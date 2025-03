10 Meilleures alternatives à l'IA de Zentask pour la gestion des tâches en 2025

La création de n'importe quel type de contenu nécessite une planification et une exécution bien réfléchies. Qu'il s'agisse d'un texte marketing, d'images pour vos publications sur les médias sociaux, d'un devoir d'étude ou d'une stratégie d'entreprise entière, il y a généralement une série de tâches à achever avant d'atteindre votre objectif. 🎯

Heureusement, les dernières Outils d'IA simplifient la création de contenu et la gestion des tâches et de stimuler la productivité. Des outils comme Zentask.IA, par exemple, ou l'une de ses nombreuses alternatives, vous permettent d'économiser de l'énergie, du temps et, par extension, de l'argent.

Zentask.ai utilise l'intelligence artificielle pour créer des textes SEO uniques et génère des visuels à l'aide d'un modèle d'IA texte-image appelé Stable Diffusion. Les créateurs de contenu apprécient l'interface conviviale de Zentask, les invites préconstruites et les éléments personnalisables comme la langue, le ton et le style d'écriture. ✍️

Cependant, Zentask n'est qu'un des nombreux outils de création de contenu alimentés par l'IA disponibles. D'autres applications utilisent l'IA pour faire la même chose et parfois bien plus, il vaut donc la peine d'étudier vos options.

Nous allons explorer ce qu'il faut rechercher dans une alternative à l'IA de Zentask. Nous partagerons ensuite quelques solutions d'IA qui pourraient faire votre bonheur. Après tout, c'est à vous de commander le pouvoir de l'IA. 🪄

Que devriez-vous rechercher dans une alternative à l'IA de Zentask ?

La technologie de l'IA fait tellement de choses, et lorsque vous êtes sur le marché pour.. un logiciel d'automatisation des tâches il est important de savoir ce qu'il faut rechercher. Selon votre cas d'utilisation, ces fonctionnalités et fonctions peuvent s'avérer utiles :

Outils d'écriture IA qui créent des textes publicitaires illimités, des articles de blog, et plus encore, dans le style de votre choix

Des outils de génération d'images qui créent des images à partir de mots

Des outils de communication pour améliorer la collaboration au sein de votre équipe

Une interface conviviale pour que vous ne passiez pas trop de temps à apprendre le système

Une intégration avec d'autres outils de votre pile technologique

Logiciel de gestion des tâches qui décompose vos objectifs en tâches individuelles assorties de dates d'échéance

Des fonctionnalités de sécurité pour que vous sachiez que vos données sont en sécurité

Les 10 meilleures alternatives à l'IA de Zentask à utiliser en 2024

Avec tout cela à l'esprit, jetons un coup d'œil à quelques alternatives à Zentask.IA. Certains de ces outils alimentés par l'IA sont conçus avec des fonctions de niche à l'esprit, tandis que d'autres offrent une assistance à travers de nombreuses tâches différentes.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Zentask AI alternatives : génération d'un article de blog dans ClickUp Doc à l'aide de l'outil ClickUp AI /$$img/

Utiliser l'IA de ClickUp pour générer des articles de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, afin d'ajouter des détails et d'autres aspects importants

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision de productivité conçu pour rationaliser et automatiser vos flux de travail de toutes les manières possibles. Grâce à sa dernière fonctionnalité la plus puissante à ce jour, ClickUp IA, c'est aussi l'outil de rédaction créative par excellence.

La technologie de pointe de ClickUp Assistant d'écriture IA simplifie le processus de création de contenu grâce à des invitations appuyées par des recherches et des outils IA basés sur les rôles pour vous aider à atteindre plus rapidement votre contenu idéal. Il suffit de saisir quelques directives et sa technologie d'intelligence artificielle avancée peut générer des pages de renvoi, du contenu pour les médias sociaux, des articles de blog, des textes publicitaires et bien plus encore en quelques secondes. Il modifie et met même en forme votre copie pour vous. 📝

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-31.png

/$$$img/

L'e-mail marketing en toute simplicité avec ClickUp AI

L'assistant IA résume également les documents longs comme les fils de commentaires et les les notes de réunion et identifie les points d'action dans le texte. Il les transforme en Tâches ClickUp et les suit par rapport à des jalons et de vos Objectifs de haut niveau.

Cette alternative à Zentask IA offre une énorme bibliothèque de modèles préconstruits, de sorte que vous n'avez jamais à partir de zéro. Par exemple, le modèle Modèle de gestion des tâches ClickUp vous donne un aperçu de toutes vos tâches, organisées selon votre choix de statut, de priorité ou de service. Choisissez parmi de nombreux modèles de rapports quotidiens pour savoir exactement ce qui se passe dans tous les domaines de votre entreprise et suivre l'évolution globale de vos activités progression par rapport à vos Objectifs . 💯

ClickUp meilleures fonctionnalités

Utiliser Les modèles d'invite, instructions de ClickUp pour lancer des campagnes de marketing, des activités de ressources humaines, la gestion de projets et bien d'autres choses encore

Stockez tous vos Documents ClickUp sur la plateforme centrale alimentée par l'IA, avec des liens clairs vers les tâches

Planifiez et planifiez chaque étape du processus avec des outils de gestion de projet afin que vous sachiez toujours quoi faire ensuite

Gardez une trace de toutes vos tâches en un seul endroit, avec des priorités et des dates d'échéance claires

Personnalisez la vue de votre projet pour afficher la progression en temps réel dans les formes de votre choix, par exemple une Liste, un Diagramme de Gantt, un Échéancier ou un Tableau

S'intégrer à des milliers d'autres applications, comme Slack, Outlook hubSpot, et Zoom ClickUp limites

L'assistant IA de ClickUp n'est disponible que sur les forfaits payants

Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs pourraient connaître une courbe d'apprentissage au fur et à mesure qu'ils apprennent à connaître la plateforme

ClickUp Tarification

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Yac

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Yac.jpg Zentask IA alternatives : enregistrement d'un message vocal en Yac /$$$img/

via Yac Yac assiste les équipes d'assistance à distance dans leurs réunions asynchrones. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une alternative directe à Zentask.IA, cet outil améliore la communication et la collaboration dans les tâches quotidiennes telles que les réunions rapides, les sessions de brainstorming, la résolution de problèmes et la création de contenu.

Yac tire parti du fait que la parole est plus rapide que l'écriture et qu'elle transmet le ton de manière beaucoup plus efficace. La plateforme utilise la messagerie vocale haute résolution, le partage d'écran et la transcription pour permettre aux membres de l'équipe de partager leurs idées et leurs cours, quel que soit le fuseau horaire dans lequel ils se trouvent. 👪

Les meilleures fonctionnalités de Yac

Réduisez au strict minimum les réunions prévues dans votre agenda en laissant des notes vocales à la place

Partagez votre écran pendant que vous parlez, puis annotez-le pour faire passer votre message

Rattrapez les messages de vos coéquipiers lorsque vous êtes en ligne

Organisez tous les membres de votre équipe, y compris les clients et les indépendants, en groupes de discussion pour faciliter le partage

Limites de Yac

Les équipes peuvent mettre du temps à adopter pleinement cette nouvelle méthode de collaboration

L'outil de transcription n'est pas toujours parfaitement précis

Yac prix

Utilisation personnelle: Free

Free Yac pour Teams: 5$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Yac

G2: 4.7/5 (20+ reviews)

4.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.7/5 (10 commentaires)

3. ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ChatGPT.jpg Zentask IA alternatives : rédaction d'un essai à l'aide de l'outil IA de ChatGPT /$$img/

via ChatGPT Développé par OpenAI, ChatGPT est un modèle de langage IA avancé qui utilise des algorithmes d'apprentissage profond pour produire pratiquement n'importe quel type de contenu de site web. ChatGPT fonctionne très bien en tant qu'outil de génération de contenu IA. Il suffit d'entrer une question dans le chat IA et de regarder l'outil générer des réponses de type humain en quelques secondes. 🤖

Bien que le GPT-3 soit encore largement utilisé, la dernière version de cette IA générative, le GPT-4, offre des capacités d'IA améliorées, notamment une plus grande précision et une meilleure résolution des problèmes.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Il suffit de créer un compte pour commencer à l'utiliser immédiatement

Utilisez ChatGPT en tant que Outil d'écriture IA pour générer ou déboguer du code, ou pour s'informer sur divers champs d'intérêt

Soyez tranquille en sachant que le contenu qu'il crée est unique et sans plagiat

Intégrer d'autres outils à l'aide de l'API ChatGPT

ChatGPT limites

Vous devez vérifier les faits du contenu créé par ChatGPT pour vous assurer qu'il est exact à 100 %

Les données utilisées par ChatGPT ne sont pas achevées, elles ne sont donc pas idéales pour les affaires courantes

ChatGPT prix

Research Preview: Gratuit

Gratuit ChatGPT Plus: 20 $/mois

20 $/mois Améliorations: Payez au fur et à mesure, en fonction de la langue, de l'image ou du modèle audio que vous utilisez

G2: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

4. Stork

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Stork-AI.jpg Zentask IA alternatives : Liste des enregistrements dans Stork /$$$img/

via Cigogne Stork est un environnement de travail collaboratif qui favorise l'échange gratuit d'idées. Mon travail pour les équipes télétravail et hybrides, il vous permet de créer des canaux privés pour le travail confidentiel ou des canaux publics visibles par toute votre équipe.

Cette alternative à Zentask IA propose également un répertoire d'outils IA à "louer" lorsque vous avez besoin d'un type d'expertise spécifique, par exemple la rédaction de contenu ou l'assistance juridique, marketing ou de cybersécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Stork

Partagez vos idées et votre progression en utilisant le texte, la voix ou la vidéo

Voyez quand vos coéquipiers sont en train de discuter et participez immédiatement à la conversation si vous le souhaitez

Enregistrez et transcrivez toutes les réunions afin que les membres de l'équipe qui n'étaient pas présents restent dans la boucle

Utilisez Stork sur le web ou sous Windows, MacOS, iOS ou Android

Limites de Stork

Il n'y a pas encore assez d'avis pour juger de l'efficacité du travail de Stork

Le nouveau modèle basé sur l'utilisation est encore en cours de développement, la tarification n'est donc pas claire

Stork prix

Message et collaboration Gratuit

Gratuit Consommation d'IA basée sur l'utilisation (à venir): Payez au fur et à mesure

Évaluations et critiques de Stork

G2: 5.0/5 (3 commentaires)

5.0/5 (3 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

5. Jasper

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Jasper-1.jpg Zentask IA alternatives : générer un nouveau contenu à l'aide de l'outil IA de Jasper /$$img/

via Jasper Jasper est présenté comme un " copilote IA " et s'adresse spécifiquement aux équipes marketing des entreprises. Cette alternative de Zentask IA utilise l'IA pour créer du contenu de haute qualité pour les sites Web, les blogs, les médias sociaux et d'autres canaux de marketing.

Jasper écrit dans la voix de votre marque et suit vos directives de style. Toute la copie est optimisée pour le référencement et exempte de plagiat. Et il est facile de le remixer et de le réutiliser, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Créez du contenu attrayant, puis testez plusieurs variantes pour voir laquelle obtient les meilleurs résultats

Utilisez Jasper dans plus de 25 langues 🌎

Intégrer avec WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify, et plus encore

Ayez l'esprit tranquille en sachant que les données confidentielles de votre entreprise sont totalement achevées

Limites de Jasper

Le texte de Jasper est parfois plus générique que spécifique

Certains utilisateurs estiment que les prix sont trop élevés, en particulier pour les créateurs individuels

Jasper prix

Créateur: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Teams: $125/mois par utilisateur

$125/mois par utilisateur Business: Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Jasper

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

6. Ecomtent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Ecomtent.jpg Générer une image dans Ecomtent /$$$img/

via Ecomtent Ecomtent crée des textes et des visuels pour les listes de produits du commerce électronique afin que vos produits soient rapidement mis sur le marché.

Le contenu de haute qualité généré par l'IA est optimisé pour le référencement, de sorte qu'il bénéficie d'une bonne fonctionnalité dans les moteurs de recherche, et l'outil de génération d'images produit des images de style de vie spécifiques à votre produit. 🏖️

Les meilleures fonctionnalités d'Ecomtent

Utilisez cette alternative à Zentask IA pour créer des textes, des infographies et des images de style de vie en quelques secondes

Rafraîchissez facilement vos listes de produits pour les aligner sur les nouveaux mots-clés ou les nouvelles tendances

Générez des textes en plusieurs langues, notamment en anglais, en espagnol, en français et en chinois

Choisissez l'option libre-service ou payez l'équipe - qui comprend des ex-Amazoniens et des ingénieurs invités, instructions - pour faire le travail à votre place

Limites de l'offre

Il n'y a pas encore assez d'avis pour savoir si cet outil fonctionne bien

Certains utilisateurs estiment qu'Ecomtent est trop cher pour ce qu'il offre

Ecomtent prix

Images de style de vie en libre-service: 95 $/mois

95 $/mois Images et infographies en libre-service: $135/mois

$135/mois Liste complète en libre-service: $165/mois

$165/mois Libre-service Enterprise: 1 650 $/mois

1 650 $/mois Service complet: Tarification basée sur le volume de listes mensuelles

G2: Pas encore de commentaires

Pas encore de commentaires Capterra: Pas encore de commentaires

7. Copie.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Copy.ai-AI-Writing-Tool-.png Rédaction d'un fil Twitter à l'aide de l'outil de rédaction de Copy.ai /$$$img/

via Copie.IACopie.ai utilise l'IA générative pour créer du contenu convaincant et optimisé pour le référencement pour un intervalle de cas d'utilisation. Cette alternative de l'IA de Zentask produit tout, des titres, blogs et posts de médias sociaux aux newsletters, pages d'atterrissage, et bien plus encore.

Entrez quelques lignes directrices pour obtenir plusieurs variations de la même copie et choisissez celle qui fonctionne le mieux. Modifiez-le au besoin directement dans le champ de texte.

Les meilleures fonctionnalités de Copie.IA

Se lancer rapidement grâce à l'interface conviviale

Créez un contenu cohérent avec la voix de la marque de votre entreprise

Copiez le texte que vous avez généré dans votre bloc-notes, exportez-le dans un fichier CSV ou créez un lien partageable

En savoir plus sur la plateforme grâce aux guides et webinaires intégrés

Les limites de Copie.IA

Vous devez vérifier les faits dans la copie qu'il crée

Certains utilisateurs se sont plaints que l'assistance client n'est pas facilement disponible

Copy.ai prix

Free: Gratuit

Gratuit Pro: 49$/mois pour 5 places

49$/mois pour 5 places Teams: $249/mois pour 20 places

$249/mois pour 20 places Croissance: 1 333 $/mois pour 75 places

1 333 $/mois pour 75 places Scale: 4 000 $/mois pour 200 places

Copy.IA évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (170+ reviews)

4.7/5 (170+ reviews) Capterra: 4.4/5 (60 commentaires)

8. Sellesta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sellesta.jpg L'outil de recherche de Sellesta /$$$img/

via Sellesta Cette alternative à Zentask IA est conçue pour augmenter les équipes commerciales via votre site web et d'autres places de marché en ligne, comme Amazon. Sellesta repère les mots-clés à fort taux de conversion liés à vos produits et optimise votre liste pour ces mots-clés. 💰

Les meilleures fonctionnalités de Sellesta

Surveillez le classement quotidien de vos produits dans les moteurs de recherche

Mesurer la performance par rapport à vos concurrents

Évaluer le marché pour découvrir les produits de niche qui pourraient bien faire

Analyser les commentaires des clients pour identifier les signaux d'alarme qui nécessitent une attention particulière

Sellesta limites

L'amélioration de l'API qui publie vos listes directement sur Amazon n'est disponible que sur les forfaits Pro et Ultimate

Il n'y a pas encore assez d'avis pour juger de l'efficacité du travail de Sellesta

Sellesta prix

Basique: $14/mois

$14/mois Pro: 39$/mois

39$/mois Ultimate: $99/mois

$99/mois Platinum:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Sellesta

G2: 4.5/5 (2 commentaires)

4.5/5 (2 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

9. Writesonic

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/cbb9315-Screenshot\_2024-05-26\_at\_11.07.09\_PM-1400x769.png Les modèles de Writesonic /$$img/

via WritesonicWritesonic est un rédacteur IA avancé qui génère des textes optimisés pour le référencement. Cette alternative IA de Zentask crée du contenu long formulaire, comme des blogs et des e-mails, ainsi que des posts courts sur les médias sociaux, des publicités et des descriptions de produits, le tout dans la voix de votre marque. 📣

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Profitez de l'outil de paraphrase pour optimiser ou réutiliser votre texte

Gagnez du temps en commençant par un modèle IA issu de la vaste bibliothèque de modèles

Demandez au système des recommandations de contenu et des idées de vidéos YouTube

Rédigez du contenu dans plus de 25 langues

Limites d'écriture

Le forfait Free vous limite à 10 000 mots par mois

L'interface utilisateur n'est pas très conviviale, surtout pour les nouveaux utilisateurs

Writesonic prix

Free

Petite équipe 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Freelancer: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4.8/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

10. GravityWrite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/GravityWrite.jpg Page de la bibliothèque de GravityWrite /$$img/

via GravityWrite GravityWrite est un créateur de contenu alimenté par l'IA qui vise à stimuler vos conversions et vos équipes commerciales. Cette alternative à Zentask IA génère un large intervalle de copie, y compris des e-mails, des blogs, des plans de marketing, des légendes et des posts de médias sociaux, des scripts de vidéos YouTube, des générateurs de titres clickbait, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de GravityWrite

Créez du contenu optimisé pour le référencement en quelques clics

Gagnez du temps en commençant par l'un des nombreux modèles de rédaction

Créez et personnalisez des outils de rédaction en fonction de vos besoins

Transformez les mots en images photoréalistes

Les limites de GravityWrite

Les limites de mots pour chaque forfait peuvent sembler restrictives 🚧

Le prix peut être élevé pour les utilisateurs individuels

GravityWrite prix

Free

Starter: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Pro: 79$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de GravityWrite

G2: 4.6/5 (12 commentaires)

4.6/5 (12 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

Maîtrisez vos Tâches de création de contenu avec l'assistance de l'IA

La création d'un contenu de qualité - et le suivi de toutes les tâches nécessaires pour le faire - demande beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, un outil de rédaction alimenté par l'IA, comme les nombreux listés ci-dessus, peut faire la plupart des tâches lourdes à votre place, produisant souvent un contenu bien meilleur que celui que vous faites seul. 🙌

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Fonctionnalité ClickUp Summarize pour les notes de réunion /$$$img/

Résumez les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

ClickUp pousse cette assistance encore plus loin, de la rédaction et de la modification en cours à la gestion des tâches. Générez des tâches à partir de vos textes ou créez des tâches pour générer des textes - c'est vous qui choisissez. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce que ce guichet unique vous réserve. S'inscrire gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui, et voyez votre entreprise décoller à tous points de vue. 📈