10 meilleures alternatives à Linktree pour les créateurs de contenu en 2024

Le partage de plusieurs liens sur vos pages de médias sociaux peut être une tâche ardue. Il peut être frustrant de partager une liste de liens dans une seule publication, ce qui crée un encombrement sur votre profil Instagram ou Twitter. C'est là que les outils de gestion des liens entrent en jeu.

Les outils de gestion de liens vous aident à consolider votre empreinte numérique et à générer du trafic vers votre contenu disponible, le tout grâce à un lien unique et intelligent. Incontestablement, Linktree est l'un des outils de gestion de liens les plus populaires.

Cependant, s'il a changé la donne en matière de gestion des médias sociaux, Linktree n'est pas le seul acteur de l'espace. Plusieurs alternatives à Linktree pourraient mieux répondre à vos besoins uniques ou offrir une nouvelle approche de la gestion des liens.

Nous avons compilé une liste des dix meilleures alternatives à Linktree pour les créateurs de contenu en 2024$. Mais avant cela,

Que faut-il rechercher dans une alternative à Linktree ?

En plus de collationner plusieurs liens en un seul, il y a plusieurs fonctionnalités clés à rechercher :

Interface intuitive: L'outil doit offrir une interface simple et intuitive pour faciliter la gestion des liens. Tout le monde doit pouvoir passer à l'action en quelques minutes.

Personnalisation: La possibilité de personnaliser votre page de liens en fonction de l'esthétique de votre marque peut considérablement améliorer votre présence en ligne.

Analytique: Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi fournit des informations sur les taux de clics et le comportement du public. Cela vous aidera à prendre le pouls de votre public et à mieux comprendre le contenu dont il a besoin.

Prix (gratuit ou lié): Payer pour des outils de gestion de liens peut être facultatif. Mais avec des forfaits gratuits offrant de nombreuses fonctionnalités de base, assurez-vous qu'une valeur explicite est ajoutée dans les forfaits payants avec des fonctionnalités qui valent la peine d'être dépensées.

Les 10 meilleures alternatives à Linktree à utiliser en 2024

Nous avons listé les 10 meilleures alternatives à Linktree en fonction des tendances et des préférences actuelles. Ces outils se distinguent par leur utilité, leur facilité d'utilisation et leurs fonctionnalités innovantes, offrant aux créateurs de contenu de nouvelles voies pour guider leur public vers leur contenu numérique.

1. Taplink

via Lien vers le robinet Taplink, l'une des meilleures alternatives à Linktree, répond aux besoins des particuliers et des entreprises. Il vous permet de créer des pages d'atterrissage multiliens avec une interface propre et conviviale.

Avec Taplink, vous pouvez ajouter des arrière-plans et des boutons personnalisés pour améliorer l'apparence de votre page. L'outil offre également des analyses avancées pour suivre les clics sur les liens, les emplacements et les appareils utilisés par votre public.

Les meilleures fonctionnalités de Taplink

Interface conviviale: Ajoutez et gérez plusieurs liens à votre page d'atterrissage avec un minimum d'effort

Ajoutez et gérez plusieurs liens à votre page d'atterrissage avec un minimum d'effort Personnalisation: Personnalisez votre page pour qu'elle corresponde à l'esthétique de votre marque grâce à des fonctionnalités telles que des arrière-plans et des boutons personnalisés

Personnalisez votre page pour qu'elle corresponde à l'esthétique de votre marque grâce à des fonctionnalités telles que des arrière-plans et des boutons personnalisés Analyse avancée: Obtenez des informations précieuses sur le comportement de votre public grâce à l'analyse avancée de Taplink qui suit les clics sur les liens, les emplacements géographiques et les appareils utilisés

Obtenez des informations précieuses sur le comportement de votre public grâce à l'analyse avancée de Taplink qui suit les clics sur les liens, les emplacements géographiques et les appareils utilisés Des prix abordables: Choisissez parmi plusieurs forfaits qui répondent à différents besoins, fournissant une solution abordable sans compromettre les fonctionnalités

Les limites de Taplink

Version gratuite limitée: Bien que Taplink offre une version gratuite, elle est livrée avec des fonctionnalités limitées, ce qui pourrait être une restriction pour les utilisateurs qui ne sont pas prêts à passer à un forfait payant.

