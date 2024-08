10 meilleures alternatives à Elasticsearch en 2024

L'organisation des données au sein de votre entreprise est souvent un véritable casse-tête. Et trouver les informations que vous recherchez revient à trouver une aiguille dans une botte de foin d'entreprise. 🤔

Les plateformes de recherche et d'analyse, comme Elasticsearch, rendent la recherche d'informations beaucoup plus facile à gérer. Elasticsearch transforme la base de données de votre entreprise en un moteur de recherche afin que les personnes puissent facilement trouver des informations en quelques secondes (au lieu de passer des heures, des jours ou des semaines à fouiller dans les dossiers de l'entreprise).

Si l'un des objectifs de votre entreprise est de trouver un meilleur moyen de rechercher et d'analyser des données, continuez à lire. Ci-dessous, nous plongeons dans les dix meilleures alternatives Elasticsearch pour naviguer facilement dans les informations de l'entreprise. 🤩

Qu'est-ce qu'un Elasticsearch?

Elasticsearch est une plateforme de recherche open-source distribuée et RESTful qui permet aux utilisateurs de rechercher et de trouver des informations. À l'instar d'un moteur de recherche - pensez à Google ou à Microsoft Bing - Elasticsearch permet aux utilisateurs d'enregistrer, de stocker, de rechercher et d'analyser de grandes quantités de données en très peu de temps.

Mon travail consiste à indexer des données apparemment sans rapport entre elles et provenant de différents emplacements. Ensuite, un utilisateur tape une requête de recherche et Elasticsearch trouve les informations pertinentes en temps réel.

La plateforme de recherche d'entreprise passe au crible pratiquement tous les types de données, y compris les documents, les e-mails, les produits, les nombres et même les emplacements géographiques.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Elasticsearch ? ?

La bonne alternative à Elasticsearch doit vous permettre de rechercher, d'analyser, d'ingérer et d'analyser des données visualiser tous les types de données . Si vous cherchez une plateforme pour remplacer Elasticsearch, choisissez-en une qui présente les fonctions de la liste ci-dessous.

**Le bon moteur de recherche et la bonne plateforme d'analyse de recherche doivent vous permettre de filtrer plusieurs types de données, y compris textuelles, numériques et géospatiales

**La bonne plateforme ne doit pas se contenter d'afficher les résultats d'une requête de recherche. Elle doit au contraire permettre l'agrégation de données et la création de tableaux de borddes rapports visuels afin que vous puissiez mieux comprendre et interpréter les données

Résultats de recherche rapides: La bonne alternative Elasticsearch filtrera les sources de données en temps réel, fournissant des résultats de recherche précis en quelques secondes

La bonne alternative Elasticsearch filtrera les sources de données en temps réel, fournissant des résultats de recherche précis en quelques secondes Recherche alimentée par l'IA: Les moteurs de recherche et les plateformes de moteurs d'analyse les plus puissants exécutent des algorithmes utilisant l'apprentissage automatique

Les moteurs de recherche et les plateformes de moteurs d'analyse les plus puissants exécutent des algorithmes utilisant l'apprentissage automatique Open API: Elasticsearch est devenu populaire pour la première fois en 2010 en tant que plateforme de moteur de recherche gratuite et open-source. De nombreuses entreprises et développeurs apprécient la liberté qu'offre une API ouverte, comme la possibilité de personnaliser une solution pour l'adapter à leurs besoins uniques

Les 10 meilleures alternatives à ElasticSearch à utiliser en 2024

Vous êtes à la recherche d'une plateforme pour remplacer ElasticSearch ? Les plateformes ci-dessous interpréteront les données tout en offrant des expériences de recherche de premier plan :

1. Algolia

via Algolia Fondée en 2012, Algolia est une plateforme de moteur de recherche propriétaire. En substance, la société agit comme un moteur de recherche au sein du site web d'un client et parcourt le site web pour fournir des résultats rapides et pertinents aux requêtes de recherche des visiteurs.

Certaines de ses principales fonctionnalités reposent sur l'utilisation de tests A/B, d'outils de recherche à facettes et de capacités de moteur de recherche en texte intégral.

