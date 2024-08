10 Meilleures alternatives à Google Colab en 2024 (Critiques & ; Prix)

De nombreux praticiens de l'apprentissage automatique ne jurent que par la capacité de Google Colab à résoudre les problèmes de stockage et les contraintes financières. Hébergé par Jupyter Notebook, Colab est également plébiscité car il ne nécessite aucune installation.

Cependant, nous comprenons que son espace limité, son manque de fonctions de modification en cours et ses tâches chronophages vous incitent à chercher des alternatives.

Nous allons discuter des meilleures alternatives à Google Colab pour vous aider dans votre cycle de vie de la science des données, y compris l'exploration de données, la modélisation, le traitement et les tâches quotidiennes.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Google Colab ?

Pour une meilleure prise de décision, nous vous présenterons les facteurs cruciaux responsables des cas d'utilisation généraux des carnets de notes pour les particuliers, les équipes d'entreprises soucieuses des données, les éducateurs et les chercheurs.

Collaboration en temps réel: Choisissez une plateforme qui offre un environnement collaboratif comme le partage d'écran

Environnement gérable: Recherchez une plateforme qui simplifie le travail de l'environnement conda sur votre ordinateur

Les alternatives à Google Colab vous permettent de créer et d'intégrer des blocs de code en un seul endroit

Visualisation des données: Recherchezoptions faciles sans code qui retiennent de plus en plus l'attention des experts en données lorsqu'il s'agit d'explorer des données tout en construisant des applications de données

Les 10 meilleures alternatives à Google Colab à utiliser en 2024

Voici une liste des 10 meilleures alternatives à Google Colab, basée sur leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations.

1. Noteable

via A noter Noteable.io est une plateforme web de cloud computing, un bloc-notes connu pour son riche environnement de collaboration construit sur les protocoles Jupyter.

Noteable.io est une plateforme open-source " no-coding needed " qui prend en charge Python, SQL et R. La plateforme offre un environnement collaboratif en permettant des entrepôts de données internes et externes comme Google BigQuery, Snowflake, Databricks, et des API.

Les meilleures fonctionnalités de Notable.io

Vous pouvez coder, visualiser des données et partager des idées dans un paramètre collaboratif, car Notable fonctionne de manière transparente avec Jupyter Notebooks

Obtenez de travailler avec plusieurs utilisateurs et de faciliter le travail d'équipe avec des fonctionnalités de collaboration en temps réel

Accéder et travailler sur des projets à partir de n'importe quel appareil avec une connexion internet est facile

Limites de Notable.io

Les restrictions de l'espace de stockage deviennent une contrainte lorsqu'il s'agit d'ensembles de données volumineux ou de projets multiples

Une connexion internet stable est nécessaire, ce qui limite l'accessibilité dans les zones à faible connectivité

Prix de Noteable.io

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 30 $/mois

30 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (500+ commentaires)

4.5/5 (500+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

2. Jupyter

via Jupyter Jupyter est une application web open-source qui permet de créer et de partager en direct du code, des équations, des visualisations et des documents textuels narratifs.

C'est un outil polyvalent populaire parmi les scientifiques des données, les chercheurs, les éducateurs et les analystes pour développer et présenter leur travail de manière interactive et reproductible.

Les meilleures fonctionnalités de Jupyter

L'interface vous permet d'exécuter et d'écrire du code de manière transparente avec une interface de carnet de notes conviviale qui assiste plusieurs langages de programmation comme Python, R et Julia

La sortie interactive vous permet de visualiser les données instantanément pour afficher des visualisations, des graphiques et des tracés dans le bloc-notes

Collaborez mieux grâce au partage facile des documents par e-mail, Dropbox, GitHub et d'autres plateformes

La flexibilité de Mon travail vous permet de travailler avec différents langages de programmation au sein d'un même notebook

Profitez de nombreuses fonctions pour la manipulation, l'analyse et la visualisation des données avec des bibliothèques intégrées comme NumPy, Pandas et Matplotlib

Les limites de Jupyter

Certains apprentis-machines trouvent la phase d'apprentissage initiale difficile

Le travail avec de grands ensembles de données ou des calculs complexes affecte les performances sur les machines moins puissantes

Contrôle de version lourd lors du partage des notebooks, ce qui entraîne des conflits potentiels lors de la collaboration sur le même document

Prix de Jupyter

Gratuit

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (70+ commentaires)

3. Microsoft Visual Studio

via Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio est un environnement de développement intégré (IDE) qui propose différents langages de programmation tels que C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ et Visual Basic .NET.

Une fonctionnalité notable de Microsoft Visual Studio est le Visual Studio Notebooks, qui offre un laboratoire virtuel avec accès à des outils d'exploration, d'analyse et de collaboration de données.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Visual Studio

Les fonctionnalités multilingues vous permettent d'utiliser divers langages de programmation tels que Python, R et F

Avec l'IDE (Integrated Development Environment), vous pouvez accéder aux Notebooks en même temps qu'à d'autres projets de code

Combiner le code, les visualisations et les textes narratifs, pour une narration et une analyse efficaces des données dans un environnement interactif

les limites de Microsoft Visual Studio

Les Notebooks Visual Studio sont intégrés à l'écosystème Visual Studio, ce qui limite ceux qui préfèrent un environnement de Notebook autonome ou multiplateforme

Les débutants ou ceux qui ne sont pas familiarisés avec Visual Studio sont confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte en raison des fonctionnalités étendues et de la complexité de l'écosystème

Prix de Microsoft Visual Studio

Pour les particuliers et les petites équipes

Individuel: Accès gratuit

Pour les entreprises et les sociétés

Abonnement professionnel: 45 $/mois par utilisateur

45 $/mois par utilisateur Abonnement Enterprise : 250 $/mois par utilisateur

Microsoft Visual Studio évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (70+ commentaires)

4. Kaggle

via Kaggle Kaggle est réputé pour accueillir des concours de science des données tout en offrant un environnement collaboratif aux passionnés de données, aux chercheurs et aux professionnels.

Kaggle sert également de hub éducatif,en proposant des tutoriels, des cours et des kernels pour faciliter l'apprentissage et le développement des compétences en science des données.

Pour les débutants, Kaggle permet d'affiner les compétences analytiques, d'appliquer des tâches et des techniques de science des données à des ensembles de données réels et de collaborer avec une communauté mondiale de praticiens des données.

Les meilleures fonctionnalités de Kaggle

Explorez et travaillez avec des données diverses grâce à l'accès à plusieurs ensembles de données dans différents domaines

Résoudre des problèmes du monde réel et concourir pour obtenir des récompenses dans le cadre de divers concours de science des données

Créez et partagez du code dans un environnement collaboratif grâce à des noyaux, facilitant ainsi l'apprentissage

Rejoignez la communauté en temps réel pour collaborer, partager des idées et apprendre des projets des autres

Limites de Kaggle

Certains champs spécialisés ont moins de ressources ou de compétitions disponibles

D'autres fonctions reçoivent moins d'attention car la plateforme se concentre fortement sur la compétition

Prix Kaggle

Gratuit

Kaggle Notebooks: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: Non listé

5. Databricks

via Bases de données Databricks est la première plateforme de lakehouse au monde dans le cloud, combinant les différents entrepôts, bases de données , et les lacs de données afin d'offrir une plateforme ouverte et unifiée pour les données et l'IA.

La plateforme assiste Python, R, Scala et SQL avec le co-authoring, le versioning automatique, les intégrations Git et le RBAC.

L'architecture de la maison du lac de données assiste tous les types de données, ce qui rend accessible aux équipes la collaboration sur toutes les données dont elles ont besoin pour continuer à innover et à s'améliorer.

Les meilleures fonctionnalités de Databricks

Automatisez les tâches dans vos notebooks et planifiez les exécutions de code, ce qui permet à l'analyse de se dérouler en douceur pendant que vous vous concentrez sur votre exploration et vos insights

Vous pouvez collaborer en temps réel pour modifier un notebook avec plusieurs utilisateurs simultanément afin de partager des idées et de résoudre des problèmes ensemble

La fonctionnalité d'auto-hébergement permet de le personnaliser en fonction de vos besoins, d'installer des bibliothèques et de gérer les ressources

Codez, visualisez des données et partagez des insights dans un paramètre collaboratif, car Databricks fonctionne de manière transparente avec Jupyter Notebooks

Limites de Databricks

Des outils insuffisants rendent difficile l'interprétation précise des données par les scientifiques et les analystes de données

Les nouvelles mises à jour perturbent souvent le travail en cours ou nécessitent des ajustements, ce qui a un impact sur la cohérence du flux de travail

Prix de Databricks

Modèle de tarification basé sur l'utilisation avec essai gratuit de 14 jours

avec essai gratuit de 14 jours Jobs: 0,07 $/utilisateur

0,07 $/utilisateur Delta Live Tableur: 0,20 $/utilisateur

0,20 $/utilisateur Databricks SQL: 0,22 $/utilisateur

0,22 $/utilisateur Charge de travail personnalisée: 0,40 $/utilisateur

0,40 $/utilisateur Interférence en temps réel sans serveur: 0,07 $/utilisateur

0,07 $/utilisateur Plate-forme Databricks et modules complémentaires: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (200+ reviews)

4.5/5 (200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

6. Espace Papier

via Espace papier Paperspace est une plateforme basée sur le cloud qui simplifie les flux de travail de l'apprentissage automatique (ML) et aide au développement, à l'entraînement et au déploiement de modèles IA.

