10 Meilleures alternatives à Google Meet pour la vidéoconférence en 2025

La vidéoconférence a pris son essor au début de l'année 2020, lorsque de nombreuses organisations ont adopté le travail à domicile. Soudain, les équipes à distance ont provoqué un besoin immédiat de.. d'outils de réunion en ligne conçus pour simplifier la connexion et la communication à distance.

Les géants du logiciel comme Google ont immédiatement commencé à entrer dans le jeu, en proposant Google Meet et sa propre suite d'outils de réunion en ligne outils de vidéoconférence pour améliorer votre l'étiquette des réunions virtuelles .

Mais la plateforme de réunion de Google est loin d'être la seule option qui s'offre à vous. De nombreuses alternatives à Google Meet sont conçues pour offrir un grand nombre des mêmes fonctionnalités clés, du partage d'écran à l'enregistrement des réunions et bien plus encore. Découvrons les meilleures alternatives à Google Meet pour les petites entreprises, les grandes équipes et tout ce qui se trouve entre les deux.

Que rechercher dans les alternatives à Google Meet ?

Naturellement, vous souhaitez disposer d'un outil qui facilite l'organisation de réunions en ligne et la participation à celles-ci. Mais les meilleures alternatives à Google Meet offrent également d'autres fonctionnalités qui en font un outil adapté à vos réunions objectifs de communication et d'améliorer votre le management d'équipe notamment :

Facilité d'utilisation: Plus il est facile pour votre équipe à distance de participer à des réunions virtuelles, mieux c'est

Plus il est facile pour votre équipe à distance de participer à des réunions virtuelles, mieux c'est La qualité audio et vidéo : Il est essentiel de pouvoir voir et entendre facilement vos collègues pour que vous puissiez bénéficier d'une bonne qualité audio et vidéo collaboration sur le lieu de travail -surtout dans le cadre d'un travail télétravail où la communication non verbale est plus difficile

Fonctionnalités améliorées: Le partage de fichiers, le partage de bureau et une fonctionnalité de discussion en direct peuvent tous faire la différence, que toute l'équipe ou seulement une partie de l'équipe travaille télétravail

Le partage de fichiers, le partage de bureau et une fonctionnalité de discussion en direct peuvent tous faire la différence, que toute l'équipe ou seulement une partie de l'équipe travaille télétravail Intégrations: Pouvez-vous facilement prendre les éléments suivants des notes de réunion ou intégrer l'outil à votre logiciel de compte rendu de réunion ? Existe-t-il des intégrations avec des solutions de stockage comme Google Drive pour faciliter le partage des fichiers ?

Pouvez-vous facilement prendre les éléments suivants des notes de réunion ou intégrer l'outil à votre logiciel de compte rendu de réunion ? Existe-t-il des intégrations avec des solutions de stockage comme Google Drive pour faciliter le partage des fichiers ? Enregistrement des réunions: Plus il est facile pour les participants d'enregistrer les réunions tout en offrant des avis de confidentialité à toute personne participant à la réunion vidéo, mieux c'est

En fin de compte, les meilleures alternatives à Google Meet doivent permettre de se réunir facilement en ligne. Cela inclut des options de vidéo et d'audioconférence qui transforment l'outil en une plateforme de communication complète pour tous les utilisateurs.

Les 10 meilleures alternatives à Google Meet à utiliser en 2024

Il est temps de passer aux entreprises. Si vous êtes à la recherche de la meilleure alternative à Google Meet disponible, il y a de fortes chances que vous trouviez dans cette liste l'outil de vidéoconférence adapté à vos besoins.

1. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/zoom-1.png Zoom comme alternative à Google Réunion /$$img/

Via Zoom Zoom est peut-être l'alternative la plus populaire à Google Meet, et c'est sans aucun doute une excellente plateforme pour vos réunions vidéo. La vidéo HD est fournie en standard, et l'enregistrement dans le cloud est sauvegardé automatiquement avec des transcriptions vidéo et des affichages de la grille et de l'orateur.

Même si Zoom ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de Google Meet et des nombreuses intégrations de Google, son cœur de métier - les réunions en ligne de haute qualité - est inégalé.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

La qualité vidéo est excellente, ce qui rend les réunions Zoom particulièrement adaptées aux réunions importantes avec les parties prenantes clés

Les tableaux blancs interactifs intégrés sont un excellent outil pour permettre aux équipes distantes de collaborer au-delà des simples réunions en ligne

Cryptage de bout en bout qui rend vos salles Zoom sûres et sécurisées pour toutes les personnes impliquées

Fonctionnalité multiplateforme : la vidéo discute aussi bien sur les ordinateurs de bureau que sur les appareils mobiles

Limites de Zoom

Le forfait gratuit est limité à 40 minutes par appel, ce qui rend les réunions Zoom difficiles à utiliser comme solution de visioconférence professionnelle

Des fonctionnalités limitées au-delà des appels vidéo, comme l'absence de messagerie instantanée et de partage de fichiers en dehors du contexte immédiat d'une salle de réunion

Prix de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 149,99 $/an par utilisateur

149,99 $/an par utilisateur Business: 199,99 $/an par utilisateur

199,99 $/an par utilisateur Business Plus: $250.00/an par utilisateur

$250.00/an par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (53,000+ reviews)

4.5/5 (53,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (13,000+ commentaires)

2. Zoho

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Zoho-Meeting-1400x924.png Zoho Réunion comme alternative à Google Réunion /$$img/

Via Zoho Bien qu'il fasse partie de la suite Business, Zoho Meeting est un puissant outil de vidéo conférence à part entière. Que vous ayez besoin d'une solution de conférence web professionnelle ou d'appels vidéo plus décontractés avec vos connexions personnelles, Zoho offre une expérience conviviale pour vos réunions virtuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho

Enregistrement facile des visioconférences avec vidéo, audio, partage d'écran et transcription

Option de diffusion en direct qui permet de diffuser votre visioconférence sur le Web à l'aide d'un simple lien de réunion

Des webinaires vidéo intégrés qui peuvent être particulièrement utiles aux équipes commerciales

Une version gratuite relativement robuste qui inclut une limite de 60 minutes pour les réunions, le partage de fichiers et d'autres fonctionnalités clés généralement réservées aux forfaits payants

Les limites de Zoho

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de qualité audio, en particulier lors d'appels plus importants

La version mobile est plus limitée que certaines autres alternatives à Google Meet de cette liste

Prix de Zoho

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Réunion standard: à partir de 1 $/mois par hôte pour un maximum de 10 participants

à partir de 1 $/mois par hôte pour un maximum de 10 participants **Réunion professionnelle : à partir de 3 $/mois par organisateur pour 10 participants maximum

Webinaire standard: à partir de 8 $/mois par organisateur pour un maximum de 10 participants

à partir de 8 $/mois par organisateur pour un maximum de 10 participants Webinaire professionnel: à partir de 16 $/mois par organisateur pour un maximum de 10 participants

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

3. Microsoft Teams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/f0e1ec4e-0bde-4528-b025-8c40f2417ed8-1400x831.png Microsoft Teams comme alternative à Google Réunion /$$img/

Via Microsoft Teams Souvent listé comme l'un des meilleurs Google Meet et Alternative à Zoom avec Microsoft Teams, un autre géant de la technologie fait son entrée dans l'équipe des solutions de vidéo conférence. Il s'agit d'un croisement entre la messagerie instantanée, le partage de fichiers dans le cloud et la conférence web, le tout hébergé dans une plateforme de communication complète conçue pour la collaboration à distance.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

L'intégration avec les fonctions de discussion et de fichiers dans MS Teams facilite le partage et la référence à des documents pertinents pour un meilleur partage des connaissances

Intégration native complète avec Microsoft 365, notamment MS Word, Excel, PowerPoint, OneDrive et d'autres outils de productivité populaires

Conception intuitive qui permet aux nouveaux utilisateurs de démarrer facilement des vidéoconférences et d'utiliser des fonctionnalités avancées comme le partage d'écran

Les notes de réunion peuvent être prises et partagées via OneNote pour faciliter les suivis et les prochaines étapes

Limites de Microsoft Teams

Intégrations limitées à des environnements de travail comme Google Workspace et Google Meet en raison de la relation de concurrence entre Google et Microsoft

Les liens vers les réunions permettent d'inviter des utilisateurs n'appartenant pas à Microsoft Teams, mais l'interface Web peut s'avérer peu pratique

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/mois par utilisateur

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9,000+ reviews)

4. Réunion GoTo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/goto-use-meeting-features-1400x914.png GoTo Meeting comme alternative à Google Meet /$$img/

Via Réunion GoTo GoTo Meeting est l'un des acteurs les plus anciens dans le domaine des réunions en ligne, mais cela ne le rend pas moins efficace. Il reste l'une des meilleures alternatives à Google Meet, en grande partie grâce à sa simplicité, ses fortes intégrations et ses fonctionnalités avancées telles que le partage d'écran, l'enregistrement des appels, etc.

GoTo Meeting meilleures fonctionnalités

Un assistant IA qui transcrit et enregistre automatiquement les réunions en ligne pour les consulter ultérieurement

L'intégration des appels qui permet aux participants de se joindre depuis leur téléphone comme ils le feraient avec des réunions d'audioconférence traditionnelles

Fonctionnalité d'annotation et de tableau blanc pour apporter de l'interactivité à vos réunions vidéo

Une fonction de planification intégrée pour faciliter la recherche d'une heure pour vos vidéoconférences

Limites de GoTo Meeting

Pas d'intégrations basées sur le navigateur, ce qui nécessite un téléchargement pour chaque participant à une réunion en ligne

Plus affecté par une mauvaise qualité d'Internet que les autres outils de cette liste, ce qui complique les vidéoconférences pour tous les participants

Prix de GoTo Meeting

Professionnel: 12 $/organisateur par utilisateur

12 $/organisateur par utilisateur Business: $16/organisateur par utilisateur

$16/organisateur par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (13,000+ reviews)

4.2/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (11 000+ commentaires)

5. Réunions Cisco Webex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Webex-Meetings-Video-Conferencing.png Webex comme alternative à Google Meet /$$$img/

Via Webex Ceux qui connaissent Cisco en tant que fournisseur prestataire de premier plan ne seront pas surpris d'apprendre que l'entreprise propose également l'une des meilleures solutions de vidéo conférence pour tirer parti de la technologie qu'elle produit. À l'instar de Google Meet, Webex se distingue par sa qualité audio et vidéo, ses outils de collaboration et sa capacité à organiser des réunions en ligne dans le cadre d'un travail télétravail.

Les meilleures fonctionnalités de Cisco Webex Meetings

Peut-être les meilleures fonctionnalités de sécurité de cette liste, avec un cryptage avancé de bout en bout qui rend la vidéoconférence sûre par défaut

Une version gratuite qui vous aide à tester des fonctionnalités avancées comme le tableau blanc sans validation financière

Des intégrations avancées grâce à Zapier, notamment la possibilité d'ajouter automatiquement des liens Webex à vos invitations de réunion

Une vidéo HD qui brille par rapport à la plupart des autres outils de cette liste

Limites de Cisco Webex Meetings

La possibilité d'héberger des webinaires est séparée de l'outil de vidéoconférence ordinaire

Certains utilisateurs ont signalé des rapports avec les pilotes vidéo et audio, entraînant des complications technologiques qui pourraient retarder les réunions

Prix de Cisco Webex Meetings

Webex gratuit

Webex Meet: 14,50 $/mois par licence

14,50 $/mois par licence Webex Suite: 25 $/mois par licence

25 $/mois par licence Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Cisco Webex Meetings évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (21,000+ reviews)

4.3/5 (21,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (6 000+ commentaires)

6. Voyelle

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Vowel.com\_-1400x898.png Voyelle comme alternative à Google Meet /$$$img/

Via Voyelle À bien des égards, Vowel ressemble à une évolution d'outils tels que Zoom et Google Meet. Il propose de nombreuses fonctionnalités de réunion vidéo standard, mais ajoute des éléments qui améliorent encore un peu plus les choses.

Cette solution relativement nouvelle prendra bientôt la place qui lui revient dans le classement des meilleurs outils IA pour les réunions . Et, avec un forfait gratuit qui peut résister à n'importe quelle alternative, Vowel vaut la peine d'être considéré pour votre prochaine réunion en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Vowel

Transcription des réunions en plusieurs langues grâce à l'IA, y compris les sous-titres en direct qui sont automatiquement sauvegardés pour une utilisation ultérieure

Des fonctionnalités innovantes telles qu'un compteur de temps de parole permettant d'accorder un espace égal à chaque participant à la réunion et une fonction de génération d'informations par IA éléments d'action après la réunion

Contenu de la réunion consultable et signets pour référence ultérieure

Il s'agit peut-être du meilleur forfait Free de cette liste, car il donne accès à de nombreuses fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement instantané, les transcriptions en direct, etc

Limites des voyelles

Les nombreuses fonctionnalités avancées rendent Vowel difficile à utiliser pour des réunions plus informelles ou personnelles

Les transcriptions et les résumés de réunion générés par l'IA ne sont pas toujours précis

Prix de Vowel

Free

Business: $16.49/mois par hôte

$16.49/mois par hôte Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (180+ commentaires)

4.6/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (1+ avis)

7. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Slack-Huddles-1400x1400.jpeg Les réunions quotidiennes de Slack comme alternative à Google Meet /$$$img/

Via Slack Il est connu depuis longtemps comme la solution parfaite pour discuter en entreprise, mais Slack fait des percées en tant que plateforme de réunion vidéo avec l'introduction de Slack huddles. Les fonctionnalités vidéo pures des réunions quotidiennes n'atteignent peut-être pas le niveau de Google Meet ou de certaines autres alternatives de cette liste, mais ses intégrations de discussions directes font de Slack une entrée digne de cette liste.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Intégration directe entre les visioconférences et les discussions, en utilisant des affichages côte à côte pour continuer à collaborer

Les discussions et les documents partagés lors d'une visioconférence sont automatiquement enregistrés sur le canal Slack le plus pertinent pour être consultés ultérieurement

Intégration avec tous les calendriers d'entreprise populaires pour planifier plus facilement les réunions au sein de l'équipe

Environnements de travail de Google, Microsoft OneDrive, et Intégrations Dropbox pour un partage facile des fichiers

Les limites de Slack

Les participants sont limités à 15 utilisateurs, ce qui rend Slack difficile à utiliser pour certaines grandes équipes

Les paramètres sont relativement limités par rapport à la plupart des autres options de cette liste

Prix de Slack

Free

Pro: 7,50 $/mois

7,50 $/mois Business+: 12,50 $/mois

12,50 $/mois Enterprise Grid: Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (32 000+ commentaires)

4.5/5 (32 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (23 000+ avis)

8. Tableau de commande

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Switchboard-video-conference-alternative-1400x788.jpeg Switchboard comme alternative à Google Meet /$$img/

Via Tableau d'affichage Actuellement dans sa version bêta, Switchboard offre de nombreux aperçus des raisons pour lesquelles il pourrait un jour devenir l'un des principaux concurrents de Google Meet à l'avenir. Cet outil met intentionnellement l'accent sur les éléments visuels qui aident les participants à travailler ensemble, plutôt que sur les titres traditionnels des réunions en ligne. Utilisez des outils tels que des tableaux blancs, des flux de projets, etc.

Ajoutez un forfait Free$a robuste et collaboration en temps réel et vous pouvez commencer à voir comment Switchboard pourrait révolutionner la façon dont nous concevons les réunions en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Switchboard

Salles de réunion virtuelles fonctionnant comme des bureaux, avec la possibilité de consulter des fichiers individuels et d'y collaborer

Possibilité de sauvegarder des projets, des fichiers et des salles entre les réunions, afin de pouvoir reprendre là où l'on s'est arrêté

Les environnements de travail asynchrones garantissent que la collaboration ne s'arrête pas entre les réunions

Les navigateurs interactifs partagés permettent de collaborer sans partager les écrans individuels

Limites de Switchboard

Le Switchboard en est encore à sa version bêta, ce qui signifie que les utilisateurs doivent s'attendre à quelques bugs qui doivent être éliminés

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel peuvent devenir chaotiques lorsque tout le monde contribue en même temps

Prix de Switchboard

Free

Pro: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: Pas de commentaires à ce jour

Pas de commentaires à ce jour Capterra: Pas de commentaires à ce jour

9. Skype

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Skype-Call-Video-Recording.png Skype comme alternative à Google Meet /$$img/

Via Skype Depuis que Microsoft a donné la priorité à sa marque Teams, Skype, la filiale de Microsoft, est passée au second plan. Mais si vous cherchez un simple outil de visioconférence et d'appel vidéo, Skype reste une option très simple pour remplacer votre utilisation de Google Meet.

Meilleures fonctionnalités de Skype

Interface simple et intuitive qui permet aux nouveaux utilisateurs de participer facilement à l'appel

Capacités étendues de voix sur IP (VoIP) pour connecter vos visioconférences et vos appels audio aux lignes fixes traditionnelles et aux réseaux de téléphonie mobile

Le sous-titrage en temps réel permet à tous les participants à la réunion de rester au courant de la discussion

Intégration d'une messagerie de discussion pour maintenir la collaboration et la communication entre les appels

Limites de Skype

La qualité vidéo et audio peut être médiocre par rapport à Google Meet et à d'autres options de cette liste

Les paramètres de fonctionnalité sont relativement limités pour la collaboration virtuelle avancée et les équipes plus importantes

Prix de Skype

Free

Mobile et ligne terrestre, États-Unis: à partir de 2,54 $/mois

à partir de 2,54 $/mois Mobile et ligne terrestre, Amérique du Nord: à partir de 5,94 $/mois

G2: 4.3/5 (22 000+ commentaires)

4.3/5 (22 000+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (400+ commentaires)

10. Lorsque

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Whereby-video-example-1400x834.png Whereby comme alternative à Google Meet /$$img/

Via Par Whereby ne ressemble pas à une application de vidéo d'entreprise classique, et c'est voulu. L'interface volontairement minimaliste et entièrement personnalisable vous permet de créer un environnement qui travaille pour votre style, et non l'inverse.

Les meilleures fonctionnalités de Whereby

Intégration transparente avec d'autres applications applications de productivité comme Google environnements de travail, YouTube, Miro, etc

L'option d'intégration permet aux entreprises d'utiliser l'API Whereby dans leur propre plateforme de communication

Prix relativement bas par rapport à d'autres options de cette liste, y compris un forfait gratuit robuste avec des appels 1:1 illimités

Les liens rapides dans le navigateur facilitent le démarrage et la participation aux réunions pour les utilisateurs et les non-utilisateurs

Limites de Whereby

Pas de possibilité de transcrire les réunions

Les enregistrements vidéo peuvent réduire les performances audiovisuelles et prennent du temps à traiter et à télécharger

Prix du logiciel Whereby

Whereby Embed Explore: Gratuit

Gratuit Whereby Embed Build: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Whereby Embed Custom: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Whereby Meeting Free: Free

Free Whereby Meeting Pro: 6,99 $/mois pour un hôte

6,99 $/mois pour un hôte Whereby Meeting Business: 9,99 $/mois par hôte

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

Autres outils de communication vidéo

Au-delà des alternatives directes à Google Meet, il est également utile de prendre en compte certaines des autres plates-formes qui peuvent améliorer l'expérience globale de la vidéoconférence. Ces outils n'offrent pas de vidéo à proprement parler comme le fait Google Meet, mais ces plateformes de productivité stimulent votre productivité en matière de vidéo conférence grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que les Chats, le Tableau blanc et la gestion de documents.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Clip-Screen-Sharing-and-video-sharing.gif ClickUp Clip Screen Sharing et le partage de vidéos s'intègrent bien avec la plupart des alternatives de Google meet /$$img/

Partagez votre message vidéo avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et qui peut être affiché instantanément après l'enregistrement

ClickUp ne dispose peut-être pas de fonctionnalités de vidéoconférence natives, mais ses capacités en font tout de même un formidable complément à Google Meet et aux autres outils de cette liste.

Commencez par le ClickUp Clip qui permet aux utilisateurs d'enregistrer rapidement et facilement leur écran et de partager la vidéo avec un autre membre de l'équipe ou toute autre personne via un lien public. Ou encore, considérez le potentiel de collaboration en temps réel qu'offre l'utilisation de la fonction L'affichage ClickUp Chat qui intègre une plateforme de messagerie directement dans votre logiciel de gestion de projet.

Vous cherchez un meilleur moyen de forfaiter vos réunions en ligne ? L'outil Modèle de réunion ClickUp peut vous aider. Par ailleurs, si vous souhaitez simplement créer des documents prêts pour une collaboration en temps réel, vous pouvez utiliser ClickUp Docs encore plus facilement que les utilisateurs de Google Meet utiliseraient Google Docs.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégration directe avec votre suite de gestion de projet pour planifier les tâches, les éléments d'action et les prochaines étapes au-delà des réunions

Intégration avec Zoom et d'autres outils vidéo de cette liste pour lancer des réunions Zoom directement à partir d'une tâche ClickUp

Un forfait Free robuste qui s'associe parfaitement à la version gratuite de Google Meet pour une suite de collaboration allégée

Assistance de l'IA pour résumer les documents, vérifier la grammaire et l'orthographe, et créer des éléments d'action de manière dynamique

Limites de ClickUp

Conçu pour améliorer, et non remplacer, des outils comme Google Meet

Une interface peut s'avérer complexe pour les utilisateurs qui recherchent une simple collaboration en réunion

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

Optimisez votre prochaine réunion en ligne avec ClickUp

Google Meet n'est qu'un début. Les vidéoconférences ont envahi le monde de la collaboration à distance, et de nombreux outils sont à votre disposition pour faire de la gestion de vos équipes distantes ou hybrides un jeu d'enfant.

Mais ces outils doivent s'inscrire dans le contexte plus large de la communication et du partage des connaissances au sein de votre équipe. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Lorsque vous combinez notre forfait Free, la possibilité de discuter avec vos coéquipiers et notre assistant IA qui cherche à rationaliser votre travail, l'intégration à votre logiciel de réunion vidéo préféré facilite le travail télétravail.

Il est temps de faire un essai avec ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour apprendre à suralimenter votre prochaine réunion en ligne.