Les 10 meilleurs outils de création d'organigrammes en ligne en 2025

La gestion de projets devient plus facile avec les organigrammes, car ils sont incroyables pour visualiser des processus complexes.

Les organigrammes sont le point de départ de la conception des processus et des flux de travail et vous aident à dépanner et à corriger les écarts au fur et à mesure de la progression du projet.

Qu'il s'agisse de de la gestion du flux de travail qu'il s'agisse du lancement d'un produit ou d'une campagne de médias sociaux, tous les processus comportent des éléments mobiles. Un organigramme bien conçu permet de comprendre plus facilement comment chaque composant interagit.

Aujourd'hui, les logiciels facilitent grandement la création d'un organigramme. Avec les bons outils, vous pouvez créer des organigrammes, apporter des modifications et collaborer efficacement.

Cependant, avec tant d'outils en ligne, il n'est pas toujours facile de créer un organigramme logiciel d'organigramme il existe de nombreuses options, mais choisir la bonne demande du temps et des efforts.

Pour vous simplifier la tâche, nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels d'organigramme.

Que faut-il rechercher dans les outils de création d'organigrammes ?

Les fonctionnalités disponibles dans un outil de création d'organigramme auront un impact significatif sur sa facilité d'utilisation et son efficacité. Bien que chaque entreprise ait ses propres exigences, certaines fonctions sont incontournables.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés à rechercher dans un logiciel d'organigramme en ligne :

Interface intuitive: Recherchez un outil doté d'une interface conviviale, offrant des fonctions de glisser-déposer, une saisie facile des données, des options de diagramme et un fonctionnement intuitif

Recherchez un outil doté d'une interface conviviale, offrant des fonctions de glisser-déposer, une saisie facile des données, des options de diagramme et un fonctionnement intuitif Éléments graphiques: L'outil logiciel de cartographie des processus doit comporter divers éléments visuels. Un bon logiciel de création d'organigramme doit héberger diverses formes, connecteurs et polices de caractères

L'outil logiciel de cartographie des processus doit comporter divers éléments visuels. Un bon logiciel de création d'organigramme doit héberger diverses formes, connecteurs et polices de caractères Personnalisation: Adaptez les organigrammes en personnalisant les couleurs, les formes et les styles selon vos préférences. Plus le niveau de personnalisation est élevé, plus il est facile de créer des diagrammes complexes

Adaptez les organigrammes en personnalisant les couleurs, les formes et les styles selon vos préférences. Plus le niveau de personnalisation est élevé, plus il est facile de créer des diagrammes complexes Collaboration: Choisissez un outil de création d'organigrammes qui permet de une collaboration en temps réel de partager vos Teams avec les membres de l'équipe et de travailler ensemble à l'élaboration des processus

Choisissez un outil de création d'organigrammes qui permet de une collaboration en temps réel de partager vos Teams avec les membres de l'équipe et de travailler ensemble à l'élaboration des processus Modèles : La possibilité de modéliser les organigrammes - ou une bibliothèque de modèles d'organigrammes - permet de gagner quelques étapes. Lancez vos projets plus rapidement en choisissant rapidement des thèmes et des éléments personnalisés

: La possibilité de modéliser les organigrammes - ou une bibliothèque de modèles d'organigrammes - permet de gagner quelques étapes. Lancez vos projets plus rapidement en choisissant rapidement des thèmes et des éléments personnalisés Intégration avec d'autres outils : Envisagez un outil de création d'organigrammes qui s'intègre de manière transparente avec d'autres outils utilisés par votre équipe, tels que les logiciels de gestion de projet, un logiciel de cartes mentales des solutions de stockage cloud ou d'autres outils de gestion de projet logiciel de diagramme En outre, recherchez des outils d'organigramme que tous les membres de l'équipe trouveront faciles à utiliser, quelles que soient leurs compétences techniques.

