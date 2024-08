10 Meilleures alternatives et concurrents de Wufoo en 2024

Vous vous sentez prêt à sortir du cadre de Wufoo ? Le monde numérique regorge de prétendants, et nous avons parcouru le paysage pour vous apporter une liste des meilleures alternatives à Wufoo en $$$a. Ces plateformes sont conçues avec des fonctionnalités innovantes, une facilité d'utilisation sans faille et des designs élégants qui font de la collecte de données un jeu d'enfant. 🌬

Donc, que vous soyez un pro chevronné ou un débutant en entrepreneuriat, nous sommes sûrs qu'il y a quelque chose sur notre liste qui résonnera avec vous. Du design intuitif aux fonctionnalités de pointe, dites adieu à la corvée de construction de formulaires et bonjour à l'alternative parfaite de Wufoo qui transformera la crainte en plaisir.

Qu'est-ce que Wufoo ?

Wufoo est un outil de créateur de formulaires qui vous permet de créer et de concevoir des formulaires personnalisés pour diverses utilisations. Qu'il s'agisse d'un sondage pour les commentaires des clients ou une étude de marché, d'un formulaire d'inscription pour un atelier virtuel ou d'un simple passage en caisse pour le commerce électronique, Wufoo a ce qu'il faut.

Via Wufoo Il est conçu pour être simple, combinant la fonction "glisser-déposer" avec une bibliothèque de modèles utiles. Pas besoin d'être un as de la technique pour les formulaires et les sondages en ligne. 🧙‍♂️

Wufoo simplifie la collecte et la gestion des données en ligne. Si vous souhaitez collecter des informations sans avoir à vous soucier du code ou de la monotonie des formulaires papier, Wufo - ou une alternative à Wufoo - est peut-être le bon outil de création de formulaires pour vous.

Que rechercher dans une alternative à Wufoo ?

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de votre recherche d'alternatives à Wufoo :

Facilité d'utilisation : La fonction est vitale, alors cherchez un logiciel avec un design intuitif qui permet à votre équipe de créer des formulaires en ligne sans formation approfondie

: La fonction est vitale, alors cherchez un logiciel avec un design intuitif qui permet à votre équipe de créer des formulaires en ligne sans formation approfondie Personnalisation : Recherchez un logiciel avec de nombreux modèles parmi lesquels choisir - points bonus si ces modèles sont personnalisables pour répondre aux besoins de votre organisation pour créer des sondages ou mener des études de marché

Intégration capacités : Les intégrations directes avec les outils déjà utilisés par votre équipe sont un plus. À faire avec un logiciel de gestion de la relation client (CRM) comme Hubspot ou Salesforce ? Gardez cela à l'esprit lorsque vous faites vos recherches

: Les intégrations directes avec les outils déjà utilisés par votre équipe sont un plus. À faire avec un logiciel de gestion de la relation client (CRM) comme Hubspot ou Salesforce ? Gardez cela à l'esprit lorsque vous faites vos recherches Rapports de données : Les fonctionnalités de collecte de données vous montrent les envois de formulaires, les taux d'achèvement et le comportement des utilisateurs, ce qui vous permet de générer des informations et de prendre des décisions basées sur des données à partir de formulaires en ligne

Fonctionnalités de collaboration : Si vous souhaitez que votre équipe travaille sur les formulaires en temps réel, recherchez un logiciel de sondage doté de fonctionnalités de collaboration qui rendent cela possible

: Si vous souhaitez que votre équipe travaille sur les formulaires en temps réel, recherchez un logiciel de sondage doté de fonctionnalités de collaboration qui rendent cela possible Logique de formulaire : Souvent appeléelogique conditionnellecette fonctionnalité modifie le comportement ou l'apparence d'un formulaire en fonction des sélections ou des entrées de l'utilisateur

Évolutivité : Pensez à des plateformes qui gèrent un nombre élevé d'envois de formulaires sans compromettre la vitesse et qui offrent des mises à niveau pour assister votre organisation au fur et à mesure de sa croissance 🌻

10 Meilleures alternatives à Wufoo à utiliser en 2024

Plongez dans notre liste curatée des meilleures alternatives à Wufoo. Ces plates-formes ont un spectre de solutions qui redéfinissent la convivialité et élèvent la façon dont vous créez des formulaires et collectez des données.

