9 Meilleures alternatives à Intercom pour le service client IA en 2025

Aucune entreprise ne peut connaître la réussite sans un service client rapide et efficace. Et si vous cherchez un logiciel de service client, il y a de fortes chances que vous tombiez tôt ou tard sur Intercom.
Il y a une raison à cela . Intercom est une plateforme d'engagement client de premier plan, en partie grâce à ses fonctionnalités de base et avancées, dont beaucoup sont désormais alimentées par l'IA. Mais tout n'est pas rose, les utilisateurs se plaignant souvent de la courbe d'apprentissage abrupte et des paliers de tarification coûteux - pour ne pas dire compliqués - d'Intercom.
Si vous commencez à chercher des alternatives à Intercom, nous avons une bonne nouvelle : il existe de nombreuses options pour décupler vos efforts en matière d'assistance client, à condition de savoir où chercher. Nous allons vous aider à démarrer avec cette liste des meilleures alternatives à Intercom les mieux évaluées. Chacune d'entre elles a ses avantages personnalisés, et toutes vous aideront à construire des expériences client impactantes qui stimulent la croissance de l'entreprise.
Que rechercher dans les alternatives à Intercom en matière d'assistance client ?
Commençons par une précision : il n'y a pas de taille unique lorsqu'il s'agit de la meilleure alternative à Intercom. Au contraire, il existe de nombreuses alternatives à Intercom, qui présentent toutes des avantages et des inconvénients uniques gestion des clients fonctionnalités.
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI Aperçu GIF /$$img/
Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore
Malgré tout, les meilleures alternatives à Intercom ont toutes tendance à partager quelques fonctionnalités communes :
- Convivialité d'utilisation: Tousoutils pour un excellent service à la clientèle doivent être faciles à utiliser, pour permettre aux membres de votre équipe d'assistance de concentrer toute leur attention sur l'optimisation des interactions avec les clients
- Suivi complet des clients: Plus vous êtes en mesure desuivi de vos clientsplus vos équipes d'assistance client seront informées lorsqu'elles travailleront sur chaque ticket et demande de service
- Options de communication interne:Communication avec les équipes est une condition essentielle à la qualité du service client ; plus les agents de votre assistance client pourront collaborer facilement, mieux ce sera
- Options de suivi des tickets: Toute plateforme de service client doit permettre à votre équipe de suivre facilement les tickets d'assistance client afin d'assurer une résolution fiable et rapide des problèmescommentaires des clients
- Intégrations aux médias sociaux: Des outils de surveillance des médias sociaux à unesystème de billetterie s'étendant aux messages des médias sociaux, les logiciels de service à la clientèle modernes doivent tenir compte des canaux
- Capacités IA: Du chat en direct au routage des tickets, toute alternative à Intercom devrait aider les agents d'assistance, des petites entreprises aux grandes équipes, à rationaliser leur travail grâce à l'IA
Les 9 meilleures alternatives à Intercom à utiliser en 2024
Intercom peut être trop cher, ou trop difficile à apprendre, ou vous pourriez simplement vouloir garder vos options ouvertes. Du logiciel de discussion en direct à l'automatisation des ventes et du marketing, utilisez cette liste pour commencer votre recherche de la meilleure alternative Intercom correspondant à votre situation spécifique et aux besoins de votre entreprise.
1. Help Scout
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Help-Scout-dashboard-for-managing-customer-help-requests-1400x788.jpg Tableau de bord Help Scout pour la gestion des demandes d'aide des clients /$$img/
Via Aide Scout Souvent listé comme l'une des meilleures solutions logicielles de help desk et comme l'un des meilleurs logiciels de help desk alternative aux logiciels de service client tels que Freshdesk , Help Scout donne la priorité à l'engagement des clients. Mais sa véritable place en tant que meilleure alternative Intercom sur cette liste est due à ses capacités IA, qui peuvent aider avec n'importe quoi, de la condensation de longs e-mails à des réponses plus dynamiques et à d'autres fonctionnalités d'automatisation.
