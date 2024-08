10 meilleurs CRM pour le secteur bancaire en 2024

Le secteur bancaire est devenu de plus en plus compétitif et les attentes des clients sont élevées. Vous avez besoin d'une solution qui permette de suivre les interactions avec les clients et d'aider les équipes en contact avec la clientèle à fournir de meilleurs services.

La solution réside dans la mise en place d'un système de gestion de la relation client adapté au secteur bancaire. Une solution de gestion de la relation client (CRM) pour le secteur bancaire permet de gérer et de suivre les communications avec les clients afin de fournir un meilleur service à la clientèle, personnalisé.

Grâce à ces informations, les équipes chargées du marketing, des ventes et de la gestion des relations avec les clients transfèrent les éléments directement dans le flux de travail de la gestion de la relation client. Ces équipes savent où localiser les ressources et passer aux étapes suivantes.

Le logiciel de CRM bancaire anticipe les besoins et les préférences des clients afin de leur fournir les bons produits, ce qui améliore leur satisfaction. Il en résulte des relations à long terme et des revenus récurrents de la part des clients.

Nous avons dressé une liste des solutions de CRM pour le secteur bancaire en fonction de leurs caractéristiques, de leurs limites et de leur prix, afin de vous aider à faire le bon choix.

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client pour le secteur bancaire ?

Voici les principales caractéristiques à rechercher pour trouver la bonne solution de CRM bancaire qui vous aidera à dépasser les attentes de vos clients.

Gestion des données: Choisissez une solution de gestion de la relation client qui vous permet de stocker et d'analyser les contacts, les clients et les transactions pour vous aider à suivre leur progression dans le pipeline de vente

Choisissez une solution de gestion de la relation client qui vous permet de stocker et d'analyser les contacts, les clients et les transactions pour vous aider à suivre leur progression dans le pipeline de vente Sécurité : vérifiez les certifications de sécurité et les fonctionnalités telles que le cryptage, le contrôle d'accès et les mises à jour régulières de la sécurité dans la solution de gestion de la relation clientlogiciel de CRM bancaire* Accès mobile: Si vos clients utilisent vos services sur leurs smartphones, vos commerciaux devraient également être en mesure de maintenir les relations avec les clients en déplacement

Accès mobile: Si vos clients utilisent vos services sur leurs smartphones, vos commerciaux devraient également être en mesure de maintenir les relations avec les clients en déplacement L'analyse : Les données clients n'ont de sens que si vous pouvez en extraire des informations. Optez pour un logiciel de CRM avec des tableaux de bord intégrés pour visualiser toutes les données clients en un seul endroit

Les données clients n'ont de sens que si vous pouvez en extraire des informations. Optez pour un logiciel de CRM avec des tableaux de bord intégrés pour visualiser toutes les données clients en un seul endroit **Personnalisation : il n'y a pas deux banques identiques. Il n'y a pas deux banques identiquesSystème CRM pour la gestion financière devrait permettre des personnalisations pour suivre vos objectifs financiers, gérer vos comptes et calculer vos bénéfices

Formation et assistance: La mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client prend du temps. Lors de la mise en œuvre de solutions de banque en ligne, vous devez avoir accès à l'équipe d'assistance et d'intégration du CRM afin d'aider vos équipes internes à mettre en œuvre le système Flux de travail CRM chaque fois qu'elles sont bloquées

La mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client prend du temps. Lors de la mise en œuvre de solutions de banque en ligne, vous devez avoir accès à l'équipe d'assistance et d'intégration du CRM afin d'aider vos équipes internes à mettre en œuvre le système Flux de travail CRM chaque fois qu'elles sont bloquées **Choisissez le CRM bancaire qui s'intègre à votre stack technologique existant et qui permet le flux de données entre les sources d'affaires. Cela inclut les outils de marketing pour la segmentation des clients, les outils d'automatisation du marketing, les autres logiciels bancaires,logiciel de fidélisation de la clientèleet les plateformes de gestion de projet

Les 10 meilleurs logiciels de CRM pour le secteur bancaire à utiliser en 2024

Examinons les 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour le secteur bancaire qui ont été retenus dans la liste.

1. ClickUp

Découvrez ClickUp pour gérer vos projets bancaires avec la puissance de l'IA, plus de 15 vues et l'automatisation des tâches

ClickUp permet aux équipes de vente des banques et des institutions financières de gérer les relations avec les clients en un seul endroit. Le CRM bancaire tout-en-un aide les commerciaux à comprendre les relations avec les clients en une seule fois en suivant les comptes sous la forme d'une liste, d'un tableau Kanban et d'un tableau.

