10 meilleures alternatives et concurrents à ActiveCollab en 2024

Quel que soit votre secteur d'activité, une gestion de projet efficace est la clé de la réussite de votre entreprise. 🔑

La rationalisation de la gestion de projet permet de maintenir la communication, d'améliorer la rentabilité, d'éviter le travail en double et de réaliser les projets dans le respect des délais et du budget. Si vous cherchez un système de gestion de projet pour remplacer ActiveCollab, continuez à lire.

Nous vous proposons les meilleures alternatives à ActiveCollab pour que votre équipe ne perde pas le fil de ses tâches.

Qu'est-ce qu'une alternative à ActiveCollab ?

ActiveCollab est une plateforme permettant aux équipes d'organiser des projets internes et orientés clients. Les alternatives à ActiveCollab sont donc logiciel de gestion de projet que les entreprises utilisent pour fonctionner plus efficacement. 🤩

Créez des feuilles de temps pour collecter et visualiser le temps suivi à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu rapide de votre progression Gestion de projet ClickUp est une plateforme facile à utiliser qui vous permet de forfaiter, de suivre et de collaborer sur n'importe quel projet. Démarrez n'importe quel projet avec Tableaux blancs ClickUp et transformez vos réflexions en actions tangibles.

Faites avancer les projets avec Documents ClickUp pour collaborer, ajouter des commentaires et assigner des tâches au sein d'un même document. ClickUp Suivi du temps permet aux équipes de budgétiser facilement les échéanciers et de les faire pivoter tout au long de chaque projet. Et avec Automatisations ClickUp les tâches répétitives ne prendront plus de votre précieux temps.

Mieux encore, les gestionnaires de projet peuvent intégrer ClickUp avec d'autres plateformes pour en faire plus en moins de temps. 👏

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créer des aperçus, rédiger des documents ou résumernotes de réunion avec ClickUp IA

Créez un flux de travail de projet dans 15+ affichages personnalisables pour gérer les projets

Choisissez parmi35+ ClickApps pour personnaliser vos paramètres de gestion de projet

Attribuez des tâches, ajoutez des commentaires ou partagez des pièces jointes sur les documents ClickUp ou les tableaux blancs

Prévenez les interruptions de communication en ajoutant des fils de commentaires à n'importe quelle tâche

Créez uneCarte mentale pour obtenir un aperçu visuel de n'importe quel projet

Créez des échéanciers à partir d'une bibliothèque de modèles de gestion de projet et utilisez ces vues pour suivre la progression de plusieurs projets

Limites de ClickUp

Certaines fonctionnalités clés ne sont pas disponibles sur l'application mobile

La plateforme pourrait être écrasante pour les nouveaux utilisateurs de logiciels de gestion de projet

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Asana

via AsanaAsana est un logiciel de plate-forme de gestion de projet et l'alternative ActiveCollab permettant au marketing, à l'informatique, aux opérations et à d'autres départements de travailler plus efficacement. Avec Asana, les équipes collaborent sur les sujets suivants équipe transversale les campagnes, assigner des tâches et sous-tâches, et maintenir la communication ouverte en commentant les projets en cours.

De plus, les vues personnalisables offrent aux organisateurs du projet et aux membres de l'équipe un aperçu à 360 degrés de chaque jalon.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez des champs personnalisés pour trier, filtrer et créer des rapports sur chaque tâche

Organisez vos projets sous forme de listes, de calendriers, d'échéanciers, de diagrammes de Gantt ou de tableaux Kanban

Consultez toutes vos priorités en un seul endroit dans le tableau de bord "Mes tâches"

Recevez des mises à jour sur chaque tâche ou projet dans votre boîte de réception Asana

Limites d'Asana

Les fonctionnalités avancées telles que les champs personnalisés, les portfolios et l'affichage de l'échéancier ne sont disponibles que sur les forfaits payants

La grande quantité de fonctionnalités clés et de notifications est écrasante pour certains utilisateurs

Prix d'Asana

Basic: 0

0 Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: $24.99/mois par utilisateur

$24.99/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (9,000+ reviews)

4.3/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

3. Wrike

via WrikeWrike est un logiciel de gestion de projet conçu pour une collaboration efficace entre les équipes. Avec Wrike, les équipes personnalisent les flux de travail, les vues et les environnements de travail pour chaque projet. De plus, les membres de l'équipe gagnent du temps en automatisant les processus d'approbation, les formulaires de demande et les plans grâce à l'outil de collaboration.