Bien que Taplink offre une version gratuite, elle est livrée avec des fonctionnalités limitées, ce qui pourrait être une restriction pour les utilisateurs qui ne sont pas prêts à passer à un forfait payant. Pas d'intégration avec certaines plateformes: Des utilisateurs ont rapporté que Taplink ne fait pas d'intégration avec des plateformes populaires, ce qui pourrait affecter une activité numérique transparente.

Des utilisateurs ont rapporté que Taplink ne fait pas d'intégration avec des plateformes populaires, ce qui pourrait affecter une activité numérique transparente. Modèles de conception limités: Tout en offrant des options de personnalisation, il fournit un nombre limité de modèles de conception. Les utilisateurs à la recherche d'une grande variété de modèles peuvent trouver cela restrictif.

Tout en offrant des options de personnalisation, il fournit un nombre limité de modèles de conception. Les utilisateurs à la recherche d'une grande variété de modèles peuvent trouver cela restrictif. Assistance client tardive: Certains utilisateurs ont indiqué que le temps de réponse de l'assistance client de Taplink peut occasionnellement être plus lent que prévu

Prix Taplink

Forfait Free: 0$ par mois, fonctionnalités limitées

0$ par mois, fonctionnalités limitées Forfait avancé: 2$ par mois, débloque les fonctionnalités premium

2$ par mois, débloque les fonctionnalités premium **Forfait Pro : 4 $ par mois, avec toutes les fonctionnalités, y compris l'assistance prioritaire

Capterra: 4.8/5 (290+ commentaires)

4.8/5 (290+ commentaires) G2: Pas assez d'avis sur G2

2. Shor

via Shor Shor est un outil populaire de page d'atterrissage à liens multiples qui offre un intervalle de fonctionnalités pour les créateurs de contenu.

Avec Shor, vous pouvez créer des microsites d'une page avec CSS et HTML personnalisés, ce qui vous permet de personnaliser entièrement votre page. L'outil fournit également des analyses détaillées pour vous aider à suivre l'activité de votre public.

Les meilleures fonctionnalités de Shor

Création de microsites: Créez des microsites d'une page avec des CSS et HTML personnalisés, offrant des options de personnalisation étendues

Créez des microsites d'une page avec des CSS et HTML personnalisés, offrant des options de personnalisation étendues Liens intégrés: Intégrez des liens directement dans votre bio Instagram ou sur d'autres plateformes de médias sociaux. Cela permet à votre public d'accéder plus facilement à votre contenu

Intégrez des liens directement dans votre bio Instagram ou sur d'autres plateformes de médias sociaux. Cela permet à votre public d'accéder plus facilement à votre contenu Analyse détaillée: Obtenez des informations précieuses sur l'activité de votre public grâce à l'analyse détaillée de Shor, notamment les taux de clics et les données d'engagement

Obtenez des informations précieuses sur l'activité de votre public grâce à l'analyse détaillée de Shor, notamment les taux de clics et les données d'engagement Codes QR: Shor propose des codes QR pour chaque lien, ce qui permet à votre public d'accéder facilement à votre contenu hors ligne

Limites de Shor

Personnalisation limitée dans la version gratuite: La version gratuite de Shor offre des options de personnalisation limitées, ce qui pourrait être un inconvénient pour les utilisateurs à la recherche d'une personnalisation poussée

La version gratuite de Shor offre des options de personnalisation limitées, ce qui pourrait être un inconvénient pour les utilisateurs à la recherche d'une personnalisation poussée Pas de collaboration en équipe: Shor ne fait pas de fonctionnalités de collaboration en équipe, ce qui pourrait être une limite pour les entreprises ayant plusieurs créateurs de contenu

