Les 10 meilleures alternatives à GetResponse pour l'email marketing en 2024

Le nombre d'utilisateurs d'e-mail dans le monde s'élève à plus de quatre milliards en 2024, soit plus de la moitié de la population mondiale. Il n'est donc pas surprenant que les entreprises adorent leurs campagnes de marketing par e-mail pour faire passer le message.

Les avis peuvent diverger, mais la conception, la programmation, le lancement et l'extension des campagnes d'e-mail marketing ne sont possibles qu'avec le bon outil.

GetResponse est un outil que les spécialistes du marketing utilisent pour les campagnes de marketing par e-mail ou pour automatiser les opérations de marketing.

Toutefois, le paysage des outils de marketing par e-mail est très dynamique. Les exigences évoluent, et chaque secteur et entreprise a ses besoins spécifiques. Il se peut donc que GetResponse ne réponde pas aux besoins et aux préférences de chacun.

Nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à GetResponse pour répondre à des cas d'utilisation et des exigences variés. Cette liste évalue les fonctionnalités et les prix de chaque outil pour vous permettre de trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à GetResponse ?

Quelques-uns gestion du marketing par e-mail offrent plus de fonctionnalités que d'autres, mais vous devez évaluer la facilité d'utilisation d'un outil en fonction de vos besoins spécifiques avant de le valider. Avant d'opter pour une alternative à GetResponse, vous devez garder à l'esprit un certain nombre de points.

Gestion transparente des contacts: Optez pour un outil qui simplifie la gestion des contacts, s'intègre aux outils de CRM et segmente les contacts de manière autonome Analyses approfondies: Votre solution d'e-mail marketing doit vous permettre de mieux comprendre le comportement de vos abonnés, de mesurer l'efficacité de vos campagnes et de fournir des données solides sur le retour sur investissement Intégrations marketing robustes: Assurez-vous que l'outil s'intègre au commerce électronique, au marketing par moteur de recherche et à d'autres applications clés Suite marketing tout-en-un: Choisissez un outil qui offre des créateurs de pages d'atterrissage, des intégrations e-commerce, du marketing par SMS, des chatbots et d'autres fonctionnalités riches Fonctions de planification: Sélectionnez une solution qui vous permet de planifier vos campagnes d'e-mail et d'automatiser la livraison - un must-have pour les basiquesl'automatisation du marketing6. Fonctionnalités de collaboration : Mon travail consiste à rechercher des fonctionnalités qui vous permettent de travailler au sein d'un paramètre d'équipe sans heurts. Cela permettra d'accélérer la planification et le lancement des campagnes Affordabilité : optez pour un outil qui correspond à votre budget, mais faites attention aux fonctionnalités qui sont nécessaires à l'échelle à laquelle vous opérez

Enfin, pourquoi ne pas essayer le forfait Free pour voir comment l'outil fonctionne et si son interface vous convient, à vous et à votre équipe ?

Les 10 meilleures alternatives à GetResponse à utiliser en 2024

1. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-22.png

/$$$img/

via HubSpot HubSpot est une excellente solution tout-en-un pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs efforts de marketing et de vente. L'automatisation avancée du marketing, la suite CRM et les analyses détaillées en font l'outil parfait de votre arsenal.

De plus, la riche liste de modèles d'e-mails personnalisables vous aide à améliorer vos campagnes de marketing par e-mail. L'interface utilisateur est également parmi les plus intuitives de cette liste.

HubSpot est une excellente alternative à GetResponse, notamment pour ses fonctionnalités d'automatisation avancées.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Utilisez les outils intégrés pour l'optimisation et l'analyse de votre site web afin d'améliorer les performances et le référencement

Profitez de plus de 1000 intégrations à travers les CMS, les plateformes existantes de marketing par e-mail, les logiciels de communication et les solutions ERP

Accédez à des outils de vente et de collaboration, y compris un CRM gratuit pour la clôture des transactions et la gestion des prospects, ce qui est parfait pour les petites entreprises

Les limites de HubSpot

Forfaits coûteux par rapport aux autres solutions de GetResponse

Capacités de personnalisation limitées disponibles pour les utilisateurs avec les forfaits de niveau inférieur

L'apprentissage peut s'avérer long et complexe, compte tenu de la grande variété de fonctionnalités disponibles

Prix de HubSpot

Free

Débutant: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Professionnel: 800$/mois

800$/mois Enterprise: $3600/mois

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3900+ avis)

2. MailerLite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-25.png

/$$$img/

via MailerLiter MailerLite est une alternative abordable et conviviale à GetResponse, très utile pour les petites entreprises et les entrepreneurs qui démarrent.