Ses fonctionnalités clés offrent le suivi du temps, la gestion des tâches et le suivi de la progression des projets pour gérer les projets au sein de différentes équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez un nombre illimité de dossiers, de projets, de tâches et de sous-tâches

Tirez parti de l'IA pour transformer les notes de travail en sous-tâches pour votre projet

Construisez des formulaires d'admission dynamiques pour vos clients

Soyez opérationnel plus rapidement avec une bibliothèque de modèles de gestion de projet préconstruits

Les limites de Wrike

Le processus d'intégration peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs d'un outil de gestion de projet

Certaines fonctionnalités plus avancées ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers

Prix de Wrike

Forfait Free : $0

$0 Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Pinnacle: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (3,000+ reviews)

4.2/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,000+ reviews)

4. Monday

via MondayMonday est une alternative à ActiveCollab qui utilise une variété d'options de stratégies de gestion de projet pour rationaliser le travail et stimuler la productivité. Utilisez le Monday avec votre équipe pour fixer des paramètres et des objectifs de créer des flux de travail personnalisés et de gagner du temps grâce aux automatisations.

En outre, Monday est livré avec un système de CRM intégré, de sorte que vous garderez vos équipes de marketing, de vente et de gestion de projet alignés à tout moment. Il offre également des outils de suivi du temps, la gestion des tâches, et d'autres fonctionnalités clés idée pour l'ensemble de l'entreprise ou des groupes spécifiques comme les équipes agiles.

Monday meilleures fonctionnalités

Sélectionnez la façon dont vous affichez vos projets grâce à plus de 10 affichages personnalisés

Comprenez mieux vos projets grâce à plus de 30 widgets sur votre tableau de bord

Mettez en place des flux de travail plus rapidement grâce à des blocs de construction sans code

Rationalisez vos projets grâce à plus de 200 intégrations

Les limites de Monday

La courbe d'apprentissage peut prendre du temps par rapport à certains logiciels de gestion de projet

Le tableau de bord est limité en termes de personnalisation

Prix de Monday

Free: 0$

0$ Basic: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

5. Basecamp

via BasecampBasecamp est un logiciel de gestion de projet et de outil de collaboration entre équipes conçu pour les startups et les petites entreprises. Avec Basecamp, les collaborateurs lancent des idées sur le Tableau, partagent des feuilles de calcul et des fichiers, et discutent avec d'autres membres de l'équipe.

Plus encore, les messages de vérification automatique permettent de maintenir les projets sur la bonne voie dans l'ensemble de l'entreprise. L'outil de collaboration offre de solides fonctionnalités de gestion des tâches pour gérer la progression des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Utilisez le tableau des cartes pour établir un flux de travail et déplacer les cartes d'une colonne à l'autre

Créez des rapports de productivité personnalisés pour que votre équipe reste sur la bonne voie

Rationaliser la gestion des tâches en assignant des tâches, en fixant des paramètres d'échéance et en discutant avec vos collègues

Obtenez un aperçu de haut niveau de tous les projets grâce à l'affichage LineUp

Limites de Basecamp

Il n'y a pas d'outil de suivi du temps intégré

Les options d'automatisation et de flux de travail sont limitées

Prix de Basecamp

Essai gratuit: 30 jours

30 jours Basecamp : 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Basecamp Pro Unlimited: $299/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.1/5 (5,000+ reviews)

4.1/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (14,000+ avis)

6. Travail d'équipe

via Travail d'équipeTravail d'équipe est l'alternative à ActiveCollab basée sur le cloud et conçue exclusivement pour les entreprises de services aux clients. Utilisez Teamwork pour équilibrer la capacité de votre équipe, organiser les actifs et les échéanciers des clients et paramétrer les priorités de l'équipe. De plus, améliorez la rentabilité de vos projets en suivant les heures facturables et en contrôlant les performances des projets.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Comprendre où va le temps des membres de l'équipe grâce à l'outil de suivi des heures de travailoutil de suivi du temps* Obtenez une visibilité complète de la bande passante de votre équipe grâce à la vue Charge de travail

Utilisez la fonctionnalité de portfolio pour gérer plusieurs projets simultanément

Rationalisez la facturation des clients en suivant les heures facturables pour une meilleure collaboration au sein du projet

Limites du travail en équipe

Il existe peu d'intégrations API natives - la plupart doivent être exécutées par l'intermédiaire de Zapier

Le processus d'installation initial peut prendre du temps par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet

Prix de Teamwork

Free: 0 $

0 $ Démarrage: 5,99 $/mois par utilisateur

5,99 $/mois par utilisateur Deliver: $9.99/mois par utilisateur

$9.99/mois par utilisateur Croissance: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Échelle: Contacter pour la tarification

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (800+ commentaires)

7. Trello

via TrelloTrello est une application web de outil de gestion de projet basé sur le web connu pour la simplicité de son interface utilisateur. Les tableaux Trello gardent les projets organisés et permettent aux gestionnaires de projet d'ajouter des tâches par le biais de listes et de cartes. De plus, Trello est livré avec sa propre bibliothèque de modèles et son marché de plugins pour personnaliser la plateforme en fonction de vos besoins.

