10 Meilleur logiciel de manuel utilisateur en 2025 (Critiques & ; Prix)

Les manuels d'utilisation permettent à votre équipe et à vos clients d'économiser du temps et de l'argent. Non seulement de bons manuels d'utilisation augmentent la satisfaction des clients, mais ils réduisent également le nombre de tickets d'assistance que votre équipe d'assistance client reçoit au sujet d'un produit ou d'un service.

Mais il y a un petit problème : il n'est pas toujours facile de créer des manuels d'utilisation. Documentation technique les exigences légales et les difficultés de mise en forme rendent difficile la création de guides étape par étape que vos clients et votre équipe suivront réellement.

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'être un rédacteur technique pour rédiger un excellent manuel utilisateur. Il vous suffit de disposer d'un bon logiciel de manuel utilisateur. Les logiciels de manuels d'utilisation rationalisent vos flux de travail, renforcent l'autonomie de votre équipe d'assistance et améliorent l'expérience globale de vos clients.

Cependant, la qualité de votre outil de manuel utilisateur est importante. Consultez ce guide achevé pour vous aider à choisir le bon logiciel de manuel utilisateur pour votre organisation, ainsi que nos 10 favoris pour 2024. 🙌

Que devriez-vous rechercher dans le logiciel de manuel utilisateur ?

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Les outils d'aide à l'utilisateur doivent vous faciliter la vie. Chaque solution est un peu différente, mais voici les fonctionnalités les plus importantes à rechercher dans un outil de documentation :

Facilité d'utilisation: Les manuels d'instruction peuvent être un peu encombrants ; optez donc pour une plateforme conviviale dotée d'une interface utilisateur claire et d'une faible barrière à l'entrée. Les outils de création par glisser-déposer sont indispensables, surtout si les membres de l'équipe technique et non technique utilisent le même logiciel

Les manuels d'instruction peuvent être un peu encombrants ; optez donc pour une plateforme conviviale dotée d'une interface utilisateur claire et d'une faible barrière à l'entrée. Les outils de création par glisser-déposer sont indispensables, surtout si les membres de l'équipe technique et non technique utilisent le même logiciel Modèles et personnalisation: Qui a le temps de passer des heures à mettre en forme ? Recherchez une plateforme proposant des modèles de manuels utilisateurs personnalisables, adaptés au style de votre marque. Les éditeurs "glisser-déposer" et la personnalisation CSS ou HTML sont également très utiles pour créer des manuels d'aspect professionnel

Qui a le temps de passer des heures à mettre en forme ? Recherchez une plateforme proposant des modèles de manuels utilisateurs personnalisables, adaptés au style de votre marque. Les éditeurs "glisser-déposer" et la personnalisation CSS ou HTML sont également très utiles pour créer des manuels d'aspect professionnel Éléments interactifs: Certains guides de l'utilisateur sont encore imprimés sur papier, mais ils sont de plus en plus souvent numérisés. Si vous proposez des manuels d'utilisateur en ligne, recherchez un logiciel de manuel d'utilisateur qui offre une assistance pour les éléments interactifs. Il devrait vous permettre d'ajouter des vidéos intégrées, des images cliquables et des instructions étape par étape pour des tutoriels plus interactifs

Certains guides de l'utilisateur sont encore imprimés sur papier, mais ils sont de plus en plus souvent numérisés. Si vous proposez des manuels d'utilisateur en ligne, recherchez un logiciel de manuel d'utilisateur qui offre une assistance pour les éléments interactifs. Il devrait vous permettre d'ajouter des vidéos intégrées, des images cliquables et des instructions étape par étape pour des tutoriels plus interactifs Gestion du flux de travail: La création de manuels d'utilisation est un effort d'équipe, c'est pourquoi vous devez opter pour une plateforme qui offre une gestion transparente du flux de travail. Elle doit permettre une modification en cours, un contrôle des versions et des permissions personnalisables

Les 10 meilleurs manuels utilisateurs outils à utiliser en 2024

Que vous rédigiez un nouveau manuel utilisateur à partir de zéro ou que vous rafraîchissiez un manuel existant, le bon outil fait toute la différence. Gagnez du temps et produisez une documentation de qualité professionnelle avec les 10 meilleurs logiciels de manuel utilisateur de 2024.

1. ClickUp

Mettez en forme et collaborez facilement sur des documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

C'est vrai : La plateforme de gestion de projet la plus polyvalente au monde est également un outil de manuel utilisateur fiable. Créez des manuels d'utilisateur dans ClickUp Documents en temps réel avec les acteurs de l'informatique, du service client, du marketing, des ressources humaines, etc. Construisez des documents dans ClickUp et connectez-les rapidement à vos flux de travail, tâches et projets pour créer des manuels à la vitesse d'un clic. 🤩

À faire, nous avons mentionné nos modèles de manuels d'instructions ? Il n'est pas nécessaire de mettre en forme un document - il suffit de tirer un modèle ClickUp et vous êtes prêt pour la course. Pouvons-nous suggérer le modèle Modèle de wiki ClickUp pour construire une base de connaissances DIY ? Ce modèle gratuit comprend des sous-sections, des titres et une table des matières utiles pour rationaliser le processus de rédaction.

Si vous n'arrivez pas à trouver les mots justes, essayez ClickUp AI . Il suffit d'indiquer au Assistant d'écriture IA votre rôle et ce que vous voulez créer. Il résume les notes de réunion, crée des agendas et compose et modifie même des manuels d'utilisation à votre place.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif ClickUp Email Marketing /$$img/

L'e-mail marketing en toute simplicité avec ClickUp AI

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp ades centaines de modèles pour tout, des wikis aux rapports

ClickUp Docs comprend des fonctionnalités interactives telles que des tableaux, des blocs de code, des signets, des pages imbriquées et d'autres options de style

ClickUp IA gère les notes de spécifications, les résumés de réunion, les exigences des utilisateurs, et plus encore, avec peu de données

Connectez votre ClickUp Docs à votre environnement de travail ClickUp pour voir toutes les tâches, les indicateurs et les discussions pour ce projet en un seul endroit

Limites de ClickUp

La plateforme a beaucoup de fonctionnalités, donc cela peut sembler beaucoup au début

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Paligo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Paligo.jpg Manuel de l'utilisateur du logiciel : Tableau de bord de Paligo /$$img/

via Paligo Paligo est un type différent de logiciel de création de manuel utilisateur. Ce système de gestion du contenu des composants (CCMS) est conçu pour les manuels d'utilisation complets de type numérique. L'installation de Paligo vous permet de remplacer rapidement des informations, des faits, des étapes ou des spécifications techniques en quelques clics. Les équipes l'utilisent pour créer une source unique de vérité pour tout, des manuels de logiciels à la gestion des connaissances.

Paligo meilleures fonctionnalités

Besoin de changer un nombre, une phrase ou une date ? Ajustez-le rapidement dans tous les manuels du CCMS de Paligo

Paligo a des intégrations pour GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk, et plus encore

Gérer les images dans plusieurs formes, y compris HTML et l'impression

Gérer facilement les fichiers traduits sans problèmes de duplication

Paligo limites

Vous devez intégrer Paligo avec un outil tiers pour la gestion de projet

Plusieurs utilisateurs disent qu'ils aimeraient que Paligo ait plus de paramètres de permissions personnalisables

Paligo prix

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (50+ commentaires)

4.7/5 (50+ commentaires) Capterra: 3/5 (1 avis)

3. HelpDocs

via Documents d'aide HelpDocs est un logiciel de manuel d'utilisateur en libre-service qui vous permet de créer des manuels d'utilisation personnalisables bases de connaissances . Il comprend des modèles HTML, mais permet également d'utiliser des feuilles de style CSS ou JavaScript personnalisées si vous souhaitez créer quelque chose de plus personnalisé. Les utilisateurs apprécient les analyses robustes de HelpDocs, qui décomposent le contenu le plus performant, les envois de tickets, les catégories les plus importantes, et bien plus encore.

HelpDocs meilleures fonctionnalités

Extension de HelpDocs avec des intégrations pour BotPenguin, Pendo, Heap, et plus encore

Personnalisez les utilisateurs qui peuvent afficher certains documents d'aide ou bloquez les clients pour qu'ils n'affichent pas le contenu interne

Affichez les tickets d'assistance client dans l'extension HelpDocs pour navigateur Chrome

Créez un widget de libre-service sur votre site avec HelpDocs Lighthouse

HelpDocs limites

Plusieurs utilisateurs disent que la mise en forme et les tableaux sont un défi

Il n'y a pas de fonctionnalités CCMS, vous devez donc ajuster manuellement les variables globales

HelpDocs prix

Démarrage: 55 $/mois pour cinq comptes, facturé annuellement

55 $/mois pour cinq comptes, facturé annuellement Build: $109/mois pour 15 comptes, facturé annuellement

$109/mois pour 15 comptes, facturé annuellement Croissance: $210/mois pour 50 comptes, facturé annuellement

G2: 4.2/5 (15+ reviews)

4.2/5 (15+ reviews) Capterra: 4.1/5 (8 commentaires)

4. Scribe

via Scribe Scribe se présente comme une plateforme d'écriture tout-en-un pour tout ce qui concerne la documentation de formation, les procédures opératoires normalisées internes . Ce qui est génial avec Scribe, c'est qu'il documente automatiquement les processus étape par étape en enregistrant votre écran en temps réel. Si vous avez repoussé la documentation parce qu'elle vous semble trop intimidante, la création automatique de contenu de Scribe pourrait changer la donne. ✨

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Installez l'extension de navigateur Scribe pour créer automatiquement des guides étape par étape

Ajustez les manuels générés automatiquement par Scribe avec du texte et des captures d'écran supplémentaires

Intégrez facilement les procédures opératoires normalisées de Scribe à votre base de connaissances ou exportez-les au format PDF

Scribe facilite l'expurgation de toutes les données sensibles relatives aux employés ou aux clients

Limites de Scribe

Certains utilisateurs affirment que la fonctionnalité de génération automatique n'est pas vraiment automatique

Scribe ne fait pas de gestion de projet dans sa plateforme, vous devrez donc toujours alterner entre votre logiciel de manuel d'utilisateur et votre liste de tâches

Scribe prix

Basic: Gratuit

Gratuit TeamsPro: $$$$a par place avec un minimum de cinq places, facturé annuellement

$$$$a par place avec un minimum de cinq places, facturé annuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Scrire les évaluations et les critiques

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.9/5 (10 commentaires)

5. Speach

via Discours Speach est un logiciel de manuel utilisateur spécialisé dans les procédures opératoires normalisées internes et les vidéos de formation. Si votre équipe ne réagit pas bien aux grands murs de texte pendant l'onboarding, les guides multimédias de Speach sont un must. Il ne convient pas aux manuels d'utilisation destinés aux clients, mais si vous faites beaucoup de formation interne et avez besoin d'un complément à votre système de gestion de l'apprentissage (LMS), Speach est un excellent choix.

Les meilleures fonctionnalités de Speach

Créez des enregistrements d'écran, des diapositives, des quiz, etc

Filmez et modifiez vos vidéos sans quitter la plateforme

Speach offre des sous-titres et des traductions en un seul clic

Ajoutez des annotations, des liens, du texte et des devoirs à chaque vidéo

Limites de Speach

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Speach n'est pas une véritable plateforme de gestion des connaissances. Il s'agit plutôt d'un outil de création de contenu à des fins internes

Speach prix

Contact pour la tarification

Évaluations et critiques de Speach

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Document360

via Document360 Document360 se présente comme un logiciel de manuel utilisateur alimenté par l'IA pour un usage interne et externe. Utilisez-le pour gérer vos procédures opératoires normalisées, vos wikis, la documentation relative au lancement d'un produit et bien d'autres choses encore. Il comprend même une base de connaissances adaptée au référencement. 🧠

Document360 meilleures fonctionnalités

Document360 s'intègre avec Drift, Slack, Freshdesk, Intercom, et plus encore

Utilisez le widget de base de connaissances pour offrir une assistance automatisée 24/7 pour les produits SaaS

Utilisez Document360 Workflow pour créer des automatisations de flux de travail basées sur des déclencheurs

Les développeurs utilisent Document360 pour la documentation API interne et externe, ainsi que pour les éléments suivants la documentation du logiciel Document360 limites

Certains utilisateurs disent qu'il peut être coûteux

D'autres disent que la mise en forme des articles est un peu délicate

Document360 prix

Free

Standard: $124/mois par projet, facturé annuellement

$124/mois par projet, facturé annuellement Professionnel: 248 $/mois par projet, facturé annuellement

248 $/mois par projet, facturé annuellement Business: $331/mois par projet, facturé annuellement

$331/mois par projet, facturé annuellement Enterprise: 497 $/mois par projet, facturé annuellement

G2: 4.7/5 (370+ avis)

4.7/5 (370+ avis) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

7. Nuclino

via Nuclino Nuclino est un "cerveau collectif" qui combine la gestion de projet, la documentation et la connaissance en une seule plateforme. Ce logiciel de manuel utilisateur organise tous les documents et connaissances avec des filtres avancés. Il comprend même des modèles de manuel utilisateur pour le suivi des projets, les comptes-rendus de réunion, les wikis spécifiques à un département, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Nuclino

Accélérez les choses avec les raccourcis clavier et les commandes slash de Nuclino

Faites confiance à Nuclino Sidekick pour le brainstorming, les résumés et bien plus encore grâce à l'IA

Tirez un modèle Nuclino spécifique à un cas d'utilisation pour créer de la documentation en un temps record

Nuclino utilise une sécurité de pointe, y compris le cryptage en transit et au repos, l'authentification unique et l'authentification à deux facteurs

Limites de Nuclino

Il n'y a pas beaucoup d'avis sur Nuclino

Certains utilisateurs affirment que Nuclino a du mal à gérer les grands ensembles de données

Nuclino prix

Free

Standard: 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement

5$/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium: 10$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Nuclino ratings and reviews (évaluations et critiques de Nuclino)

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

8. GitBook

via GitBook GitBook est un outil spécialisé dans les manuels d'utilisateur, conçu pour les équipes techniques. Au lieu de stocker les de la documentation technique sur différentes plateformes, GitBook rassemble tout en un seul endroit pour les équipes d'ingénieurs. Compilez les guides de dépannage, les instructions d'installation et les manuels d'utilisation en un seul endroit pour une meilleure expérience utilisateur. Son installation IA-first fait de l'extraction de connaissances partageables à partir de messages Slack, de documentation existante, et plus encore, un jeu d'enfant. 🤖

Les meilleures fonctionnalités de GitBook

Faites confiance à l'IA de GitBook pour identifier les connaissances utiles et les ajouter à votre base de connaissances

Demandez à l'IA de GitBook de convertir des données non structurées, comme les discussions sur Slack, en documentation exploitable

GitBook s'intègre de manière transparente à GitLab pour assurer le suivi des éléments suivants les notes de version les logs, et plus encore

L'IA de Gitbook recherche automatiquement les informations contradictoires ou dupliquées

Les limites de GitBook

Les utilisateurs non techniques ne seront pas en mesure d'utiliser GitBook

Certains utilisateurs signalent des problèmes pour fusionner différentes versions d'un document

GitBook prix

Personnel: Gratuit

Gratuit Plus: 6,70 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

6,70 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Pro: 12,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement, plus 82,50 $ de frais de plateforme mensuels

12,50 $/mois par utilisateur, facturé annuellement, plus 82,50 $ de frais de plateforme mensuels Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de GitBook

G2: 4.7/5 (130+ reviews)

4.7/5 (130+ reviews) Capterra: 4.5/5 (15+ commentaires)

9. Dozuki

via Dozuki Vous faites partie d'une équipe de fabrication ? Rationalisez tout avec le logiciel de manuel d'utilisateur de Dozuki. Il vous suffit de documenter les processus à l'aide de photos et de vidéos, et la plateforme numérise, organise et partage ces informations avec votre équipe en quelques clics. Appuyez-vous sur la plateforme pour stocker et organiser les procédures opératoires normalisées, les manuels de formation, les documents relatifs aux exigences du produit et bien d'autres choses encore.

Dozuki meilleures fonctionnalités

Dozuki assiste plus de 100 langues

Convertit rapidement la documentation approuvée en programmes de formation pour les employés

Connectez Dozuki à votre LMS, ERP, et autres systèmes pour une vue d'ensemble

Dozuki assiste les processus et la documentation standardisés pour les audits

Dozuki limites

Dozuki ne convient qu'aux entreprises de fabrication

Certains utilisateurs disent que Dozuki limite le nombre d'images et de vidéos que vous pouvez ajouter à la documentation

Dozuki prix

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (170+ commentaires)

4.4/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (10+ avis)

10. ClickHelp

via Aide au clic À faire des logiciels A+ à vos clients ? ClickHelp est un outil de manuel utilisateur de logiciel conçu pour les rédacteurs techniques et les développeurs SaaS. Créez des vidéos, des sondages, des quiz, des formulaires et bien plus encore pour recueillir des informations, collaborer avec votre équipe et héberger vos connaissances collectives dans cet outil rapide comme l'éclair et basé sur le cloud.

ClickHelp meilleures fonctionnalités

ClickHelp s'intègre à plus de 20 applications tierces

Il assiste l'historique des versions et l'audit de manière illimitée

Réutilisation des extraits de contenu sur plusieurs plateformes

Suivez plus de 30 indicateurs de contenu pour connaître l'efficacité réelle de vos manuels d'utilisateur

ClickHelp limites

Il n'inclut pas la gestion de projet

ClickHelp est cher

ClickHelp Tarification

Démarrage: 175$/mois pour deux utilisateurs

175$/mois pour deux utilisateurs Croissance: $285/mois pour cinq utilisateurs

$285/mois pour cinq utilisateurs Professionnel: $580/mois pour 10 utilisateurs

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (10+ avis)

Écrivez mieux Documentation utilisateur Avec ClickUp

Les outils de documentation utilisateur de haute qualité améliorent l'expérience client et font gagner beaucoup de temps à votre entreprise. Au lieu d'essayer de bricoler votre propre système de rédaction de manuel, optez pour un logiciel de manuel utilisateur réputé pour rationaliser l'ensemble du processus.

Bien qu'il y ait quelques options solides dans cette liste des 10 meilleures, ClickUp est l'option qui permet de gagner le plus de temps pour les équipes très occupées. Au lieu de feuilleter plusieurs plateformes, vous gardez vos manuels, vos communications, vos indicateurs, votre gestion de projet, vos modèles de manuels de formation, vos outils IA et plus encore en un seul endroit. 📚

Utilisez ClickUp pour rédiger votre prochain manuel utilisateur. Créez votre environnement de travail ClickUp maintenant -sans carte de crédit.