Outre une interface intuitive, MailerLite offre des fonctionnalités telles que l'automatisation, la création d'e-mails par glisser-déposer, les tests A/B et le ciblage avancé.

La pile d'outils pour le marketing par e-mail, les newsletters et la construction de pages de destination et de sites Web vous aide à améliorer l'efficacité des campagnes et l'engagement.

MailerLite meilleures fonctionnalités

Accédez à des thèmes personnalisables et à une vaste bibliothèque de modèles

Créez différents types d'e-mails à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer

Maintien d'un taux d'envoi d'e-mails élevé

Obtenirautomatisation des e-mails des fonctionnalités même avec le forfait Free

Limites de MailerLite

Fonctionnalités d'automatisation de base, même avec les forfaits les plus élevés

Absence d'analyses avancées et d'un onglet dédié aux analyses

L'assistance par discussion en direct est limitée aux utilisateurs des forfaits Advanced et Enterprise

Prix de MailerLite

Free

Growing Business: À partir de 10 $/mois

À partir de 10 $/mois Avancé: À partir de 20 $/mois

À partir de 20 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

4.6/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1900+ commentaires)

3. Campagne active

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-21.png

/$$$img/

via Campagne active Alternative riche en fonctionnalités à GetResponse, ActiveCampaign propose une fusion de solutions d'e-mail marketing, de CRM, d'outils d'automatisation du marketing, et d'outils de gestion de la relation client automatisation des ventes capacités.

Excellente fonctionnalité pour les entreprises en croissance, l'outil utilise l'apprentissage automatique pour segmenter les contacts et personnaliser les campagnes à travers l'e-mail, la messagerie, le chat et le texte.

L'excellente délivrabilité des e-mails et les capacités d'apprentissage automatique en font une centrale pour les spécialistes du marketing.

Meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Utilisez des flux d'automatisation avancés pour améliorer le ciblage de l'audience

Exploitez les fonctionnalités d'apprentissage automatique pour optimiser les délais d'envoi des e-mails

Obtenez des fonctionnalités de gestion de l'entonnoir des ventes et de conversion des prospects

Atteignez les clients à travers les canaux avec des outils marketing tels que le chat Iive, le marketing SMS et l'intégration de Facebook Custom Audiences

Prenez des décisions basées sur les données avec des analyses complètes et des rapports avancés

Limites d'ActiveCampaign

Les utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les utilisateurs qui souhaitent se concentrer uniquement sur le marketing par e-mail

Il n'existe pas de forfait Free

Prix d'ActiveCampaign

**Lite : à partir de 39 $/mois

Plus: À partir de 70 $/mois

À partir de 70 $/mois Professionnel: À partir de 187 $/mois

À partir de 187 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (10,000+ reviews)

4.5/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2300+ commentaires)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-30.png

/$$$img/

via Contact permanent Constant Contact fait partie des plateformes d'e-mail marketing les plus anciennes et les plus fiables pour les petites entreprises.

Constant Contact facilite la conception et le lancement de campagnes pour les équipes qui en mènent plusieurs simultanément : Ses modèles d'e-mail à glisser-déposer, son CRM marketing et ses outils de marketing des médias sociaux sont associés à une interface utilisateur intuitive et à une riche bibliothèque de modèles.

L'éventail étendu des fonctionnalités de la plateforme aide les entreprises à développer leur audience, à gérer des campagnes d'e-mails et à promouvoir des évènements.

Constant Contact fait également partie des alternatives GetResponse les moins chères listées ici.

Gestion du marketing par e-mail, de l'automatisation du marketing et du suivi des performances à l'aide d'une interface conviviale

Découvrez les types de campagnes et leurs fonctionnalités au cours d'une période d'essai de 60 jours, la meilleure du secteur

Offre des fonctionnalités de niche pour les ventes, la gestion des médias sociaux et la gestion des paiements d'évènements

Options limitées de personnalisation et de segmentation de l'e-mail marketing

Augmentation significative du prix avec des listes d'e-mails plus importantes

Fonctionnalités avancées limitées dans les forfaits Lite et Standard

Lite: 12 $/mois

12 $/mois Standard: 35 $/mois

35 $/mois Premium: 80 $/mois

G2: 4/5 (5700+ commentaires)

4/5 (5700+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (2600+ avis)

5. Salesforce Marketing Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-29.png

/$$$img/

via Salesforce Marketing Cloud Salesforce Marketing Cloud est une plateforme CRM basée sur le cloud et alimentée par l'IA qui fonctionne bien pour les entreprises à la recherche de solutions d'automatisation du marketing sophistiquées.

