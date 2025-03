Optimisez votre utilisation de ClickUp en 2025 et réduisez vos objectifs à néant

Alors que 2023 s'achève et que nous nous tournons vers la nouvelle année, de nombreuses équipes définissent leurs objectifs pour l'année à venir. Appelez cela un forfait annuel, ou peut-être s'agit-il d'une simple résolution du Nouvel An, mais le désir de s'améliorer et d'être plus productif est inhérent à chacun d'entre nous.

C'est pourquoi nous vous proposons de nouveaux moyens plus faciles pour maximiser la valeur de ClickUp !

Nous mettons en place des places de marché ClickUp dédiées sur les sites suivants Upwork et Fiverr pour faciliter l'accès aux fournisseurs, spécialistes de ClickUp. Vous n'avez plus besoin de passer au peigne fin des milliers de listes pour déterminer quel talent peut vous apporter l'assistance dont vous avez besoin.

Soyez rassuré en sachant que les ressources sont sélectionnées et approuvées par ClickUp et qu'elles proviennent directement de Partenaire de ClickUp et Consultants vérifiés programmes.

En outre, ces places de marché vous offrent la possibilité d'acheter des ensembles de services à la demande. Vous savez exactement ce que vous achetez, ce qui rend le processus simple et efficace.

Les spécialistes ClickUp vous aident en vous proposant un intervalle de services répartis en trois catégories : Configuration et optimisation de l'environnement de travail, Intégrations, et Onboarding et formation. Dans chaque catégorie, il existe des services encore plus spécifiques conçus pour répondre à vos besoins uniques.

De nombreux experts proposent même des consultations rapides pour discuter de vos besoins uniques et vous aider à déterminer le meilleur ensemble de services pour vous aider à atteindre vos objectifs.

En créant des places de marché sur Fiverr et Upwork, il est plus facile que jamais d'accéder aux experts ClickUp. Ces plateformes vous permettent de réserver des consultations et d'acheter des services directement, ce qui simplifie le processus et accélère le délai de création de valeur. Optimisez votre utilisation de ClickUp et atteignez plus efficacement vos objectifs pour 2024 !

Pour accéder aux spécialistes de ClickUp, visitez les places de marché sur Upwork et Fiverr .