Plongez dans cette liste et trouvez la solution idéale pour votre boîte à outils numérique.

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

ClickUp transcende la logique traditionnelle gestion des tâches avec son système innovant de Affichage du formulaire qui offre un moyen dynamique de capturer et d'organiser l'information directement dans votre flux de travail. Grâce à de puissantes automatisations que vous contrôlez, transforment les réponses aux formulaires en des tâches dont on peut suivre l'évolution pour améliorer processus ou l'automatisation des tâches. Grâce à des fonctionnalités telles que la logique conditionnelle, ces formulaires s'adaptent aux réponses, ce qui vous permet de travailler avec des données plus précieuses.

Construire des formulaires avec des champs personnalisés est plus facile que jamais grâce à Modèles de formulaires . Les champs personnalisés sont infinis, avec différents champs, statuts et affichages disponibles. Que vous gériez une équipe, suiviez des projets clients ou recueilliez des commentaires, ClickUp améliore vos capacités d'organisation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les fonctionnalités de logique conditionnelle permettent à vos formulaires de s'adapter à la saisie de l'utilisateur, ce qui rend la collecte d'informations plus intelligente

Les formulaires ClickUp s'intègrent à d'autres outils de votre pile technologique afin que les informations essentielles soient utilisées efficacement dans l'ensemble de votre organisation

Une fois les données collectées, ClickUp les transforme automatiquement en tâches ou sous-tâches, en les assignant aux bonnes personnes et en ajoutant des dates d'échéance si nécessaire

Gagnez du temps grâce à des modèles conçus pour éliminer les maux de tête et les frustrations liés à la création de formulaires

Personnalisez les champs personnalisés du formulaire pour recueillir les données précises dont vous avez besoin et qui sont les plus utiles à votre équipe

Les limites de ClickUp

Avec une multitude de fonctionnalités, certains utilisateurs peuvent trouver qu'il y a une certaine courbe d'apprentissage

Certaines fonctionnalités, comme ClickUp AI, ne sont disponibles que dans le cadre d'un forfait payant

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Jotform

via JotformJotform rationalise la création de formulaires web avec de nombreuses options de personnalisation pour les novices comme pour les experts. Cette plateforme offre des fonctionnalités avancées telles que l'intégration des paiements et les paramètres du répondeur automatique.

Cette alternative aux formulaires Wufoo met l'accent sur la sécurité, garantissant que toutes les données collectées sont protégées. 🔐

Jotform meilleures fonctionnalités

Les formulaires utilisent des types de questions à logique conditionnelle, de sorte que votre formulaire s'adaptera et changera en fonction des réponses du répondant

Choisissez parmi des milliers de modèles de formulaires

Offre plus de 150+ intégrations

L'interface utilisateur est simple et facile à comprendre

Les fonctionnalités de sécurité sont conformes aux normes HIPAA

Limites de Jotform

Certains utilisateurs trouvent que le nombre limité d'envois de formulaires sur la version gratuite est contraignant, et les forfaits n'incluent qu'un seul utilisateur

L'exportation des données n'est pas toujours simple pour l'outil de sondage en ligne

Prix de Jotform

Débutant: Gratuit

Gratuit Bronze: 34 $/mois

34 $/mois Argent: 39$/mois

39$/mois Gold: $99/mois

$99/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,450+ reviews)

4.7/5 (2,450+ reviews) Capterra: 4.7 (1,660+ commentaires)

3. Formstack

via FormstackFormstack promet d'automatiser d'innombrables flux de travail et d'offrir une expérience numérique sans friction avec sa solution automatisation des flux de travail logiciel. La force de la plateforme réside dans sa capacité à collecter des données, à les stocker et à les analyser sans nécessiter de compétences techniques spécialisées, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur.

Ce logiciel de création de formulaires et de sondages en ligne est aussi bien à l'Accueil des petites entreprises que des sociétés en plein essor.

