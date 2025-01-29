10 Meilleures applications de pointeuse pour le suivi du temps en 2025

Bien sûr, la possibilité de gérer son temps et les produits à livrer serait une bonne chose.

Mais vous savez ce qui serait encore mieux ? Avoir une application qui le gère pour vous de bout en bout !

Et non, nous ne parlons pas ici d'outils imaginaires qui apparaîtraient par magie en 2065.

Nous faisons référence aux applications de pointeuse-10 dont nous allons parler dans ce guide complet.

Êtes-vous prêt à gérer votre temps comme un expert ?

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de pointeuse ?

Les applications de pointeuse travaillent comme un suivi du temps et fournissent une solution numérique pour vos besoins de gestion du temps liés à l'entreprise. Il existe de nombreuses applications de pointeuse parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Cependant, avant de vous plonger dans les différentes applications, examinons les paramètres de suivi du temps que vous devez prendre en compte lors de la sélection d'une application de pointeuse qui vous convienne :

Pourquoi: Il est essentiel de définir ce que vous espérez obtenir avec une application de pointeuse. À faire : réduire les efforts liés à l'enregistrement et au calcul des heures, connaître le temps passé par les employés sur les tâches, ou encore numériser vos processus RH Déterminez le modèle de temps de travail de votre équipe pour tirer parti des applications de pointeuse À faire : l'application de pointeuse saisit-elle toutes les heures de travail des employés ? Dualité: L'application de pointeuse doit suivre à la fois les présences et les heures - et non pas la façon dont vous utilisez manuellement des feuilles de calcul ou des cartes de pointage en ligne Avantages : L'application de pointeuse devrait en fin de compte protéger votre :

du temps qui serait autrement consacré à la tenue des registres

qui serait autrement consacré à la tenue des registres les dépenses en termes de coûts d'exploitation **Hébergé ou en ligne ? Analysez si vous avez besoin d'une application de pointeuse hébergée ou en ligne. Cette dernière est un choix plus judicieux car vous n'avez pas besoin de faire des mises à jour ou de dépenser des milliers de dollars en paramètres

Les 10 meilleures applications de pointeuse à utiliser en 2024

Avec autant d'options, il est difficile de choisir la meilleure application de pointeuse ; c'est là que notre recherche intervient.

Consultez notre liste des 10 meilleures applications de pointeuse que vous pouvez utiliser pour suivre vos heures de travail et gérer les horaires en toute transparence.

1. ClickUp /img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/Time-Estimate\_Ajouter des estimations de durée à une tâche-1400x788.gif Affichez et suivez facilement les estimations de durée des tâches ClickUp pour une meilleure gestion des ressources /%$img/

Affichez et suivez facilement les estimations de durée des tâches ClickUp pour une meilleure gestion des ressources

Parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par ClickUp, il s'agit avant tout d'un outil de productivité.

ClickUp dispose d'un puissant système de fonctionnalité de suivi du temps du projet pour vous aider à suivre du temps depuis n'importe quel appareil. Et si vous utilisez Chrome, la plateforme propose un plug-in pratique- L'extension Chrome de ClickUp -pour le suivi du temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/CleanShot-2024-02-27-at-15.38.47.gif L'extension Chrome ClickUp rassemble cinq des fonctionnalités les plus déconnectées de la gestion de projet en une seule application incroyable /$$img/

L'extension Chrome ClickUp réunit en une seule application cinq des fonctionnalités les plus déconnectées de la gestion de projet. Créez des tâches, suivez le temps, stockez des captures d'écran, mettez des sites Web en signet, enregistrez des notes et joignez des e-mails, le tout à partir de l'extension ClickUp Chrome

Que vous souhaitiez facturer vos clients à temps, ajouter des notes détaillées à votre suivi du temps ou créer des libellés pour contrôler la durée d'un projet, la fonctionnalité de suivi du temps du projet de ClickUp répond à tous les comptes.

Utilisez l'extension Chrome de ClickUp modèle d'emploi du temps pour la gestion du temps pour optimiser votre emploi du temps et maximiser votre productivité de manière intuitive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/d4e349fd-1000.png Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp /$$img/

Il est essentiel de disposer d'un calendrier bien conçu pour s'assurer que vos projets avancent dans les délais et dans le respect du budget. C'est là que le modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp entre en jeu !

Un rapide coup d'œil sur les points positifs des outils de suivi du temps de ClickUp :

Il est très facile à utiliser pour les utilisateurs qui débutent, grâce à sa fonction de suivi du temps modèles de Relevé de temps

Il fournit des fonctions de rapports robustes et s'intègre de manière transparente dans votre pile technologique

Il offre une excellente vue Charge de travail pour une vue d'ensemble des activités internes de l'entreprise gestion des ressources internes ClickUp est un excellent outil de gestion de projet, et ses fonctions intégrées de gestion des ressources sont très utiles gestion du temps sont tout aussi compétents et travaillent ensemble de manière harmonieuse.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

Suivi du temps à partir de tablettes et d'applications de pointeuses mobiles en appuyant simplement sur le bouton "Installer"

Afficher capacité de l'équipe sur une base hebdomadaire ou mensuelle à l'aide de la vue Charge de travail

Suivre les heures facturables et expérimenter d'autres types d'automatisation gestion du flux de travail options

Exploitez les capacités de rapports pour savoir comment les employés dépensent leur temps (et comment l'améliorer)

Libeller, catégoriser et créer des notes sur les entrées de temps

Limites de ClickUp:

Actuellement, les affichages de cette application de pointeuse mobile sont quelque peu limités - mais il y a plus à venir dans les prochains mois

Comme il s'agit d'un outil de productivité, il peut y avoir une légère courbe d'apprentissage, en particulier si tout ce que vous voulez est un simple suivi du temps

Prix ClickUp:

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques:

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Horlogerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clockify-screenshot-1-1400x933.webp

/$$$img/

via Horlogerie Clockify est une application de suivi du temps et de Relevé de temps avec des intérêts modèles de durée enregistrée -utiliser pour suivre les heures de travail de plusieurs projets pour un nombre quelconque d'utilisateurs.

Bien qu'il s'agisse d'une application de pointeuse gratuite, Clockify est utilisée par des marques haut de gamme telles que Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO, et bien d'autres encore.

Comme d'autres applications de pointeuse de cette liste, Clockify vous permet également de suivre les présences, la productivité et les heures facturables.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify:

**Mon travail est suivi en temps réel

**Relevé de temps : enregistrez vos activités hebdomadaires sur divers projets et tâches

Calendrier : Connexion à Google Agenda ou Outlook et affichage des journées par blocs de 5, 15, 30 ou 60 minutes

: Connexion à Google Agenda ou Outlook et affichage des journées par blocs de 5, 15, 30 ou 60 minutes Auto tracker: Suivez le temps que vous passez sur les sites web et les applications et affichez une répartition achevée de ce que vous utilisez et à quel moment

Suivez le temps que vous passez sur les sites web et les applications et affichez une répartition achevée de ce que vous utilisez et à quel moment Kiosque:Connexion à partir d'un appareil partagé à l'aide d'un code PIN

Les limites de Clockify:

La version gratuite de Clockify est basique et inclut de multiples modifications en cours sur les fonctionnalités clés ; les capacités avancées ne sont accessibles que dans l'édition avec abonnement

Certains utilisateurs signalent que le programme est lent et peut parfois ne pas répondre

L'annulation n'est disponible qu'en ligne, et l'utilisateur doit envoyer un e-mail - une façon fastidieuse et pénible de gérer les tâches, selon certains utilisateurs

Tarifs de Clockify:

Basic (Administration) : 3,99 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

: 3,99 $ par utilisateur/mois facturé annuellement Standard (Relevé de temps et facturation) : 5,49 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

: 5,49 $ par utilisateur/mois facturé annuellement Pro (Profit et productivité) : 7,99 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

: 7,99 $ par utilisateur/mois facturé annuellement Enterprise (contrôle et sécurité) : 11,99 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

Clockify ratings and reviews:

G2: 4.5/5 (150+ reviews)

4.5/5 (150+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,600+ reviews)

3. Relevé de temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/timesheet.io-app-dashboard--1400x1186.webp tableau de bord de l'application Relevé de temps.io /$$$img/

via Relevé de temps.io Relevé de temps est destiné aux utilisateurs qui sont toujours en déplacement - que vous soyez coincé dans les embouteillages ou que vous deviez voyager souvent, Relevé de temps vous permet de suivre vos heures de travail sans jamais ouvrir l'application.

Un autre avantage qui pourrait vous intéresser est que vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour saisir le temps. De plus, les utilisateurs n'ont besoin d'aucune formation supplémentaire pour démarrer.

Les rapports de Relevé de temps sont également plus faciles à tirer et à envoyer aux RH. Relevé de temps est une bonne application de pointeuse sur le marché pour le suivi des congés payés des employés et des heures hebdomadaires.

Les meilleures fonctionnalités du Relevé de temps:

Technologie WLAN et Geofencing : La technologie WLAN et de geofencing de cette application de pointeuse vous permet de suivre facilement les heures de travail. Paramétrez votre type d'automatisation et laissez l'application prendre le relais

: La technologie WLAN et de geofencing de cette application de pointeuse vous permet de suivre facilement les heures de travail. Paramétrez votre type d'automatisation et laissez l'application prendre le relais Le Relevé de temps suivra automatiquement vos heures lorsque vous entrez dans un emplacement spécifique ou utilisez un point d'accès pré-assigné et que vous vous arrêtez

Limites du Relevé de temps:

Certains utilisateurs signalent que l'application n'est pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de suivre le temps en temps réel, en particulier pour les employés qui veulent pointer

Si les besoins du client en matière de suivi du temps sont étendus et avancés, cette application pourrait ne pas convenir

Relevé de temps pricing:

Basic : Free Forever

: Free Forever Plus : 5$/mois

: 5$/mois Pro : 10$/mois/utilisateur

Relevé de temps et évaluations:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Sling

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/home-2-1-1255x790-1.png Tableau de bord Sling /$$img/

via Fronde Nous avons tous utilisé les applications à faire pour marquer les choses sur notre checklist. Mais qu'en est-il des tâches de suivi du temps ?

Sling est une bonne application lorsqu'il s'agit d'une application de pointeuse pour les employés. Surveillez les heures des employés et synchronisez immédiatement les relevés de temps des employés, ce qui conduit à un processus de paie transparent.

Cette application de pointeuse vous permet également d'entrer dans les détails de ce qui cause les heures de travail inexactes des employés (le cas échéant). Suivez les périodes de temps telles que les heures supplémentaires et les vacances, et vérifiez la géolocalisation ou les quarts de travail de vos employés.

Les meilleures fonctionnalités de Sling:

Le suivi du temps devient plus facile car vous pouvez convertir votre smartphone en application de pointage

Offre un outil de suivi du temps des employés en kiosque en option

Synchronise automatiquement les relevés de temps des employés avec le système de paie tout en offrant une option d'exportation

Limites de la fronde:

Certains utilisateurs signalent que l'application se bloque et continue de se charger ; ils doivent redémarrer l'application pour continuer à travailler, ce qui peut être pénible

D'autres utilisateurs signalent également qu'ils reçoivent de multiples notifications et alertes pour des discussions auxquelles ils ne participent pas directement

Prix de l'application Sling:

Free (Nombre illimité d'employés, de managers et d'emplacements)

(Nombre illimité d'employés, de managers et d'emplacements) Premium : 1,70 $ par utilisateur et par mois

: 1,70 $ par utilisateur et par mois Business: 3,40 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et critiques de Sling:

G2: 4.4/5 (80+ reviews)

4.4/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (140+ avis)

5. Replicon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image-26-1400x809.png Application Horloge Replicon /$$$img/

via Replicon Replicon est un logiciel de suivi du temps unifié pour les projets, la paie, la facturation et la conformité.

Grâce à ses Relevés de temps précis, l'application augmenterait la productivité de 10 à 15 % et améliorerait la rentabilité des projets de 10 %.

Les meilleures fonctionnalités de Replicon:

ZeroTime: Fonctionnalité de suivi du temps alimentée par l'IA récemment lancée qui capture automatiquement les données de travail et de temps de vos employés à travers les 100+ applications numériques qu'ils utilisent comme Asana, Slack, Jira, Zoom, et plus encore

Fonctionnalité de suivi du temps alimentée par l'IA récemment lancée qui capture automatiquement les données de travail et de temps de vos employés à travers les 100+ applications numériques qu'ils utilisent comme Asana, Slack, Jira, Zoom, et plus encore Le chatbot basé sur l'IA aide à conduire le suivi du temps comme une discussion et à accéder à des mises à jour en temps réel sur les envois de feuilles de temps

basé sur l'IA aide à conduire le suivi du temps comme une discussion et à accéder à des mises à jour en temps réel sur les envois de feuilles de temps Le suivi en temps réel offre une visibilité sur l'emplacement des employés pour contrôler les équipes à distance (et sur le terrain) depuis votre domicile

Les limites de Replicon:

Certains utilisateurs signalent que les rapports de l'application peuvent être améliorés

L'absence de chronomètre dans le Relevé de temps est une limite pour de nombreux utilisateurs

Prix de Replicon:

Project Time Tracking Suite: À partir de 12 $/mois

À partir de 12 $/mois Time and Attendance Product Suite : À partir de 6 $/mois

: À partir de 6 $/mois Suite d'automatisation des services professionnels : À partir de 29 $/mois

Évaluations et critiques de Replicon:

G2: 4.3/5 (700+ avis)

4.3/5 (700+ avis) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

6. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Harvest.jpeg Exemple de suivi du temps créé dans Harvest /$$$img/

via HarvestOutils de suivi du temps de l'agence sont souvent applaudis pour leur capacité à améliorer la productivité (à juste titre).

Harvest est l'un de ces logiciels de suivi du temps qui envoie des rappels subtils pour suivre votre temps quotidien.

L'application est intuitive et simple à utiliser, ce qui garantit que votre équipe l'utilisera pour suivre les projets et les heures de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Harvest:

Applications pour différents bureaux (Mac et PC), mobiles (iOS et Android) et navigateurs web

pour différents bureaux (Mac et PC), mobiles (iOS et Android) et navigateurs web 50+ intégrations avec des applications et des outils populaires

Les limites de Harvest:

Pour certains utilisateurs, les rapports ne sont pas assez robustes

Trouver des projets dans l'application est l'un des plus grands points de douleur de Harvest selon les utilisateurs actifs

Prix Harvest:

Harvest : 0$ Free Forever pour toujours

: 0$ Free Forever pour toujours Harvest Pro: 10,80 $/utilisateur/mois, facturé annuellement

Harvest évaluations et critiques:

G2: 4.3/5 (790+ commentaires)

4.3/5 (790+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (570+ avis)

7. Inch

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Try-inch.png

/$$$img/

via Inch La plus grande crainte des employeurs est de s'assurer que les employés sont au bon emplacement lors du pointage. L'application de pointeuse Inch s'occupe de ce point douloureux avec précision.

Que vous souhaitiez exporter des feuilles de temps pour un traitement de la paie ou une facturation client sans effort ou suivre les heures de travail des employés ou n'importe quelle application ou appareil, Inch répond à toutes vos préoccupations et à tous les cas d'utilisation finale.

Les meilleures fonctionnalités d'Inch:

La fonctionnalité Geofencing garantit que les employés pointent avec précision

garantit que les employés pointent avec précision Capacité de suivi gestion des tâches et des paramètres liés au temps* tels que le temps de travail de l'employé et des paramètres liés au temps tels que le temps de travail de l'employé, les coordonnées de l'emplacement, le temps consacré à la tâche, etc

et des paramètres liés au temps* tels que le temps de travail de l'employé tels que le temps de travail de l'employé, les coordonnées de l'emplacement, le temps consacré à la tâche, etc Compilation de rapports interactifs sur le suivi du temps

sur le suivi du temps **L'application $$$a peut déclencher un avertissement si un employé tente de pointer avant d'avoir atteint sa destination ou s'il laisse son appareil sur le site de travail sans avoir pointé

Limites d'Inch:

Inch est avant tout une application de gestion des tâches qui offre des fonctionnalités de suivi du temps - les fonctions de suivi ne sont pas aussi avancées que celles d'autres applications de pointeuse dédiées

Tarifs d'Inch:

Utilisation gratuite

Évaluations et critiques:

Pas disponible

8. Justworks Suivi du temps (Précédemment, Justworks Hours)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/justworks-time-tracking-1400x855.png Suivi du temps de Justworks /$$img/

via Justworks Suivi du temps Lorsque vous ajoutez le suivi du temps de Justworks à Justworks PEO ou Payroll, le résultat est une meilleure gestion du temps dans toute l'équipe.

Cette application offre des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps, telles que la synchronisation de la paie, les règles relatives aux heures supplémentaires et aux pauses, les capacités de géofencing, les rappels et les alertes, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Justworks Time Tracking:

Vérifier les emplacements d'arrivée et de départ grâce à des fonctions de géofencing

Les employés sur site et à distance peuvent suivre leur temps à l'aide de leurs applications mobiles de pointeuse, de Slack, etc.

Fonctionnalités utiles de comptabilisation du temps, telles que la surveillance des heures supplémentaires, les rappels automatisés des repas et des pauses, et plus encore

Limites du suivi du temps de Justworks:

L'application est extrêmement coûteuse pour les solopreneurs et les petites entreprises

Les prix de Justworks Time Tracking:

Basic : $59 /mois/employé ($49/mois à partir du 50ème employé)

/mois/employé ($49/mois à partir du 50ème employé) Plus : $99/mois/employé ($89/mois à partir du 50ème employé)

Non disponible

9. ClockInEasy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Clockineasy-1400x618.png

/$$$img/

via HorlogeFacile ClockinEasy laser se concentre sur les rapports et le suivi du temps.

En tant qu'agence, vous ne pouvez pas mettre un prix sur la gestion des budgets de projet mais ClockinEasy rend cette tâche rentable et facile dans une large mesure.

Qu'il s'agisse de prévoir les coûts de main-d'œuvre ou de suivre la présence sur le chantier en temps réel, cette application offre des feuilles de temps basées sur le cloud, précises et détaillées en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités de ClockInEasy:

La fonctionnalité de reconnaissance faciale permet de gérer les Relevés de temps numériques des employés sans laisser place à des instances de vol de temps ou de poinçonnage entre collègues

permet de gérer les Relevés de temps numériques des employés sans laisser place à des instances de vol de temps ou de poinçonnage entre collègues La fonctionnalité de calcul des coûts d'un projet ou d'une tâche vous aide à suivre le coût de la tâche grâce aux relevés détaillés des temps des employés, y compris le temps à la minute près et les suivis de l'emplacement GPS

vous aide à suivre le coût de la tâche grâce aux relevés détaillés des temps des employés, y compris le temps à la minute près et les suivis de l'emplacement GPS Le tableau de bord mapper avec emplacement GPS permet un suivi du temps des employés en toute sécurité

Les limites de ClockInEasy:

L'application nécessite une légère phase d'apprentissage

L'application se bloque parfois lors de l'enregistrement des heures de travail

Prix de ClockInEasy:

Free Forever gratuit: 0$ (utilisateurs uniques uniquement)

0$ (utilisateurs uniques uniquement) Professionnel: $4.00 par utilisateur et par mois

$4.00 par utilisateur et par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 3.6/5 (4 commentaires)

3.6/5 (4 commentaires) Capterra: 4.7/5 (40+ avis)

10. Connecteam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Connecteam.webp

/$$$img/

via Équipe de connexion L'application de pointeuse Connecteam vous aide à optimiser le temps à tous les niveaux

Vous pouvez demander aux employés de pointer à l'entrée ou à la sortie à l'aide des applications mobiles de pointeuse ou de l'application de kiosque sur site. Elle offre en option des fonctionnalités de géo-clôture numérique.

L'équipe peut facilement pointer en synchronisant leurs horaires lorsqu'elle commence une équipe ou un travail en synchronisant leurs horaires. L'interface conviviale de l'application facilite la gestion des demandes de PTO, des absences et des heures supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam:

**Notifications de retard ou d'absence pour le suivi du temps et des présences

**Discuter en temps réel des problèmes liés au travail dans l'application

Possibilité de paramétrer les règles de pause et d'heures supplémentaires

Des alertes immédiates sur les écarts tels que le dépassement des limites d'heures supplémentaires et les doubles réservations

sur les écarts tels que le dépassement des limites d'heures supplémentaires et les doubles réservations La liste automatique des pauses, des heures, des heures supplémentaires et des congés sur les feuilles de temps, garantissant qu'elles sont prêtes pour la paie

Les limites de Connecteam:

Certains utilisateurs souhaitent davantage de fonctionnalités d'intégration avec une fonction API ouverte, qui fait actuellement défaut

Les utilisateurs n'aiment pas non plus le fait que l'application demande beaucoup de mises à jour, en particulier si vous voulez utiliser les nouvelles fonctionnalités que l'application déploie

Tarification de Connecteam:

Exploitation Expert: 99 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs) ; 3 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

99 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs) ; 3 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire Opérations avancées: 49 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs) ; 1,5 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

49 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs) ; 1,5 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire Opérations de base: 29 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs) ; 0,5 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire

29 $/mois (pour les 30 premiers utilisateurs) ; 0,5 $/mois pour chaque utilisateur supplémentaire Le forfait Business : 0 $ (jusqu'à 10 utilisateurs)

Évaluations et critiques de Connecteam:

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (300+ commentaires)

ClickUp : Votre suivi du temps pour la vie

Si vos employés n'utilisent pas du tout leur application de suivi du temps ou, pire, perdent un temps précieux à trouver comment utiliser l'application, il est peut-être temps de changer les choses.

Aidez-les à à travailler plus vite et à faire les choses terminées avec ClickUp.

Vos employés apprécieront cette solution numérique et l'utiliseront activement pour pointer leurs heures de travail et gérer leurs horaires.

Ne nous croyez pas sur parole ! S'inscrire gratuitement et découvrez pourquoi ClickUp offre le meilleur des deux mondes - en tant que l'un des plus grands fournisseurs d'accès Internet au monde meilleurs outils de gestion de projet améliorés par de solides fonctionnalités de gestion du temps.

Prêt à paramétrer vos objectifs de travail professionnel pour 2024 avec le temps comme quatrième superpouvoir ? C'est ce que nous avons pensé.