Algolia meilleures fonctionnalités

Tirez parti d'Algolia NeuralSearch, qui utilise l'apprentissage adaptatif de l'IA pour développer et suggérer des requêtes de recherche plus pertinentes

Connecter les acheteurs à des produits pertinents grâce à des solutions de commerce électronique B2B et B2C

Augmenter le trafic web en activant les capacités de recherche à travers différents types de données

Lancer des tests A/B pour découvrir les meilleures stratégies de recherche performantes

Algolia limites

Certains résultats de recherche peuvent être trompeurs sur l'ensemble de son moteur de recherche

La solution est une plateforme plug-and-play, et vous devrez faire un travail en amont sur le processus de mise en œuvre

Algolia Tarification

Build: Free

Free Croissance: 0,50 $/mois

0,50 $/mois Premium: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Elevate: Contacter pour la tarification

G2: 4.5/5 (300+ avis)

4.5/5 (300+ avis) Capterra: 4.8/5 (70 commentaires)

2. Typesense

via Sens du type Typesense est une plateforme de moteur de recherche moderne et open-source. Cette alternative à Elasticsearch est achevée avec la recherche par type, la recherche géographique, la recherche sémantique et la recherche vectorielle.

Il suffit d'utiliser Typsense Cloud pour provisionner un cluster, créer une collection, ajouter des documents, et votre serveur de recherche est prêt à fonctionner.

Typesense meilleures fonctionnalités

Ne vous souciez pas des fautes de frappe dans votre requête de recherche, grâce à la tolérance aux fautes de frappe

Épinglez, positionnez ou affichez des résultats spécifiques à une marchandise dans les résultats de la recherche

Utilisez le tri dynamique pour filtrer les résultats en fonction des champs personnalisés

Recherche et tri des résultats dans une région spécifique grâce à la recherche géographique

Typesense limites

La plateforme n'est pas évaluée sur G2 ou Capterra, il n'est donc pas évident de savoir à quel point les clients sont satisfaits du produit

Typesense prix

La tarification est basée sur la mémoire et commence à 0,03 $/heure (21,60 $/mois) et 0,09 $/GB pour 0,5 MB

Typesense évaluations et critiques

G2: Non évalué

Non évalué Capterra: Non listé

3. Meilisearch

via Recherche d'informations Meilisearch est une plateforme open-source rapide comme l'éclair qui renvoie des résultats de recherche en seulement 50 millisecondes. En tant que plateforme prête à l'emploi, elle vous permet de commencer à rechercher dans vos données sans aucune configuration.

De plus, le moteur de recherche en texte intégral permet d'obtenir des résultats pertinents pour chaque cas d'utilisation.

Meilisearch meilleures fonctionnalités

Augmenter les conversions et les équipes commerciales en ligne en triant les produits e-commerce, les médias et les documents

Augmentez la fidélisation des utilisateurs grâce à App Search, en créant une excellente expérience de recherche à travers les plateformes SaaS et mobiles

Détection automatique des langues multiples

Créez vos propres règles de classement par défaut pour déterminer les résultats qui apparaissent en premier

Meilisearch limites

Il y a une limite de 10 mots par requête

L'indexation d'un grand nombre de documents peut provoquer une erreur interne

G2: 5/5 (1 avis)

5/5 (1 avis) Capterra: Non listé

4. Solr

via Solr Solr (également connu sous le nom d'Apache Solr) est une alternative polyvalente à Elasticsearch construite sur la plateforme Apache Lucene qui fournit l'indexation, la réplication et la requête. Optimisé pour les gros volumes de trafic, Solr est achevé avec des fonctionnalités de recherche en texte intégral, une interface d'administration réactive et une indexation en temps quasi réel.

Solr meilleures fonctionnalités

Tirez parti d'une architecture de plugins open-source pour personnaliser la plateforme des moteurs de recherche en fonction de vos besoins

Placez des documents sur le serveur à l'aide d'un certain nombre de langages de programmation, notamment JSON, XML, CSV ou HTTP

En savoir plus sur Solr et être opérationnel grâce à une bibliothèque de ressources avancées

Solr limites

Certains utilisateurs affirment qu'il faudrait davantage de documentation sur l'utilisation de la plateforme

Le langage de requête peut être déroutant au début

Solr prix

Free

G2: 4.1/5 (25 commentaires)

4.1/5 (25 commentaires) Capterra: 4.3/5 (13 commentaires)

5. Vespa

via Vespa Vespa est un moteur de recherche open-source et une base de données vectorielles. La plateforme alimentée par l'IA assiste la recherche vectorielle, la recherche lexicale et la recherche de données structurées en une seule requête.

Par rapport aux autres moteurs de recherche de cette liste, Vespa regroupe les données de manière dynamique pour les plateformes de commerce électronique et autres services web.