Shor ne fait pas de fonctionnalités de collaboration en équipe, ce qui pourrait être une limite pour les entreprises ayant plusieurs créateurs de contenu Des forfaits plus élevés: Les forfaits de Shor peuvent être plus élevés que ceux d'autres outils de gestion de liens, ce qui le rend moins abordable pour certains utilisateurs

Tarifs de Shor

Forfait Free: 0$ par mois, fonctionnalités limitées

0$ par mois, fonctionnalités limitées Forfait Rocket: 12$ par mois, débloque les fonctionnalités premium

12$ par mois, débloque les fonctionnalités premium **Forfait Pro : 24 $ par mois, toutes les fonctionnalités et l'assistance prioritaire

Forfait Agence: 82 $ par mois, avec Google Analytics

Évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (20+ Reviews)

4.5/5 (20+ Reviews) G2: 3.9/5 (10+ Reviews)

3. Pallyy

via Pallyy Pallyy est une autre excellente alternative à Linktree qui est principalement conçue pour la planification des médias sociaux, mais qui offre également de puissantes fonctionnalités de gestion des liens.

Pallyy vous permet de concevoir une page d'atterrissage personnalisée avec plusieurs liens pour votre bio Instagram ou d'autres plateformes de médias sociaux. Il vous permet également de créer une page d'atterrissage pour les médias sociaux forfait de communication sur les médias sociaux le plan de communication pour les médias sociaux /%ref/ permet à l'utilisateur de créer, programmer et publier du contenu directement à partir de sa plateforme, ce qui en fait un outil complet pour les créateurs de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Pallyy

Planification des médias sociaux: Planifiez et publiez du contenu directement depuis sa plateforme, ce qui permet d'économiser du temps et de faire..gestion des médias sociaux plus facile

Planifiez et publiez du contenu directement depuis sa plateforme, ce qui permet d'économiser du temps et de faire..gestion des médias sociaux plus facile Analyse détaillée: Pallyy fournit des informations détaillées sur les performances de vos liens, notamment les taux de clics et les indicateurs d'engagement, ce qui vous permet de comprendre et d'optimiser votre stratégie de contenu

Pallyy fournit des informations détaillées sur les performances de vos liens, notamment les taux de clics et les indicateurs d'engagement, ce qui vous permet de comprendre et d'optimiser votre stratégie de contenu Analyse des concurrents: Pallyy offre une fonctionnalité unique d'analyse des concurrents, vous permettant de suivre la stratégie et les performances de vos concurrents

Les limites de Pallyy

Pas de forfait Free: Pallyy ne fait pas de forfait gratuit. Cela pourrait être une limite pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans un forfait payant

Pallyy ne fait pas de forfait gratuit. Cela pourrait être une limite pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans un forfait payant Intégration limitée: Pallyy a des intégrations limitées avec d'autres plateformes populaires, ce qui pourrait avoir un impact sur votre..flux de travail sur les médias sociaux *Interface complexe: Certains utilisateurs ont souligné que l'interface de Pallyy peut être compliquée à naviguer pour les débutants

Prix de Pallyy

Forfait Free: 0$ par mois, fonctionnalités de base

0$ par mois, fonctionnalités de base Forfait premium: 18 $ par mois, fonctionnalités avancées comme un domaine personnalisé, une plateforme de gestion des médias sociaux

Évaluations et critiques de Pallyy

Capterra: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) G2: Non listé

4. Camping.bio

via Camping.bio Campsite.bio est un outil de gestion de liens unique et visuellement attrayant qui vous permet de créer une page d'atterrissage personnalisée avec une collection de vos liens. Il est équipé de diverses options de personnalisation, vous permettant d'aligner votre page de liens avec l'identité de votre marque.

D'un lien unique en bio pour votre profil Instagram à un hub centralisé pour tout votre contenu en ligne, Campsite.bio offre des fonctionnalités pour gestion du contenu qui en font l'une des meilleures alternatives à Linktree.

