10 Meilleures alternatives et concurrents de Coggle en 2025

Coggle est un outil logiciel qui permet de carte mentale ping simple. C'est une option sans fioritures qui vous permet de collaborer avec votre équipe et de construire des cartes mentales en couleur pour une meilleure organisation.

Mais c'est à peu près tout. Il y a peu de fonctionnalités supplémentaires, aucune option de personnalisation, et il n'est disponible que sous forme d'application web. Bien qu'il s'agisse d'un outil de cartes mentales efficace, l'interface désuète laisse à désirer.

Heureusement pour vous, il existe plusieurs alternatives à Coggle qui valent le coup d'œil. 👀

Ici, nous allons vous montrer ce qu'il faut rechercher dans les meilleures alternatives à Coggle afin que vous puissiez choisir l'outil adapté à vos processus de pensée. Ensuite, nous mettrons en évidence 10 des meilleures alternatives à Coggle pour organiser vos idées, en imaginer de nouvelles et construire un processus de brainstorming rationalisé.

Que rechercher dans les alternatives à Coggle ?

La carte mentale est l'un des meilleurs moyens d'écrire des pensées, de réfléchir à de nouvelles idées et de voir les relations entre elles. Faites-le seul pour organiser vos idées ou travaillez avec votre équipe en utilisant une alternative à Coggle qui offre des fonctionnalités avancées. 💪

Voici ce qu'il faut rechercher dans les options alternatives à Coggle :

Taille illimitée : La carte mentale traditionnelle utilisant un crayon et du papier est illimitée - assurez-vous que l'outil logiciel que vous utilisez l'est aussi. Ainsi, vous trouverez une place pour toutes vos idées, quelle que soit leur complexité

: La carte mentale traditionnelle utilisant un crayon et du papier est illimitée - assurez-vous que l'outil logiciel que vous utilisez l'est aussi. Ainsi, vous trouverez une place pour toutes vos idées, quelle que soit leur complexité Assistance média : Parfois, vos idées sont plus claires lorsqu'elles sont complétées par des images, des fichiers ou des documents. Choisissez un outil qui vous permet de joindre des pièces d'assistance à vos cartes mentales

: Parfois, vos idées sont plus claires lorsqu'elles sont complétées par des images, des fichiers ou des documents. Choisissez un outil qui vous permet de joindre des pièces d'assistance à vos cartes mentales Permissions de partage : Les meilleurs outils de cartes mentales vous permettent de partager facilement vos idées avec vos collègues, vos clients et vos consommateurs

: Les meilleurs outils de cartes mentales vous permettent de partager facilement vos idées avec vos collègues, vos clients et vos consommateurs Outils IA pour la carte mentale : Les outils les plus récents sont dotés d'une fonctionnalité IA intégrée qui leur permet de proposer de nouvelles idées en fonction de vos commentaires, rendant ainsi le processus de brainstorming plus interactif

Les 10 meilleures alternatives à Coggle à utiliser en 2024

Prêt à trouver une alternative à Coggle qui offre plus de flexibilité et de fonctionnalités avancées ? Voici 10 des meilleures alternatives payantes et gratuites de Coggle. De la version complète logiciel de gestion de projet à logiciel de cartes mentales axés uniquement sur la création de cartes mentales, il y en a pour tous les besoins des entreprises. ✨

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/rearranging-nodes-in-clcikup-mind-maps.gif Alternatives à Coggle : réarranger les nœuds dans les cartes mentales de ClickUp /$$img/

Dans les cartes mentales de ClickUp, il est facile de réorganiser les nœuds en fonction de leur structure hiérarchique

ClickUp est un puissant logiciel de outil de gestion de projet visuel qui simplifie les flux de travail, organise les processus de travail et améliore la collaboration entre les membres de l'équipe. Cartes mentales ClickUp vous permet d'organiser numériquement vos pensées dans une belle interface.

Choisissez entre des cartes mentales basées sur les nœuds ou sur les tâches, en fonction de votre processus préféré. Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour créer des dépendances et mapper des flux de travail pour les tâches. Attribuez automatiquement des tâches, créer des organigrammes et mettre en évidence les priorités. 🤩

Pour les cartes mentales traditionnelles, l'approche basée sur les nœuds offre un brainstorming facile pour les tâches futures, les projets et les idées créatives. Utilisez cette fonctionnalité clé pour transformer facilement un nœud en une tâche détaillée en quelques clics. Le code couleur intégré permet de créer une carte visuellement agréable qui met en évidence les segments clés.

Faites avancer le brainstorming d'une étape avec Tableaux blancs ClickUp . Comme un stylo et du papier, cette expérience numérique vous permet de dessiner, d'annoter et d'ajouter des notes post-it à vos idées. Collaborez en temps réel pour faire passer vos idées de la planche à dessin à l'écran éléments d'action en deux fois moins de temps.

Approfondir avec Documents ClickUp où vous pouvez mettre en forme les idées de votre session de brainstorming. Convertissez du texte en tâches et créez des flux de travail directement à partir de vos cartes mentales sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Les outils de collaboration en temps réel facilitent le travail des équipes distribuées, qu'il s'agisse de planifier un produit ou de trouver des idées pour une nouvelle campagne de marketing

Simplification de la gestion des tâches et des flux de travail grâce aux indicateurs de priorité et aux dépendances des tâches, et création automatique de tâches directement à partir de vos cartes mentales ou de vos schémas conceptuels

Fonctionnalité transparente avec plusieurs systèmes d'exploitation, notamment Android et Apple iOS, qui vous permet de dessiner des cartes mentales sur Mac, iPad et iPhone en toute simplicité

Intégration de la fonction ClickUp IA propose des suggestions basées sur vos propres idées, rendant vos cartes mentales plus intuitives et plus créatives, que ce soit pour votre vie personnelle ou pour la création de pages Web

L'interface facile à utiliser offre une approche simple de la carte mentale avec des fonctionnalités permettant de rendre le processus aussi complexe et approfondi que vous le souhaitez

Limites de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants

Il y a une courbe d'apprentissage pour exploiter toutes les fonctionnalités avancées de la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever : Libre, gratuit, illimité

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. Freeplane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Freeplane.png Alternatives à la carte mentale : capture d'écran d'une carte mentale créée dans Freeplane /$$img/

via Avion libre Freeplane est une alternative gratuite à Coggle. Mon travail en Java, il travaille sur n'importe quel système d'exploitation avec une version courante de Java. Utilisez-le pour organiser vos idées à l'aide de cartes mentales simples et en générer de nouvelles en toute simplicité.

Freeplane meilleures fonctionnalités

Exécutez l'outil localement ou à l'aide d'un dispositif portable comme une clé USB

Les options de formatage avancées vous permettent de modifier les caractères, les couleurs d'arrière-plan et les détails des nœuds, tout en ajoutant des icônes interactives

La recherche par commande facilite la recherche de toutes vos cartes mentales et de nœuds spécifiques dans une feuille

Tout comme un fichier Microsoft Excel entrez des formules pour lier, concaténer et additionner des valeurs dans différents nœuds

Limites de l'avion libre

L'interface n'est pas toujours intuitive et peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Il n'y a pas de collaboration en temps réel vous ne pouvez donc pas travailler avec d'autres membres de l'équipe sur la même carte mentale

Prix de Freeplane

Gratuit

Freeplane évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

3. Xmind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Xmind.jpg Alternatives à la carte mentale : exemple d'une carte mentale créée dans Xmind /$$img/

via Xmind Se comparer à un couteau suisse, Xmind est un outil de cartes mentales tout-en-un avec des fonctionnalités supplémentaires pour rendre le brainstorming plus créatif. Notez rapidement des idées, ajoutez une organisation pour les connecter et choisissez des thèmes de couleur pour personnaliser l'apparence. 🎨

Xmind meilleures fonctionnalités

Les styles de texte enrichis améliorent la lisibilité, quelle que soit la complexité de vos cartes mentales

La fonctionnalité de numérotation intégrée vous permet de construire des étapes basées sur des idées

Créez des calendriers de tâches en utilisant les différentes étapes de la carte mentale pour construire un flux de travail simplifié

Partagez vos idées en créant des présentations à l'aide du mode Pitch

Limites d'Xmind

Certains utilisateurs auraient souhaité qu'il y ait plus de plugins et d'intégrations avec d'autres outils

Les personnalisations de la taille des lignes et de la forme des nœuds pourraient être plus avancées

Prix de Xmind

Free

Xmind Pro Annuel : 59,99 $/an

: 59,99 $/an Xmind Pro Mensuel : 5,99 $/mois

Xmind évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (50+ commentaires)

: 4.3/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

4. MindMeister

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/MindMeister.png Alternatives à la carte mentale : exemple d'une carte mentale créée avec MindMeister /$$img/

via MindMeisterMindMeister est l'un des plus beaux outils de cartes mentales disponibles sur le marché. Doté d'un code couleur pour plus de clarté, il n'y a pas de limite aux sous-thèmes, ni à la profondeur de vos plans. Les pièces jointes et les médias intégrés complètent les fonctions de l'outil, ce qui vous permet de mieux contrôler l'aspect et la profondeur de votre brainstorming.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Les dispositions de cartes mentales vous permettent de choisir entre trois styles de cartographie différents ou d'utiliser les différentes options dans la même carte mentale

Transformez instantanément vos cartes mentales en présentations et partagez vos idées avec le reste de l'équipe ou les parties prenantes

Créez des cartes plus rapidement que jamais grâce à modèles de cartes mentales avec différentes dispositions pour chaque cas d'utilisation

Ajoutez des connexions pour montrer les relations entre deux idées et construire de meilleurs flux de travail

Les limites de MindMeister

Le forfait Free ne comprend pas toutes les fonctionnalités

Certains utilisateurs ont trouvé la version web moins intuitive que l'application bureau

Prix de MindMeister

Basique : Free

: Free Personnel : 6$/utilisateur/mois

: 6$/utilisateur/mois Pro : 10$/utilisateur/mois

: 10$/utilisateur/mois Business : 15$/utilisateur/mois

G2 : 4.3/5 (30+ commentaires)

: 4.3/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (200+ commentaires)

5. FreeMind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/FreeMind.jpg Alternatives à la carte mentale : exemple d'une carte mentale créée dans FreeMind /$$img/

via Esprit libreFreemind est une alternative gratuite à $$$a qui simplifie la planification de projets en améliorant la cartographie mentale et le brainstorming. L'interface est simple et mappe l'aspect de la cartographie mentale traditionnelle sur papier et au stylo. Les fonctionnalités limitées permettent de se concentrer sur le processus de réflexion, sans fioritures.

FreeMind meilleures fonctionnalités

Les raccourcis clavier vous permettent de mapper des idées sans avoir à toucher à la souris

Les liens hypertextes mettent en évidence les nœuds et fournissent un contexte précieux

Utilisez les branches de pliage pour diviser les idées en sections et vous concentrer sur ce qui est le plus important

Les liens graphiques créent des connexions entre les nœuds pour mettre en évidence les idées qui dépendent d'autres sujets ou qui y sont liées

Les limites de FreeMind

Il n'y a pas d'options pour changer les couleurs ou utiliser un code couleur pour mettre en évidence les connexions

L'interface peut être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de FreeMind

Free*

FreeMind évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.3/5 (10+ commentaires)

6. Mindomo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/6.-Other-features-tab-1400x631.png Exemple d'une carte mentale créée dans Mindomo /$$$img/

via Mindomo Mindomo est un outil de flux de travail visuel qui propose des cartes mentales, des diagrammes de Gantt et des schémas pour organiser les idées. Utilisez l'outil de carte mentale en ligne pour créer des idées pour les messages sur les médias sociaux, simplifier la prise de notes et améliorer la collaboration au sein de l'équipe. ✅

Les meilleures fonctionnalités de Mindomo

Des centaines de modèles de brainstorming pour différents cas d'utilisation permettent de gagner du temps, de libérer la créativité et d'améliorer la conceptualisation

Les fonctionnalités de mise en évidence créent des connexions linéaires entre les idées, ce qui permet de clarifier les flux de travail

Les diagrammes de Gantt collaboratifs associés à la carte mentale créent un échéancier de gestion de projet rationalisé

Les fonctionnalités intégrées de protection des données et de sécurité garantissent la sécurité de vos idées

Limites de Mindomo

L'absence d'intégration avec un logiciel de gestion de projet signifie qu'il n'y a aucun moyen de créer automatiquement des tâches à partir de vos cartes mentales

La tarification se fait par utilisateur, ce qui peut s'avérer coûteux si vous avez une équipe nombreuse

Prix de Mindomo

Free

Premium : 5,50 $/mois

: 5,50 $/mois Professionnel : 13,50 $/mois

: 13,50 $/mois Teams : 16,50 $/mois

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

: 4.5/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

7. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Demo-of-a-flow-diagram-with-Lucidcharts-process-design-software-features-1400x875.png Exemple d'un diagramme de flux créé dans Lucidchart /$$img/

via Diagramme lucideCarte de la lucidité est un outil collaboratif qui facilite le brainstorming et l'organisation des idées au sein des équipes. Le diagramme intelligent est plus avancé que les autres options de cette liste, avec des fonctionnalités telles que les diagrammes, les données contextuelles et les intégrations d'apps.

Lucidchart meilleures fonctionnalités

Travail sur n'importe quel appareil, navigateur web et système d'exploitation, y compris Windows, Linux et iOS

Les fonctionnalités de collaboration en équipe, y compris le co-authoring, le chat en éditeur et les curseurs collaboratifs, vous permettent de travailler en temps réel

Utilisez des diagrammes incorporables liés aux données et l'auto-visualisation pour ajouter du contexte aux idées créatives

Intégrations avec des applications telles que Jira, Slack et Google Workspace permettent des flux de travail transparents avec vos outils favoris

Limites de Lucidchart

Il faut un certain temps pour s'habituer à l'interface de zoom et de défilement

La version gratuite offre de nombreuses fonctions mais ne permet pas d'imprimer les cartes mentales

Prix de Lucidchart

**Free

Individuel : 7,95 $/mois

: 7,95 $/mois Teams : 9$/utilisateur/mois

: 9$/utilisateur/mois Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (4 700+ commentaires)

: 4.5/5 (4 700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

8. MindManager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/f6904868-8178-462c-922c-8b073f4629db.png Exemple de carte mentale créée dans MindManager /$$$img/

via MindManager Le brainstorming atteint de nouveaux sommets avec MindManager, un outil d'organisation robuste. Tout y est : cartes mentales, diagrammes d'organisation, etc cartes conceptuelles et les tableaux Kanban, il est idéal pour visualiser tous vos flux de travail et processus créatifs.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Les cartes mentales offrent un code couleur qui identifie clairement les segments et les idées connexes

Des marqueurs de priorité attirent l'attention sur les idées ou les concepts les plus importants

Les champs personnalisés vous permettent d'ajouter du contexte afin d'étoffer les idées et d'obtenir une meilleure compréhension lors du partage avec les membres de l'équipe

La fonction "glisser-déposer" permet de rendre les idées linéaires plus flexibles afin que votre carte soit organisée de la manière qui vous convient le mieux

Les limites de MindManager

Certains utilisateurs ont constaté que l'outil fonctionnait mal s'ils essayaient d'ouvrir plusieurs grandes cartes mentales en même temps

Il n'y a pas de fonctionnalités IA, ce qui, selon certains, serait utile pour générer de nouvelles idées et organiser des concepts

Prix de MindManager

Les essentiels : 99 $/an

: 99 $/an Professionnel : 179 $/an, ou achat unique de 369 $

: 179 $/an, ou achat unique de 369 $ Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (60+ commentaires)

9. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Miro.png Exemple de carte mentale créée dans Miro /$$$img/

via Miro Miro est un environnement de travail visuel qui comporte des tableaux blancs numériques permettant de réaliser des cartes mentales complexes. Plus de 60 millions d'utilisateurs apprécient cette alternative à Coggle. Utilisez Miro pour élaborer des idées stratégiques, planifier des feuilles de route et concevoir des produits au service de vos clients. ✍️

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Miro Assist, un outil IA intégré, génère instantanément des cartes mentales à partir d'invitations thématiques

La fonctionnalité de glisser-déposer vous permet d'organiser vos pensées et de créer des relations entre les idées d'actualité

Personnalisez la conception avec des couleurs, des images et des styles pour présenter vos idées comme un reflet de la marque de l'entreprise

Oubliez PowerPoint et passez en mode présentation pour partager instantanément vos cartes mentales sans changer d'outil

Les limites de Miro

Bien que relativement facile à utiliser, il y a une légère courbe d'apprentissage pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités

Certains utilisateurs auraient souhaité une meilleure intégration des logiciels de gestion de projet

Prix de Miro

Free

Débutant : 8 $/membre/mois

: 8 $/membre/mois Business : 16 $/membre/mois

: 16 $/membre/mois Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (5 100+ commentaires)

: 4.8/5 (5 100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 300+ commentaires)

10. Milanote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Milanote-dashboard-example.png Exemple d'un Tableau d'humeur créé dans Milanote /$$$img/

via MilanoteMilanote est un plateforme de collaboration visuelle qui utilise des tableaux et des plans pour rassembler et partager des idées. Utilisez $$$a pour construire un Tableau d'humeur pour l'inspiration de produits ou pour créer une carte mentale connectant des idées pour de nouvelles campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Milanote

Des dizaines de modèles, y compris des plans de projet, des conceptions UX et des plans de travail modèles d'organigramme , permettent d'économiser du temps et des efforts lorsqu'il s'agit de cartographier ce que vous avez dans la tête

Connectez vos idées avec des lignes et utilisez du texte, des images et des vidéos pour décrire vos idées, le tout dans un seul espace

L'interface "glisser-déposer" est intuitive et permet de déplacer facilement les idées là où elles conviennent le mieux

Notez vos idées personnelles pour vos seuls yeux ou réglez les permissions pour collaborer en temps réel avec les membres de votre équipe

Limites de Milanote

Il n'y a pas de mode hors ligne, vous devez donc être connecté à Internet pour faire votre travail terminé

Certains forfaits limitent le nombre de cartes mentales ou de tableaux, ce qui restreint les fonctions

Prix de Milanote

Free

Par personne : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Teams : 49 $/mois (jusqu'à 10 personnes)

Milanote évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

Construire de meilleures cartes mentales avec ClickUp

Avec ces alternatives à la carte mentale, vous pouvez faire évoluer la cartographie mentale simple vers de nouveaux sommets. Beaucoup de ces outils offrent des fonctionnalités avancées comme la collaboration en temps réel, le code couleur et les interfaces glisser-déposer pour mieux mapper. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à créer des cartes mentales organisées avec plus de contexte. De plus, les outils IA intégrés génèrent des idées auxquelles vous n'aviez même pas pensé, tandis que les fonctionnalités de gestion des tâches vous permettent de transformer ces idées en éléments exploitables. 🙌