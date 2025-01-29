10 meilleurs outils d'analyse de produits en 2025 (Critiques & ; Prix)

Pourquoi certaines fonctionnalités de votre produit ne reçoivent-elles pas l'attention qu'elles méritent ? Cela vous empêche-t-il de dormir ?

Vous n'êtes pas seul.

Comprendre le comportement des utilisateurs, l'utilisation des produits et les parcours des clients est difficile mais essentiel. C'est là qu'un outil d'analyse de produits peut vous aider ! Ils gardent l'onglet sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec un produit, révèlent les fonctionnalités les plus populaires, le temps passé sur chaque fonctionnalité, et bien plus encore.

Grâce à l'analyse de produits, vous apprendrez à connaître votre produit de fond en comble. En particulier sur les aspects qui doivent être corrigés.

Avec toutes ces données qualitatives et quantitatives, il est plus facile de repérer les fonctionnalités à améliorer, à promouvoir ou à remanier complètement.

De plus, l'utilisation des capacités de segmentation de ces outils vous aidera à concevoir des messages personnalisés qui aideront vos clients à aller plus loin dans leur parcours d'achat.

Certes, vous améliorez votre produit et fidélisez votre clientèle existante. Mais ce n'est qu'un début. Identifions et analysons comment les outils d'analyse de produits vous aident à générer de meilleures équipes commerciales.

Que faut-il rechercher dans les outils d'analyse de produits ?

Avant d'explorer nos meilleurs choix d'outils d'analyse de produits, examinons certaines fonctionnalités dont votre équipe a besoin pour tirer le meilleur parti de l'investissement :

Interface utilisateur intuitive : Une interface conviviale qui permet aux utilisateurs techniques et non techniques de naviguer et d'extraire des informations

Une interface conviviale qui permet aux utilisateurs techniques et non techniques de naviguer et d'extraire des informations Suivi des évènements personnalisés: L'outil d'analyse doit permettre de définir et de suivre des évènements personnalisés adaptés aux objectifs spécifiques de votre entreprise

L'outil d'analyse doit permettre de définir et de suivre des évènements personnalisés adaptés aux objectifs spécifiques de votre entreprise Intégration: Assurez-vous que l'outil s'intègre à vos sources de données existantes, à vos bases de données et à d'autres plateformes pertinentes

Assurez-vous que l'outil s'intègre à vos sources de données existantes, à vos bases de données et à d'autres plateformes pertinentes Sécurité des données: Assurez-vous que l'outil est conforme aux réglementations en matière de protection des données et qu'il suit les bonnes pratiques en matière de sécurité des données

Assurez-vous que l'outil est conforme aux réglementations en matière de protection des données et qu'il suit les bonnes pratiques en matière de sécurité des données Analyse mobile: Le cas échéant, assurez-vous que l'outil peut analyser et suivre efficacement le comportement des utilisateurs dans les applications mobiles

Le cas échéant, assurez-vous que l'outil peut analyser et suivre efficacement le comportement des utilisateurs dans les applications mobiles Visualisation des données: Recherchez des options de visualisation solides pour une communication claire et efficace des informations

Recherchez des options de visualisation solides pour une communication claire et efficace des informations Évolutivité: L'outil que vous choisissez doit évoluer avec votre entreprise au fur et à mesure que votre base d'utilisateurs et votre volume de données augmentent

L'outil que vous choisissez doit évoluer avec votre entreprise au fur et à mesure que votre base d'utilisateurs et votre volume de données augmentent Assistance client et formation: La disponibilité d'une assistance client et l'accès à des supports de formation sont essentiels pour aider votre équipe à tirer le meilleur parti de l'outil

Les 10 meilleurs outils d'analyse de produits à utiliser en 2024

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher dans les outils d'analyse de produits, passons en revue les 10 meilleures options.

1. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics est en tête de notre tour d'horizon des meilleurs logiciels d'analyse de produits, offrant de nombreux outils gratuits pour une analyse approfondie des données de l'entreprise. Qu'il s'agisse de votre site Web ou de votre application, Google Analytics vous permet d'examiner à la loupe les données sur l'ensemble des plateformes, fournissant ainsi des informations précieuses sur votre base d'utilisateurs.

Des fonctionnalités telles que les objectifs SMART facilitent la mise en œuvre de l'analyse des données le suivi des objectifs pour vous assurer que vos efforts correspondent à vos objets. Et le meilleur ? Vous avez accès à des informations que seul Google peut vous fournir.

