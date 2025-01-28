9 Meilleures alternatives à Intercom pour le service client IA en 2025

Aucune entreprise ne peut connaître la réussite sans un service client rapide et efficace. Et si vous cherchez un logiciel de service client, il y a de fortes chances que vous tombiez tôt ou tard sur Intercom.

Il y a une raison à cela . Intercom est une plateforme d'engagement client de premier plan, en partie grâce à ses fonctionnalités de base et avancées, dont beaucoup sont désormais alimentées par l'IA. Mais tout n'est pas rose, les utilisateurs se plaignant souvent de la courbe d'apprentissage abrupte et des paliers de tarification coûteux - pour ne pas dire compliqués - d'Intercom.

Si vous commencez à chercher des alternatives à Intercom, nous avons une bonne nouvelle : il existe de nombreuses options pour décupler vos efforts en matière d'assistance client, à condition de savoir où chercher. Nous allons vous aider à démarrer avec cette liste des meilleures alternatives à Intercom les mieux évaluées. Chacune d'entre elles a ses avantages personnalisés, et toutes vous aideront à construire des expériences client impactantes qui stimulent la croissance de l'entreprise.

Que rechercher dans les alternatives à Intercom en matière d'assistance client ?

Commençons par une précision : il n'y a pas de taille unique lorsqu'il s'agit de la meilleure alternative à Intercom. Au contraire, il existe de nombreuses alternatives à Intercom, qui présentent toutes des avantages et des inconvénients uniques gestion des clients fonctionnalités.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI Aperçu GIF /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et bien plus encore

Malgré tout, les meilleures alternatives à Intercom ont toutes tendance à partager quelques fonctionnalités communes :

Convivialité d'utilisation: Tous outils pour un excellent service à la clientèle doivent être faciles à utiliser, pour permettre aux membres de votre équipe d'assistance de concentrer toute leur attention sur l'optimisation des interactions avec les clients

Tous outils pour un excellent service à la clientèle doivent être faciles à utiliser, pour permettre aux membres de votre équipe d'assistance de concentrer toute leur attention sur l'optimisation des interactions avec les clients Suivi complet des clients: Plus vous êtes en mesure de suivi de vos clients plus vos équipes d'assistance client seront informées lorsqu'elles travailleront sur chaque ticket et demande de service

Plus vous êtes en mesure de suivi de vos clients plus vos équipes d'assistance client seront informées lorsqu'elles travailleront sur chaque ticket et demande de service Options de communication interne:Communication avec les équipes est une condition essentielle à la qualité du service client ; plus les agents de votre assistance client pourront collaborer facilement, mieux ce sera

Options de suivi des tickets: Toute plateforme de service client doit permettre à votre équipe de suivre facilement les tickets d'assistance client afin d'assurer une résolution fiable et rapide des problèmes commentaires des clients Intégrations aux médias sociaux: Des outils de surveillance des médias sociaux à une système de billetterie s'étendant aux messages des médias sociaux, les logiciels de service à la clientèle modernes doivent tenir compte des canaux

Toute plateforme de service client doit permettre à votre équipe de suivre facilement les tickets d'assistance client afin d'assurer une résolution fiable et rapide des problèmes commentaires des clients Capacités IA: Du chat en direct au routage des tickets, toute alternative à Intercom devrait aider les agents d'assistance, des petites entreprises aux grandes équipes, à rationaliser leur travail grâce à l'IA

Les 9 meilleures alternatives à Intercom à utiliser en 2024

Intercom peut être trop cher, ou trop difficile à apprendre, ou vous pourriez simplement vouloir garder vos options ouvertes. Du logiciel de discussion en direct à l'automatisation des ventes et du marketing, utilisez cette liste pour commencer votre recherche de la meilleure alternative Intercom correspondant à votre situation spécifique et aux besoins de votre entreprise.

1. Help Scout

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Help-Scout-dashboard-for-managing-customer-help-requests-1400x788.jpg Tableau de bord Help Scout pour la gestion des demandes d'aide des clients /$$img/

Via Aide Scout Souvent listé comme l'une des meilleures solutions logicielles de help desk et comme l'un des meilleurs logiciels de help desk alternative aux logiciels de service client tels que Freshdesk , Help Scout donne la priorité à l'engagement des clients. Mais sa véritable place en tant que meilleure alternative Intercom sur cette liste est due à ses capacités IA, qui peuvent aider avec n'importe quoi, de la condensation de longs e-mails à des réponses plus dynamiques et à d'autres fonctionnalités d'automatisation.

Meilleures fonctionnalités de Help Scout

Une boîte de réception partagée facilite la collaboration des agents d'assistance sur les requêtes et les demandes des clients

La base de connaissances s'intègre directement dans la fonctionnalité de discussion en direct, ce qui accélère les réponses et allège la charge des agents de discussion en direct

L'intégration d'automatisations de marketing par e-mail comme MailChimp et Campaign Monitor peut rendre les suivis plus faciles et plus intuitifs

Le widget d'aide Beacon offre des fonctionnalités telles que la messagerie in-app et l'assistance en ligne

limites de #### Help Scout

Pas de fonction de chatbot dans son widget de discussion en direct

L'historique de discussion illimité et l'assistance complète sur les médias sociaux ne sont disponibles que dans le forfait payant

Prix de Help Scout

Standard : 20$/utilisateur par mois

Plus : 40$/utilisateur par mois

Pro : $60/utilisateur par mois

G2 : 4.4/5 (300+ avis)

Capterra : 4.7/5 (200+ avis)

2. HubSpot Service Hub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Customer-issue-tracking-software-in-HubSpot-Service-Hub-1400x730.png Logiciel de suivi des problèmes des clients dans HubSpot Service Hub /$$img/

Via HubSpot Service Hub Géant de l'automatisation du marketing par e-mail, HubSpot s'est également fait un nom dans le domaine de l'assistance client. En particulier pour les utilisateurs de HubSpot déjà familiarisés avec des fonctionnalités telles que son Outils d'IA pour le CRM , le Service Hub peut être une excellente alternative à Intercom pour un logiciel de discussion en direct, des chatbots compatibles avec l'IA, un système de billetterie pour le service d'assistance, et bien plus encore.

HubSpot Service Hub meilleures fonctionnalités

Fonctionnalité de base de connaissances complète pour construire une bibliothèque de réponses pour vos agents de discussion en direct et d'assistance

Logiciel VoIP intégré pour garder toutes les équipes commerciales et l'assistance client - y compris votre centre d'appels - en un seul endroit

Tableau de bord de rapports détaillés pour examiner les performances des visiteurs du site Web et des discussions en ligne

Une approche omnicanale du service client avec une assistance pour tous les principaux canaux

Limites du HubSpot Service Hub

Les fonctions complètes nécessitent des abonnements à plusieurs autres outils, notamment HubSpot CRM

Les options de personnalisation peuvent être limitées pour sa plateforme de messagerie et d'autres canaux de communication

Prix de HubSpot Service Hub

Débutant : 20 $ par mois

Professionnel : 500 $ par mois

Enterprise : 1 200 $ par mois

G2 : 4.5/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.1/5 (150+ avis)

3. HelpCrunch

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-a-dynamic-knowledge-in-HelpCrunch-1400x739.png HelpCrunch comme alternative à Intercom /$$$img/

Via HelpCrunch Proposant des services de migration gratuits pour les utilisateurs de ses concurrents, HelpCrunch est une autre alternative de choix à Intercom. Son système de billetterie de service d'assistance, associé à une approche multicanal qui peut en faire l'une des plus vastes plateformes de service à la clientèle disponibles, en fait un choix particulièrement populaire pour maximiser la satisfaction et l'engagement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de HelpCrunch

Des profils clients avancés, générés dynamiquement, qui enregistrent et stockent les parcours des utilisateurs, les historiques d'achat, les points de contact précédents, et plus encore

Un widget de discussion intuitif qui peut être personnalisé pour correspondre à votre marque et à votre équipe d'assistance

Intégration d'automatisations d'e-mail marketing personnalisables en fonction du comportement de l'utilisateur, de son emplacement, etc

Une boîte de réception partagée, des transcriptions de discussions et des tableaux de bord facilitant la collaboration entre les équipes

Limites de HelpCrunch

Les fonctions IA sont encore en cours de développement, certains utilisateurs rapportant des bugs dans la plateforme d'assistance

Aucune analyse sur les visiteurs du site Web ou les produits, ce qui oblige les entreprises en ligne à se tourner ailleurs pour obtenir ces précieuses données

Prix de HelpCrunch

Basic : 12 $/mois par agent

Pro : 20$/mois par agent

Enterprise : 495 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (180+ commentaires)

4. LiveChat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-LiveChat-to-resolve-Shopify-customer-issues-1400x709.png LiveChat comme alternative à Intercom /$$$img/

Via LiveChat Son nom n'est peut-être pas révélateur, mais LiveChat est un outil complet d'aide à la communication communication avec les clients plateforme. Oui, vous obtenez une fonctionnalité de discussion en direct approfondie qui est livrée avec de nombreuses intégrations, de Squarespace à WhatsApp. Mais ses fonctionnalités avancées comprennent également la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages ciblés à tous vos clients, des visiteurs du site Web au texte.

LiveChat meilleures fonctionnalités

Capacités IA avancées qui peuvent automatiser l'assistance client sans sacrifier la qualité

Widget de discussion en direct leader du secteur avec des options de personnalisation avancées telles que des profils d'agents, des rapports de données sur les clients, et plus encore

Système de billetterie automatisé qui suit les demandes des clients et attribue des tâches aux agents du service d'assistance client pour des réponses appropriées

Un essai de 14 jours permet aux entreprises d'explorer gratuitement les fonctionnalités les plus avancées

Limites de LiveChat

Relativement cher par rapport à d'autres solutions d'Intercom, compte tenu de son paramètre de fonctionnalité

Le système est parfois lent, ce qui retarde le temps de réponse aux messages de discussion en direct

Prix du LiveChat

Starter : $20/mois par utilisateur

Teams : 41$/mois par utilisateur

Business : $59/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (1,600+ commentaires)

5. Olark

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Automating-rules-for-customer-support-functions-in-Olark-1400x538.png Olark comme alternative à Intercom /$$$img/

Via Olark Un autre logiciel axé sur le chat en direct, Olark, brille par sa compétence principale. Un magnifique widget de discussion est livré avec des transcriptions de discussion automatisées et un historique de discussion illimité pour référence ultérieure. Il permet également de transformer ces données brutes en analyses exploitables, ce qui contribue grandement à l'optimisation de votre service clientèle.

Les meilleures fonctionnalités d'Olark

Automatisation des messages grâce aux capacités de l'IA, rationalisant les interactions avec les clients

Les traductions de discussion en direct alimentées par l'IA peuvent prendre votre gestion de la clientèle internationale rapidement et efficacement

Possibilité de recherche avancée par mot-clé dans les anciennes transcriptions de discussions en direct pour référence ultérieure

Interface conviviale qui facilite l'embarquement grâce à une courbe d'apprentissage minimale

Limites d'Olark

Pas de système de billetterie dédié, ce qui limite ses capacités en tant que logiciel de service d'assistance et véritable alternative à Intercom

Pas d'application mobile ou de plateforme de messagerie mobile qui permettrait de gérer le service client en déplacement

Prix d'Olark

Essai gratuit de 14 jours

Illimité : 29 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (400+ avis)

6. Tidio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Tidio-to-track-new-customers-1400x789.png Tidio comme alternative à Intercom /$$$img/

Via Tidio Lorsque l'on considère l'IA, toute liste des meilleures alternatives à Intercom se doit d'inclure Tidio. C'est un outil conçu pour la satisfaction des clients, grâce à des fonctionnalités d'automatisation avancées qui s'associent à l'assistance humaine pour optimiser votre messagerie multicanal et in-app.

Tidio meilleures fonctionnalités

Widget de discussion en direct robuste, y compris des intégrations de médias sociaux pour une assistance multicanal

Large base de données de modèles pour tout ce qui va des réponses standard aux e-mails automatisés et autres canaux de communication

Système de billetterie convivial qui peut transformer Tidio en un logiciel de service d'assistance utilisable par les petites entreprises

Des sondages automatisés sur la satisfaction des clients aident les entreprises à évaluer leurs efforts

Limites de Tidio

Intégrations limitées avec d'autres systèmes d'information outils d'assistance client par rapport à d'autres alternatives d'Intercom

Bien que l'installation globale soit simple, le paramètre du chatbot et la construction de sa bibliothèque de réponses peuvent être déroutants

Prix de Tidio

Free

Démarrage : 29 $/mois

Communicator : 25 $/mois par utilisateur

Chatbots : 29 $/mois

Tidio+ : 394 $/mois

G2 : 4.7/5 (1,400+ avis)

Capterra : 4.8/5 (800+ avis)

7. Zendesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Monitoring-use-of-a-knowledge-base-in-Zendesk-1400x729.png Zendesk comme alternative à Intercom /$$$img/

Via Zendesk Ce n'est peut-être pas l'alternative la plus directe à Intercom, mais aucune liste de logiciels de help desk ne peut être achevé sans au moins mentionner Zendesk.

C'est un système de billetterie avant tout, avec des fonctionnalités telles que les réponses automatisées, les rapports avancés et les l'automatisation du flux de travail ce qui renforce son attrait en tant qu'alternative à Intercom.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Un bot de réponse automatisé qui rationalise sa plateforme de messagerie et aide les agents à se concentrer sur les problèmes plus complexes

Fonctionnalité de base de connaissances avancée permettant de créer un système d'auto-assistance pour les petites entreprises afin d'orienter leurs utilisateurs

plus de 1 000 intégrations pour transformer Zendesk en une plateforme complète permettant d'améliorer le service client

Chatbot basé sur l'apprentissage automatique qui apprend à améliorer ses réponses au fil du temps

Limites de Zendesk

Le chatbot est déroutant à configurer et peut fournir des réponses non pertinentes au début

La fonction IA représente un surcoût important par rapport à d'autres alternatives à Intercom

Prix de Zendesk

Suite Team : 55 $/mois par utilisateur

Suite Growth : 89 $/mois par utilisateur

Suite Professional : $115/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

Intégrations IA avancées : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zendesk

G2 : 4.3/5 (5 700+ avis)

Capterra : 4.4/5 (3,700+ avis)

8. ClickDesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Managing-customer-tickets-in-ClickDesk.png Gestion des tickets clients dans ClickDesk /$$$img/

Via ClickDesk Avec ClickDesk, la discussion en direct n'est qu'un début. Cette alternative à Intercom permet à vos agents de discuter en vidéo et en vocal avec les clients, améliorant ainsi leurs capacités d'assistance sur les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau et tout autre canal nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités de ClickDesk

Fonctionnalités de discussion vidéo et vocale par navigateur, y compris le partage d'écran pour permettre aux agents d'expliquer des solutions complexes

Intégration de la barre d'outils des médias sociaux pour atteindre les clients là où ils passent leur temps

Panneau de boîte de réception rationalisé qui permet d'afficher, de distribuer et de gérer facilement les requêtes ouvertes

Application mobile native pour que les agents puissent gérer les demandes d'assistance client et les requêtes de discussion en direct en déplacement

Limites de ClickDesk

Les fonctionnalités du service d'assistance et de la base de connaissances sont limitées par rapport à d'autres alternatives gratuites d'Intercom sur cette liste

Courbe d'apprentissage élevée pour les petites entreprises qui cherchent juste un onboarding rapide à leur alternative Intercom de choix

Prix de ClickDesk

Forfait Free pour un maximum de 10 utilisateurs

Lite : 14,99 $/mois

Pro : $24.99/mois

Enterprise : 39$/mois

G2 : 5/5 (1+ commentaires)

Capterra : 3/5 (3+ avis)

9. Freshdesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Live-chatting-with-customers-directly-in-Freshdesk-1400x874.png Discuter en direct avec les clients directement dans Freshdesk /$$img/

Via Freshdesk Si vous recherchez l'assistance d'un centre d'appels, Freshdesk pourrait bien être votre meilleure alternative à Intercom. Il comprend un système de billetterie intégré ainsi qu'une assistance par messagerie et par chatbot compatible avec l'IA, ainsi que la possibilité de transformer les données clients en rapports avancés et exploitables afin d'améliorer votre service client au fil du temps.

Meilleures fonctionnalités de Freshdesk

Fonctionnalités avancées de centre d'appels, y compris la possibilité de rationaliser tous les appels de service entrants et sortants

Les fonctionnalités d'automatisation de l'IA comprennent le routage et l'escalade dynamiques des tickets, l'assistance par chatbot et les rapports prédictifs

La propriété partagée des tâches et des tickets permet aux grandes équipes de collaborer sur les demandes de service à travers les canaux

Une véritable assistance omnicanale fait de Freshdesk l'alternative Intercom la plus complète de cette liste

Limites de Freshdesk

Outil très complexe qui nécessitera une installation et un onboarding importants pour être efficace

L'absence de base de données clients centralisée ou de CRM permet d'obtenir facilement des informations sur l'historique des interactions

Prix de Freshdesk

Free

Croissance : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : $79/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (2,900+ avis)

Capterra : 4.5/5 (3,000+ avis)

Aller au-delà d'Intercom : Autres logiciels de service client et outils d'IA

Même si vous trouvez la meilleure alternative Intercom pour votre situation, vous aurez toujours besoin d'autres outils conçus pour vous aider à optimiser votre service client. Ici, les outils d'assistance alimentés par l'IA comme ClickUp peuvent créer un avantage certain par rapport au fait d'essayer de gérer l'ensemble de vos opérations d'assistance avec une seule plateforme.

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp

ClickUp est une puissante plateforme de productivité tout-en-un sur laquelle les professionnels du service client s'appuient pour la richesse de ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation et ses paramètres de gestion de projet intégrés.

Alors que les alternatives d'Intercom peuvent aider à la gestion de la relation client, ClickUp vous permet de créer l'ensemble de la relation client Stratégie CRM qui oriente en fin de compte vos décisions quotidiennes. En fait, vous pouvez utiliser ClickUp CRM les fonctionnalités de ClickUp CRM vous permettent de créer une base de données complète et exploitable de tous vos clients.

Et ce, avant même de commencer à parler de ClickUp AI , a logiciel d'assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle et spécifiquement créé pour rationaliser votre travail. Des résumés de documents à la création de tâches automatisées et à la modification dynamique des copies, ClickUp vous aide à construire le backend dont vous avez besoin pour optimiser le travail de vos agents d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Une large base de données de modèles, incluant des options telles que des modèles de plans de communication etmodèles d'assistance aux clients Création d'une base de connaissances grâce à Documents ClickUp , qui peut se connecter directement à vos tâches et flux de travail

Fonctionnalités IA étendues pour automatiser et améliorer votre travail et vous concentrer sur des tâches plus stratégiques

Essai gratuit illimité dans le forfait Free Forever pour tester la fonction de base aussi longtemps que nécessaire avant de vous valider

Limites de ClickUp

Ce n'est pas une alternative d'Intercom personnalisée conçue spécifiquement pour le service client

L'ensemble des fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage plus longue pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (3,800+ commentaires)

Passez à la vitesse supérieure en matière de gestion de la relation client avec ClickUp

Il ne s'agit peut-être pas d'une alternative directe à Intercom, mais ClickUp peut rapidement devenir une pièce maîtresse de votre collection d'outils de service à la clientèle.

Cela commence par la gestion de la relation client. Avec les bons modèles, vous pouvez créer votre propre base de connaissances, suivre les données de vos clients et améliorer votre service client.

Mais avant tout, ClickUp brille en tant que logiciel de gestion de projet gratuit directement connecté à votre service d'assistance client. Au lieu de commencer par un essai gratuit qui se transforme rapidement en abonnement mensuel, ce logiciel d'assistance client n'aura jamais d'impact sur votre budget jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

Et bien sûr, grâce à ses capacités étendues, vous pouvez gérer vos équipes commerciales et votre support client campagnes de marketing aux côtés de votre service clientèle.

Vous êtes prêt à commencer ? Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour faire passer votre assistance client au niveau supérieur.