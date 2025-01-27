10 Meilleurs logiciels d'évènements virtuels pour les équipes à distance en 2025

Organiser des évènements en personne et des séminaires est un véritable parcours du combattant, qu'il s'agisse des cauchemars logistiques liés à la coordination des lieux et des participants ou de l'organisation d'une conférence ou d'un séminaire la gestion des itinéraires de voyage des cadres du Tableau. Il n'est donc pas étonnant que le passage aux évènements virtuels soit devenu une nécessité.

Et non, le choix d'un outil de webinaire de base pour vos évènements virtuels ne suffira pas. Bien sûr, les outils de webinaire sont parfaits pour les présentations simples, de type conférence, et les réunions virtuelles. Mais si vous cherchez à recréer l'interaction des évènements physiques, il vous faut quelque chose d'un peu plus musclé. 💪

C'est là que les logiciels d'évènements virtuels entrent en jeu. Il s'appuie sur les outils de webinaire avec des fonctionnalités avancées telles que l'inscription à l'évènement, la billetterie, les salles de réunion, le réseautage et la gamification pour imiter le plaisir et la richesse des évènements en personne.

Avec autant de plateformes de logiciels d'évènements virtuels, il est difficile de savoir lesquelles valent la peine d'être utilisées. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons fait le travail pour que vous n'ayez pas à le faire. Nous avons rassemblé les 10 meilleures plateformes d'événements virtuels qui sont parfaites pour tout type d'évènement.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les logiciels d'évènements virtuels ? ?

Lorsqu'il s'agit de choisir un logiciel d'événement virtuel pour votre prochain évènement, la clarté est clé. Voici les fonctionnalités clés à rechercher si vous souhaitez trouver le logiciel qui correspond parfaitement à votre cas d'utilisation :

Convivialité interface: Le logiciel doit être facile à paramétrer (pour les planificateurs d'évènements) et à naviguer (pour les participants à l'évènement) afin d'assurer une expérience d'évènement numérique sans faille ✨

Types d'évènements: Que vous souhaitiez organiser des évènements en personne, virtuels ou hybrides, assurez-vous que le logiciel d'évènements virtuels que vous avez choisi possède les fonctionnalités nécessaires

Fonctionnalités: Vérifiez que le logiciel propose des outils pré-événement tels que l'inscription et la billetterie, des fonctions de gestion d'évènement telles que les salles de réunion, le réseautage et les sondages, ainsi que des fonctionnalités post-événement telles que l'analyse et la relecture

**Le logiciel d'événement virtuel doit fournir des informations sur l'engagement des participants et les performances de l'évènement afin d'apporter des améliorations à l'expérience de l'utilisateur

**Personnalisation : vous devez pouvoir personnaliser les points de contact avec les participants (comme les pages de renvoi, les séquences d'e-mails et les applications d'évènement) pour refléter l'identité de votre marque

**Intégration : vérifiez si le logiciel d'événement virtuel s'intègre dans vos plateformes de webinaires favorites, vos applications de marketing et de gestion de la relation client (CRM), et vos applications de gestion de la relation client (CRM) logiciel de gestion de projet pour rationaliser les flux de données

Les 10 meilleurs logiciels d'évènements virtuels à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleures options de logiciels d'événements virtuels qui répondent à une variété de besoins - garantissant que votre évènement, quelle que soit sa taille et sa portée, se déroule sans heurts et avec réussite.

Chacun d'entre eux a été sélectionné pour ses fonctionnalités et ses modèles de tarification uniques. Examinons de plus près ce qu'ils ont à offrir.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/Drag-and-Drop-tasks-Calendrier-View.gif Logiciel d'évènements virtuels : glisser-déposer des tâches dans le calendrier de ClickUp /$$img/

Glissez et déposez les tâches de votre forfait d'évènement virtuel dans l'affichage du Calendrier de ClickUp

ClickUp est votre outil de productivité pour le forfait des évènements . Il aborde les aspects délicats, tels que la gestion des budgets et la clarification des rôles des membres de l'équipe. Ainsi, vous et votre équipe pourrez vous concentrer sur le succès de votre évènement virtuel.

Lancez les choses avec Le modèle de gestion d'évènement de ClickUp . Il s'agit d'une véritable checklist de tout ce qui doit être Terminé. Attribuez des tâches à votre équipe, fixez des paramètres et gardez un œil sur le budget sans avoir à transpirer.

Affichez les tâches dans des vues personnalisées. La vue Kanban vous permet d'afficher et de mettre à jour le statut des tâches en un clin d'œil, la vue Gantt vous donne un aperçu de la durée des tâches et des dépendances, et la vue Calendrier vous permet d'afficher tous les évènements à venir. 🗓️

Le travail avec les autres est un jeu d'enfant avec ClickUp. Vous pouvez partager votre projet avec votre équipe, d'autres départements ou des fournisseurs et entrepreneurs externes. De plus, vous pouvez discuter, laisser des mentions sur les tâches et @mentionner des personnes pour attirer leur attention.

Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'amuser en planifiant un évènement ? Utilisez ClickUp comme votre logiciel de gestion de projet pour évènements et leur prouver qu'ils ont tort.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Exploitez l'IA de ClickUp pour trouver des idées et accélérer la création de contenu

Suivez la charge de travail de l'équipe et redistribuez les tâches pour éviter l'épuisement professionnel

Calculez les heures facturables avec le suivi du temps ⏰

Restez au fait des tâches grâce aux rappels et aux notifications

Accédez à ClickUp sur le web, le bureau (Windows, macOS et Linux) et le mobile (Android et iOS)

Limites de ClickUp

ClickUp IA n'est pas disponible dans le forfait Free

Les débutants ont besoin d'un peu de temps pour s'habituer à la plateforme

ClickUp Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Whova

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/whova-event-management-app-1400x906.png Logiciel d'évènements virtuels : Le tableau de bord de Whova /$$img/

via Whova Whova est un outil tout-en-un gestion des évènements est une plateforme de gestion d'évènements en personne, virtuels et hybrides. Elle gère tout, de l'inscription à l'évènement et de la billetterie à la gestion et au marketing.

Pour les évènements en personne, Whova vous permet de concevoir des brochures numériques et des badges nominatifs pour les participants. De plus, il simplifie l'enregistrement grâce à des options telles que le scan de code QR, la recherche de participants et des stations en libre-service utilisant simplement un téléphone ou un ordinateur portable. 💻

Pour les évènements virtuels, paramétrez vos flux en direct et vos vidéos préenregistrées en vous connectant à plus de 15 paramètres de diffusion et de vidéo tels que Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo et YouTube Live. Et pendant l'évènement, utilisez les fonctions de discussion, de questions-réponses et de sondages pour maintenir l'intérêt de tous.

Les meilleures fonctionnalités de Whova

Augmentez le nombre de participants grâce à des campagnes d'e-mailing

Permettre aux bénévoles de l'évènement d'aider à l'enregistrement

Créez des réseaux en scannant des cartes de visite, en échangeant des cartes de visite électroniques et en envoyant des messages

Recevez les mises à jour de l'évènement en temps réel via les notifications push mobiles, la messagerie in-app et les e-mails

Les limites de Whova

Il y a des décalages occasionnels pendant les flux en direct

Les participants ne peuvent pas personnaliser leurs notifications

Il n'est pas possible de répondre aux messages en mode fil de discussion

Whova prix

Contact pour les prix

Whova évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (1,300+ reviews)

4.8/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,900+ reviews)

3. vFairs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/vFAIRS.jpg Logiciel d'évènements virtuels : page des rapports de vFAIRS /$$img/

via vFairs vFairs est une autre solution d'évènement permettant d'organiser des évènements en personne, virtuels et hybrides. Elle regorge d'outils pour l'inscription aux évènements, l'impression de badges sur place, le marketing par e-mail, la monétisation, la mise en réseau et l'analyse. 📊

Ce qui est génial avec vFairs, c'est que vous pouvez intégrer des webinaires (en direct et préenregistrés) à partir d'outils tels que Zoom, Microsoft Teams et Webex dans des espaces 3D personnalisables, ce qui donne à vos évènements virtuels un aspect plus vrai que nature.

Personnalisez ces espaces 3D, notamment les halls d'entrée, les auditoriums et les salles d'exposition, pour qu'ils reflètent l'identité de votre marque. Ajoutez une touche ludique avec des avatars animés que les participants peuvent personnaliser en leur attribuant un âge, un teint et une tenue.

vFairs meilleures fonctionnalités

Utilisez le format natif Outil d'IA pour le marketing pour réutiliser le contenu du webinaire dans des articles de blog, des posts sur les médias sociaux et des lettres d'information par e-mail

Engagez les participants avec des jeux-questionnaires, des chasses au trésor, faites tourner la roue, un photomaton et un classement par tableau de bord 🥇

Partager des cartes de visite avec d'autres participants et entrer en connexion avec eux par texte, appel ou visioconférence

Accès à un responsable de compte dédié pour assurer la réussite de vos évènements

vFairs limitations

Le backend de la plateforme peut sembler impressionnant pour les nouveaux utilisateurs

Certaines personnalisations nécessitent l'assistance de l'équipe d'assistance de vFairs

vFairs prix

Contact pour la tarification

G2: 4.7/5 (1,500+ reviews)

4.7/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.8/5 (500+ commentaires)

4. BigMarker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BigMarker.jpeg Logiciel d'évènement virtuel : survol de l'option Gérer l'évènement dans BigMarker /$$img/

via Grand marqueur BigMarker est une plateforme de webinaire permettant de commercialiser et d'offrir des sessions de webinaires interactives. Utilisez-la pour développer votre audience et stimuler la demande pour vos produits.

Que vous souhaitiez organiser des webinaires en direct, à la demande, permanents, 24/7 ou récurrents, BigMarker vous couvre. De plus, vous pouvez diffuser des sessions directement sur des sites de médias sociaux tels que Facebook, YouTube et LinkedIn. 📱

La plateforme peut être étendue pour accueillir des évènements en personne, virtuels et hybrides grâce à des fonctionnalités telles que le constructeur de pages de destination, la billetterie, le marketing par e-mail, la mise en réseau, la gamification et l'analyse des évènements.

Les meilleures fonctionnalités de BigMarker

Acceptez les paiements à l'aide de la solution de paiement native, de Stripe ou d'Authorize.Net

Permettre aux exposants de scanner les codes QR des participants pour générer des leads

Mettre en place des automatisations pour jouer une vidéo, envoyer un message de discussion ou afficher une offre à des paramètres spécifiques 🕕

Connexion de BigMarker avec des plateformes populaires d'e-mail marketing, de CRM et d'évènements telles que HubSpot, Salesforce, Mailchimp et Eventbrite

Limites de BigMarker

Il n'y a pas de pointeur dans l'ensemble des outils d'annotation des webinaires

La marque blanche est limitée au forfait Enterprise

Il faut un certain temps pour se familiariser avec ses fonctionnalités étendues

BigMarker prix

Contact pour les prix

BigMarker évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (400+ commentaires)

4.7/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

5. SpotMe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SpotMe.jpeg Logiciel d'évènement virtuel : fonctionnalités interactives dans SpotMe /$$img/

via SpotMe SpotMe est une plateforme d'évènements en ligne permettant d'offrir des expériences interactives via des applications web et mobiles de marque. Que vous organisiez un évènement en personne, virtuel ou hybride, SpotMe dispose de tous les outils dont vous avez besoin, de l'inscription et du marketing par e-mail à la mise en réseau et à la gamification. 🕹️

La diffusion en continu de votre évènement avec SpotMe est un jeu d'enfant. Vous pouvez soit utiliser leur propre SpotMe Studio, soit l'intégrer dans les favoris comme Zoom, Webex ou OBS.

SpotMe accorde une grande importance à l'accessibilité. Ajoutez des sous-titres fermés et des traductions de sous-titres à vos flux. Et grâce à l'intégration d'Interprefy, les participants peuvent bénéficier de traductions en direct dans leur propre langue.

Les meilleures fonctionnalités de SpotMe

Informez les participants des mises à jour importantes à l'aide de messages instantanés ou programmés

Susciter l'engagement des participants pendant les sessions en direct grâce à des fonctionnalités interactives telles que les questions-réponses, les quiz, les applaudissements et les discussions

Visualisez les interactions des participants au sein des évènements grâce à des plans comportementaux

Intégration avec des outils de CRM et de marketing tels que HubSpot, Salesforce, Marketo et Veeva

Limites de SpotMe

Vous ne pouvez pas monétiser les évènements

Les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

L'interprétation en direct est un module complémentaire et n'est pas assistée sur les navigateurs web et les applications mobiles

SpotMe prix

Contacter pour les tarifs

SpotMe évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (140+ commentaires)

4.6/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (14 commentaires)

6. GoTo Webinar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/GoTo-Webinar.jpg Programmation d'un nouvel évènement dans GoTo Webinar /$$img/

via Webinaire GoTo GoTo Webinar est un logiciel permettant d'organiser des webinaires et des évènements en ligne. Vous pouvez paramétrer une page d'atterrissage et des paramètres d'e-mail pour stimuler la participation et capturer les détails des participants.

La plateforme assiste jusqu'à 3 000 participants qui peuvent rejoindre des webinaires en direct ou préenregistrés depuis n'importe quel navigateur web ou mobile. Cependant, les organisateurs d'évènements et les panélistes doivent télécharger le logiciel. Bien que cela puisse être pénible, cela contribue à une connexion fiable et stable. 🙌

GoTo Webinar meilleures fonctionnalités

Utiliser le fichier outil de planification pour les rappels et les e-mails de suivi avant et après l'évènement

Publier des webinaires sur l'étape GoTo pour atteindre un public mondial

Réservez un producteur d'évènements pour vous aider avec l'assistance avant et pendant l'évènement

Générer des rapports sur les inscriptions, les participants, les sessions et l'engagement pour mesurer la réussite du webinaire

GoTo Webinaire limites

L'interface du webinaire en direct est datée et encombrante

Il n'est pas possible de partager des fenêtres contextuelles pour promouvoir des produits

Le constructeur de pages d'atterrissage a des options de personnalisation limitées

GoTo Webinar prix

Lite: 59$/mois par organisateur

59$/mois par organisateur Standard: $129/mois par organisateur

$129/mois par organisateur Pro: $249/mois par organisateur

$249/mois par organisateur Enterprise: $499/mois par organisateur

G2: 4.2/5 (780+ reviews)

4.2/5 (780+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

7. Shindig

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Shindig.jpg Résumé des donateurs, des partages et des abonnés à Shindig /$$$img/

via Shindig Le site de Shindig logiciel de gestion des évènements est exactement ce qu'il vous faut pour organiser tout ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de petites conférences virtuelles ou de sommets et de salons professionnels de plusieurs jours à grande échelle. Il est doté de modules d'inscription, d'engagement et de réseautage pour rendre vos évènements amusants et engageants. 🤩

Les participants peuvent rejoindre vos évènements gratuitement ou y accéder en achetant un billet, en s'inscrivant via Facebook ou LinkedIn, ou en faisant partie d'une liste d'invités restreinte. Vous pouvez accepter les paiements avec PayPal ou Stripe.

L'outil de production natif vous permet de jouer avec plusieurs dispositions de conférenciers. Et si vous souhaitez impliquer votre public, ouvrez un podium pour les faire monter sur scène selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les meilleures fonctionnalités de Shindig

Diffusion des évènements sur Facebook, X/Twitter et YouTube

Organisez des évènements illimités de 40 minutes pour un maximum de 100 participants avec le forfait gratuit

Discutez avec d'autres participants en tête-à-tête ou en petits groupes par texte ou vidéo

Suivi des indicateurs d'engagement tels que la participation, les questions et les réponses aux sondages

Limites de Shindig

Les intégrations LMS et Zapier ne sont disponibles que sur les forfaits les plus élevés

L'interface utilisateur semble datée et non intuitive

Shindig prix

Free

Démarrage: 99$/mois (1 place administrateur)

99$/mois (1 place administrateur) Introduction: $750/mois (10 places administrateur)

$750/mois (10 places administrateur) Avancé: Contacter pour connaître le prix (places d'administrateur illimitées)

Évaluations et critiques de Shindig

G2: 4.4/5 (23 commentaires)

4.4/5 (23 commentaires) Capterra: 4.5/5 (9 commentaires)

8. HeySummit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/HeySummit.jpg Page des paramètres de HeySummit /$$$img/

via HeySummit HeySummit est un logiciel d'évènements virtuels qui vous permet d'héberger des évènements en direct et préenregistrés en vous connectant à l'outil de webinaire de votre choix. Si vous envisagez de monétiser vos évènements, HeySummit vous permet de vous connecter à PayPal ou Stripe pour accepter les paiements.

Pour stimuler la vente de billets, vous pouvez proposer des offres intéressantes telles que des coupons, des cadeaux, des offres spéciales et des réductions. Et si les participants n'ont pas les moyens de payer le prix total du billet, vous pouvez leur permettre de le diviser en plusieurs versements.

Une autre fonctionnalité intéressante est la gestion des conférenciers. Ajoutez des conférenciers à votre évènement et donnez-leur accès à leur propre tableau de bord. Ils peuvent y créer leur profil et renseigner les détails de leur session, ce qui facilite la gestion de leur participation à l'évènement, tant pour vous que pour vos intervenants.

Les meilleures fonctionnalités de Heysummit

Accès à un nombre illimité d'évènements, de collaborateurs et de participants sur tous les forfaits payants

Stimulez la vente de billets en paramétrant des programmes d'affiliation pour les intervenants et les participants 💸

Diffusion des évènements sur Facebook, YouTube et LinkedIn

Transformez vos évènements en courts clips, en articles et en podcasts

Les limites de HeySummit

La plateforme peut sembler écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités telles que les diffusions par e-mail, la billetterie avancée et les stands de sponsors ne sont disponibles que sur les forfaits les plus élevés

HeySummit prix

Débutant: 49$/mois

49$/mois Croissance: 99$/mois

99$/mois Succès: 349$/mois

349$/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de HeySummit

G2: 4.8/5 (19 commentaires)

4.8/5 (19 commentaires) Capterra: 4.7/5 (32 commentaires)

9. Influent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Influitive.jpg Liste des types d'évènements dans Influitive /$$$img/

via Influent Influitive propose une plateforme d'évènements virtuels sur mesure dont l'objectif est de vous offrir une expérience gratuite. Vous pouvez organiser des évènements en direct avec un nombre illimité d'applications via des applications web et mobiles entièrement personnalisées.

Et devinez quoi ? Vous n'avez pas besoin de savoir comment utiliser le logiciel car l'équipe d'Influitive travaillera avec votre équipe d'évènements à chaque étape. Ils s'occuperont de la conception, de la construction et de la gestion de votre plateforme d'évènements virtuels. 🛠️

Vos applications peuvent être adaptées pour s'intégrer à vos plateformes de streaming favorites, sauvegarder les playbacks des sessions, et même inclure des fonctionnalités de gamification amusantes pour maintenir l'engagement de votre public.

Les meilleures fonctionnalités intuitives

Paramétrez des tableaux de discussion pour permettre aux participants d'interagir par le biais de textes, de photos, de vidéos et de paramètres

Recueillez des informations sur les participants à l'aide de sondages et d'enquêtes

Synchroniser les informations sur les participants avec Salesforce et Marketo pour des campagnes d'e-mail personnalisées après l'évènement

La plateforme offre une assistance en 9 langues, dont l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol

Les limites de l'interface

Il n'y a pas de forfait Free, d'essai ou de démo disponible

La plateforme a peu d'intégrations natives

Influent prix

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de l'influenza

G2: 4.5/5 (390+ commentaires)

4.5/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (240+ commentaires)

10. Hopin

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Hopin.jpg Outils de modification en cours dans Hopin /$$$img/

via Hopin Hopin vous permet de gérer divers évènements virtuels tels que l'onboarding, les conférences, les salons de l'emploi et les lancements de produits. Bien qu'Hopin ne s'intègre pas à des outils de webinaire externes, il dispose d'un studio de streaming en direct natif pour l'hébergement de vos évènements.

La plateforme a une interface minimaliste et moderne, ce qui rend la navigation super facile pour les participants. En plus d'afficher les l'agenda de la conférence et assister à l'évènement principal, ils peuvent choisir de participer à des sessions en petits groupes, de nouer des contacts avec d'autres participants ou de découvrir les vendeurs de l'évènement dans la section expo.

Hopin meilleures fonctionnalités

Paramétrez des pages d'inscription et des séquences d'e-mails pour augmenter le nombre de participants

Utilisez des fonctionnalités d'engagement telles que le partage d'écran, les sondages, les questions-réponses et les discussions pour améliorer l'expérience des participants

Connectez Hopin avec plus de 40 applications de marketing, de traduction et de jeu comme Marketo, Interprefy, Kahoot ! et Mentimeter

Générez des rapports de fréquentation, d'engagement du public et de discussion et exportez-les sous forme de fichiers CSV

Hopin limites

Vous ne pouvez pas diffuser des évènements en direct sur Facebook et YouTube

Vous ne pouvez utiliser que Stripe pour accepter les paiements

Le studio natif n'a pas de fonctionnalité de sous-titrage

Hopin prix

A partir de 750 $/an par licence

G2: 4.5/5 (880+ commentaires)

4.5/5 (880+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (320+ commentaires)

Accueillez des évènements virtuels mémorables à chaque fois

Gérer le backend d'évènements virtuels réussis peut être stressant, mais ce n'est pas une fatalité. Utilisez l'outil processus de réflexion sur la conception pour définir la vision de votre évènement. Ensuite, choisissez la meilleure plateforme d'évènement virtuel pour donner vie à votre vision. 🌈

En plus du logiciel d'évènement virtuel de votre choix, pensez à ClickUp pour rationaliser le forfait d'évènement de l'événement. Utilisez-le pour organiser les tâches qui doivent être Terminées et collaborez avec votre équipe pour vous assurer que tout est achevé à temps. Créez un compte ClickUp -c'est Free Forever- et commencez à planifier votre évènement !