Les meilleurs DSI de 2024 : Les points de vue stratégiques des meilleurs de l’industrie

La concentration et l'efficacité sont les maîtres mots.

Avec 54% des chefs d'entreprise prévoient la pire récession économique depuis 20 ans, il est évident que le moment est venu de se tourner vers les leaders du secteur et d'apprendre d'eux.

Qu'est-ce qu'ils font pour se démarquer ? Quelles précautions prennent-ils pour les années à venir ? Et que pouvons-nous emprunter à leurs stratégies gagnantes ?

D'après un récent sondage réalisé auprès de 300 dirigeants, ces stratégies gagnantes se répartissent en quatre grandes catégories :

Jouer l'offensive avec efficacité Automatisation de la consolidation, de l'automatisation et de l'économie des ressources Donner la priorité à l'engagement des salariés Prévoir la fidélisation des clients à long terme

À partir de ces résultats, nous avons fait quelques recherches sur les DSI qui mènent la danse. Ils nous ont fait part de leur point de vue sur ces stratégies, sur les victoires dont nous pouvons nous inspirer et sur les carrières auxquelles nous pensons que tout le monde devrait prêter attention.

Voici sept de ces DSI de premier plan et quelques réflexions pertinentes sur ces priorités stratégiques vitales :

De la même manière que Forbes et sa liste des meilleurs DSI, nous avons pris quelques libertés avec l'appellation des DSI. Plutôt que les titres, nous nous intéressons aux rôles et aux responsabilités. C'est pourquoi certaines des personnes figurant dans la liste ci-dessous ont plusieurs titres ou ne portent pas du tout le titre de DSI.

Nous avons également choisi de mettre en avant, et non de classer. Ces personnes font un travail remarquable, mais cela ne signifie pas qu'elles sont les seules à faire un travail remarquable.

vous voulez vous inspirer des meilleurs PMO ? Consultez notre liste des meilleurs PMO

de 2023 !

Jouer l'attaque avec efficacité

L'efficacité est essentielle pour les DSI et les rôles similaires, car ils gèrent des environnements technologiques complexes et des budgets importants. Mais comment les dirigeants s'assurent-ils de l'efficacité des opérations et des projets informatiques ? Et comment optimisent-ils les coûts et les ressources ?

Jetons un coup d'œil à quelques personnes de notre liste qui répondent à ces questions difficiles :

John Kish

Société : Equity Trust Company Titre : CIO

Leader dans le secteur des comptes autogérés, Equity Trust a nommé ce printemps John Kish en tant que directeur de l'information. Avec plus de 20 ans d'expérience dans des secteurs tels que l'automobile et la médecine - et l'esprit stratégique qui va de pair avec cette richesse d'expérience - nous avons un œil sur l'engagement de John en faveur de l'innovation, tant du côté de l'entreprise que de celui de la technologie.

Dans le cadre de une interview récente il a abordé un point que nous jugeons clé pour ceux qui se concentrent sur l'efficacité. John a expliqué son point de vue spécifique sur sa stratégie d'efficacité en disant :

[Assurez-vous] d'avoir une solide définition du problème... Beaucoup de gens ne consacrent pas le temps nécessaire à la définition du problème. Peut-être qu'il est défini de manière trop restreinte, peut-être que vous commencez à trouver des solutions avant de vraiment comprendre le problème... Réfléchissez à la manière dont ma solution peut atteindre trois ou quatre objectifs stratégiques clés, et pas seulement un ou deux objectifs tactiques."

John Kish, DSI chez Equity Trust Company

Azunna Anyanwu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Styled-Headshot-Azunna-Anyanwu.png ClickUp Styled Headshot Azunna Anyanwu /$$img/

Entreprise : Aprio Titre : DSI

Avec une carrière de plus de 20 ans dans l'industrie, Azunna Anyanwu s'est concentré sur la fourniture de solutions et sur le conseil aux cadres et aux conseils d'administration en matière de technologie. Aujourd'hui, il est le leader stratégique des opérations informatiques, de la cybersécurité et de l'infrastructure chez Aprio, une entreprise de conseil et de compte qui compte 20 emplacements, près de 2 000 membres d'équipe et plus de 50 pays desservis.