Les meilleures fonctionnalités de Camping.bio

Liens illimités: Ajoutez autant de liens que vous le souhaitez sur votre page complémentaire. Cette fonctionnalité vous permet de partager tout votre contenu sans aucune restriction

Ajoutez autant de liens que vous le souhaitez sur votre page complémentaire. Cette fonctionnalité vous permet de partager tout votre contenu sans aucune restriction Intégration des médias sociaux: Intégrez vos différentes plateformes de médias sociaux, ce qui vous permet de partager votre contenu sur différents canaux de manière transparente

Intégrez vos différentes plateformes de médias sociaux, ce qui vous permet de partager votre contenu sur différents canaux de manière transparente Analyses détaillées: Obtenez des analyses complètes, vous donnant un aperçu des clics sur vos liens et du comportement de votre public

Les limites de Camping.bio

Version gratuite limitée: Campsite.bio offre une version gratuite avec des fonctionnalités et des options de personnalisation limitées. Les utilisateurs qui souhaitent exploiter tout le potentiel de cet outil doivent opter pour un forfait payant

Campsite.bio offre une version gratuite avec des fonctionnalités et des options de personnalisation limitées. Les utilisateurs qui souhaitent exploiter tout le potentiel de cet outil doivent opter pour un forfait payant Pas de collaboration d'équipe: Contrairement à d'autres outils, Campsite.bio ne fait pas de fonctionnalités de collaboration d'équipe, ce qui pourrait être un inconvénient pour les grandes organisations avec plusieurs créateurs de contenu

Tarifs de Campsite.bio

Forfait Free: 0$

0$ Forfait Pro: 7$ par mois

7$ par mois Forfait Pro+: 24$ par mois

Non listé sur G2 et Capterra

5. Tap.bio

via Tap.bio Une alternative dynamique à Linktree qui permet aux créateurs de contenu d'exploiter pleinement leur bio Instagram. L'outil de bio vous permet de transformer votre bio Instagram en une série de type histoire où vous pouvez partager plusieurs liens.

Tap.bio se distingue par son système basé sur des cartes, vous permettant de créer des cartes distinctes pour différents types de contenu, chacune avec son propre ensemble de liens. Une page créée dans cet outil est une carte. Les pages multiples ressemblent à des Stories Instagram.

Les meilleures fonctionnalités de Tap.bio

Système basé sur des cartes: Organisez vos liens en différentes catégories, offrant à votre public une expérience plus structurée et plus conviviale

Organisez vos liens en différentes catégories, offrant à votre public une expérience plus structurée et plus conviviale Personnalisation: Faites correspondre votre page de liens à l'esthétique de votre marque.

Faites correspondre votre page de liens à l'esthétique de votre marque. Intégration des stories Instagram: Liez directement à n'importe quelle story depuis votre bio grâce à l'intégration avec les stories Instagram

Limites de Tap.bio

Version gratuite limitée: La version gratuite est limitée. Un forfait payant est nécessaire pour bénéficier de tous les avantages de l'outil

La version gratuite est limitée. Un forfait payant est nécessaire pour bénéficier de tous les avantages de l'outil Aucune assistance pour les codes QR: L'absence d'assistance pour les codes QR limite la façon dont votre public peut accéder à votre contenu

Tap.bio pricing

Forfait de base: 0 $ par mois

0 $ par mois Forfait Argent: 5 $ par mois

5 $ par mois Forfait Or: 12 $ par mois, offre toutes les fonctionnalités et l'assistance prioritaire

Non listé sur G2 et Capterra

6. Linkin.bio par Later.com

via Linkin.bio Linkin.bio par Later.com est une autre alternative efficace de Linktree qui transforme votre bio Instagram en une page d'atterrissage cliquable, expédiable et entièrement optimisée.

Linkin.bio est réputé pour son intégration e-commerce, permettant aux entreprises de lier leurs posts Instagram directement à des produits ou des pages sur leur site web.

Cette plateforme est un excellent outil pour les entreprises qui cherchent à générer plus de trafic et d'équipes commerciales à partir de leur page Instagram.