Comme Google propose de nombreux produits différents, tels que Google Advertising et Google Publisher, vous pouvez vous connecter et utiliser ces informations pour obtenir de meilleurs résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Analysez les données qualitatives et quantitatives avec clarté à l'aide d'outils de rapports et de visualisation robustes

Comprendre les performances de campagnes de marketing grâce à l'analyse de l'entonnoir

Simplifier le processus d'ajout de codes de suivi à l'aide de Google Tag Manager

Détecter les modèles et les anomalies grâce à la détection intelligente des anomalies

les limites de Google Analytics

Il n'utilise que des données échantillonnées

Pas d'accès aux données brutes

Il est plus difficile d'effectuer des analyses sophistiquées

La limite d'occurrences est de 10 millions

Prix de Google Analytics

**Free

Google 360: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (6,240+ reviews)

4.5/5 (6,240+ reviews) Capterra: 4.7/5 (7,760+ avis)

2. Histoire complète

via Histoire complète Fullstory est un choix populaire de logiciel d'analyse qui explore les domaines spécifiques où votre site web, application ou logiciel pourrait causer des problèmes aux visiteurs. L'identification des problèmes vous aidera à apporter des améliorations.

Ce logiciel d'analyse de produits résout efficacement des problèmes tels que les pages d'erreur 404 et les étiquettes manquantes, garantissant une expérience numérique plus fluide.

Ce n'est pas tout, vos outils d'analyse doivent travailler efficacement avec d'autres outils de votre arsenal. Fullstory s'intègre à des outils populaires tels que logiciels de gestion de projet populaires comme Slack, Trello, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Fullstory

Obtenez des informations immédiates sur les interactions et les comportements des utilisateurs grâce à des rapports en temps réel

Obtenez une meilleure compréhension de votre base de clients avec une analyse ciblée grâce à la segmentation

Associez des actions spécifiques à des utilisateurs individuels grâce à l'identification de l'utilisateur

Obtenez un enregistrement détaillé de chaque clic effectué par les utilisateurs grâce à un suivi précis des clics

Les limites de Fullstory

Plus axé sur le suivi des sites web, moins efficace pour les applications

Considéré comme relativement cher par rapport à des outils similaires

Prix de Fullstory

Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Avancé: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Business: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (350+ commentaires)

4.5/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (65+ avis)

3. Mixpanel

via Mixpanel Si vous souhaitez surveiller tous les aspects du comportement des utilisateurs, Mixpanel vous sera d'une grande aide. Il analyse les données, repère les tendances, fournit des mises à jour en temps réel et aide à visualiser les données facilement à l'aide de diagrammes et de schémas détaillés.

Mixpanel se distingue par son approche conviviale de l'exploration des données, qui ne nécessite aucune connaissance en SQL. L'évolutivité n'est pas un problème : la plateforme s'adapte à l'augmentation du volume de données.

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Réalisez des expériences efficaces grâce aux tests A/B

Obtenez une compréhension claire des résultats grâce à la visualisation polyvalente des données

Recueillez les commentaires des utilisateurs pour apporter des modifications à l'aide de sondages mobiles

Automatisez le suivi des interactions avec les utilisateurs grâce aux fonctionnalités d'auto-track

Limites de Mixpanel

La mise en forme du tableau de bord pourrait être plus conviviale

La courbe d'apprentissage est considérée comme difficile par certains utilisateurs

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités de la documentation sont obsolètes

Prix de Mixpanel

Free

**Croissance : à partir de 20 $ par mois

Enterprise: À partir de 833 $ par mois

G2 : 4.6/5 (1080+ commentaires)

: 4.6/5 (1080+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (120+ commentaires)

4. UXCam

via UXCam UXCam se distingue comme l'un des meilleurs outils logiciels d'analyse de produits adaptés au suivi du comportement des utilisateurs dans les applications mobiles. Il donne un aperçu clair de la façon dont les utilisateurs s'engagent avec votre application, ce qui vous aide à améliorer l'engagement global.

Ce qui est intrigant, c'est que vous obtenez des aperçus des données sur le comportement des utilisateurs et comprenez pourquoi les utilisateurs pourraient ne pas convertir grâce à des fonctionnalités telles que les Heatmaps et les rediffusions de sessions.

UXCam meilleures fonctionnalités

Affichez et analysez les indicateurs clés de performance (KPI) avec des tableaux de bord personnalisables

Affinez votre parcours client grâce à l'analyse de l'entonnoir

Repérez exactement l'endroit où les utilisateurs s'arrêtent dans votre application grâce aux flux d'écran

Personnalisez les données grâce à l'analyse des évènements pour obtenir des informations sur mesure

Limites d'UXCam

Les tableaux de bord pourraient bénéficier de fonctions plus puissantes et plus flexibles

Conçu exclusivement pour les applications mobiles, et non pour les applications web

Considéré comme relativement cher

Problèmes occasionnels de lenteur de chargement

Prix d'UXCam

Free : Jusqu'à 3 000 sessions

: Jusqu'à 3 000 sessions Croissance : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (150+ commentaires)

4.7/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ commentaires)

5. Amplitude

via Amplitude Amplitude se distingue comme un outil d'analyse de produits de premier plan, offrant des informations précieuses sur la façon dont les utilisateurs naviguent dans votre application, leurs fonctionnalités favorites, et plus encore pour stimuler la fidélisation. Ces informations vous aident à améliorer votre stratégie numérique stratégie produit .

Amplitude se distingue par son interface conviviale, qui facilite la prise en main par rapport à d'autres logiciels d'analyse de produits.

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude

Visualiser les données pour mieux s'y retrouver

Suivez l'abandon des utilisateurs grâce à une analyse efficace de l'entonnoir

Plongez au cœur des données pour obtenir des informations précieuses

Interface conviviale adaptée aux débutants et aux utilisateurs non techniques

Limites de l'Amplitude

L'analyse se limite aux données collées au cours des 365 derniers jours

Elle n'est pas la mieux adaptée aux utilisateurs techniques à la recherche de fonctions avancées

Limites concernant les segments d'utilisateurs, la prévisualisation dans les flux d'utilisateurs et le nombre d'évènements pour un même diagramme

Prix d'Amplitude

Free

Plus: À partir de 49 $ par mois

À partir de 49 $ par mois Growth: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (2 010+ commentaires)

: 4.5/5 (2 010+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (60+ commentaires)

6. Boîte à verre

via Boîte à verre Glassbox est l'un des outils d'analyse de produits qui vous donne un aperçu de la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre produit numérique sur différents canaux. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'ils font, mais aussi pourquoi ils le font.

Cet affichage clair comme de l'eau de roche accélère la prise de décision. Et si la prise de décision a tendance à être un bloc, envisagez d'utiliser les outils suivants des modèles de prise de décision gratuits pour améliorer vos résultats.

Glassbox fonctionnalités

Plongez en profondeur avec des plans de parcours augmentés et des rediffusions de sessions pour comprendre le comportement des utilisateurs

Obtenez des visualisations en temps réel qui sont conviviales, couvrant les données à la fois sur le web et les applications mobiles

Obtenez des informations alimentées par l'IA pour une prise de décision plus rapide

Développez des fonctionnalités essentielles basées sur ce que vos clients utilisent et ce dont ils ont besoin en utilisant des données comportementales

Limites de Glassbox

Options limitées pour personnaliser les affichages et les éléments des rapports

Les utilisateurs peuvent trouver difficile de rechercher des noms de pages sans un référentiel centralisé

Certains utilisateurs font état d'une vitesse de fonctionnement plus lente

Prix de Glassbox

Glassbox propose des modèles de tarification personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.

G2 : 4.9/5 (580+ commentaires)

Capterra : 5/5 (40+ avis)

7. Pendo

via Pendo Pendo est l'un des outils d'analyse de produits les plus populaires sur le marché. Aucune expertise technique n'est nécessaire - plongez et collectez des données sur les applications et le comportement des utilisateurs. Ce qui est génial ? L'analyse rétroactive vous permet également de tirer des enseignements des données passées - une capacité largement utilisée par les équipes de produits et de marketing.

Faites de votre processus de décision plus rapidement grâce à ces informations. Teams fait aussi des merveilles pour votre équipe avec l'analyse des processus. Utilisez les données pour peaufiner et rationaliser les applications que votre équipe utilise tous les jours.

Les meilleures fonctionnalités de Pendo

Identifiez rapidement les fonctionnalités du produit que vos clients apprécient

Visualisez les données pour voir où les utilisateurs peuvent se heurter à des obstacles ou abandonner

Intégrer avec le CRM et des outils tels que Salesforce, Slack, WordPress, et plus encore

Les limites de Pendo

Les options de personnalisation des fonctionnalités d'analyse et des tableaux de bord sont quelque peu limitées

Un certain savoir-faire technique est nécessaire, notamment en matière d'étiquettes

Prix de Pendo

Free

Croissance: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Portfolios: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1350+ commentaires)

4.4/5 (1350+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (200+ commentaires)

8. Logrocket

via Fusée à billes Logrocket décode le " pourquoi " de vos indicateurs clés et KPI, ce qui permet de visualiser facilement les comportements cruciaux et de suivre les tendances sans effort. La plupart des utilisateurs l'adorent parce qu'il nécessite un minimum de connaissances techniques. L'IA fournit les réponses sur les produits dont vous avez besoin en quelques secondes.

En outre, les insights d'entonnoir creusent profondément dans la raison pour laquelle les utilisateurs cautionnent sur votre produit, vous aidant à comprendre les fonctionnalités qui ajoutent le plus de valeur à vos utilisateurs. Cela en fait l'un des meilleurs outils d'analyse de produits de la liste pour favoriser l'adoption par les utilisateurs.

Logrocket meilleures fonctionnalités

Suivi des erreurs et des bugs

Exploite les données qualitatives et quantitatives pour en tirer des enseignements

Permet la collaboration entre les équipes pour identifier et résoudre les problèmes UX

Inclut la rediffusion de la session pour un aperçu détaillé

Limites de Logrocket

Courbe d'apprentissage abrupte

Il pourrait être utile d'exclure les erreurs provenant des extensions installées par l'utilisateur

Il n'y a pas d'option pour trouver des sections spécifiques de sessions d'utilisateurs, ce qui est très long à parcourir

Prix de Logrocket

Free Forever pour toujours

Teams: A partir de 69$ par mois

A partir de 69$ par mois Professionnel: À partir de 295 $ par mois

À partir de 295 $ par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1180+ commentaires)

4.6/5 (1180+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (20+ commentaires)

9. Tas

via Tas Analyse

Heap se distingue par la simplicité de la collecte et de l'analyse des données le cycle de vie des produits e données . Grâce à l'interface intuitive de Heap, il est facile de naviguer dans les méandres des données, ce qui en fait l'un des outils d'analyse de produits les plus conviviaux de cette liste pour les non-initiés.

Ce qui paramètre Heap, c'est sa capacité à fournir des informations prestataires qui répondent aux attentes des clients et les dépassent, ce qui se traduit par un meilleur taux de fidélisation.

Les meilleures fonctionnalités de Heap

Une installation Free pour une mise en route sans souci

Des rediffusions de sessions impressionnantes permettent d'identifier les utilisateurs exacts

Retour d'information rapide après l'installation, sans complications

Une équipe d'assistance solide vous soutient

Limites de la mémoire vive

Manque de visites guidées, de bannières et de sondages NPS par rapport à certaines alternatives

Problèmes de précision avec certains évènements auto-capturés et libellés

Se concentre uniquement sur les interactions frontales, ce qui nécessite un autre outil pour la gestion du backend

Prix de Heap

**Free

Croissance : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Pro : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Premium : Tarification personnalisée

Heap évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (1070+ commentaires)

: 4.4/5 (1070+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (40+ commentaires)

10. Métrique quantique

via Métrique quantique Quantum Metric termine notre liste en tant qu'acteur influent parmi les meilleurs outils d'analyse de produits. Il couvre un large intervalle de KPI, qu'ils soient techniques, comportementaux ou orientés Business.

La plateforme se concentre sur l'identification rapide de tout changement dans ces KPI pour vous tenir informé, en particulier lorsque des anomalies telles que des problèmes de discussion surviennent. Repérer et traiter ces problèmes en temps réel peut grandement améliorer la fidélisation des clients.

En ce qui concerne la fidélisation des clients, la plateforme vous aide également à vous plonger dans les points de données des segments de comportement des clients. Vous pouvez ainsi identifier leurs besoins non satisfaits et agir en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de Quantum Metrics

Suivi complet de l'utilisation

Détection des problèmes à un stade précoce grâce à une approche d'investigation

Analyses sur mesure grâce à des tableaux de bord personnalisables

Des aperçus directs grâce à des applications visibles, offrant des cartes thermiques et une profondeur de défilement sur votre site

Limites de Quantum Metrics

Il n'y a pas d'intégration avec Google Sheets

L'affichage des interactions peut être amélioré

L'interface des rapports personnalisés pourrait être plus conviviale

Prix de Quantum Metrics

Les détails de la tarification ne sont pas affichés sur la plateforme.

G2: 4.6/5 (220+ commentaires)

4.6/5 (220+ commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

Autres outils produits

Alors que les plateformes comme Google Analytics se concentrent sur l'extraction d'informations exploitables à partir des données produit, les outils avancés de solutions avancées de gestion des produits comme ClickUp exploitent les capacités de l'IA pour faciliter une feuille de route cohésive pour une collaboration d'équipe améliorée et une génération efficace de commentaires des utilisateurs. Il peut facilement doubler et rivaliser avec les meilleurs outils d'analyse de produits de cette liste.

Utilisez ClickUp pour gérer le cycle de vie de vos produits avec plus de 15 affichages, des modèles pré-conçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration efficaces

ClickUp ClickUp AI change la façon dont vous gérez les crises immédiates dans la gestion des produits. Par exemple, si votre concurrent lance un produit similaire au vôtre avant vous, vous devez agir rapidement. Le lancement qui était prévu pour le mois suivant se décale soudainement à la semaine suivante. Trop de choses à faire, mais trop peu de temps. C'est là que ClickUp AI vous facilite la tâche :

Créant un forfait de lancement sur le marché et en attribuant les responsabilités aux différents départements tels que les équipes produit et marketing, les ventes, les services, le référencement, l'ingénierie, et plus encore

ClickUp AI automatise les tâches que chaque département doit effectuer. Par exemple, si vous sélectionnez un design, vous pouvez insérer des invites, et il vous aidera à faire un brainstorming sur les parcours utilisateurs potentiels, et votre équipe de conception a tout ce qu'il faut pour démarrer

La communication et la collaboration rapides entre les différents départements ne laissent pas de place à la confusion

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage grâce à ClickUp

Bien que ClickUp automatise la majorité des tâches de gestion de produit, voici quelques fonctionnalités supplémentaires qui vous aideront :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenir une représentation visuelle de l'échéancier des projets et des jalons avec les feuilles de route

Utilisez ses nombreux modèles pour rédiger rapidement des briefs de produit, des feuilles de route de produit, la gestion agile scrum, et le suivi des bugs et des problèmes

Centraliser les détails du projet, les exigences et les spécifications avec la documentation

Paramétrez, suivez et gérez des les objectifs du projet pour garantir l'alignement sur l'objet global de l'entreprise

Utiliser ses outils pour la planification des sprints, la gestion du carnet de commandes et le suivi de la progression

Utilisez ClickUp pour suivre la progression avec des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches

Hiérarchisez et organisez les tâches pour une exécution efficace du sprint

Obtenez un tableau de bord centralisé pour un accès instantané aux indicateurs, à la progression et aux KPI du projet

Créez des rapports personnalisés pour améliorer l'analyse des données

Utilisez ses outils visuels, tels que les diagrammes et les graphiques, pour faciliter l'interprétation des données du projet

Collaborer et planifier stratégiquement avec les membres de votre équipe, quel que soit leur emplacement

ClickUp rencontre la gestion de projet agile doit s'adapter à l'évolution des besoins de vos équipes

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs sont dépassés par le grand nombre de fonctionnalités

Les modifications apportées aux cartes mettent parfois un peu plus de temps à être prises en compte

Prix de ClickUp

ClickUp propose cinq forfaits différents pour répondre aux besoins de diverses équipes :

Free Forever Plan (forfait Free Forever)

(forfait Free Forever) Formule Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Forfait Business Plan : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Forfait Business Plus Plan : 19 $ par mois par utilisateur

: 19 $ par mois par utilisateur Forfait Enterprise : prix personnalisé

Note: ClickUp AI est disponible pour 5$ par environnement de travail sur tous les forfaits payants.

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Trouvez instantanément les données dont vous avez besoin grâce aux widgets des tableaux de bord ClickUp

Embrace Data-Driven Success : Choisir l'outil d'analyse de produits adapté à votre croissance

À mesure que vous progressez dans la découverte d'informations passionnantes sur votre produit, complétez-le avec des outils qui facilitent la gestion des produits, comme le fait ClickUp avec ses diverses fonctionnalités.

Après tout, il ne s'agit pas seulement de collecter et d'interpréter des données, mais aussi d'automatiser les processus abonnés et d'améliorer la collaboration entre les membres de votre équipe.

Avec les bons outils d'analyse de produits, vous n'avez plus à vous demander si la concurrence va prendre le dessus. Vous êtes prêt à prendre des mesures rapides et efficaces en fonction des besoins.

