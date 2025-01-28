10 Meilleurs logiciels de Feature Flags pour les équipes de développement en 2025

Le logiciel Feature Flags permet aux développeurs d'offrir aux utilisateurs des fonctions de pointe tout en maintenant la stabilité et le contrôle. 👩💻
C'est un outil essentiel pour échelonner les sorties de fonctionnalités, expérimenter différentes fonctions et contrôler l'expérience de l'utilisateur.
Qu'est-ce qu'un logiciel de repérage des fonctionnalités?
Le Feature Flagging ou drapeaux de fonctionnalités est une technique de développement logiciel qui permet aux développeurs d'activer ou de désactiver une fonctionnalité pour leurs utilisateurs sans modifier le code existant ou déployer un nouveau code.
Lorsqu'il s'agit de choisir le bon outil pour opérationnaliser le Feature Flags, la multitude de fonctionnalités des logiciels de Feature Flags peut souvent vous submerger. Ce guide vise à simplifier votre parcours en mettant en évidence les 10 meilleures solutions logicielles de marquage de fonctionnalités disponibles aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de repérage des fonctionnalités?
Pour vous guider dans la bonne direction, nous avons dressé une liste de facteurs clés à évaluer lors de la recherche d'outils de repérage des fonctionnalités :
- **Le logiciel doit disposer d'un tableau de bord ou d'une interface conviviale permettant aux développeurs et aux chefs de produit de créer, gérer et contrôler facilement les Feature Flags
- Options de ciblage robustes: Recherchez un logiciel qui offre diverses options de ciblage basées sur les attributs de l'utilisateur, le comportement et les caractéristiques de l'appareil
- **Optez pour un outil qui vous permet de configurer les Feature Flags avec un contrôle fin, y compris des options pour activer/désactiver des fonctionnalités, cibler des paramètres utilisateurs spécifiques et configurer des pourcentages de déploiement
- Intégration des tests A/B: Recherchez un fournisseur prestataire qui offre des capacités de test A/B intégrées ou qui s'intègre aux plateformes les plus courantes
- Fonctionnalité d'audit et de retour en arrière: Choisissez un logiciel qui offre une fonctionnalité d'audit complète et qui vous permet de revenir facilement aux configurations précédentes si nécessaire
- Intégration et écosystème: Tenez compte de la compatibilité du logiciel avec vos outils et plateformes de développement existants. Une intégration transparente avec d'autres outils permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer l'efficacité
Les 10 meilleurs logiciels de Feature Flags à utiliser en 2024
Voici la liste des outils les mieux notés pour le Feature Flagging en 2024, avec leurs fonctionnalités distinctes, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations.
1. Unleash
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Unleash-dashboard-image-1.png Déchaînement /$$$img/
via Déclencher Cette plateforme de signalisation de fonctionnalités open-source dispose d'une communauté dynamique et d'une documentation étendue, ce qui la rend idéale pour les développeurs en quête de flexibilité et de personnalisation.
Son option de déploiement auto-hébergé offre un grand contrôle et une grande sécurité.
Les meilleures fonctionnalités de Unleash
- Créez des Feature Flags avec un contrôle fin, permettant aux développeurs d'activer/désactiver des fonctionnalités en toute simplicité
- Gardez le contrôle sur les évaluations et les modifications des Feature Flags grâce à des permissions intégrées et à des principes de révision en quatre étapes pour répondre aux besoins de conformité
- Mettez les fonctionnalités à la disposition des utilisateurs de votre choix dès que vous êtes prêt, grâce à des boucles de rétroaction itératives et à des tests utilisateurs A/B
- Protégez les données de vos utilisateurs grâce à la confidentialité dès la conception, à la résidence des données, aux instances privées et aux options d'hébergement flexibles
- Accédez à des tests de points finaux faciles et à la génération automatisée de clients administrateurs grâce à la compatibilité avec les API ouvertes
- Contrôlez les performances des différentes fonctionnalités et suivez l'engagement des utilisateurs
Les limites de Unleash
- Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre
- Fonctions hors ligne limitées
- Absence de fonctionnalités en temps réel
Prix d'Unleash
- Open source: Gratuit
- Pro: 80$/mois
- Enterprise:Tarification personnalisée
Unleash évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (81+ commentaires)
- Capterra: 4.8/5 (5+ avis)
2. FeatBit
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/sodapdf-converted.png Featbit /$$$img/
via Featbit FeatBit est votre solution tout-en-un pour gérer les Feature Flags avec rapidité, évolutivité et facilité.
Business avec .NET et conçu pour les environnements auto-hébergés, il vous permet de lancer des fonctionnalités, d'expérimenter et d'optimiser, d'évoluer de manière transparente et de stimuler la croissance de l'entreprise.
FeatBit meilleures fonctionnalités
- Suivez l'utilisation des fonctionnalités, créez des rapports d'expérimentation à la demande et exportez des données vers des outils tels que DataDog et Amplitude pour répondre à divers besoins de l'entreprise
- Évolution horizontale et verticale à l'aide d'une architecture méticuleusement conçue
Les limites de FeatBit
- Comparée aux plateformes établies de Feature Flags, la communauté de FeatBit est encore relativement petite et en développement. Cela peut signifier moins de ressources facilement disponibles et d'assistance au dépannage, en particulier pour les cas d'utilisation complexes
Prix de FeatBit
- Communauté: Free
- Entreprise Standard: 399 $/mois
- Entreprise Premium: Prix personnalisé
FeatBit évaluations et critiques
- aucune critique pour l'instant
3. Flagsmith
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Flagsmith-Dashboard-Image-1-1400x748.png Le symbole des drapeaux /$$$img/
via Le drapeau de l'orfèvre Flagsmith est un service open-source convivial de signalement de fonctionnalités et de configuration à distance qui permet aux équipes de développement de publier des fonctionnalités avec plus de confiance et d'efficacité.
Il est noté pour une plate-forme centralisée pour la gestion des Feature Flags, permettant aux développeurs d'activer/désactiver des fonctionnalités pour des utilisateurs ou des segments spécifiques sans avoir besoin de redéployer le code.
Les meilleures fonctionnalités de Flagsmith
- Créez et gérez facilement des fonctionnalités activées/désactivées dans les applications Web, mobiles et côté serveur
- Gérer les Feature Flags par l'environnement de développement
- Intégrez votre pile existante et envoyez les données des drapeaux à votre plateforme d'analyse
- Combinez la valeur des toggles de fonctionnalité avec la flexibilité de la configuration à distance pour tester et déployer de nouvelles fonctionnalités en toute confiance
- Déployer en tant que service ou héberger sur un cloud privé ou sur site
Limites de Flagsmith
- Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux membres de l'équipe
- Manque d'une interface utilisateur compacte
- Nécessite l'intégration de Slack pour obtenir plus de visibilité sur le moment où les drapeaux des fonctionnalités sont retournés
Prix de Flagsmith
- Free
- Démarrage: 45$/mois
- Scale-Up: $200/mois
Flagsmith évaluations et commentaires
- G2: 4.8/5 (22+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (3+ commentaires)
4. DevCycle
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/devcycle\_dashboard.gif Tableau de bord DevCycle /$$img/
via Cycle de développement DevCycle met l'accent sur la productivité des développeurs en intégrant de manière transparente les outils et cadres de développement les plus courants.
Ses extraits de code intégrés et ses fonctionnalités d'achèvement automatique rationalisent la mise en œuvre des Feature Flags.
DevCycle meilleures fonctionnalités
- Créez, mettez à jour et gérez efficacement les drapeaux de fonctionnalité pour contrôler l'accès au nouveau code dans différents environnements
- Exploitez les fonctionnalités Flags pour accélérer le déploiement et mesurer la productivité de la mise en œuvre des fonctionnalités une fois que votre code est en production
- Suivez vos indicateurs à chaque étape de votre processus de développement grâce à une vue d'ensemble
- Automatisation des mises à jour des drapeaux de fonctionnalité dans tous les langages de programmation grâce à la couverture complète du SDK
- Personnalisez les flux de travail et effectuez des modifications instantanées des indicateurs
- Activez/désactivez les fonctionnalités pour apporter instantanément des modifications au code, tout en bénéficiant de la souplesse nécessaire pour diffuser progressivement les nouvelles fonctionnalités auprès d'un sous-ensemble d'utilisateurs finaux
Limites du cycle de développement
- Plus d'intégrations nécessaires
- Problèmes dans les URL partageables
Prix de DevCycle
- Free
- Démarrage:À partir de 20 $/mois
- Business: A partir de 400$/mois
- Entreprise:Tarification personnalisée
DevCycle évaluations et commentaires
- G2: 4.8/5 (6+ reviews)
- Product Hunt: 5/5 (9+ reviews)
5. LaunchDarkly
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/LaunchDarkly-Dashboard-image-1.png Lancez l'obscurité /$$$img/
via LaunchDarkly LaunchDarkly propose des fonctionnalités de Feature Flags, de tests A/B et d'analyse.
Son interface intuitive et ses puissantes fonctionnalités de ciblage en font un choix populaire pour les déploiements importants et complexes.
Les meilleures fonctionnalités de LaunchDarkly
- Utilisez l'automatisation et la gestion des fonctionnalités pour maximiser la valeur de chaque fonctionnalité logicielle
- Augmenter la rapidité et la stabilité des versions logicielles pour les clients
- Proposer des expériences ciblées et personnalisées sans effort de développement lourd et manuel
- Réalisez des expériences et optimisez les fonctionnalités des produits pour susciter un engagement des clients qui améliore l'entreprise de manière mesurable
- Gérer, contrôler et optimiser les expériences mobiles in-app tout en réduisant la complexité avec les processus d'approbation de l'app store
Limites de LaunchDarkly
- Statuts des drapeaux déroutants
- Difficultés d'intégration
- Nécessite des corrections de bug
Prix de LaunchDarkly
- Starter: $8.33/place par mois
- Pro: $16.67/siège par mois
- Enterprise:Tarification personnalisée
LaunchDarkly évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (134+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (20+ commentaires)
6. Split
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Split-Dashboard.png
/$$$img/
via Se diviser Réputé pour son interface conviviale et ses puissantes options de ciblage, Split est idéal pour les équipes à la recherche d'une solution simple pour gérer les feature Flags et mener des tests A/B.
Les meilleures fonctionnalités de Split
- Lancez des versions à composants multiples avec le ciblage de la dépendance des fonctionnalités Flags
- Utilisez le pourcentage de déploiement pour concevoir une version en plusieurs étapes qui correspond à votre tolérance au risque
- Identifiez et désactivez instantanément les fonctionnalités défectueuses, éliminant ainsi le besoin de retours en arrière et de correctifs
- Gérez les Feature Flags dans vos applications frontales, dorsales et mobiles à l'aide de plus de 14 SDK open-source
Limites du fractionnement
- Le processus de configuration est un peu complexe au début
- Indicateurs de rapports insuffisants
Prix de Split
- Développeur: Gratuit
- Teams: $33/place par mois
- Business: 60$/place par mois
- Enterprise: Tarification personnalisée
Split évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (122+ commentaires)
7. Taplytics
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Taplytics.gif Taplytics /$$$img/
via Taplytics Taplytics vous aide à gérer et à contrôler la diffusion de nouvelles fonctionnalités auprès de vos utilisateurs. Il vous permet de créer facilement des Feature Flags pour cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et suivre les performances de vos fonctionnalités.
Il est pratique pour expérimenter de nouvelles fonctionnalités sans impacter l'ensemble de votre base d'utilisateurs et pour déployer progressivement des fonctionnalités afin de s'assurer qu'elles sont stables et bien accueillies.
Les meilleures fonctionnalités de Taplytics
- Déployer des produits et gérer les fonctionnalités sur le web, le mobile, l'OTT et les applications côté serveur
- Déployer du code et déterminer avec précision à qui s'adresse la fonctionnalité, qu'il s'agisse de vous-même, d'utilisateurs internes ou d'un public de production clairement défini
- Introduisez ou masquez des fonctionnalités sur mobile, web et TV en un seul clic, sans aucune mise à jour de l'application store
- Lancer des fonctionnalités immédiatement ou les diffuser progressivement auprès de segments spécifiques de votre public de production
- Déployer des fonctionnalités en interne ou en production en toute confiance, à tout moment
Les limites de Taplytics
- Plus d'intégrations nécessaires
- Occasionnellement, les Feature Flags prennent un certain temps à se propager aux utilisateurs
Prix Taplytics
- **Forfait Pro : à partir de 500$/mois
- Forfait Enterprise:Tarification personnalisée
- Forfait personnalisé: Tarification personnalisée
Taplytics évaluations et commentaires
- G2: 4.4/5 (15+ reviews)
- Product Hunt: 4.9/5 (100+ reviews)
8. Optimizely
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Optimizely-Dashboard-1400x841.gif
/$$$img/
via Optimizely Cette plateforme riche en fonctionnalités propose une suite complète d'outils de signalisation, de personnalisation et d'optimisation des fonctionnalités.
