet de gérer les budgets et les comptes à l'aide d'une base de données visuelle. Outre l'aide au suivi des clients et des factures, il vous permet d'ajouter des widgets personnalisés pour les rappels de paiement et les demandes spéciales. L'outil excelle dans l'automatisation des tâches comptables de routine.

ClickUp est votre hub central pour tout ce qui concerne les finances. Connectez les comptes bancaires, importez les transactions et classez les dépenses sans effort.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Finance-Management-Template-1400x800.png Modèle de gestion financière ClickUp /$$img/

Avec le modèle de gestion financière ClickUp, vous pouvez centraliser toutes vos données financières et les gérer en toute simplicité

Affichez une vue d'ensemble de votre santé financière grâce à Le modèle de gestion financière de ClickUp . Suivez vos dépenses par rapport à votre budget et définissez des objectifs financiers personnalisés. Utilisez ses 28 statuts personnalisés pour suivre facilement vos projets financiers.

Conçues pour favoriser un environnement collaboratif, les fonctionnalités financières de ClickUp vont au-delà de ces points forts, offrant des fonctionnalités telles que la budgétisation, la prévision et la gestion de projet adaptées aux équipes financières.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Partagez des rapports avec les parties prenantes, tant en interne qu'en externe, en utilisant la plateforme sécurisée de ClickUp

Générez des rapports personnalisables en quelques minutes

Maîtrisez les calculs comptables tels que le retour sur investissement, la rentabilité des projets ou les bénéfices trimestriels grâce aux champs de formule de ClickUp

Recevez des rappels pour les tâches récurrentes et les factures

Enrichissez les informations de vos comptes grâce aux champs personnalisés pour les montants budgétés, les dépenses, les informations sur les fournisseurs et les dates de paiement

Les limites de ClickUp

Une légère courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ commentaires)

Trouver le multiplicateur d'efficacité

Lorsque vous parcourez vos options et recherchez un multiplicateur d'efficacité, vous devez tenir compte des éléments suivants optimisation du flux de travail vous permettra d'être rentable.

Il ne s'agit pas d'échanger un outil contre un autre lorsque l'on explore les alternatives à Ramp. Il s'agit de trouver une valeur cachée dans diverses solutions, comme l'écosystème riche en fonctionnalités de ClickUp. Considérez-le comme un coup de pouce à votre flux de travail qui vous permet de garder une longueur d'avance sur vos concurrents.

Avec son interface intuitive, son automatisation puissante et ses outils de rapports robustes, ClickUp est une solution digne d'intérêt pour une gestion financière rationalisée. 💵

N'oubliez pas que les meilleurs outils sont ceux qui vous permettent d'aller au-delà de la simple résolution de problèmes ; ils élèvent l'ensemble de votre parcours vers la réussite. Essayez ClickUp gratuitement .