Les 10 meilleurs outils de création d'organigrammes à utiliser en 2024

Simplifiez votre recherche avec notre liste curatée des 10 meilleurs créateurs d'organigrammes gratuits en ligne adaptés à divers besoins et préférences.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Tableau blanc-Process-Mapping.gif ClickUp Tableau blanc Planification des processus /$$$img/

Utilisez ClickUp pour concevoir des flux de travail avec des fonctionnalités pratiques comme les tableaux blancs, les cartes mentales, les automatisations et de nombreux modèles

ClickUp est plus qu'un outil pour les organigrammes. Avec Les cartes mentales de ClickUp clickUp, la création d'organigrammes intelligents, collaboratifs et professionnels ne prend que quelques minutes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-adding-Docs-and-visual-cues-for-team-collaboration.gif Tableaux blancs ClickUp pour ajouter des documents et des repères visuels pour la collaboration au sein de l'équipe /$$img/

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Utilisez le les Tableaux blancs interactifs pour commencer à élaborer des diagrammes de flux avec votre équipe, même si vous travaillez à télétravail. Les tableaux blancs interactifs vous permettent de collaborer avec des collègues en temps réel pour créer des flux de travail et planifier des processus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image7-1400x751.png Modèle de diagramme de flux dans ClickUp Tableau blanc /$$img/

Tirez le meilleur parti de vos flux de travail en utilisant les Tableaux blancs avec le modèle d'organigramme de ClickUp

Tirez également parti de Les modèles d'organigramme de ClickUp pour faire la démonstration d'un plan du parcours du client ou la feuille de route d'un produit.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/a54816f5-1000.png Modèle de diagramme de flux ClickUp Swimlane /$$img/

L'organigramme Modèle d'organigramme de couloirs de natation par ClickUp vous aide à visualiser les flux de travail et à identifier les rôles dans les projets

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Lancez vos projets plus rapidement grâce à une riche bibliothèque de modèles d'organigrammes, notamment Le modèle d'organigramme de processus de ClickUp et exemples de diagrammes Collaborer en temps réel avec les membres de l'équipe grâce aux tableaux blancs et aux cartes mentales

Liez les éléments de l'organigramme aux tâches et aux listes d'À faire, ce qui permet de créer une connexion cohérente entre la visualisation du processus et l'exécution du projet

Limites de ClickUp

Difficulté de créer des diagrammes de flux sur les appareils mobiles

Compte tenu des multiples fonctionnalités de ClickUp, il y a une courbe d'apprentissage pour maîtriser l'interface

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/ mois par utilisateur

$7/ mois par utilisateur Business: $12/ mois par utilisateur

$12/ mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Organigramme Zen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Zen-Flowchart.jpg Organigramme Zen /$$$img/

via Organigramme Zen Zen Flowchart est un créateur d'organigrammes gratuit, à la fois léger et robuste, qui permet de créer des organigrammes, des graphiques et des diagrammes de haute qualité.

Cet outil dispose de plusieurs cliparts, éléments et thèmes pour améliorer votre processus de création d'organigramme. Utilisez les éléments par glisser-déposer et créez des nœuds en un seul clic.

Une fonctionnalité qui se démarque est la validation de l'outil en matière de confidentialité des utilisateurs. Zen Flowchart ne requiert aucune information personnelle, ce qui permet aux utilisateurs de créer des organigrammes sans aucun envoi préalable de données. Cependant, les modèles d'organigramme sont limités.

Pour ceux qui sont familiers avec les outils Microsoft Drawing, la transition vers Zen Flowchart est transparente, grâce à leurs structures de conception similaires.

Meilleures fonctionnalités de Zen Flowchart

L'interface utilisateur simple et sans fioritures de Zen facilite la création d'organigrammes

Améliorez le design de l'organigramme en utilisant la riche bibliothèque de clip arts, d'éléments et de thèmes

Plongez directement dans le processus créatif sans soumettre d'informations personnelles

Limites de Zen Flowchart

Les utilisateurs trouvent que le manque de fonctionnalités avancées ou d'options de personnalisation est une limite

Les fonctions hors ligne sont quelque peu limitées

La version gratuite n'autorise que trois documents par compte

Prix de Zen Flowchart

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Plus: $6.3/ mois par utilisateur

$6.3/ mois par utilisateur Pro: $7.95/ mois par utilisateur

$7.95/ mois par utilisateur Teams: $9/ mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Paradigme visuel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Visual-Paradigm-Dashboard-4.png Tableau de bord Visual Paradigm /$$img/

via Paradigme visuel Visual Paradigm est un outil polyvalent de création d'organigrammes conçu pour les équipes de développement de produits et de logiciels. L'outil va au-delà de l'organigramme traditionnel et offre diverses possibilités de modélisation et de diagramme.

