10 Subreddits sur l'IA pour les experts et les passionnés

Lorsqu'il s'agit de s'imprégner d'informations sur internet, peu de sites web sont aussi influents que Reddit. La plateforme attire des millions d'utilisateurs grâce à ses 100 000+ communautés actives et plus de 16 milliards de fils de discussion ! Bien qu'il ait son partage de photos de chats mignons et de groupes axés sur la productivité , nous sommes ici aujourd'hui pour présenter quelques subreddits d'intelligence artificielle (IA) bien-aimés qui hébergent des discussions ciblées sur les réseaux neuronaux artificiels, l'apprentissage profond, le traitement du langage naturel, et plus encore.

Vous pouvez trouver des centaines de subreddits IA avec des nombres de membres, des intervalles de contenu et des niveaux d'engagement variables. Il peut être déroutant de s'y retrouver, car de nombreux groupes se concentrent davantage sur le partage de contenu généré par l'IA ou la science des données que sur la discussion des développements de l'IA.

En gardant cela à l'esprit, nous avons dressé une liste des top 10 subreddits liés à l'IA que vous devriez explorer pour obtenir du contenu lié à l'actualité et discuter de sujets, d'implications et d'idées en vogue avec d'autres aficionados de l'IA ! 🤖

10 Best IA Subreddits to Follow for High-Value, Knowledgeable Posts (10 meilleurs Subreddits sur l'IA à suivre pour des messages de grande valeur et bien informés)

Nous avons passé en revue des dizaines de subreddits et présélectionné les 10 meilleures options qui offrent des informations précieuses, des aperçus des tendances et des niveaux d'engagement fantastiques pour le contenu de la technologie de l'IA. Des scientifiques des données aux informaticiens, des esprits curieux aux experts chevronnés, il y en a pour tous les goûts !

Via : Reddit Le subreddit r/OpenAI est dédié aux discussions sur OpenAI, un laboratoire de recherche privé et la société à l'origine d'offres d'IA populaires telles que ChatGPT, DALL-E 3 et GPT-4.

Ce subreddit possède une vaste communauté - avec 730 000+ membres, il fait partie du top 1% des subreddits en termes de taille.

r/OpenAI couvre divers sujets liés à l'OpenAI, des derniers évènements aux découvertes révolutionnaires, en passant par les applications et les implications de la technologie que ce laboratoire développe. De nombreux membres viennent y chercher de l'aide ou des conseils auprès d'utilisateurs plus expérimentés.

La communauté étant composée d'experts et de passionnés d'IA, vous pouvez lire et participer à des discussions constructives. Cela vous aide à explorer de nouvelles perspectives et à vous forger votre propre opinion sur la base d'un vaste ensemble d'informations.

Par exemple, depuis que les OpenAI a lancé les GPT -des versions personnalisées de ChatGPT pour s'adapter à des cas d'utilisation spécifiques-en novembre 2023, de nombreux membres ont partagé leurs GPT sur le subreddit et ont offert leurs impressions.

Voici ce qu'un membre a partagé à propos d'un chatbot make-your-own-adventure activé par GPTs :

_Epic Quest est un chatbot cool qui vous permet de créer vos propres histoires d'aventure. Vous pouvez vous lancer dans des histoires fantastiques, résoudre des affaires de détectives ou essayer de sortir de salles d'évasion. Il vous donne des réponses directes et vous permet même de suivre votre état de santé, comme dans les jeux vidéo. Ce qui est génial, c'est qu'il ajoute des images aux grands moments en utilisant DALL-E. Vous pouvez choisir ce qui se passe ensuite. Vous pouvez choisir ce qui se passe ensuite. Il n'hésite pas non plus à utiliser des mots forts pour rendre l'histoire plus réelle

jette un coup d'œil et fais-moi savoir ce que tu en penses !

Article original lié

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rartificial.png r/artificiel /$$$img/

Via : Reddit Vous souhaitez prendre connaissance des dernières actualités dans le champ de l'IA avec un objectif plus généraliste ? Le subreddit r/artificial est exactement ce qu'il vous faut.