Les meilleures fonctionnalités de Formstack

Intégrez des formulaires sur votre site Web, partagez-les facilement sur les médias sociaux ou par le biais du marketing par e-mail

Intégrations avec Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce et plus de 260 applications logicielles tierces

Les utilisateurs rapportent son utilité pour l'engagement des employés en tant qu'outil d'assistance organisationnelle

L'envoi de rappels aux clients est un jeu d'enfant

La création de formulaires est fluide, qu'il s'agisse de créer un sondage en ligne, de modifier les champs d'un formulaire ou d'ajouter des signatures électroniques

Limites de Formstack

Les utilisateurs signalent que les notifications aux clients sont parfois excessives et prêtent à confusion

L'assistance client n'est pas toujours au rendez-vous, contrairement à d'autres logiciels de sondage

Prix de Formstack

Formulaires: 50$/mois

50$/mois Suite: 66$/mois

G2: 4.6/5 (900+ reviews)

4.6/5 (900+ reviews) Capterra: 4.1/5 (100+ avis)

4. SurveyMonkey

via SurveyMonkeySurveyMonkey se distingue dans le monde des outils de sondage en ligne par ses fonctionnalités adaptées à la collecte de données approfondies. Cet outil de sondage en ligne présente une conception intuitive qui permet la création rapide de sondages en ligne et une analyse détaillée des réponses, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les organisations qui recherchent des données pour orienter leur stratégie, le tout avec un minimum d'efforts.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Les utilisateurs font l'éloge de ses analyses approfondies et de la façon dont elles améliorent la prise de décision basée sur les données

Peu ou pas de temps d'attente ou de problèmes de connexion

La création de formulaires est simple et efficace, ce qui permet à votre organisation d'économiser du temps et de l'argent

Une bibliothèque de modèles et la possibilité de les personnaliser avec la marque de l'entreprise

L'outil de sondage en ligne permet d'exporter les données à la demande sans effort

Limites de SurveyMonkey

Le Business peut être cher pour une petite entreprise ou un organisme à but non lucratif

Les utilisateurs souhaiteraient une meilleure synchronisation en temps réel avec les outils Google Sheets, Excel ou Airtable

Prix de SurveyMonkey

Teams Advantage: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Teams Premier: 75 $/mois par utilisateur

75 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (18,500+ commentaires)

4.4/5 (18,500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (9,880+ commentaires)

5. Formulaires Cognito

via Formulaire Cognito Cognito Forms offre un mélange d'utilité et de facilité d'utilisation. Cette alternative à Wufoo est connue pour ses fonctionnalités qui établissent un équilibre entre la robustesse nécessaire pour enthousiasmer les développeurs et la simplicité d'utilisation pour les débutants. C'est un choix de premier ordre pour les organisations à la recherche d'une solution de collecte de données qui améliore les interactions avec les clients et les membres de l'équipe. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Cognito Forms

Bibliothèque achevée de modèles de formulaires à choisir, tels que des formulaires de contact et de commande, des formulaires de demande, des sondages et des questionnaires, des formulaires de service à la clientèle, et plus encore

Intégration de paiements sécurisés avec Square, Stripe ou PayPal

La sécurité des données dépasse les normes de l'industrie

Créez des formulaires qui répondent à des flux de travail et des processus spécifiques sans apprendre le code ou des formules complexes

Assistance client réactive

Limites de Cognito Forms

Les utilisateurs signalent que certaines fonctionnalités sont difficiles à trouver et à utiliser, et qu'il faut souvent recourir à un didacticiel vidéo pour les comprendre

La conformité HIPAA entraîne un coût supplémentaire qui peut être élevé pour certaines entreprises à la recherche d'un logiciel de sondage

Prix de Cognito Forms

Free (limite 1 utilisateur)

(limite 1 utilisateur) Pro: 15$/mois (limite 2 utilisateurs)

15$/mois (limite 2 utilisateurs) Teams: 35$/mois (limite 5 utilisateurs)

35$/mois (limite 5 utilisateurs) Enterprise: 99$/mois (limite 20 utilisateurs)

G2: 4.5/5 (75+ commentaires)

4.5/5 (75+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (75+ commentaires)

6. 123FormBuilder

via 123FormBuilder Idéal pour les entreprises de toutes tailles, 123FormBuilder offre une pléthore de modèles facilement personnalisables répondant à des besoins variés. Son constructeur de formulaires par glisser-déposer garantit que vous créez des formulaires de qualité professionnelle en un instant, même sans connaissances techniques. Cette alternative à Wufoo a pour but de vous donner les outils dont vous avez besoin pour collecter, analyser et agir sur les données que vous recueillez pour faire avancer votre entreprise et atteindre les objectifs suivants les objectifs du projet .