Les meilleures fonctionnalités de Vespa

Recommandation et personnalisation des résultats de recherche pour chaque utilisateur ou situation

S'adapte à n'importe quel volume de données et/ou de trafic

Utiliser le langage de regroupement de Vespa pour déterminer comment les requêtes doivent être regroupées ou agrégées

Les limites de Vespa

La documentation sur la mise en œuvre pourrait être améliorée

Il n'y a pas de commentaires sur G2, Capterra ou Stackshare

Vespa prix

Les recherches sur Vespa sont gratuites, mais Vespa Cloud est tarifé comme suit :

Par heure de vCPU : 0,011

Par heure de mémoire en Go : 0,011

Par heure de disque en Go : 0,0004

Par heure de mémoire GPU en Go : 0,075

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de liste

6. Recherche Manticore

via Recherche sur Manticore En 2017, Manticore Search a commencé comme une alternative au moteur de recherche anciennement populaire Sphinx Search. Supposé 4X plus rapide qu'Elasticsearch manticore est connu pour ses performances et sa facilité d'utilisation. Avec Manticore Search, préparez pratiquement n'importe quel type de requête de recherche en utilisant SQL et JSON.

Les meilleures fonctionnalités de Manticore Search

Dans certains tests, Manticore Search s'est avéré jusqu'à 15 fois plus rapide qu'Elasticsearch sur les petites données, 4 fois plus rapide sur les grandes données, et 29 fois plus rapide pour l'analyse des logs

Tirez parti des fonctionnalités plein texte qui comptent plus de 20 opérateurs plein texte et 20 facteurs de classement

Intégrez facilement Manticore Search dans votre pile existante, car il peut lire des données à partir de MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV et TSV

Limites de Manticore

Certains rapports font état d'un plantage de l'index

Manticore prix

Free

Manticore évaluations et critiques

G2: Non évalué

Non évalué Capterra: Pas de liste

7. Xapian

via Xapian Xapian est une bibliothèque de moteur de recherche écrite en C++. Elle possède des liaisons qui permettent aux individus d'utiliser Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Node.js, et d'autres langages. La plateforme très adaptable fournit des résultats de recherche classés et suggère des termes d'indexation pertinents ou des documents connexes.

Les meilleures fonctionnalités de Xapian

Assistance à la recherche de synonymes ou à l'extraction de termes de recherche (par exemple, recherche de "footballs" au lieu de football)

La plateforme suggère des corrections orthographiques pour les requêtes de recherche

Elle génère également des extraits dynamiques, y compris des mots, des phrases ou des requêtes joker correspondants

Limites de Xapian

Non évalué par Capterra, G2 ou Stackshare par rapport à d'autres plateformes de moteurs de recherche

Il y a peu de documentation pour démarrer

Xapian prix

Free

Évaluations et critiques de Xapian

G2: Non listé

Non listé Capterra: Non listé

8. Sphinx Search

via Recherche Sphinx Sphinx Search est un serveur de recherche en texte intégral à code source ouvert. La plate-forme fournit des références croisées étendues, recherchant des classes, des citations et des éléments d'information similaires. Ses formes de sortie comprennent HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, les pages de manuel et le texte simple.

Sphinx Les meilleures fonctionnalités de recherche

Créez facilement une structure hiérarchique pour votre arborescence de documents

Exploitez des outils de requête avancés tels qu'un jeton de texte, un langage de requête et différents modèles de classement

Contrôlez l'ordre des résultats de la recherche grâce à la position, au regroupement et aux priorités

Intégration facile avec les sources de données SQL et XML

Sphinx Limites de la recherche

Il y a très peu de documentation sur la façon d'intégrer la plateforme dans votre site web

Sphinx Tarification

Free

Sphinx Recherche évaluations et critiques

G2: Non listé

Non listé Capterra: Non listé

9. Bleve Search

via Recherche de bleus Bleve Search est une plateforme simple de recherche et d'indicateurs. Bleve Search indexera virtuellement n'importe quel objet de votre modèle de données.

Et si vous souhaitez personnaliser la façon dont les requêtes de recherche renvoient et affichent les résultats, il est possible de surpasser le mappage par défaut.

Les meilleures fonctionnalités de Bleve Search

Agréger facilement des données à travers des facettes de termes, des facettes de plages numériques et des facettes de plages de données

Composez des requêtes de recherche en utilisant des conditions d'utilisation, des phrases, des correspondances, des phrases de correspondance et des préfixes

Soyez rapidement opérationnel en important un package, en développant un index avec trois lignes de code et en écrivant des requêtes avec seulement trois autres lignes de code

Bleve Search limitations (en anglais)

Aucune liste de critiques sur G2, Capterra ou Stackshare

Il n'y a pas d'endroit sur le site web pour soumettre un rapport de bug - votre seule option est de créer un forum de discussion sur GitHub

Bleve Search prix

Free

Bleve Search évaluations et critiques

G2: Non listé

Non listé Capterra: Non listé

10. Déchaîner

via Déclencher Unleash offre des fonctionnalités de recherche similaires à celles de Google qui permettent aux collègues et aux clients de trouver des informations sur votre site web. La plateforme alimentée par l'IA fournit des algorithmes détaillés pour que les visiteurs de votre site bénéficient d'une expérience personnalisée.

De plus, elle permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de recherche en intégrant Unleash sur votre site, en utilisant l'application mobile ou de bureau, en ajoutant une extension de navigateur ou en utilisant un bot Slack pour rechercher dans les conversations et les ressources.

Les meilleures fonctionnalités d'Unleash

Utilisez la recherche améliorée par l'IA pour tenir compte des synonymes de la requête ou des concepts connexes

Exploiter les filtres pour affiner les résultats en fonction de critères précis

Créez un wiki pour organiser l'ensemble de votre recherchebibliothèque de connaissances de votre entreprise en un seul endroit

Outils de signalisation des fonctionnalités pour le développement de logiciels

Libérer les limites

Bien qu'il offre un essai gratuit, Unleash nécessite un forfait payant, contrairement à beaucoup de ses concurrents

Unleash prix

Contact pour les prix

Unleash évaluations et critiques

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: Non évalué

Autres outils d'analyse de données

Vous recherchez d'autres outils qui peuvent vous aider à trouver et à interpréter des données ? Ci-dessous, nous explorons des outils pour vous aider à trouver rapidement des fichiers via des applications ou votre disque dur local. 🔍

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord hautement personnalisable de ClickUp 3.0

ClickUp est le logiciel de gestion de projet tout-en-un plateforme d'automatisation des processus qui transforme la façon dont vous planifiez et gérez les tâches.

Utilisez ClickUp pour rationaliser la gestion de projet en puisant dans une bibliothèque de modèles, en attribuant des tâches, en définissant des paramètres, en lançant des idées, en commentant les projets et en élaborant des rapports engageants. 👏

ClickUp Recherche universelle permet aux utilisateurs de trouver rapidement des tâches, des documents, des fichiers, des utilisateurs, des discussions et des tableaux de bord dans l'ensemble de l'espace de travail et même dans d'autres applications de travail connectées

De plus, avec ClickUp University Recherche universelle il vous suffit d'intégrer vos fichiers à ClickUp pour que les documents contenus dans n'importe quelle application connectée ou sur votre disque dur puissent faire l'objet d'une recherche.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Recherche alimentée par l'IA qui apprend à vous connaître et affiche de meilleurs résultats à vos requêtes de recherche au fil du temps

Intégrations avec Slack, Dropbox, GitHub, Box, HubSpot, et plus encore, pour que vous trouviez des documents sur toutes les plateformes

Permettez à n'importe quel membre de votre organisation de rechercher des informations et des fichiers

Accédez à la Recherche universelle depuis le centre de commande, l'action globale ou votre bureau

Limites de ClickUp

La Recherche universelle trouve des documents mais pas de données numériques ou géospatiales

La plateforme peut être difficile d'accès pour les nouveaux utilisateurs

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Trouvez les données que vous recherchez avec ces alternatives

Les plateformes de recherche et d'analyse, comme Elasticsearch, transforment n'importe quel site web en un moteur de recherche puissant, permettant aux clients et aux membres de l'équipe interne de trouver les informations dont ils ont besoin.

En outre, bon nombre de ces alternatives sont des plateformes gratuites et open-source, ce qui signifie qu'il est facile de personnaliser les capacités de recherche (bien que vous ayez besoin d'un développeur complet pour apporter des modifications).

Si vous recherchez une fonctionnalité de recherche simple pour trouver des fichiers et des documents, essayez ClickUp.

Cette plateforme tout-en-un simplifie la gestion de projet et s'achève avec une bibliothèque de modèles, de documents et de Tableaux blancs, des automatisations de flux de travail ainsi qu'une fonctionnalité de recherche permettant de retrouver facilement les documents de l'entreprise.

Pour commencer, essayez ClickUp dès aujourd'hui . 🙌