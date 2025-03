10 meilleures alternatives à Hotjar pour comprendre les consommateurs en 2025

Vous pouvez peut-être réciter de mémoire le nombre total de vos visiteurs uniques mensuels. Votre taux de conversion vous préoccupe peut-être en permanence. Peut-être faites-vous des tests A/B un art.

Mais ces statistiques de site web et d'application mobile ne sont qu'un début. Pour tirer le meilleur parti de vos données, vous devez plonger en profondeur dans l'expérience utilisateur. Comprendre comment les visiteurs du site web interagissent avec chaque page de votre site ou comment les utilisateurs mobiles utilisent votre application peut vous aider à identifier les points douloureux et les opportunités d'amélioration. Cela peut également vous montrer ce qui fonctionne pour vos utilisateurs et mettre ces fonctionnalités en avant, faisant de votre plateforme une centrale de conversion.

Examiner le comportement des utilisateurs est facile lorsque vous disposez des bons outils. Les outils d'analyse des utilisateurs comme Hotjar permettent d'aller au-delà des statistiques et de recueillir des informations sur le comportement des utilisateurs. Hotjar est l'un des noms les plus reconnaissables en matière d'analyse du comportement des utilisateurs, mais ce n'est pas le seul outil disponible. Voici dix alternatives à Hotjar que vous voudrez explorer en 2024.

Quelles sont les alternatives à Hotjar ?

Hotjar est l'un des outils de comportement utilisateur les plus connus, avec diverses fonctionnalités qui peuvent vous aider à recueillir des données et des commentaires pour améliorer votre UX et les performances de votre site Web.

Vous pouvez utiliser les heatmaps et les enregistrements de sessions de la plateforme pour examiner l'engagement des utilisateurs et analyser la façon dont ils interagissent avec chaque page. Son outil de feedback intégré vous permet de créer des sondages sur site. Chaque fonctionnalité de la plateforme peut vous aider à prendre de meilleures décisions basées sur les données pour améliorer votre site web et en faire une meilleure expérience pour vos visiteurs.

Si Hotjar est l'un des outils d'analyse web et de feedback utilisateur les plus connus, il n'est pas le seul, ni même le meilleur.

Certains utilisateurs de Hotjar notent que l'outil d'analyse peut ralentir les temps de chargement des sites web. D'autres avertissent que l'outil ne fournit pas d'informations cruciales telles que l'analyse de l'entonnoir, vous laissant dans l'ignorance de l'endroit où les clients potentiels abandonnent votre entonnoir de vente. Cela a conduit de nombreux propriétaires de sites à chercher des alternatives à Hotjar pour les aider à améliorer leur site web.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Hotjar ?

Vous cherchez des alternatives à Hotjar ? Voici cinq choses que vous voudrez rechercher lorsque vous cherchez des outils pour vous aider à analyser le comportement des utilisateurs :

Un ensemble solide de fonctionnalités: Hotjar propose des enregistrements de sessions et des cartes thermiques, des sondages, des formulaires de retour d'information, et bien d'autres choses encore. Assurez-vous que toute alternative que vous explorez fournit les fonctionnalités que vous souhaitez tout en offrant des informations exploitables que vous pouvez utiliser pour améliorer votre site Web

Interface utilisateur intuitive: Les données ne sont utiles que si vous savez comment les obtenir et les mettre en pratique. Assurez-vous que l'alternative Hotjar que vous choisissez dispose d'une interface facile à utiliser qui ne nécessite pas un master en informatique pour travailler

De bonnes options d'intégration: Vérifiez que les alternatives Hotjar que vous envisagez s'intègrent à d'autres applications et programmes de votre pile technologique, tels que votre système de gestion de contenu, votre plateforme de commerce électronique et vos outils de communication

Des données précises en temps réel: Toutes les données ne se valent pas. Examinez la manière dont l'outil d'analyse du site Web recueille les données et vérifiez si elles sont en temps réel. Des données précises sont essentielles pour prendre des décisions éclairées sur les performances de votre site Web et le comportement des utilisateurs

**Comparer les prix des alternatives à Hotjar et s'assurer que l'option choisie correspond à votre budget actuel. Certains choix offrent des solutions plus rentables, en particulier pour les startups et les petites entreprises

Lorsque vous explorez les alternatives à Hotjar, recherchez celles qui offrent des options d'essai gratuit. Un essai gratuit est un excellent moyen de tester une plateforme et de voir si vous aimez l'UX et les fonctionnalités avant de vous engager dans des forfaits entreprise et Enterprise.

Les 10 meilleures alternatives à Hotjar à utiliser en 2024

1. Smartlook

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Dashboard-with-mobile-web-analytics-on-Smartlook-1400x888.png Tableau de bord avec l'analyse du web mobile sur Smartlook /$$img/

Via Regard intelligent Smartlook est une solution d'analyse web et de suivi des clients outil qui enregistre et analyse les sessions des utilisateurs sur les sites web et les applications mobiles. Il utilise ces sessions enregistrées pour créer des cartes thermiques et un suivi des évènements afin de donner un aperçu de la façon dont les visiteurs utilisent la plateforme. Smartlook permet d'identifier les problèmes de convivialité et d'alimenter l'optimisation des sites web basée sur les données.

Smartlook meilleures fonctionnalités

L'enregistrement permanent des sessions vous permet de capturer chaque visiteur à chaque fois et d'utiliser ces informations pour identifier les problèmes, enquêter sur les pannes et analyser le comportement des utilisateurs

Créez votre propre analyse d'entonnoir au sein de la plateforme pour voir comment les utilisateurs se déplacent dans votre entonnoir commercial et où ils ont tendance à abandonner

Génère des cartes thermiques en quelques secondes en utilisant des données nouvelles ou existantes afin que vous puissiez comprendre l'engagement des utilisateurs en un coup d'œil et obtenir un aperçu instantané de ce qui fonctionne et de ce que vous devez corriger sur votre site Web ou vos applications mobiles

Limites de Smartlook

Aucune assistance pour suivre le parcours d'un utilisateur sur plusieurs sessions

Prix de Smartlook

Forfait Free

Forfait Pro : 55 $/mois

Forfait Enterprise : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.6/5 (860+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (130+ commentaires)

2. Orange chanceuse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Example-visitor-profiles-organizzed-in-Lucky-Orange.png Exemple de profils de visiteurs organisés en Lucky Orange /$$$img/

Via Orange chanceuse Lucky Orange est un outil d'analyse web et d'optimisation des taux de conversion qui aide les propriétaires de sites web à mieux connaître le comportement des utilisateurs. La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à recueillir des commentaires et à en savoir plus sur l'expérience utilisateur, ainsi que d'excellentes options d'intégration pour la connecter à Google Analytics, HubSpot, et plus encore.

Cette alternative à Hotjar est surtout connue pour sa capacité à bien travailler pour les sites de commerce électronique fonctionnant sur Squarespace ou Shopify.

Lucky Orange meilleures fonctionnalités

Assistance en temps réel pour discuter en direct afin que vous puissiez vous engager avec les utilisateurs en fonction de leurs interactions avec le site Web ou de leur segment de trafic

Une excellente interface visuelle permet de se concentrer sur les données et d'obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin

L'outil d'analyse des formulaires fournit de nombreux indicateurs critiques sur la façon dont les utilisateurs s'engagent avec vos formulaires, y compris l'ordre des champs, le temps de démarrage et les taux d'abandon

Lucky Orange limitations

Le stockage des données étant limité, il se peut que vous ne puissiez pas remonter très loin dans le temps si vous souhaitez faire référence à des données d'archives

Prix de Lucky Orange

Free

Création : 39 $/mois

Croissance : 79 $/mois

Expansion : 179 $/mois

Mise à l'échelle : 749 $/mois

Entreprise : Contacter pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.6/5 (120+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (160+ commentaires)

3. Histoire complète

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Website-analytics-arranged-across-a-dashboard-in-Fullstory.png Analyse d'un site web sur un tableau de bord dans FullStory /$$img/

Via Histoire complète FullStory fournit des données sur l'expérience utilisateur pour les sites web et les applications mobiles. Il offre un grand nombre des mêmes fonctionnalités que Hotjar, notamment des cartes thermiques et des enregistrements de sessions, ce qui permet aux organisations de suivre et d'analyser le comportement des utilisateurs à un niveau granulaire.

Par rapport à d'autres alternatives à Hotjar, FullStory offre un outil de relecture de session plus avancé et des capacités d'analyse plus robustes. Il se concentre sur la fourniture d'informations exploitables afin que les organisations puissent améliorer leurs plateformes numériques.

Les meilleures fonctionnalités de FullStory

D'excellents outils de partage de sessions vous permettent de partager des parcours utilisateurs spécifiques avec d'autres équipes, telles que vos développeurs et vos équipes d'ingénierie

Les paramètres de confidentialité protègent les données des utilisateurs, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous partagez et avec qui

Une excellente assistance avec des spécialistes de l'onboarding et des cours de certification de produits pour les nouveaux utilisateurs afin qu'ils puissent se familiariser plus rapidement avec les outils d'analyse en profondeur

Limites de FullStory

FullStory est conçu pour les comptes Enterprise, les petites entreprises peuvent donc le trouver trop cher par rapport à d'autres solutions Hotjar

Prix de FullStory

Contact pour des informations sur les prix

G2 : 4.5/5 (350+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (60+ avis)

4. Boîte à verre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Monitoring-web-application-speeds-through-Glassbox.png Surveillance de la vitesse des applications web à l'aide de Glassbox /$$$img/

Via Boîte à verre Glassbox est un outil d'analyse de l'expérience numérique qui vous aide à capturer, analyser et visualiser les interactions des utilisateurs sur les sites web et les applications mobiles.

Il enregistre chaque session utilisateur et utilise ensuite ces données pour créer des aperçus détaillés par le biais de rediffusions de sessions, de cartes thermiques et d'analyses comportementales. Glassbox est particulièrement bien évalué en tant qu'outil d'analyse des applications mobiles, fournissant un aperçu des expériences in-app afin que les équipes de développement puissent optimiser le parcours de l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Glassbox

L'interface facile à utiliser vous permet de rechercher et de trouver facilement, y compris des enregistrements de sessions individuelles et des cartes thermiques

L'analyse alimentée par l'IA donne des informations exploitables sur le parcours de l'utilisateur et vous indique où se trouvent les points de friction

Beaucoup de voix de outils de retour d'information des clients pour vous aider à obtenir des informations spécifiques et exploitables de la part d'utilisateurs réels

Les limites de Glassbox

Le temps de réponse aux tickets est lent, il faut donc être prêt à bricoler une solution ou à demander de l'aide aux communautés en ligne

Prix de la Glassbox

Contact pour des informations sur les prix

Évaluations et critiques de la Glassbox

G2 : 4.9/5 (570+ commentaires)

Capterra : 5/5 (40+ avis)

5. Contenu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Example-view-of-journeys-from-landing-pages-in-Contentsquare-1400x758.png Exemple d'affichage de parcours à partir de pages d'atterrissage dans Contentsquare /$$$img/

Via Contenu Contentsquare est un outil d'analyse de site web qui aide les organisations à comprendre le comportement des utilisateurs sur leurs sites web et applications mobiles.

Grâce à des analyses avancées issues de la collecte et de la visualisation de données, ContentSquare donne un aperçu du comportement des utilisateurs, des entonnoirs de conversion et des taux d'engagement. Il s'agit d'aider les organisations à à prendre des décisions fondées sur des données sur la manière d'optimiser leur présence numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Contentsquare

L'analyse granulaire du comportement des utilisateurs vous donne un retour sur des détails tels que la portée du défilement, les mouvements de la souris et les clics afin que vous puissiez approfondir la façon dont les utilisateurs interagissent avec vos plates-formes

Les insights automatisés vous évitent de devoir fouiller dans vos données pour trouver des réponses aux raisons pour lesquelles les utilisateurs abandonnent leur parcours ou aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer

Une interface utilisateur intuitive offre d'excellents rapports visuels, de sorte que les données sont faciles à comprendre et à mettre en œuvre

Contenus Limites de l'application

À l'heure actuelle, la plateforme fait appel à des capacités d'intégration, mais celles-ci peuvent être difficiles à paramétrer et limitent votre capacité à faire des choses telles que l'analyse de l'entonnoir

Prix de Contentsquare

Contact pour des informations sur les prix

Evaluations et critiques de Contentsquare

G2 : 4.7/5 (440+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (110+ commentaires)

6. LogRocket

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-a-donut-chart-view-to-gauge-engagement-in-LogRocket.png Utilisation d'un diagramme en forme de beigne pour afficher l'engagement dans LogRocket /$$img/

Via LogRocket LogRocket est une plateforme de surveillance des applications et de relecture des sessions utilisée par les développeurs et les les équipes de management des produits pour voir comment les utilisateurs interagissent avec leurs sites web et leurs applications mobiles. Il offre des enregistrements de sessions utilisateur ainsi que le suivi des erreurs et des captures de journaux de console, c'est donc un excellent outil de dépannage qui peut conduire à une expérience plus stable et plus conviviale.

Les meilleures fonctionnalités de LogRocket

L'une des alternatives à Hotjar les plus abordables, avec jusqu'à 10 000 enregistrements de sessions par mois pour seulement $$$a (facturé annuellement), ce qui en fait une excellente option pour les petites entreprises

Les journaux de réseau et les erreurs Javascript aident les équipes de développement à localiser les problèmes et à voir exactement ce qu'un utilisateur a vécu lors de la résolution de bugs

Les outils d'apprentissage automatique aident les organisations à découper la montagne de données collectées pour obtenir un aperçu des problèmes et de ce qui cause les plus gros problèmes dans leurs Espaces numériques

Limites de LogRocket

Les outils d'analyse utilisent beaucoup de mémoire, ce qui peut ralentir vos applications

Prix de LogRocket

Gratuit jusqu'à 1 000 sessions mensuelles

essai gratuit de 14 jours pour tous les forfaits

Teams : 99 $/mois

Professionnel : 350 $/mois

Enterprise : Contacter pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.6/5 (1,100+ reviews)

Capterra : 4.9/5 (25+ commentaires)

7. Mouseflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Example-of-a-feedback-campaign-in-Mouseflow-1400x721.png Exemple de campagne de rétroaction dans Mouseflow /$$$img/

Via Flux de souris Outre la sélection habituelle d'enregistrements de sessions, de cartes thermiques et d'analyses en entonnoir, Mouseflow propose d'excellentes analyses approfondies pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos données. Vous pouvez rapidement identifier les problèmes de convivialité et les goulets d'étranglement, ce qui ouvre la voie à la dynamisation des discussions. La plateforme est pratique pour augmenter la satisfaction des clients et des utilisateurs les performances du site web .

Mouseflow meilleures fonctionnalités

l'assistance client 24/7 vous aidera à surmonter les difficultés que vous rencontrez avec la plate-forme et vous permettra de tirer le meilleur parti de chaque fonctionnalité

Les scores de friction sont excellents pour comprendre le comportement à l'origine de la frustration des utilisateurs et la façon dont vous pouvez les aider à la surmonter

L'analyse intelligente de l'entonnoir de conversion vous permet de savoir où les utilisateurs se convertissent ou abandonnent et comment vous pouvez résoudre les problèmes

Limites de Mouseflow

Les utilisateurs signalent des limites sur les données suivies par Mouseflow, telles que des difficultés avec l'analyse des formulaires et les rapports de sessions mobiles

Prix de Mouseflow

Free

Démarrage : 29 $/mois

Croissance : 99 $/mois

Pro : 399 $/mois

Mouseflow évaluations et critiques :

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (110+ avis)

8. Tas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Engagement-analysis-page-in-Heap-1400x870.png Page d'analyse de l'engagement dans Heap /$$$img/

Via Tasseau Heap est une plateforme d'analyse numérique offrant des outils simples de collecte et d'analyse de données. Contrairement à d'autres alternatives à Hotjar, Heap capture automatiquement toutes les interactions des utilisateurs, ce qui vous permet d'analyser rétroactivement le comportement sans paramétrer le suivi des évènements à l'avance. Cela en fait une solution " set-it-and-forget-it " pour optimiser l'expérience utilisateur sur vos plateformes numériques.

Les meilleures fonctionnalités de Heap

L'enregistrement automatique de l'expérience utilisateur signifie que vous pouvez analyser rétroactivement les parcours des utilisateurs avec des rediffusions de sessions des moments qui vous intéressent le plus

Les outils de science des données automatisés vous permettent de ne pas savoir ce qu'il faut faire ensuite et vous donnent un aperçu de la façon d'optimiser vos plateformes numériques

Facile à mettre en œuvre et à utiliser, vous pouvez commencer à obtenir des données et des analyses immédiatement

Limites de Heap

Les intégrations avec les outils populaires peuvent être limitées

Prix de Heap

Contact pour des informations sur les prix

Évaluations et critiques de Heap

G2 : 4.4/5 (plus de 1 000 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (30+ avis)

9. Œuf fou

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Crazy-Egg-to-create-a-customer-feedback-survey-1400x706.png Utilisation de Crazy Egg pour créer un sondage sur les réactions des clients /$$img/

Via Œuf fou Plus de 300 000 sites web utilisent Crazy Egg comme alternative préférée à Hotjar. Cet outil d'analyse numérique propose des cartes thermiques, des cartes de défilement et des enregistrements de sessions, fournissant un aperçu du comportement des utilisateurs et des modèles d'interaction. Il est pratique pour identifier les centres d'intérêt et les problèmes potentiels sur vos plateformes numériques.

Crazy Egg meilleures fonctionnalités

Facile à utiliser et à paramétrer, vous pouvez commencer à obtenir des données et des analyses approfondies de votre site Web rapidement

De belles options de test A/B vous aident à déterminer quelle est la meilleure option pour vos utilisateurs

N'a pas d'impact significatif sur les temps de chargement des pages, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui essaient d'optimiser ces indicateurs

Limites de Crazy Egg

Il s'agit d'un outil d'analyse comportementale très simple et facile à utiliser, qui peut s'avérer trop simple pour les utilisateurs à la recherche d'analyses plus approfondies

Prix de Crazy Egg

essai gratuit de 30 jours

Basic : 29$/mois facturé annuellement

Standard : 49$/mois facturé annuellement

Plus : 99$/mois facturé annuellement

Pro : 249 $/mois facturés annuellement

Enterprise : Contacter pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (80+ commentaires)

10. VWO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Dashboard-showing-conversion-rates-in-VWO-1400x1207.png Tableau de bord montrant les taux de discussion dans VWO /$$img/

Via VWO VWO, ou Visual Website Optimizer, est une plateforme d'optimisation du taux de conversion et de tests A/B. Elle est particulièrement utile pour les tests A/B. Elle offre également des outils d'analyse comportementale standard, tels que des cartes thermiques et des rediffusions de sessions. Elle est particulièrement utile pour les tests A/B et les tests d'URL fractionnées, mais offre également des outils d'analyse comportementale standard tels que les cartes thermiques et les rediffusions de session. VWO est un excellent outil si vous avez besoin d'expérimenter les meilleurs moyens d'augmenter les taux de conversion.

Les meilleures fonctionnalités de VWO

VWO facilite grandement la mise en place de tests d'URL fractionnés et de tests A/B et vous permet de définir des critères de réussite des tests ou de programmer des périodes de test

assistance client 24/7 avec un taux de résolution au premier appel de 70 % et un temps de réponse inférieur à la moitié de la moyenne du secteur

D'excellentes fonctionnalités de protection des données rendent cette plateforme conforme au GDPR, à l'HIPAA et à d'autres politiques de protection des données

Limites de la VWO

La courbe d'apprentissage de ce logiciel est abrupte

Prix de VWO

Démarrage : Free jusqu'à 50 000 utilisateurs par mois

Croissance : 386 $/mois facturés annuellement jusqu'à 50 000 utilisateurs suivis mensuellement

Pro : 887 $/mois facturés annuellement jusqu'à 50 000 utilisateurs suivis mensuellement

Enterprise : 1 553 $/mois facturé annuellement jusqu'à 50 000 utilisateurs suivis mensuellement

G2 : 4.3/5 (550+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (90+ avis)

Autres outils de gestion de sites Web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Website-Design-Project-Plan-Template.png Utilisation de ClickUp pour organiser les tâches afin d'améliorer la connaissance des clients et les performances du site web /$$img/

Orchestrer des projets de gestion de site web clairs avec les outils de gestion de projet polyvalents de ClickUp

La gestion d'un site web ou le développement d'une application mobile nécessite des outils qui vous aident à analyser le comportement des utilisateurs. Ces outils permettent de résoudre les problèmes, d'optimiser les taux de conversion et d'améliorer l'expérience utilisateur pour une meilleure satisfaction client.

Si vous utilisez Hotjar ou l'une des alternatives Hotjar de cette liste, vous pouvez mettre l'analyse du parcours utilisateur au travail pour améliorer vos plateformes numériques. Pimentez votre processus d'informations utiles techniques de visualisation et des outils de productivité.

Pour tirer le meilleur parti du suivi et de l'analyse du comportement numérique, intégrez votre alternative préférée à Hotjar avec ClickUp. Souvent désigné comme un outil de gestion de projet clickUp est bien plus que cela : c'est aussi un outil de gestion de projet de premier ordre plateforme de gestion de projet de site web .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png ClickUp 3.0 Tableaux de bord Bugs par affichage et tâches par statut /$$img/

Créez des tableaux de bord détaillés et ajoutez facilement des cartes pour visualiser la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par affichage

Utilisez les outils intégrés pour vous assurer que vos pages Web fonctionnent sans problème, qu'elles restent sur la bonne voie et qu'elles respectent les indicateurs clés de performance. ClickUp dispose d'une interface utilisateur intuitive et de fonctionnalités puissantes qui facilitent la collaboration au sein de l'équipe afin que vous puissiez obtenir des résultats exceptionnels sur chaque projet.

Vous pouvez également connecter ClickUp à votre plateforme d'analyse favorite, créant ainsi un espace central pour le traitement, le stockage et l'analyse des données de votre site web. De cette façon, vous affichez une vue plus globale des performances de votre site web ou de votre application mobile et pouvez prendre de meilleures décisions basées sur les données en matière d'optimisation.

Encore mieux, utilisez une bibliothèque pleine de modèles de planification stratégique . Vous pouvez utiliser les modèles gratuits de Modèle de rapport d'analyse comme point de départ pour donner du sens à vos données avec des visualisations faciles à comprendre et le suivi des indicateurs clés de performance. Vous pouvez également utiliser le Modèle de rapport d'analyse des données pour comparer rapidement les tendances et identifier les points à améliorer au sein de vos plateformes numériques.

Obtenez des informations plus claires sur vos clients avec ClickUp

En combinant la gestion de projet de votre site web et les outils d'analyse, ClickUp vous permet de gérer vos projets efficacement. Avec ClickUp, vous aurez également un aperçu de votre audience, de l'expérience utilisateur et de la performance de votre plateforme numérique.

La solution tout-en-un de ClickUp est le faiseur de roi dans un monde où les données sont reines. Démarrez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour commencer à faire plus intelligemment décisions stratégiques pour votre présence en ligne.