Elle est notée pour ses outils intégrés qui assistent chaque étape du processus d'apprentissage automatique, de la préparation des données à la formation des modèles d'apprentissage profond, en passant par la collaboration sur les projets et le déploiement des modèles pour utilisation.

Meilleures fonctionnalités de Paperspace

Suivez les modifications apportées aux modèles d'apprentissage automatique et aux ensembles de données grâce à leurs fonctionnalités intégrées de contrôle des versions

Bénéficiez de protocoles et de mesures de sécurité puissamment intégrés pour protéger les données et les modèles sensibles, en garantissant la conformité avec les normes de protection des données

Bénéficiez de flux de travail de science des données mieux intégrés grâce aux intégrations API

Faites évoluer les ressources à la hausse ou à la baisse en fonction de vos besoins

Limites de Paperspace

Paperspace a plafonné à 100 Go/utilisateur le stockage, ce qui est restrictif lors du traitement de grands ensembles de données ou de modèles d'apprentissage profond

Un temps de réponse plus long ou des options d'assistance limitées pour les requêtes techniques

Il faut réclamer une place sur une liste d'attente pour prétendre à un GPU NVIDIA H100

Prix de Paperspace

Free

Pro: 8 $/mois

8 $/mois Croissance: 39$/mois

39$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 3.4/5 (20+ commentaires)

7. Amazon SageMaker

via Amazon SageMaker Amazon AWS SageMaker est une plateforme d'apprentissage machine (ML) proposée par Amazon Web Services (AWS) qui simplifie le processus de construction, d'entraînement et de déploiement de projets ML à l'échelle.

Elle est connue pour proposer des algorithmes IA que vous pouvez intégrer facilement dans vos applications.

Meilleures fonctionnalités d'Amazon SageMaker

L'aspect de la compatibilité de stockage vous permet de stocker des ensembles de données dans un grand espace de stockage (S3)

Ses capacités de calcul vous permettent d'exécuter plusieurs ensembles de données simultanément

Développement de modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond de bout en bout

Limites d'Amazon SageMaker

Personnalisation limitée en termes de spécifications comme les types de CPU/GPU ou l'allocation de mémoire

Bien que SageMaker offre un large tableau d'algorithmes intégrés, l'intégration d'algorithmes spécialisés n'est pas assistée

Prix d'Amazon SageMaker

Niveau Free : Deux premiers mois

: Deux premiers mois Plan à la demande: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Plan d'épargne: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Plan d'économie: Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

: 4.2/5 (30+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

8. Cocalc

via Cocalc Cocalc est une plateforme en ligne qui permet d'accéder à des outils scientifiques, d'ingénierie et de mathématiques à source ouverte, tout en mettant l'accent sur l'accès continu et la collaboration en temps réel.

Cela permet à de nombreuses équipes, étudiants et chercheurs de collaborer en utilisant des carnets Jupyter, un terminal Linux, latex, ou des documents marqués v/s code server X11.

Cocalc meilleures fonctionnalités

Travailler ensemble sur des projets,modifier en cours des documents simultanément et afficher les modifications en temps réel

Des environnements de travail partagés pour les groupes, ce qui est pratique pour les projets collaboratifs ou le travail en équipe

Utiliser des outils informatiques tels que Jupyter Notebooks, SageMath et les éditeurs LaTeX pour créer des documents scientifiques et mathématiques

Limites de Cocalc

L'absence de fonctionnalités hors ligne rend difficile l'accès aux projets ou aux outils sans connexion internet

Un forfait de base limite l'accès à certains outils ou fonctionnalités collaboratives

Prix de Cocalc

Hobbyiste: 10,86$/mois par groupe

10,86$/mois par groupe Groupe de recherche universitaire : 123,98 $/mois par groupe

123,98 $/mois par groupe Groupe de travail sur les entreprises: $104.16/mois par groupe

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas de liste

9. Deepnote

via Note profonde Deepnote est une plateforme collaborative de science des données (IDE unique) qui combine une éditeur de code (aucun hébergement de code n'est requis) et un environnement informatique, vous permettant d'écrire et d'exécuter du code, de visualiser des données, et d'effectuer des recherches sur des sujets spécifiques collaborer à des projets .

En tant qu'interface web, il facilite l'intégration d'outils d'analyse de données et assiste divers langages de programmation comme le code Python.

Les meilleures fonctionnalités de Deepnote

Utilisez des carnets Jupyter basés sur le web pour le développement de code et l'expérimentation

Expérimenter et créer du code intégré dans une seule plateforme

Utiliser divers outils pour organiser, suivre et suivre différentes expériences et versions de modèles en temps réel

Collaborer avec des équipes sur des projets ML avec des fonctionnalités telles que les espaces de travail et le contrôle de version

Limites de Deepnote

Le volet droit fixe limite l'espace de travail, ce qui rend l'utilisation difficile pour les personnes disposant d'un petit écran

La plateforme accuse un certain retard lors du chargement des projets et du démarrage des clusters

Prix de Deepnote

**Free

Teams: 31$/mois par éditeur

31$/mois par éditeur Entreprise: Prix personnalisé

Notes et évaluations de Deepnote

G2 : 4.8/5 (70+ commentaires)

: 4.8/5 (70+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Replit

via Replit Replit est une plateforme de code en ligne gratuite et collaborative. Elle offre un environnement de développement intégré (IDE) dans le navigateur avec plus de 50 langages où vous pouvez écrire du code, développer des projets à forte intensité de données et collaborer. Il vous permet également d'héberger des applications.

Il fournit une expérience de codage transparente et accessible, en particulier pour les débutants et les éducateurs, sans dépenser une seconde pour l'installation.

Replit meilleures fonctionnalités

Utilisez le processeur de langage naturel (NLP) i n construit pour déboguer, autocompléter et convertir le langage naturel en code

n construit pour déboguer, autocompléter et convertir le langage naturel en code Commencez à développer vos projets spécifiques de ML dans n'importe quel langage de programmation, sans aucune installation nécessaire

Créez etcollaborer avec des équipes à distance accessible sur n'importe quel appareil

Limites de Replit

Limites des ressources informatiques, telles que l'utilisation du processeur ou l'allocation de mémoire, en particulier dans le forfait gratuit

Prix de Replit

Démarrage: Gratuit

Gratuit Replit Core: 220 $/an

220 $/an Teams:Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (20+ reviews)

4.4/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

Autres Outils d'IA

Les alternatives à Google Colab et les carnets de notes similaires se concentrent sur la fourniture d'un environnement pour le codage collaboratif, l'analyse de données et le développement de modèles d'apprentissage automatique. Mais certains outils offrent bien plus. Plateformes de gestion de projet comme ClickUp offrent un ensemble complet de fonctionnalités intégrées alimentées par l'IA pour rationaliser le flux de travail créatif de votre équipe en améliorant la collaboration et en stimulant la productivité.

ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore ClickUp AI transforme la façon dont vous créez et gérez vos tâches en surlignant simplement n'importe quel texte dans un document, un commentaire ou une description de tâche. Basé sur les besoins de votre projet il le rend plus long, plus court, plus engageant ou plus simple.

Le Modèle d'objectif quotidien ClickUp vous permet de progresser chaque jour vers vos objets

Le modèle d'objectifs quotidiens de ClickUp Outils d'IA vous permettront d'améliorer votre gestion des tâches avec une IA intégrée, vous permettant d'accéder à une tableau blanc numérique pour le brainstorming. C'est comme si l'on organisait une session d'équipe productive, ce qui rend le travail plus fluide et permet une collaboration en temps réel pour les équipes qui travaillent ensemble.

Visualisez le travail de vos équipes en un coup d'œil en suivant ou en catégorisant la progression globale dans les tableaux de bord ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Améliorez votreécriture sans effort pour un ton professionnel et engageant

Générez efficacement un contenu de premier ordre grâce à des repères basés sur l'IA

Optimisez n'importe quel texte grâce aux fonctionnalités de la barre d'outils IA

Produisez instantanément des résumés et des points d'action pour un travail administratif plus fluide

Utilisez ClickUp pour vérifier l'orthographe et la grammaire, et traduire les langues

Utilisez des Tableaux blancs numériques pour visualiser rapidement les idées et collaborer

Concevoir des flux de travail correspondant à vos préférences à partir d'un intervalle de modèles

Collaborez sur des dossiers créatifs avec ClickUp Docs

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe de ClickUp l'équipe commerciale pour un forfait personnalisé

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

La science des données et au-delà

Trouver la bonne alternative à Google Colab dépend des besoins de votre équipe. Chaque plateforme a ses points forts et ses limites.

En plus des outils de science des données, envisagez ClickUp pour la gestion de projet . Les fonctionnalités IA de ClickUp aident à la rédaction, à l'organisation des tâches et à la collaboration en temps réel. C'est un outil utile pour les équipes créatives.

Il vise à simplifier votre expérience de la science des données, en facilitant le code à l'aide d'outils d'IA et plus efficace du début à la fin.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui ! 🎉