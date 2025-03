Les 10 meilleures alternatives à Copper CRM en 2025

Bien que Copper CRM se soit imposé comme un acteur fiable sur le marché de la gestion de la relation client, il se peut qu'il ne réponde pas entièrement à vos besoins spécifiques. Des difficultés ont été rencontrées pour répondre aux exigences uniques des équipes commerciales modernes, ainsi que plusieurs problèmes qui pourraient avoir un impact sur votre expérience.

Par exemple, Copper a été critiqué pour la qualité de son service client et sa politique d'annulation, que certains utilisateurs ont trouvée frustrante. En outre, sa compatibilité avec les logiciels autres que Google peut ne pas offrir une expérience des plus agréables, en particulier pour les utilisateurs d'Outlook.

Plutôt que de se heurter à des limites potentielles telles qu'une assistance client inadéquate ou des problèmes d'intégration, il est préférable d'explorer d'autres solutions de gestion de l'information Options de CRM qui correspondent mieux aux besoins de votre équipe commerciale pourraient s'avérer bénéfiques.

Voici 10 solutions pour vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux. C'est parti !

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives CRM de Copper?

Voici quelques fonctionnalités cruciales à ne pas manquer lors du choix d'un CRM :

Gestion des données clients: Votre CRM doit stocker et gérer efficacement les informations relatives aux clients. Bien connaître vos clients améliore la rétention. Comprenez et suivez leurs actions, catégorisez les contacts et utilisez les interactions passées. L'exploitation de ces éléments les rendra plus réceptifs à vos offres

Votre CRM doit stocker et gérer efficacement les informations relatives aux clients. Bien connaître vos clients améliore la rétention. Comprenez et suivez leurs actions, catégorisez les contacts et utilisez les interactions passées. L'exploitation de ces éléments les rendra plus réceptifs à vos offres Analyse des performances : De nombreux CRM modernes sont dotés d'une IA générative haut de gamme qui analyse vos performances au cours d'un sprint. Elle vous montrera des rapports détaillés concernant vos pipelines, la génération de leads et les taux de discussion, ainsi que d'autres détails vitaux, et fournira des informations fondées sur des données à vos équipes commerciales pour qu'elles écrasent leurs quotas

De nombreux CRM modernes sont dotés d'une IA générative haut de gamme qui analyse vos performances au cours d'un sprint. Elle vous montrera des rapports détaillés concernant vos pipelines, la génération de leads et les taux de discussion, ainsi que d'autres détails vitaux, et fournira des informations fondées sur des données à vos équipes commerciales pour qu'elles écrasent leurs quotas Capacités d'intégration: La plupart des entreprises ont des applications existantes dans lesquelles elles ont investi de manière substantielle, et elles aimeraient que leur CRM se synchronise avec elles. Recherchez un CRM avec des capacités d'intégration transparentes qui assistent plusieurs applications

La plupart des entreprises ont des applications existantes dans lesquelles elles ont investi de manière substantielle, et elles aimeraient que leur CRM se synchronise avec elles. Recherchez un CRM avec des capacités d'intégration transparentes qui assistent plusieurs applications Automatisation: Réduisez considérablement la charge de travail de vos représentants grâce à l'automatisation l'automatisation des ventes fonctionnalités. Scorez automatiquement les leads, faites un suivi dans les délais, rationalisez votre entonnoir de vente, réduisez le temps de réponse et de résolution avec des chatbots, etc. Se concentrer sur les tâches nécessitant une touche humaine

Réduisez considérablement la charge de travail de vos représentants grâce à l'automatisation l'automatisation des ventes fonctionnalités. Scorez automatiquement les leads, faites un suivi dans les délais, rationalisez votre entonnoir de vente, réduisez le temps de réponse et de résolution avec des chatbots, etc. Se concentrer sur les tâches nécessitant une touche humaine Advanced CX Assistance: L'objectif premier d'un CRM moderne devrait être de fournir la meilleure expérience client. Cela inclut, sans s'y limiter, les systèmes de billetterie avancés, l'assistance omnicanale, le chat en direct et la création de bases de connaissances