123FormBuilder meilleures fonctionnalités

Des milliers de modèles personnalisables, adaptables à tous les secteurs d'activité

Des dizaines d'intégrations avec des outils déjà utilisés par votre équipe

Simplicité radicale dans la construction des formulaires : glissez, déposez, nommez, terminé

Le partage des formulaires est simple et gratuit

Vous pouvez utiliser du code HTML et CSS pour une personnalisation encore plus détaillée des formulaires

Limites de 123FormBuilder

Certains formulaires sont limités dans leur personnalisation

Les utilisateurs trouvent les fonctionnalités de modification en cours sur le forfait personnalisé moins qu'intuitives

Prix de 123FormBuilder

Free (limite 1 utilisateur)

(limite 1 utilisateur) Or: 32 $/mois

32 $/mois **Platine : 39 $/mois

Diamant: 79 $/mois

79 $/mois **Enterprise : à partir de 199,99 $/mois

G2: 4.5/5 (160+ commentaires)

4.5/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (150+ commentaires)

7. Typeform

via TypeformTypeform offre un tableau de fonctionnalités, y compris un plugin qui s'intègre parfaitement à WordPress pour améliorer les formulaires de contact standard. Avec la capacité de gérer les téléchargements de fichiers, Typeform se distingue comme une solide alternative à Google Forms et Wufoo, en particulier si vous souhaitez injecter un peu de personnalité dans la création de vos formulaires. Et avec l'option de forfait gratuit, les utilisateurs peuvent explorer avant de s'engager dans un niveau plus riche en fonctionnalités. ✨

Meilleures fonctionnalités de Typeform

Connectez vos formulaires à l'une des nombreuses intégrations disponibles (pensez à Zapier, Slack ou Google Analytics)

Des modèles à profusion, des formulaires d'évaluation et de génération de leads aux enquêtes de satisfaction, en passant par les quiz et les sondages

Avec des outils de conception conviviaux, vous n'avez pas à sacrifier le formulaire ou la fonction

Les formulaires sont facilement utilisables sur toutes les plateformes, qu'il s'agisse d'appareils mobiles comme Android et iOS ou d'ordinateurs de bureau

Les types de questions avancées, comme les questions à choix multiples, les questions ouvertes et les échelles d'évaluation, permettent de recueillir des commentaires variés et d'ajouter de la dimension aux sondages

Limites de Typeform

Pas de mode hors ligne pour la collecte de données

La logique conditionnelle limitée peut rendre difficile la réalisation de branches complexes dans les sondages

Prix de Typeform

Free

Basic: 25$/mois (limite 1 utilisateur et 100 réponses/mois)

25$/mois (limite 1 utilisateur et 100 réponses/mois) Plus: 50$/mois (limite à 3 utilisateurs et 1,000 réponses/mois)

50$/mois (limite à 3 utilisateurs et 1,000 réponses/mois) Business: 83 $/mois (limite de 5 utilisateurs et 10 000 réponses/mois)

83 $/mois (limite de 5 utilisateurs et 10 000 réponses/mois) Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (690+ commentaires)

4.5/5 (690+ commentaires) Capterra: 4.7 (790+ avis)

8. SurveySparrow

via SurveySparrow SurveySparrow élève la gestion des sondages au rang de formulaire grâce à sa fonctionnalité de personnalisation CSS, qui vous permet de créer le sondage parfait reflétant l'esthétique de votre marque.

En mettant l'accent sur la création d'un dialogue plutôt que sur la simple collecte de données, SurveySparrow aide votre organisation à établir une connexion avec les répondants aux sondages afin qu'ils se sentent écoutés et valorisés. Et grâce à des analyses perspicaces, vous pouvez transformer les informations en données exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Une multitude de types de questions pour capturer facilement des données

Apportez un intérêt visuel à vos sondages avec des images, des gifs, des vidéos et des émoticônes

Personnalisez chaque aspect des thèmes de sondage, y compris l'arrière-plan, les boutons, la palette de couleurs et la police de caractères

La fonctionnalité du tableau de bord permet de voir facilement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans un sondage

Utilisez l'outil de sondage hors ligne pour collecter des données hors ligne et synchronisez-les avec votre base de données dès que vous vous connectez au Wi-Fi

Limites de SurveySparrow

Malgré une interface conviviale, certaines fonctionnalités requièrent plus de temps pour se familiariser avec leurs capacités

