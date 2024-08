L'efficacité opérationnelle, la fidélisation de la clientèle et les flux de trésorerie sont les maîtres mots en 2024. C'est ce que révèle un sondage réalisé auprès d'environ 300 chefs d'entreprise. C'est aussi ce qu'affirment de nombreux PMO qui font des vagues dans tous les secteurs d'activité en cette période de grande incertitude économique.

Si ces objectifs sont aussi les vôtres, vous êtes en bonne compagnie. Et vous avez de la chance. Nous avons en effet identifié cinq PMO de premier plan qui atteignent ces objectifs avec brio.

Voici qui ils sont, pourquoi nous gardons un œil sur ce qu'ils font et ce qu'ils ont à dire sur les principaux objectifs identifiés dans notre récente enquête sur les PMO Rapport PunchUp .

besoin d'inspiration pour les DSI ? Nous en avons aussi. Jetez un coup d'œil à notre

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de nos clients https://clickup.com/fr-FR/blog/114171/top-cios-2023/ liste des DSI les plus performants /%href/

les DSI de l'Europe de l'Est sont des experts en matière de gestion de l'information

Jouer l'offensive avec efficacité

Katitja Molele

Entreprise : The Coca-Cola Company Titre : Innovation PMO Senior Manager Katitja Molele est un cadre supérieur expérimenté dont l'expérience s'étend à tous les secteurs - de l'ingénierie au conseil, de la banque aux biens de consommation à rotation rapide. Depuis près de trois ans, il dirige et gère le portfolio de l'innovation pour Coca-Cola Africa Operating, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Lorsqu'il s'agit d'être proactif et flexible au nom de l'efficacité, il explique l'importance du travail en équipe pour résoudre les mêmes problèmes.

Nous sommes une équipe très intégrée et en réseau - nous voyons les défis à venir et nous les abordons beaucoup plus tôt. Lorsque le COVID-19 a frappé, nous savions que nous devions cesser d'introduire de la complexité. Ce que nous avons fait, c'est mettre en pause notre agence d'innovation. nous nous sommes arrêtés pour le moment et nous avons regardé ce qui fonctionnait Il s'agissait de redéfinir les priorités, de trouver un équilibre et de s'assurer que les ressources dont nous disposions étaient placées au bon endroit.

Katitja Molele, responsable du PMO Innovation chez The Coca-Cola Company

Investir dans la technologie

Mercedes Martinez Sanz

Entreprise : Indra Titre : PMO Manager Mercedes Martinez Sanz est une gestionnaire de PMO basée à Madrid qui possède une grande expérience de la gestion de projet et un parcours qui englobe les domaines suivants le développement de logiciels des projets et de la consultance. Défenseur passionné des méthodologies et des normes, Mercedes a été membre du Core Committee de la 5e édition du guide PMBOK et a collaboré en tant qu'expert en la matière à d'autres projets pertinents.

Elle a également participé à l'élaboration de la norme ISO 21500 sur la gestion de projet et de la norme ISO 21502 sur la gestion de portefeuille de projets et de programmes. Elle est membre du Tableau de direction du chapitre espagnol du PMI de Madrid.

Nous sommes impressionnés par son parcours et sa validation de l'utilisation des nouvelles technologies pour créer de l'efficacité et de la concentration pour ses équipes, comme elle l'a déjà fait expliqué précédemment à l'Institut de gestion de projet .

L'intelligence artificielle va jouer un rôle dans l'analyse et devrait être intégrée dans les PMO. Laissez les machines faire le travail autour des données et les gestionnaires de projet devraient se concentrer davantage sur la partie humaine.

Mercedes Martinez Sanz, responsable PMO chez Indra

Donner la priorité à l'engagement des employés

Cathy Hoenig

Entreprise : Rivian Titre : Senior Manager, People PMO

Gestion de projet/programme chevronnée et titulaire d'un doctorat, Le site de Cathy Hoenig de Cathy Hoenig avec des projets complexes et de grande envergure, des initiatives interfonctionnelles complexes dans les domaines de la technologie et de la fabrication l'a conduite de l'Université de Phoenix à Boeing, puis à Exemplis et enfin à Rivian, où elle occupe le poste de Senior Manager et People PMO.

Lorsqu'il s'agit de donner la priorité à l'engagement des employés, Cathy a quelques idées solides dont nous pouvons tous apprendre une chose ou deux. Dans un article récent sur le site de Comment les PMO peuvent développer une culture favorable au changement elle a expliqué comment la culture de l'entreprise et son PMO sont liés.

L'équipe du PMO chargée des ressources humaines a une influence considérable sur l'orientation de la culture. Nous devons trouver des moyens innovants d'impliquer les employés. Et nous devons veiller à ce qu'ils soient en sécurité, productifs et heureux.

Cathy Hoenig, Senior Manager, People PMO chez Rivian

Cela peut sembler simple, mais cette hyper-focalisation sur la direction de la culture est justement le type de solution simple et élégante qui a un impact réel. Depuis l'embauche de Cathy en 2021, Rivian a presque quadruplé ses effectifs.

Pour faire face à une telle croissance, il faut des solutions simples et élégantes.

Planifier la fidélisation des clients à long terme

Maggie Davis

Company : Convene Titre : Vice-président, PMO

Avec une expérience dans le domaine de la vente au détail aux consommateurs, Les logiciels B2B les entreprises du secteur de l'agriculture, de l'hôtellerie et de l'immobilier commercial sont également concernées, Maggie Davis a été nommée PMO en 2022 et, depuis, elle stimule l'efficacité et défend des équipes solides chez Convene.

En tant que a expliqué il y a quelques années lorsqu'il s'agit de fidéliser la clientèle, concevoir en pensant à l'utilisateur final fait partie de sa recette secrète.

Je pense que nous prenons des expériences traditionnellement banales, par exemple badger pour entrer dans un bureau, être informé des évènements, trouver une salle de réunion, et que nous essayons d'apporter de la couleur à la manière dont les employés interagissent avec les espaces physiques. Si les propriétaires sont les entreprises qui investissent dans la technologie, l'utilisateur final est l'employé de bureau et nous concevons les choses en pensant à lui, ce qui est plutôt cool.

Maggie Davis, vice-présidente, PMO chez Convene

Allison Vendt

Entreprise : Dropbox Titre : Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics, and Virtual First at Dropbox (Directeur principal, responsable mondial de la gestion des ressources humaines, de l'analyse des ressources humaines et de la gestion des ressources virtuelles) Allison Vendt est une dirigeante expérimentée, une penseuse stratégique, et une gestion du changement -Professionnelle centrée sur le changement, elle a dirigé le passage de Dropbox à Virtual First avec une équipe de base de huit personnes. Son ascension chez Dropbox a été précédée d'un passage au Forem et à Stanford, ainsi que d'une activité de conseil indépendante.

Elle s'est retrouvée sur notre radar à la fois parce que nous sommes impressionnés par le changement opéré par Dropbox et parce qu'elle nous a récemment fait part de ses réflexions sur la fidélisation des clients récemment exprimées au sein de son organisation .

Le travail virtuel consiste à trouver de nouvelles façons de faire les choses mieux... Nous sommes passés de l'affairisme à l'impact... Il ne s'agit pas des tâches que vous achevez mais du résultat de ce travail... Tout d'abord, il faut cadrer le problème. Rédigez ensuite un énoncé de problème. Identifier les besoins de l'utilisateur final. Et enfin, fixez de bons objectifs...Il s'agit de s'assurer que le client est satisfait des résultats.

Allison Vendt, responsable mondial du PMO (People PMO) chez Dropbox

En d'autres termes, chaque changement de processus, chaque tâche, chaque problème et chaque objectif doit être abordé en gardant à l'esprit que l'objectif est la satisfaction et la fidélisation du client final.

Quelles sont vos priorités ?

Alors que nous nous enfonçons dans le quatrième trimestre et dans toute la planification annuelle typique qui accompagne le passage à une nouvelle année civile, c'est le moment idéal pour creuser ce que les leaders de l'industrie ont à dire sur les priorités stratégiques comme celles mentionnées ci-dessus et pour évaluer si et comment ces priorités s'intègrent dans votre paysage stratégique pour 2024.

Selon plus de 300 leaders du secteur, les quatre principales priorités sont :

Jouer l'offensive avec efficacité

Automatisation de l'investissement dans la technologie pour consolider, automatiser et économiser les ressources

Donner la priorité à l'engagement des employés

Prévoir la fidélisation des clients à long terme

Comment allez-vous les intégrer dans votre stratégie ? À faire en sorte qu'ils soient liés à la vision unique de votre organisation ? Et que pouvez-vous tirer des idées des PMO qui font des vagues dans l'industrie ?

Pour répondre à ces questions, il suffit de suivre les personnes mentionnées ci-dessus et d'approfondir leurs idées. Et si vous n'avez pas encore lu les résultats de ce sondage mené auprès de plus de 300 dirigeants, vous allez pouvoir les trouverez ici -et prêts à donner le coup d'envoi de l'inspiration.