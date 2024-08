10 Meilleures alternatives et concurrents de Docusign en 2024

Si vous avez l'habitude d'envoyer ou de recevoir des documents numériques, vous chercherez peut-être des moyens d'intégrer une plus grande crédibilité et une plus grande authentification lors de ces échanges.

C'est pourquoi des outils tels que DocuSign et ses alternatives jouissent d'une grande popularité, car ils permettent de transformer une simple feuille de papier en un document juridiquement contraignant comportant les signatures électroniques de toutes les parties concernées.

De plus, les solutions de signature électronique permettent d'économiser du temps, des efforts et des ressources. Imaginez que vous deviez télécharger le document, l'imprimer, le signer à l'encre, le scanner et le renvoyer - c'est quatre étapes de trop.

Cependant, il se peut que cela ne fonctionne pas pour vous si vous cherchez des alternatives à DocuSign.

Certes, DocuSign permet aux utilisateurs de signer électroniquement des documents, de générer des pistes d'audit numériques, de créer des modèles réutilisables, d'ajouter une marque personnalisée, etc. Cependant, il ne dispose pas de fonctions avancées de signature électronique modification en cours des documents et des formulaires en vrac tout en restreignant l'utilisation par des limites d'enveloppe.

Sans mentionner que le changement de signataires ou de leurs rôles et les transferts d'enveloppes dans l'environnement DocuSign sont inutilement compliqués.

En outre, DocuSign n'offre pas le niveau d'assistance client souhaité pour son prix élevé.

Heureusement, voici dix alternatives à DocuSign pour faciliter votre processus de signature de documents !

Que rechercher dans les alternatives à DocuSign ?

Avant de dévoiler notre liste d'alternatives à DocuSign, passons rapidement en revue certaines fonctionnalités et qualités que les alternatives devraient posséder. Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors de l'examen des alternatives à DocuSign :

Facilité d'utilisation : La plateforme d'eSigning doit avoir une interface intuitive et conviviale avec un processus de signature simplifié afin de répondre aux besoins des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie

: La plateforme d'eSigning doit avoir une interface intuitive et conviviale avec un processus de signature simplifié afin de répondre aux besoins des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie Validité juridique : Pour que les signatures numériques soient valides et applicables, la solution de signature électronique juridiquement contraignante doit être conforme aux normes et réglementations telles que la loi ESIGN, l'UETA, l'eIDAS, la PIPEDA, la loi sur les transactions électroniques, etc. en fonction du secteur d'activité et de la région géographique

: Pour que les signatures numériques soient valides et applicables, la solution de signature électronique juridiquement contraignante doit être conforme aux normes et réglementations telles que la loi ESIGN, l'UETA, l'eIDAS, la PIPEDA, la loi sur les transactions électroniques, etc. en fonction du secteur d'activité et de la région géographique Éditeur de documents : Même si le logiciel de signature numérique ne nécessite pas d'éditeur de documents, le fait d'en avoir un à portée de main en fait une excellente alternative à DocuSign. Vous pouvez l'utiliser pour éditer et modifier des documents ou même utiliser des modèles tout en obtenant des signatures électroniques

: Même si le logiciel de signature numérique ne nécessite pas d'éditeur de documents, le fait d'en avoir un à portée de main en fait une excellente alternative à DocuSign. Vous pouvez l'utiliser pour éditer et modifier des documents ou même utiliser des modèles tout en obtenant des signatures électroniques Sécurité et conformité : Les documents numériques nécessitant des signatures électroniques peuvent être confidentiels. En tant que tels, ils doivent être protégés par des mesures telles que le cryptage de bout en bout, l'authentification multifactorielle, les pistes d'audit, etc. pour assurer la sécurité et l'intégrité du document, en particulier lorsque des réglementations telles que HIPAA ou GDPR sont impliquées

: Les documents numériques nécessitant des signatures électroniques peuvent être confidentiels. En tant que tels, ils doivent être protégés par des mesures telles que le cryptage de bout en bout, l'authentification multifactorielle, les pistes d'audit, etc. pour assurer la sécurité et l'intégrité du document, en particulier lorsque des réglementations telles que HIPAA ou GDPR sont impliquées Authentification : L'outil de signature électronique peut déployer des méthodes d'authentification telles que la vérification biométrique, le code d'accès ou la vérification par e-mail pour s'assurer que le signataire prévu a bien signé le document

: L'outil de signature électronique peut déployer des méthodes d'authentification telles que la vérification biométrique, le code d'accès ou la vérification par e-mail pour s'assurer que le signataire prévu a bien signé le document Suivi du document : Cette fonctionnalité permet de suivre le statut du document. Le fait d'afficher au plus haut niveau qui possède le document, qui l'a signé et qui doit encore le signer permet de s'assurer que rien ne passe inaperçu au cours du processus de signature

: Cette fonctionnalité permet de suivre le statut du document. Le fait d'afficher au plus haut niveau qui possède le document, qui l'a signé et qui doit encore le signer permet de s'assurer que rien ne passe inaperçu au cours du processus de signature Notifications et rappels : Connaître l'emplacement ou la progression du document n'est pas suffisant. Les alternatives à DocuSign doivent émettre des rappels et des notifications automatisés à l'intention de l'expéditeur du document et des signataires afin de garantir que le processus de signature se termine dans les délais prévus

: Connaître l'emplacement ou la progression du document n'est pas suffisant. Les alternatives à DocuSign doivent émettre des rappels et des notifications automatisés à l'intention de l'expéditeur du document et des signataires afin de garantir que le processus de signature se termine dans les délais prévus Accessibilité mobile : DocuSign est disponible pour les appareils Apple et Android. Il est donc logique que les alternatives à DocuSign soient également accompagnées d'applications mobiles pour les signatures électroniques en déplacement. Le monde va trop vite pour s'arrêter pour une signature

Les 10 meilleures alternatives à DocuSign à utiliser en 2024

Que vous recherchiez des solutions de signature payantes et juridiquement contraignantes ou des solutions de signature électronique avec un forfait gratuit, voici quelques prétendants solides en tant qu'alternatives à DocuSign pour signer des documents.

1. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc est un logiciel bien connu de l'automatisation des documents qui permet aux utilisateurs de créer, de suivre et d'envoyer facilement des documents. En tant qu'une des principales alternatives à DocuSign, PandaDoc va au-delà de la signature électronique en assistant des fonctionnalités avancées telles que la collaboration en temps réel, le suivi des documents, la marque personnalisée et l'intégration native avec diverses applications tierces.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Création et partage de documents de bout en bout, à l'aide d'un éditeur de documents intuitif par glisser-déposer

Signatures numériques légales illimitées et sécurisées pour l'exécution et la mise en œuvre des contrats

Bibliothèque de documents riche de plus de 750 modèles réutilisables

Signatures personnalisables avec des polices de caractères, des couleurs, des typographies variables, etc.

Paramétrage de rappels pour la signature électronique de documents

Intégration avec près de 20 applications d'entreprise pour la gestion de la relation client, le paiement, la productivité, etc.

Limites de PandaDoc

Principalement destiné à la gestion des contrats

Le site web est parfois lent et peu fiable

Prix de PandaDoc

Offre un essai gratuit de 14 jours.

Essentiels: 35 $ par place et par mois

35 $ par place et par mois Business: 65 $ par place et par mois

65 $ par place et par mois Forfaits Enterprise: Tarification personnalisée

PandaDoc propose également une tarification par document, pour laquelle vous devez contacter l'équipe commerciale et déterminer le prix en fonction de votre volume.

G2: 4.7/5 (2,257 reviews)

4.7/5 (2,257 reviews) Capterra: 4.5/5 (1,057 commentaires)

2. Dropbox Sign (anciennement HelloSign)

via Signe de Dropbox Suivant dans notre liste d'alternatives à DocuSign, nous avons HelloSign, qui a été rebaptisé Dropbox Sign après son acquisition par Dropbox, une plateforme d'hébergement de fichiers réputée. Il s'agit d'une solution de signature électronique qui simplifie le processus de signature en le rendant numérique et sécurisé.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox Sign

Formulaires adaptés aux mobiles pour signer des documents en déplacement

Demandez des signatures électroniques juridiquement contraignantes de fichiers PDF ou Word.

Le forfait Dropbox + Sign Essentials combine le meilleur de Dropbox pour le partage de documents et de Sign Essentials pour la signature de documents

Intégrations sans code avec les fournisseurs de stockage cloud, les outils RH, les CRM, etc.

Assistance à la signature électronique en 22 langues

Limites de Dropbox Sign

À ne fait pas partie des solutions de création ou de modification en cours de documents

Ne dispose pas des fonctionnalités avancées pour collecter les paiements ou analyser les documents

Prix de Dropbox Sign

Dropbox Sign propose un essai gratuit de 30 jours avec un forfait gratuit disponible uniquement pour la signature électronique.

Essentials: 20 $ par mois

20 $ par mois Essentiels Dropbox + Sign: 22 $ par mois

22 $ par mois Standard: 30 $ par place et par mois

30 $ par place et par mois Premium: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (2,099 reviews)

4.7/5 (2,099 reviews) Capterra: 4.8/5 (1,422 reviews)

3. Signature

via Signature Si vous êtes à la recherche d'alternatives à DocuSign qui soient simples et directes, Signaturely vaut la peine d'être notée. Cette solution de signature électronique abordable et sans fioritures fait ce qu'elle promet : collecter des signatures.

Meilleures fonctionnalités de Signaturely

Outil unique de création de documents et de gestion des accès

Interface gratuite et intuitive avec une fonction de signature rapide des documents

Notifications et rappels automatiques pour ceux qui doivent encore signer des documents

Signatures numériques juridiquement contraignantes assistées par 60 lois internationales sur la signature électronique

Modèles réutilisables et marques personnalisées pour les documents

Limites de Signaturely

Absence d'une application mobile dédiée

À ne fait pas d'éditeur de documents intégré

Intégrations limitées avec Google Drive, Dropbox, OneDrive et Box.

Prix de Signaturely

Signaturely offre un essai gratuit de 7 jours pour ses forfaits payants.

**Forfait Free : une signature électronique sur un document par compte

Particulier: 20 $ par place et par mois

20 $ par place et par mois Business: 40 $ par place et par mois

G2: 4.8/5 (270 commentaires)

4.8/5 (270 commentaires) Capterra: 4.8/5 (351 commentaires)

4. Adobe Sign

via Signe Adobe Compte tenu de l'utilisation généralisée d'Acrobat Reader pour gérer les documents (notamment PDF), Adobe est devenu un nom familier qui n'a plus besoin d'être présenté. En tant que plateforme complète de gestion de documents, l'environnement Adobe Document Cloud est livré avec l'outil Adobe Acrobat Sign pour collecter les signatures électroniques.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Sign

Adobe Sign offre une mobilité totale, les utilisateurs pouvant signer des documents sur des mobiles ou des bureaux

Offre une visibilité en temps réel de tous les documents à signer

Alerte l'expéditeur lorsque le document est signé

Permet l'envoi en masse de formulaires, contrats et autres documents en un seul clic

Intégration transparente avec plus de 50 outils et plateformes d'entreprise de premier plan

Assistance à la collecte des paiements par carte de crédit, portefeuille numérique et autres passerelles de paiement en ligne

Limites d'Adobe Sign

Le niveau de conformité de la signature électronique peut varier d'un forfait à l'autre, ce qui rend la signature numérique "juridiquement contraignante" discutable

Une grande partie des fonctionnalités essentielles sont cachées derrière les forfaits Enterprise onéreux

Absence d'analyse des documents

Prix d'Adobe Sign

Adobe Sign offre un essai gratuit de 14 jours.

Pour les particuliers

Acrobat Standard: 22,99 $ par mois

22,99 $ par mois Acrobat Pro: 29,99 $ par mois

Pour les Teams (facturation annuelle)

Acrobat Standard: 14,99 $/licence par mois

14,99 $/licence par mois Acrobat Pro: 23,99 $/licence par mois

23,99 $/licence par mois Solutions d'affichage d'Acrobat: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (931 commentaires)

4.4/5 (931 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,131 reviews)

5. Signeasy

via Signeasy Signeasy est une excellente option pour ceux qui recherchent des alternatives hybrides à DocuSign qui permettent la collecte de signatures électroniques en ligne et hors ligne. Comme les nombreuses solutions de signature électronique juridiquement contraignantes évoquées, Signeasy est également conforme à diverses lois et réglementations internationales et régionales.

Meilleures fonctionnalités de Signeasy

Assistance pour les documents électroniques dans plus de 25 formes allant de PDF, Word, PNG, JPG, HTML, et plus encore

La signature électronique est disponible dans 24 langues assistées

Permet la signature hors ligne et en personne

Génère une piste d'audit numérique juridiquement défendable

Les fonctionnalités avancées comprennent l'authentification biométrique, l'authentification du signataire, la vérification des documents, la signature basée sur Aadhaar, etc.

Disponible pour le web, les mobiles et d'autres appareils

Limites de Signeasy

Manque la collecte des paiements et l'analyse des documents

Intégrations coûteuses et limitées. Par exemple, l'intégration avec Salesforce coûte 20 $ par mois, alors que l'intégration avec HubSpot ou Pipedrive n'est pas disponible

Prix de Signeasy

Signeasy propose un essai gratuit de 14 jours.

Essentiel: $12 par utilisateur et par mois (utilisateur unique)

$12 par utilisateur et par mois (utilisateur unique) Teams: $24 par utilisateur et par mois

$24 par utilisateur et par mois Business: 36$ par utilisateur et par mois

36$ par utilisateur et par mois Business Plus: 60 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.6/5 (606 commentaires)

4.6/5 (606 commentaires) Capterra: 4.7/5 (455 commentaires)

6. Panneau Jotform

via Jotform Jotform serait un super-ensemble des nombreuses alternatives à DocuSign puisqu'il propose la création de formulaires en tant qu'offre principale. Utilisez sa fonctionnalité simple de glisser-déposer pour créer des formulaires personnalisés et des documents numériques que les gens signent électroniquement. Vous pouvez également choisir parmi plus de 600 modèles Jotform Sign, les adapter à votre entreprise et envoyer des documents pour recueillir des signatures juridiquement contraignantes !

Les meilleures fonctionnalités de Jotform Sign

Création d'un lien public pour le partage de documents avec un large public

Assistance à l'attribution de plusieurs rôles de signataires

Des modèles réutilisables peuvent être envoyés autant de fois que nécessaire

L'une des rares alternatives à DocumentSign qui propose un forfait Free

qui propose un forfait Free Compatible avec les smartphones, les tablettes et les bureaux

Limites de Jotform Sign

A une courbe d'apprentissage abrupte qui empêche les utilisateurs de plonger dans son plein potentiel

Les forfaits payants sont un peu chers

Prix de Jotform

Démarrage: Gratuit (plafonné à 5 formulaires)

Gratuit (plafonné à 5 formulaires) Bronze: 39 $ par utilisateur et par mois (plafonné à 25 formulaires)

39 $ par utilisateur et par mois (plafonné à 25 formulaires) Argent: 49 $ par utilisateur et par mois (plafonné à 50 formulaires)

49 $ par utilisateur et par mois (plafonné à 50 formulaires) Gold: $129 par utilisateur par mois (plafonné à 100 formulaires)

$129 par utilisateur par mois (plafonné à 100 formulaires) Forfait Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (771 commentaires)

4.7/5 (771 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,674 reviews - pour Jotform)

7. eSignly

via eSignly Si vous recherchez des alternatives minimalistes à DocuSign qui combinent la mobilité entre appareils et la signature hybride (en ligne et en personne) et qui sont proposées avec un forfait gratuit, eSignly répondra à toutes vos attentes. Plutôt que de trop diversifier sa proposition de valeur principale, cette solution de signature électronique se concentre uniquement sur la signature et le partage de documents.

Meilleures fonctionnalités d'eSignly

Le forfait Free permet de signer électroniquement un nombre illimité de documents

Disponible en plus de 18 langues

Contrôle d'accès et gestion des documents

Assistance à la signature en personne

Les utilisateurs peuvent personnaliser les invitations à signer et même bénéficier d'options de signature en masse

Compatible avec différents formats et tailles de fichiers (en fonction du forfait) 📑

Limites d'eSignly

Impossible de générer ou de modifier des documents

Manque de fonctionnalités avancées et d'intégrations puissantes compte tenu du prix

Prix d'eSignly

eSignly offre un essai gratuit de 30 jours pour les forfaits payants.

Free: 0$ (limité à 5 demandes de signature)

0$ (limité à 5 demandes de signature) Professionnel: 15 $ par utilisateur et par mois

15 $ par utilisateur et par mois Business: 25 $ par utilisateur et par mois

25 $ par utilisateur et par mois Enterprise: 40 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.5/5 (5 commentaires)

4.5/5 (5 commentaires) Capterra: N/A

8. signNow

via signNow En parlant d'alternatives à DocuSign offrant une signature en personne, signNow d'airSlate est encore une autre solution de signature électronique qui mérite d'être prise en considération. À défaut de permettre aux utilisateurs de créer des documents à partir de zéro, elle leur offre la possibilité de personnaliser des modèles ou de compiler des documents.

meilleures fonctionnalités de signNow

Définissez des dates d'expiration pour les documents ou des rappels pour les signatures électroniques limitées dans le temps

Recevez des alertes instantanées lorsqu'un destinataire refuse de signer des documents en ligne

Facturé annuellement, le forfait Business est disponible à partir de $$$a par utilisateur et par mois

Des fonctionnalités avancées telles que le marquage et l'envoi en masse sont disponibles pour les forfaits de base

Assistance à la collaboration grâce à la création d'équipes, aux dossiers de documents partagés et aux groupes de documents

limites de signNow

Ne fait pas de hub de connaissances ou de centre de connaissances pour l'intégration des utilisateurs

Les modèles limités sont restrictifs car les utilisateurs ne peuvent pas créer de documents

l'interface utilisateur et l'UX de signNow sont obsolètes et doivent être mises à jour

prix de signNow

signNow offre un essai gratuit de 7 jours.

Business: 20 $ par utilisateur et par mois

20 $ par utilisateur et par mois Business Premium: 30 $ par utilisateur et par mois

30 $ par utilisateur et par mois Enterprise: 50 $ par utilisateur et par mois

50 $ par utilisateur et par mois Business Cloud: 50 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.6/5 (1,663 reviews)

4.6/5 (1,663 reviews) Capterra: 4.6/5 (513 commentaires)

9. DocHub

via DocHub DocHub est l'une des alternatives à DocuSign qui se concentre sur les PDF. Lorsque les utilisateurs téléchargent des documents aux formats .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg, etc., DocHub les convertit tous en PDF. Vous pouvez également créer des documents PDF vierges et les étoffer avec le texte, les images et les dessins de votre choix.

Les meilleures fonctionnalités de DocHub

Permet aux utilisateurs de créer de nouveaux documents à partir de zéro, de construire des modèles réutilisables ou de télécharger des documents existants

Paramétrage des commandes de signature et ajout de plusieurs signataires

Attribuer des rôles ou accorder des permissions de modification en cours pour les processus de signature impliquant plusieurs parties

Dispose de puissantes capacités de modification en cours, d'annotation et d'organisation au niveau de la page

Partager des documents au moyen de liens partageables, de pièces jointes ou par télécopie

Désactiver ou supprimer des signataires et annuler des demandes de signature

Limites de DocHub

Il n'y a pas d'application mobile, et le site web mobile n'est pas très réactif

Les modèles sont difficiles à modifier et un faux pas peut vous ramener à la case départ

Prix de DocHub

DocuHub offre un essai gratuit de 30 jours pour le forfait Free.

Free: 0 $ (cinq signatures électroniques et trois demandes de signature par mois)

0 $ (cinq signatures électroniques et trois demandes de signature par mois) Pro: 14 $ par mois

G2: 4.6/5 (130 commentaires)

4.6/5 (130 commentaires) Capterra: 4.7/5 (31 commentaires)

10. Zoho Sign

via Signe Zoho Comme son nom l'indique, Zoho Sign est un outil de signature électronique que la suite Zoho propose pour signer des documents. Comme il donne accès à l'écosystème Zoho, il fait bien plus que signer et gérer des documents.

Il permet d'automatiser les flux de travail, de gérer les contrats et de s'intégrer à d'autres outils et modules Zoho.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Sign

Solution de signature électronique juridiquement contraignante soutenue par des pistes de vérification immuables et transparentes

Gestion de documents sans effort avec sauvegarde dans le cloud sur Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive, etc.

Assistance à la collaboration à distance grâce aux commentaires en temps réel et au contrôle d'accès

Permet la signature en personne et l'utilisation d'une marque personnalisée

Permet aux utilisateurs de faire signer le document en 16 langues différentes

Les utilisateurs peuvent signer dans le navigateur web ainsi que dans des applications dédiées

Limites de Zoho Sign

L'une des alternatives les plus difficiles à DocuSign, avec une courbe d'apprentissage abrupte

Les intégrations et les paramètres sont difficiles à mettre en place

Prix de Zoho Sign

Zoho propose un essai gratuit de 14 jours pour les forfaits payants.

Free: 0 $ (utilisateur unique, plafonné à cinq documents par mois)

0 $ (utilisateur unique, plafonné à cinq documents par mois) Standard: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Professionnel: 20 $ par utilisateur et par mois

20 $ par utilisateur et par mois Enterprise: 28 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.2/5 (55 commentaires)

4.2/5 (55 commentaires) Capterra: 4.5/5 (33 commentaires)

Autres outils de gestion de documents

Bien que DocuSign et ses alternatives fassent le travail terminé, pourquoi investir dans une application dédiée uniquement à la signature de documents ? Surtout lorsque des plateformes complètes comme ClickUp offrent bien plus. Voici un aperçu de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour gérer des documents.

ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer vos projets et vos documents avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp est une plateforme de productivité à guichet unique conçue pour rendre les équipes plus efficaces. Puisque la gestion des documents fait partie intégrante du traitement des projets, du briefing ou de l'onboarding des équipes, de l'organisation des informations, etc. ClickUp dispose d'un bouquet d'outils pour simplifier ces tâches.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

ClickUp Documents : Créez des documents à partir de zéro, modifiez ou personnalisez des documents existants, connectez-les à des flux de travail et envoyez des documents, le tout d'un seul coup. De plus, ClickUp Docs organise toutes les informations dans un emplacement centralisé pour une collaboration transparente

Utilisation de ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, pour ajouter des détails et d'autres aspects importants

ClickUp IA : Un puissantassistant d'écriture qui génère du contenu, prépare des résumés de documents, alimente des listes de tâches à partir d'éléments d'action, et communique clairement

Modèles de contrats ClickUp : Les contrats sont les principaux documents nécessitant des signatures. ClickUp propose plusieurs modèles réutilisables pour rédiger des contrats en quelques secondes. Vous trouverez également des modèles pour les accords d'entreprise et les contrats de service

ClickUp Gestion des tâches : En tant que plateforme de gestion des tâches, ClickUp permet aux utilisateurs de répartir les tâches, d'assigner des délais, d'émettre des rappels et d'obtenir des alertes et des notifications. De telles fonctionnalités peuvent être utiles pour signer des documents (ou au moins obtenir des approbations), même s'ils ne sont pas juridiquement exécutoires

Outils de collaboration en ligne ClickUp : La plupart des alternatives à DocuSign évoquées ci-dessus sont dotées de fonctions de collaboration. Elles sont utiles pour le partage de fichiers et la coordination avec plusieurs signataires qui modifieront le formulaire, laisseront des commentaires et lieront des documents

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Contractor-Agreement-Template.png Modèle de contrat d'entreprise ClickUp /$$img/

Le Modèle de contrat d'entrepreneur ClickUp vous permet de définir clairement les obligations dans le cadre d'un contrat

Les limites de ClickUp

ClickUp offre de multiples fonctionnalités qui vous aident à prendre des décisions plus rapidement

Prix de ClickUp

Free Forever: 0$

0$ Unlimited: 10$ par utilisateur et par mois

10$ par utilisateur et par mois Business: 19 $ par utilisateur et par mois

19 $ par utilisateur et par mois Forfait Enterprise: Prix personnalisé

Prix personnalisé ClickUp AI (module complémentaire): 5 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.7/5 (9,139 reviews)

4.7/5 (9,139 reviews) Capterra: 4.7/5 (3,902 reviews)

Signer avec un sourire avec la meilleure alternative à DocuSign

Voilà pour les meilleures alternatives à DocuSign. Alors que chacun a quelque chose d'unique, les entreprises devraient regarder des solutions holistiques avec une portée plus large pour la croissance à long terme. C'est pourquoi, même si les ClickUp ne fait pas d'outil de signature électronique (du moins pour l'instant), il s'agit d'une plateforme robuste avec de multiples propositions de valeur.

Bien sûr, la décision vous appartient, mais pesez bien le pour et le contre afin de capitaliser sur des opportunités inexploitées !