Le logiciel peut présenter des bogues

Prix de SurveySparrow

Basic: $19/mois (2,500 réponses/an)

$19/mois (2,500 réponses/an) Démarrage: 39$/mois (15,000 réponses/an)

39$/mois (15,000 réponses/an) Business: 79$/mois (50,000 réponses/an)

79$/mois (50,000 réponses/an) Professionnel: 249 $/mois (100 000 réponses/an)

249 $/mois (100 000 réponses/an) Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (1,890 + commentaires)

4.4/5 (1,890 + commentaires) Capterra: 4.4/5 (80+ commentaires)

9. PandaDoc

via PandaDoc Des propositions aux contrats et plus encore, le logiciel convivial de PandaDoc simplifie la génération de documents sans erreur. Avec des fonctionnalités avancées telles que la signature électronique et les systèmes de paiement intégrés, cette alternative à Wufoo rationalise les documents flux de travail et améliore la productivité. Changez la façon dont votre équipe crée, gère et signe les documents numériques. 🖋

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Créez des documents qui correspondent à l'image de marque de votre entreprise en engageant un designer

Offre une plateforme de signature électronique si fiable que certains utilisateurs sont passés de DocuSign à l'API de PandaDoc

Avec plus de 750 modèles prêts à l'emploi et une conception par glisser-déposer, créez des contrats, des propositions et pratiquement n'importe quel formulaire de collecte de données en quelques minutes, et non en quelques heures

Des intégrations avec des outils que votre organisation utilise déjà, notamment Word, Zoho, Square et Dropbox

Signature légale et authentification de documents 100 % en ligne avec un logiciel approuvé par l'État

Limites de PandaDoc

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Prix de PandaDoc

Essai gratuit: 14 jours

14 jours Essentiels: 19 $/mois (limite de 2 utilisateurs)

19 $/mois (limite de 2 utilisateurs) Business: 49 $/mois

49 $/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,250+ reviews)

4.7/5 (2,250+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,050+ reviews)

10. Paperform

via Forme de papier L'une des alternatives les plus élégantes à Wufoo, Paperform est une solution idéale pour les créateurs qui cherchent à allier la fonction à l'esthétique. Utilisez-le pour créer sans effort des formulaires en ligne personnalisés qui semblent être une extension naturelle de votre marque.

Créez des questionnaires, des sondages, des formulaires de commande et des tonnes de pages utiles avec un style de marque précis. Grâce à la logique du formulaire, les types de questions s'adaptent en fonction des réponses.

Les meilleures fonctionnalités de Paperform

Intégrations directes avec MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit, etc

Créez des formulaires qui automatisent les flux de travail, prennent les paiements et intègrent la logique des questions pour une expérience sur mesure

Des centaines de modèles pour vous aider à démarrer ou vous inspirer pour créer des formulaires personnalisés

Les analyses intégrées vous donnent des informations précieuses pour améliorer les performances et analyser les clients

Tous les forfaits Unlimited offrent un nombre illimité de formulaires

Limites des formulaires papier

Il y a des limites dans la création de formulaires avec les forfaits les plus bas

Le marquage personnel n'est disponible que pour les niveaux de prix les plus élevés

Prix de Paperform

Essai gratuit: 14 jours

14 jours Essentiels: 20$/mois (limite 1 utilisateur)

20$/mois (limite 1 utilisateur) Pro: 40$/mois (limite 1 utilisateur)

40$/mois (limite 1 utilisateur) Agence: $135/mois (limite de 5 utilisateurs, $5/mois par utilisateur supplémentaire)

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (80+ avis)

Trouvez les meilleures alternatives à Wufoo pour votre équipe

Nous avons couvert le paysage des meilleures alternatives Wufoo disponibles pour vous et votre équipe à choisir, chacune offrant des avantages uniques à votre jeu de collecte de données. Un choix de premier ordre, avec sa suite de d'outils de productivité pour propulser l'efficacité de votre équipe vers de nouveaux sommets, est ClickUp. 🦅

Nous nous distinguons par notre capacité d'adaptation - nous offrons une expérience personnalisable qui prend le pouls unique du flux de travail et du rythme de votre équipe. Notre forfait gratuit est une centrale en soi, et nos fonctionnalités avancées sur les paliers payants amplifieront le potentiel de votre organisation encore plus loin. Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp