Airtable vs. Notion - Quel est le meilleur logiciel en 2024 ?

La collaboration au sein d'une équipe est essentielle à la réussite d'un projet, mais la gestion d'une équipe n'est pas une sinécure. Heureusement, le bon outils de gestion de projet peuvent faire la différence entre l'échec et la réussite d'un projet, à condition de choisir le bon outil.

Airtable et Notion sont des options populaires pour les entreprises occupées qui ont besoin de suivre les tâches, de gérer les équipes et de stocker des données. Bien que ces solutions de gestion de projet partagent certaines fonctionnalités, elles ne sont pas tout à fait identiques.

Dans ce guide, nous allons évaluer les différences entre Airtable et Notion pour vous aider à trouver la meilleure option pour votre entreprise. Nous ajouterons même un concurrent bonus qui fera exploser Airtable et Notion avec ses fonctionnalités de gestion de projet. 🤩

Qu'est-ce qu'Airtable ?

Via AirtableAirtable combine la simplicité de tableurs comme Excel et Google Sheets avec les fonctionnalités avancées d'une base de données relationnelle. Cette plateforme sans code met la gestion de bases de données à la portée des utilisateurs débutants, ce qui en fait l'outil idéal pour tout, de la gestion des tâches au développement d'applications personnalisées.

Fonctionnalités d'Airtable

Airtable permet de mobiliser les données de votre organisation pour en faire des forfaits, des tâches, des expériences et bien plus encore. Mieux encore, l'outil de gestion de projet est no-code, vous n'avez donc pas besoin de compétences techniques pour utiliser cette plateforme.

Cela fait d'Airtable une solution adaptée aux personnes non techniques du marketing, des produits, des opérations, et plus encore.

1. IA et automatisation du flux de travail

Via Airtable

L'intelligence artificielle fait fureur en ce moment. Elle est encore en bêta, mais Airtable teste un nouvel outil IA pour :

Générer des notes de marketing

Programmation automatique de calendriers de contenu

Catégoriser les commentaires des clients

Générer des spécifications de produits

Création de descriptions de postes

L'IA d'Airtable est conçue pour travailler sans code ni charabia technique, c'est donc un moyen accessible de se lancer dans l'IA.

Si l'IA n'est pas votre truc, Airtable propose des automatisations plus traditionnelles basées sur des déclencheurs par glisser-déposer. Ce constructeur visuel vous permet de créer des automatismes simples ou des automatismes à base de déclencheurs des flux de travail multi-séquences plus complexes afin d'éliminer les efforts manuels dans la gestion des projets.

Mieux encore, les automatisations s'intègrent à Google Workspace, Slack et Facebook, de sorte que vous êtes gratuit automatiser votre flux de travail en une seule fois.

2. Concepteur d'interface et affichages multiples

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Airtable vs Notion : Exemple d'interface personnalisée d'Airtable /$$img/

Via Airtable

Vous avez besoin d'une interface plus personnalisée ? Airtable vous permet de créer une interface personnalisée pour votre équipe grâce au concepteur d'interface sans code. Considérez-le comme un modèle de base de données qui vous donne la liberté de personnaliser Airtable comme bon vous semble.

Mieux encore, vous pouvez personnaliser Airtable pour chaque utilisateur. L'outil polyvalent dispose de contrôles robustes de gestion des permissions qui peuvent accéder aux tableaux de données, gardant les informations sensibles sous clé.

Airtable est également livré avec plusieurs affichages, y compris :

Liste

Échéancier

Kanban

Diagramme de Gantt

Calendrier

Grille

Galerie

Formulaire

3. Fonctionnalité

La fonctionnalité Apps n'est disponible que pour les forfaits Enterprise, mais elle permet de gagner énormément de temps. Les applications sont des interfaces utilisateurs préconfigurées et des flux de travail construits par Airtable pour gérer les projets.

Il suffit d'indiquer à Airtable votre cas d'utilisation, et il générera une application pour vous. Par exemple, si vous dites que vous êtes un spécialiste du marketing qui conçoit un lancement de produit, Airtable lancera une application pour concevoir des campagnes de marketing, gérer des budgets et programmer des évènements de lancement.

4. Rapports

Airtable crée des rapports interactifs en temps réel à partir de vos base de données relationnelle . Il comprend même des extensions permettant de créer des diagrammes, des graphiques et bien plus encore dans un tableau de bord 100 % personnalisable.

D'ailleurs, Airtable donne accès à des API pour le développement. C'est une excellente option si vous savez coder et que vous avez besoin de rapports Airtable plus personnalisés.

Prix d'Airtable

Free

Teams: $20/mois par utilisateur, facturé annuellement

$20/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $45/mois par utilisateur, facturé annuellement

$45/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise Echelle: Contacter pour les prix

Qu'est-ce que Notion ?

La prise de notes dans Notion Notion se présente comme un outil de productivité tout-en-un. Au départ, il s'agissait d'une modeste application de prise de notes, mais aujourd'hui, Notion a les capacités de gérer les wikis de gestion des connaissances, la gestion des tâches, la collaboration, et bien d'autres choses encore.

Il s'agit d'une solution robuste qui combine les connaissances internes, les documents collaboratifs et le suivi des projets en un seul endroit.

Fonctionnalités de Notion

Notion a commencé comme une humble application de prise de notes, mais c'est une solution étonnamment robuste pour gérer tout, du savoir institutionnel à votre liste de tâches quotidiennes.

1. Wiki

Via Notion

Chaque entreprise a sa propre façon de faire les choses. Mais entre Airtable et Notion, cette dernière n'a pas besoin de séquestrer ses processus et ses idées dans les comptes e-mail de ses employés pour tout construire au sein d'un wiki Notion. Il s'agit d'un espace de type intranet destiné à héberger toutes les connaissances internes, comme les procédures opératoires normalisées et les manuels de formation. 🧠

Les wikis de Notion sont également no-code, de sorte que les équipes non techniques adoreront cet outil de gestion de projet. Wikis s'intègre de manière transparente à Slack, Figma et Jira pour connecter tous vos autres outils en un seul endroit.

Ici non plus, il n'est pas question de chercher à tâtons la dernière version d'un document. Notion inclut des dates de vérification sur tous les wikis, de sorte que vous savez toujours quelle version est la bonne.

2. Gestion de projet

Via Notion

Vous gérez une équipe ? Suivez les projets, les personnes, les tâches, les budgets et plus encore avec Notion Project. Affichez vos projets sous forme d'échéancier, de tableau, de calendrier, de base de données ou de vue Tableau pour visualiser rapidement vos flux de travail.

Notion est livré avec des libellés de priorité, des étiquettes de statut et des filtres avancés, de sorte que vous n'affichez que les tâches qui sont les plus importantes pour vous. Créez des sous-tâches et des dépendances pour clarifier les prochaines étapes de votre équipe ou visualisez leur progression grâce aux barres de progression en temps réel de Notion.

3. Documents

Les notes et les documents sont le pain et le beurre de Notion. Mais il ne s'agit pas seulement de texte. Notion intègre des éléments multimédias, tels que des images et des vidéos, dans vos documents afin de fournir un contexte sans être lié à un site externe.

Il vous permet même de mettre en forme des tableaux de contenu, des sections repliables ou des extraits de code pour attirer l'attention au bon endroit.

N'hésitez pas à collaborer en temps réel avec votre équipe au sein d'un document. Notion vous permet également d'organiser vos documents et de les retrouver facilement grâce à une fonction de recherche avancée.

Si vous souhaitez passer moins de temps sur l'installation du projet et vous concentrer sur votre travail, utilisez les modèles de Notion. Il comprend plus de 800 modèles de documents et 900 modèles de projets que vous pouvez copier et personnaliser en quelques clics.

4. Notion IA

Via Notion

Il n'est pas nécessaire de quitter votre compte Notion pour utiliser ChatGPT : un assistant IA est déjà intégré à votre compte. Notion IA peut :

Résumer des notes de réunion

Générer des éléments d'action ou des résumés de documents

Améliorer la rédaction

Traduire un texte

Générer des stratégies pour des campagnes de marketing

Le seul point d'achoppement est que Notion IA est un module complémentaire de 8 $ pour les forfaits payants et de 10 $ pour les forfaits gratuits. C'est toujours moins cher que, disons, ChatGPT premium (20 $), mais c'est quelque chose à considérer lorsque vous faites les comptes. 💲

À propos, Notion dispose également d'une fonctionnalité d'automatisation par glisser-déposer si c'est plus votre vitesse. Utilisez cette fonctionnalité pour modifier les statuts, assigner des tâches, et plus encore, sans aucun effort manuel.

Prix de Notion

Free

Plus: $8/mois par utilisateur, facturé annuellement

$8/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : Contact pour la tarification

Airtable vs. Notion : Comparaison des fonctionnalités

Comme vous pouvez le constater, Airtable et Notion sont des plateformes riches en fonctionnalités qui ont beaucoup à offrir. Comparons les fonctionnalités de ces plateformes les unes par rapport aux autres.

IA et automatisation

Notion et Airtable intègrent toutes deux l'IA dans leurs plateformes. L'inconvénient est que l'IA d'Airtable n'est disponible que pour les utilisateurs existants en tant que bêta, vous n'y aurez donc pas accès si vous vous inscrivez dès maintenant.

Notion IA est accessible à tous - à condition de payer le module complémentaire, bien sûr. La qualité des assistants IA est assez similaire, mais l'accessibilité est plus un problème si vous êtes un nouvel utilisateur d'Airtable.

Si vous n'êtes pas fan de l'idée d'employer des robots pour faire votre travail, Airtable et Notion proposent tous deux des outils d'automatisation par glisser-déposer. Cependant, les séquences de Notion ne sont pas aussi conviviales, donc si vous êtes vraiment intéressé par les automatisations, il est préférable d'opter pour l'interface utilisateur plus simple d'Airtable.

Gagnant : Notion pour l'IA ; Airtable pour l'automatisation

Bases de données

Vous êtes libre de construire des bases de données dans Notion ou Airtable, mais Airtable est plus axé sur les feuilles de calcul de données. "Tableur" est dans son nom, après tout.

Les bases de données d'Airtable sont plus raffinées et faciles à suivre. Cette plateforme est conçue dès le départ comme une solution de base de données, elle est donc idéale pour les équipes qui utilisent beaucoup de feuilles de calcul .

Cependant, Notion est davantage un logiciel de gestion de projet qu'Airtable. Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités de gestion de projet ou de gestion des connaissances saupoudrées d'un outil de base de données, Notion pourrait être un choix plus polyvalent.

Gagnant : Airtable

Intégrations

Quelle que soit la plateforme choisie, vous bénéficierez de dizaines d'intégrations natives avec des outils que vous utilisez probablement déjà. Cependant, Notion s'intègre avec plus d'outils, notamment Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT et Zoom. Airtable dispose sans aucun doute d'excellentes intégrations, mais elles ne sont pas aussi abondantes ou spécialisées que celles de Notion.

La courbe d'apprentissage peut également être un peu longue.

Gagnant : Notion

Forfaits

Airtable est sans aucun doute l'option la plus chère. Son abonnement Teams est de 20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement, tandis que Notion Plus est de 8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement.

Cependant, si vous payez les 8 à 10 $ supplémentaires pour Notion IA, les deux plateformes sont plus proches en termes de prix à leurs premiers niveaux de paiement. Notion reste l'option la moins chère si vous comparez leurs niveaux Business mis à niveau.

Gagnant : Notion

Notion vs. Airtable sur Reddit

Dans le bras de fer entre Notion et Airtable, il n'y a pas de vainqueur incontestable. Tout dépend en fait de votre entreprise, de votre équipe et de vos besoins. Nous avons consulté les bonnes personnes de Reddit pour mieux comprendre qui bénéficierait le plus de chaque plateforme.

Un utilisateur l'a exprimé simplement en disant : "Airtable est une base de données relationnelle sans code. Notion est pour la prise de notes et la documentation."

Un autre a ajouté qu'il utilisait à la fois Notion et Airtable, mais pour des tâches différentes : "Il est plus facile de gérer les données dans Airtable, et il est plus facile d'ajouter des composants tiers avec Notion. Ie ; parfois j'ai besoin d'un ensemble de données et d'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important.

Je peux créer un wiki dans Notion avec toutes les informations pertinentes et visualiser facilement ce que j'essaie de faire. Ensuite, les membres de l'équipe peuvent modifier l'un ou l'autre en cours tandis que chaque composant se synchronise automatiquement."

Rencontre avec ClickUp-la meilleure alternative à Airtable vs. Notion

Glisser-déposer des tâches sur une vue Tableur de ClickUp pour une organisation simple

Notion et Airtable sont des outils de gestion de projet convaincants, il faut le reconnaître. Mais même ainsi, ces plateformes ne font pas tout bien.

Elles vous obligent toujours à passer d'une plateforme à l'autre et à utiliser d'autres outils pour faire votre travail, et où est le plaisir dans tout cela ? 👀

ClickUp, en revanche, est une plateforme de travail véritablement tout-en-un qui mélange vos documents (y compris les wikis), vos bases de données relationnelles et votre outil IA en une seule expérience cohésive.

Collaborer en temps réel avec ClickUp Docs

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et slash de travailler plus efficacement ClickUp Documents permet à votre équipe de collaborer sur de grandes idées en temps réel. Demandez des modifications en cours, laissez des commentaires et étiquetez d'autres utilisateurs pour perfectionner vos idées en un temps record. Teams est même livré avec des tableaux, du multimédia et des signets intégrables pour épargner quelques clics à votre équipe.

Sympa, non ?

Et ne vous inquiétez pas, nous organisons tout pour vous et fournissons un champ de recherche robuste pour que vous puissiez trouver exactement ce que vous cherchez.

Si vous êtes vraiment pressé (ou si vous voulez simplement que des professionnels fassent le travail à votre place), tirez un Modèle ClickUp pour sauver votre journée de travail.

Laissez l'IA de ClickUp faire le gros du travail

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc ClickUp AI est le premier assistant IA spécifique à un emploi au monde. Nous avons construit l'IA pour offrir des centaines d'outils artisanaux basés sur votre rôle et votre cas d'utilisation.

Par exemple, si vous êtes dans le marketing, invitera l'IA à à rédiger des e-mails, à générer des briefs de contenu ou à imaginer des stratégies de campagne.

ClickUp AI vit dans l'univers ClickUp, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de passer de votre travail à votre outil IA. Tout est vraiment au même endroit pour une meilleure concentration et de meilleures journées de travail.

$$$a Construire une base de données robuste dans ClickUp

Passez de la vue Tableur à la vue Calendrier de ClickUp 3.0 pour mieux visualiser votre travail

Bien sûr, Airtable et Notion ont tous deux des fonctionnalités de base de données, mais ils ne peuvent pas tenir la dragée haute à Vue Tableur ClickUp . Activez cet affichage pour créer rapidement des feuilles de calcul et des bases de données permettant de gérer toutes sortes de données, notamment :

Contacts avec les clients (CRM)

Les budgets

Statuts de projets

Notre base de données sans code remplace facilement Airtable, Google Sheets et Excel. Elle vous permet même de lier des tâches, des documents et des dépendances à vos données pour une base de données riche en contexte qui assiste un travail de qualité.

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement travail par mois

Combinez votre base de connaissances avec la gestion des données dans ClickUp

Dans la compétition entre Airtable et Notion, les deux plateformes ont leurs forces et leurs faiblesses. Appuyez sur le bouton facile et évitez de changer de plateforme toutes les cinq minutes - optez pour ClickUp. 🙌

Notre plateforme de travail polyvalente intègre les documents, les bases de données et les outils IA dans une expérience transparente qui simplifie votre flux de travail et stimule la collaboration au sein de l'équipe. Qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer ?

Faites-en l'essai par vous-même : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit dès maintenant.