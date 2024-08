10 certifications en opérations pour faire évoluer votre carrière en 2024

Vous souhaitez faire évoluer votre carrière dans le domaine de la gestion des opérations ?

À l'approche de 2024, les employeurs sont à la recherche de professionnels compétents pour répondre aux exigences de la gestion des opérations.

Les opérations commerciales sont l'épine dorsale de toute organisation, qu'il s'agisse d'aider à créer une stratégie de haut niveau ou de creuser en profondeur pour trouver la cause profonde d'un problème ayant un impact sur votre entreprise - les équipes d'opérations font tout cela.

À cause de l'étendue des rôles opérationnels, comment faire pour acquérir de l'expertise et de la crédibilité dans cet espace ?

Les certifications en matière d'opérations agissent comme un sceau d'approbation, prouvant que vous avez les compétences et l'expertise nécessaires pour gérer plusieurs projets, assurer le bon déroulement des opérations et gérer les risques de manière efficace.

Les entreprises ont plus de facilité à vous embaucher ou à vous promouvoir lorsqu'elles constatent que vous possédez les compétences dont elles ont besoin et que vous êtes au fait des dernières pratiques du secteur.

Pour vous, il ne s'agit pas seulement d'un sceau d'approbation. C'est l'occasion d'affiner vos compétences en matière d'optimisation des processus, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de gestion de projet, de contrôle de la qualité, etc. Ces certifications renforcent votre crédibilité, vous distinguent de vos paramètres et vous mettent en relation avec des professionnels du secteur.

Ces certifications ne se contentent pas d'élargir les possibilités d'emploi, elles alimentent votre croissance de votre carrière . Si vous êtes impatient de progresser, nous avons compilé une liste de dix certifications en opérations pour vous aider à trouver celle qui correspond le mieux à vos objectifs.

**Qu'est-ce que les certifications de gestionnaire des opérations ?

Les certifications de gestionnaire des opérations valident vos compétences en matière de supervision et d'amélioration des processus pour l'efficacité et l'efficience de l'organisation. Proposées par des organisations professionnelles, ces certifications mettent en évidence votre expertise dans le développement et la mise en œuvre des processus de gestion des opérations stratégies opérationnelles .

Ces certifications en opérations couvrent des sujets tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion de projet, le lean et Six Sigma, logiciel de gestion des opérations et Gestion des opérations informatiques .

Ils vous permettent de mettre en valeur votre expertise et sont très recherchés par les employeurs pour des rôles tels que gestionnaire des opérations, gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement, gestionnaire de projet et gestionnaire de l'assurance qualité.

Avantages d'une certification en exploitation

L'obtention d'une certification en gestion des opérations présente de nombreux avantages si vous souhaitez progresser dans le domaine de la gestion et les champs connexes. En voici quelques-uns :

Validation des compétences: Les certifications de gestionnaire des opérations reconnaissent officiellement les compétences et l'expertise en matière de gestion des opérations. Elle prouve aux employeurs et aux pairs que vous possédez les compétences nécessaires business et management d'équipe connaissances et compétences nécessaires

Opportunités d'emploi accrues: Les certifications en opérations élargissent l'intervalle des opportunités d'emploi. Elles ouvrent la voie à des positions qui exigent ou préfèrent des candidats ayant des qualifications reconnues en gestion des opérations

Les certifications en gestion des opérations sont souvent bien reconnues dans des industries spécifiques. L'obtention d'une certification démontre votre validation des bonnes pratiques et des normes de l'industrie Développement professionnel: La certification implique l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Cet apprentissage continu contribue à votre développement professionnel, en vous tenant informé des dernières tendances et avancées dans le domaine de la gestion des opérations

10 certifications en gestion des opérations à prendre en considération

Maintenant que nous comprenons les avantages d'obtenir des certifications en opérations, voici les recommandations les mieux notées par les experts :

1. Certifié en gestion de la production et des stocks (CPIM)

via Apics Obtenez votre certification en gestion de la production et des stocks (CPIM) par l'intermédiaire de l'APICS (American Production and Inventory Control Society). Cette institution réputée existe depuis 1973. Cette certification vous aide à comprendre les bases de la gestion des tâches de production et d'inventaire.

Cinq cours couvrent des domaines essentiels tels que la planification de la demande, la gestion de la qualité, la gestion des stocks, l'ordonnancement de la production, etc. Une fois que vous avez terminé les cinq cours en ligne, vous obtenez la certification.

La certification CPIM stimule vos options de carrière et facilite le travail avec vos collègues en améliorant votre connaissance des concepts de la chaîne d'approvisionnement. Cette certification vous donne un avantage dans un monde où la concurrence internationale est de plus en plus forte.

Elle vous forme également à l'élaboration et au respect de procédures opérationnelles normalisées, rendues plus simples grâce à une certification CPIM modèle de procédures opératoires normalisées pour la gestion des opérations .

Cette certification s'adresse aux gestionnaires des opérations, aux planificateurs de la production, aux spécialistes du contrôle des stocks, aux spécialistes de la chaîne d'approvisionnement et aux spécialistes de l'approvisionnement. De plus, vous pouvez suivre ce cours de gestion des opérations à votre propre rythme, sur une période allant de six mois à deux ans, ce qui vous donne la flexibilité dont vous avez besoin.

Proposé par : APICS (American Production and Inventory Control Society)

APICS (American Production and Inventory Control Society) Thèmes clés: Aperçu de la chaîne d'approvisionnement, gestion de la demande, planification de l'approvisionnement et gestion des stocks

Aperçu de la chaîne d'approvisionnement, gestion de la demande, planification de l'approvisionnement et gestion des stocks Prix : 1000 à 3000 $, selon que vous étudiez de manière indépendante ou que vous suivez des cours avec un partenaire agréé par l'ASCM

2. Gestionnaire d'exploitation certifié (COM)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/AIBMC-.png AIBMC /$$$img/

via AIBMC Le Certified Operations Manager ou COM est administré par l'American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). Il s'agit d'un cours de certification des opérations de niveau professionnel qui convient à tous ceux qui souhaitent faire progresser leur carrière dans le domaine de la gestion des opérations.

Augmentez considérablement vos chances de commander un salaire plus élevé avec une certification reconnue par l'industrie comme COM.

L'examen de 3 heures se présente sous la forme d'un livret comportant 100 QCM (questions à choix multiples). Pour s'inscrire au cours de certification, il faut être titulaire d'un baccalauréat et avoir au moins deux ans d'expérience en gestion des opérations.

Proposé par: The American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

Thèmes clés : Stratégies et forfaits opérationnels, gestion de la demande de produits et prévisions, amélioration des processus, gestion de programme et les problèmes internationaux

Prix : Non disponible en ligne

3. Professionnel certifié de la chaîne d'approvisionnement (CSCP)

via APICS Cette certification vous permet d'acquérir les compétences et les connaissances essentielles pour gérer des chaînes d'approvisionnement complexes. Que vous travailliez en tant que responsable logistique, responsable des achats, planificateur d'inventaire, coordinateur logistique ou responsable de la chaîne d'approvisionnement, ce cours booste votre carrière dans votre rôle respectif.

Vous disposez de plusieurs options pour vous préparer à l'examen de 150 questions, qui dure 3,5 heures. Vous avez le choix entre un système d'apprentissage, l'auto-apprentissage ou des options avec instructeur et assistance.

L'option la plus économique est l'auto-apprentissage, dont le prix varie entre 1 000 et 1 500 dollars. Cette option prévoit l'accès à du matériel d'étude numérique et imprimé, y compris des guides, des questions pratiques et des flashcards.

Proposé par: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Thèmes clés : Chaînes d'approvisionnement, gestion de la demande, prévisions, réseaux mondiaux de chaînes d'approvisionnement, risques liés à la chaîne d'approvisionnement, opérations internes et stocks

Prix : $1000-$1500

4. Certification de professionnel de la gestion de projet (PMP)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/pmi\_logo\_ogShare.png PMI /$$img/

via PMI La certification Project Management Professional (PMP), proposée par le Project Management Institute (PMI), reconnu dans le monde entier, vous permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener et diriger des projets dans divers secteurs d'activité. Cette certification est idéale si vous avez au moins 36 mois d'expérience dans la direction et la gestion de projets.

La certification couvre cinq domaines clés : le lancement, le forfait, l'exécution, le suivi, le contrôle et la Fermé. Une bonne maîtrise de tous ces aspects de la gestion de projet permet de l'amélioration des processus d'entreprise . Cette certification est nécessaire si vous visez des positions plus élevées et des rôles de direction !

La durée de l'examen est de quatre heures avec 200 QCM. Si vous réussissez l'examen et obtenez la certification, vous devez la renouveler tous les trois ans.

Proposée par: Project Management Institute (PMI)

Thèmes clés: Initiation (13%), forfait (24%), exécution (42%), suivi et contrôle (16%), et Fermé (5%). D'autres thèmes essentiels sont la gestion des parties prenantes, le leadership d'équipe, la méthode agile, etc la gestion de projet et la gestion de projet hybride

Prix : Membres du PMI 405 $, non-membres du PMI 555 $

5. Cadre d'association certifié (CAE)

via ASAE Proposé par l'American Society of Association Executives (ASAE), ce programme s'adresse aux responsables opérationnels expérimentés. Pour suivre le programme, il faut être titulaire d'une licence ou avoir huit ans d'expérience pertinente, en satisfaisant au code de conduite de l'ASAE.

Parmi les rôles professionnels qui passent généralement les certifications, citons les PDG, les présidents, les directeurs exécutifs et les personnes cherchant à faire progresser leur carrière dans la gestion d'association. Vous pouvez vous inscrire à l'examen CAE deux fois par an, en mai et en décembre. L'examen dure quatre heures et consiste en 200 questions à choix multiples.

En outre, la certification doit être renouvelée tous les trois ans.

Proposée par: American Society of Association Executives (ASAE)

Thèmes clés : Gouvernance et leadership, marketing, politique publique, gestion des opérations et développement professionnel

**Prix : 500 $ pour les membres, 750 $ pour les non-membres

6. Gestionnaire d'établissement certifié (CFM)

via IFMA Collé depuis 25 ans, le cours CFM proposé par l'IFMA (International Facility Management Association) couvre plus de 11 domaines fondamentaux de la gestion des installations. Il vous prépare à améliorer la communication, le leadership, les finances, la gestion des risques ou la gestion de l'environnement l'optimisation des processus .

Ce programme de certificat convient aux professionnels des installations déjà en exercice qui cherchent à se positionner en tant qu'experts dans le secteur. L'expérience minimale requise est de 3 à 5 ans et un diplôme de licence ou de maîtrise en gestion des installations.

Là encore, le prix varie pour les membres (595 $) et les non-membres (880 $), et l'IFMA fournit de nombreuses ressources différentes pour vous aider à vous préparer. Des frais supplémentaires s'appliquent si vous souhaitez suivre une formation en entreprise ou en groupe. Il n'y a pas de durée fixe, et vous pouvez passer l'examen lorsque vous êtes parfaitement préparé.

Proposé par: IFMA (International Facility Management Association)

Thèmes clés: Le forfait, la gestion de la qualité, la stratégie de leadership, la finance, la gestion de projet, le développement durable et la gestion des risques

Prix: 595 $ pour les membres et 880 $ pour les non-membres

7. Professionnel certifié des achats (CPP)

via Société américaine d'achat Si la gestion du matériel est un domaine dans lequel vous souhaitez exceller, ce cours de certification est fait pour vous. Il vous initie aux principes fondamentaux des achats, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, au sens des affaires et à l'approvisionnement mondial.

Géré par l'American Purchasing Society (APS), c'est un excellent moyen d'exceller dans votre carrière. Pour s'inscrire à ce programme de certificat, il faut avoir au moins deux ans d'expérience dans le domaine des achats et des références de fournisseurs.

Quant à la forme de l'examen, il s'agit d'un examen en ligne de 150 minutes avec 150 QCM. Révisez vos études de cas en rapport avec le sujet !

Proposé par: American Purchasing Society (APS)

Thèmes clés: Principes fondamentaux des achats, administration des contrats, analyse des processus, gestion de la chaîne d'approvisionnement, analyse des coûts, négociation et gestion des fournisseurs

Prix : Non disponible en ligne

8. Ceinture verte Six Sigma

via Société américaine pour la qualité La certification Six Sigma Green Belt est une qualification précieuse pour les personnes ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle. Elle vise principalement à aider les responsables opérationnels à mieux éliminer les inefficacités au sein des processus.

Proposée par l'American Society for Quality (ASQ), cette certification fournit de nombreux documents et ressources, tels que des guides d'étude, des banques de questions et des manuels, pour vous assister dans votre préparation.

L'une des fonctionnalités de l'examen de méthodologie Sigma est sa forme ouverte, qui vous permet d'apporter des documents de référence. L'examen dure plus de quatre heures et consiste en 100 questions à choix multiples.

Proposé par: American Society for Quality (ASQ)

Sujets clés: Introduction aux principes et méthodologies Sigma, identification des causes profondes et des défauts, développement et mise en œuvre de solutions, et mesures de contrôle

Prix: 438 $ pour les non-membres et 338 $ pour les membres (certification ASQ)

9. Professionnel de la gestion des risques du PMI

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/pmi\_logo\_ogShare-1.png PMI /$$img/

via PMI Comprendre et gérer les risques dans un projet est crucial, et la certification PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) est là pour vous aider à développer cette compétence essentielle. Elle est proposée par le Project Management Institute (PMI).

Avec cette certification de gestionnaire des opérations, vous apprendrez à identifier et à forfaiter les risques, à les évaluer et à y répondre efficacement. Essentiellement, vous devenez le spécialiste des risques sur lequel votre organisation peut compter pour gérer les problèmes inattendus.

Une fois la certification achevée, les connaissances et les compétences acquises vous permettront de repérer les problèmes avant qu'ils ne surviennent et d'en réduire l'impact. Cette certification des opérations convient aux gestionnaires de projet, aux gestionnaires de risque, aux gestionnaires fonctionnels et aux cadres supérieurs.

Pour passer l'examen, vous devez être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, avoir 36 mois d'expérience en gestion de projet et avoir suivi 40 heures de formation en gestion des risques liés aux projets.

Proposé par: Project Management Institute (PMI)

Thèmes clés : Stratégie du risque et planification du projet, engagement des parties prenantes, analyse qualitative et quantitative du risque, et planification de la réponse au risque

Prix : 358 $ pour les membres et 659 $ pour les non-membres

10 Certified in Logistics, transportation, and Distribution (CLTD) (Certifié en logistique, transport et distribution)

via APICS Cette certification des opérations proposée par l'APICS (American Production and Inventory Control Society) est parfaite pour apprendre des stratégies efficaces en matière de logistique, de transport et de distribution afin d'accroître l'efficacité. Elle couvre les normes mondiales et les compétences essentielles, vous guidant dans tout, de la gestion des matériaux entrants à la distribution des produits et au traitement des retours.

Pour obtenir la certification, vous devrez passer un examen de 150 questions d'une durée de 3,5 heures. Vous devez obtenir un score de 300 ou plus pour réussir et démontrer votre compréhension de la matière.

Si vous choisissez l'offre groupée ASCM, au prix de 1 865 dollars, vous recevrez à la fois le matériel d'étude et l'inscription. Pour ceux qui optent pour le portail d'auto-apprentissage seul, le coût est de 1035 $.

Qu'il s'agisse de l'offre globale ou de l'option d'auto-apprentissage plus abordable, ce cours ouvre les portes de la reconnaissance mondiale et de l'expertise en matière de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Proposé par: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Thèmes clés : Aperçu et stratégie de la logistique, gestion des commandes, gestion des stocks, logistique inverse, gestion des entrepôts, logistique mondiale et transport

**Prix : 1000 à 2000 dollars, selon votre dépendance