L'un des principaux avantages de cet outil est son assistance au langage de modélisation unifié (UML), qui permet aux utilisateurs de créer des organigrammes et d'autres diagrammes essentiels à la conception de logiciels et à l'architecture de systèmes, tels que les diagrammes de classes, les diagrammes de séquences, etc.

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à la modification en cours, aux commentaires et aux fils de discussion en temps réel.

Visual Paradigm meilleures fonctionnalités

S'intègre à d'autres outils populaires de développement et de gestion de projet, ce qui est particulièrement utile pour les développeurs de logiciels

Stockez vos créations grâce à son outil intégré de collage et de création de livres photo

Bibliothèque étendue pour vous aider à choisir le modèle d'organigramme le plus approprié

Limites de Visual Paradigm

Modèles personnalisables limités

Courbe d'apprentissage lente

L'ensemble des fonctionnalités peut nécessiter beaucoup de ressources

Prix de Visual Paradigm

Modélisateur : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Standard: 19 $/mois

19 $/mois Professionnel: 35 $/mois

35 $/mois Enterprise: $89/ mois par utilisateur

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Non listé sur Capterra

4. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Miro-dashboard-for-organizing-projects-1400x734.png Tableau de bord Miro pour l'organisation des projets /$$img/

via Miro Miro est un créateur d'organigrammes fiable et intuitif. Les paramètres de Miro sont son système de conception robuste, une bibliothèque étendue de modèles et différentes fonctionnalités répondant aux besoins spécifiques des entreprises.

Les utilisateurs disposent ainsi des outils nécessaires pour créer des organigrammes, des diagrammes organisationnels et d'autres éléments visuels.

Miro offre de solides fonctionnalités de collaboration. Le système innovant de tableau blanc de Miro permet à plusieurs utilisateurs d'effectuer des modifications en cours, achevé par des indicateurs de curseur clairs, de sorte que tout le monde reste synchronisé.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Collaborez de n'importe où et sur n'importe quel appareil à l'aide de l'application Miro

Intégrez les outils logiciels de gestion des tâches à Miro

Utilisez les multiples modèles d'organigrammes proposés pour démarrer vos organigrammes

Les limites de Miro

Il n'y a pas de fonctionnalité de suivi du temps des tâches

Sa version gratuite est limitée

Il n'offre pas d'assistance à toutes les plates-formes, ce qui oblige les utilisateurs à chercher des Alternatives à Miro Prix Miro

Gratuit

Débutant: 8$/mois

8$/mois Business: $16/ mois

$16/ mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (5000+ commentaires)

4.8/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1000+ commentaires)

5. Gliffy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Gliffy.png Gliffy /$$$img/

via Gliffy Gliffy est un créateur d'organigrammes en ligne convivial qui offre une expérience exceptionnelle aux débutants comme aux utilisateurs expérimentés. Alors que certains pourraient le considérer comme limité à des conceptions de base, Gliffy surprend par son assistance impressionnante à des fonctionnalités de niveau professionnel.

Par exemple, pour créer un organigramme de processus, les utilisateurs peuvent accéder à divers outils et fonctions, y compris différentes formes, éléments, schémas de couleurs personnalisables, et plus encore, à travers l'éditeur de Gliffy.

Gliffy permet aux utilisateurs d'explorer gratuitement ses capacités. Utilisez les fonctionnalités de création de graphiques et de diagrammes de l'outil en créant un compte gratuit.

Meilleures fonctionnalités de Gliffy

Intégration avec Google Drive, Confluence et Jira

Créez des organigrammes avec une interface facile à naviguer et conviviale

Profitez de son assistance pour les fonctionnalités d'organigramme de niveau professionnel, telles que l'intégration SSO et l'automatisation des diagrammes de flux de données

Personnalisez les organigrammes avec des jeux de couleurs personnalisables

Les limites de Gliffy

Les modèles sont limités aux forfaits premium

L'interface peut poser des problèmes pour la création de diagrammes complexes

Prix de Gliffy

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Professionnel: 6 à 8 $/mois par utilisateur

6 à 8 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Gliffy:

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (70+ commentaires)

6. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Demo-of-a-flow-diagram-with-Lucidcharts-process-design-software-features-1400x875.png Démonstration d'un diagramme de flux avec les fonctionnalités du logiciel de conception de processus Lucidchart /$$img/

via Diagramme lucide Lucidchart est l'un des créateurs d'organigrammes gratuits les plus populaires.

Ce créateur d'organigrammes en ligne dispose de nombreux modèles et fonctionnalités, permettant aux utilisateurs d'importer des données et de personnaliser les formes des diagrammes. Créez des organigrammes distinctifs adaptés aux exigences de votre entreprise.

Il dispose également d'une interface conviviale. La fonctionnalité de formatage automatique garantit une expérience de création d'organigramme transparente, en ajustant automatiquement la conception à la perfection au fur et à mesure de votre travail.

Lucidchart permet également un partage ininterrompu avec les membres de l'équipe. Commentez les formes individuelles, en veillant à ce que tout le monde reste sur la même page pendant le processus de collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Travail sur plusieurs plates-formes : Mac, Linux et Windows

Intégration des principales plates-formes telles qu'Office ou les environnements de travail Google

Création rapide grâce à un outil de dessin simple qui aligne automatiquement les éléments sur des paramètres prédéfinis

Limites de Lucidchart

Des fonctionnalités limitées dans le forfait Free

La fonctionnalité de liaison des données peut être difficile à utiliser pour les débutants, ce qui les incite à rechercher Alternatives à Lucidchart Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 7,95 $/mois

7,95 $/mois Teams: $9.00/ mois par utilisateur

$9.00/ mois par utilisateur Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (4,900+ reviews)

4.6/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

7. Draw.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/D9-LbkVGVykzw3IEdzXT9aeg9JeLDJ7UAw-1400x729.png Tableau de bord de Draw.io /$$$img/

via Dessiner.io Draw.io est un outil gratuit de création d'organigrammes en ligne qui vous permet de passer instantanément en mode création. Vous n'avez pas besoin de vous connecter ou de payer : il vous suffit de lancer l'outil et de construire l'organigramme sur le Tableau blanc.

Le charme de ce créateur d'organigramme réside dans sa simplicité ; sa principale limite est son paramètre de fonctionnalité comparativement limité, qui peut ne pas convenir à des équipes ayant des besoins étendus en matière de diagrammes.

Meilleures fonctionnalités de Draw.io

Personnalisez selon vos besoins avec cet outil d'organigramme open-source

Importez des formes et modifiez-les hors ligne à l'aide de ses fonctionnalités de bloc-notes

Enregistrez les diagrammes dans divers emplacements, tels que Google Drive ou GitHub

Compatible avec d'autres applications courantes, telles que SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox, etc

Limites de Draw.io

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autres outils de création d'organigrammes

Manque de fonctionnalités de collaboration avec les équipes

Prix de Draw.io

Free

G2: 4.3/5 (390+ commentaires)

4.3/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (740+ avis)

8. Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Canva-Flowchart-1400x788.webp Organigramme de Canva /$$img/

via Canva Canva est synonyme de design, mais c'est aussi un excellent choix pour ceux qui recherchent une approche plus créative de la création d'organigrammes.

Il dispose d'un éditeur intuitif par glisser-déposer qui transforme les modèles en organigrammes époustouflants en quelques minutes. Vous pouvez également personnaliser les modèles à l'aide de la vaste bibliothèque d'illustrations et d'icônes de Canva, afin que votre organigramme soit informatif et unique.