La plateforme aide à fidéliser les clients grâce à des campagnes d'e-mail personnalisées et des parcours clients. Des fonctionnalités telles que la segmentation de l'audience, l'engagement des prospects et des comptes, et les insights en temps réel en font un outil robuste pour les grandes entreprises.

Marketing Cloud est l'outil le plus cher de la liste. Mais cet outil a plus à offrir qu'il n'y paraît. ✨

Marketing Cloud de Salesforce n'est pas limité à l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication campagnes de marketing par e-mail ; sa pile marketing holistique s'occupera de vos opérations de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Marketing Cloud

Créez des parcours prédictifs et personnalisez les expériences des clients avec la technologie IA de Salesforce, Einstein

Accédez à des analyses avancées et à des informations sur les utilisateurs

Intégrer une suite de solutions d'automatisation du marketing de bout en bout avec Marketing Cloud

Suivre l'entonnoir grâce à des mises à jour en temps réel de l'activité des prospects

Limites de Salesforce Marketing Cloud

Moins d'intégrations tierces

L'accès à l'API et les tests A/B ne sont disponibles que pour les utilisateurs PRO

Prix de Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud Engagement: À partir de 1250 $ par mois (Professional)

À partir de 1250 $ par mois (Professional) Marketing Cloud Account Engagement: À partir de 1250 $ par mois (Growth)

À partir de 1250 $ par mois (Growth) Marketing Cloud Personalization: À partir de 108 000 $ par an (croissance)

G2: 4/5 (plus de 4000 commentaires)

4/5 (plus de 4000 commentaires) Capterra: 4.2/5 (400+ avis)

6. Moosend

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-24.png

/$$$img/

via Moosend Moosend est une plateforme d'automatisation et de marketing par e-mail abordable. Bien que ses fonctionnalités ne soient pas aussi étendues que d'autres, les options de gestion des listes et de segmentation de Moosend aident les spécialistes du marketing à affiner leur ciblage.

La plateforme simplifie le marketing par e-mail grâce à des fonctionnalités telles que le constructeur d'e-mails par glisser-déposer, le constructeur de pages d'atterrissage et de formulaires, et l'automatisation des flux de travail. Vous pouvez également utiliser les quelque 75 modèles d'e-mails pour lancer rapidement des campagnes.

Meilleures fonctionnalités de Moosend

Obtenez une interface conviviale avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour les campagnes de marketing par e-mail de base

Utilisez des optimisations alimentées par l'IA pour que vos e-mails restent attrayants et interactifs d'une campagne à l'autre

Limites de Moosend

La tarification basée sur les abonnés n'est pas pratique pour les entreprises disposant d'une liste importante mais dont les campagnes d'e-mail sont peu fréquentes

Il manque une application mobile pour gérer les campagnes d'e-mail

Prix de Moosend

**Essai gratuit de 30 jours

Pro: 9$/mois

9$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (190+ commentaires)

7. Goutte

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-26.png

/$$$img/

via Goutte à goutte Drip est un outil d'automatisation du marketing qui offre de solides fonctionnalités d'éditeur d'e-mails, de gestion des abonnés et de flux de travail automatisés pour le marketing par e-mail.

La plateforme est pratique pour les marques de commerce électronique qui opèrent sur la plateforme Shopify. Vous pouvez lancer des campagnes rapidement grâce à des fonctionnalités telles qu'un constructeur visuel d'automatisation d'e-mails, la segmentation des contacts et une bibliothèque d'automatisation prémâchée.

Le tableau de bord analytique est un bonus : vous pouvez recevoir des aperçus et prendre les prochaines étapes en fonction des données qui filtrent de vos campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Drip

Adapté aux entreprises de commerce électronique avec des fonctionnalités et des intégrations qui aident à stimuler les conversions

Intégré à Shopify, Magento et WooCommerce

Obtenez des informations grâce à des tableaux de bord personnalisés avec des informations détaillées sur les clients

Créez et lancez des campagnes de marketing grâce à un constructeur visuel d'automatisation

Limites de Drip

Des forfaits complexes basés sur la taille de la liste d'e-mails

Il peut s'avérer coûteux pour une large base de contacts

Les utilisateurs novices peuvent trouver l'interface confuse

Prix de Drip

essai gratuit de 14 jours

39 $/mois pour 2500 contacts

289 $/mois pour 20 000 contacts

Prix personnalisé pour plus de 170 000 contacts

G2: 4.4/5 (450+ commentaires)

4.4/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (190 commentaires)

8. AWeber

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-23.png

/$$$img/

via AWeber AWeber est une plateforme de marketing par e-mail et d'automatisation du marketing à la fois simple et puissante.

