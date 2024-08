10 meilleures alternatives à Box pour la gestion de contenu d'entreprise en 2024

Box est un outil de gestion documentaire complet destiné au stockage et au partage de fichiers. Cependant, le manque de fiabilité de la plateforme, les pannes fréquentes et aléatoires du système, la courbe d'apprentissage abrupte et les temps de chargement lents sont décourageants pour les organisations de travail à distance où le temps est de l'argent.

De plus, l'absence de version gratuite ou freemium constitue une barrière à l'entrée pour les organisations à court d'argent, et vous êtes à la recherche d'alternatives.

Heureusement, nous avons mis de l'huile de coude pour que vous n'ayez pas à le faire. Voici notre liste détaillée des dix meilleures alternatives à Box qui valent la peine d'être prises en compte.

Que rechercher dans les alternatives à Box ?

Vous trouverez de nombreuses options depuis que vous êtes sur le marché des alternatives à la Box. En choisir une est déroutant, chaque alternative à la Box essayant de se démarquer des autres. Voici un aperçu rapide de ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous étudiez vos options.

Infrastructure cloud : Box étant une solution basée sur le cloud, les meilleures alternatives devraient également être basées sur le cloud. Cela permettra une collaboration simplifiée et un accès transparent depuis n'importe quel endroit

: L'accessibilité est cruciale dans le cadre d'un travail avec des équipes télétravaillées ou distribuées - l'objet principal de la popularité d'outils tels que Box. Vérifiez si l'alternative à Box offre des sites web ou des applications réactives pour l'accès sur les mobiles et les tablettes Sauvegarde et récupération : Les données étant un actif, vous souhaitez disposer d'outils robustes de gestion des sinistres, de sauvegarde des données et de récupération pour vous assurer que rien n'est jamais perdu.

À faire noter que la liste ci-dessus est purement indicative et vise à établir un paramètre pour faire un choix éclairé. N'hésitez pas à en ajouter ou à en retrancher en fonction de vos besoins spécifiques.

Les 10 meilleures alternatives à la Box à utiliser en 2024

Voici notre liste des top alternatives box qui valent la peine d'être étudiées.

1. ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer les projets et les documents de votre entreprise avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

En tant que suite de productivité tout-en-un, ClickUp dépasse le cadre d'une plateforme de gestion de documents ou de partage de fichiers. C'est un système d'exploitation moderne pour les environnements de travail numériques intégré avec des capacités cloud, des actions collaboratives, l'automatisation des tâches, une sécurité robuste, et plus encore.

ClickUp est plus qu'une alternative à la Box$$a, c'est une mise à niveau complète du système ! Allez au-delà de la création et du partage de documents avec ClickUp. Créez un référentiel de connaissances virtuel pour assister les tâches assignées aux membres de l'équipe. Mettez à jour, changez et modifiez les documents liés au projet pour les partager avec les membres de votre équipe. Facilitez l'accès aux informations requises sans compromettre la sécurité ou le contrôle d'accès.

Voici un aperçu de ce qui fait le succès de ClickUp :

ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe ClickUp Documents est un outil de collaboration basé sur le cloud qui aide les clients à cocréer, organiser et stocker une variété de documents, wikis, bases de connaissances et plus encore en temps réel. Partagez les documents en toute sécurité avec des personnes autorisées en dehors des équipes.

Tableaux blancs ClickUp

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées Tableaux blancs ClickUp sont des tableaux blancs virtuels où vos équipes collaborent et font du brainstorming à partir d'un document centralisé. Utilisez les idées exploitables qui en résultent et convertissez-les en tâches, liez les documents et les fichiers liés, et bien plus encore.

ClickUp IA

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore ClickUp AI est un assistant IA qui endosse des rôles et des responsabilités en fonction de vos besoins spécifiques. Tirez-en parti pour créer des résumés, extraire des des éléments d'action de communiquer de manière transparente et de générer un contenu parfaitement mis en forme.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp Docs pour stocker, créer, gérer et partager des documents en temps réel sur un référentiel centralisé

Intégrations avec plus de 1 000+ outils et plateformes pour améliorer la gestion et le partage du contenu

Fonctionnalité de recherche puissante qui parcourt l'ensemble de votre espace de travail pour localiser les tâches, les documents, les Tableaux blancs, etc.

Tableau de bord singulier pour gérer les fichiers, partager les ressources, suivre la progression, gérer la charge de travail, etc

Commentaires attribués pour assigner des éléments d'action ou pour attirer l'attention de quelqu'un sur des parties spécifiques d'un document

Profitez de la mobilité en déplacement-ClickUp est disponible sur tous les appareils Windows et Apple sous forme d'applications bureau et mobile

Limites de ClickUp

La hiérarchie Espaces/Dossiers/Listes/Tâches est un peu déroutante au début

Cela peut sembler beaucoup si vous avez des besoins minimes en matière de gestion documentaire

Prix de ClickUp

Forfait Free Forever : 0$ avec 100 Mo de stockage

: 0$ avec 100 Mo de stockage Forfait Unlimited : 10 $ par utilisateur et par mois pour un stockage illimité

: 10 $ par utilisateur et par mois pour un stockage illimité Business Plan : 19 $ par utilisateur et par mois pour un stockage illimité

: 19 $ par utilisateur et par mois pour un stockage illimité Forfait Enterprise : Tarification personnalisée pour un stockage illimité

: Tarification personnalisée pour un stockage illimité ClickUp IA (module complémentaire) : 5 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 (9 177 commentaires)

: 4.7/5 (9 177 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 915 commentaires)

2. Google Drive

via Carré-9 Il permet aux entreprises de se passer de papier grâce à la numérisation. Le remplacement des fichiers physiques par des fichiers virtuels nécessite une fonction de partage de fichiers basée sur l'accès, comme dans le système hérité basé sur le papier. C'est pourquoi Square 9 fonctionne également comme un outil de gestion des documents.

Les meilleures fonctionnalités de Square 9 Softworks

GlobalCapture est un outil avancé de capture de documentsd'automatisation qui capture, classe et valide de grands volumes de fichiers

Outils d'IA (TransformAI), la technologie OCR, la reconnaissance de codes-barres, les recherches dans les bases de données et l'extraction de données tabulaires identifient et convertissent les informations dans leur formulaire de données structurées

GlobalSearch Go offre une fonctionnalité de recherche à l'échelle de l'entreprise pour localiser le fichier dont vous avez besoin

Collecte des données à partir de formulaires personnalisables et les convertit en informations pour favoriser l'automatisation

Limites de Square 9 Softworks

Les connexions lentes au serveur réduisent les vitesses de téléchargement

Vous devrez installer toutes les mises à jour manuellement

L'absence de nettoyage automatique a un effet inflationniste sur les fichiers

Prix Square 9 Softworks

Square 9 Process Automatisation Essentials : 45 $ par licence utilisateur et par mois

: 45 $ par licence utilisateur et par mois Essentiels de transformation numérique de Square 9 : 68 $ par licence utilisateur par mois

: 68 $ par licence utilisateur par mois Square 9 Enterprise Essentials : 75 $ par licence utilisateur par mois

Essai gratuit disponible.

G2 : 4.5/5 (134 critiques)

: 4.5/5 (134 critiques) Capterra : 4.5/5 (112 critiques)

4. Microsoft OneDrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/Microsoft-OneDrive-Co-owned-Folder-1400x788.png

/$$$img/

via Microsoft OneDrive Tout comme Google Drive, qui offre des services d'hébergement de fichiers aux clients de Google, OneDrive propose la même chose aux clients de Microsoft. Utilisez-le pour stocker, accéder et partager des fichiers à tout moment et de n'importe où afin de rendre le travail télétravail transparent.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft OneDrive

Chargement de fichiers en un clic vers OneDrive avec contrôle de la limite de la bande passante

Accès à Microsoft OneDrive à partir de n'importe quel appareil : ordinateur portable, bureau, smartphone ou onglet

Permet la modification en mode hors connexion en maintenant une copie locale sur les appareils, qui se synchronise globalement lors de la connexion à Internet

Utilisez Microsoft Teams pour créer des liens partageables tout en maintenant un contrôle d'accès granulaire

Partagez des fichiers et collaborez en temps réel à l'aide d'outils populaires tels que Word, Excel et PowerPoint

Sauvegardez vos fichiers dans le cloud et restaurez-les en cas de suppression accidentelle ou d'attaques

Classification automatique des libellés de sensibilité pour une protection renforcée des fichiers

Limites de Microsoft OneDrive

La convention de dénomination des fichiers est obsolète et les caractères spéciaux peuvent être remplacés lors des téléchargements, renommant ainsi le fichier

Le partage de fichiers est limité à 50 000 éléments dans un dossier ou un sous-dossier, et ne permet de copier que 2 500 fichiers à la fois

La taille maximale des fichiers téléchargés est de 250 Go

Prix de Microsoft OneDrive

Accueil

Microsoft 365 : 0 $ pour un stockage cloud jusqu'à 5 Go

: 0 $ pour un stockage cloud jusqu'à 5 Go Microsoft 365 Basic : 1,99 $ par mois ou 19,99 $ par an pour 100 Go de stockage

: 1,99 $ par mois ou 19,99 $ par an pour 100 Go de stockage Microsoft 365 Personal : 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an pour 100 Go de stockage : 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an pour un stockage de 1 To

: 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an pour 100 Go de stockage : 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an pour un stockage de 1 To Microsoft 365 Family : 7,99 $ par mois ou 59,99 $ par an pour 1 To de stockage : 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an pour 6 To de stockage

Business

OneDrive for Business : 5 $ par utilisateur et par mois pour 1 To de stockage cloud

: 5 $ par utilisateur et par mois pour 1 To de stockage cloud Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $ par utilisateur et par mois pour 1 To par utilisateur

: 6,00 $ par utilisateur et par mois pour 1 To par utilisateur Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ par utilisateur et par mois pour 1 To par utilisateur

Un essai gratuit d'un mois est disponible pour les forfaits Business.

G2 : 4.3/5 (9 461 commentaires)

: 4.3/5 (9 461 commentaires) Capterra : 4.5/5 (11 862 commentaires)

5. DocStar

via Docstar DocStar est un système de gestion de contenu d'entreprise (ECM), de partage de fichiers et d'accès à l'information logiciel d'automatisation des processus pour les entreprises. Il rationalise les processus d'entreprise, stimule la productivité, renforce la collaboration et garantit la conformité réglementaire.

Les meilleures fonctionnalités de DocStar

Stockage et gestion intuitifs de fichiers sans papier avec fonctions d'OCR

Déploiement flexible sur le cloud ou sur site

Automatisation de la capture, de la classification, de l'indexation et de l'acheminement des données pour faciliter des processus plus intelligents et autonomes

Conformité aux protocoles standard de protection des données et de confidentialité tels que HIPAA, WISP, etc.

Limites de DocStar

Les processus simples comportent des étapes longues et élaborées qui ne sont pas nécessaires

Offre peu de valeur par rapport au coût, et il n'y a pas de transparence sur les prix

L'installation et la configuration prennent beaucoup de temps

Prix de DocStar

Contactez DocStar pour plus de détails sur les prix.

G2 : 3.7/5 (118 commentaires)

: 3.7/5 (118 commentaires) Capterra : 4.0/5 (99 commentaires)

6. Dropbox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/Dropbox-AdminX-1.png

/$$$img/

via DropboxDropbox est une autre alternative populaire à Box qui jouit déjà d'une solide réputation en tant que plateforme de partage de fichiers basée sur le cloud. Mon travail consiste à créer des fichiers, à y accéder et à les partager sur tous les appareils, que ce soit pour un usage personnel ou pour le travail.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Fonctionnalités de sécurité telles que la protection par mot de passe, l'historique de visualisation, la récupération de fichiers et le filigrane

Génération de liens traçables pour la livraison de fichiers volumineux en temps réel et suivi des niveaux d'engagement des fichiers

Capturez les assistances dans le contexte de l'offre, donnez ou recueillez des commentaires et partagez les mises à jour

signer des documents en ligne et utiliser ces autorisations pour automatiser les flux de travail successifs pour une réussite efficace gestion des tâches* Puissantes intégrations à l'environnement de travail de Google, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas, etc

Limites de Dropbox

Les capacités de recherche sont insuffisantes

Le partage de fichiers est difficile lorsque le destinataire ne fait pas de compte Dropbox

Un seul compte administrateur est autorisé

Prix de Dropbox Business

Essentials : 22 $ par mois ou 216 $ par an pour un stockage cloud de 3 To

: 22 $ par mois ou 216 $ par an pour un stockage cloud de 3 To Business : 24 $ par utilisateur et par mois ou 240 $ par an pour 9 To de stockage cloud

: 24 $ par utilisateur et par mois ou 240 $ par an pour 9 To de stockage cloud Business Plus : 32 $ par utilisateur et par mois ou 312 $ par an pour 15 To de stockage cloud

: 32 $ par utilisateur et par mois ou 312 $ par an pour 15 To de stockage cloud Enterprise : Tarification personnalisée

Offre un essai gratuit de 30 jours pour les forfaits payants.

G2 : 4.4/5 (20 776 commentaires)

: 4.4/5 (20 776 commentaires) Capterra : 4.5/5 (21 499 commentaires)

7. MediaValet

via Mediavalet MediaValet est un logiciel de gestion des actifs numériques (DAM) destiné aux entreprises. Il paramètre un emplacement centralisé pour le stockage des actifs tels que les images, les vidéos et les documents et aide à leur organisation, au contrôle des versions et à leur gestion. Le logiciel est construit sur Microsoft Azure et s'enorgueillit de 140+ centres de données à travers 61 pays.

MediaValet meilleures fonctionnalités

Construire une bibliothèque centralisée élastique pour stocker tous les actifs de la marque et établir des directives de marque

Sauvegarder les fichiers de conception en progression directement dans le cloud avec CreativeSPACEs

Le partage des fichiers est possible par e-mail, boîtes lumineuses, portails de marque, liens et galeries Web

Distribuez des ressources numériques de haute qualité parmi les parties prenantes tout en maintenant le contrôle d'accès

Ajoutez des métadonnées générées par l'IA pour rendre les ressources hautement consultables

Limites de MediaValet

La recherche et l'organisation pourraient être améliorées

Vous ne pouvez pas télécharger des actifs directement depuis l'application mobile

Pas d'application pour les appareils Apple iPad

Prix de MediaValet

Contactez MediaValet pour plus de détails sur les prix.

G2 : 4.6/5 (176 commentaires)

: 4.6/5 (176 commentaires) Capterra : 4.7/5 (108 commentaires)

8. ShareFile

via Fichier de partage Le prochain sur la liste des alternatives à Box est ShareFile, une solution de gestion collaborative de documents et d'archivage de partage de fichiers de l'écosystème Citrix, via ShareFile Next. S'adressant principalement aux entreprises, ShareFile est compatible avec tous les types et toutes les formes de fichiers. Il convient également aux entreprises à croissance rapide.

Les meilleures fonctionnalités de ShareFile

Le contrôleur de zone de stockage permet aux clients ShareFile de parcourir, de charger ou de télécharger des documents dans un environnement sécurisé

RightSignature permet la signature électronique de documents numériques

Des widgets de bureau intuitifs et des applications inter-appareils pour accéder aux fichiers partagés et les gérer

Sécurité des transferts de données basée sur les protocoles de cryptage SSL et TLS

Définition de dates d'expiration pour les liens de partage de fichiers

Limites de ShareFile

Le processus de transfert de fichiers est lent, irrégulier et frustrant

Manque de possibilités de modification en cours

L'organisation des fichiers est peu impressionnante et trop compliquée, avec trop de dossiers et aucune fonction de recherche

Prix de ShareFile

Standard : 11 $ par utilisateur et par mois ou 120 $ par utilisateur et par an pour un stockage à volonté

: 11 $ par utilisateur et par mois ou 120 $ par utilisateur et par an pour un stockage à volonté Avancé : 17,60 $ par utilisateur et par mois ou 192 $ par utilisateur et par an pour un stockage illimité

: 17,60 $ par utilisateur et par mois ou 192 $ par utilisateur et par an pour un stockage illimité Premium : 27,50 $ par utilisateur et par mois ou 300 $ par utilisateur et par an pour un stockage illimité

: 27,50 $ par utilisateur et par mois ou 300 $ par utilisateur et par an pour un stockage illimité Salle de données virtuelle : 75 $ par utilisateur et par mois ou 810 $ par utilisateur et par an pour 1 Go/licence

: 75 $ par utilisateur et par mois ou 810 $ par utilisateur et par an pour 1 Go/licence Enterprise : Tarification personnalisée

Offre un essai gratuit de 30 jours pour les forfaits Premium et Virtual Data Room.

G2 : 4.2/5 (1 390 commentaires)

: 4.2/5 (1 390 commentaires) Capterra : 4.5/5 (383 commentaires)

9. Laserfiche

via Laserfiche Tout comme DocStar, Laserfiche est un système de gestion électronique de documents (ECM) qui offre des fonctions de gestion de documents, de partage de fichiers et d'archivage l'automatisation des processus d'entreprise solution d'automatisation des processus d'entreprise. Elle rationalise la capture, le stockage et la récupération des documents pour rendre les entreprises plus efficaces. Assurer une collaboration documentaire tout en maintenant la maintenance grâce à une automatisation intelligente du flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de Laserfiche

La capture intelligente des données permet de créer des données structurées et de les classer automatiquement dans des catégories logiques

Paramétrage d'une automatisation intelligente pour les flux de travail centrés sur le contenu - aucune connaissance en matière de code n'est requise

Collaborez avec des équipes sur une plate-forme centralisée et sécurisée avec des contrôles du cycle de vie des documents

Gérez le contrôle d'accès, protégez la confidentialité et la sécurité des données et maintenez la conformité

plus de 300 modèles de solutions pour stimuler la collaboration, la productivité et l'efficacité

Limites de Laserfiche

L'interface utilisateur est difficile à naviguer et n'est pas centrée sur le client

La fonction de recherche est médiocre, lente et peu fiable

La formation et les tutoriels sont payants

Prix de Laserfiche

Laserfiche Cloud

Débutant : 50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

: 50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Professionnel : 69 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

: 69 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Business : 79 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

Auto-hébergé

Débutant : 45 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

: 45 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Professionnel : 60 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

: 60 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Business : 69 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

: 69 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (699 commentaires)

: 4.7/5 (699 commentaires) Capterra : 4.5/5 (62 commentaires)

10. Revivre

via Révérend La plupart des plateformes de partage de fichiers ont évolué au-delà de la gestion de documents. C'est le cas de Revver, anciennement Rubex d'eFileCabinet.

Revver est une alternative à Box qui vise à transformer numériquement les stratégies de stockage et de gestion des documents des entreprises tout en rationalisant le travail dépendant des documents. Compte tenu de son vaste paramètre de fonctionnalités, il est logique que Revver aide les moyennes et grandes entreprises à suivre l'évolution de leurs besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Revver

Automatisation sans code, etoutils de flux de travail pour améliorer les processus d'entreprise

Modèles personnalisés pour paramétrer l'automatisation basée sur des déclencheurs

OCR zonale pour une recherche plus précise, même pour les images, et un meilleur stockage et récupération des documents

Intégration transparente avec d'autres systèmes de gestion de documentsoutils de productivité comme Microsoft 365, DocuSign, Salesforce, etc.

Limites de Revver

Les modifications apportées aux documents ne font pas l'objet d'une synchronisation fiable avec d'autres appareils

Il existe une différence de performance entre la version cloud et le logiciel client-serveur, la première étant supérieure

Prix de Revver

Contactez Revver pour plus de détails sur les prix.

G2 : 4.3/5 (354 commentaires)

: 4.3/5 (354 commentaires) Capterra : 4.4/5 (893 commentaires)

Box Alternatives pour un stockage cloud et un partage de fichiers sûrs et sécurisés :

Si vous recherchez des alternatives sécurisées, fiables et agiles à Box, votre recherche se termine chez ClickUp. Il va au-delà de ce que Box offre en ce qui concerne la gestion des documents, le partage de fichiers, les tableaux de bord intuitifs, les rapports robustes, les vues multiples, 50+ échantillons d'automatisation, et une riche bibliothèque de modèles.

La polyvalence et l'adaptabilité de ClickUp en font un excellent choix, non seulement pour vos besoins actuels, mais aussi pour vos besoins futurs. À partir du moment où la plupart des entreprises ne recherchent pas un partage de documents autonome, il est logique d'opter pour une solution achevée pour la planification de projets, les besoins de collaboration, l'assistance de l'IA et le travail cohésif au sein des équipes. ClickUp est une plateforme unifiée avec des fonctionnalités intelligentes qui réduisent le bruit et augmentent la productivité. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui !