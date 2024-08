10 Meilleures alternatives à BambooHR pour les équipes RH en 2024

Le service des ressources humaines est le pilier de l'entreprise. Il s'occupe de tâches essentielles telles que la sélection des candidats, l'intégration des employés, le suivi du temps, la gestion des performances et bien d'autres encore. Mais pour faire tout cela Terminé, les équipes RH modernes ont besoin de l'aide d'un logiciel RH sophistiqué.

BambooHR est depuis longtemps l'un des principaux logiciels de gestion des ressources humaines. Il est utilisé par des milliers de professionnels des ressources humaines dans le monde entier et est réputé pour sa capacité à créer une base de données centralisée pour le stockage et la gestion des informations relatives aux employés.

Mais ce n'est pas le logiciel RH qui convient à toutes les entreprises. Certaines alternatives à BambooHRa peuvent offrir de meilleurs prix, des capacités d'intégration plus robustes et une expérience plus fluide. Si vous avez cherché une alternative à BambooHR, vous voudrez explorer ces dix principaux concurrents de BambooHR.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à BambooHR ?

Lorsque vous commencez à chercher des solutions de rechange à BambooHR, il y a cinq choses que vous devez prendre en considération :

Interface conviviale : La qualité d'un logiciel de RH dépend de son interface utilisateur. Si le logiciel est complexe à utiliser ou s'il est difficile de trouver l'information dont vous avez besoin, il ne sera d'aucune utilité. Recherchez un logiciel doté d'une interface intuitive qui vous permette d'aller rapidement à l'essentiel et de vous plonger dans les détails par la suite

**Les alternatives à BambooHR peuvent offrir un système de suivi des candidats, des systèmes de gestion de la performance, des fonctions de paie, l'administration des avantages sociaux, etc. Certaines organisations peuvent n'avoir besoin que d'une ou deux de ces fonctions RH de base, et d'autres peuvent avoir besoin d'un ensemble de fonctionnalités encore plus sophistiquées. Sachez ce que vous attendez de votre logiciel de gestion des ressources humaines avant de commencer à chercher

Excellentes capacités d'intégration: Plus votre logiciel RH peut se connecter à d'autres applications et programmes de votre pile technologique, mieux c'est. Les intégrations peuvent aider à rationaliser les processus RH, y compris la communication avec les employés, la gestion des avantages sociaux ou l'exécution automatique de la paie

**Les logiciels de gestion des ressources humaines gèrent de nombreux processus complexes et sensibles, ce qui les rend rarement simples. Choisissez un logiciel qui offre des ressources de formation complètes et un service clientèle réactif afin que vous puissiez mettre en œuvre le nouveau logiciel en douceur dans vos processus RH de base

**La plupart des alternatives à BambooHR offrent une structure de prix échelonnée, ce qui signifie que vous payez généralement par employé. Cependant, avant de valider une plateforme logicielle, assurez-vous de comprendre le coût total du logiciel, y compris les frais d'abonnement, les coûts de mise en œuvre et tous les frais supplémentaires potentiels

Bon nombre des solutions de rechange à BambooHR figurant sur cette liste offrent une période d'essai gratuite. Profitez de ces offres pour vous familiariser avec le logiciel et voir s'il répond à vos besoins en matière de RH.

Les 10 meilleures alternatives à BambooHR à utiliser en 2024

Gardez la trace de vos nombreux éléments à faire dans le domaine des RH grâce à un flux de travail RH personnalisable dans ClickUp

C'est une plateforme de productivité. C'est une outil gratuit de gestion de projet . Et maintenant, c'est votre outil de référence logiciel de gestion des ressources humaines .

ClickUp vous permet de personnaliser votre environnement de travail avec des fonctionnalités robustes et des vues multiples pour créer un espace centralisé efficace pour tous vos besoins en RH. De plus, avec plus de 1 000 intégrations, vous pouvez automatiser de nombreux processus RH et doper votre liste à faire. Utilisez l'automatisation dans ClickUp pour déclencher des tâches, mettre à jour des statuts ou communiquer avec votre équipe.

Vous aurez également accès à de superbes modèles de gestion des ressources humaines. Commencez par le Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp RH pour vous aider à créer une liste de procédures opérationnelles standard efficaces pour votre organisation. Ensuite, consultez les modèles gratuits pour le traitement de la paie, la gestion de la performance, et plus encore. Utilisez-les pour que votre environnement de travail RH soit opérationnel en quelques minutes.

Du recrutement à la gestion des talents en passant par l'intégration, ClickUp a une solution pour tous vos besoins en matière de gestion des ressources humaines. Libérez votre l'équipe des ressources humaines pour gérer l'aspect humain des RH et laisser ClickUp s'occuper du reste.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp est personnalisé afin que vous puissiez créer des flux de travail personnalisés,des listes de tâcheset des champs spécifiques aux besoins de votre organisation en matière de ressources humaines

De superbes fonctionnalités de collaboration facilitent le travail des équipes, qu'il s'agisse de coordonner le processus de recrutement avec les managers d'équipes ou de travailler en partenariat avec les équipes sur des projets de recrutementgestion de la performance des employés* ClickUp facilite la gestion des documents et le partage des connaissances, de sorte que les équipes peuvent accéder aux informations dont elles ont besoin, tandis que les équipes RH peuvent conserver les données sensibles des employés en toute sécurité

Des modèles gratuits permettent aux équipes de gagner du temps lors de la mise en place de nouveaux processus, tels que la création d'un système de suivi du temps des candidats ou l'élaboration d'évaluations des performances

Le système évolutif permet de s'adapter facilement aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux grandes organisations

Les limites de ClickUp

ClickUp dispose d'une liste riche de fonctionnalités et de capacités, de sorte que les nouveaux utilisateurs peuvent trouver qu'il faut un certain temps pour apprendre tout ce qu'ils peuvent faire dans la plate-forme

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9,100+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (3,900+ commentaires)

2. Connecteam

Via Connecteam Connecteam est un plateforme de gestion des employés spécialement conçue pour les travailleurs sans bureau et à distance. Elle fournit des outils pour les tâches de gestion de la main-d'œuvre, y compris des outils de communication et des moyens de gérer la planification, la formation et plus encore.

Meilleures fonctionnalités de Connecteam

Facilite la communication avec les employés grâce à des fonctionnalités de discussion, de messagerie et d'annonce

Outils de création et de diffusion de matériel de formation pour les employés, rendant le processus de formation plus efficaceprocessus d'intégration plus facile

Création rapide de nouveaux formulaires et de checklists pour des tâches telles que les évaluations des employés, les inspections de sécurité, les systèmes de suivi des candidats ou d'autres processus RH

Limites de Connecteam

Certains des meilleurs outils RH de la plateforme ne sont disponibles que pour les paliers de paiement plus élevés, de sorte que les petites entreprises avec des budgets plus modestes peuvent le trouver limité

Prix de Connecteam

Forfait Business : 0 $

Plan de base : 35 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, puis 0,60 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

Avancé : 59 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, puis 1,80 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

Expert : 119 $/mois pour les 30 premiers utilisateurs, puis 3,60 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

G2 : 4.4/5 (40+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (310+ avis)

3. Zenefits

Via Zenefits Zenefits est une plateforme de gestion des ressources humaines basée sur le cloud qui propose des outils pour aider les entreprises à gérer leurs processus RH. Elle dispose d'une interface simple et conviviale et d'une application mobile primée qui permet aux employés d'accéder à leurs informations en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Zenefits

D'excellents outils pour l'administration des avantages sociaux, afin que vous puissiez facilement gérer des avantages tels que l'assurance maladie, les forfaits de retraite et d'autres avantages pour les employés

Des fonctionnalités de suivi du temps faciles à utiliser vous permettent de suivre les horaires des employés ainsi que les heures, les pauses et les heures supplémentaires, tout en vous connectant à vos services de paie

Zenefits est l'une des meilleures alternatives à BambooHR pour la gestion de la conformité, aidant les petites entreprises et les grandes organisations à rester conformes à diverses réglementations en matière de RH et de travail

Limites de Zenefits

Il faut parfois du temps (et des efforts) pour parvenir à joindre l'équipe du service client de la plateforme, si bien que vous risquez de devoir trouver des solutions de contournement à tous les problèmes que vous rencontrerez

Prix de Zenefits

Essentiel : 10 $/mois par employé

Croissance : 20 $/mois par employé

Zen : 33 $/mois par employé

G2 : 4/5 (450+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (810+ avis)

4. Ondulation

Via Ondulation Rippling est une plateforme basée sur le cloud avec une suite complète d'outils de gestion des RH et des employés. Rippling est une excellente alternative à BambooHR si vous souhaitez travailler sur la rationalisation des processus RH. Vous disposerez d'un endroit centralisé pour la paie, l'administration des avantages sociaux, les comptes d'épargne santé, le recrutement, la gestion de la performance, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Le traitement automatisé de la paie prend en charge des tâches complexes telles que le calcul des impôts, l'installation du dépôt direct et la conformité avec les réglementations en matière de paie

Simplifiéoutils d'intégration des employés pour vous aider dans les tâches administratives telles que l'envoi de documents et la gestion des tâches

Possibilité d'étendre les fonctions en incorporant ses fonctionnalités de gestion de l'informatique et de la sécurité, qui vous permettent d'appliquer des politiques de sécurité dans l'ensemble de votre organisation

Limites de l'ondulation

Toutes les fonctionnalités de la plateforme RH ne sont pas disponibles sur mobile, de sorte que les administrateurs et les employés peuvent se retrouver dans la nécessité d'un ordinateur de bureau pour tirer le meilleur parti de la plateforme

Prix de Rippling

Contact pour des informations sur les prix

G2 : 4.8/5 (2,100+ reviews)

Capterra : 4.9/5 (2 900+ commentaires)

5. Paypro

Via Paypro Paypro promet d'être la seule plateforme de gestion des ressources humaines dont vous aurez besoin, de l'embauche à la retraite de votre personnel.

Cette plateforme basée sur le cloud offre des services de paie, de gestion de la performance, Paramètres d'objectifs RH des outils d'administration des avantages sociaux et de suivi du temps. De plus, son équipe d'experts en implémentation peut faire en sorte que le département RH de votre organisation soit rapidement opérationnel sur la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Paypro

Une équipe d'experts en mise en œuvre peut faire le gros du travail pour que votre équipe RH soit opérationnelle sur le système

Une gestion complète des effectifs peut prendre en charge tous les aspects de la gestion de votre équipe, y compris des fonctionnalités avancées pour aider à contrôler les coûts de main-d'œuvre et à améliorer la productivité

Élimination des flux de travail redondants grâce à une base de données unique pour toutes les données relatives aux employés, y compris le suivi du temps, la gestion de la rémunération, l'administration des avantages sociaux, etc

Limites de Paypro

Les rapports peuvent être lourds et trop compliqués. Il se peut donc que vous deviez procéder par essais et erreurs pour obtenir les informations dont vous avez besoin

Prix de Paypro

Contact pour des informations sur les prix

G2 : 4.9/5 (70+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (10+ avis)

6. A savoir

Via A savoir Namely est une plateforme de paie et de ressources humaines basée sur le cloud et destinée aux petites et moyennes entreprises. Connue pour son interface conviviale, Namely offre une solution complète pour la gestion des RH, des avantages sociaux et de la rémunération le suivi des candidats .

Il fournit également une plateforme facile à utiliser qui fait du libre-service pour les employés un jeu d'enfant.

Les meilleures fonctionnalités de Namely

D'excellentes fonctionnalités en libre-service permettent aux employés d'accéder à leurs informations RH et de les gérer sans que la direction ne soit accaparée par des tâches administratives

Les outils de gestion des talents facilitent la gestion des évaluations des performances et du développement des employés afin de favoriser la croissance des talents au sein de l'organisation

Gestion facile des avantages sociaux pour que votre organisation puisse gérer efficacement tout, de l'assurance maladie aux forfaits de retraite

Limites de Namely

L'assistance client peut être difficile à contacter, ce qui oblige les utilisateurs à résoudre les problèmes par eux-mêmes

Prix de Namely

Contact pour des informations sur les prix

Évaluations et critiques de Namely

G2 : 3.9/5 (300+ avis)

Capterra : 4.2/5 (420+ avis)

7. Justworks

Via Travaux d'intérêt général Justworks est un logiciel de gestion des ressources humaines tout-en-un destiné aux petites et moyennes entreprises. L'interface est intuitive et offre un intervalle d'outils permettant de rationaliser les processus RH, tant pour les employeurs que pour les employés.

Il est idéal pour ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies en matière de ressources humaines, car une assistance 24/7 est disponible pour vous guider en cas de problème.

Les meilleures fonctionnalités de Justworks

Un excellent service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec de vrais humains qui fournissent des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le paramétrage de votre entreprise sur Justworks

Les employés peuvent accéder à leurs informations RH et les gérer grâce à un tableau de bord facile à utiliser, ce qui simplifie la recherche de données ou la soumission de formulaires

Les outils d'intégration facilitent l'embauche de nouveaux employés, en les guidant tout au long du processus de soumission des informations relatives au dépôt direct, en passant en revue les politiques de l'entreprise, et bien d'autres choses encore

Limites de Justworks

Pas d'application mobile disponible, ce qui limite l'accès des administrateurs et des employés en déplacement

Prix de Justworks

Basic : 59 $/mois par employé

Plus : 99 $/mois par employé

G2 : 4.6/5 (430+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (190+ commentaires)

8. Gusto

Via Gusto Gusto est une plateforme en ligne qui simplifie tous les aspects de la gestion du capital humain et de la paie pour les entreprises. Il s'agit d'une plateforme conviviale offrant de nombreuses capacités d'intégration pour rationaliser les flux de travail associés à la gestion des employés. Avec une sélection intéressante d'outils RH pour le prix, c'est une bonne option pour les petites entreprises.

Gusto meilleures fonctionnalités

Un processus de paie simplifié et automatisé permet d'éviter les calculs approximatifs et de décharger votre entreprise d'une grande partie des tâches administratives

D'excellents outils de conformité aident les organisations à rester à jour avec les réglementations en constante évolution, de sorte que vous pouvez gérer sans effort les données des employés tout en répondant aux exigences légales

Gusto agit comme un courtier en avantages sociaux, aidant les organisations à entrer en contact avec des forfaits d'assurance maladie abordables pour les employés

Les limites de Gusto

Il n'y a pas d'essai gratuit, vous devez donc payer avant de pouvoir tester les fonctionnalités

Prix de Gusto

Simple : 40 $/mois plus 6 $/mois par personne

Plus : 80 $/mois plus 12 $/mois par personne

Premium : Contacter pour obtenir des informations sur les tarifs

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (3,800+ commentaires)

9. PerformYard

Via PerformYard PerformYard se concentre sur la gestion des performances, en créant un hub centralisé pour créer une culture de haute performance au sein de votre organisation. Grâce à une interface simple, les équipes RH peuvent utiliser PerformYard pour paramétrer les indicateurs clés de performance (KPI) des RH , des outils de retour d'information sur les employés ou des évaluations des performances pour favoriser la croissance et le développement de l'équipe.

PerformYard meilleures fonctionnalités

Personnalisez les évaluations de performance pour créer des évaluations qui s'alignent sur les objectifs et les valeurs de votre organisation

Les outils de rétroaction continue créent des boucles de rétroaction permanente afin qu'il y ait une communication régulière entre les employés et la direction sur les performances et les objectifs

D'excellentes fonctionnalités d'analyse et de rapports peuvent vous donner un aperçu précieux des tendances en matière de performance et vous aider à identifier les forces et les faiblesses au sein de l'organisation

Limites de PerformYard

Les rapports ne sont pas intuitifs, les managers peuvent donc avoir besoin d'une assistance supplémentaire pour trouver les informations dont ils ont besoin

Il manque certaines fonctionnalités avancées que l'on trouve dans d'autres plateformes RH, comme les outils de paie ou la gestion des avantages sociaux

Prix de PerformYard

Gestion de la performance : 5 à 10 $ par personne et par mois, facturé annuellement

Engagement des employés : 1 à 3 $ supplémentaires par personne et par mois

Evaluations et critiques de PerformYard

G2 : 4.8/5 (750+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (80+ avis)

10. Zoho People

Via Les gens de Zoho Si vous avez besoin d'outils de ressources humaines sophistiqués pour une grande organisation, vous devriez jeter un coup d'œil à Zoho People. Cette solution de gestion des ressources humaines basée sur le cloud logiciel de gestion des ressources humaines en nuage offre un très large intervalle d'outils et de fonctionnalités.

Zoho People crée une plateforme centrale pour gérer tous les aspects de l'information sur les employés, des fonctionnalités de suivi des présences à la gestion des performances.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho People

Hautement personnalisable pour vous permettre de créer et d'adapter des formulaires et des flux de travail spécifiques à votre processus RH interne, du processus d'intégration à l'administration quotidienne

Le portail intuitif en libre-service permet aux employés d'accéder à leurs informations personnelles et de les mettre à jour, d'afficher les bulletins de paie et de demander des congés. L'engagement des employés est plus fort et les tâches administratives pour le manager et l'équipe RH sont réduites

D'excellentes fonctionnalités de rapports peuvent donner aux équipes de direction un aperçu des tendances de la main-d'œuvre, des indicateurs de performance et d'autres données RH critiques afin de prendre de meilleures décisions basées sur les données pour l'organisation

Limites de Zoho People

L'interface n'est pas toujours intuitive, ce qui oblige les utilisateurs à faire appel à l'assistance client et aux ressources de formation au début

Prix de Zoho People

Free pour cinq utilisateurs

Essentiel RH : 1 $/employé facturé mensuellement

Professionnel : 2 $/employé facturé mensuellement

Premium : 3 $/employé facturé mensuellement

Enterprise : 5 $/employé facturé mensuellement

People Plus : 8 $/employé facturé mensuellement

G2 : 4.4/5 (280+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (230+ commentaires)

Trouvez la meilleure alternative à BambooHR pour votre organisation chez ClickUp

Des opérations RH efficaces ont un impact positif sur l'ensemble de l'organisation. Elles conduisent à une plus grande satisfaction des employés, au bon fonctionnement des services d'avantages sociaux et à un environnement de travail plus heureux. Cela favorise la fidélisation des employés et contribue à améliorer les résultats de l'organisation.

Les bons outils RH peuvent vous aider à y parvenir. Les meilleures alternatives à BambooHR vous offrent des fonctionnalités clés pour aider à réduire la charge de travail des administrateurs, rationaliser la gestion des personnes et créer une meilleure expérience pour les employés.

Si vous cherchez des solutions de rechange à BambooHR, essayez ClickUp, une option polyvalente qui peut répondre aux besoins des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes organisations.

Connu principalement comme un outil de gestion de projet, ClickUp offre également une suite complète de fonctionnalités de gestion des ressources humaines. En utilisant ClickUp, vous pouvez simplifier vos processus RH et améliorer la communication avec vos employés.

ClickUp propose des environnements de travail personnalisables, plus de 1 000 intégrations et de nombreuses fonctionnalités d'automatisation. Vous pouvez centraliser vos besoins en ressources humaines, du recrutement au coaching et plus encore, avec des solutions et des modèles pour chaque aspect de la gestion des ressources humaines.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour doter votre équipe RH d'un système de gestion plus efficace et plus performant.