Outre Linkin.bio, Later.com dispose également de plusieurs Outils d'IA pour la gestion des médias sociaux comme le générateur de hashtags, le générateur de légendes, etc. qui aident les créateurs à écrire avec l'IA rapidement.

Linkin.bio par Later.com meilleures fonctionnalités

Intégration e-commerce: Liez vos posts Instagram à des produits ou des pages de votre site web- donnez à votre public une expérience d'achat transparente

Liez vos posts Instagram à des produits ou des pages de votre site web- donnez à votre public une expérience d'achat transparente Galeries shoppables: Créez des galeries shoppables, permettant aux entreprises d'afficher leurs produits et services de manière attrayante et belle

Créez des galeries shoppables, permettant aux entreprises d'afficher leurs produits et services de manière attrayante et belle Analytique: Obtenez des informations précieuses sur le comportement de votre public et suivez les clics sur les liens grâce à l'analyse détaillée de Linkin.bio.

Linkin.bio par Later.com limites

Pas de version gratuite: Contrairement à d'autres alternatives de cette liste, Linkin.bio ne fait pas de version gratuite. Cela pourrait être une limite pour les entreprises disposant d'un budget limité

Contrairement à d'autres alternatives de cette liste, Linkin.bio ne fait pas de version gratuite. Cela pourrait être une limite pour les entreprises disposant d'un budget limité **Les forfaits de Linkin.bio sont plus élevés que ceux des autres outils de gestion de liens, ce qui pourrait décourager les petites entreprises de l'utiliser

Tarifs de Linkin.bio par Later.com

Forfait de démarrage: 25 $ par mois, fonctionnalités de base

25 $ par mois, fonctionnalités de base Forfait croissance: 45 $$a par mois, fonctionnalités supplémentaires telles que la planification des liens et les options de personnalisation

45 $$a par mois, fonctionnalités supplémentaires telles que la planification des liens et les options de personnalisation Forfait avancé : 80 $ par mois, fonctionnalités premium telles que les galeries d'achat et les analyses

Later.com évaluations et critiques

Capterra: 4.5/5 (370+ commentaires)

4.5/5 (370+ commentaires) G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

7. Lnk.bio

via lnk.bio Lnk.bio est une application complète de outil de liens bio développé dans l'objectif premier de maximiser le potentiel de votre bio Instagram.

Créez une page de micro-atterrissage personnalisée avec plusieurs liens, en veillant à ce que votre public ait facilement accès à tout votre contenu essentiel.

Avec son interface simple et ses capacités de personnalisation étendues, Lnk.bio est un excellent choix pour les particuliers, les influenceurs et les entreprises.

Lnk.bio meilleures fonctionnalités

Page de micro-affichage personnalisée: Créez une page de micro-affichage personnalisée avec plusieurs liens, ce qui permet à votre public d'accéder plus facilement à votre contenu

Créez une page de micro-affichage personnalisée avec plusieurs liens, ce qui permet à votre public d'accéder plus facilement à votre contenu Programmation des liens: Programmez l'apparition et la disparition de vos liens à des moments précis grâce à la fonctionnalité de programmation des liens de Lnk.bio. Cette fonction est particulièrement utile pour les promotions ou les évènements sensibles au temps

Programmez l'apparition et la disparition de vos liens à des moments précis grâce à la fonctionnalité de programmation des liens de Lnk.bio. Cette fonction est particulièrement utile pour les promotions ou les évènements sensibles au temps URL personnalisées: Personnalisez l'URL de votre page de liens pour qu'elle corresponde à votre marque ou à votre contenu, afin que votre public s'en souvienne et y accède plus facilement

Personnalisez l'URL de votre page de liens pour qu'elle corresponde à votre marque ou à votre contenu, afin que votre public s'en souvienne et y accède plus facilement Aucun compte nécessaire: Contrairement à d'autres outils de cette liste, Lnk.bio ne fait pas appel à la création d'un compte. Vous pouvez simplement vous connecter avec vos identifiants Instagram et commencer à travailler

Contrairement à d'autres outils de cette liste, Lnk.bio ne fait pas appel à la création d'un compte. Vous pouvez simplement vous connecter avec vos identifiants Instagram et commencer à travailler Paiement unique: Outre les forfaits d'abonnement, Lnk.bio propose également une option de paiement unique pour certains forfaits

Les limites de Lnk.bio

Version gratuite limitée: Lnk.bio offre une version gratuite pour ajouter votre lien dans la bio, mais a des options de personnalisation et des fonctionnalités limitées. Les utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leur page de liens peuvent avoir besoin d'opter pour le forfait payant

Lnk.bio offre une version gratuite pour ajouter votre lien dans la bio, mais a des options de personnalisation et des fonctionnalités limitées. Les utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leur page de liens peuvent avoir besoin d'opter pour le forfait payant Aucune analyse: Lnk.bio ne fait aucune analyse ni aucun aperçu des clics sur vos liens ou du comportement de votre public, ce qui pourrait être un inconvénient pour les créateurs de contenu qui cherchent à suivre de près leurs performances

Tarifs de Lnk.bio

Version gratuite : 0

: 0 Mini mensuel : 0,99 $ par mois

: 0,99 $ par mois Version mini - une seule fois : 9,99 $ (paiement unique, pas d'abonnement)

: 9,99 $ (paiement unique, pas d'abonnement) Unique : 24,99 $ (paiement unique, sans abonnement)

Lnk.bio évaluations et critiques

Capterra : Non disponible

G2 : Non disponible

8. Leadpages

via Pages de plomb Leadpages est une solution de gestion de liens robuste qui va au-delà d'une alternative à Linktree. Il s'agit d'un constructeur complet de sites web, de pages d'atterrissage, de pop-ups et de barres d'alerte, qui vous permet de créer une présence en ligne complète.

Avec Leadpages, vous pouvez concevoir des pages d'atterrissage attrayantes et engageantes, remplies de liens multiples, qui dirigent votre public vers différents types de contenu. Ses analyses puissantes, ses capacités d'intégration et ses fonctionnalités de commerce électronique en font un excellent choix pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Leadpages

Constructeur de site web complet: Construisez un site web complet, ainsi que des pages d'atterrissage et d'autres..outils de marketing-Tout ce dont vous avez besoin pour promouvoir votre entreprise

Construisez un site web complet, ainsi que des pages d'atterrissage et d'autres..outils de marketing-Tout ce dont vous avez besoin pour promouvoir votre entreprise Pages de liens multiples: Créez plusieurs pages de liens pour différentes campagnes ou promotions, ce qui facilite l'organisation de votre contenu et le suivi des performances

Créez plusieurs pages de liens pour différentes campagnes ou promotions, ce qui facilite l'organisation de votre contenu et le suivi des performances Intégration e-commerce: Transformez vos pages d'atterrissage en un entonnoir de vente pour vos produits ou services

Transformez vos pages d'atterrissage en un entonnoir de vente pour vos produits ou services Analyse détaillée: Obtenez des informations précieuses sur le comportement de votre public grâce à des analyses détaillées, notamment les taux de clics, les taux de conversion, et plus encore.

Les limites de Leadpages

En savoir plus: Leadpages est un outil plus complexe, et les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec ses fonctionnalités et son interface.

Leadpages est un outil plus complexe, et les utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec ses fonctionnalités et son interface. Des forfaits coûteux : Les forfaits de Leadpages sont plus élevés que ceux des autres outils de gestion de liens de cette liste, ce qui le rend moins accessible aux petites entreprises ou aux particuliers.

Tarifs de Leadpages

**Forfait standard : 49 $ par mois, fonctionnalités de base et générateur de pages d'atterrissage

**Forfait Pro : 99 $ par mois, fonctionnalités supplémentaires telles que les pop-ups, les ventes et les paiements en ligne

Plan avancé: Il vous permet de personnaliser votre plan et votre tarification et varie d'une entreprise à l'autre

Capterra : 4.6/5 (290+ commentaires)

: 4.6/5 (290+ commentaires) G2 : 4.3/5 (210+ commentaires)

9. Milkshake.application

via Application Milkshake Milkshake.app est un outil de gestion de liens intuitif qui se distingue par sa simplicité - principalement conçu pour les influenceurs et les blogueurs Instagram.

En tant qu'une des alternatives à Linktree, la plateforme vous donne les moyens de transformer votre lien bio Instagram en un site web interactif avec tous vos liens importants. Guidez vos abonnés vers votre blog, votre boutique en ligne, votre nouvel article ou tout autre endroit que vous souhaitez qu'ils visitent.

Milkshake.app meilleures fonctionnalités

Création de site web interactif: Créez un site web visuellement attrayant et interactif avec de multiples liens, facilitant ainsi l'accès de vos abonnés à tout votre contenu en un seul endroit

Créez un site web visuellement attrayant et interactif avec de multiples liens, facilitant ainsi l'accès de vos abonnés à tout votre contenu en un seul endroit Interface glisser-déposer: Concevez rapidement votre site web sans aucune compétence en matière de code ou de conception

Concevez rapidement votre site web sans aucune compétence en matière de code ou de conception Modèles préconçus: Créez un site web d'aspect professionnel en un rien de temps grâce à des modèles faciles à utiliser

Créez un site web d'aspect professionnel en un rien de temps grâce à des modèles faciles à utiliser Intégration avec Instagram et Snapchat: Milkshake.app s'intègre parfaitement à Instagram et Snapchat, ce qui vous permet de partager votre site web directement sur ces plateformes.

Les limites de Milkshake.app

Personnalisation limitée: Bien que Milkshake.app propose divers modèles préconçus, les utilisateurs disposent d'options de personnalisation limitées et ne peuvent pas créer un site Web entièrement personnalisé

Bien que Milkshake.app propose divers modèles préconçus, les utilisateurs disposent d'options de personnalisation limitées et ne peuvent pas créer un site Web entièrement personnalisé Pas d'analyse: La plateforme n'offre aucun aperçu de vos clics sur les liens ou du comportement de votre public

Prix de Milkshake.app

Free Forever: Milkshake.app est gratuit pour toujours pour accéder à toutes les fonctionnalités mais a une carte en filigrane

Milkshake.app est gratuit pour toujours pour accéder à toutes les fonctionnalités mais a une carte en filigrane Pro forfait: Il dépend de votre emplacement et vous aide à supprimer le filigrane.

Évaluations et critiques de Milkshake.app

N'est pas listé sur G2 et Capterra

10. ShortStack

via Pile courte Transformez votre lien bio Instagram en un outil puissant pour des campagnes engagées, la génération de leads et une interaction plus profonde avec votre public.

Grâce à sa plateforme de marketing numérique complète, les entreprises peuvent créer des pages d'atterrissage, des concours et des cadeaux. Faites passer votre marketing des médias sociaux à la vitesse supérieure grâce aux analyses robustes et aux intégrations transparentes de ShortStack.

Les meilleures fonctionnalités de ShortStack

Plateforme de marketing numérique complète: Créez des pages d'atterrissage, des concours et des outils de génération de leads en quelques minutes

Créez des pages d'atterrissage, des concours et des outils de génération de leads en quelques minutes Analyses avancées: Obtenez des informations précieuses sur le comportement de votre public, y compris les taux de clics et de discussion

Obtenez des informations précieuses sur le comportement de votre public, y compris les taux de clics et de discussion Intégration e-commerce: Transformez vos pages liées en un entonnoir de vente pour vos produits ou services

Les limites de ShortStack

**Comme Leadpages, ShortStack a une courbe d'apprentissage plus raide, et les utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour se familiariser avec toutes ses fonctionnalités

**Les forfaits de ShortStack sont plus élevés, ce qui les rend moins accessibles aux petites entreprises et aux particuliers

Prix ShortStack

Forfait Business: 99 $ par mois

99 $ par mois Forfait Pro: 249 $ par mois

Évaluations et critiques de ShortStack

Capterra : 4.4/5 (130+ commentaires)

: 4.4/5 (130+ commentaires) G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

Autres outils de gestion de contenu

Alors que des outils comme Linktree, Leadpages et ShortStack dominent la scène de la gestion des liens, il existe d'autres outils de gestion de contenu tout aussi puissants. L'un de ces outils est ClickUp, une plateforme de gestion de projet complète offrant diverses fonctionnalités de planification de contenu et de programmation.

ClickUp

ClickUp est un puissant outil tout-en-un conçu pour aider les équipes à forfaiter, organiser et exécuter leur travail. Il se distingue par son impressionnante suite de fonctionnalités et d'intégrations, ce qui en fait une solution polyvalente pour la gestion de toutes sortes de contenus.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

1. ClickUp AI

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement, résumer et polir des textes, générer des réponses DM, et plus encore

Rédigez des légendes, des biographies et d'autres contenus de médias sociaux en quelques minutes avec ClickUp AI. Cette fonctionnalité pratique vous permet de rédiger des textes engageants qui résonnent avec votre public, ce qui contribue à stimuler l'engagement et la portée de vos posts

2. Documents ClickUp

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Affichez la vue Document dans ClickUp pour créer des documents illimités, des wikis et des bases de connaissances. ClickUp Docs vous permet également de collaborer en temps réel et de partager des documents publiquement, sans vous connecter ! Cela peut s'avérer pratique pour partager du contenu long formulaire avec vos abonnés

3. Afficher le Calendrier

Utilisez la vue Calendrier pour suivre les dates d'échéance, activer les rappels pour ne jamais manquer une échéance, et gérer les projets facilement avec ClickUp

L'affichage Calendrier est une fonctionnalité essentielle pour le forfait de contenu, vous permettant de visualiser votre calendrier de contenu et de l'ajuster rapidement. Obtenez un aperçu chronologique de votre contenu forfaitaire, ce qui vous aide à assurer une mise en ligne cohérente et une livraison en temps voulu

4. ClickUp Modèles :

Planifiez, affichez et gérez votre calendrier de contenu à l'aide de ce modèle

ClickUp offre une variété de modèles de calendrier de contenu pour rationaliser votre processus de création et d'organisation du contenu. Ces structures préfabriquées peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins spécifiques et réduisent considérablement le temps consacré à la mise en place de nouveaux projets ou de nouvelles tâches.

ClickUp limites

Courbe d'apprentissage: Compte tenu de ses fonctionnalités étendues, ClickUp peut prendre un certain temps à maîtriser. Cependant, une fois que vous l'aurez pris en main, il deviendra un outil inestimable pour la gestion du contenu

Tarification de ClickUp

Forfait Free: 0$ par mois

0$ par mois Forfait Unlimited: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Forfait Business: 12 $ par utilisateur et par mois

ClickUp ratings and reviews (évaluations et critiques de ClickUp)

Capterra : 4.7/5 (3800+ commentaires)

: 4.7/5 (3800+ commentaires) G2 : 4.7/5 (9000+ commentaires)

Créer, promouvoir et s'engager avec le bon outil de gestion des liens

Un outil de gestion de liens convivial et personnalisable est essentiel pour améliorer votre présence en ligne. Bien que Linktree soit le choix de prédilection de nombreuses personnes, il convient d'explorer d'autres options et de trouver celle qui répond le mieux à vos besoins.

Que vous optiez pour un outil doté d'une interface simple comme Milkshake.app ou pour une plateforme complète comme ClickUp, assurez-vous qu'il s'aligne sur votre stratégie de contenu et qu'il vous aide à atteindre vos objectifs.

Avec le bon outil de gestion des liens, vous pouvez maximiser le potentiel de votre bio Instagram et générer plus de trafic vers votre contenu.

Commencez à gérer votre contenu sur les médias sociaux avec ClickUp gratuitement.