Si vous souhaitez ajouter une fonctionnalité de suivi du temps pour mieux gérer les projets, vous devrez vous procurer le module complémentaire Suivi du temps et rapports pour le faire.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez des automatisations pour définir des paramètres, créer des boutons ou élaborer des commandes

Utilisez les plugins Trello pour vous lier à d'autres outils tels que Jira, Slack, Google Drive et InVision

Plongez au cœur des projets grâce aux vues Tableau, Tableau, Échéancier, Calendrier et Plan

Restez concentré sur vos tâches en déplacement grâce aux applications mobiles Trello iOS et Android

Les limites de Trello

De nombreuses fonctionnalités et intégrations ne sont pas disponibles dans la version gratuite

Les projets ne disposent pas d'autant d'affichages personnalisés que les autres plateformes

Prix de Trello

Free: 0$

0$ Standard: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Premium: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Enterprise: $17.50/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,000+ commentaires)

8. ProofHub

via PreuveHub ProofHub est la plateforme de gestion du travail qui permet aux équipes de rester organisées. ProofHub favorise la collaboration en temps réel grâce à des affichages personnalisés, des flux de travail automatisés et le partage de fichiers. De plus, cette alternative à ActiveCollab permet d'éviter les erreurs de communication lors de la planification des projets grâce à ses fonctionnalités multilingues, ses agendas quotidiens, le partage de fichiers et les discussions filées.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Atteignez votreobjectifs de communication grâce aux fonctionnalités de discussion en tête-à-tête ou en groupe

Utiliser des outils de balisage pour réviser, collaborer et corriger les documents

Désignez des rôles personnalisés et des paramètres de permission pour les projets

Mesurez la progression de l'ensemble de votre équipe grâce à des rapports intégrés

Limites de ProofHub

Il peut être difficile de gérer les notifications

Il n'y a pas de fonction intégrée de budgétisation ou de facturation

Prix de ProofHub

Essentiel: 45 $/mois

45 $/mois Contrôle ultime: 89 $/mois

G2: 4.5/5 (83 commentaires)

4.5/5 (83 commentaires) Capterra: 4.6/5 (89 commentaires)

9. SupportBee

via SupportBee Si vous travaillez dans le service client, vous savez à quel point il est difficile d'organiser les demandes d'assistance. SupportBee est un système de gestion de projet conçu spécifiquement pour les tickets d'assistance. Avec SupportBee, les équipes disposent d'une boîte de réception partagée, d'un portail client et d'un logiciel basé sur les connaissances pour aider à répondre (et à traiter !) les préoccupations des clients.

Meilleures fonctionnalités de SupportBee

Accédez au développement de logiciels basés sur les connaissances pour créer votre propre site de FAQ, vos ebooks, votre section d'aide, etc

Classez les tickets d'assistance en fonction de leur réponse, de leur absence et de leur archivage dans votre boîte de réception partagée

Lancez des commentaires ou des discussions entre collègues pour les demandes d'assistance délicates

Créez un portail personnalisé pour que les clients aient un aperçu de haut niveau de leurs demandes d'assistance

Limites de SupportBee

La plateforme est conçue spécifiquement pour les tickets d'assistance et peut manquer de fonctionnalités attendues dans d'autres plateformes d'assistancegestion de projet en collaboration plateformes

La plateforme n'est pas aussi bien évaluée que d'autres fournisseurs de gestion de projet

Prix de SupportBee

Démarrage : 13 $/mois par utilisateur

13 $/mois par utilisateur Enterprise: 17 $/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (5 commentaires)

4.2/5 (5 commentaires) Capterra: 4.3/5 (29 commentaires)

10. Réunion quotidienne

via Réunion quotidienne Huddle est une solution SaaS sécurisée de partage de documents conçue pour les secteurs réglementés. Partagez des informations sensibles, révisez des documents et construisez des portails clients. De plus, l'API open-source de Huddle s'intègre parfaitement à Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace et d'autres plateformes pour mieux servir vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Huddle

Partagez des données en toute sécurité avec vos collègues grâce à des API conformes

Rationalisez le travail d'équipe grâce au partage sécurisé de documents

Construire une plateforme d'apprentissage en ligne qui répond aux réglementations gouvernementales

Favoriser la confiance avec les clients grâce à des audits internes et externes

Limites de la réunion quotidienne

La gestion des notifications peut s'avérer difficile

Certains débutants trouvent l'interface utilisateur déroutante

Prix de la réunion quotidienne

Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (64 commentaires)

Rationaliser la gestion de projet avec ClickUp

Les bonnes alternatives ActiveCollab favorisent la communication entre collègues et facilitent l'attribution des délais et des tâches ainsi que l'automatisation des tâches répétitives. C'est pourquoi ClickUp est le choix idéal pour rationaliser la gestion de projet dans votre entreprise.

ClickUp est la plateforme tout-en-un achevée avec des documents et des tableaux blancs collaboratifs, d'innombrables intégrations, des automatisations de flux de travail, des outils IA utiles et une bibliothèque de modèles pour faire rouler vos projets.

Pour aider vos gestionnaires de projet à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement, essayez ClickUp dès aujourd'hui . 🙌