Avec plus de 500 000 membres, cette communauté discute de l'actualité quotidienne de l'IA, des avancées les plus récentes, des générateurs d'IA et des chatbots, ainsi que des entreprises opérant dans le champ. Les utilisateurs sont également invités à présenter leur travail et à demander de l'aide.

Le subreddit propose un mégathread hebdomadaire, où vous obtenez un aperçu de style capsule des dernières mises à jour, mais l'engagement sur ces fils est généralement léger. Vous trouverez des discussions plus animées sur les posts individuels concernant les nouveaux modèles, les développements des entreprises et des concepts tels que la gouvernance de l'IA.

Voici un post de r/artificial qui présente un contenu très axé sur les entreprises :

_Google est en pourparlers pour investir des centaines de millions de dollars dans Character.IA, alors que la startup de chatbot d'intelligence artificielle à croissance rapide cherche des capitaux pour former des modèles et suivre la demande des utilisateurs

_L'action Microsoft a atteint vendredi un nouveau record historique, alors que l'entreprise se prépare à annoncer ses dernières avancées en matière d'intelligence artificielle lors d'une conférence la semaine prochaine

_Un tiers des entreprises ont déjà procédé à des licenciements en raison de l'IA

l'IA qui lit les scanners du cerveau est prometteuse pour trouver les gènes de la maladie d'Alzheimer

Article original lié

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rAutomate.png r/Automatisation /$$$img/

Via : Reddit Vous vous intéressez à tout ce qui touche à l'automatisation ? Si oui, vous aimeriez être un habitué du subreddit r/Automate. Cette communauté compte plus de 125 000 membres et aborde l'automatisation, la robotique, la fabrication additive, l'IA, et.. plates-formes à code faible ou nul . Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent explorer les dernières technologies de l'information et de la communication automatisation des processus d'entreprise ou à faire des recherches dans le champ.

Ce subreddit est un endroit fantastique pour partager des projets personnels et inviter les utilisateurs à essayer votre automatisation. L'assistance que vous obtiendrez de la part de la communauté a tendance à être constructive, pertinente et responsabilisante.

Comme r/Automate est fréquenté par des experts et des passionnés de l'automatisation, c'est un excellent endroit pour trouver des collaborateurs pour des projets.

je vous remercie de votre attention

je viens de lancer une agence de données ; nous aidons les startups et les Automatisations avec l'automatisation des données, l'intégration, la transformation et l'intelligence d'entreprise. Je me demande si quelqu'un cherche à collaborer sur un projet._

je vous remercie, Ibrahim

Message original lié Ce subreddit est également l'endroit à visiter si vous êtes bloqué sur un projet et que vous avez besoin d'un avis pour résoudre un problème. Exemple :

Query: _Hello, Existe-t-il un moyen de prioriser un signal vers un relais DPDT ? Je construis un ouvre-porte et je veux que le relais repasse en mode "ouvert" s'il est en train d'effectuer une opération de "fermeture"

Réponse: _Il semble que vous ayez besoin d'un verrou SR. Vous pouvez les obtenir à paramètre dominant ou à réinitialisation dominante. Vos conditions d'ouverture vont sur le côté dominant, et elles auront la priorité sur le côté non-dominant

Message original lié

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rArtificialInteligence.png r/ArtificialInteligence /$$$img/

Via : Reddit L'IA est un champ très vaste comprenant divers concepts et termes. Le subreddit r/ArtificialInteligence est votre portail vers tout ce qui relève de l'IA. Ici, vous pouvez :

En savoir plus l'apprentissage automatique et l'IA * Découvrir des ressources et des plateformes utiles

Discuter des implications potentielles de l'IA

Explorer les articles et les recherches sur l'IA

Approfondir l'apprentissage automatique supervisé et non supervisé Ce subreddit s'adresse à tous les passionnés d'IA. Ceux qui découvrent le champ trouvent que ce subreddit est un excellent point de départ pour explorer les concepts d'introduction. Les experts l'apprécient parce qu'ils peuvent y discuter d'idées et de tendances nouvelles avec des personnes partageant les mêmes idées.