En 2022, il était le AOTMP Professionnel de la gestion informatique de l'année.

En ce qui concerne l'efficacité et la technologie, l'évaluation par M. Azunna de ce avec quoi les DSI travaillent pourrait s'avérer particulièrement pertinente. Comme il le dit dans un article de un récent article de LinkedIn :

"Lorsque je commence un nouveau rôle ou un projet client, je constate fréquemment que l'équipe dispose d'une boîte aux lettres partagée ou d'un système de gestion des incidents gratuit/barbare pour gérer les demandes d'assistance par e-mail... Je découvre également que les informations nécessaires pour évaluer l'état de l'environnement sont dispersées dans divers outils et systèmes (par exemple, lecteurs partagés sur le réseau, intranet, outils de prise de notes, applications en silo, etc.), ou pire, qu'elles n'existent même pas. Il est donc particulièrement difficile d'identifier les problèmes récurrents, les risques et les vulnérabilités ou d'élaborer un forfait pour améliorer l'efficacité de l'organisation et de l'environnement informatiques."

Azunna Anyanwu, DSI d'Aprio

En d'autres termes : Tout comme l'a constaté notre récent rapport, la consolidation, l'automatisation et l'économie de ressources grâce à la bonne technologie sont des défis primordiaux à relever lorsque l'on entreprend un nouveau projet ou que l'on entre dans un nouveau rôle de DSI.

Investir dans la technologie

Pour maintenir leur avantage concurrentiel, les leaders de l'espace technologique doivent continuellement investir dans la technologie afin de générer de la valeur business. Qu'il s'agisse de stimuler la croissance, d'assurer la Révision, d'atténuer les risques ou d'améliorer l'efficacité, la technologie est une priorité pour ces dirigeants.

Nancy Avila

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Styled-Headshot-Nancy-Avila.png ClickUp Styled Headshot Nancy Avila /$$$img/

Entreprise: McKesson Corporation Titre : Vice-présidente exécutive, directrice des technologies de l'information et directrice des technologies de l'information Nancy Avila est une autre figure de proue, forte de plus de vingt ans d'expérience, qui dirige une équipe responsable de la technologie qui assure le bon fonctionnement des services vitaux de McKesson dans le domaine de la santé. Au plus fort de la crise du COVID, c'est la plateforme de commerce électronique de McKesson que les autorités réglementaires américaines ont choisie pour distribuer les vaccins aux pharmacies des différents États.

Et c'est l'équipe de Teams qui a a augmenté la distribution de 1500% en seulement 90 jours .

Nous aimons ce qu'elle a à dire sur la façon dont l'investissement dans la technologie a un impact sur les résultats très réels pour les personnes très réelles qui reçoivent nos services et nos produits. D'un récente :

"L'autre élément [du rôle du DSI] est la manière dont nous optimisons nos opérations et plateformes internes en termes... d'automatisation et de fonctions. \Mon travail] Je pense que l'élément le plus stratégique... est de savoir comment nous faisons travailler l'ensemble de l'entreprise et comment nous construisons la bonne technologie pour mettre en œuvre nos stratégies... clés. Notre infrastructure touche nos patients... C'est un moment très important. Lorsque notre réseau est en panne, les patients atteints de cancer ne peuvent pas recevoir de perfusion. Nous devons être toujours opérationnels... Nous effectuons plus de transactions de commandes de produits pharmaceutiques entre cinq et neuf heures qu'Amazon. Quand on pense à cet impact... quand l'infrastructure est en panne, nos soins de santé sont affectés.

Nancy Avila, vice-présidente exécutive, directrice des systèmes d'information et directrice de la technologie chez McKesson Corporation

Donner la priorité à l'engagement des employés

L'engagement des employés n'est peut-être pas toujours la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle d'engagement des employés la technologie des entreprises mais il peut s'agir de l'un des aspects les plus cruciaux d'une organisation prospère. De nombreux responsables technologiques se tournent vers les outils de collaboration les appareils et logiciels de formation pour stimuler la productivité de la main-d'œuvre et donner aux employés les bonnes technologies pour améliorer leur travail.

Voici quelques leaders qui investissent dans l'engagement des employés par le biais de la technologie :

Erika Carrara

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Styled-Headshot-Erika-Carrara.png ClickUp Styled Headshot Erika Carrara /$$img/

Entreprise : Wabtec Corporation (Fortune 300)

Titre : Vice-président et responsable de la sécurité de l'information (CISO)

CISO de l'année décerné par le Pittsburgh Tech Council Erika Carrara est une experte en cybersécurité, conformité, confidentialité et risque systémique numérique avec plus de 20 ans d'expérience à son actif. Elle est actuellement CISO et VP chez Wabtec-une entreprise classée au Fortune 500 et présente dans 53 pays.

Erika est également amérindienne, ancienne combattante, marraine exécutive de Women of Wabtec, et ardente défenseuse de la diversité des genres et d'autres efforts en matière d'IED.

Elle est également un excellent exemple de compréhension du rôle que jouent l'engagement et l'éducation des employés pour préserver la sécurité des entreprises et des systèmes. Comme elle l'a dit récemment dans un Digital Directors Network :

La culture mangera la stratégie au petit déjeuner. C'est ce que dit le dicton, et je n'ai jamais rien vu de plus vrai et de plus pertinent...Les humains sont impliqués dans environ 85% des transactions technologiques qui ont lieu chaque jour dans le monde. Il est absolument impératif de sécuriser l'élément humain... On peut investir beaucoup d'argent dans la technologie et bien la déployer, mais, vous savez, il y a Jane et Bob là-bas... qui cliquent sur un lien et laissent entrer les méchants. D'une année sur l'autre chez Wabtec, avant que je n'entre dans ce rôle, le taux d'achèvement des formations de sensibilisation à la sécurité était inférieur à 20 %... il est maintenant supérieur à 89 %.

Erika Carrara, vice-présidente et RSSI chez Wabtec

Lori Beer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Styled-Headshot-Lori-Beer.png ClickUp Styled Headshot Lori Beer /$$$img/

Entreprise : JPMorgan Chase

Titre : Global CIO

Ce puissant DSI est à la tête de JPMorgan Chase & Co, une société de services financiers de premier plan au niveau mondial, dont les actifs s'élèvent à 2,6 billions de dollars. Lori Beer figure sur de nombreuses listes du secteur, notamment celles des femmes les plus influentes du secteur financier américain et des femmes les plus puissantes du secteur bancaire.

Lori figure sur ces listes pour de nombreuses raisons, en particulier sa notoriété dans le secteur, sa gestion d'un budget de 15 milliards de dollars et sa validation de la formation d'autres femmes dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'ingénierie. Avec 57 000 employés au sein de son équipe technologique et un parcours exemplaire, elle est également une grande source d'inspiration pour ceux qui souhaitent améliorer l'engagement des employés.

Nous sommes particulièrement frappés par l'importance qu'elle accorde à une communication claire et stratégique avec les employés, centrée sur la stratégie de l'entreprise. Comme elle l'a déclaré dans l'article suivant une interview récente :

Assurez-vous d'avoir une vision et une mission clairement alignées. Nous nous assurons avant tout que les gens comprennent notre stratégie d'entreprise et les quatre secteurs d'activité dans lesquels nous opérons : comment la technologie permet, assiste et protège ces secteurs d'activité..

Lori Beer, DSI mondial chez JPMorgan Chase

L'importance accordée à l'engagement et à l'information des employés se traduit également par une réussite dans les domaines de la fidélisation de la clientèle et de la technologie, qui font partie intégrante de notre stratégie.

"Cela se traduit par [...] la façon dont nous offrons des expériences client engageantes [...] et la façon dont nous nous assurons que nous modernisons nos applications, notre infrastructure et nos données", a ajouté Lori Beer.

Le forfait pour la fidélisation des clients à long terme

Les investissements dans les technologies orientées client, comme la mobilité, la personnalisation et l'omnicanal, améliorent la satisfaction et la fidélisation. C'est pourquoi vous verrez des DSI parler du pouvoir de la technologie pour aider à garder leurs clients plus longtemps.

Chandragupta Gudena

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Styled-Headshot-Dr-Chandragupta-Gudena.png ClickUp Styled Headshot Dr Chandragupta Gudena /$$img/

Société : PBMares LLP

Titre : CIO

Avec une riche expérience dans les domaines du conseil, de la consultation et des rôles opérationnels, Dr. Chandragupta Gudena a franchi l'étape de son rôle actuel en 2021 et élabore et met en œuvre la stratégie FinTech et la transformation technologique depuis lors.

Lors d'une récente discussion avec ClickUp, le Dr. Gudena a expliqué comment la transformation numérique est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux DSI. Il a ajouté qu'il y a un besoin croissant de réduire les dépenses de l'entreprise la dette technologique les entreprises doivent être en mesure de gérer l'abondance des données créées et d'éviter de perturber les pratiques commerciales habituelles dans l'ensemble de l'organisation.

Alors que nous travaillons à une transformation, il y a un point d'inflexion pour la culture numérique qui crée un besoin soudain de ressources, ce qui nécessite l'analyse étrange du projet et des engagements de ressources dans lesquels nous investissons. C'est là que critique outils de planification et les plateformes jouent un rôle central dans le maintien et l'accélération de la transformation numérique de vos produits et services. Elle a un impact littéral sur la façon dont les clients consomment et expérimentent ces produits et services.

Chandragupta Gudena, DSI de PBMares

Arthur Hu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Styled-Headshot-Arthur-Hu.png ClickUp Styled Headshot Arthur Hu /$$$img/

Société : Lenovo

Titre : SVP, Global CIO, et Services and Solutions Group CTO

Avec plus de 14 ans d'expérience chez Lenovo, Arthur Hu s'est forgé une solide carrière en dirigeant des équipes informatiques mondiales tout au long de la chaîne de valeur et en remportant des victoires importantes pour l'entreprise en cours de route. Avant Lenovo, ce gros bonnet de l'industrie a passé huit ans chez McKinsey après avoir obtenu un B.S. puis un M.S. en informatique à Stanford.

Mais ce ne sont pas seulement les entreprises et les universités incroyables qui figurent sur son CV qui nous ont amenés à l'inclure dans la liste de cette année. Ce sont les idées qu'il a partagées qui aident à définir la façon dont les DSI devraient penser au client final.

Arthur a précisé le contexte de cette idée dans un récent article de la revue pour le magazine CIO .

[Les responsables informatiques doivent adopter une méthodologie qui élève l'expérience client au rang d'indicateur de premier niveau, au même titre que les exigences techniques et fonctionnelles dont les équipes technologiques sont traditionnellement responsables...Cela déclenchera un ensemble de paramètres qui réorienteront le travail d'ingénierie vers l'expérience, la satisfaction et l'adoption...

Arthur Hu, vice-président directeur et responsable mondial de l'information chez Lenovo

Dans la même interview, Arthur ajoute que les entreprises s'éloignent d'un processus de "livraison" et se rapprochent d'un "alignement sur les résultats", ce qui explique pourquoi l'expérience client est un facteur aussi critique dans le monde de la technologie.

"Il ne suffit plus de fabriquer et d'expédier une pièce de matériel", ajoute Hu. "Vous devez fournir une valeur en vous alignant sur les objectifs commerciaux ultimes des clients. Cependant, vous ne pouvez pivoter vers un état d'esprit axé sur les résultats pour le client que si vous avez une compréhension intime des besoins des clients et du contexte dans lequel votre technologie est utilisée, et c'est vraiment là que les DSI peuvent jouer un rôle intégral."

Allez de l'avant et apprenez des meilleurs

Si vous essayez de donner la priorité aux indicateurs ci-dessus (et avec 300 dirigeants affirmant qu'ils sont la clé de la réussite pour l'année à venir, nous imaginons que c'est le cas), il est temps de suivre et d'approfondir les idées des DSI ci-dessus.

C'est également le moment de revoir comment (ou si) votre stratégie intègre les valeurs suivantes : jouer l'offensive avec efficacité ; investir dans la technologie pour consolider, automatiser et économiser des ressources ; donner la priorité à l'engagement des employés ; et planifier la fidélisation des clients à long terme.

Et si vous n'avez pas encore consulté notre sondage auprès de 300 personnes, vous y trouverez une liste de réponses un regard plus approfondi ici .