Elle se démarque de ses concurrents par des fonctionnalités uniques : Les emails AMP, une archive de diffusion de messages hébergée, des formulaires popup, des notifications push web, une vaste bibliothèque d'images de stock, et un constructeur d'emails alimenté par Canva.

La plateforme propose également des analyses robustes, des tests A/B et des modèles personnalisables.

Cette alternative à GetResponse est également une excellente option pour les nouvelles entreprises. Vous pouvez acheter un domaine et mettre en place un site web pour votre entreprise à partir de l'outil.

Les meilleures fonctionnalités d'AWeber

Mon travail au sein d'un hub d'équipe pour la gestion de l'équipe et des clients

Intégration de plus de 1000 plateformes telles que Shopify, WordPress et Patron

Utilisez des modèles prêts à l'emploi pour les pages commerciales

Créez des e-mails avec l'aide à la rédaction pilotée par l'IA et Canva

Obtenir un meilleur engagement de l'audience via les notifications push sur le web

Améliorer la portée grâce aux diffusions et aux e-mails interactifs

Limites d'AWeber

Nécessite des intégrations tierces pour l'assistance aux notifications par SMS

Les utilisateurs désabonnés sont comptabilisés dans votre quota mensuel

Prix AWeber

**Free : gratuit

Lite: À partir de 12,50 $/mois

À partir de 12,50 $/mois Plus: À partir de 20,00 $/mois

À partir de 20,00 $/mois Unlimited: 899$/mois

Evaluations et critiques d'Aweber

G2: 4.2/5 (620+ commentaires)

4.2/5 (620+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (290+ commentaires)

9. Omnisend

via Omnisend Omnisend est une plateforme de marketing omnicanal tout-en-un. Elle s'adresse principalement aux entreprises de commerce électronique, et la plateforme permet d'automatiser les e-mails, les SMS et les campagnes de notifications push.

Omnisend est connue pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à créer rapidement des e-mails shoppables et adaptés à la marque.

La plateforme offre une automatisation robuste, des capacités de segmentation, et des flux de travail préconstruits pour les différentes étapes du parcours client que la plateforme propose.

Les meilleures fonctionnalités d'Omnisend

Créez des e-mails à l'aide d'un éditeur d'e-mails intuitif par glisser-déposer

Lire des rapports de campagne approfondis qui utilisent des analyses avancées

Utiliser des flux de travail, des modèles d'e-mail et des intégrations de codes de réduction prédéfinis

Recevez des rapports de recommandations de produits et de catégories pour cibler les clients de grande valeur et à fort potentiel

Bénéficiez de toutes les fonctionnalités avancées et d'un stockage illimité de vos contacts, même avec le forfait gratuit

Intégrer le marketing par SMS via un simple processus d'opt-in

Limites d'Omnisend

À ne pas faire bénéficier des mêmes avantages marketing en dehors des entreprises de commerce électronique

Les utilisateurs ont fait état d'un faible taux de délivrabilité des e-mails

À ne fait pas d'assistance multi-langues sur la plateforme

Prix d'Omnisend

Free

Standard: à partir de 16$/mois

à partir de 16$/mois Pro: À partir de 59 $/mois

Omnisend évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (830+ commentaires)

4.6/5 (830+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ avis)

10. Moniteur de campagne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-27.png

/$$$img/

via Moniteur de campagne Si vous souhaitez créer des e-mails visuellement convaincants et attrayants, cette plateforme polyvalente de marketing par e-mail et d'automatisation du marketing vous sera utile.

Campaign Monitor simplifie la création de parcours client personnalisés et fournit des analyses approfondies des e-mails avec des fonctionnalités puissantes telles que la segmentation pour une communication personnalisée et ciblée.

Campaign Monitor met l'accent sur la fourniture d'analyses des performances des campagnes et des parcours utilisateurs. Cela vous aidera à personnaliser et à améliorer vos campagnes de marketing par e-mail.

Meilleures fonctionnalités de Campaign Monitor

Gérez et envoyez des campagnes d'e-mail à grand volume

Utilisation d'un générateur d'e-mails par glisser-déposer sans code

Améliorez l'engagement du public en intégrant des SMS dans votre campagne d'e-mails

Tirez parti des e-mails automatisés déclenchés par des interactions spécifiques avec les clients

Limites de Campaign Monitor

Options de personnalisation limitées

Absence de fonctionnalités de partage social intégrées

La collaboration sur les campagnes d'e-mail peut s'avérer difficile

Prix de Campaign Monitor

**Free : gratuit

**Lite : à partir de 11 $/mois

Essentials: À partir de 19 $/mois

À partir de 19 $/mois Premium: À partir de 149 $/mois

G2: 4.1/5 (690+ commentaires)

4.1/5 (690+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (480+ commentaires)

Autres outils d'e-mail marketing

Bien que l'accent ait été mis sur les outils offrant des fonctionnalités spécifiques de marketing par e-mail et d'automatisation du marketing, il est essentiel de prendre également en considération les plateformes qui améliorent la gestion des campagnes de marketing.

ClickUp se distingue dans ce domaine, en particulier pour les équipes marketing qui ont besoin de fonctionnalités de gestion de projet robustes.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Marketing-Action-Plan-Template.png Modèle de plan d'action marketing ClickUp /$$$img/

Créer et gérer un projet publicitaire réussi grâce à un plan d'action marketing ClickUp pour les équipes marketing est une solution complète qui aide les équipes marketing à forfaiter, exécuter et suivre leurs campagnes d'e-mail.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme d'e-mail marketing conventionnelle, ClickUp offre des fonctionnalités uniques qui fournissent un cadre organisé pour gérer les différents aspects des projets marketing, notamment les tâches liées à l'e-mail .

Vous pouvez améliorer votre marketing par e-mail et rationaliser les flux de travail avec Le modèle d'e-mail marketing de ClickUp et modèles de calendrier de contenu .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Email-Marketing-Campaign.png Rationalisez les flux de travail du marketing par e-mail avec le modèle de marketing par e-mail ClickUp /$$img/

Coordonnez efficacement avec votre équipe, et simplifiez votre programmation de contenu et le suivi des performances des e-mails, et rationalisez vos e-mails flux de travail du marketing par courriel avec le modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp

Organisez et gérez vos campagnes sans effort, planifiez le contenu, suivez les performances et simplifiez la communication avec votre équipe grâce aux puissants outils de ClickUp.

Faites évoluer vos campagnes d'e-mail avec ClickUp AI

Dites adieu au bloc de la rédaction !

L'e-mail marketing en toute simplicité avec ClickUp AI ClickUp AIAssistant d'écriture rédige pour vous du contenu d'e-mail attrayant et exempt d'erreurs. Gagner du temps et stimulez votre créativité grâce à l'idéation, à la génération de cadres et à la création d'ébauches achevées.

L'assistant de rédaction ClickUp AI vous donne les moyens de rédiger de meilleurs e-mails en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez les e-mails entrants en tâches détaillées de manière transparente avec la création de tâches automatisées

Automatisation de l'envoi d'e-mails en fonction de champs personnalisés, d'envois de formulaires ou d'évènements spécifiques à une tâche

Centraliser la gestion des e-mails au sein de la plateforme pour gérer les tâches et les communications

Améliorer la collaboration au sein de l'équipe etle suivi des projets grâce à des outils de collaboration complets

Transformez les sessions de brainstorming en forfaits réalisables grâce aux outils suivantsTableaux blancs ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp

Les limites de ClickUp

Il ne fait pas de plateforme dédiée à l'automatisation du marketing par e-mail ni de fonctionnalités d'automatisation des SMS

Il y a une courbe d'apprentissage pour tirer parti de toutes ses fonctions

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Prenez contact avec l'équipe de ClickUp équipe commerciale pour un forfait personnalisé

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3000+ avis)

L'excellence en gestion de projet avec ClickUp

En explorant les alternatives à GetResponse, vous constaterez la nécessité de rationaliser vos campagnes d'e-mail et vos flux de travail marketing.

Envisagez d'utiliser ClickUp pour améliorer votre flux de travail d'e-mail marketing.

Les fonctionnalités de gestion des e-mails et de communication de ClickUp s'intègrent de manière transparente à son système de gestion de contenu gestion de projet des capacités. Grâce à la capacité de la plateforme à d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe et la communication, vos campagnes d'e-mail marketing seront mises en ligne plus rapidement.

Prêt à créer des campagnes d'e-mail qui donnent des résultats ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui.