10 Meilleurs logiciels de Feature Flags pour les équipes de développement en 2025

Le logiciel Feature Flags permet aux développeurs d'offrir aux utilisateurs des fonctions de pointe tout en maintenant la stabilité et le contrôle. 👩‍💻

C'est un outil essentiel pour échelonner les sorties de fonctionnalités, expérimenter différentes fonctions et contrôler l'expérience de l'utilisateur.

Qu'est-ce qu'un logiciel de repérage des fonctionnalités?

Le Feature Flagging ou drapeaux de fonctionnalités est une technique de développement logiciel qui permet aux développeurs d'activer ou de désactiver une fonctionnalité pour leurs utilisateurs sans modifier le code existant ou déployer un nouveau code.

Lorsqu'il s'agit de choisir le bon outil pour opérationnaliser le Feature Flags, la multitude de fonctionnalités des logiciels de Feature Flags peut souvent vous submerger. Ce guide vise à simplifier votre parcours en mettant en évidence les 10 meilleures solutions logicielles de marquage de fonctionnalités disponibles aujourd'hui.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de repérage des fonctionnalités?

Pour vous guider dans la bonne direction, nous avons dressé une liste de facteurs clés à évaluer lors de la recherche d'outils de repérage des fonctionnalités :

**Le logiciel doit disposer d'un tableau de bord ou d'une interface conviviale permettant aux développeurs et aux chefs de produit de créer, gérer et contrôler facilement les Feature Flags

Options de ciblage robustes: Recherchez un logiciel qui offre diverses options de ciblage basées sur les attributs de l'utilisateur, le comportement et les caractéristiques de l'appareil

Recherchez un logiciel qui offre diverses options de ciblage basées sur les attributs de l'utilisateur, le comportement et les caractéristiques de l'appareil **Optez pour un outil qui vous permet de configurer les Feature Flags avec un contrôle fin, y compris des options pour activer/désactiver des fonctionnalités, cibler des paramètres utilisateurs spécifiques et configurer des pourcentages de déploiement

Intégration des tests A/B: Recherchez un fournisseur prestataire qui offre des capacités de test A/B intégrées ou qui s'intègre aux plateformes les plus courantes

Recherchez un fournisseur prestataire qui offre des capacités de test A/B intégrées ou qui s'intègre aux plateformes les plus courantes Fonctionnalité d'audit et de retour en arrière: Choisissez un logiciel qui offre une fonctionnalité d'audit complète et qui vous permet de revenir facilement aux configurations précédentes si nécessaire

Choisissez un logiciel qui offre une fonctionnalité d'audit complète et qui vous permet de revenir facilement aux configurations précédentes si nécessaire Intégration et écosystème: Tenez compte de la compatibilité du logiciel avec vos outils et plateformes de développement existants. Une intégration transparente avec d'autres outils permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer l'efficacité

Les 10 meilleurs logiciels de Feature Flags à utiliser en 2024

Voici la liste des outils les mieux notés pour le Feature Flagging en 2024, avec leurs fonctionnalités distinctes, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations.

1. Unleash

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Unleash-dashboard-image-1.png Déchaînement /$$$img/

via Déclencher Cette plateforme de signalisation de fonctionnalités open-source dispose d'une communauté dynamique et d'une documentation étendue, ce qui la rend idéale pour les développeurs en quête de flexibilité et de personnalisation.

Son option de déploiement auto-hébergé offre un grand contrôle et une grande sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Unleash

Créez des Feature Flags avec un contrôle fin, permettant aux développeurs d'activer/désactiver des fonctionnalités en toute simplicité

Gardez le contrôle sur les évaluations et les modifications des Feature Flags grâce à des permissions intégrées et à des principes de révision en quatre étapes pour répondre aux besoins de conformité

Mettez les fonctionnalités à la disposition des utilisateurs de votre choix dès que vous êtes prêt, grâce à des boucles de rétroaction itératives et à des tests utilisateurs A/B

Protégez les données de vos utilisateurs grâce à la confidentialité dès la conception, à la résidence des données, aux instances privées et aux options d'hébergement flexibles

Accédez à des tests de points finaux faciles et à la génération automatisée de clients administrateurs grâce à la compatibilité avec les API ouvertes

Contrôlez les performances des différentes fonctionnalités et suivez l'engagement des utilisateurs

Les limites de Unleash

Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre

Fonctions hors ligne limitées

Absence de fonctionnalités en temps réel

Prix d'Unleash

Open source: Gratuit

Gratuit Pro: 80$/mois

80$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (81+ commentaires)

4.7/5 (81+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (5+ avis)

2. FeatBit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/sodapdf-converted.png Featbit /$$$img/

via Featbit FeatBit est votre solution tout-en-un pour gérer les Feature Flags avec rapidité, évolutivité et facilité.

Business avec .NET et conçu pour les environnements auto-hébergés, il vous permet de lancer des fonctionnalités, d'expérimenter et d'optimiser, d'évoluer de manière transparente et de stimuler la croissance de l'entreprise.

FeatBit meilleures fonctionnalités

Suivez l'utilisation des fonctionnalités, créez des rapports d'expérimentation à la demande et exportez des données vers des outils tels que DataDog et Amplitude pour répondre à divers besoins de l'entreprise

Évolution horizontale et verticale à l'aide d'une architecture méticuleusement conçue

Les limites de FeatBit

Comparée aux plateformes établies de Feature Flags, la communauté de FeatBit est encore relativement petite et en développement. Cela peut signifier moins de ressources facilement disponibles et d'assistance au dépannage, en particulier pour les cas d'utilisation complexes

Prix de FeatBit

Communauté: Free

Free Entreprise Standard: 399 $/mois

399 $/mois Entreprise Premium: Prix personnalisé

FeatBit évaluations et critiques

aucune critique pour l'instant

3. Flagsmith

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Flagsmith-Dashboard-Image-1-1400x748.png Le symbole des drapeaux /$$$img/

via Le drapeau de l'orfèvre Flagsmith est un service open-source convivial de signalement de fonctionnalités et de configuration à distance qui permet aux équipes de développement de publier des fonctionnalités avec plus de confiance et d'efficacité.

Il est noté pour une plate-forme centralisée pour la gestion des Feature Flags, permettant aux développeurs d'activer/désactiver des fonctionnalités pour des utilisateurs ou des segments spécifiques sans avoir besoin de redéployer le code.

Les meilleures fonctionnalités de Flagsmith

Créez et gérez facilement des fonctionnalités activées/désactivées dans les applications Web, mobiles et côté serveur

Gérer les Feature Flags par l'environnement de développement

Intégrez votre pile existante et envoyez les données des drapeaux à votre plateforme d'analyse

Combinez la valeur des toggles de fonctionnalité avec la flexibilité de la configuration à distance pour tester et déployer de nouvelles fonctionnalités en toute confiance

Déployer en tant que service ou héberger sur un cloud privé ou sur site

Limites de Flagsmith

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux membres de l'équipe

Manque d'une interface utilisateur compacte

Nécessite l'intégration de Slack pour obtenir plus de visibilité sur le moment où les drapeaux des fonctionnalités sont retournés

Prix de Flagsmith

Free

Démarrage: 45$/mois

45$/mois Scale-Up: $200/mois

G2: 4.8/5 (22+ commentaires)

4.8/5 (22+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3+ commentaires)

4. DevCycle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/devcycle\_dashboard.gif Tableau de bord DevCycle /$$img/

via Cycle de développement DevCycle met l'accent sur la productivité des développeurs en intégrant de manière transparente les outils et cadres de développement les plus courants.

Ses extraits de code intégrés et ses fonctionnalités d'achèvement automatique rationalisent la mise en œuvre des Feature Flags.

DevCycle meilleures fonctionnalités

Créez, mettez à jour et gérez efficacement les drapeaux de fonctionnalité pour contrôler l'accès au nouveau code dans différents environnements

Exploitez les fonctionnalités Flags pour accélérer le déploiement et mesurer la productivité de la mise en œuvre des fonctionnalités une fois que votre code est en production

Suivez vos indicateurs à chaque étape de votre processus de développement grâce à une vue d'ensemble

Automatisation des mises à jour des drapeaux de fonctionnalité dans tous les langages de programmation grâce à la couverture complète du SDK

Personnalisez les flux de travail et effectuez des modifications instantanées des indicateurs

Activez/désactivez les fonctionnalités pour apporter instantanément des modifications au code, tout en bénéficiant de la souplesse nécessaire pour diffuser progressivement les nouvelles fonctionnalités auprès d'un sous-ensemble d'utilisateurs finaux

Limites du cycle de développement

Plus d'intégrations nécessaires

Problèmes dans les URL partageables

Prix de DevCycle

Free

Démarrage: À partir de 20 $/mois

À partir de 20 $/mois Business: A partir de 400$/mois

A partir de 400$/mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (6+ reviews)

4.8/5 (6+ reviews) Product Hunt: 5/5 (9+ reviews)

5. LaunchDarkly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/LaunchDarkly-Dashboard-image-1.png Lancez l'obscurité /$$$img/

via LaunchDarkly LaunchDarkly propose des fonctionnalités de Feature Flags, de tests A/B et d'analyse.

Son interface intuitive et ses puissantes fonctionnalités de ciblage en font un choix populaire pour les déploiements importants et complexes.

Les meilleures fonctionnalités de LaunchDarkly

Utilisez l'automatisation et la gestion des fonctionnalités pour maximiser la valeur de chaque fonctionnalité logicielle

Augmenter la rapidité et la stabilité des versions logicielles pour les clients

Proposer des expériences ciblées et personnalisées sans effort de développement lourd et manuel

Réalisez des expériences et optimisez les fonctionnalités des produits pour susciter un engagement des clients qui améliore l'entreprise de manière mesurable

Gérer, contrôler et optimiser les expériences mobiles in-app tout en réduisant la complexité avec les processus d'approbation de l'app store

Limites de LaunchDarkly

Statuts des drapeaux déroutants

Difficultés d'intégration

Nécessite des corrections de bug

Prix de LaunchDarkly

Starter: $8.33/place par mois

$8.33/place par mois Pro: $16.67/siège par mois

$16.67/siège par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (134+ commentaires)

4.7/5 (134+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ commentaires)

6. Split

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Split-Dashboard.png

/$$$img/

via Se diviser Réputé pour son interface conviviale et ses puissantes options de ciblage, Split est idéal pour les équipes à la recherche d'une solution simple pour gérer les feature Flags et mener des tests A/B.

Les meilleures fonctionnalités de Split

Lancez des versions à composants multiples avec le ciblage de la dépendance des fonctionnalités Flags

Utilisez le pourcentage de déploiement pour concevoir une version en plusieurs étapes qui correspond à votre tolérance au risque

Identifiez et désactivez instantanément les fonctionnalités défectueuses, éliminant ainsi le besoin de retours en arrière et de correctifs

Gérez les Feature Flags dans vos applications frontales, dorsales et mobiles à l'aide de plus de 14 SDK open-source

Limites du fractionnement

Le processus de configuration est un peu complexe au début

Indicateurs de rapports insuffisants

Prix de Split

Développeur: Gratuit

Gratuit Teams: $33/place par mois

$33/place par mois Business: 60$/place par mois

60$/place par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (122+ commentaires)

7. Taplytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Taplytics.gif Taplytics /$$$img/

via Taplytics Taplytics vous aide à gérer et à contrôler la diffusion de nouvelles fonctionnalités auprès de vos utilisateurs. Il vous permet de créer facilement des Feature Flags pour cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et suivre les performances de vos fonctionnalités.

Il est pratique pour expérimenter de nouvelles fonctionnalités sans impacter l'ensemble de votre base d'utilisateurs et pour déployer progressivement des fonctionnalités afin de s'assurer qu'elles sont stables et bien accueillies.

Les meilleures fonctionnalités de Taplytics

Déployer des produits et gérer les fonctionnalités sur le web, le mobile, l'OTT et les applications côté serveur

Déployer du code et déterminer avec précision à qui s'adresse la fonctionnalité, qu'il s'agisse de vous-même, d'utilisateurs internes ou d'un public de production clairement défini

Introduisez ou masquez des fonctionnalités sur mobile, web et TV en un seul clic, sans aucune mise à jour de l'application store

Lancer des fonctionnalités immédiatement ou les diffuser progressivement auprès de segments spécifiques de votre public de production

Déployer des fonctionnalités en interne ou en production en toute confiance, à tout moment

Les limites de Taplytics

Plus d'intégrations nécessaires

Occasionnellement, les Feature Flags prennent un certain temps à se propager aux utilisateurs

Prix Taplytics

**Forfait Pro : à partir de 500$/mois

Forfait Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Forfait personnalisé: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (15+ reviews)

4.4/5 (15+ reviews) Product Hunt: 4.9/5 (100+ reviews)

8. Optimizely

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Optimizely-Dashboard-1400x841.gif

/$$$img/

via Optimizely Cette plateforme riche en fonctionnalités propose une suite complète d'outils de signalisation, de personnalisation et d'optimisation des fonctionnalités.

Elle est connue pour son constructeur d'expérimentation visuelle et ses tableaux de bord analytiques qui permettent aux équipes de prendre des décisions basées sur les données.

Meilleures fonctionnalités d'Optimizely

Allégez la pression sur les ingénieurs grâce à des outils de gestion des fonctionnalités sophistiqués

Améliorez vos efforts de personnalisation avec des tests ciblés, rapides et précis

Innovez tout au long du cycle de vie de vos produits grâce à des versions de meilleure qualité, des tests plus sûrs et des validations de fonctionnalités plus rapides

Améliorez la vitesse d'expérimentation avec des outils de forfaits natifs ou intégrez les outils de flux de travail de votre choix

Limites d'Optimizely

Courbe d'apprentissage abrupte

Lourdeur du processus de variation des tests

Mise en œuvre complexe

Prix d'Optimizely

Tarification personnalisée

Evaluations et critiques d'Optimizely

G2: 4.3/5 (75+ reviews)

4.3/5 (75+ reviews) Gartner Peer Insights: 4.3/5 (111+ reviews)

9. Flipt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Flipt-Dshboard-Image-1-1400x875.png Flipt /$$$img/

via Flipper Flipt est une plateforme de gestion de fonctionnalités open-source qui met l'accent sur la vitesse, l'évolutivité et l'auto-hébergement.

Elle permet aux développeurs de gérer les déploiements de fonctionnalités, d'effectuer des tests A/B et d'optimiser l'expérience des utilisateurs avec souplesse et contrôle.

Les meilleures fonctionnalités de Flipt

Gérer les fonctionnalités, les expériences et les déploiements à travers plusieurs équipes et environnements

Stockez vos Feature Flags dans Git et utilisez votre pipeline CI/CD existant pour déployer les modifications

Créez des règles de distribution avancées pour cibler des entités spécifiques en fonction de propriétés personnalisées

Limites de Flipt

Interface encombrée pour les paramètres de drapeaux volumineux

Absence d'options de filtrage avancées basées sur les métadonnées des signalements, les segments d'utilisateurs ou d'autres critères pertinents

Prix de Flipt

Free

Evaluations et critiques de Flipt

aucune critique pour l'instant

10. Flipper Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/FlipperCloud-1400x432.png FlipperCloud /$$$img/

via FlipperCloud L'outil de gestion des drapeaux de fonctionnalités de Flipper Cloud fournit une suite complète d'outils pour gérer les déploiements de fonctionnalités, effectuer des tests A/B et garantir une expérience utilisateur transparente.

Il est remarquable pour minimiser les perturbations en laissant vos utilisateurs décider quand ils veulent se familiariser avec une refonte drastique de l'interface.

Les meilleures fonctionnalités de Flipper Cloud

Activez des fonctionnalités pour tout le monde, des acteurs spécifiques (par exemple, des utilisateurs), des groupes d'utilisateurs, un pourcentage d'acteurs ou un pourcentage de temps

Définir des fonctionnalités dans un environnement de non-production afin de refléter simplement le paramètre de production

Obtenir plus rapidement un retour d'information honnête en envoyant les nouvelles fonctionnalités en production derrière un drapeau de fonctionnalité

Prévisualiser l'impact d'un changement sur les utilisateurs réels en production en activant une fonctionnalité expérimentale pour un pourcentage d'utilisateurs, puis en mesurant les résultats

Limites de Flipper Cloud

Fonctionnalités insuffisantes pour la gestion d'équipes complexes et l'accès granulaire aux fonctionnalités

Prix de Flipper Cloud

Free

Standard: 20 $/place par mois

Flipper Cloud évaluations et critiques

Non listé sur les plateformes d'évaluation

Autres outils pour les équipes de développement

Bien que tous les outils de signalisation des fonctionnalités énumérés ci-dessus soient excellents, ils ne constituent pas toutes les pièces du puzzle.

Envisagez d'ajouter un outil de gestion de projet comme ClickUp à votre arsenal pour des flux de travail robustes et une collaboration transparente. Faites passer vos équipes de programmation et de produits au niveau supérieur.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp

ClickUp est un outil de gestion de projet basé sur le cloud qui aide les équipes de toutes tailles à organiser leur travail, à collaborer efficacement et à suivre la progression. ClickUp pour les équipes agiles réunit vos développeurs sur une même plateforme avec tout ce dont ils ont besoin pour réussir, comme les feuilles de route des produits, les backlogs et les sprints. ClickUp pour les équipes logicielles simplifie le cycle de développement en regroupant toutes les fonctions en un seul endroit, avec la collaboration, le suivi, la gestion et l'automatisation. Les fonctionnalités de ClickUp sont les suivantes L'outil IA de ClickUp s'avère également très utile lors de la création de contenu et de l'idéation.

ClickUp permet même aux équipes non techniques de se connecter et de travailler sur la même plateforme. En conséquence, il devient plus facile de briser les silos et de combler le fossé entre les développeurs et les divers flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Software-Team-With-Priorities-and-Burndown-Cards-1400x934.png ClickUp 3.0 Dashboard Software Team With Priorities and Burndown Cards (Tableau de bord de l'équipe avec priorités et cartes) /$$img/

Les tableaux de bord de ClickUp 3.0 permettent aux gestionnaires de projets agiles d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des diagrammes de burnup et de burndown détaillés

Il offre plusieurs avantages, tels que :

Tâches et sous-tâches pour décomposer votre travail en morceaux gérables et suivre leur progression

Listes et tableaux blancs pour organiser vos tâches pour organiser visuellement vos tâches et suivre votre flux de travail

Une meilleure organisation pour garder une trace de vos Feature Flags et avoir une vue d'ensemble

Réduction des risques et meilleur contrôle sur le développement de logiciels grâce à des solutions personnalisées préconstruites modèles pour la documentation technique Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des environnements de travail personnalisés et fiables pour chaque projet au sein de votre espace de travail

Utilisez des champs personnalisés pour ajouter un identifiant de tâche personnalisé afin d'assurer le suivi des points de la mêlée

Choisissez parmi un intervalle d'options de suivi du temps pour vous aider à atteindre vos objectifs, y compris les intégrations externes et le suivi du temps natif dans l'application ou via une application de suivi du temps Une extension Chrome /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Github-integration.png ClickUp 3.0 Intégration de l'affichage des tâches sur GitHub /$$$img/

Évitez de sauter d'une plateforme à l'autre et créez une branche ou une nouvelle demande de pull au sein d'une tâche en utilisant l'intégration GitHub

Intégration transparente avec Github, GitLab et Bitbucket

Gardez une trace de vos backlogs et ajoutez des tâches à des Sprints spécifiques pour une meilleure organisation et de meilleurs rapports

Partager des informations sans effort sur les Feature Flags entre les équipes afin de rationaliser la collaboration

Contrôler la façon dont les fonctionnalités sont déployées auprès des utilisateurs

Testez les fonctionnalités auprès d'un petit groupe d'utilisateurs avant de les proposer à tous

Automatiser les changements de statut de vos Feature Flags en fonction d'évènements spécifiques, tels qu'une nouvelle version ou un changement d'adresse de l'utilisateur correction de bug . Utilisez également l'automatisation pour informer les membres de l'équipe des modifications apportées aux Feature Flags

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

ClickUp n'est pas dédié à l'identification des fonctionnalités, bien qu'il la complète

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée pour répondre aux besoins de votre organisation

Tarification personnalisée pour répondre aux besoins de votre organisation ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,201+ reviews)

4.7/5 (9,201+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,948+ commentaires)

Maîtrise de la fonctionnalité Flags avec une plateforme complète

Bien qu'il existe de nombreuses solutions de signalisation des fonctionnalités, beaucoup d'entre elles ne se concentrent pas uniquement sur la mécanique des Feature Flags. Il y a un besoin d'intégration avec les flux de travail existants et de les outils de gestion de projet pour alléger le fardeau des développeurs.

ClickUp est un outil de gestion de projet holistique qui fait plus que suivre les tâches. Il améliore l'organisation, augmente l'efficacité et contrôle le déploiement de nouvelles fonctionnalités.

L'interface intuitive de ClickUp et ses puissantes options de personnalisation s'adaptent parfaitement à toutes les tailles et complexités de projet. 🙌

De plus, son intégration transparente avec d'autres fonctionnalités ClickUp, telles que la gestion des tâches, les outils de communication et les tableaux de bord de rapports, crée un flux de travail unifié qui permet aux développeurs de fournir des logiciels exceptionnels plus rapidement et plus efficacement. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour profiter de ses avantages !