Elle est connue pour son constructeur d'expérimentation visuelle et ses tableaux de bord analytiques qui permettent aux équipes de prendre des décisions basées sur les données.
Meilleures fonctionnalités d'Optimizely
- Allégez la pression sur les ingénieurs grâce à des outils de gestion des fonctionnalités sophistiqués
- Améliorez vos efforts de personnalisation avec des tests ciblés, rapides et précis
- Innovez tout au long du cycle de vie de vos produits grâce à des versions de meilleure qualité, des tests plus sûrs et des validations de fonctionnalités plus rapides
- Améliorez la vitesse d'expérimentation avec des outils de forfaits natifs ou intégrez les outils de flux de travail de votre choix
Limites d'Optimizely
- Courbe d'apprentissage abrupte
- Lourdeur du processus de variation des tests
- Mise en œuvre complexe
Prix d'Optimizely
- Tarification personnalisée
Evaluations et critiques d'Optimizely
- G2: 4.3/5 (75+ reviews)
- Gartner Peer Insights: 4.3/5 (111+ reviews)
9. Flipt
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Flipt-Dshboard-Image-1-1400x875.png Flipt /$$$img/
via Flipper Flipt est une plateforme de gestion de fonctionnalités open-source qui met l'accent sur la vitesse, l'évolutivité et l'auto-hébergement.
Elle permet aux développeurs de gérer les déploiements de fonctionnalités, d'effectuer des tests A/B et d'optimiser l'expérience des utilisateurs avec souplesse et contrôle.
Les meilleures fonctionnalités de Flipt
- Gérer les fonctionnalités, les expériences et les déploiements à travers plusieurs équipes et environnements
- Stockez vos Feature Flags dans Git et utilisez votre pipeline CI/CD existant pour déployer les modifications
- Créez des règles de distribution avancées pour cibler des entités spécifiques en fonction de propriétés personnalisées
Limites de Flipt
- Interface encombrée pour les paramètres de drapeaux volumineux
- Absence d'options de filtrage avancées basées sur les métadonnées des signalements, les segments d'utilisateurs ou d'autres critères pertinents
Prix de Flipt
- Free
Evaluations et critiques de Flipt
- aucune critique pour l'instant
10. Flipper Cloud
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/FlipperCloud-1400x432.png FlipperCloud /$$$img/
via FlipperCloud L'outil de gestion des drapeaux de fonctionnalités de Flipper Cloud fournit une suite complète d'outils pour gérer les déploiements de fonctionnalités, effectuer des tests A/B et garantir une expérience utilisateur transparente.
Il est remarquable pour minimiser les perturbations en laissant vos utilisateurs décider quand ils veulent se familiariser avec une refonte drastique de l'interface.
Les meilleures fonctionnalités de Flipper Cloud
- Activez des fonctionnalités pour tout le monde, des acteurs spécifiques (par exemple, des utilisateurs), des groupes d'utilisateurs, un pourcentage d'acteurs ou un pourcentage de temps
- Définir des fonctionnalités dans un environnement de non-production afin de refléter simplement le paramètre de production
- Obtenir plus rapidement un retour d'information honnête en envoyant les nouvelles fonctionnalités en production derrière un drapeau de fonctionnalité
- Prévisualiser l'impact d'un changement sur les utilisateurs réels en production en activant une fonctionnalité expérimentale pour un pourcentage d'utilisateurs, puis en mesurant les résultats
Limites de Flipper Cloud
- Fonctionnalités insuffisantes pour la gestion d'équipes complexes et l'accès granulaire aux fonctionnalités
Prix de Flipper Cloud
- Free
- Standard: 20 $/place par mois
Flipper Cloud évaluations et critiques
- Non listé sur les plateformes d'évaluation
Autres outils pour les équipes de développement
Bien que tous les outils de signalisation des fonctionnalités énumérés ci-dessus soient excellents, ils ne constituent pas toutes les pièces du puzzle.
Envisagez d'ajouter un outil de gestion de projet comme ClickUp à votre arsenal pour des flux de travail robustes et une collaboration transparente. Faites passer vos équipes de programmation et de produits au niveau supérieur.
ClickUp
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/
Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp
ClickUp est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui aide les équipes de toutes tailles à organiser leur travail, à collaborer efficacement et à suivre la progression. ClickUp pour les équipes agiles réunit vos développeurs sur une même plateforme avec tout ce dont ils ont besoin pour réussir, comme les feuilles de route des produits, les backlogs et les sprints. ClickUp pour les équipes logicielles simplifie le cycle de développement en regroupant toutes les fonctions en un seul endroit, avec la collaboration, le suivi, la gestion et l'automatisation. Les fonctionnalités de ClickUp sont les suivantes L'outil IA de ClickUp s'avère également très utile lors de la création de contenu et de l'idéation.
ClickUp permet même aux équipes non techniques de se connecter et de travailler sur la même plateforme. En conséquence, il devient plus facile de briser les silos et de combler le fossé entre les développeurs et les divers flux de travail.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Software-Team-With-Priorities-and-Burndown-Cards-1400x934.png ClickUp 3.0 Dashboard Software Team With Priorities and Burndown Cards (Tableau de bord de l'équipe avec priorités et cartes) /$$img/
Les tableaux de bord de ClickUp 3.0 permettent aux gestionnaires de projets agiles d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des diagrammes de burnup et de burndown détaillés
Il offre plusieurs avantages, tels que :
- Tâches et sous-tâches pour décomposer votre travail en morceaux gérables et suivre leur progression
- Listes ettableaux blancs pour organiser vos tâches pour organiser visuellement vos tâches et suivre votre flux de travail
- Une meilleure organisation pour garder une trace de vos Feature Flags et avoir une vue d'ensemble
Réduction des risques et meilleur contrôle surle développement de logiciels grâce à des solutions personnalisées préconstruites modèles pour la documentation technique
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Créez des environnements de travail personnalisés et fiables pour chaque projet au sein de votre espace de travail
- Utilisez des champs personnalisés pour ajouter un identifiant de tâche personnalisé afin d'assurer le suivi des points de la mêlée
- Choisissez parmi un intervalle d'options de suivi du temps pour vous aider à atteindre vos objectifs, y compris les intégrations externes et le suivi du temps natif dans l'application ou via une application de suivi du tempsUne extension Chrome /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Github-integration.png ClickUp 3.0 Intégration de l'affichage des tâches sur GitHub /$$$img/
Évitez de sauter d'une plateforme à l'autre et créez une branche ou une nouvelle demande de pull au sein d'une tâche en utilisant l'intégration GitHub
- Intégration transparente avec Github, GitLab et Bitbucket
- Gardez une trace de vos backlogs et ajoutez des tâches à des Sprints spécifiques pour une meilleure organisation et de meilleurs rapports
- Partager des informations sans effort sur les Feature Flags entre les équipes afin de rationaliser la collaboration
- Contrôler la façon dont les fonctionnalités sont déployées auprès des utilisateurs
- Testez les fonctionnalités auprès d'un petit groupe d'utilisateurs avant de les proposer à tous
- Automatiser les changements de statut de vos Feature Flags en fonction d'évènements spécifiques, tels qu'une nouvelle version ou un changement d'adresse de l'utilisateurcorrection de bug. Utilisez également l'automatisation pour informer les membres de l'équipe des modifications apportées aux Feature Flags
Limites de ClickUp
- Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte
- ClickUp n'est pas dédié à l'identification des fonctionnalités, bien qu'il la complète
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited: $7/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Enterprise: Tarification personnalisée pour répondre aux besoins de votre organisation
- ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois
ClickUp évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (9,201+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (3,948+ commentaires)
Maîtrise de la fonctionnalité Flags avec une plateforme complète
Bien qu'il existe de nombreuses solutions de signalisation des fonctionnalités, beaucoup d'entre elles ne se concentrent pas uniquement sur la mécanique des Feature Flags. Il y a un besoin d'intégration avec les flux de travail existants et de les outils de gestion de projet pour alléger le fardeau des développeurs.
ClickUp est un outil de gestion de projet holistique qui fait plus que suivre les tâches. Il améliore l'organisation, augmente l'efficacité et contrôle le déploiement de nouvelles fonctionnalités.
L'interface intuitive de ClickUp et ses puissantes options de personnalisation s'adaptent parfaitement à toutes les tailles et complexités de projet. 🙌
De plus, son intégration transparente avec d'autres fonctionnalités ClickUp, telles que la gestion des tâches, les outils de communication et les tableaux de bord de rapports, crée un flux de travail unifié qui permet aux développeurs de fournir des logiciels exceptionnels plus rapidement et plus efficacement. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour profiter de ses avantages !