L'objectif premier d'un CRM moderne devrait être de fournir la meilleure expérience client. Cela inclut, sans s'y limiter, les systèmes de billetterie avancés, l'assistance omnicanale, le chat en direct et la création de bases de connaissances Fonctionnalités collaboratives: Le bon CRM doit permettre aux membres de votre équipe, tous services confondus, de se coordonner et de collaborer. Imaginez que vous n'ayez pas à gérer des problèmes en double en raison d'une mauvaise communication et que toutes les informations sur vos clients soient partagées et mises à jour en temps réel sur une plateforme unique à l'échelle de l'organisation

Les 10 meilleures alternatives à Copper CRM à utiliser en 2024

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ezgif-5-1dca32dd16.gif ClickUp /$$$img/

Gérer les clients, les équipes commerciales, les éléments d'action et plus encore avec ClickUp CRM

ClickUp fait partie des alternatives CRM de Copper les plus polyvalentes. Avec pour objectif principal la coordination d'équipe et la gestion de projet, ClickUp a développé une solution CRM extraordinaire en créant de nombreux modèles CRM. Visualiser efficacement chaque étape de l'équipe commerciale pour prendre la bonne décision au bon moment. Créer des flux de travail pour la gestion de la relation personnalisée avec ClickUp n'a jamais été aussi facile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/CRM-Template-by-ClickUp.png Utilisation du modèle ClickUp CRM dans les Tableaux blancs pour mapper un flux de travail de gestion de la relation client /$$img/

Utilisation du modèle CRM de ClickUp pour mapper un flux de travail CRM l'automatisation du flux de travail dans les Tableaux blancs ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisation du pipeline: Affichez une vue d'ensemble de votre équipe commerciale grâce aux puissantes capacités de visualisation de ClickUp. Naviguez dans vos équipes commerciales, l'engagement des clients et les commandes grâce à plus de 10 affichages hautement adaptables. De la vue Liste classique à la vue Dynamique Tableau Kanban et la vue Tableur structurée, suivez et gérez facilement vos comptes avec la flexibilité dont vous avez besoin

Affichez une vue d'ensemble de votre équipe commerciale grâce aux puissantes capacités de visualisation de ClickUp. Naviguez dans vos équipes commerciales, l'engagement des clients et les commandes grâce à plus de 10 affichages hautement adaptables. De la vue Liste classique à la vue Dynamique Tableau Kanban et la vue Tableur structurée, suivez et gérez facilement vos comptes avec la flexibilité dont vous avez besoin Modèles ClickUp: Employer Les modèles préfabriqués de ClickUp pour concevoir des flux de travail CRM efficaces. Ces modèles modèles sont livrés avec 7 statuts et 5 types de vues, y compris la vue du calendrier, la vue du manuel de vente, la vue des détails du compte, la vue de la liste et la vue des affaires fermées

Employer Les modèles préfabriqués de ClickUp pour concevoir des flux de travail CRM efficaces. Ces modèles modèles sont livrés avec 7 statuts et 5 types de vues, y compris la vue du calendrier, la vue du manuel de vente, la vue des détails du compte, la vue de la liste et la vue des affaires fermées Fonctionnalités de collaboration: Faites travailler votre équipe à l'unisson en utilisant les modèles /href/ /%href/ Les excellentes fonctionnalités de collaboration de ClickUp CRM . Avec une plateforme unifiée qui se met à jour en temps réel, dites adieu à toute mauvaise communication entre les membres de votre équipe

Faites travailler votre équipe à l'unisson en utilisant les modèles /href/ /%href/ Les excellentes fonctionnalités de collaboration de ClickUp CRM . Avec une plateforme unifiée qui se met à jour en temps réel, dites adieu à toute mauvaise communication entre les membres de votre équipe Automatisation des tâches: Tirez parti de l'automatisation et de l'IA de ClickUp pour obtenir une synergie parfaite au cours de vos cycles commerciaux. Attribuez des tâches de manière transparente à chaque étape de votre pipeline, lancez des mises à jour de statut motivées par l'activité et réorganisez les priorités pour signaler à votre équipe le prochain point focal à l'aide de l'automatisation. Cela permet de réduire drastiquement les erreurs humaines et d'économiser des tonnes de temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\_Task-Summary\_V2.gif Résumez les tâches avec ClickUp AI /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés et plus encore en appuyant sur un bouton

Analyse des données: Élaborez des perspectives perspicaces pour surveiller des indicateurs tels que la valeur à vie des clients et la taille moyenne des transactions sans effort. Avec ClickUp, vous accédez à toute la litanie des données clients et pouvez les utiliser pour obtenir des perspectives basées sur les données concernant les prochaines étapes de vos opérations commerciales

Les limites de ClickUp

Quelques corrections de bugs mineurs sont nécessaires

La fonction de recherche doit être améliorée

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Salesforce-Sales-Cloud-1400x1012.png Exemple de pipeline de l'équipe commerciale de Salesforce Sales Cloud /$$$img/

via Salesforce Salesforce est l'une des solutions de gestion de la relation client les plus populaires auprès des entreprises de grande taille. Elle dispose d'excellentes intégrations maison qui fonctionnent sans problème avec votre logiciel existant.

Salesforce Lighting, Sales Cloud et Salesforce AppExchange sont des outils qui vous permettent d'exploiter tout le potentiel de votre CRM et de le personnaliser à l'infini en fonction de vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Tableaux de bord dynamiques et rapports personnalisés: Adaptez Salesforce à vos goûts grâce à des fonctionnalités de personnalisation flexibles. Modifiez votre tableau de bord en cours de route pour qu'il corresponde à vos préférences et à vos besoins en termes de fonctions. Créez des rapports personnalisés pour vous concentrer sur les détails exacts que vous souhaitez voir

Adaptez Salesforce à vos goûts grâce à des fonctionnalités de personnalisation flexibles. Modifiez votre tableau de bord en cours de route pour qu'il corresponde à vos préférences et à vos besoins en termes de fonctions. Créez des rapports personnalisés pour vous concentrer sur les détails exacts que vous souhaitez voir Intégration de l'e-mail avec Salesforce Lightning: Simplifiez le développement de vos applications et vos équipes commerciales grâce à l'intégration de Salesforce Lightning. Le cadre entièrement personnalisable basé sur des composants vous aide à pousser la productivité et à concevoir des applications plus rapidement

Simplifiez le développement de vos applications et vos équipes commerciales grâce à l'intégration de Salesforce Lightning. Le cadre entièrement personnalisable basé sur des composants vous aide à pousser la productivité et à concevoir des applications plus rapidement Sales Cloud: Unifiez toutes vos informations clients sur une seule plateforme avec Sales Cloud. Profitez des fonctionnalités de marketing, de génération de leads, de vente, de service client et d'analyse d'entreprise pour stimuler les ventes et la productivité

Limites de Salesforce

Des utilisateurs se sont plaints que la refonte de 2019 la rende moins accessible et plus lente

Le paramètre et l'installation devraient être inclus dans le prix

Champs et critères limitatifs et peu intuitifs lors de la création des rapports

L'interface utilisateur aurait bien besoin d'un coup de jeune

Ne convient pas aux petites entreprises en raison de son prix

Prix Salesforce

Démarrage: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Professionnel: 105 $/mois par utilisateur

105 $/mois par utilisateur Enterprise: 190 $/mois par utilisateur

190 $/mois par utilisateur Unlimited: 355 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Salesforce

G2: 4.3/5 (18 000+ commentaires)

4.3/5 (18 000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (18 000+ avis)

3. Sugar CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sugarcrm-CRM-dashboard-example-.png Sugarcrm CRM exemple de tableau de bord /$$$img/

Via SugarCRM SugarCRM possède de nombreuses fonctionnalités innovantes qui vous permettent d'atteindre un public plus large. L'assistance multilingue et multidevise est l'une des fonctionnalités les plus remarquables en matière de sensibilisation.

Le Sugar Connector est une autre approche unique du CRM qui intègre directement les fonctionnalités et les applications nécessaires dans l'interface Sugar CRM.

Les meilleures fonctionnalités de SugarCRM

Assistance multilingue et multidevise: Atteignez une base de clients plus large grâce aux fonctionnalités multilingues et multidevises de SugarCRM. Il assiste 38 langues et une multitude d'options de devises. Rationalisez la traduction et la conversion des devises entre les équipes commerciales et les clients

Atteignez une base de clients plus large grâce aux fonctionnalités multilingues et multidevises de SugarCRM. Il assiste 38 langues et une multitude d'options de devises. Rationalisez la traduction et la conversion des devises entre les équipes commerciales et les clients Systèmes de gestion des devis: Accélérez vos transactions et simplifiez l'ensemble du cycle commercial avec le logiciel de devis CRM

Accélérez vos transactions et simplifiez l'ensemble du cycle commercial avec le logiciel de devis CRM Flux d'activité: Favorisez la collaboration entre les utilisateurs de votre CRM grâce à des paramètres de partage personnalisés. Les flux d'activité de Sugar CRM présentent directement les dernières informations pertinentes à vos membres sur l'interface. Cela leur permet d'apprendre et d'agir efficacement

Favorisez la collaboration entre les utilisateurs de votre CRM grâce à des paramètres de partage personnalisés. Les flux d'activité de Sugar CRM présentent directement les dernières informations pertinentes à vos membres sur l'interface. Cela leur permet d'apprendre et d'agir efficacement Sugar Connector:Combinez les applications nécessaires pour créer un environnement logiciel homogène avec Sugar Connector. Il vous connecte aux applications nécessaires telles que DocuSign. Il vous permet d'alimenter directement les canaux Slack en données

Les limites de Sugar CRM

La fonctionnalité de campagne par e-mail n'est pas intuitive

Les utilisateurs se plaignent de plantages fréquents

La création de tableaux de bord personnels nécessite une courbe d'apprentissage importante

La fonctionnalité de recherche globale est parfois défectueuse

Prix de Sugar CRM

Marché: 1 000 $/mois pour 10 000 contacts

1 000 $/mois pour 10 000 contacts Vendre: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Servez: 80$/mois par utilisateur

80$/mois par utilisateur Enterprise: $85/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Sugar CRM

G2: 3.8/5 (600+ avis)

3.8/5 (600+ avis) Capterra: 3.8/5 (400+ avis)

4. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/hubspot-crm.png exemple de crm HubSpot /$$$img/

Via HubSpot Commercialisé comme un modèle de CRM évolutif à l'infini, HubSpot dispose de fonctionnalités uniques pour les équipes commerciales de quelques personnes et les entreprises comptant des milliers d'employés.

Sa fonctionnalité de ciblage comportemental fait de la génération de leads un jeu d'enfant et améliore drastiquement la satisfaction des clients. Il dispose également de capacités CPQ qui simplifient le processus de détermination des prix et de génération de devis.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Ciblage comportemental: Personnalisation les campagnes de marketing et les programmes de sensibilisation à l'aide d'accumulations clients accumulées. Contactez vos clients de la manière qu'ils préfèrent avec le programme de ciblage comportemental de HubSpot basé sur des indicateurs tels que l'historique de l'engagement et de l'interaction des clients

Personnalisation les campagnes de marketing et les programmes de sensibilisation à l'aide d'accumulations clients accumulées. Contactez vos clients de la manière qu'ils préfèrent avec le programme de ciblage comportemental de HubSpot basé sur des indicateurs tels que l'historique de l'engagement et de l'interaction des clients Logiciel d'e-mail transactionnel: Rationalisez votre processus d'e-mailing et soulagez vos membres en automatisant les e-mails transactionnels à l'aide de HubSpot. Créez et envoyez automatiquement des reçus, des devis, des messages d'accueil, etc

Rationalisez votre processus d'e-mailing et soulagez vos membres en automatisant les e-mails transactionnels à l'aide de HubSpot. Créez et envoyez automatiquement des reçus, des devis, des messages d'accueil, etc Capacités CPQ: Utilisez le logiciel Configure, Price, Quote (CPQ) de HubSpot pour garder une longueur d'avance et rationaliser votre équipe commerciale. Configurez les produits, déterminez leur prix probable sur le marché et produisez des devis en une seule fois

Limites de HubSpot

La fonction ABM n'est pas bien développée

Les petites entreprises pourraient avoir du mal à suivre les prix élevés

Options de conception limitées en ce qui concerne les e-mails

HubSpot Marketing Hub a besoin de meilleures capacités d'intégration

Tarification HubSpot

Free Forever

Professionnel: 1,600$/mois par utilisateur

1,600$/mois par utilisateur Enterprise: $5,000/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de HubSpot

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,900+ commentaires)

5. Affinité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/e6a860b8-77c9-4051-aff4-2fa37ce6ce44-1400x775.png Affinité /$$$img/

Via Affinité Affinity est l'une des alternatives uniques de Copper CRM en raison de son modèle d'intelligence relationnelle. Il se concentre principalement sur la construction de canaux de réseau pour atteindre des individus hautement prioritaires qui génèrent des prospects de haute qualité pour votre entreprise.

Suivant ce thème, l'application CRM enregistre automatiquement toutes les données relatives à l'engagement des clients en vue d'une utilisation ultérieure communication tactique.

Les meilleures fonctionnalités d'Affinity

L'intelligence relationnelle: Exploitez l'intelligence relationnelle d'Affinity pour recueillir sans effort des informations à partir de vos canaux de réseautage. Tracez en toute transparence le chemin le plus efficace vers les personnes clés qui jouent un rôle essentiel dans la découverte, la gestion et la Fermé des contrats de haute priorité

Exploitez l'intelligence relationnelle d'Affinity pour recueillir sans effort des informations à partir de vos canaux de réseautage. Tracez en toute transparence le chemin le plus efficace vers les personnes clés qui jouent un rôle essentiel dans la découverte, la gestion et la Fermé des contrats de haute priorité Enregistrements CRM automatisés: Dites adieu aux enregistrements manuels l'entrée manuelle des données des maux de tête. La fonctionnalité d'automatisation des enregistrements CRM d'Affinity permet de gagner un temps précieux en capturant sans effort chaque interaction. Observez comment elle crée des enregistrements personnalisés avec un historique complet des engagements avec votre entreprise

Limites d'Affinity

Le système CRM ralentit lorsqu'il traite de grands paramètres de données

Le module complémentaire GSuite occupe une place excessive sur l'écran

La gestion du tableau de bord Web s'accompagne d'une courbe d'apprentissage importante

Les utilisateurs ont demandé que certaines fonctionnalités avancées essentielles soient disponibles dans les versions d'essai

Tarification par affinité

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de l'affinité

G2: 4.5/5 (60+ commentaires)

4.5/5 (60+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Automotive-CRM-Car-dealership-and-automotive-solutions-software-Zoho-CRM-1.png Zoho /$$$img/

via Zoho CRM Zoho CRM est axé sur l'automatisation et l'autonomisation des partenaires. Il automatise les tâches banales et les processus de vente de routine, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives au CRM de Copper.

De plus, la fonctionnalité distincte du portail des partenaires permet à toutes les parties prenantes de contribuer de manière significative à la gestion de l'entreprise projet tout en se tenant au courant de tous les développements.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Automatisation des ventes courantes: Échappez à la monotonie des processus de vente répétitifs grâce au système d'automatisation des ventes courantes de Zoho. Laissez le logiciel faire le gros du travail et libérez de précieuses heures pour les membres de votre équipe

Échappez à la monotonie des processus de vente répétitifs grâce au système d'automatisation des ventes courantes de Zoho. Laissez le logiciel faire le gros du travail et libérez de précieuses heures pour les membres de votre équipe Portails pour partenaires: Donnez à vos partenaires un accès privilégié et significatif pour créer et entretenir des clients potentiels, gérer les stocks et afficher leurs contacts. Développez votre entreprise et maintenez de bonnes relations avec toutes les parties prenantes

Donnez à vos partenaires un accès privilégié et significatif pour créer et entretenir des clients potentiels, gérer les stocks et afficher leurs contacts. Développez votre entreprise et maintenez de bonnes relations avec toutes les parties prenantes Assistance omnicanale: Connectez-vous avec vos clients sur leurs plateformes préférées grâce à l'historique complet et aux données d'engagement de Zoho. Restez centré sur le client pour éviter toute friction potentielle et assurez-vous que vos messages sont reçus sans être signalés comme spam

Limites de Zoho CRM

Nécessite une meilleure fonction d'importation de données via Excel CSV

Courbe d'apprentissage abrupte pendant le processus d'intégration

Manque d'intégration par rapport à d'autres CRMs

Prix de Zoho CRM

Standard: $14/utilisateur/mois

$14/utilisateur/mois Professionnel: $23/utilisateur/mois

$23/utilisateur/mois Enterprise: 40$/utilisateur/mois

40$/utilisateur/mois Ultimate: 52$/utilisateur/mois

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4/5 (2,500+ reviews)

4/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,530+ reviews)

7. Nutshell CRM

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/sales-automation\_sales-process-min-1536x891-1-1400x812.jpg Nutshell CRM /$$img/

Via Nutshell CRM Nutshell CRM offre une assistance solide pour le marketing par e-mail grâce à ses fonctionnalités intégrées, en mettant l'accent sur une gestion efficace des prospects. La plateforme comprend des fonctionnalités avancées de marketing par e-mail et de puissantes capacités de génération de rapports. Nutshell CRM est la meilleure alternative à Copper CRM pour le marketing par e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de Nutshell CRM

Rapports avancés: Débloquez des informations précieuses sur la performance de votre équipe et de vos produits grâce à la fonctionnalité de rapports avancés de Nutshell. Adaptez-le à vos besoins, identifiez les domaines à améliorer et générez sans effort des diagrammes prêts à être présentés lors de votre prochaine réunion. Faire des décisions fondées sur des données avec facilité

Débloquez des informations précieuses sur la performance de votre équipe et de vos produits grâce à la fonctionnalité de rapports avancés de Nutshell. Adaptez-le à vos besoins, identifiez les domaines à améliorer et générez sans effort des diagrammes prêts à être présentés lors de votre prochaine réunion. Faire des décisions fondées sur des données avec facilité Formulaires intelligents: Rationalisez la collecte d'informations avec les formulaires intelligents de Nutshell CRM. Capturez des prospects à partir de votre site web en quelques minutes. Facilement personnalisable, il synchronise automatiquement les données clients avec Nutshell. Simplifier, collecter et conquérir

Rationalisez la collecte d'informations avec les formulaires intelligents de Nutshell CRM. Capturez des prospects à partir de votre site web en quelques minutes. Facilement personnalisable, il synchronise automatiquement les données clients avec Nutshell. Simplifier, collecter et conquérir Marketing par e-mail intégré: Boostez votre portée avec le marketing par e-mail de Nutshell. Choisissez des modèles ou créez les vôtres pour les newsletters, les diffusions et les séquences de goutte-à-goutte. Atteignez les clients plus rapidement et de manière plus convaincante

Limites de Nutshell CRM

Nécessite une amélioration de la fonction de pièces jointes multiples dans les e-mails

Besoin de plus d'options de rappel d'activité

La recherche avancée laisse à désirer et ne fait pas de résultats précis

Certaines fonctionnalités sont absentes de l'application mobile

Prix de Nutshell CRM

Fondation: $16 / mois par utilisateur

$16 mois par utilisateur Pro: 42$/mois par utilisateur

42$/mois par utilisateur Power IA: 52$/mois par utilisateur

52$/mois par utilisateur Enterprise: 67$/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (890+ avis)

4.2/5 (890+ avis) Capterra: 4.2/5 (440+ avis)

8. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/pipedrive-screenshot-online-collaboration-tool.png Pipidrive /$$$img/

Via Pipedrive En tant que CRM original de gestion des équipes commerciales, Pipedrive vous permet de suivre les mouvements de vos clients lorsqu'ils visitent votre site web.

Sachez quand, où et comment vos clients interagissent avec vos produits et services pour offrir des expériences client curatées avec Pipedrive. Utilisez cela pour construire l'automatisation des ventes afin d'adapter leur expérience d'achat, aussi. Combinez cela avec la liste toujours plus vaste d'intégrations d'applications pour tirer toute la valeur de cette plateforme complète.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Sales Pipeline Management: Gérez votre pipeline de vente flux de travail avec la visualisation du pipeline en utilisant le premier logiciel permettant la gestion du pipeline de vente. Suivez vos prospects tout au long du cycle commercial et ne manquez plus jamais une opportunité

Gérez votre pipeline de vente flux de travail avec la visualisation du pipeline en utilisant le premier logiciel permettant la gestion du pipeline de vente. Suivez vos prospects tout au long du cycle commercial et ne manquez plus jamais une opportunité Suivi des visiteurs du site web: Découvrez les visiteurs du site web et les prospects potentiels sans effort avec le logiciel Pipedrive Suivi du Web Module complémentaire. Démarrez des relations fructueuses en comprenant qui s'intéresse à vos services et ce qui retient leur attention. Prenez une longueur d'avance dans l'établissement de connexions

Découvrez les visiteurs du site web et les prospects potentiels sans effort avec le logiciel Pipedrive Suivi du Web Module complémentaire. Démarrez des relations fructueuses en comprenant qui s'intéresse à vos services et ce qui retient leur attention. Prenez une longueur d'avance dans l'établissement de connexions Une liste d'intégration exceptionnelle: Élevez votre jeu CRM avec la place de marché de Pipedrive, qui présente les outils les plus récents et les plus performants. Explorez les applications populaires pour la comptabilité, la facturation, la gestion des prospects, les solutions téléphoniques, les contrats de proposition, le travail à distance et les chatbots

Limites de Pipedrive

Les utilisateurs demandent des fonctionnalités de messagerie vidéo

Les champs de tri de données non intuitifs peuvent rendre la configuration des rapports compliquée

Ne se synchronise pas bien avec Outlook

Difficile de repérer les affaires importantes dans un pipeline encombré

Tarifs de Pipedrive

Essentiel: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Avancé: $19.90/mois par utilisateur

$19.90/mois par utilisateur Professionnel: $39.90/mois par utilisateur

$39.90/mois par utilisateur Power: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Enterprise: $59.90/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,690+ reviews)

4.2/5 (1,690+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,910+ reviews)

9. Keap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image4-4.png Keap CRM /$$img/

Via Clap de fin Le système d'automatisation du suivi de Keap est personnalisé pour donner aux petites entreprises qui manquent d'employés la capacité de toujours répondre aux clients. Ajoutez à cela Keap Business Line qui vous permet d'avoir un deuxième nombre de téléphone dédié à votre entreprise sur votre téléphone personnel. Ce système vous permet de rester connecté sans empiéter sur votre espace personnel, ce qui le rend parfait pour la gestion de la relation client.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Automatisation du suivi pour les petites entreprises: Utilisez la fonctionnalité de suivi automatisé de Keap avec l'automatisation du flux de travail pour donner à vos clients des réponses immédiates et significatives

Utilisez la fonctionnalité de suivi automatisé de Keap avec l'automatisation du flux de travail pour donner à vos clients des réponses immédiates et significatives Ligne d'affaires: Obtenez un numéro d'entreprise dédié avec la ligne d'affaires de Keap. Il s'intègre parfaitement à votre téléphone et offre des fonctionnalités haut de gamme telles que la messagerie vocale d'entreprise, l'assistance de bureau et la fonction de réponse automatique. Séparer votre travail de votre vie personnelle, en assurant une disponibilité 24/7 sans compromettre la qualité de votre service

Limites de Keap

Le constructeur de pages d'atterrissage n'est pas très polyvalent

L'expérience utilisateur du panier d'achat de Keap n'est pas la meilleure

Tarifs du Keap

Pro: $159/mois par utilisateur

$159/mois par utilisateur Max: $229/mois par utilisateur

$229/mois par utilisateur Ultimate: $279/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Keap

G2: 4.2/5 (1,460+ reviews)

4.2/5 (1,460+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,250+ reviews)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/sales-crm.png BIGContacts /$$$img/

Via BIGContacts BIGContacts est un CRM pour les petites entreprises qui vous permet de bien gérer les prospects et les relations avec les clients. Ses fonctionnalités, telles que les alertes par e-mail et la compatibilité avec les appareils, se démarquent. Il vous avertit lorsque les clients interagissent avec votre e-mail et vous aide à répondre en conséquence.

De plus, vous pouvez tout faire depuis votre ordinateur et tout autre appareil, y compris votre smartphone. Organisez la communication avec vos clients et prospects à l'aide de la base de données de contacts complète de BIGContacts et des fonctionnalités de marketing par e-mail. Cela vous aide à construire des processus d'entreprise robustes avec l'automatisation du marketing.

Alertes par e-mail: Obtenez des informations sur l'impact de votre marketing par e-mail grâce aux alertes par e-mail de BIGContacts. Obtenez des détails en temps réel sur quand et comment vos clients potentiels s'engagent avec vos e-mails. Exploitez ces informations pour créer des e-mails personnalisés en fonction de la longueur, du moment et du contenu

Obtenez des informations sur l'impact de votre marketing par e-mail grâce aux alertes par e-mail de BIGContacts. Obtenez des détails en temps réel sur quand et comment vos clients potentiels s'engagent avec vos e-mails. Exploitez ces informations pour créer des e-mails personnalisés en fonction de la longueur, du moment et du contenu Compatibilité des appareils: Bénéficiez d'un accès CRM transparent sur tous vos appareils grâce à la compatibilité exceptionnelle de BIGContacts. Profitez d'un accès aux fonctionnalités complètes directement depuis votre smartphone. Restez connecté et gardez le contrôle, que vous soyez au bureau ou en déplacement

Nécessite des fonctionnalités de recherche plus avancées

La fonctionnalité de génération de rapports pourrait être plus conviviale

Ralentissement si trop de données sont chargées dans le logiciel

BIG: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur BIGGER: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur BIGGEST: $25/mois par utilisateur

$25/mois par utilisateur ENTERPRISE: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (70+ reviews)

4.5/5 (70+ reviews) Capterra: 4.3/5 (200+ commentaires)

**Alors, quel CRM choisirez-vous ?

Le marché mondial du CRM est vaste et les options sont infinies. Copper CRM a ses mérites mais peut ne pas fonctionner pour toutes les entreprises. Si le prix de Copper CRM peut travailler à son avantage, les besoins du marché sont divers et les exigences vont au-delà d'un simple prix abordable.

Grâce à notre liste complète d'alternatives, vous savez désormais quelles alternatives à Copper CRM évaluer. Que vous choisissiez un CRM tout-en-un pour votre entreprise ou un CRM spécialement conçu pour votre équipe commerciale, choisissez-en un qui réponde à vos besoins.

Parmi les outils listés, ClickUp se distingue pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il possède des fonctionnalités polyvalentes qui permettent de relever plusieurs défis d'entreprise au sein d'une seule et même solution logicielle. Même sa version gratuite offre un ensemble de paramètres robustes.

De plus, ClickUp se targue d'un excellent service client et de la commodité d'une plateforme unique qui couvre diverses fonctions, notamment l'assistance client et le marketing. Alors, qu'attendez-vous ? Essayez ClickUp CRM gratuitement dès aujourd'hui !

Essayez ClickUp gratuitement