Si vous avez besoin d'une recommandation pour un livre sur l'IA, vous pouvez consulter ce subreddit Outil IA dans un but précis, vous pouvez vous adresser aux membres du subreddit. Voici un utilisateur à la recherche d'un outil d'analyse juridique basé sur l'IA :

j'ai cherché sans succès. Il semble que l'IA serait actuellement capable de prendre un ensemble de circonstances et de fournir ensuite une analyse de la façon dont la loi s'applique avec les précédents, etc

j'ai essayé ChatGPT, bien sûr, et il fait une sorte de travail. Mais il dit qu'il n'a pas accès à certaines choses

s'il vous plaît, existe-t-il quelque chose de ce genre ? Je vous remercie

Message original lié La communauté est également un hub pour discuter des origines de l'IA et de la manière dont les différents développements ont vu le jour. Voici un billet qui a facilité une discussion intéressante :

je suis curieux de savoir d'où viennent tous ces développements de l'IA Ils se sont succédé les uns après les autres (ou du moins, c'est ainsi que je les ai découverts). Chat GPT, le bêta-test de l'IA de Google, le créateur de quiz IA de Quizlet, l'IA de Grammarly, etc. Est-ce qu'il y a eu une découverte vraiment cruciale en matière d'IA qui a donné le coup d'envoi, ou est-ce qu'on y a peut-être simplement prêté plus d'attention ? Quels sont les facteurs qui ont conduit à la création de tous ces services d'IA ?

Article original lié

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rmidjourney.png r/midjourney /$$$img/

Via : Reddit Midjourney est un site populaire de Programme basé sur l'IA qui génère des images à partir d'invitations textuelles fournies. r/midjourney est un subreddit officiel pour le partage de contenu alimenté par Midjourney avec plus de 960 000 membres !

Pour l'essentiel, cette communauté dynamique est une exposition d'art. Les membres, principalement des designers experts ou amateurs , partagent les images qu'ils ont créées à l'aide de Midjourney et engagent la discussion avec les posts des autres. Vous pouvez poser des questions sur l'utilisation de cet outil IA et obtenir également des conseils pratiques.

Le subreddit a des règles strictes en termes de contenu. Il ne devrait pas y avoir de contenu NSFW, de gore, de posts ou de discussions politiques, et de publicité ou de spam. Évitez de partager le travail d'autres personnes sans les créditer ou leur demander la permission.

Il suffit de suivre les directives de la communauté et d'être respectueux avec vos opinions - et il y aura beaucoup de choses que vous pourrez retirer de ce joli subreddit. 🖼️

Via : Reddit Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) est un grand modèle de langage (LLM) développé par OpenAI-et l'objet principal de ce subreddit qui compte plus de 590 000 membres.

Certains membres réfléchissent à l'utilisation de GPT-3 dans un but précis, tandis que d'autres discutent des invites, des instructions et des dernières avancées.

Le nom du subreddit peut laisser penser que l'on y parle exclusivement de GPT-3, mais ce n'est plus le cas. Vous trouverez beaucoup de traction sur les posts concernant l'apprentissage automatique, la génération de texte, l'automatisation, ChatGPT, et les LLM. Cela fait de ce subreddit une source d'information polyvalente dans le paysage de l'IA.