Les fonctionnalités de ClickUp Systèmes CRM rationalisent les processus de service à la clientèle dans les services bancaires en éliminant les cloisonnements entre départements. Grâce à une visibilité complète du parcours du client, les équipes travaillent ensemble et planifient des campagnes de marketing multicanal campagnes de marketing multicanal afin d'améliorer la fidélisation des clients et les interactions avec eux.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Bénéficier d'une liberté totale pour personnaliser votre Stratégie CRM en fonction des performances de votre campagne de marketing. En outre, combinez CRM et gestion de projet en un seul endroit pour obtenir les meilleurs résultats.

ClickUp meilleures caractéristiques

Utiliser le Modèle CRM pour collecter les contacts des clients et les données connexes dans un format structuré et recueillir des informations exploitables pour les futurs efforts de marketing

Centraliser les contacts avec les clients à partir du hub d'email. Collaborez sur des affaires, envoyez des mises à jour de compte aux clients ou lancez une campagne de marketing en un seul endroit

Ajoutez des liens entre les tâches et les documents pour suivre tous les travaux liés au processus de vente

Définissez facilement et rapidement les dates de début et d'échéance d'une tâche ou utilisez des paramètres conditionnels pour que les dates se répètent ou pour créer une nouvelle tâche après l'achèvement

Configurez des rappels et des suivis pour automatiser les tâches répétitives, comme l'envoi d'un formulaire d'enquête après que le client ait pris contact avec le représentant du support

Optimiser les flux de travail des clients grâce à l'automatisation, notamment en déclenchant des mises à jour d'état en fonction de l'activité et en attribuant des tâches en fonction de chaque étape du pipeline

Rationaliser le processus d'accueil des clients dans les organisations commerciales à l'aide de formulaires préconstruits alimentés par une logique conditionnelle

Utilisez les documents ClickUp pour créer des propositions, des wikis,modèles de proposition de budgetdes courriels de conférence et des formulaires d'enquête

ClickUp AI permet aux équipes de vente d'être plus confiantes dans leurs communications en corrigeant, en raccourcissant ou en rédigeant des courriels

Créez des rapports personnalisés avec des vues de haut niveau sur les indicateurs critiques du secteur bancaire tels que la valeur de la durée de vie des clients, la taille moyenne des contrats et les revenus récurrents, et visualisez tous ces éléments sur des tableaux de bord visuellement attrayants

100+ intégrations avec des outils d'automatisation du marketing, des plateformes de prévision des ventes, le support client,logiciel de suivi des clientsdes logiciels de comptabilité et des solutions logicielles juridiques

Limites de ClickUp

Les fonctions de reporting et d'analyse pourraient être améliorées

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours Plan :::::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::::: : illimité Plan : 7 $ par mois et par membre

: 7 $ par mois et par membre Plan d'affaires Plan : 12 $ par mois par membre

: 12 $ par mois par membre Business Plus Plan : 19 $ par mois par membre

: 19 $ par mois par membre Entreprise Plan : Tarification personnalisée

2. Salesforce - Financial Service Cloud

via Salesforce Le nuage de services financiers Salesforce est un logiciel de gestion des relations avec la clientèle bancaire qui fournit une vue à 360 degrés des clients en consolidant les données des clients à partir de différents points de contact. Ces informations sont essentielles dans le secteur bancaire pour anticiper les produits dont ils auront probablement besoin, leurs préférences et leurs interactions passées avec différentes équipes afin d'améliorer la fidélisation des clients.

Dans un secteur axé sur le client comme la banque, différentes équipes, notamment celles chargées des prêts, des assurances, de la gestion des actifs et du service clientèle, utilisent les systèmes CRM Salesforce pour prendre des décisions fondées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de Financial Service Cloud

Engager de manière proactive les assurés lors d'événements importants tels que l'achat d'une maison

Unifier l'expérience client à travers les canaux et les zones géographiques pour les entreprises commerciales et les particuliers

Intégrer les données des systèmes bancaires, de la planification financière, de la gestion de portefeuille et d'autres plates-formes qui soutiennent votre front-to-back office

Limites de Financial Service Cloud

Relativement coûteux pour les petites et moyennes banques

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

La mise en œuvre nécessite l'aide de l'équipe technique

Prix du Financial Service Cloud

Tarification personnalisée

Financial Service Cloud ratings and reviews

G2: 4.2/5 (89 commentaires)

4.2/5 (89 commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

3. Lundi.com

via Lundi Monday est une solution de gestion de la relation client (CRM) qui fonctionne comme une plateforme unique pour gestion de projet et la gestion des prospects et des contacts.

Donnez à votre équipe les moyens de revoir les budgets des projets et classer les prospects par ordre de priorité à l'aide de la fonction d'évaluation des prospects. Configurez des rappels automatiques pour envoyer des courriels de suivi et personnalisez les tableaux Kanban en ajoutant des colonnes pour surveiller les clients, les produits et les coûts en une seule fois.

Monday.com meilleures caractéristiques

Obtenez des informations sur les mesures relatives aux clients à partir du tableau de bord

Recueillir des commentaires pour anticiper les besoins des clients à l'aide de formulaires et d'enquêtes

Gérez les prospects dans le cadre de vos activités d'avant-vente et gardez le contrôle sur le recouvrement de vos clients dans la phase d'après-vente, le tout en un seul endroit

Intégrez plus de 200 outils dans votre pile technologique et simplifiez la collaboration entre les services

Limitations de Monday.com

Parfois, le tableau prend plus de temps que nécessaire pour s'afficher à l'écran

Certains clients rencontrent des problèmes d'automatisation

Prix de Monday.com

Basic CRM: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur CRM standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Pro CRM: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur CRM Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (709 commentaires)

4.6/5 (709 commentaires) Capterra : 4.8/5 (380 critiques)

4. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics est l'une des solutions CRM qui utilise son IA-Microsoft Sales CoPilot pour réduire le temps consacré par l'équipe de vente aux tâches répétitives et lui permettre de se concentrer davantage sur la conclusion de contrats.

Une caractéristique intéressante de cette solution Exemple de logiciel CRM est qu'il utilise les données du logiciel de CRM bancaire pour rédiger des courriels contextuels à l'intention des clients et résumer les réunions. Des fonctionnalités telles que les modèles d'évaluation de l'IA, les résumés automatisés des prospects et les visualisations de données aident à dépasser les attentes des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics

Synchronisation automatique des données entre Microsoft Dynamics Sales et les autres applications Microsoft

Notifications automatisées sur l'engagement des clients et les échéances à venir

Créez des séquences d'actions commerciales pour votre équipe et guidez-les vers le succès

Obtenez des conseils, des informations et des suggestions de réponses aux besoins et aux questions des clients pendant les appels

Limitations de Microsoft Dynamics

L'interface utilisateur et les fonctions de reporting doivent être améliorées

Difficultés de mise en œuvre avec une assistance entièrement informatisée

Prix de Microsoft Dynamics

Professionnel: $65/utilisateur/mois

$65/utilisateur/mois Entreprise: $95/utilisateur/mois

$95/utilisateur/mois Premium: $135/utilisateur/mois

Microsoft Sales CoPilot fait partie des plans Enterprise et Premium. Les utilisateurs de l'offre Professional peuvent bénéficier d'un supplément de 40 $/utilisateur/mois

Microsoft Dynamics ratings and reviews

G2: 3.8/5 (1 577 commentaires)

3.8/5 (1 577 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Oracle Sales

via Oracle Sales Oracle Sales est une suite de solutions CRM pour les banques permettant d'acquérir des données complètes sur les clients et de partager des recommandations intelligentes pour des campagnes marketing personnalisées, tout en assurant le suivi et l'évaluation de la performance des clients la gestion des budgets de projets .

L'automatisation des ventes permet aux représentants de passer plus de temps à entretenir les relations avec les clients qu'à mettre à jour les données dans le système de gestion de la relation client. De plus, le système CRM vérifie automatiquement les adresses et les numéros de téléphone des clients et surveille activement la duplication des données pour le compte des équipes de vente.

Mettez en place des concours, des objectifs et des tableaux de bord d'équipe pour la gestion des performances commerciales afin d'analyser les performances de l'équipe et les domaines à améliorer.

Les meilleures caractéristiques d'Oracle Sales

Personnalisez les stratégies de marketing, améliorez les collaborations et exécutez des scénarios de simulation pour répondre aux attentes des clients

Générer des prévisions précises et des prédictions statistiques basées sur vos données CRM

Rassemblez des informations pertinentes sur les clients en utilisant les engagements passés et présentez les données à votre équipe commerciale sous la forme d'un contenu de type newsfeed

Limites d'Oracle Sales

Confusion et lenteur pour certains utilisateurs

La configuration du logiciel nécessite une expertise technique

Prix de vente d'Oracle

Tarification personnalisée

G2: 4/5 (120 commentaires)

4/5 (120 commentaires) Capterra: 4.3/5 (62 commentaires)

6. Engagebay

via EngageBay Engagebay est un mélange de CRM, d'automatisation des ventes, de logiciel de helpdesk et de support par chat. Les parties CRM et automatisation enregistrent un nombre illimité de contacts et mettent en place des processus en mode automatique. Le service d'assistance et le chat permettent de résoudre les problèmes de service à la clientèle, car la satisfaction des clients est essentielle pour répondre à leurs attentes dans le secteur bancaire.

Les systèmes CRM modernes vous aident à visualiser de manière exhaustive les interactions avec les clients, à suivre automatiquement les mises à jour des clients et à partager des informations approfondies sur les opportunités de vente croisée et de vente incitative. Les équipes du service clientèle et des ventes passent des appels téléphoniques directement à partir du système et sauvegardent l'enregistrement de l'appel pour référence ultérieure.

Les meilleures caractéristiques d'Engagebay

Créez des pipelines de vente pour différentes catégories de produits, zones géographiques et paramètres personnalisés

Lancer des campagnes ABM pour un groupe de comptes clients

La vue en liste utilise une représentation graphique pour afficher les opportunités futures, et la vue en étapes vous permet de faire glisser et de déposer les affaires CRM entre les étapes

Limitations d'Enagagebay

Les clients ont des problèmes d'intégration

Limitation des modèles d'e-mails prédéfinis

Prix d'Enagagebay

**Gratuit

Basic : 11,04 $/utilisateur/mois

: 11,04 $/utilisateur/mois **Croissance : 42,49 $/utilisateur/mois

Pro: $67.99/utilisateur/mois

G2: 4.6/5 (212 commentaires)

4.6/5 (212 commentaires) Capterra: 4.6/5 (587 commentaires)

7. CRMNEXT

via CRMNEXT CRMNEXT est un CRM de gestion de la relation client spécialement conçu pour les banques et les institutions financières.

Avec de nombreuses équipes impliquées dans les processus commerciaux, y compris les ventes, le marketing, le support client et la gestion des relations, les silos de données ne font qu'ajouter à l'inefficacité. Les solutions CRM offrent une visibilité sur ce qui se passe tout au long du parcours du client, depuis le personnel de première ligne dans une agence bancaire locale jusqu'à la direction.

Par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle demande de prêt, les informations sur le client sont partagées avec l'agent de crédit presque instantanément. Le responsable de la gestion des relations recommande des produits personnalisés et des opportunités de vente incitative dès le début. La direction de l'entreprise vérifie si la recommandation se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires des nouveaux utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de CRMNEXT

Des parcours guidés pour une ouverture de compte plus rapide

Intégration du CRM bancaire avec des bases de données externes telles que SQL et Oracle ou avec l'API REST

Des protections intégrées améliorent la gouvernance des données et réduisent les risques de saisie de données incorrectes

Limites de CRMNEXT

Nombreux bogues dans le système

Les clients sont confrontés à la lenteur du système lorsque la bande passante augmente

Prix de CRMNEXT

Tarification personnalisée

CRMNEXT ratings and reviews

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Creatio

via Création Creatio est une solution de CRM bancaire sans code qui combine le marketing, les ventes et le service à la clientèle. Toutes les équipes bénéficient d'une visibilité sur les profils des clients tout au long de leur parcours. Les équipes marketing mènent des campagnes de marketing à l'aide de données en temps réel provenant du CRM bancaire. Le programme automatisé complet de primes de fidélité améliore la fidélisation des clients.

Automatisez le cycle de vos prospects pour les capturer, les qualifier, les distribuer, les traiter et les transférer. Les équipes de vente utilisent ce logiciel de CRM bancaire pour créer des tableaux de bord de productivité personnels.

Creatio meilleures caractéristiques

Coordonnégestion des tâches avec intégration du courrier électronique et du calendrier

Recommandations intelligentes de la meilleure action suivante (NBA), playbooks de vente et chemins de décision pour une plus grande efficacité des ventes

Outil de vente sur le terrain pour établir les priorités, assurer le service et exécuter les visites sur le terrain

Limitations de Creatio

Options limitées d'applications sur la place de marché Creatio

Interface utilisateur obsolète

Prix de Creatio

Croissance : 25$/utilisateur/mois

: 25$/utilisateur/mois Entreprise : 55$/utilisateur/mois

: 55$/utilisateur/mois illimité : 85$/utilisateur/mois

Cette tarification ne concerne que la plateforme. Il y a des prix supplémentaires pour chaque produit. Par exemple, la fonction de vente coûte 15$/utilisateur/mois

G2 : 4.6/5 (240 commentaires)

: 4.6/5 (240 commentaires) Capterra : 4.8/5 (109 commentaires)

9. Maximizer

via Maximiseur La solution CRM Maximizer est conçue pour permettre aux responsables des ventes du secteur bancaire d'accéder à des données pertinentes et propres afin d'obtenir des informations exploitables. La combinaison de connaissances tribales et d'informations fondées sur des données est un excellent moyen d'améliorer l'expérience des clients.

Les responsables des ventes utilisent le CRM bancaire de Maximizer de deux façons : premièrement, pour visualiser les performances des représentants des ventes et, deuxièmement, pour recevoir des alertes en temps réel sur les nouveaux prospects, les nouvelles pistes et les nouvelles affaires.

Un système automatisé identifie les opportunités de renouvellement en fonction du comportement du client et rationalise le processus en consolidant les informations relatives au cycle de vie du client.

Maximizer meilleures caractéristiques

Stockage des données clients et enregistrement des notes clients sur la même interface pour un accès rapide

Modèles d'e-mails professionnels prédéfinis pour que les commerciaux puissent communiquer clairement

Recommandations en temps réel de l'IA et un playbook personnalisé avec des stratégies de vente adaptées à vos clients bancaires

Limitations de Maximizer

Les nombreuses fonctionnalités sont intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

L'interface n'est pas adaptée aux mobiles

Prix de Maximizer

Édition de base : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Édition leader des ventes : Tarification personnalisée

G2: 39/5 (461 commentaires)

39/5 (461 commentaires) Capterra: 4.1/5 (349 commentaires)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM Le logiciel de CRM bancaire convivial Zoho est une source unique de vérité pour la gestion des prospects, des contrats et des comptes.

Les banques et les institutions financières automatisent la génération de prospects à partir de multiples plateformes comme les sites Web, les chats, les médias sociaux et les salons professionnels. Pour aller plus loin, l'évaluation des prospects au cours du processus de vente permet de s'assurer que le prospect est assigné au bon vendeur.

Vous bénéficiez d'une visibilité totale sur le pipeline des affaires et un moteur d'analyse robuste analyse les affaires pour en tirer des enseignements. Configurez des flux de travail qui se déclenchent en fonction d'événements prédéfinis afin d'améliorer la productivité de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Visualisation des prospects et des opportunités et collaboration avec l'équipe de vente à partir de téléphones mobiles

Modèles de courriel illimités pour synchroniser les ventes et l'automatisation des courriels

Collaborez avec vos partenaires et partagez vos connaissances grâce au portail des partenaires

Limitations de Zoho CRM

La fonction de rapport a besoin d'être améliorée

Les utilisateurs se plaignent de problèmes de support client

Prix de Zoho CRM

Standard: $14/utilisateur/mois

$14/utilisateur/mois Professionnel: 23$/utilisateur/mois

23$/utilisateur/mois Entreprise: 40$/utilisateur/mois

40$/utilisateur/mois Ultimate: 52$/utilisateur/mois

G2 : 4/5 (2 502 commentaires)

: 4/5 (2 502 commentaires) Capterra: 4.3/5 (6,533 reviews)

Le meilleur logiciel de CRM bancaire permet d'aligner les équipes, d'améliorer la fidélisation des clients et de générer des revenus récurrents

Un CRM robuste dans le secteur bancaire présente des avantages considérables, tels que l'amélioration de la fidélisation des clients et de l'expérience globale, des équipes plus productives et des revenus prévisibles.

Les CRM bancaires servent de multiples objectifs dans l'ensemble de l'organisation. Ils permettent d'élaborer une stratégie de marketing autour des produits dont les clients ont besoin et d'améliorer la qualité des services offerts modèles de plans de communication pour rationaliser votre stratégie de communication d'entreprise.

Les équipes ont accès aux informations pertinentes sur les clients. Tout le monde est aligné sur la gestion de la relation client dans le processus de vente.

Si vous débutez, recherchez un système de gestion de la relation client convivial qui centralise les informations sur les clients pour toutes les équipes impliquées dans la gestion des prospects et la satisfaction des clients.

Voici la meilleure recommandation pour vous.

ClickUp est un logiciel de CRM flexible et facile à utiliser qui donne à chacun une visibilité complète sur les relations avec les clients. L'espace de travail stimule la collaboration interfonctionnelle en permettant aux équipes d'accéder à des informations pertinentes pour conclure des marchés ou envoyer des communications marketing.

Des fonctionnalités avancées telles que les liens entre les tâches, les rappels automatiques, l'assistant alimenté par l'IA et plus de 1000 intégrations font de ClickUp le meilleur logiciel de CRM bancaire.

S'inscrire pour un essai gratuit de ClickUp .