Meilleures fonctionnalités de Help Scout
- Une boîte de réception partagée facilite la collaboration des agents d'assistance sur les requêtes et les demandes des clients
- La base de connaissances s'intègre directement dans la fonctionnalité de discussion en direct, ce qui accélère les réponses et allège la charge des agents de discussion en direct
- L'intégration d'automatisations de marketing par e-mail comme MailChimp et Campaign Monitor peut rendre les suivis plus faciles et plus intuitifs
- Le widget d'aide Beacon offre des fonctionnalités telles que la messagerie in-app et l'assistance en ligne
limites de #### Help Scout
- Pas de fonction de chatbot dans son widget de discussion en direct
- L'historique de discussion illimité et l'assistance complète sur les médias sociaux ne sont disponibles que dans le forfait payant
Prix de Help Scout
- Standard : 20$/utilisateur par mois
- Plus : 40$/utilisateur par mois
- Pro : $60/utilisateur par mois
Help Scout évaluations et commentaires
- G2 : 4.4/5 (300+ avis)
- Capterra : 4.7/5 (200+ avis)
2. HubSpot Service Hub
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Customer-issue-tracking-software-in-HubSpot-Service-Hub-1400x730.png Logiciel de suivi des problèmes des clients dans HubSpot Service Hub /$$img/
Via HubSpot Service Hub Géant de l'automatisation du marketing par e-mail, HubSpot s'est également fait un nom dans le domaine de l'assistance client. En particulier pour les utilisateurs de HubSpot déjà familiarisés avec des fonctionnalités telles que son Outils d'IA pour le CRM , le Service Hub peut être une excellente alternative à Intercom pour un logiciel de discussion en direct, des chatbots compatibles avec l'IA, un système de billetterie pour le service d'assistance, et bien plus encore.
HubSpot Service Hub meilleures fonctionnalités
- Fonctionnalité de base de connaissances complète pour construire une bibliothèque de réponses pour vos agents de discussion en direct et d'assistance
- Logiciel VoIP intégré pour garder toutes les équipes commerciales et l'assistance client - y compris votre centre d'appels - en un seul endroit
- Tableau de bord de rapports détaillés pour examiner les performances des visiteurs du site Web et des discussions en ligne
- Une approche omnicanale du service client avec une assistance pour tous les principaux canaux
Limites du HubSpot Service Hub
- Les fonctions complètes nécessitent des abonnements à plusieurs autres outils, notamment HubSpot CRM
- Les options de personnalisation peuvent être limitées pour sa plateforme de messagerie et d'autres canaux de communication
Prix de HubSpot Service Hub
- Débutant : 20 $ par mois
- Professionnel : 500 $ par mois
- Enterprise : 1 200 $ par mois
Évaluation et commentaires sur HubSpot Service Hub
- G2 : 4.5/5 (2,000+ reviews)
- Capterra : 4.1/5 (150+ avis)
3. HelpCrunch
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-a-dynamic-knowledge-in-HelpCrunch-1400x739.png HelpCrunch comme alternative à Intercom /$$$img/
Via HelpCrunch Proposant des services de migration gratuits pour les utilisateurs de ses concurrents, HelpCrunch est une autre alternative de choix à Intercom. Son système de billetterie de service d'assistance, associé à une approche multicanal qui peut en faire l'une des plus vastes plateformes de service à la clientèle disponibles, en fait un choix particulièrement populaire pour maximiser la satisfaction et l'engagement des clients.
Les meilleures fonctionnalités de HelpCrunch
- Des profils clients avancés, générés dynamiquement, qui enregistrent et stockent les parcours des utilisateurs, les historiques d'achat, les points de contact précédents, et plus encore
- Un widget de discussion intuitif qui peut être personnalisé pour correspondre à votre marque et à votre équipe d'assistance
- Intégration d'automatisations d'e-mail marketing personnalisables en fonction du comportement de l'utilisateur, de son emplacement, etc
- Une boîte de réception partagée, des transcriptions de discussions et des tableaux de bord facilitant la collaboration entre les équipes
Limites de HelpCrunch
- Les fonctions IA sont encore en cours de développement, certains utilisateurs rapportant des bugs dans la plateforme d'assistance
- Aucune analyse sur les visiteurs du site Web ou les produits, ce qui oblige les entreprises en ligne à se tourner ailleurs pour obtenir ces précieuses données
Prix de HelpCrunch
- Basic : 12 $/mois par agent
- Pro : 20$/mois par agent
- Enterprise : 495 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs
Évaluation et commentaires sur HelpCrunch
- G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)
- Capterra : 4.8/5 (180+ commentaires)
4. LiveChat
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-LiveChat-to-resolve-Shopify-customer-issues-1400x709.png LiveChat comme alternative à Intercom /$$$img/
Via LiveChat Son nom n'est peut-être pas révélateur, mais LiveChat est un outil complet d'aide à la communication communication avec les clients plateforme. Oui, vous obtenez une fonctionnalité de discussion en direct approfondie qui est livrée avec de nombreuses intégrations, de Squarespace à WhatsApp. Mais ses fonctionnalités avancées comprennent également la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages ciblés à tous vos clients, des visiteurs du site Web au texte.
LiveChat meilleures fonctionnalités
- Capacités IA avancées qui peuvent automatiser l'assistance client sans sacrifier la qualité
- Widget de discussion en direct leader du secteur avec des options de personnalisation avancées telles que des profils d'agents, des rapports de données sur les clients, et plus encore
- Système de billetterie automatisé qui suit les demandes des clients et attribue des tâches aux agents du service d'assistance client pour des réponses appropriées
- Un essai de 14 jours permet aux entreprises d'explorer gratuitement les fonctionnalités les plus avancées
Limites de LiveChat
- Relativement cher par rapport à d'autres solutions d'Intercom, compte tenu de son paramètre de fonctionnalité
- Le système est parfois lent, ce qui retarde le temps de réponse aux messages de discussion en direct
Prix du LiveChat
- Starter : $20/mois par utilisateur
- Teams : 41$/mois par utilisateur
- Business : $59/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
LiveChat évaluations et commentaires
- G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)
- Capterra : 4.5/5 (1,600+ commentaires)
5. Olark
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Automating-rules-for-customer-support-functions-in-Olark-1400x538.png Olark comme alternative à Intercom /$$$img/
Via Olark Un autre logiciel axé sur le chat en direct, Olark, brille par sa compétence principale. Un magnifique widget de discussion est livré avec des transcriptions de discussion automatisées et un historique de discussion illimité pour référence ultérieure. Il permet également de transformer ces données brutes en analyses exploitables, ce qui contribue grandement à l'optimisation de votre service clientèle.
Les meilleures fonctionnalités d'Olark
- Automatisation des messages grâce aux capacités de l'IA, rationalisant les interactions avec les clients
- Les traductions de discussion en direct alimentées par l'IA peuvent prendre votre gestion de la clientèle internationale rapidement et efficacement
- Possibilité de recherche avancée par mot-clé dans les anciennes transcriptions de discussions en direct pour référence ultérieure
- Interface conviviale qui facilite l'embarquement grâce à une courbe d'apprentissage minimale
Limites d'Olark
- Pas de système de billetterie dédié, ce qui limite ses capacités en tant que logiciel de service d'assistance et véritable alternative à Intercom
- Pas d'application mobile ou de plateforme de messagerie mobile qui permettrait de gérer le service client en déplacement
Prix d'Olark
- Essai gratuit de 14 jours
- Illimité : 29 $/mois par utilisateur
Évaluations et commentaires sur Olark
- G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)
- Capterra : 4.5/5 (400+ avis)
6. Tidio
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Tidio-to-track-new-customers-1400x789.png Tidio comme alternative à Intercom /$$$img/
Via Tidio Lorsque l'on considère l'IA, toute liste des meilleures alternatives à Intercom se doit d'inclure Tidio. C'est un outil conçu pour la satisfaction des clients, grâce à des fonctionnalités d'automatisation avancées qui s'associent à l'assistance humaine pour optimiser votre messagerie multicanal et in-app.
Tidio meilleures fonctionnalités
- Widget de discussion en direct robuste, y compris des intégrations de médias sociaux pour une assistance multicanal
- Large base de données de modèles pour tout ce qui va des réponses standard aux e-mails automatisés et autres canaux de communication
- Système de billetterie convivial qui peut transformer Tidio en un logiciel de service d'assistance utilisable par les petites entreprises
- Des sondages automatisés sur la satisfaction des clients aident les entreprises à évaluer leurs efforts
Limites de Tidio
- Intégrations limitées avec d'autres systèmes d'informationoutils d'assistance client par rapport à d'autres alternatives d'Intercom
- Bien que l'installation globale soit simple, le paramètre du chatbot et la construction de sa bibliothèque de réponses peuvent être déroutants
Prix de Tidio
- Free
- Démarrage : 29 $/mois
- Communicator : 25 $/mois par utilisateur
- Chatbots : 29 $/mois
- Tidio+ : 394 $/mois
Tidio évaluations et commentaires
- G2 : 4.7/5 (1,400+ avis)
- Capterra : 4.8/5 (800+ avis)
7. Zendesk
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Monitoring-use-of-a-knowledge-base-in-Zendesk-1400x729.png Zendesk comme alternative à Intercom /$$$img/
Via Zendesk Ce n'est peut-être pas l'alternative la plus directe à Intercom, mais aucune liste de logiciels de help desk ne peut être achevé sans au moins mentionner Zendesk.
C'est un système de billetterie avant tout, avec des fonctionnalités telles que les réponses automatisées, les rapports avancés et les l'automatisation du flux de travail ce qui renforce son attrait en tant qu'alternative à Intercom.
Les meilleures fonctionnalités de Zendesk
- Un bot de réponse automatisé qui rationalise sa plateforme de messagerie et aide les agents à se concentrer sur les problèmes plus complexes
- Fonctionnalité de base de connaissances avancée permettant de créer un système d'auto-assistance pour les petites entreprises afin d'orienter leurs utilisateurs
- plus de 1 000 intégrations pour transformer Zendesk en une plateforme complète permettant d'améliorer le service client
- Chatbot basé sur l'apprentissage automatique qui apprend à améliorer ses réponses au fil du temps
Limites de Zendesk
- Le chatbot est déroutant à configurer et peut fournir des réponses non pertinentes au début
- La fonction IA représente un surcoût important par rapport à d'autres alternatives à Intercom
Prix de Zendesk
- Suite Team : 55 $/mois par utilisateur
- Suite Growth : 89 $/mois par utilisateur
- Suite Professional : $115/mois par utilisateur
- Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs
- Intégrations IA avancées : 50 $/mois par utilisateur
Évaluations et critiques de Zendesk
- G2 : 4.3/5 (5 700+ avis)
- Capterra : 4.4/5 (3,700+ avis)
8. ClickDesk
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Managing-customer-tickets-in-ClickDesk.png Gestion des tickets clients dans ClickDesk /$$$img/
Via ClickDesk Avec ClickDesk, la discussion en direct n'est qu'un début. Cette alternative à Intercom permet à vos agents de discuter en vidéo et en vocal avec les clients, améliorant ainsi leurs capacités d'assistance sur les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau et tout autre canal nécessaire.
Les meilleures fonctionnalités de ClickDesk
- Fonctionnalités de discussion vidéo et vocale par navigateur, y compris le partage d'écran pour permettre aux agents d'expliquer des solutions complexes
- Intégration de la barre d'outils des médias sociaux pour atteindre les clients là où ils passent leur temps
- Panneau de boîte de réception rationalisé qui permet d'afficher, de distribuer et de gérer facilement les requêtes ouvertes
- Application mobile native pour que les agents puissent gérer les demandes d'assistance client et les requêtes de discussion en direct en déplacement
Limites de ClickDesk
- Les fonctionnalités du service d'assistance et de la base de connaissances sont limitées par rapport à d'autres alternatives gratuites d'Intercom sur cette liste
- Courbe d'apprentissage élevée pour les petites entreprises qui cherchent juste un onboarding rapide à leur alternative Intercom de choix
Prix de ClickDesk
- Forfait Free pour un maximum de 10 utilisateurs
- Lite : 14,99 $/mois
- Pro : $24.99/mois
- Enterprise : 39$/mois
ClickDesk évaluations et commentaires
- G2 : 5/5 (1+ commentaires)
- Capterra : 3/5 (3+ avis)
9. Freshdesk
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Live-chatting-with-customers-directly-in-Freshdesk-1400x874.png Discuter en direct avec les clients directement dans Freshdesk /$$img/
Via Freshdesk Si vous recherchez l'assistance d'un centre d'appels, Freshdesk pourrait bien être votre meilleure alternative à Intercom. Il comprend un système de billetterie intégré ainsi qu'une assistance par messagerie et par chatbot compatible avec l'IA, ainsi que la possibilité de transformer les données clients en rapports avancés et exploitables afin d'améliorer votre service client au fil du temps.
Meilleures fonctionnalités de Freshdesk
- Fonctionnalités avancées de centre d'appels, y compris la possibilité de rationaliser tous les appels de service entrants et sortants
- Les fonctionnalités d'automatisation de l'IA comprennent le routage et l'escalade dynamiques des tickets, l'assistance par chatbot et les rapports prédictifs
- La propriété partagée des tâches et des tickets permet aux grandes équipes de collaborer sur les demandes de service à travers les canaux
- Une véritable assistance omnicanale fait de Freshdesk l'alternative Intercom la plus complète de cette liste
Limites de Freshdesk
- Outil très complexe qui nécessitera une installation et un onboarding importants pour être efficace
- L'absence de base de données clients centralisée ou de CRM permet d'obtenir facilement des informations sur l'historique des interactions
Prix de Freshdesk
- Free
- Croissance : 15 $/mois par utilisateur
- Pro : 49 $/mois par utilisateur
- Enterprise : $79/mois par utilisateur
Évaluation et commentaires sur Freshdesk
- G2 : 4.4/5 (2,900+ avis)
- Capterra : 4.5/5 (3,000+ avis)
Aller au-delà d'Intercom : Autres logiciels de service client et outils d'IA
Même si vous trouvez la meilleure alternative Intercom pour votre situation, vous aurez toujours besoin d'autres outils conçus pour vous aider à optimiser votre service client. Ici, les outils d'assistance alimentés par l'IA comme ClickUp peuvent créer un avantage certain par rapport au fait d'essayer de gérer l'ensemble de vos opérations d'assistance avec une seule plateforme.
ClickUp /$$$img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/
Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp
ClickUp est une puissante plateforme de productivité tout-en-un sur laquelle les professionnels du service client s'appuient pour la richesse de ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation et ses paramètres de gestion de projet intégrés.
Alors que les alternatives d'Intercom peuvent aider à la gestion de la relation client, ClickUp vous permet de créer l'ensemble de la relation client Stratégie CRM qui oriente en fin de compte vos décisions quotidiennes. En fait, vous pouvez utiliser ClickUp CRM les fonctionnalités de ClickUp CRM vous permettent de créer une base de données complète et exploitable de tous vos clients.
Et ce, avant même de commencer à parler de ClickUp AI , a logiciel d'assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle et spécifiquement créé pour rationaliser votre travail. Des résumés de documents à la création de tâches automatisées et à la modification dynamique des copies, ClickUp vous aide à construire le backend dont vous avez besoin pour optimiser le travail de vos agents d'assistance.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Une large base de données de modèles, incluant des options telles quedes modèles de plans de communication etmodèles d'assistance aux clients
- Création d'une base de connaissances grâce àDocuments ClickUp, qui peut se connecter directement à vos tâches et flux de travail
- Fonctionnalités IA étendues pour automatiser et améliorer votre travail et vous concentrer sur des tâches plus stratégiques
- Essai gratuit illimité dans le forfait Free Forever pour tester la fonction de base aussi longtemps que nécessaire avant de vous valider
Limites de ClickUp
- Ce n'est pas une alternative d'Intercom personnalisée conçue spécifiquement pour le service client
- L'ensemble des fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage plus longue pour les nouveaux utilisateurs
Prix de ClickUp
- Free Forever : gratuit
- Unlimited : $7/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois
ClickUp évaluations et critiques
- G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (3,800+ commentaires)
Passez à la vitesse supérieure en matière de gestion de la relation client avec ClickUp
Il ne s'agit peut-être pas d'une alternative directe à Intercom, mais ClickUp peut rapidement devenir une pièce maîtresse de votre collection d'outils de service à la clientèle.
Cela commence par la gestion de la relation client. Avec les bons modèles, vous pouvez créer votre propre base de connaissances, suivre les données de vos clients et améliorer votre service client.
Mais avant tout, ClickUp brille en tant que logiciel de gestion de projet gratuit directement connecté à votre service d'assistance client. Au lieu de commencer par un essai gratuit qui se transforme rapidement en abonnement mensuel, ce logiciel d'assistance client n'aura jamais d'impact sur votre budget jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
Et bien sûr, grâce à ses capacités étendues, vous pouvez gérer vos équipes commerciales et votre support client campagnes de marketing aux côtés de votre service clientèle.
Vous êtes prêt à commencer ? Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour faire passer votre assistance client au niveau supérieur.