La communauté assiste les discussions constructives et convient aux débutants sans connaissances approfondies de l'IA. Les membres sont toujours prêts à fournir des réponses et à partager leurs deux cents. Voici un post qui va dans ce sens :

bonjour les amis ; excusez mon manque d'intelligence sur le sujet mais dernièrement j'ai utilisé "Poe" et c'est un très bon programme

_Ma question ; j'ai remarqué que la plupart des chatbots ont une coupure d'information à 2021. À l'aube de 2024, comment cela sera-t-il mis à jour ou modifié ? Ou est-ce que le chat "GTP-5" sortirait et serait mis à jour à 2023 par exemple. Existe-t-il un programme qui soit plus accessible aux données "en temps réel" ?

je m'excuse de poser des questions aussi basiques, mais lorsque l'on essaie de recevoir des informations sur les évènements actuels, la recherche de données en "temps réel" semble peu plausible

Message original lié

Via : Reddit Ce subreddit tourne autour de l'apprentissage automatique (ML), une branche de l'IA qui explore la façon dont les machines analysent et interprètent les données. Il est parfait pour ceux qui veulent en savoir plus sur le ML, obtenir des réponses éclairantes et discuter de projets, de réseaux neuronaux et de nouvelles tendances dans ce domaine.

Il existe certaines règles que vous devez connaître avant de rejoindre r/MachineLearning. Outre les règles standard, comme rédiger des messages clairs et complets et faire attention au ton employé (pas d'insultes ni d'attaques), ce subreddit a quelques règles supplémentaires. Par exemple, vous devez utiliser des fils de discussion distincts pour les questions relatives aux débutants et aux carrières.

De plus, chaque message doit être correctement étiqueté avec l'un des éléments suivants :

D: Discussion N: Nouvelles R: Recherche P: Projet

Les modérateurs supprimeront les messages non étiquetés.

Voici un exemple de message marqué d'un [$$$a] pour discussion :

j'ai accès à un seul GPU A100 de 80 Go et j'aimerais entraîner un LLM avec une architecture de type GPT à partir de zéro. Quelqu'un sait-il comment calculer la taille maximale d'un modèle ?

Message original lié Note: Ce subreddit a été temporairement Fermé au moment de la rédaction de cet article - si le statut est inchangé, vous pouvez explorer r/learnmachinelearning , un subreddit similaire bien que plus petit, comme alternative.

Via : Reddit Les invites sont utilisées pour donner des instructions aux chatbots et aux systèmes d'IA afin qu'ils fournissent les résultats et les réponses souhaités. Le subreddit r/Promptdesign est entièrement consacré aux discussions sur la création d'invites contextuelles pour diverses plateformes, notamment Bing IA, Dall-E et Stable Diffusion.

C'est également le lieu de partage d'articles et de théories concernant la conception d'invites, d'instructions ou la façon dont les modèles de langage interprètent généralement le sentiment derrière les mots.

Avec plus de 8 000 membres, il s'agit d'un subreddit relativement petit par rapport à d'autres sur notre liste. Mais la communauté est très active et utile. Le flux est rempli d'études fascinantes, et vous obtiendrez toujours des commentaires précieux pour les requêtes postées.

lorsque j'essaie de résumer un texte à l'aide de l'invite unique, je rencontre un problème où le résultat reste inchangé malgré la modification du paramètre de température. De plus, le résultat semble reproduire l'exemple fourni dans l'invite, instructions plutôt que de générer un résumé unique. L'exemple fourni dans l'invite, instructions, est destiné à servir de guide ou d'inspiration, et non à produire un résultat fixe. Comment puis-je travailler sur ce problème ?

Message original lié

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rAIGenArt.png r/AIGenArt /$$$img/

Via : Reddit Les subreddits sur l'IA ne doivent pas toujours être consacrés à l'actualité et aux développements ! Si vous appréciez l'art créé avec des outils d'IA, n'hésitez pas à rejoindre le subreddit décontracté r/AIGenArt ! 🎨

Cette communauté est une galerie d'œuvres d'art générées par l'IA. Faites-la défiler et explorez de magnifiques images sur les sujets les plus fous, de la nature et des animaux aux super-héros emblématiques.

Outre l'exploration d'images, vous pouvez demander des conseils pour améliorer votre travail de conception, mais il ne doit pas y avoir de publicité ou de vente. Vous trouverez parfois des tutoriels sur l'utilisation de différentes applications d'art IA sur le subreddit.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/raiArt-1400x1338.png r/aiArt /$$$img/

Via : Reddit r/aiArt est un autre subreddit dédié à l'art visuel et numérique généré par l'IA. Il compte 190 000+ membres, vous pourrez donc profiter de tas de contenus frais chaque jour et espérer un bon engagement pour vos posts.

Le subreddit suit un ensemble de règles bien définies, comme l'absence de NSFW, de deepfakes, de vente, de doxing et d'autopromotion. Si vous voulez poster, utilisez des flairs (étiquettes) pour garder le flux organisé et assurer une navigation facile. Ajoutez un flair pour afficher l'outil IA que vous avez utilisé pour générer votre art ou pour classer votre post comme une discussion ou une question.

Commencez à utiliser l'IA dans votre travail quotidien avec ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et plus encore

L'utilisation de l'IA peut être amusante, mais on hésite toujours sur l'outil d'IA à explorer.

Si vous souhaitez exploiter la puissance de l'intelligence artificielle à des fins de travail, ClickUp IA est la solution idéale ! C'est l'une des fonctionnalités les plus populaires de ClickUp un outil de première classe pour l'utilisation des gestion des tâches et des projets outil.

ClickUp IA est un outil génératif de gestion des tâches et des projets assistant d'écriture qui peut vous aider à élaborer des stratégies d'idées, à créer du contenu écrit pour différents cas d'utilisation et à vérifier le ton et la grammaire de textes existants. Il s'agit d'un générateur de contenu a été formé à différents rôles par des experts. Il aide d'optimiser les processus de travail qui prennent beaucoup de temps comme :

Brainstorming sur les campagnes marketing, les lieux d'évènements, etc.

Générer du texte pour les e-mails,les échéanciers de projets et les mémoires,les rapports de statut,les agendas des réunionset autres (tous mis en forme avec des en-têtes et des tableaux appropriés)

Création de questions de sondage intuitives

Générer des noms de fonctionnalités pour les produits

L'assistant IA travaille main dans la main avec Documents ClickUp la solution de gestion des connaissances de la plateforme, pour résumer des contenus longs tels que des documents de projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

**Voici une astuce pour une productivité maximale : $$$a Vous pouvez commander à l'IA de générer un GIF de résumé de fil de discussion éléments d'action et les sous-tâches des e-mails et des notes de réunion - vous n'avez pas besoin de perdre du temps à tout lire !

Grâce à sa polyvalence, ClickUp AI est un outil indispensable outil pour les freelances les petites entreprises et les Enterprise. Il peut être utile à tout le monde dans marketing , gestion de projet les ventes, l'assistance client et l'ingénierie.

Modèles d'invitations IA

Vous n'avez pas à vous soucier de la rédaction d'invites pour ClickUp IA, car il dispose de dizaines d'invites préconçues et personnalisables pour extraire des résultats spécifiques de l'outil.

Mais si vous avez besoin d'aide pour rédiger des invitations, pour des outils comme ChatGPT clickUp a une solution- Modèles d'invitations, instructions IA . Ces modèles vous mettent en place avec des invites sélectionnées par des experts qui vous aident à communiquer avec des outils d'IA générative et à obtenir les paramètres souhaités en un clin d'œil.

Tirez parti de conseils et de contenus pilotés par l'IA pour votre équipe en utilisant les modèles d'invites ClickUp ChatGPT

Vous pouvez trouver des modèles d'invites gratuits pour différentes intentions. Modifiez, enregistrez et partagez les invites, instructions avec votre équipe pour bénéficier de réponses cohérentes ! 🥰

Faites de ClickUp AI votre assistant IA attitré

ClickUp et son assistant basé sur l'IA vont révolutionner vos flux de travail et vous aider à atteindre les niveaux de productivité souhaités.

Que vous souhaitiez stimuler la collaboration au sein de l'équipe ou améliorer l'efficacité de l'organisation les entreprises peuvent naviguer en toute sérénité en en vous inscrivant à ClickUp aujourd'hui. Jouez avec son fonctionnalités de la gestion de projet et voyez comment tirer le meilleur parti de l'outil ! 🌻