Canva met l'accent sur une collaboration transparente. Pour créer quelque chose comme un organigramme de processus - en ajoutant des commentaires au partage des conceptions, l'outil simplifie l'ensemble du processus pour votre équipe. Les utilisateurs peuvent également créer différentes versions d'une même conception, ce qui simplifie encore les efforts de collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Créez rapidement et facilement grâce à l'éditeur convivial par glisser-déposer de Canva

Accédez à votre travail depuis n'importe quel appareil, car il fonctionne sur une plateforme basée sur le cloud

Créez des designs cohérents à l'aide des modèles personnalisables

Transformez vos présentations en organigrammes grâce à des fonctionnalités avancées

Limites de Canva

Utilisation lente et parfois difficile à organiser

Moins intuitif que d'autres créateurs d'organigrammes

Prix de Canva

Free

Pro: $12.99/ mois par utilisateur

$12.99/ mois par utilisateur Teams: $14.99/ mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (4400+ commentaires)

4.7/5 (4400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (11500+ commentaires)

9. Fantaisiste

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Whimsical-Flowchart-Dashboard-1400x473.png Tableau de bord fantaisiste /$$$img/

via Fantaisiste Whimsical est un outil IA créatif permettant de créer des organigrammes, des wireframes et des documents imaginatifs.

Le créateur de diagrammes de flux dispose de fonctionnalités telles qu'une interface par glisser-déposer, une collaboration en temps réel avec les membres de l'équipe et des intégrations avec des applications populaires.

Parmi ses fonctionnalités, on trouve un outil de mind-mapping IA intégré qui suggère de nouveaux sujets pour améliorer vos carte mentale . Bien qu'elle ne soit pas nécessairement la clé du processus de construction d'un organigramme, elle ajoute une touche agréable et contribue à l'originalité de Whimsical.

Les meilleures fonctionnalités de Whimsical

Interface riche en fonctionnalités avec des modèles personnalisables et une option de wireframing

Fonctionnalités de prototypage interactif

Collaborer en temps réel avec plusieurs utilisateurs travaillant simultanément sur la conception

Intégrer des outils tels que Figma, Slack, et plus encore

Limites fantaisistes

Manque de fonctionnalités de gestion de projet intégrées

Options de couleurs limitées pour créer des organigrammes

Prix de Whimsical

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: $12/ mois par utilisateur

$12/ mois par utilisateur Organisation: $20/ mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

10. SmartDraw

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/SmartDraw-1400x849.png SmartDraw /$$$img/

via SmartDraw SmartDraw est un créateur d'organigrammes qui permet aux utilisateurs de générer plus de 70 types de diagrammes, allant des organigrammes aux schémas. Sa force réside dans ses puissantes fonctionnalités de personnalisation et de collaboration.

Avec des fonctionnalités avancées telles que les dessins CAO, SmartDraw va au-delà des organigrammes et des diagrammes simples pour répondre à des exigences de conception plus complexes.

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Bénéficiez de capacités de conception professionnelles avec la CAO

Utilisez des modèles de conception intelligents et modernes qui donnent un aspect superbe aux diagrammes

Créez différents diagrammes directement avec les extensions intégrées

Limites de SmartDraw

Inclut de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires à la création d'organigrammes

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de SmartDraw

Utilisateur unique: $9.95/ mois

$9.95/ mois Teams: $8.25/ mois par utilisateur

SmartDraw évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (100+ avis)

Sélectionnez le créateur d'organigramme qui vous convient le mieux

Dessiner des organigrammes manuellement n'est pas une option pour la plupart des équipes ; cela prend du temps, est difficile à stocker et impossible à améliorer et à collaborer.

Avec un créateur d'organigrammes gratuit, il est facile de concevoir rapidement et de collaborer avec votre équipe. De plus, les fonctionnalités qui permettent de dessiner des diagrammes avec un éditeur intuitif, de connecter automatiquement les formes, de redimensionner les formes de manière dynamique et de saisir et modifier le texte ajouteront de la valeur.

Avec l'ajout de modèles prédéfinis, de fonctionnalités de conception avancées et d'intégrations, la création et l'amélioration des processus deviennent plus faciles et plus rapides.

La meilleure façon d'évaluer un logiciel est de le tester directement, et ClickUp est une excellente option pour cela ! Créez des diagrammes, collaborez avec votre équipe et suivez votre progression sans quitter votre navigateur.

Essayer Tableau blanc interactif de ClickUp et les modèles d'organigramme de processus dès aujourd'hui et ce gratuitement, et découvrez comment ClickUp travaille comme un guichet unique pour tous vos besoins en matière d'organigramme.